13 meilleurs outils de rédaction d'IA pour le contenu en 2025

Depuis l'introduction de

ChatGPT d'OpenAI , les marketeurs, les petites entreprises et les rédacteurs de contenu ont cherché un outil de rédaction de contenu IA pour faciliter leur charge de travail.

Mais alors que ChatGPT a été utilisé pour de nombreuses tâches, de la planification financière aux conseils nutritionnels en passant par les publications sur les réseaux sociaux

générées par l'IA , ce n'est pas le seul outil disponible.

Vous trouverez de nombreux Générateur de contenu IA plateformes avec des fonctionnalités avancées qui aident à la rédaction de blogs, à la rédaction de descriptions de produits, à la réalisation de recherches de mots clés et même à l'évaluation du contenu existant. Tout cela peut sembler insurmontable si vous ne savez pas par où commencer.

Heureusement, nous avons fait le travail à votre place. Ici, nous allons partager les 13 meilleurs

Outils d'écriture IA , comparant les fonctionnalités, les avantages, les inconvénients, les avis et les prix.

Que faut-il rechercher dans un outil d'écriture IA ?

Les outils d’écriture basés sur l’intelligence artificielle (IA) reposent sur des modèles de langage de grande taille (LLMs). Les LLMs sont entraînés à l’aide de techniques d’apprentissage automatique auto-supervisé et de traitement du langage naturel sur d’immenses quantités de données. Par exemple, le ChatGPT-4 d’OpenAI a été formé sur 300 milliards de mots .

Une fois entraînés, les modèles d’intelligence artificielle sont déployés. Tout le monde peut les utiliser en saisissant des « prompts » (comme vous le faites avec les moteurs de recherche pour trouver des mots-clés), et les outils d’IA génèrent des réponses et créent du contenu. D’où le terme IA générative.

Le logiciel d’écriture IA que vous choisissez devrait avoir les fonctionnalités suivantes :

Outils construits sur des LLM: la taille compte lorsqu'il s'agit de modèles de langage. Optez pour des modèles de ChatGPT ou de fondation d'apprentissage automatique d'une taille similaire pour la rédaction de contenu. Sinon, même des invitations détaillées produiront du spam et du contenu de mauvaise qualité

la taille compte lorsqu'il s'agit de modèles de langage. Optez pour des modèles de ChatGPT ou de fondation d'apprentissage automatique d'une taille similaire pour la rédaction de contenu. Sinon, même des invitations détaillées produiront du spam et du contenu de mauvaise qualité Beaucoup de contrôle sur les textes produits: vous devriez pouvoir influencer le style, le ton, la langue et le contenu créés par un logiciel de rédaction IA

vous devriez pouvoir influencer le style, le ton, la langue et le contenu créés par un logiciel de rédaction IA Une application web conviviale: les outils d’écriture IA doivent simplifier votre travail, pas le compliquer. Cherchez-en un qui soit aussi confortable que n'importe autrelogiciel d'agence de marketing que vous utilisez déjà. Il doit fonctionner comme unassistant d’écriture IA et non comme un rédacteur de remplacement.

les outils d’écriture IA doivent simplifier votre travail, pas le compliquer. Cherchez-en un qui soit aussi confortable que n'importe autrelogiciel d'agence de marketing que vous utilisez déjà. Il doit fonctionner comme unassistant d’écriture IA et non comme un rédacteur de remplacement. Abordable pour votre production de contenu: la technologie et le marché des logiciels d’IA générative évoluent rapidement, donc les prix changeront probablement à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront développées. Cependant, vous ne voulez pas dépenser beaucoup si vous utilisez un outil d’écriture IA pour simplement générer des idées ou résumer des documents Voyons maintenant comment se comparent les meilleurs outils d'écriture IA.

Les 13 meilleurs outils d'écriture IA en 2025

Que vous soyez propriétaire d'entreprise, rédacteur de contenu ou membre d'une équipe marketing, les outils d'écriture IA peuvent accélérer votre processus d'écriture et réduire les tâches répétitives et chronophages, comme résumer votre dernière campagne, rédiger des e-mails de vente ou générer des idées pour des articles de blog.

Voici une liste des 13 meilleurs outils d'écriture IA avec tous les détails dont vous avez besoin.

1. ClickUp – Idéal pour la gestion de projet intégrée à l'IA

Obtenez des réponses instantanées à vos questions et automatisez l'avancement des tâches grâce à ClickUp Brain.

