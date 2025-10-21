5 facteurs qui nuisent à la productivité et comment les surmonter

Aujourd'hui, lorsque les gens pensent aux « facteurs nuisibles à la productivité », ils pensent souvent aux distractions extérieures.

Non, il ne s'agit pas de Michael Meyers qui se cache sous vos draps, mais plutôt de l'attrait d'avoir vos amis, vos divertissements et vos sources d'information à portée de main à tout moment, ou d'avoir vos enfants (humains ou à quatre pattes) qui réclament votre attention juste au moment où vous vous concentrez.

Mais que faire lorsque vous éliminez toutes les distractions, que vous vous attelez à la tâche et que vous avez malgré tout l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps ?

En effet, les facteurs les plus insidieux qui nuisent à la productivité ne se cachent pas autour de vous, ce sont les appels qui proviennent de l'intérieur de la maison.

Mais pas de panique, cela signifie que vous n'avez pas besoin d'aller loin pour les combattre !

Voici un bref aperçu de certaines habitudes qui nuisent à votre productivité, et comment les déjouer pour de bon.

1. Le doute de soi

Passer autant de temps à vous demander si vous êtes capable ou non de faire quelque chose vous fournit la réponse : vous n'accomplissez rien en pensant à le faire ou en vous demandant si vous en êtes capable.

Le doute de soi se présente comme une forme de protection, mais attention, il ne s'agit que d'une apparence. Lorsque les personnes qui doutent d'elles-mêmes se réfugient dans leur zone de confort face à une tâche difficile, elles oublient que la véritable croissance, la réussite et la confiance en soi viennent du fait d'avoir vécu l'expérience.

Le secret, c'est que vous n'avez pas besoin de croire que vous êtes invincible, vous devez simplement à faire. Le doute de soi est comme un croque-mitaine : plus vous y croyez, plus il devient puissant et difficile à vaincre. Au lieu d'offrir votre anxiété en tribut à votre doute de soi, refusez de nourrir la bête en vous lançant simplement dans la première étape.

Et si vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à demander de l'aide.

👉 Notez cette citation :

Tout ce qui vous semble être un obstacle est en réalité insignifiant. Vous pourriez abattre tous les obstacles, mais ceux-ci semblent insurmontables lorsqu'on les regarde depuis le sol. Il faut prendre de la hauteur pour voir à quel point il est facile de surmonter tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. » —Liz Ryan

2. Le perfectionnisme

« L'art n'est jamais achevé, seulement abandonné. » — Léonard de Vinci

Il n'est pas nécessaire d'être un artiste pour comprendre la valeur de cette citation ; il arrive un moment où il faut mettre de côté ses critères impossibles à satisfaire pour achever une tâche et en commencer une nouvelle.

Le problème avec le perfectionnisme, c'est qu'il se fait passer pour l'excellence objective ; retirez le masque et vous verrez que le perfectionnisme n'est qu'un joli mot pour désigner le fait d'utiliser la peur de décevoir les autres comme motivation.

En tant que personne sujette à la fois au perfectionnisme et aux crises de panique, j'ai réalisé qu'il s'agissait en quelque sorte du même problème. Le fait que je sois pris d'une crise de panique dans un avion ne réduit en rien le risque que l'avion s'écrase : cela rend simplement mon expérience dans cet avion plus désagréable.

De même, passer dix heures sur une tâche qui peut être parfaitement terminée en cinq heures n'améliore pas intrinsèquement le résultat final : cela signifie simplement que j'ai désormais moins de temps dans la journée pour accomplir le reste de mes tâches. Il s'agit avant tout de rester concentré sur une progression de 1 % chaque jour et de laisser cette expertise s'exprimer d'elle-même à mesure qu'elle se développe.

👉 Notez cette citation :

« Je peux accepter l'échec. Tout le monde échoue à un moment ou à un autre. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. » —Michael Jordan

3. Mauvaises limites

C'est formidable que les gens parlent davantage de l'importance d'établir et de respecter des limites saines avec leurs amis, leur famille et leur partenaire. Mais qu'en est-il des limites saines dans le travail ?

Il est facile de tomber dans le piège de penser que vous devez dire oui à tout ce qui vous est proposé afin de paraître comme un employé compétent et proactif. Mais voici l'arme secrète que la plupart des managers ne vous dévoileront pas : c'est en paramétrant des attentes et en vous défendant que vous démontrez réellement votre valeur au travail, car c'est à ce moment-là que vous accomplissez réellement davantage de choses à faire.

