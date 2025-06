les 15 meilleures alternatives à ChatGPT pour le codage en 2025

Lorsque ChatGPT est arrivé sur le marché, il a provoqué une véritable onde de choc dans le monde technologique. Les passionnés d'IA intéressés par le codage étaient enthousiasmés par la perspective d'un assistant IA capable de coder dans plusieurs langages, de déboguer instantanément et de prendre en charge la tâche fastidieuse de rédaction de documentation.

Cependant, en approfondissant mes recherches sur les capacités de ChatGPT et en discutant avec des développeurs professionnels, notamment certains de mes amis chez ClickUp, je me suis rendu compte que la réalité n'était pas aussi parfaite que le laissaient présager les premières réactions enthousiastes.

Si ChatGPT est indéniablement puissant, il a toutefois ses limites en matière de tâches de codage.

En tant que codeur, vous l'avez peut-être également remarqué. C'est pourquoi nous avons recueilli les avis de développeurs et d'experts en technologie afin de vous proposer cette liste des meilleures alternatives gratuites et payantes à ChatGPT pour le codage. Voyons voir ce qu'elles ont dans le ventre.

Mais tout d'abord, comprenons pourquoi ChatGPT n'est pas toujours le meilleur assistant de codage.

Limites de ChatGPT

ChatGPT, bien qu'il soit alimenté par un modèle avancé d'apprentissage des langues (LLM), repose sur des sources en ligne dont le nombre est limité.

Précision et fiabilité : L'écriture de code avec ChatGPT peut être peu fiable et contenir des bugs ou des inefficacités. Les codeurs doivent donc revoir et réécrire les suggestions. Cette étape supplémentaire peut vous ralentir à long terme, car vous ne pouvez pas vous fier entièrement à ses résultats

Compréhension contextuelle limitée : les tâches de codage complexes qui nécessitent une compréhension approfondie de l'objectif du projet et de son architecture globale peuvent poser problème à ChatGPT. Le modèle peut avoir du mal à prendre en compte les cas particuliers ou à s'intégrer de manière transparente aux bases de code existantes

Manque de créativité et d'innovation : Si ChatGPT est très performant pour accomplir des tâches répétitives, il n'est peut-être pas l'outil idéal pour générer des solutions de code exceptionnelles. Pour les problèmes qui nécessitent une réflexion originale, ChatGPT n'est pas d'une grande aide

Sensibilisation limitée à la sécurité : la génération de code de ChatGPT ne donne peut-être pas la priorité aux bonnes pratiques en matière de sécurité. Les développeurs doivent être particulièrement vigilants quant aux failles de sécurité potentielles introduites par les suggestions

Problèmes liés au biais des données : les données d'entraînement de ChatGPT peuvent être biaisées, ce qui peut se refléter dans son code. Cela peut entraîner des problèmes inattendus ou même aggraver des problèmes existants dans votre code

En raison de ces inconvénients, de nombreux codeurs se tournent vers d'autres outils d'IA qui fonctionnent avec différents langages de programmation. Ces nouveaux outils peuvent résoudre des problèmes de manière plus spécifique, en fonction des besoins du codeur.

Les alternatives à ChatGPT pour le codage en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des 15 meilleures alternatives à ChatGPT pour les codeurs.

les 15 meilleures alternatives à ChatGPT pour le codage

Notre équipe chez ClickUp a décidé de tester les 15 meilleures alternatives à ChatGPT et de vous proposer une boîte à outils de codage. Les voici :

1. ClickUp

Commencez à coder avec ClickUp Générez du code à l'aide d'instructions simples en langage naturel avec ClickUp Brain

ClickUp est l'un des outils les plus complets pour la gestion de projets logiciels. Il combine des fonctionnalités telles que la gestion des tâches et des sprints avec un chat en temps réel, la gestion des documents et des tableaux de bord personnalisables. Cela permet à votre équipe de collaborer de manière transparente, de suivre visuellement la progression et de conserver toutes les informations relatives à votre projet dans un hub centralisé.

Son assistant IA polyvalent intégré, ClickUp Brain , peut prendre en charge les tâches banales et répétitives pour vous faire gagner du temps. Il peut également servir d'assistant de codage IA qui génère des suggestions de code directement dans la plateforme. Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour générer, résumer, modifier ou même achever un morceau de code.

Que vous soyez bloqué sur un algorithme complexe ou que vous ayez besoin d'un petit rappel syntaxique, ClickUp Brain peut vous aider à coder plus rapidement et plus intelligemment.

ClickUp s'intègre parfaitement aux systèmes de contrôle de version, tels que GitHub et GitLab. Vous n'aurez plus à passer d'une plateforme à l'autre : tout est centralisé et facile d'accès.

Liez les tâches ClickUp aux validations, branches et demandes de tirage GitHub à partir des tâches ClickUp

Grâce à l'option de mise en forme des blocs de code de ClickUp, vous pouvez facilement partager des extraits de code avec votre équipe dans ClickUp Tasks ou ClickUp Docs , avec une mise en évidence syntaxique appropriée. Cela permet à tout le monde d'être sur la même page et évite toute confusion quant à la fonctionnalité du code.