ClickUp, la plateforme de productivité tout-en-un, inclut désormais ClickUp Brain , un générateur de contenu IA, gestionnaire de projet et gestionnaire de connaissances. C’est le meilleur assistant virtuel pour accomplir votre travail plus rapidement. « ClickUp Brain AI Writer for Work » est un excellent outil pour surmonter le syndrome de la page blanche, générer des idées et rationaliser votre processus de création de contenu.

Il est conçu pour accélérer la productivité avec des prompts basés sur des recherches pour chaque rôle et cas d'utilisation. Cela inclut des dizaines de prompts pour les équipes marketing, les gestionnaires de contenu et les rédacteurs, pour créer des briefs, études de cas, copies marketing, descriptions de produits et articles de blog de qualité.

La meilleure partie de ClickUp est que vous pouvez utiliser ses outils IA pour rédiger du contenu percutant et également conserver tous vos

documents au même endroit. Vous pouvez aussi utiliser le

bloc-notes ClickUp pour noter vos idées et les stocker dans la plateforme.

Que vous ayez besoin de créer un calendrier marketing ou un plan pour les réseaux sociaux , ClickUp est le seul logiciel de productivité adapté aux équipes de toutes tailles et de tous secteurs. Améliorez vos compétences en écriture et donnez vie à vos idées rapidement avec ClickUp Brain.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Un outil d'écriture IA conçu pourgénérer des biosla rédaction de brèves, transformer des idées en ébauches de contenu, la rédaction d'études de cas, de textes pour les pages d'atterrissage, de descriptions de produits, etc...

Une extension deBibliothèque de modèles pour construire unflux de travail, desprojets de documentset desplans de processus en un temps record

Des fonctionnalités avancées comme des tableaux blancs collaboratifs et des cartes mentales pour transformer les idées en plans d'action avec votre équipe.

plus de 1 000 intégrations pour accélérer, personnaliser et simplifier vos flux de travail en intégrant d'autres outils à ClickUp, notamment Slack, Google Drive et bien d'autres.

Les automatisations de ClickUp réduisent les tâches répétitives, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel.

Limitations de ClickUp

De nombreuses fonctionnalités peuvent engendrer une courbe d'apprentissage (heureusement, un centre d'aide détaillé , des webinaires des modèles, des guides et un support sont disponibles pour vous aider à tirer le meilleur parti de la plateforme)

Les intégrations avec Slack ne sont pas encore parfaites.

Tarifs de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité : 7 $/utilisateur par mois

: 7 $/utilisateur par mois Business : 12 $/utilisateur par mois

: 12 $/utilisateur par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour $7 par membre d’espace de travail par mois.

Avis des clients sur ClickUp

G2: 4.7/5 (plus de 6 000 avis)

4.7/5 (plus de 6 000 avis) Capterra: 4.7/5 (plus de 3 000 avis)

2. Rytr

– Le Meilleur pour la rédaction de contenu IA

via Rytr Rytr est un outil d'écriture IA basé sur l'API GPT-3 d'OpenAI, créé spécifiquement pour les générateurs de contenu, les rédacteurs SEO et les rédacteurs publicitaires.

Alors pourquoi utiliser Rytr (ou toute autre plateforme de rédaction IA) plutôt que Chat GPT ? L'un des avantages de l'utilisation de l'assistant d'écriture alimenté par l'IA est que les invites, les modèles sont intégrés pour plus de 40 cas d'utilisation, de la rédaction de copies d'annonces Facebook ou de posts sur les médias sociaux à.. la création d'un article de blog dossiers.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Rédigez du contenu dans plus de 30 langues et utilisez plus de 20 tons et styles.

Vérifiez le plagiat lorsque vous rédigez des articles et modifiez les résultats générés.

Créez des images basées sur l'IA à partir de prompts.

Créez des cas d'utilisation personnalisés pour la génération de contenu avec un abonnement premium.

Limitations de Rytr

Les avis et nos recherches montrent qu'elle n'est pas aussi puissante que d'autres assistants d'écriture IA.

L'application d'écriture IA a des limitations de nombre de mots, même sur le plan illimité.

