Comment générer des images à l'aide de ChatGPT ?

Vous vous souvenez quand vous aviez besoin de créer une image personnalisée, mais que vous n'aviez ni le temps ni les compétences nécessaires pour créer un chef-d'œuvre ? Peut-être étiez-vous bloqué dans votre recherche de la photo idéale pour un article de blog ou aviez-vous besoin d'un design accrocheur pour un projet.

Heureusement pour vous, ChatGPT vient à votre rescousse ! Au-delà de la création de texte, c'est également un outil d'IA solide pour les designers.

Générer des images avec ChatGPT est très simple : il vous suffit d'une invite de texte. Décrivez simplement ce que vous voulez, qu'il s'agisse d'une image réaliste ou un peu fantaisiste.

Envie d'un chat avec un chapeau haut-de-forme ? Ou d'une ville futuriste au coucher du soleil ? Les possibilités sont infinies. Mais par où commencer ? Nous sommes là pour vous aider !

Voici tout ce que vous devez savoir pour générer des images avec ChatGPT, des invites artistiques IA aux techniques créatives avancées qui vous aideront à créer des visuels de qualité professionnelle.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici comment générer des images avec ChatGPT : Commencez par vous connecter et accéder à la boîte Messages ChatGPT

Sélectionnez l'option « Image » dans la boîte à outils pour lancer la création d'images

Rédigez une invite claire et détaillée pour obtenir les meilleurs résultats (par exemple, précisez les couleurs, le style et la composition)

Testez différentes invites pour ajuster les détails de vos images, comme la luminosité ou la perspective

Utilisez des références à des styles artistiques spécifiques ou à des artistes célèbres pour guider votre esthétique

Décrivez l'ambiance ou l'atmosphère pour ajouter de la profondeur (par exemple, l'éclairage, l'environnement)

Affinez vos images en demandant de nouvelles invites pour apporter des modifications jusqu'à ce que vous soyez satisfait

Gardez à l'esprit certaines limites telles que le nombre maximal d'images, la dépendance à des outils externes comme DALL-E et les restrictions éthiques relatives au contenu protégé par des droits d'auteur

Utilisez ClickUp pour organiser, gérer et suivre les images générées par l'IA ainsi que les tâches et les projets afin d'améliorer l'intégration avec la gestion de projet

Introduction aux capacités de génération d'images de ChatGPT

ChatGPT sert 250 millions d'utilisateurs chaque semaine. Mais nous parions que la plupart d'entre eux ne réalisent pas pleinement le potentiel de la plateforme.

Pouvez-vous faire plus que générer des e-mails ou des articles de blog ? Ou trouver des réponses à vos questions urgentes ? Bien sûr que vous le pouvez, en générant des images.

La fonctionnalité de génération d'images de la plateforme utilise l'IA pour transformer vos mots en œuvres d'art. Optimisé par DALL-E 3, ChatGPT peut tout gérer, des images réalistes à l'art plus abstrait.

Ce puissant générateur d'images IA est inclus sans frais supplémentaires pour les utilisateurs ChatGPT disposant d'un abonnement Free, Plus ou Teams. Le mini-modèle GPT-4o, qui a remplacé l'ancien GPT-3. 5, maintient une sortie de haute qualité tout en étant plus économe en ressources.

➡️ À lire également : Les meilleurs outils de génération d'art IA pour les designers

👀 Le saviez-vous ? En 2018, une peinture générée par IA intitulée Edmond de Belamy, créée par le collectif artistique parisien Obvious, est devenue la première œuvre d'art IA à être vendue. Elle a été achetée aux enchères chez Christie's pour la somme astronomique de 432 500 dollars, marquant ainsi un moment important dans la reconnaissance générale de l'IA comme un outil sérieux pour la création artistique.

Pourquoi utiliser ChatGPT pour générer des images ?

C'est simple : ChatGPT rend la création d'images uniques et de haute qualité facile et accessible. Que vous soyez créateur de contenu, propriétaire d'entreprise ou simplement amateur, vous pouvez générer des images réalistes ou artistiques à partir d'une simple invite de texte.