Accélérez la livraison de logiciels grâce aux tableaux de bord Sprint

Avec les grands projets de codage, vous devez rester au courant de tout. Le tableau de bord ClickUp, associé à la plateforme de gestion de projet ClickUp Software Team, offre une visibilité en temps réel sur la progression du projet et la productivité de l'équipe.

Grâce à ces outils, les équipes de développement peuvent identifier rapidement les obstacles, ajuster l'allocation des ressources si nécessaire et s'assurer de livrer dans les délais et dans les limites du budget.

Le plus intéressant, c'est que cette plateforme leur permet d'ajouter des champs personnalisés aux tâches pour tous les projets de codage. Ils peuvent suivre des détails tels que les langages de programmation utilisés, l'état de la révision du code ou même les identifiants de bugs. Tout est personnalisable en fonction des besoins spécifiques, ce qui facilite la gestion des projets logiciels.

ClickUp propose également plus de 1 000 modèles pour plusieurs cas d'utilisation. Par exemple, le modèle de développement logiciel ClickUp regroupe tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets de développement d'applications dans un emplacement centralisé.

Télécharger ce modèle Gérez votre processus de développement d'applications avec le modèle de développement logiciel ClickUp

Cela signifie que toutes vos équipes, du produit à la conception en passant par l'ingénierie et l'assurance qualité, peuvent travailler ensemble sans effort. Vous n'avez besoin que d'un seul outil pour tout gérer, de la création de votre feuille de route produit à la livraison dans les délais des fonctionnalités essentielles, en passant par la correction des bugs.

Le modèle est également très flexible. Vous pouvez choisir différentes méthodes de gestion de projet (comme Scrum ou Kanban) en fonction de ce qui fonctionne le mieux. De plus, il vous permet de créer des libellés personnalisés pour les tâches. Par exemple, utilisez des libellés tels que « New York » ou « Californie » pour l'emplacement du projet et « V1. 0 » ou « V2. 0 » pour indiquer à quelle version appartient une fonctionnalité ou un bug. De cette façon, ClickUp s'adapte à votre flux de travail spécifique, et non l'inverse.

Vous pouvez également choisir parmi plus de six vues pour suivre l'avancement, telles que des listes, des tableaux, des calendriers et même des cartes mentales. Ce détail s'applique même au statut des tâches : vous avez le choix entre plus de 16 options ! Cela permet à tous les membres de l'équipe de comprendre exactement où en est un projet et de rester informés.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Attribuez des tâches de révision de code, suivez la progression et recevez directement des commentaires. Gérez efficacement le processus de révision de code et garantissez la livraison d'un code de haute qualité

Rationalisez les tâches répétitives en configurant des flux de travail automatisés avec les automatisations ClickUp . Réduisez le travail manuel et assurez-vous que les tâches se déroulent sans heurts à travers les différentes étapes de développement

Accédez à des rappels personnalisables pour garder à l'esprit les échéances et les dépendances

Utilisez la vue Chat et les documents ClickUp pour favoriser une collaboration fluide grâce à la fonctionnalité de chat intégrée et à la modification collaborative des documents

Faites un brainstorming visuel, planifiez des fonctionnalités et connectez les tâches de manière logique. Stimulez la créativité de votre équipe et assurez-vous que tout le monde est sur la même page dès le départ avec les cartes mentales ClickUp

Utilisez plus de 15 vues flexibles de ClickUp , y compris la prise en charge intégrée des méthodologies agiles populaires telles que Scrum et Kanban. Gérez les sprints, suivez la progression sur les tableaux Kanban et visualisez efficacement les flux de travail

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être de l'intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail automatisé à partir d'une simple invite textuelle de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment la synthèse des fils de discussion, la rédaction ou la mise au point de textes, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de trois applications par notre application tout-en-un pour le travail !

Limites de ClickUp

La version mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités disponibles sur la version bureau

Bien que ClickUp University se consacre à vous apprendre à utiliser ClickUp de la meilleure façon possible, les nouveaux utilisateurs peuvent trouver la plateforme intimidante en raison de ses nombreuses fonctionnalités et de sa courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

La facilité d'utilisation est absolument incroyable. ClickUp est extrêmement facile à utiliser, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour toute l'équipe. Il est également très facile à personnaliser pour en tirer le meilleur parti. Il existe une quantité incroyable de ClickApps (plugins/addons) et d'intégrations avec tout, des champs personnalisés aux relations/dépendances, en passant par les calendriers, les e-mails et bien d'autres intégrations. Mes choix préférés sont les automatisations et l'assistance IA intégrée.

La facilité d'utilisation est absolument incroyable. ClickUp est extrêmement facile à utiliser, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour toute l'équipe. Il est également très facile à personnaliser pour en tirer le meilleur parti. Il existe une quantité incroyable de ClickApps (plugins/addons) et d'intégrations avec tout, des champs personnalisés aux relations/dépendances, en passant par les calendriers, les e-mails et bien d'autres intégrations. Mes préférés sont les automatisations et l'assistance IA intégrée.

2. GitHub Copilot

via GitHub Copilot

GitHub Copilot est un outil de codage IA qui porte bien son nom. Lorsque je commence à taper du code, il me suggère des lignes complètes, voire des blocs de code adaptés au contexte.