En résumé : il est impossible de se sentir productif lorsque l'on a trop de travail, période. Au lieu de vous demander si vous êtes un mauvais employé parce que vous vous sentez dépassé par vos tâches, mettez de côté vos doutes et constatez simplement que vous avez accepté trop de travail !

Tirez les leçons de cette situation et appliquez-les la prochaine fois : c'est ainsi que vous donnerez l'image d'un employé compétent et proactif.

👉 Notez cette citation :

« Je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de me défendre si je ne me défends pas moi-même. Et une fois que vous vous défendez, vous serez surpris de voir que les gens vous demandent : « Puis-je vous aider ? » —Maya Angelou

4. Le déni

Lorsque nous avons beaucoup de travail inconnu à accomplir, il est courant d'être tenté par le déni : la graine à partir de laquelle la procrastination germe.

« Je ferai cela ce week-end. »

« Je peux régler ça en une heure. »

« Laissez-moi finir cet épisode, puis je serai prêt pour le travail. »

La procrastination repose sur votre capacité à nier les éléments clés dont vous avez besoin pour achever une tâche au mieux de vos capacités : un temps généreux mais limité, et un esprit clair et détendu qui peut fonctionner sans entrave.

Soyez honnête avec vous-même quant à vos priorités et respectez-vous suffisamment pour les honorer. Si le déni est un vampire, la procrastination est ce qui se produit lorsqu'il plante ses crocs. Une fois que vous aurez pris l'habitude d'identifier les moments où vous êtes dans le déni au travail, vous serez moins enclin à le justifier. Considérez cela comme votre pieu en bois.

👉 Notez cette citation :

« Vous ne pouvez pas échapper à vos responsabilités de demain en les éludant aujourd'hui. » —Abraham Lincoln

5. Manque de compte personnel

Le boss final des facteurs qui nuisent à la productivité : le manque de tenir compte de soi pour vos actions (et vos inactions).

Je considère que celui-ci est la combinaison de tous les autres facteurs nuisibles à la productivité, car c'est le destin qui vous attend si vous ne parvenez pas à vaincre les autres : plus vous doutez de vous-même, fixez des normes impossibles à atteindre, ne respectez pas vos limites et justifiez la procrastination, plus vous affaiblissez le muscle mental qui vous pousse à vous responsabiliser pour achever vos à faire et atteindre vos objectifs.

Mais que faire si vous, cher lecteur, pensez que vous avez du mal à vous responsabiliser ? Écoutez quelqu'un qui comprend votre situation : la première étape consiste à identifier le problème, la deuxième à demander de l'aide.

Heureusement pour vous, vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour trouver de l'aide...

ClickUp, l'application de productivité tout-en-un, a été mon arme secrète pour me débarrasser de mes mauvaises habitudes qui m'empêchaient de maîtriser une responsabilité personnelle saine et non fondée sur la peur. Le fait de décomposer mes objectifs et mes projets en tâches visuelles et totalement flexibles m'a non seulement aidé à devenir plus productif, mais m'a également permis d'être beaucoup moins intimidé par l'idée de fournir les efforts nécessaires pour récolter les fruits de mon travail.

👉 Notez cette citation :

« La responsabilité est le ciment qui lie la validation au résultat. » —Bob Proctor

Conclusion

Si vous êtes un fanatique du genre comme moi, vous avez probablement remarqué le thème visuel de cet article : les films d'horreur.

Si vous y réfléchissez bien, les films d'horreur et les facteurs qui nuisent à la productivité travaillent de manière similaire : leur impact sur vous est réel, mais ils ont d'abord votre consentement.

Si vous êtes capable de faire la différence entre la fiction et la réalité, vous avez les clés pour identifier un facteur nuisible à la productivité avant qu'il ne vous piège.

ClickUp m'a aidé à vaincre les facteurs qui nuisent à la productivité, tels que les notifications manquées, la perte de trace des sous-tâches ou le fait de passer par un million d'onglets pour accomplir une seule tâche... mais ce qui m'a vraiment rendu plus fort, c'est d'identifier et de travailler sur les obstacles dans mon esprit.

En combinant ces connaissances personnelles avec la bonne plateforme de productivité gratuite, je me sens prêt à tout affronter.

Même les vrais zombies.