De plus, cette solution rapide, personnalisable et accessible du bout des doigts vous fait gagner du temps tout en stimulant votre créativité. Elle pourrait bien être une meilleure option que de nombreuses autres alternatives à ChatGPT!

Voici ce qui rend ChatGPT particulièrement utile pour créer des images :

1. Une discussion naturelle vaut mieux que des commandes complexes

Pour être un bon artiste numérique, il n'est pas nécessaire d'apprendre des syntaxes de commande ou des structures de menu spécifiques. Avec ChatGPT, vous pouvez expliquer vos besoins en anglais simple.

Par exemple, supposons que vous soyez un enseignant souhaitant créer un support visuel pour expliquer la photosynthèse. Dans ce cas, il vous suffit de décrire le processus que vous souhaitez illustrer, et ChatGPT vous aidera à générer des visuels appropriés.

Cette facilité d'utilisation permet d'obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces sans avoir à mémoriser des instructions complexes.

2. Personnalisation facile

Personnaliser vos images avec ChatGPT est un jeu d'enfant. Une fois que vous avez saisi votre invite, vous pouvez ajuster des éléments tels que le style, la couleur et le format pour répondre à vos besoins.

Que vous recherchiez une scène réaliste ou quelque chose de plus abstrait, la flexibilité permettant de modifier les détails garantit que le résultat final correspond à votre vision.

De plus, vous pouvez tester différentes versions pour trouver le rendu parfait, ce qui vous permet de contrôler entièrement le processus de création de vos images.

Les services qui utilisent beaucoup le visuel, comme les équipes marketing, ont souvent recours à l'art IA pour générer des concepts initiaux précis pour leurs campagnes, leurs maquettes et leurs publications. L'utilisation d'un outil comme ChatGPT, qui fait déjà partie de leurs forfaits, facilite leur travail.

3. Accélérez la génération d'images

Avec ChatGPT, générer de superbes œuvres d'art générées par l'IA est rapide et efficace. Ce qui prenait autrefois des heures à l'aide d'outils de conception traditionnels ou en travaillant avec un professionnel peut désormais être réalisé en quelques secondes.

Il vous suffit de fournir un texte d'invite, et l'IA crée instantanément votre image. C'est aussi simple que ça ! La rapidité d'exécution vous permet de rester sur la bonne voie et de respecter les délais sans avoir à subir des processus lents ou à attendre les designers.

4. Rentable à court terme

La génération d'images avec ChatGPT est très rentable. Au lieu d'investir dans des logiciels de conception coûteux ou d'engager un graphiste, vous pouvez créer des images de haute qualité sans vous ruiner.

Cet outil permet aux entreprises, aux créateurs de contenu et aux particuliers de produire des visuels professionnels sans frais supplémentaires, en particulier pour ceux qui ont un budget serré.

Avec un compte gratuit ou des options payantes abordables, la génération d'images de ChatGPT offre une excellente valeur sans sacrifier la qualité.

Étapes pour générer des images avec ChatGPT

Vous êtes prêt à commencer, mais avant de générer des images avec ChatGPT, il est utile de connaître les étapes à suivre. Comprendre le processus vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats possibles à partir de vos invites.

Nous vous guidons à travers chaque étape afin que vous soyez parfaitement préparé pour créer votre image parfaite.

Étape 1 : Comprendre les bases

via ChatGPT

Pour utiliser ChatGPT, vous devez créer un compte ou vous connecter avec votre compte existant. Vous pouvez utiliser votre adresse e-mail ou vous inscrire via Google pour commencer.

Jetez un œil à l'interface. La boîte Message ChatGPT est l'endroit où la magie opère. Ici, vous pouvez ajouter des invites pour vos besoins en matière de génération de texte ou d'images.

La barre d'outils jointe à la section offre de nombreuses options pour améliorer votre travail. Il existe une option de pièce jointe pour télécharger des fichiers à analyser, une boîte à outils (nous y reviendrons dans un instant) et une option microphone qui vous permet de dicter vos requêtes et vos invites directement dans le champ de texte.

via ChatGPT

Maintenant, cliquez sur la boîte à outils et choisissez l'option Image pour indiquer à ChatGPT que vous souhaitez une création visuelle. Cet outil, c'est comme avoir un artiste talentueux qui peint exactement ce que vous décrivez !