Voici comment cela vous permet d'économiser d'innombrables heures de rédaction de code standard et de recherche de détails syntaxiques.

Le meilleur dans tout ça ? Même s'il vous propose plusieurs options, vous gardez le contrôle ultime pour choisir celle qui convient le mieux à la situation.

L'expert en codage IA prend également en charge plusieurs langages, notamment Python, Javascript, Ruby et C++. Il génère automatiquement des commentaires et de la documentation pour le code que vous écrivez. Cela permet au reste de l'équipe d'accéder facilement à la base de code.

GitHub prend en charge des fonctionnalités telles que la génération de documents et l'interaction en langage naturel qui peuvent aider à améliorer l'efficacité des développeurs.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Utilisez l'assistance pour les demandes de tirage afin de générer automatiquement des étiquettes et des descriptions alimentées par l'IA, ce qui facilite la compréhension et la révision des modifications apportées au code

Profitez de la commodité d'une interface de ligne de commande (CLI) intégrée à Copilot qui vous permet d'effectuer des tâches de développement courantes sans quitter votre environnement de développement intégré (IDE)

Générez du code avec GPT-4 plus rapidement et plus efficacement

Limites de GitHub Copilot

Peut rencontrer des difficultés avec des tâches de codage complexes qui nécessitent une compréhension approfondie de l'architecture globale et de l'objectif du projet

Le code généré pourrait ne pas donner la priorité aux bonnes pratiques en matière de sécurité

Tarification de GitHub Copilot

Free

Équipe : 4 $/utilisateur par mois

Enterprise : 21 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (plus de 135 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GitHub Copilot ?

Github copilot augmente l'efficacité et la productivité de l'équipe de développement, car il est entièrement personnalisable et adapté aux compétences des développeurs. En fonction du contexte, il propose des méthodes, des fonctions, des variables, voire des blocs de code complets. Il offre un code plus adaptable et plus performant. L'intégration avec différentes applications est facile.

Github copilot augmente l'efficacité et la productivité de l'équipe de développement, car il est entièrement personnalisable et adapté aux compétences des développeurs.

En fonction du contexte, il propose des méthodes, des fonctions, des variables, voire des blocs de code complets. Il offre un code plus adaptable et plus performant. L'intégration avec différentes applications est facile.

3. Microsoft Copilot

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot est un ajout précieux à votre boîte à outils de développeur, en particulier si vous codez dans l'environnement de développement Microsoft. Son intégration à l'écosystème MS élimine le besoin de changer de plateforme ou d'apprendre de nouvelles interfaces.

La fonctionnalité de téléchargement de fichiers de Copilot lui permet d'analyser votre code existant dans plusieurs langages, notamment Python, JavaScript, Java, C++, HTML et CSS. Cette analyse améliore la compréhension de votre projet par Copilot, ce qui se traduit par des suggestions et une assistance plus pertinentes lors des interactions futures.

Il est important de noter que Copilot accorde la priorité à la confidentialité des données. Après analyse, vos fichiers téléchargés et leur contenu sont automatiquement supprimés, garantissant ainsi la sécurité de votre code.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Explorez d'autres moyens de résoudre un problème, en vous invitant à envisager différentes approches

Accédez à de nouvelles bibliothèques, de nouveaux frameworks et de nouvelles conventions de codage afin d'intégrer ces connaissances dans les suggestions et de garantir la mise à jour du code

Limites de Microsoft Copilot

Les suggestions proposées peuvent être trop complexes et plus difficiles à comprendre que le code que le développeur peut écrire lui-même

Tarification de Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro : 20 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (59+ avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Microsoft Copilot ?

Personnellement, j'adore. Pour moi, il s'agit davantage d'améliorer la productivité que de générer du code complexe que je préfère écrire moi-même pour être vraiment sûr de moi. Pour moi, cela fonctionne très bien pour : générer des cas de test. Il suggère souvent des cas limites pour mes tests unitaires que j'aurais pu manquer autrement. l'achèvement des lignes (c'est comme un IDE ultra-puissant qui, au lieu de suggérer des fonctions, peut compléter la ligne entière avec les paramètres).

Personnellement, j'adore. Pour moi, il s'agit davantage d'améliorer la productivité que de générer du code complexe que je préfère écrire moi-même pour être vraiment sûr de moi. Pour moi, cela fonctionne très bien pour :

générer des cas de test. Il suggère souvent des cas limites pour mes tests unitaires que j'aurais pu manquer autrement.

complétion de lignes (c'est comme un IDE ultra-puissant qui, au lieu de suggérer des fonctions, peut compléter la ligne entière avec les paramètres).

4. Amazon CodeWhisperer

via Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer est tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets sur AWS. Il s'agit d'un outil d'IA formé pour produire du code à l'aide de code open source et des bibliothèques de code d'Amazon.

Il suffit d'écrire des commentaires clairs et naturels décrivant ce que vous souhaitez obtenir, et CodeWhisperer les traduit en code réel. Vous pouvez vous concentrer sur le « quoi » (la fonctionnalité que nous voulons créer) et laisser CodeWhisperer s'occuper du « comment » (le code spécifique nécessaire pour exploiter les services AWS).

