10 Meilleurs logiciels d'aide à la rédaction dotés d'IA en 2025

En mission pour trouver le meilleur logiciel d'aide à la rédaction ? Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise, que vous fassiez partie d'une équipe marketing ou que vous rédigiez du contenu en solo, nous avons tout ce qu'il vous faut.

À l'ère du numérique, où tout va très vite, la demande de contenus nets, engageants et exempts d'erreurs est plus forte que jamais. C'est là que les logiciels d'aide à la rédaction entrent en jeu.

Le logiciel d'aide à la rédaction vous aidera à améliorer vos compétences en matière d'écriture et à optimiser la rédaction de votre blog pour votre public, afin que votre message fasse mouche à chaque fois.

La cerise sur le gâteau ? Bon nombre de ces options de logiciels d'aide à la rédaction tirent désormais parti de la puissance de l'IA, ce qui permet à votre contenu d'atteindre de nouveaux sommets.

Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs outils logiciels d'assistant de rédaction IA disponibles en 2023. Lisez la suite pour trouver celui qui répond le mieux à vos besoins.

Que faut-il rechercher dans le meilleur logiciel d'aide à la rédaction ?

Il existe un vaste océan de logiciels d'aide à la rédaction de l'IA. Alors, comment faire pour choisir le bon ? Commencez par examiner ses capacités.

Votre logiciel d'assistant de rédaction IA devrait idéalement proposer un correcteur grammatical, des suggestions de style d'écriture, la détection du plagiat et l'optimisation du contenu. Ces fonctionnalités des outils d'assistant de rédaction garantissent l'exactitude de votre contenu et sa résonance auprès de votre cible.

Les fonctionnalités de repromptage vous permettent de réécrire de grandes quantités de contenu pour qu'il corresponde à votre style de voix spécifique

Ensuite, prenez en compte les intégrations disponibles pour chaque rédacteur IA. L'outil que vous avez choisi devrait pouvoir se connecter de manière transparente à d'autres plateformes que vous utilisez régulièrement, comme Google Docs, WordPress ou tout logiciel de gestion de projet. Cela permet de rationaliser le flux de travail et de le rendre plus efficace.

Enfin, prêtez attention à la convivialité de chaque IA outil d'écriture . Les bons assistants à la rédaction doivent être intuitifs et faciles à utiliser. Une interface compliquée peut vous ralentir et compliquer votre Processus de création de contenu par l'IA que nous voulons éviter.

1. ClickUp /$$$img/

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

ClickUp n'est pas seulement un excellent outil de gestion de projet, c'est aussi un excellent assistant de rédaction.

Il est conçu pour rationaliser votre processus de rédaction, améliorer la collaboration au sein de l'équipe et se synchroniser sans effort avec vos plateformes préférées. Et grâce à son ClickUp IA grâce aux capacités rédactionnelles de ClickUp AI, vous pouvez affiner votre contenu en veillant à ce qu'il soit adapté au référencement et à ce qu'il conserve un niveau élevé de clarté et de cohérence.

Mais ce n'est pas tout. ClickUp assure également le suivi de vos tâches et de vos échéances, ce qui vous permet d'être toujours au top de votre travail. Il n'y a pas beaucoup d'outils d'aide à la rédaction dotés d'une intelligence artificielle pour faire cela !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur un même projet Documents ClickUp ensemble, stimuler la productivité de l'équipe Le système intégré Outils d'écriture IA adaptent votre contenu pour le référencement - idéal pour les spécialistes du marketing de contenu et les rédacteurs

Gérez vos tâches de rédaction et les échéances de vos projets en un seul endroit. Plus de date manquée

Stylez votre contenu sans effort avec l'éditeur de texte riche de ClickUp

Forfaitisez votre stratégie de contenu en utilisant le calendrier de contenu de ClickUp

Gardez le suivi du temps passé sur chaque tâche pour vous assurer de la qualité du contenu une productivité optimale Synchronisez ClickUp avec vos outils favoris, pour un travail en toute transparence

Adaptez votre environnement de travail à vos préférences, pour faciliter la gestion des tâches et des projets

Les limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent l'interface complexe au départ, mais elle devient plus intuitive au fil du temps

Maximiser le plein potentiel de ses fonctionnalités peut nécessiter un certain temps d'apprentissage

Les fonctionnalités de l'assistant d'écriture IA ne sont pas incluses dans le forfait Free Forever

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

Prêt à démarrer avec l'assistant d'écriture IA de ClickUp ? Essayez le Modèle d'invite ClickUp ChatGPT dans ClickUp Docs !