Étape 2 : Configuration de votre invite

Cependant, la clé pour obtenir de superbes images réside dans l'efficacité des invites ChatGPT. Plus vos invites sont précises, meilleure sera la génération d'images. Ne vous contentez pas de demander à l'outil de « peindre un tableau du coucher de soleil ». *Rédigez des descriptions spécifiques incluant des éléments visuels (couleurs et formes), des préférences stylistiques (réaliste, abstrait) et des détails de composition (premier plan, arrière-plan).

Par exemple, au lieu de taper « Un chat », essayez « Un chat roux assis sur le rebord d'une fenêtre au coucher du soleil, avec une douce lumière orange tombant sur son pelage, dans un style aquarelle. »

via ChatGPT

Vous verrez instantanément la différence entre une image aléatoire d'un chat générée par ChatGPT et le style exact d'image de chat que vous recherchez !

via ChatGPT

Bien sûr, vous pouvez demander à ChatGPT de corriger les éléments qui ne vous plaisent pas. Relancez l'outil pour corriger l'éclairage, le chat ou tout autre élément. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir exactement ce que vous voulez.

💡Conseil de pro : Divisez votre demande en plusieurs parties plus petites et plus faciles à assimiler au lieu d'écrire une longue invite. Par exemple, demandez d'abord à ChatGPT de générer la scène (par exemple, « Une forêt mystique »), puis ajoutez des détails sur l'ambiance, l'éclairage et les couleurs dans une invite suivante. Cela vous donne plus de contrôle sur les détails et vous permet d'affiner les résultats.

Conseils pour créer des invites efficaces

Vous voulez créer de superbes œuvres d'art grâce à l'IA ? Tout commence par la façon dont vous formulez votre invite initiale. Une invite bien rédigée est la clé pour transformer votre vision en réalité. Voici comment créer des invites qui aideront le générateur d'images ChatGPT à donner vie à vos images imaginées.

1. Commencez avec un concept clair

Votre invite initiale doit contenir une idée centrale forte. Considérez-la comme une esquisse mentale que vous donnez à DALL-E avant d'ajouter les détails. Une invite claire et descriptive donne le ton de l'image et garantit des résultats précis.

Exemple d'invite : Créez un sommet montagneux escarpé et enneigé, avec la lumière dorée du soleil frappant sa face est. Résultat : un sommet montagneux spectaculaire et escarpé, saupoudré de neige, qui brille chaleureusement là où le soleil matinal embrasse son versant oriental accidenté, projetant des ombres douces sur le versant opposé !

via ChatGPT

2. Ajoutez des détails visuels riches

Plus vous fournirez de détails, plus vos images créées avec ChatGPT correspondront à votre vision. L'ajout d'éléments tels que l'éclairage, la perspective et l'ambiance peut faire toute la différence.

Par exemple, plutôt qu'une invite vague telle que « Dessinez un café confortable », essayez quelque chose de plus précis :

Exemple d'invite : Dessinez l'intérieur rustique d'un café avec des poutres en bois, des ampoules Edison chaleureuses suspendues au plafond et la lumière du matin qui pénètre par de grandes fenêtres.

Voici à quoi ressemble le résultat :

via ChatGPT

📮ClickUp Insight : Près de 20 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage envoient plus de 50 messages instantanés par jour. Ce volume élevé pourrait indiquer qu'une équipe est constamment en effervescence avec des échanges rapides, ce qui est excellent pour la rapidité, mais peut également entraîner une surcharge de communication. Grâce aux outils de collaboration intégrés de ClickUp, tels que ClickUp Chat et ClickUp Assigned Comments, vos discussions sont toujours liées aux bonnes tâches, ce qui améliore la visibilité et réduit le besoin de suivis inutiles.