CodeWhisperer fonctionne avec vos outils de développement existants tels que JetBrains et VS Code.

Après son installation, il analyse votre code en temps réel, vous aide à écrire du nouveau code, améliore le code existant et vérifie même sa qualité.

Pour booster la productivité des développeurs et rechercher le bon code ou la bonne bibliothèque d'appels de fonctions, CodeWhisperer suggère des options qui s'intègrent parfaitement aux services AWS.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon CodeWhisperer

Donnez la priorité à la sécurité. Le code suggéré inclut souvent les bonnes pratiques pour sécuriser les applications cloud

Accédez à des exemples de code qui montrent comment interagir avec le service, accélérant ainsi la courbe d'apprentissage

Signaler ou filtrer les suggestions de code qui ressemblent à du code accessible au public

Limites d'Amazon CodeWhisperer

Nécessite le contexte complet pour générer le code le plus précis possible

Excelle dans le développement basé sur le cloud et l'intégration AWS, mais pourrait ne pas être aussi flexible pour les tâches de codage générales que certains autres assistants de codage IA

Tarification d'Amazon CodeWhisperer

Free

Évaluations et avis sur Amazon CodeWhisperer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels d'Amazon CodeWhisperer ?

Intégration facile avec les éditeurs de code et réponses précises.

Intégration facile avec les éditeurs de code et réponses précises.

5. CodeT5

via CodeT5

Les projets de développement de logiciels à grande échelle peuvent devenir fastidieux à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. CodeT5 relève ce défi en servant d'assistant de code intelligent.

Construit à partir d'une vaste base de données de codes existants, CodeT5 utilise une « architecture encodeur-décodeur pré-entraînée unifiée sensible aux identifiants ». Cette conception sophistiquée lui permet de comprendre et de traiter des éléments spécifiques au code (tels que les noms de variables et les identifiants de fonctions) tout en encodant les entrées et en décodant les sorties, améliorant ainsi sa capacité à générer un code pertinent et syntaxiquement correct.

Avec CodeT5, vous pouvez décrire des problèmes complexes ou des fonctionnalités souhaitées dans un langage naturel. L'outil tente ensuite de traduire votre description en code fonctionnel, même pour des tâches complexes. Cette capacité réduit considérablement le temps de développement, vous permettant de vous concentrer sur les objectifs principaux de votre projet plutôt que de vous enliser dans les détails de la mise en œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de CodeT5

Résumer le code en explications plus simples

Transformez des instructions en langage naturel en code réel pour les tâches les plus complexes

Traduire du code d'un langage à un autre

Détectez avec précision les défauts de code et les clones

Limites de CodeT5

Plus adapté à la génération de code qu'au débogage

Les capacités évoluent, mais des limites pourraient exister par rapport aux assistants de codage IA plus établis

Tarification de CodeT5

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CodeT5

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de CodeT5 ?

Aucun avis disponible

6. Tabnine

via Tabnine

Tabnine est un assistant intelligent pour les programmeurs qui rend le codage plus rapide et plus facile. Il s'agit d'un assistant de saisie automatique ultra-puissant qui peut réellement lire dans vos pensées, du moins dans celles liées au codage.

Il mémorise votre façon de coder et vous suggère des améliorations tout en garantissant la sécurité de votre code.

Écrire des tests unitaires pour vérifier que votre code fonctionne correctement peut prendre beaucoup de temps. Tabnine peut automatiser cette tâche en suggérant des tests unitaires pertinents pour votre code. Il prend en charge de nombreux langages de programmation populaires, vous pouvez donc continuer à utiliser vos favoris.

Les meilleures fonctionnalités de Tabnine

Appuyez sur l'onglet ou sur Entrée pour accepter un extrait de code suggéré

Utilisez les commentaires, les bibliothèques installées et les fichiers ouverts pour développer et affiner les résultats de la complétion de code

Personnalisez le comportement de codage de Tabnine selon vos préférences en ajustant le nombre de suggestions affichées et en activant ou désactivant certaines fonctionnalités spécifiques

Limites de Tabnine

Peut fournir des suggestions de code incorrectes qui nécessitent une correction manuelle

Les capacités peuvent avoir des limites dans des projets plus complexes

Tarifs Tabnine

Free Forever

Avantage : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Tabnine

G2 : 4,2/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tabnine ?

S'adapte rapidement à mon style de code et à ma mise en forme, et se met à jour pour prendre en compte les variables et les fonctions que j'ai définies. Extrapoler rapidement la direction que prend votre code et propose des suggestions contextuelles. Cela a accéléré mon temps de développement et m'a aidé à apprendre de nouveaux langages. J'apprécie également le fait qu'il fonctionne avec tous les IDE.

S'adapte rapidement à mon style de code et à ma mise en forme, et se met à jour pour prendre en compte les variables et les fonctions que j'ai définies. Extrapoler rapidement la direction que prend votre code et propose des suggestions contextuelles. Cela a accéléré mon temps de développement et m'a aidé à apprendre de nouveaux langages. J'apprécie également le fait qu'il fonctionne avec tous les IDE.