Tarifs de Rytr

Plan gratuit

Plan économe: 9 $/mois ou 90 $/an

9 $/mois ou 90 $/an Plan illimité: 29 $/mois ou 290 $/an

Les avis des clients de Rytr

G2: 4.7/5 (plus de 750 avis)

4.7/5 (plus de 750 avis) Trustpilot: 4.8/5 (Plus de 2 100 avis)

3. Simplified

– Le meilleur pour rationaliser les processus d’écriture IA

via Simplified Avec 1 million d’utilisateurs et des dizaines de récompenses sur G2, Simplified est l’un des leaders du marché des applications d’écriture IA et de création de contenu. La suite de rédaction IA vous aide à créer du contenu de haute qualité pour des pages de destination, des descriptions de produits et des articles de blog. Ce qui distingue cet outil parmi les meilleurs outils d’écriture IA, c’est qu’il prend également en charge d’autres formats comme la conception graphique, la planification des réseaux sociaux, et même le montage vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Simplified AI Writer

Plus de 50 modèles pour différents types de génération de contenu.

Adaptez-le pour produire du contenu court ou long formulaire dans plus de 10 tons et plus de 30 langues.

Réutilisez votre contenu publié grâce à l’ outil de réécriture assisté par IA.

Limitations de Simplified

*Les résultats textuels ne sont pas beaucoup meilleurs que ceux de ChatGPT-4 car ils proviennent de leur API.

Limitations sur le nombre de membres de l’équipe dans chaque plan tarifaire (pas plus de 5).

Limitations de stockage : 1 Go dans la version gratuite et jusqu’à 500 Go dans le plan le plus cher.

Tarification de Simplified

Forfait gratuit

Petite équipe: 30 $/mois pour 5 utilisateurs

30 $/mois pour 5 utilisateurs Entreprise: 50 $/mois pour 5 utilisateurs

50 $/mois pour 5 utilisateurs Croissance: 125 $/mois pour 5 utilisateurs

125 $/mois pour 5 utilisateurs Entreprise ou agence: contactez Simplified pour connaître les tarifs

Avis des clients de Simplified

G2: 4.7/5 (Plus de 850 avis)

4.7/5 (Plus de 850 avis) Capterra: 4.7/5 (88 avis)

4. Frase

– Idéal pour un contenu optimisé pour le SEO

via Frase combine la recherche SEO et l'écriture assistée par IA, en faisant un générateur de contenu et un outil d'optimisation tout-en-un. C'est idéal pour les responsables SEO et les gestionnaires de contenu qui ont besoin d'une solution complète pour créer rapidement des briefs. Avec Frase, vous pouvez gérer tout le cycle de vie du contenu, de la recherche à l'optimisation.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Analyse SERP etévaluation des concurrentspour générer des briefs pour le contenu de blogs et les copies marketing.

L'outil de rédaction intégré génère des sections de texte, telles que propositions de projet, les introductions et les FAQ.

Limitations de Frase

Pour générer plus de 4 000 mots, le module complémentaire Pro coûte 35 $/mois.

Manque de précision lors de la génération de mots-clés SEO et de recommandations basées sur les SERP.

Pas de véritable version gratuite comparée à d'autres outils IA.

Tarifs de Frase

Solo: 14,99 $/utilisateur par mois

14,99 $/utilisateur par mois Basic: 44,99 $/utilisateur par mois

44,99 $/utilisateur par mois Team: 114,99 $/ mois pour 3 utilisateurs, et 25 $ supplémentaire/mois pour chaque utilisateur additionnel

Avis des clients de Frase

G2: 4,9/5 (plus de 280 avis)

4,9/5 (plus de 280 avis) Capterra: N/A

5. Narrato

– Idéal pour l'assistance en écriture créative

via Narrato est un nouveau arrivé dans le domaine des outils d'écriture assistée par IA bien qu'il soit déjà présent dans le marketing de contenu. Les gestionnaires de contenu et les professionnels du SEO peuvent utiliser cet

outil pour la rédaction de contenu et le copywriting, afin de créer des briefs, de les attribuer à des rédacteurs via la marketplace de Narrato, et de gérer le flux de travail du contenu via la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Narrato

Outils de gestion de projet de marketing de contenu.

Délais d'exécution de 24 à 48 heures avec des prix bas et des révisions illimitées.

Vérificateur de plagiat intégré pendant le processus de création de contenu.

Limitations de Narrato

L'outil IA ne produit pas toujours des résultats précis.