Le modèle ChatGPT d'invitations à écrire peut vous aider à réveiller l'écrivain qui sommeille en vous

2. Rytr

via Rytr Rytr est un puissant outil d'écriture IA qui génère rapidement du contenu de haute qualité. Ses robustes capacités d'apprentissage automatique transforment vos entrées en contenu engageant et optimisé pour le référencement. Ryter peut être utilisé pour des travaux universitaires et outil de rédaction technique tout en utilisant un correcteur grammatical pour vous assurer que vous ne faites pas de fautes.

Avec différents types de contenu au choix, Rytr est un outil d'aide à la rédaction flexible pour les créateurs de contenu de tous bords. La correction linguistique Outil IA peut être utilisé de manière transversale comme assistant de rédaction personnel ou d'entreprise.

Rytr meilleures fonctionnalités

Rytr offre de multiples comme les bulletins d'information , les blogs, les posts sur les médias sociaux, les descriptions de produits, et plus encore

Son utilisation est intuitive, ce qui signifie que vous pouvez commencer à créer du contenu attrayant en un rien de temps

Il est assisté en plusieurs langues, ce qui élargit la portée de votre contenu

Inclut un correcteur grammatical pour détecter les fautes d'orthographe et s'assurer que votre texte est propre

Limites de Rytr

Le contenu écrit nécessite parfois des modifications en cours pour un meilleur alignement du contexte

Même le forfait Unlimited est soumis à des limites de nombre de mots

Prix de Rytr

Forfait gratuit

Forfait Économique: 9 $ par mois ou 90 $ par an

9 $ par mois ou 90 $ par an Forfait Unlimited: 29 $ par mois ou 290 $ par an

G2: 4.7/5 (750+ commentaires)

4.7/5 (750+ commentaires) Trustpilot: 4.8/5 (2,100+ reviews)

3. QuillBot

via QuillBotQuillBot est un outil avancé de outil de réécriture qui permet de filer votre contenu tout en conservant son sens originel.

Il s'agit d'un outil d'écriture IA$$ populaire pour les écrivains qui cherchent à éviter le plagiat et à améliorer la structure des phrases. Les différents modes d'écriture de Quillbot lui permettent de s'adapter à différents styles d'écriture.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Il réécrit les phrases en conservant le contexte d'origine et en évitant les erreurs grâce à la vérification grammaticale

Différents modes d'écriture s'adaptent à votre style d'écriture

L'assistant d'écriture IA fournit des synonymes pour enrichir votre vocabulaire

S'intègre à votre navigateur pour une modification en cours

Limites de QuillBot

Les utilisateurs disent qu'ils passent beaucoup de temps à dépanner

Les forfaits payants limitent toujours le volume que vous pouvez produire

Prix de QuillBot

Free

Premium: $19.95 par mois (1 utilisateur)

$19.95 par mois (1 utilisateur) Teams: $7.50 par écrivain et par mois (minimum de 5 utilisateurs)

Capterra: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Trustpilot: 2.3/5 (75 commentaires)

4. Copie.IA

via Copie.IA Copy.ai est un assistant de rédaction IA conçu pour vous aider à produire du contenu de haute qualité sans effort. Il s'appuie sur un modèle de langage IA avancé pour placer des suggestions de contenu créatives et uniques, l'une des raisons pour lesquelles il fait partie de nos favoris générateurs de descriptions de produits .