7. Google Gemini (anciennement Bard)

via Google

Si vous recherchez un moteur avancé de génération de code, Gemini n'est pas la solution. Il s'agit plutôt d'un assistant de recherche ultra-puissant spécialement conçu pour les programmeurs.

Vous êtes bloqué sur un bug ou un algorithme complexe ? Lancez Gemini et expliquez-lui le problème. Il plongera dans les profondeurs d'Internet pour trouver la documentation pertinente, des exemples de code et même des discussions sur des problèmes similaires.

Il peut également produire du code dans plus de 20 langages de programmation et traduire des instructions en langage clair en code fonctionnel. Vous pouvez utiliser Gemini pour corriger les erreurs de syntaxe et de logique dans le code existant. La capacité de l'IA à générer et à expliquer du code peut être utile pour l'apprentissage, le prototypage et la documentation de projets.

Les intégrations avec d'autres services Google tels que Docs et Drive vous permettent d'incorporer les résultats de codage de Gemini dans vos flux de travail de manière transparente. Il peut également accéder à la vaste base de données du moteur de recherche Google, qui est une mine d'informations.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Réécrire le code existant pour le moderniser

Suggérez des solutions de codage alternatives auxquelles vous n'aviez pas pensé

Traduisez sans effort du code d'un langage de programmation à un autre

Limites de Google Gemini

Le code écrit par l'IA pourrait nécessiter une révision et une correction humaines

Problèmes de confidentialité et de sécurité liés au partage de code sensible, car Gemini utilise les entrées de chat pour entraîner son modèle

Tarification de Google Gemini

Free

Google Geminiratings et avis

G2 : 4,4/5 (plus de 139 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Gemini ?

Je suis très impressionné par ce que gemini 1. 5 pro ai studio peut faire. J'ai créé un jeu python snake entièrement fonctionnel avec des paramètres pour changer la couleur du serpent et sa vitesse sans même connaître quoi que ce soit au codage, même si chaque modification a nécessité plusieurs étapes. Je me demande si nous pouvons créer des jeux encore plus complexes comme Tetris, ou plus encore, si nous lui disons de tout faire étape par étape [sic].

Je suis très impressionné par ce que gemini 1. 5 pro ai studio peut faire. J'ai créé un jeu python snake entièrement fonctionnel avec des paramètres pour changer la couleur du serpent et sa vitesse sans même connaître quoi que ce soit au codage, même si chaque modification a nécessité plusieurs étapes. Je me demande si nous pouvons créer des jeux encore plus complexes comme Tetris, ou plus encore, si nous lui disons de tout faire étape par étape [sic].

8. Codeium

via Codeium

Codeium propose un intervalle de fonctionnalités et de forfaits personnalisables en fonction des besoins des particuliers, des équipes et des entreprises.

Il prend en charge plus de 70 langages de programmation et s'intègre à divers IDE, notamment Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS et Android.

Vous pouvez générer du code sur une ou plusieurs lignes avec plusieurs suggestions. Codeium comprend une fonction de recherche intelligente pour aider les développeurs à trouver et à utiliser les API plus efficacement.

Codeium reste l'un des favoris des codeurs pour sa précision inégalée, surpassant des concurrents tels que GitHub et Tabnine.

Les meilleures fonctionnalités de Codeium

Garantissez la conformité SOC2 Type 2, contrairement à la plupart des autres assistants de codage IA

Tirez parti du contexte pour obtenir des suggestions de blocs de code, d'appels de fonctions et de définitions de variables pertinents qui correspondent à la structure et au style de codage de votre projet

Analysez votre code et obtenez des suggestions de cas de test potentiels, ce qui accélère le processus de rédaction des tests et améliore la testabilité de votre code

Limites de Codeium

Excellent pour l'achèvement de code, mais peut ne pas offrir le même niveau d'assistance pour le débogage d'erreurs logiques complexes

Tarifs Codeium

Free Forever

Équipe : 12 $/place par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Codeium

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Codeium ?

Codeium est très facile à utiliser et fournit des suggestions vraiment utiles. Comme tout est sur site, c'est ultra rapide, même en télétravail, on ne remarque rien.

Codeium est très facile à utiliser et fournit des suggestions vraiment utiles. Comme tout est sur site, c'est ultra rapide, même en télétravail, on ne remarque aucune différence.

9. PolyCoder

PolyCoder est open source, à l'instar d'autres outils de cette liste. Cependant, contrairement à d'autres, il est en constante évolution.

Il s'agit d'un grand modèle linguistique basé sur un transformateur avec 2,7 milliards de paramètres développé par des chercheurs de l'université Carnegie Mellon. Cela en fait l'un des plus grands modèles d'IA avancés pour la génération de code. La grande taille de ce modèle permet à PolyCoder de générer un code très complexe et précis dans 12 langages de programmation.

Il a été formé à partir d'un ensemble de données variées qui ont permis à PolyCoder d'apprendre les modèles et les structures courants dans différents langages et de générer un code de haute qualité.

PolyCoder utilise des algorithmes avancés pour générer du code à partir de descriptions en langage naturel. Il peut être utilisé pour des tâches de révision automatique de code. Comme il s'agit d'un outil d'IA open source, les développeurs peuvent affiner et personnaliser le modèle en fonction de leurs cas d'utilisation et de leurs applications.