Limite mensuelle de 76 000 mots pour le vérificateur de plagiat

Tarifs de Narrato

Pro: 65 $/mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

65 $/mois (jusqu'à 5 utilisateurs) Entreprise: 125 $/mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

125 $/mois (jusqu'à 5 utilisateurs) Personnalisé: contactez Narrato pour connaître les tarifs

Avis des clients de Narrato

G2: 4,2/5 (5 avis)

4,2/5 (5 avis) Trustpilot: 3,2/5 (8 avis)

6. WordAI

– Idéal pour la génération de langage naturel

via WordAI est un outil de copywriting assisté par IA conçu pour augmenter votre production de contenu en reformulant, réécrivant et restructurant des phrases et des sections de texte. Que ce soit pour des pages web, des descriptions de produits ou des arguments de vente, WordAI peut générer jusqu'à 1 000 réécritures SEO à partir d'un seul contenu grâce à ses outils de génération de langage naturel.

Les meilleures fonctionnalités de WordAI

Conçu pour éviter les duplications et la détection par les outils d'intelligence artificielle.

La plateforme de génération de contenu réécrit des articles entiers en quelques secondes.

Les contrôles éditoriaux vous permettent de décider à quel point rester proche du contenu original.

Limitations de WordAI

Peu de critiques, dont beaucoup décrivent WordAI comme un outil de reformulation ou de filage de contenu.

Fonctions de contrôle et de modification en cours limitées pour les rédacteurs et les éditeurs.

Tarifs de WordAI

Mensuel: 57 $/mois

57 $/mois Annuel: 27 $/mois (facturé annuellement)

27 $/mois (facturé annuellement) Entreprise: contactez WordAI pour connaître les tarifs

Avis des clients de WordAI

G2: 3,9/5 (17 avis)

3,9/5 (17 avis) Trustpilot: 2,6/5 (6 avis)

7. Copy.ai

– Idéal pour le copywriting assisté par IA

via Copy.ai est le nouveau arrivé dans le domaine de la rédaction assistée par IA. Basé sur l'accès à l'API ChatGPT-4, il offre la possibilité de produire des brouillons de blogs et de contenus rédactionnels de qualité, avec les bons prompts et entrées.

Ce générateur de contenu IA et assistant de rédaction IA promet un contenu de qualité supérieure en quelques secondes et propose des modèles pour la rédaction d'articles, de copies sociales, d'e-mails et plus encore. Sélectionnez facilement parmi une bibliothèque d'outils de copie courte et longue forme pour aider à servir des suggestions de copie et de style pertinentes basées sur votre sélection.

Meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Bibliothèque de modèles pour produire des plans de blogs et des briefs pour les rédacteurs.

Niveaux de sécurité plus élevés, adaptés aux entreprises soucieuses de la conformité des données.

Limitations de Copy.ai

Certains avis récents signalent une baisse de ChatGPT-4 à GPT-3 après quelques minutes, ce qui limite la qualité des réponses.

De nombreux avis indiquent que les questions du service client restent sans réponse et que l'annulation des abonnements est difficile.

Tarifs de Copy.ai

Gratuit: jusqu'à 2 000 mots par mois

jusqu'à 2 000 mots par mois Pro: 49 $/mois, avec des mots illimités (limité à 1 utilisateur)

49 $/mois, avec des mots illimités (limité à 1 utilisateur) Enterprise: contactez Copy.ai pour connaître les tarifs

Avis des clients sur Copy.ai

8. QuillBot

– Idéal pour simplifier les contenus complexes

via QuillBot QuillBot est un outil de génération de texte et de reformulation assisté par IA, conçu pour des contenus courts ou longs. Il ne génère pas de nouveau contenu, mais vous pouvez l'utiliser pour résumer ou reformuler un document, un article ou tout autre texte.

Cette application web simple vous aide à éviter le plagiat grâce à un code couleur qui met en évidence les modifications effectuées dans le texte reformulé, ce qui peut être utile aux nouveaux rédacteurs de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Sept paramètres qui définissent le ton ou l'objectif de la modification.

Thésaurus intelligent assisté par IA pour trouver et remplacer des mots surutilisés.

Limitations de QuillBot

Les problèmes techniques peuvent obliger les utilisateurs à passer trop de temps à résoudre des problèmes.

Limite du nombre de pages et de mots par mois, même avec des plans payants.