Que vous ayez besoin d'intros de blog, de contenu de médias sociaux ou de descriptions de produits, Copy.IA est un.. Outil d'IA pour la rédaction de textes qui s'occupe de tout. Simple à utiliser, il permet de gagner du temps et de fluidifier votre processus de création de contenu.

Le plus intéressant ? Ce logiciel d'assistant de rédaction IA permet de tenir le bloc de l'écrivain à distance en proposant des idées de contenu fraîches.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA

Utilise l'apprentissage automatique pour fournir un contenu créatif sans erreurs grammaticales

Génère un large intervalle de types de contenu par rapport à d'autres applications de rédaction IA

Son interface simple garantit un processus de création de contenu fluide pour les rédacteurs IA

Offre des idées fraîches générées par l'IA lorsque vous êtes confronté à un bloc d'écriture

Limites de Copy.ai

Copy.ai baisse parfois son niveau de service de GPT-4 à GPT-3

Les utilisateurs ne sont pas amoureux du service client de l'entreprise

Prix de Copy.ai

Free: Jusqu'à 2 000 mots par mois

Jusqu'à 2 000 mots par mois Pro: 49 $ par mois, avec un nombre illimité de mots (limité à 1 utilisateur)

49 $ par mois, avec un nombre illimité de mots (limité à 1 utilisateur) Enterprise:Contactez Copy.ai pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (160+ commentaires)

4.8/5 (160+ commentaires) Trustpilot: 3.9/5 (160+ avis)

Rédigez du contenu comme des pages d'atterrissage, des pages de produits, des articles de blog et plus encore avec Simplified, l'un de nos outils d'écriture favoris.

Check out these Copy.IA alternatives /href/* *_blog ? !

5. Simplifié

via Simplifié La technologie IA intégrée à Simplified peut également vous aider pour la conception graphique, les posts sur les médias sociaux et une modification vidéo légère. Il s'agit véritablement d'un package de création de contenu tout-en-un. Cela en fait un excellent outil pour les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu qui souhaitent rationaliser leur processus de création de contenu.

En outre, il offre une interface conviviale et une riche bibliothèque de ressources pour la rédaction académique et technique.

Simplified meilleures fonctionnalités

Des tonnes de modèles pour que votre moteur de génération de contenu fonctionne encore mieux

Préchargé avec différents styles de voix, styles d'écriture et langues pour stimuler votre créativité

Il est livré avec un outil de réécriture pour gagner du temps de filer du nouveau contenu de blog

Limites simplifiées

Limites strictes en matière de stockage

Limites simplifiées sur le nombre d'utilisateurs que vous pouvez avoir sur un compte

Tarification simplifiée

Forfait Free

Teams: 30$ par mois pour 5 utilisateurs

30$ par mois pour 5 utilisateurs Business: 50$ par mois (5 utilisateurs)

50$ par mois (5 utilisateurs) Croissance: 125$ par mois (5 utilisateurs)

125$ par mois (5 utilisateurs) Enterprise ou Agence: Contacter Simplified pour les tarifs

Évaluations et critiques de Simplified

G2: 4.7/5 (850+ commentaires)

4.7/5 (850+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (88 avis)

6. Jasper

via Jasper Si vous recherchez un outil spécialisé dans la création de contenu long format, Jasper est votre interlocuteur. Il utilise une technologie IA avancée pour générer du contenu comme des articles de blog, des scripts et plus encore.

Avec Jasper, un rédacteur professionnel peut créer un plan d'article en quelques secondes et laisser l'IA remplir le reste.

Ce qui différencie Jasper, c'est sa capacité à rédiger du contenu long formulaire cohérent et engageant. Mais Jasper ne convient pas à tout le monde, c'est pourquoi nous avons compilé une liste de.. Les alternatives à Jasper à consulter !

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

L'assistant d'écriture est livré avec un module complémentaire dans le navigateur

Spécialisé dans la création d'articles de blog, de scripts et d'autres éléments attrayants

Peut être utilisé pour la rédaction académique et technique

Génère rapidement un plan d'article pour lancer votre processus de rédaction

Facile à naviguer et à utiliser

Limites de Jasper

Certains rédacteurs de contenu ont rapporté que le résultat peut nécessiter des modifications en cours pour s'assurer que le mot écrit correspond au ton souhaité

L'essai gratuit étant très limité, il est difficile de déterminer si l'outil en vaut la peine pour certains utilisateurs

Prix de Jasper

Créateur: 49 $/mois pour un utilisateur, facturé annuellement

49 $/mois pour un utilisateur, facturé annuellement Teams: 125 $/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle

125 $/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle Business: Contact pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

7. Frase

Via Frase Frase est un assistant de rédaction IA qui fait passer l'optimisation du contenu SEO à un niveau supérieur.

L'outil IA de correction du langage possède des fonctionnalités remarquables comme sa capacité à créer des briefs de contenu convaincants basés sur les meilleurs résultats pour un mot-clé spécifique.

Pour les fournisseurs prestataires axés sur le SEO, Frase fournit des informations inestimables qui guident l'ensemble de votre cycle de vie du contenu. Il ne s'agit pas seulement de générer du contenu, mais de créer du contenu qui se classe.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Création de contenus détaillés pour un mot-clé spécifique

Fournit des informations permettant d'optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche

Génère des réponses directes aux questions des utilisateurs, améliorant ainsi leur expérience

Évalue et améliore votre contenu existant afin que vous puissiez créer des articles pour combler les lacunes en matière de contenu

Limites de Frase

L'analyse SEO et les suggestions de mots clés ne sont pas toujours super précises, selon certains utilisateurs

Les résultats manquent parfois d'analyse approfondie

Pas de version gratuite

Prix de Frase

Solo: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Basic: $44.99/mois par utilisateur

$44.99/mois par utilisateur Teams: $114.99 (trois utilisateurs, et $25 par mois pour les membres supplémentaires de l'équipe)

G2: 4.9/5 (280+ commentaires)

4.9/5 (280+ commentaires) Capterra: N/A

8. Textmetrics

via Textmetrics Lorsqu'il s'agit d'optimiser votre contenu pour le référencement, Textmetrics a beaucoup à offrir sur le marché des assistants d'écriture.

Ce logiciel de rédaction IA ne se contente pas de générer du contenu. Il attrape les erreurs grammaticales, s'assure que votre texte s'aligne sur votre public cible et contribue à améliorer votre visibilité en ligne.

Textmetrics fournit des suggestions en temps réel au fur et à mesure que vous tapez, ce qui vous permet de créer du contenu qui fait mouche. Avec Textmetrics, vous bénéficiez de l'un des meilleurs outils alimentés par l'IA pour que votre contenu soit adapté au référencement et à l'audience.

Les meilleures fonctionnalités de Textmetrics

Les suggestions de référencement en temps réel fournissent un retour d'information instantané au fur et à mesure que vous tapez

L'adaptation à l'audience permet d'aligner votre texte sur votre cible démographique

Améliore la lisibilité et l'utilisation des mots-clés

Assistance en plusieurs langues, pour une plus grande portée

Limites de Textmetrics

Il n'y a pas de vérificateur de plagiat intégré

L'interface peut nécessiter un certain temps d'adaptation pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Textmetrics

Contactez Textmetrics pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (plus de 60 commentaires)

4.7/5 (plus de 60 commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

9. Lisible

via Lisible Readable est un assistant de rédaction IA qui se concentre sur le fait de rendre votre contenu aussi compréhensible que possible. Son puissant système de notation de la lisibilité rend votre contenu accessible à votre cible.

Avec Readable, vous obtenez des informations claires sur ce qui pourrait freiner votre contenu, ce qui vous permet de faire les ajustements nécessaires.

Au-delà de la lisibilité, cet assistant d'écriture vérifie les clichés, les sentiments et le ton de la voix, garantissant ainsi que votre contenu délivre le bon message.