Les meilleures fonctionnalités de PolyCoder

Bénéficiez des connaissances collectives de la communauté de codeurs, qui vous offre un pool de suggestions de code et d'opportunités d'apprentissage en constante évolution

Identifier les blocs de code répétitifs et suggérer des moyens de les réécrire

Limites de PolyCoder

Plus adapté à l'achèvement et à l'apprentissage du code qu'au débogage d'erreurs logiques complexes

Tarifs de PolyCoder

Free

Évaluations et avis sur PolyCoder

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. AskCodi

via AskCodi

Vous êtes intéressé par une plateforme communautaire virtuelle pour codeurs où vous pouvez poser des questions, demander et offrir de l'aide, et interagir avec d'autres passionnés de codage ? Découvrez AskCodi.

AskCodi réduit les barrières à l'entrée dans le domaine du développement logiciel, permettant ainsi à un plus large intervalle de personnes d'explorer les carrières dans ce champ.

Cet outil d'IA peut améliorer l'expérience des développeurs en automatisant diverses tâches de codage et en fournissant des commentaires et une assistance en temps réel. Il peut générer du code dans divers langages de programmation, notamment Python, Java, HTML, CSS, JavaScript, etc.

Il propose un créateur de tests unitaires et un créateur de tests Cucumber pour les principaux langages, ce qui permet aux développeurs de gagner du temps en évitant d'écrire eux-mêmes les tests.

Cette communauté est gratuite et animée par des bénévoles passionnés par le codage.

Les meilleures fonctionnalités d'AskCodi

Intégrez-le à vos IDE préférés tels que Visual Studio Code, JetBrains et Atom

Utilisez des outils tels que DocString, Code Explainer et C# Comments pour comprendre le code et créer de la documentation

Simplifiez la génération de code et la correction de bugs grâce à des applications intégrées telles que Code Generator, Code Refractor, Code Fixer, etc.

Limites d'AskCodi

Les utilisateurs doivent fournir des instructions claires et précises pour obtenir les meilleurs résultats. Des instructions complexes peuvent ne pas donner de bons résultats

Tarifs AskCodi

Free

Premium : 9,99 $ par utilisateur et par mois

Ultimate : 29,99 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur AskCodi

G2 : 4,8/5 (84+ avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels d'AskCodi ?

Je n'ai que très peu, voire aucune expérience en codage en dehors d'un cours général en informatique à l'université. Codi m'a permis d'apporter mon aide sur des projets de tableaux de bord et de données auxquels je n'aurais jamais pu participer. Avec des équipes techniques très occupées, Codi m'a permis de soulager nos codeurs de certaines tâches fastidieuses et de me charger de tâches plus modestes qui peuvent être effectuées par d'autres membres de l'équipe.

Je n'ai que très peu, voire aucune expérience en codage en dehors d'un cours général sur les systèmes d'information à l'université. Codi m'a permis d'apporter mon aide sur des projets de tableaux de bord et de données auxquels je n'aurais jamais pu participer. Avec des équipes techniques très occupées, Codi m'a permis de soulager nos codeurs de certaines tâches fastidieuses et de me charger de tâches plus modestes qui peuvent être effectuées par d'autres membres de l'équipe.

11. OpenAI Codex

via OpenAI Codex

Les programmeurs ont souvent du mal à trouver du code existant (bibliothèques, API ou fonctions) pour résoudre des problèmes spécifiques. Cela peut être un obstacle fastidieux, en particulier pour les débutants. OpenAI Codex excelle à cette étape en suggérant des extraits de code pertinents dans ces langages, rendant ainsi le codage plus rapide et plus accessible.

Il rationalise le codage en réduisant le besoin d'essais et d'erreurs avec plusieurs extraits de code. Il vous permet de vous concentrer sur la description du problème, puis de générer une solution. Bien qu'il ne soit pas parfait, Codex peut améliorer considérablement votre efficacité en matière de codage en fournissant un code pertinent basé sur vos entrées.

Il comprend plus d'une douzaine de langages, dont JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript et même le script Shell. Mais il est particulièrement performant en Python.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenAI Codex

Traduire des fonctionnalités complexes en code réel

Éliminez les essais et les erreurs en générant directement du code, ce qui vous libère du temps pour résoudre les problèmes

Suscitez de nouvelles idées en générant du code pour des fonctionnalités auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé

Limites d'OpenAI Codex

Des outils ou une expertise supplémentaires peuvent être nécessaires pour traiter les erreurs logiques complexes

Tarification d'OpenAI Codex

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OpenAI Codex

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OpenAI Codex ?

Je suis habitué à ce que les IA de codage comme Github Copilot ne prennent pas en charge R. Aujourd'hui, j'ai obtenu un accès bêta à Codex et je suis époustouflé. Il comprend R sans même qu'on lui dise que vous utilisez R.

Je suis habitué à ce que les IA de codage comme Github Copilot ne prennent pas en charge R. Aujourd'hui, j'ai obtenu un accès bêta à Codex et je suis époustouflé. Il comprend R sans même qu'on lui dise que vous utilisez R.