Prix de QuillBot

Free

Premium: $19,95 $/mois (1 utilisateur)

$19,95 $/mois (1 utilisateur) Équipe: 7,50 $/ mois par rédacteur (5 utilisateurs minium)

Avis des clients sur QuillBot

Capterra: 4,6/5 (plus de 100 avis)

4,6/5 (plus de 100 avis) Trustpilot: 2.3/5 (75 commentaires)

9. Writerly

– Idéal pour l’édition et la relecture

via Writerly Writerly est une suite logicielle de productivité IA destinée aux équipes de marketing, d'assistance client et de commerce électronique. Parallèlement à son outil d'écriture IA, Writerly propose également une extension Chrome comme outil génératif IA . L'extension Chrome vous permet de prendre des idées d'articles au fil de votre navigation et de créer des briefs de contenu pour vos rédacteurs.

Les meilleures fonctionnalités de Writerly

Writerly Go s'intègre à Gmail pour gagner du temps.

Le Cloud du créateur comprend des dizaines de modèles personnalisés pour rédiger du contenu et des textes publicitaires.

Peut aider à repérer les fautes de grammaire dans l'outil d'écriture de l'IA.

Limitations de Writerly

Comptes gratuits et abordables limités par un faible nombre de mots.

Les modèles nécessitent plus de personnalisation que d'autres outils d'écriture de contenu IA.

Tarifs de Writerly

Gratuit: 1 créateur, jusqu'à 10 000 mots

1 créateur, jusqu'à 10 000 mots Creator AI Chat: $4 par mois pour 1 utilisateur, mots illimités

$4 par mois pour 1 utilisateur, mots illimités Creator AI Studio: 14$/mois par utilisateur, mots illimités, plus de 50 modèles

14$/mois par utilisateur, mots illimités, plus de 50 modèles Team AI Studio: 34 $/mois jusqu'à 3 utilisateurs, mots illimités, plus de 50 modèles

Avis des clients sur Writerly

G2: 5/5 (5 commentaires)

5/5 (5 commentaires) Capterra: 4.7/5 (15 commentaires)

10. Copymatic

– Idéal pour la traduction linguistique et la reformulation

via Copymatic Copymatic est un outil IA qui assiste la création de contenu dans plus de 20 langues et est livré avec la génération d'images IA. C'est un outil polyvalent et facile à utiliser avec des modèles, une fonction de discussion, un éditeur intelligent et une fonctionnalité de synthèse vocale.

Les meilleures fonctionnalités de Copymatic

Capacités de création de contenu pour tout, du contenu des médias sociaux aux articles de blog de longue durée.

Utilisez une suite d'outils IA à travers l'internet avecson extension Chrome.

Inclut un assistant de chat IA (CopyChat) pour résumer le contenu en ligne

Limitations de Copymatic

Pas de bouton de révision, donc les réécritures coûtent plus cher, ce qui peut être plus coûteux par rapport à d'autres outils de création de contenu IA.

Il peut être difficile de maintenir le ton ou le style souhaité avec le contenu généré par l'IA.

Tarifs de Copymatic

Pro: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Équipe: 49 $/mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

49 $/mois (jusqu'à 5 utilisateurs) Entreprise: 99 $/mois (jusqu'à 25 utilisateurs)

Avis des clients sur Copymatic

Trustpilot: 4,8/5 (plus de 1 250 avis)

4,8/5 (plus de 1 250 avis) G2: 4,7/5 (29 avis)

11. Jasper – Idéal pour l'écriture de contenu long

Meilleur pour la rédaction de contenu formulaire long

via Jasper Jasper AI est un outil IA sophistiqué qui simplifie la création de contenu. Il utilise la technologie GPT-3 d'OpenAI pour créer du contenu de haute qualité qui semble écrit par un humain.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Écriture de contenu long : il peut générer des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux, des copies publicitaires, et plus encore.

Amélioration du contenu*: permet aux utilisateurs de remanier et d'améliorer le contenu existant en le saisissant simplement dans le système.

Adapté à divers besoins professionnels*: capable de générer des scénarios créatifs, des sujets et corps de mails, et des articles de blog optimisés pour le SEO.

Modèles prêts à l'emploi*: inclut des modèles pour divers besoins d'écriture, des descriptions de produits aux biographies personnelles.

Limitations de Jasper

La qualité du contenu peut varier*: générer du contenu très spécifique à une niche et très technique peut être un défi pour cette IA.

Peut produire des réponses non pertinentes*: parfois, l'IA peut donner des réponses qui n'ont pas de sens ou qui ne sont pas pertinentes par rapport à la demande.

Nécessite des corrections*: comme la plupart des outils IA, le contenu généré par Jasper AI nécessite une révision humaine pour perfectionner le texte.

Tarifs de Jasper

Créateur : pour les amateurs, à 49 $/mois

: pour les amateurs, à 49 $/mois Pro : pour les équipes individuelles et petites équipes, à 69 $/mois

: pour les équipes individuelles et petites équipes, à 69 $/mois Entreprise: plan personnalisé pour les équipes et entreprises en croissance

Avis des clients de Jasper

G2 : 4,7/5 (1 200 avis)

: 4,7/5 (1 200 avis) Capterra : 4,8/5 (plus de 1 700 avis)

12. Speedwrite – Idéal pour la vérification du plagiat

– Idéal pour la vérification du plagiat

via Speedwrite Speedwrite est un assistant d'écriture IA qui simplifie le processus de réécriture. Il est conçu pour réécrire tout contenu qui lui est fourni tout en préservant le sens original du texte.

Les meilleures fonctionnalités de Speedwrite

Contenu sans plagiat : il aide à créer un contenu original en reformulant et en paraphrasant un texte existant.

Résumés complets : condense de longs articles en un bref résumé sans en perdre les points clés.

Création de contenu en masse : permet aux utilisateurs de réécrire plusieurs articles à la fois, ce qui permet de gagner du temps sur les réécritures manuelles.

Limitations de Speedwrite

Diversification limitée8: il réutilise souvent les mêmes synonymes, ce qui limite la diversité du vocabulaire.

Utilisation excessive de la voix passive*: il peut souvent convertir des phrases actives en phrases passives au cours du processus de réécriture.

Nécessité d'une relecture*: bien qu'il réécrive le contenu, le résultat nécessite souvent une correction et une modification en cours.

Tarifs de Speedwrite

Gratuit

Mensuel: 7,99 $

7,99 $ Semestriel: 39,96 $

39,96 $ Annuel: 59,96 $

Avis sur Speedwrite

G2: Pas assez d'avis

Pas assez d'avis Capterra: avis non disponible

13. SpinBot

- Meilleur outil d'écriture IA gratuit

via SpinBot est un outil gratuit d'automatisation de réécriture d'articles qui transforme un texte lisible par l'homme en un texte supplémentaire, dans le but de profiter du contenu tout en évitant le plagiat.

Les meilleures fonctionnalités de SpinBot

Pas d'inscription ou d'enregistrement*: les utilisateurs peuvent commencer à l'utiliser immédiatement sans aucun processus d'enregistrement.

Capable de filer instantanément de grands volumes de contenu.

Optimisé pour le SEO*: aide à créer du contenu adapté au SEO avec sa riche bibliothèque de synonymes et de phrases.

Limitations de SpinBot

Le contenu manque de clarté ou peut ne pas transmettre le sens original avec précision.

L'utilisation excessive de synonymes donne au texte produit un aspect répétitif.

Nombre de mots limité : pour les utilisateurs gratuits, il y a une limite de mots pour chaque session de filage.

Tarifs de SpinBot

Gratuit

Évaluations et avis sur SpinBot

G2: avis non disponibles

avis non disponibles Capterra: avis non disponibles

Trouvez le meilleur outil d'écriture IA pour vos besoins

Les générateurs de contenu IA et les outils d'écriture sont encore en développement, mais même à ce stade, ils peuvent rationaliser le travail des marketeurs et des écrivains lors du processus de création de contenu.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin que ChatGPT, il existe de nombreux choix. La plupart des fonctionnalités sont similaires : modèles, interfaces basées sur le web et génération de plans. Certains s'accompagnent d'outils supplémentaires, tels que la génération d'images.

Lors du choix d'un outil d'écriture IA, consultez les fonctionnalités, les avis et les limitations. Sélectionnez celui qui vous aidera à créer le volume de contenu dont vous avez besoin tout en maintenant la qualité que votre entreprise recherche.

Pour un outil d'écriture IA qui s'intègre à une puissante suite de logiciels de gestion de projet tout-en-un, pensez à ClickUp Brain. Cela ne vous coûtera rien et vous pouvez vous inscrire gratuitement dès aujourd'hui ! vous inscrire gratuitement aujourd'hui !