Meilleures fonctionnalités de Readable

Offre des évaluations détaillées de la lisibilité de votre contenu

Analyse le sentiment et le ton de votre texte

Il vous aide à éviter les phrases surutilisées afin d'améliorer vos compétences en matière d'écriture

Vérifie la lisibilité du contenu de vos e-mails

Fonctions de vérification de la grammaire

Limites de la lisibilité

L'outil n'interprète pas toujours avec précision le ton du contenu

Pas de version gratuite

Prix de Readable

ContentPro: $8/mois

$8/mois CommercePro: 48 $/mois

48 $/mois AgencyPro: $138/mois

Évaluations et critiques lisibles

G2 : 4.0/5 (5+ commentaires)

: 4.0/5 (5+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (9+ commentaires)

10. WordAI

via Wordai WordAI se distingue par sa capacité à réécrire du contenu tout en maintenant la lisibilité et le sens original par rapport à d'autres assistants d'écriture. Son logiciel d'écriture IA comprend le contexte des mots et des phrases, ce qui garantit que le résultat se lit naturellement.

Cela fait de WordAI un puissant outil de rédaction IA pour les rédacteurs et les spécialistes du marketing qui ont besoin de réécrire du contenu rapidement tout en évitant le plagiat. Avec WordAI, vous pouvez créer un contenu unique sans perdre son essence originale.

Les meilleures fonctionnalités de WordAI

Réécrit le contenu tout en comprenant le contexte

Assistance à la réécriture en plusieurs langues

Permet de réécrire plusieurs articles à la fois

Permet une intégration transparente avec d'autres outils

Limites de WordAI

Il ne dispose pas de fonctionnalité intégrée pour l'optimisation du référencement

La qualité de la réécriture peut varier en fonction de la complexité du texte

Ce n'est pas le bon assistant d'écriture pour la génération de nouveaux contenus

Nombre limité d'avis d'utilisateurs

Prix de WordAI

Mensuel: 57 $ par mois

57 $ par mois Annuel: 27 $ par mois (facturé annuellement)

27 $ par mois (facturé annuellement) Enterprise: Contacter WordAI pour connaître les tarifs

G2: 3.9/5 (17 commentaires)

3.9/5 (17 commentaires) Trustpilot: 2.6/5 (6 commentaires)

Supercharger la création de contenu avec le meilleur logiciel d'aide à la rédaction

Naviguer dans le paysage des assistants de rédaction IA peut être un défi, chacun offrant un ensemble unique de fonctionnalités, d'avantages et d'inconvénients. Nous avons examiné 10 assistants de rédaction IA impressionnants, chacun capable de rationaliser votre processus de création de contenu et d'améliorer votre productivité en matière d'écriture.

Au cœur de tout cela, la clé consiste à identifier vos besoins spécifiques. Que vous ayez besoin d'un assistant d'écriture pour le contenu long format, l'optimisation du référencement ou l'amélioration de la lisibilité, il existe un logiciel d'écriture parfaitement conçu pour vos besoins. Chaque rédacteur IA dont nous avons parlé aujourd'hui exploite la puissance de l'IA pour offrir des solutions uniques aux défis en constante évolution de la création de contenu.

Pour en savoir plus sur la façon dont la rédaction IA peut révolutionner votre processus de création de contenu, découvrez la fonctionnalité IA de ClickUp. Cet outil apporte un nouveau niveau d'efficacité à vos tâches de rédaction, en vous aidant à organiser, générer et affiner votre contenu.

Pensez également à explorer ClickUp Docs, une excellente fonctionnalité pour créer et collaborer sur des documents au sein de votre équipe. ClickUp Docs est un environnement de travail centralisé qui rend le processus de rédaction collaborative plus efficace et mieux organisé.

N'oubliez pas que le but ultime de l'utilisation d'assistants de rédaction IA est d'améliorer votre contenu, de rendre votre travail plus accessible et de vous offrir plus de temps pour vous concentrer sur des tâches stratégiques. Nous espérons que cette exploration des dix meilleurs logiciels d'aide à la rédaction vous a été utile. Bonne rédaction !