12. IntelliCode

via IntelliCode

Travailler sur de grandes bases de code peut prendre beaucoup de temps, en particulier lorsqu'il s'agit de rechercher des fonctions ou des extraits de code pertinents.

Intellicode fournit des exemples concrets de la manière dont d'autres développeurs ont utilisé des fonctions API spécifiques, ce qui facilite l'apprentissage et l'utilisation de nouvelles API.

Il utilise l'apprentissage automatique pour analyser les modèles de code et classer les suggestions de complétion de code les plus pertinentes en haut de la liste IntelliSense. Cela vous fait gagner du temps par rapport à une recherche manuelle dans la liste.

Il s'intègre parfaitement à votre flux de travail existant, anticipe vos besoins pendant que vous tapez et propose simultanément des complétions de code intelligentes.

Les meilleures fonctionnalités d'IntelliCode

Générez des fonctions et des extraits de code pertinents dans votre projet ou dans des références externes, ce qui vous permet de gagner du temps dans l'exploration manuelle

Identifiez les possibilités de refactorisation des blocs de code répétitifs, afin de promouvoir des bases de code plus propres et plus faciles à maintenir

Apprenez votre style de codage et vos préférences au fil du temps, en suggérant des compléments qui correspondent à votre façon habituelle d'écrire du code, pour une expérience personnalisée

Limites d'IntelliCode

Fonctionne uniquement avec l'IDE Visual Studio

Assistance limitée à un nombre restreint de langages de programmation

Tarification d'IntelliCode

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IntelliCode

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels d'IntelliCode ?

« Les améliorations d'IntelliCode ne se limitent pas à la complétion des instructions. IntelliCode fournit également des conseils sur la surcharge la plus appropriée pour cette API compte tenu du contexte du code actuel. Fini le défilement inutile ! »

« Les améliorations d'IntelliCode ne se limitent pas à la complétion des instructions. IntelliCode fournit également des conseils sur la surcharge la plus appropriée pour cette API compte tenu du contexte du code actuel. Fini le défilement inutile ! »

13. Replit Ghostwriter

via Replit Ghostwriter

Cet assistant de codage alimenté par l'IA améliore votre expérience de codage en automatisant les tâches répétitives, en expliquant les codes complexes et en générant de nouveaux codes. Il met également en évidence tout bloc de code et l'explique étape par étape dans un langage simple, ce qui facilite la compréhension des codes inconnus.

Il peut générer des programmes complets à partir d'invites simples en langage naturel, ce qui facilite la création de nouveaux codes ou la modification de codes existants.

Replit est conçu pour être accessible sur n'importe quel appareil et s'intègre parfaitement à son IDE en ligne, qui prend en charge l'hébergement et le déploiement instantanés de projets. Dans l'ensemble, cet outil vise à rendre le codage plus rapide, plus facile et plus agréable en utilisant l'IA pour gérer les tâches routinières et fournir une assistance de niveau expert.

Les meilleures fonctionnalités de Replit Ghostwriter

Décrivez les modifications que vous souhaitez apporter à un morceau de code et Replit le réécrit en tenant compte de ces modifications

Collaborez avec d'autres codeurs pour travailler sur des projets en temps réel

Obtenez une aide personnalisée pour des tâches telles que l'explication de codes complexes, la génération de cas de test et la suggestion d'architecture d'application

Limites de Replit Ghostwriter

Pas toujours précis ni utile pour les tâches de codage complexes

La version gratuite est soumise à des limites d'utilisation

Tarifs de Replit Ghostwriter

Starter : gratuit

Noyau : 20 $/utilisateur par mois

Teams : 40 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Replit Ghostwriter

G2 : 4,4/5 (plus de 29 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Replit Ghostwriter ?

Le meilleur atout de Replit est qu'il est entièrement basé sur le Web et que vous pouvez accéder à tous vos codes où que vous soyez. Le plus grand avantage est qu'il offre à la fois un environnement de codage et d'hébergement. Il prend également en charge les groupes, ce qui nous permet de travailler avec notre équipe et de collaborer.

Le meilleur atout de Replit est qu'il est entièrement basé sur le Web et que vous pouvez accéder à tous vos codes où que vous soyez. Le plus grand avantage est qu'il offre à la fois un environnement de codage et d'hébergement. Il prend également en charge les groupes, ce qui nous permet de travailler avec notre équipe et de collaborer.

14. Code Snyk

via Snyk Code

Snyk Code aide à lutter contre les faiblesses et les vulnérabilités cachées dans les bases de code afin de rendre le codage plus sûr.

Il agit comme une tour de guet de sécurité, analysant votre code à la recherche de vulnérabilités connues et de faiblesses potentielles. Cette approche proactive vous aide à identifier et à corriger les problèmes de sécurité, vous permettant ainsi de livrer un code plus sûr et plus fiable en toute confiance.

Snyk Code prend en charge un large intervalle de langages de programmation et s'intègre directement dans les IDE et les flux de travail de développement. Il vous permet de trouver et de corriger les vulnérabilités pendant que vous codez, sans perturber le processus de développement.

Outre l'identification des vulnérabilités, l'outil fournit des instructions étape par étape pour vous aider à résoudre rapidement les problèmes.