3. Utilisez des références de style artistique

Lorsque vous rédigez des invites pour DALL-E, référencer des styles artistiques ou des artistes spécifiques peut vous aider à définir l'esthétique que vous envisagez. Les styles artistiques définissent le ton en matière de texture, de palette de couleurs et de niveau de détail, ce qui rend votre demande plus précise.

Mentionnez des mouvements tels que l'impressionnisme (lumineux et doux), le surréalisme (onirique et abstrait) ou le baroque (riche et dramatique). Vous pouvez également citer des artistes tels que Monet (paysages atmosphériques), Van Gogh (vif et émouvant) ou Hokusai (estampe japonaise).

Exemple d'invite : Peignez un paysage forestier brumeux dans le style anime, avec des couleurs pastel douces et un éclairage onirique.

Voici à quoi cela ressemble :

via ChatGPT

4. Plantez le décor avec une ambiance

Pour créer l'ambiance adéquate pour votre image ChatGPT, tout réside dans les détails atmosphériques et environnementaux.

Une description vivante crée une ambiance spécifique qui donne vie à votre scène. Incluez des éléments d'éclairage tels que « lumière dorée du coucher de soleil » ou « doux clair de lune filtrant à travers les nuages » et décrivez l'environnement, par exemple « toundra glacée » ou « collines verdoyantes ». Des adjectifs tels que « serein », « inquiétant » ou « majestueux » peuvent ajouter une profondeur émotionnelle.

Exemple d'invite : Montrez un château médiéval par une nuit orageuse, avec des éclairs illuminant ses murs de pierre sombre et ses remparts glissants de pluie.

Voici à quoi cela ressemble :

via Cha tGPT

5. Guide sur l'apparition du sujet

En orientant DALL-E vers des aspects spécifiques de votre sujet, vous pouvez améliorer la qualité de votre image. Vous garantissez clarté et précision en précisant des détails tels que la position, les fonctionnalités et les interactions avec l'environnement.

Tenez compte de la pose, de l'expression et de l'interaction du sujet avec son environnement pour donner vie à votre vision.

Exemple d'invite : Créez une image représentant un renard roux assis, alerte, dans la neige profonde, sa fourrure ébouriffée par une douce brise, son souffle visible dans l'air froid.

Voici à quoi ressemblent les résultats !

via ChatGPT

Si votre idée ne vous convient pas, modifiez-la ou ajoutez une nouvelle invite. Lorsque vous êtes satisfait de votre création, cliquez sur l'icône de téléchargement !

🧠 Anecdote : les utilisateurs ont créé plus de 15 milliards d'images à l'aide de plateformes telles que DALL-E 2, Midjourney et Stable Diffusion. C'est bien plus que le nombre total d'images de toute la bibliothèque Shutterstock ! À lui seul, DALL-E 2 a généré environ 916 millions d'images en seulement 15 mois.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour la génération d'images

Si ChatGPT est une aide fantastique pour générer des invites d'images et stimuler la créativité, il n'est pas sans quelques inconvénients. Comprendre ses limites peut vous aider à gérer vos attentes et à relever efficacement les défis potentiels.

Le système limite le nombre d'images générées par demande, généralement à trois, ce qui peut ralentir les projets nécessitant une grande variété d'images

La qualité des images dépend fortement de la clarté et du niveau de détail des instructions. Des instructions vagues entraînent souvent de multiples révisions

ChatGPT ne génère pas d'images, mais dépend d'outils tels que DALL-E, ce qui peut poser des problèmes en cas d'indisponibilité de ces outils externes

Les restrictions éthiques et les droits d'auteur empêchent l'utilisation d'artistes contemporains, de marques ou de personnages protégés par des droits d'auteur, ce qui limite certaines possibilités créatives

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel sont absentes, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas directement co-créer, partager des invites ou discuter des itérations au sein de l'outil

ChatGPT ne peut pas s'intégrer nativement à des plateformes de gestion de projet telles que ClickUp, Trello ou Asana, ce qui nécessite des mises à jour manuelles des flux de travail des projets

➡️ À lire également : Comment utiliser l'IA pour la conception graphique

Création d'images IA avec ClickUp

Si ChatGPT vous permet de réfléchir à des idées et de générer du contenu, voire des images, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre sur la plateforme. Lorsqu'il s'agit de mettre ce contenu en pratique, il existe un fossé important entre votre plateforme d'IA et celle de gestion de projet.

Découvrez ClickUp. C'est l'application qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour votre travail et qui vous permet de mener vos expériences d'IA et votre travail sur la même plateforme !

Vous souhaitez que vos projets de création d'images par IA fonctionnent comme sur des roulettes ? Voici comment les fonctionnalités riches de ClickUp peuvent vous aider à organiser, suivre et mener à bien vos projets.

Invitez l'IA à générer des images pour vos tableaux blancs ClickUp en temps réel

Pour les sessions de brainstorming, ClickUp Whiteboards est une fonctionnalité fantastique. Vous pouvez facilement mapper vos idées, faire des croquis et collaborer sur des concepts visuels avec votre équipe.

Et lorsque vous aurez trouvé l'idée révolutionnaire, lancez une tâche directement depuis votre tableau blanc ! Vous ne manquerez plus jamais une idée. ✨

C'est un excellent outil de tableau blanc IA pour mettre tout le monde sur la même page et visualiser les idées avec le générateur d'images IA dès les premières étapes. Oui ! Vous pouvez utiliser ClickUp Brain et sa puissante fonctionnalité IA sur le tableau blanc ClickUp pour générer les images que vous souhaitez. Voici comment cela fonctionne :

Ajoutez votre invite (dans ce cas, « *Créer une illustration d'une ampoule allumée ») et voici le résultat !

Générez des images en temps réel avec ClickUp Brain

➡️ À lire également : Modèles IA pour gagner du temps et améliorer la productivité

Prêt à attribuer vos tâches artistiques à votre équipe ? Les tâches ClickUp vous aident à décomposer le processus de création d'images en tâches plus petites, à attribuer des délais et à suivre la progression sans vous prendre la tête. Grâce à des vues personnalisables et des listes de tâches détaillées, rester organisé et respecter les délais est un jeu d'enfant.

Collaborez avec votre équipe en temps réel avec ClickUp

Et n'oublions pas les outils de collaboration de ClickUp. Grâce aux commentaires sur les tâches, aux @mentions et aux notifications en temps réel, votre équipe peut partager instantanément ses commentaires sur vos créations et ses nouvelles idées !

Réglez vos tâches en mode automatique avec les automatisations ClickUp

La gestion des tâches répétitives dans la création d'images IA peut être fastidieuse, mais les automatisations ClickUp simplifient le processus, vous permettant de vous concentrer sur la créativité.

Imaginez attribuer automatiquement des tâches, mettre à jour le statut des projets et envoyer des rappels, le tout sans lever le petit doigt. Ces outils d'automatisation créatifs permettent à votre équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment : créer des images IA parfaites. L'automatisation garantit le bon déroulement de toutes les opérations, afin qu'aucune étape du processus ne soit oubliée.

En combinant automatisation, gestion des tâches et collaboration sur une seule plateforme, ClickUp rend la gestion des projets de création d'images par IA plus fluide et plus efficace que jamais

Mettez la génération d'images par IA à votre service sur ClickUp !

Se lancer dans la génération d'images par IA avec ChatGPT peut donner l'impression d'apprendre une nouvelle compétence, car c'est effectivement le cas ! Mais avec les bons outils et les bons processus, vous pouvez faire de cette technologie puissante un élément fiable de votre flux de travail créatif.

Bien sûr, l'outil a quelques limites, notamment un nombre maximal d'images générées ou de modifications apportées, mais pour les besoins de base, il fait très bien l'affaire !

Cependant, pour gérer efficacement vos projets d'images IA, vous avez besoin d'un emplacement centralisé pour stocker les invites, suivre les versions et organiser les images générées. C'est là qu'une plateforme comme ClickUp s'avère inestimable !

En intégrant tout dans une seule plateforme, ClickUp garantit que vos projets créatifs restent organisés, collaboratifs et efficaces. Pourquoi jongler entre plusieurs outils alors que vous pouvez tout avoir au même endroit ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et soyez créatif tout en restant organisé !