Les meilleures fonctionnalités de Snyk Code

Personnalisez les analyses en fonction des exigences spécifiques de vos projets et des bonnes pratiques en matière de sécurité

Obtenez des rapports clairs et des recommandations pour corriger les vulnérabilités identifiées

Limites du code Snyk

Il vérifie les faiblesses connues, mais il existe peut-être des astuces totalement nouvelles utilisées par les attaquants qu'il ne peut pas bloquer

Tarification de Snyk Code

Gratuit pour toujours

Teams : 25 $/produit par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Snyk Code

G2 : 4,5/5 (plus de 118 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Snyk Code ?

Lorsque j'ai commencé à utiliser Snyk, j'ai trouvé les rapports utiles, mais encore trop faciles à ignorer. J'ai donc ajouté Snyk pour créer des pipelines afin de rejeter les builds qui comportaient des vulnérabilités à haut risque. Snyk est désormais encore meilleur et m'avertit avant même que je fusionne mes demandes de tirage. Dans un monde où le délai entre l'annonce d'une vulnérabilité et son exploitation diminue rapidement, il serait fou de ne pas utiliser un service comme celui-ci. Snyk est de loin le meilleur outil que j'ai trouvé dans ce domaine.

Lorsque j'ai commencé à utiliser Snyk, j'ai trouvé les rapports utiles, mais encore trop faciles à ignorer. J'ai donc ajouté Snyk pour créer des pipelines afin de détecter les builds présentant des vulnérabilités à haut risque. Snyk est désormais encore meilleur et m'avertit avant même que je fusionne mes demandes de tirage. Dans un monde où le délai entre l'annonce d'une vulnérabilité et son exploitation diminue rapidement, il serait fou de ne pas utiliser un service comme celui-ci. Snyk est de loin le meilleur outil que j'ai trouvé dans ce domaine.

15. Codiga

via Codiga

Codiga est un outil d'analyse de code statique basé sur l'IA que vous pouvez utiliser dans divers environnements de développement, notamment VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab et Bitbucket.

L'outil offre un intervalle de fonctionnalités pour vous aider à améliorer la qualité et la sécurité de votre code. En seulement cinq minutes, vous pouvez créer vos propres règles d'analyse de code statique personnalisées ou appliquer les règles disponibles dans le hub Codiga.

L'analyse de Codiga couvre les normes de sécurité clés telles que OWASP 10, MITRE CWE et SANS/CWE Top 25. Il peut corriger automatiquement les vulnérabilités et les problèmes de codage en un seul clic.

Les meilleures fonctionnalités de Codiga

Accédez à une vaste bibliothèque de blocs de code vérifiés soumis par la communauté des codeurs

Trouvez rapidement des extraits de code pertinents à l'aide de mots-clés ou de descriptions de la fonctionnalité souhaitée

Découvrez des extraits de code bien écrits, qui peuvent constituer un outil d'apprentissage précieux pour les programmeurs novices dans des fonctionnalités spécifiques

Limites de Codiga

Dans cette immense bibliothèque, certains extraits peuvent ne pas être mis à jour pour les dernières bibliothèques ou les derniers frameworks

Les fonctionnalités rares ou de niche peuvent être peu représentées dans la bibliothèque d'extraits de code

Tarifs Codiga

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Codiga

G2 : 4,6/5 (plus de 21 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Codiga dans la vie réelle ?

Révision entièrement mains libres. Tout se passe en arrière-plan, et vous pouvez vérifier l'état de votre code à votre convenance. Je préfère l'approche basée sur le cloud à l'installation locale d'un outil de mise en forme de code, car elle est constamment améliorée sans avoir à gérer de mise à jour sur votre machine.

Révision entièrement mains libres. Tout se passe en arrière-plan, et vous pouvez vérifier l'état de votre code à votre convenance. Je préfère l'approche basée sur le cloud à l'installation locale d'un outil de mise en forme de code, car elle est constamment améliorée sans avoir à gérer de mise à jour sur votre machine.

Boostez votre façon de coder

Nous avons examiné de nombreuses alternatives à ChatGPT pour les codeurs, conçues pour faciliter le codage et vous aider à sortir des sentiers battus. Ces assistants IA sont basés sur des modèles linguistiques de grande taille et peuvent rendre votre processus de codage plus fluide et plus agréable.

Le meilleur outil pour vous dépend entièrement de votre façon de coder et du type d'aide dont vous avez besoin. Pourquoi ne pas en essayer plusieurs et voir lequel rend le codage moins frustrant et vous aide à trouver de meilleures idées ?

Des outils tels que ClickUp offrent un guichet unique pour vos projets de développement logiciel collaboratif, facilitant ainsi la collaboration entre les codeurs, les concepteurs et les chefs de projet. Besoin d'aide pour votre code ? Vous êtes bloqué sur un test qui vérifie votre code à la recherche d'erreurs ? Vous voulez vous assurer que tous les membres de votre équipe sont au courant ? ClickUp Brain peut vous aider dans tous ces domaines !

Le meilleur dans tout ça ? ClickUp s'adapte non seulement à votre style de codage, mais aussi à vos flux de travail uniques.

Prêt à livrer plus rapidement un code plus propre et sans bug ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp !