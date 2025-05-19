Les 15 meilleures alternatives et concurrents d'Airtable en 2025

Vous sentez-vous prisonnier des champs tabulaires ou cherchez-vous plus de flexibilité dans votre outil de gestion de projet ? Si Airtable ne répond pas aux besoins de votre équipe, il est peut-être temps d'explorer d'autres solutions.

Airtable est un outil de gestion de projet base de données de tableurs hybride qui offre aux équipes une interface visuelle conviviale et une gamme de fonctionnalités puissantes. Cependant, comme tout autre outil, il n'est pas forcément la solution idéale pour tout le monde. Qu'il s'agisse du prix, de l'absence de certaines fonctionnalités ou d'une expérience utilisateur compliquée, vous pourriez vous retrouver à la recherche d'alternatives appropriées.

Dans cette liste, je vais me pencher sur ce qui rend chacun de ces outils unique, explorer leurs caractéristiques, leurs prix et leurs principaux arguments de vente. Que vous soyez une petite équipe ou une entreprise en pleine croissance, lisez ce qui suit pour trouver l'outil qui vous convient le mieux meilleur logiciel de gestion de projet pour votre équipe !

Mais tout d'abord, abordons les bases.

Qu'est-ce que Airtable ?

Collaborez avec votre équipe en utilisant des bases de données partagées avec Airtable Airtable est un outil de gestion qui vous permet d'ajouter des nombres, des chiffres et des formules comme vous le faites dans une feuille de calcul normale, mais il y a un twist : vous pouvez également ajouter des images, des PDF, des cases à cocher et des balises dans les cellules de la feuille de calcul (connues sous le nom de champs Airtable)

Cela peut vous aider à améliorer facilement vos simples entrées de données ou vos listes de tâches avec des médias et des fonctions d'organisation pour ajouter un contexte et même un soupçon supplémentaire de productivité à votre feuille de calcul classique.

En outre, vous pouvez même créer un formulaire Airtable et capturer le contenu de la feuille de calcul dans votre base de données .

Voici ce qu'un utilisateur d'Airtable peut faire :

Stocker tous vos fichiers de projet dans une base Airtable (espace de travail)

tous vos fichiers de projet dans une base Airtable (espace de travail) Visualiser toutes vos données Airtable dans une grille (similaire à Microsoft Excel), un calendrier, ou un tableau Kanban

(similaire à Microsoft Excel), un calendrier, ou un tableau Kanban Créez et utilisez des modèles de feuilles de calcul sympas à partir de l'univers Airtable

de feuilles de calcul sympas à partir de l'univers Airtable Étendre ses fonctionnalités avec une intégration Airtable ou utiliser une API Airtable

Note: Airtable s'intègre avec de nombreux outils comme Evernote, Slack, et quelques autres options logicielles de cette liste, comme Basecamp.

15 Best Airtable Alternatives for Project Management 2024

1. ClickUp

Meilleur pour la gestion de projet et la collaboration sur les tâches

Passez de la vue tableau polyvalente de ClickUp 3.0 à la vue calendrier pour visualiser au mieux tout votre travail

ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un conçu pour tous les utilisateurs, quel que soit leur secteur d'activité, de l'entrepreneur individuel à la grande entreprise. Contrairement à Airtable, ClickUp intègre des tonnes de fonctionnalités de gestion de tâches et de collaboration qui permettent aux équipes de faire avancer les choses rapidement

Voyons pourquoi ClickUp est la meilleure alternative gratuite à Airtable :

Caractéristiques principales Vue du tableau ClickUp Bien qu'il existe des tonnes d'autres moyens efficaces de gérer des projets, il arrive parfois que vous souhaitiez simplement une feuille de calcul pour gérer vos données. Voici la puissante vue Tableau intégrée de ClickUp.

Dans la vue Tableau, chaque ligne a la même hauteur et chaque champ est une colonne. De plus, il n'y a pas de séparation par liste ou par statut - ce qui vous assure une vue condensée et accessible de tout !

Voici quelques-unes des autres vues que vous pouvez obtenir :

Vue en liste : classe les tâches multiples dans des listes de tâches bien ordonnées Vue du tableau: visualiser toutes les tâches de votre projet dans une vue d'ensemble Scrum ou Tableau Kanban Vue du calendrier: visualisez votre emploi du temps chargé comme vous le faites dans les calendriers Airtable Vue de la boîte: garder un œil sur le travail et les tâches des membres de votre équipe Vue Gantt: créer et gérer votre projetDiagramme de Ganttou ligne du temps Vue de l'activité: suivre les mises à jour de l'état d'avancement du projet en temps réel Mode Moi: visualiser les tâches qui vous sont assignées **ClickUp AI ClickUp Brain est une solution d'IA unique, basée sur les rôles, qui utilise des suggestions issues de la recherche pour accélérer l'obtention de résultats optimaux. La technologie d'IA de ClickUp est totalement intégrée à la plateforme, ce qui permet de la mettre en œuvre presque partout dans votre espace de travail. Cependant, elle brille vraiment dans Docs ClickUp . Précisez simplement votre rôle et votre cas d'utilisation, et laissez ClickUp AI s'occuper du reste !

Résumez rapidement l'activité d'une tâche sur une période donnée et posez des questions spécifiques sur le propriétaire de la tâche, la date d'échéance, les commentaires, etc ClickUp Commentaires assignés Bien sûr, une base Airtable vous permet de partager des commentaires, mais les membres de votre équipe y prêtent-ils vraiment attention ?

Avec ClickUp, assurez-vous que votre équipe prenne action sur les commentaires.

Convertissez les commentaires en tâches et assignez-les à l'équipe. Les membres de l'équipe reçoivent une notification instantanée lorsqu'ils reçoivent un commentaire, et n'ont donc plus d'excuses pour ne pas en tenir compte.

Assurez-vous que vos commentaires sont vus en attribuant des commentaires aux utilisateurs directement dans les tâches, et obtenez une vue rapide des commentaires attribués dans une liste de contrôle Vue du chat ClickUp Tous vos commentaires et conversations ClickUp sont stockés dans la vue Chat, de sorte que vous n'avez pas à passer des heures à trouver ce un commentaire.

Collaborez du bureau au chantier avec ClickUp Chat view, où vous pouvez ajouter des commentaires, étiqueter votre équipe et discuter en temps réel à partir de n'importe quel appareil Tableaux de bord ClickUp Vous n'avez pas besoin de réunions hebdomadaires pour savoir ce qui se passe dans le projet.

Il suffit d'extraire les données importantes telles que graphiques de vélocité , tableaux d'évaluation , tableaux d'épuisement et d'autres mesures Agile sur un seul écran.

Obtenez des informations plus approfondies et une vue d'ensemble de vos campagnes grâce aux tableaux de bord entièrement personnalisables de ClickUp Automations ClickUp Automatisez vos tâches répétitives en quelques clics.

ClickUp offre des centaines de modèles d'automatisation du flux de travail et vous pouvez même créer vos propres automatisations personnalisées .

Utilisez les recettes d'automatisation prédéfinies dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

Pros

Interface utilisateur dynamique et intuitive

Version gratuite riche en fonctionnalités

Fonctionnalités avancées de collaboration en équipe telles que détection de la collaboration l'édition en temps réel, etc

Possibilité de créer une base de connaissances stylisée et complète avec ClickUp Docs (similaire à un Google Doc)Permissions personnaliséesJira est un outil de gestion de projet spécialement conçu pour les projets Agile et Équipes de développement de logiciels Scrum .

Créé à l'origine comme un outil de suivi des bogues, Jira a évolué au fil des ans pour devenir un logiciel de gestion hautement personnalisable.

Caractéristiques

Vues agiles flexibles avec un tableau Scrum et Kanban personnalisable

Rapports détaillés comprenant des diagrammes de vélocité, des diagrammes d'épuisement, des diagrammes d'épuisement, etc.

Tableaux de bord de projet personnalisables

Recherche puissante pour trouver une tâche spécifique

Avantages

La fonction de feuille de route permet aux équipes de s'attaquer à des projets de grande envergure

Idéal pour le développement de logiciels et le suivi des problèmes

Modèles avancés d'automatisation du flux de travail

Offre plus de 3000 intégrations natives, y compris Evernote, Slack et Google Sheet

Inconvénients

N'est pas bien adapté aux équipes non techniques

Interface utilisateur compliquée et processus d'intégration difficile

Manque de fonctions de collaboration intégrées

Pas de fonction intégrée de gestion des idées comme le bloc-notes ou docs

Prix

Jira offre 1 plan gratuit et 2 plans payants :

Plan gratuit : comprend les éléments de base Gestion de projet agile pour un maximum de 10 membres de l'équipe

: comprend les éléments de base Gestion de projet agile pour un maximum de 10 membres de l'équipe Plan standard (7 $/mois par utilisateur) : inclut 250 Go de stockage dans le nuage pour un maximum de 5 000 utilisateurs

(7 $/mois par utilisateur) : inclut 250 Go de stockage dans le nuage pour un maximum de 5 000 utilisateurs Plan Premium ($14/mois par utilisateur) : fonctionnalités supplémentaires et stockage illimité

Note: Jira est gratuit pour tout projet open source.

Évaluations des clients

G2 : 4.2/5 (3,600+ reviews)

Capterra : 4.4/5 (8 900+ avis)

Here's our examen approfondi de Jira au cas où vous voudriez y regarder de plus près.

5. Zoho Sheet

Le meilleur pour la gestion des données à partir d'une feuille de calcul

Via : Feuille Zoho Zoho Sheet fait partie de la suite Zoho qui contient d'autres outils SaaS comme le logiciel CRM, Zoho Books (pour la comptabilité), etc.

Zoho Sheet Zoho Sheet vous permet d'automatiser vos feuilles de calcul et d'importer des données à partir de diverses sources, y compris Excel.

Caractéristiques

Listes de tâches, sous-tâches et commentaires pour faciliter la gestion des tâches

Diagramme de Gantt pour gérer les dépendances

Les feuilles de temps vous permettent de suivre et de créer des rapports sur les heures de travail de votre équipe

Stockage dans le nuage pour les documents du projet

Avantages

Facile à utiliserplanifier des tâches et des projets

Fonctions avancées de suivi du temps et de facturation, convient aux équipes à distance Rapports super détaillés et tableaux de bord des projets

Abordable pour les petites équipes

Inconvénients

Courbe d'apprentissage abrupte

Fonctionnalités de gestion de projet Agile limitées

Interface utilisateur complexe et maladroite

Cher pour les grandes équipes

Prix

Contact pour les prix

Evaluation des clients

G2 : 4.0/5 (150+ avis)

Capterra : 4.2/5 (200+ avis)

6. Google Sheets

Le meilleur pour la collaboration en temps réel et l'analyse de données

Via : Feuilles GoogleGoogle Sheets est un tableur gratuit accessible à tout utilisateur disposant d'un compte Google personnel ou aux entreprises en utilisant l'espace de travail Google . Feuilles Google est un logiciel assez connu qui contient les fonctions conviviales d'édition en direct, d'enregistrement sans bouton et de partage que vous reconnaîtrez dans d'autres produits Google Doc Editors basés sur le web.

Caractéristiques

Actions en ligne en temps réel accessibles depuis n'importe quel endroit

Enregistrement automatique de votre travail : considérez Google Sheets comme le logiciel de gestion de documents basé sur le cloud de Microsoft Excel La fonction d'exploration de Google Sheets vous permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires en posant des questions que Google Sheets résoudra pour vous

Intégrer Google Sheets avec d'autres applications Google comme Form, Finance, Drawings, etc.

Avantages

Rapide à prendre en main et à commencer à utiliser Google Sheets

Facile à partager via une URL et à ajouter des collaborateurs à votre feuille de calcul

Extension du mode hors connexion disponible

Accessible et gratuit pour toute personne disposant d'un compte Google

Inconvénients

Difficile de gérer efficacement les projets et les tâches dans Google Sheets uniquement

Quelques clics peuvent être nécessaires pour accéder aux tableaux de bord de reporting ou à d'autres vues comme Gantt

Pas de tableau Kanban

Pas de fonctionnalités de suivi du temps, des objectifs ou des dépendances

Prix

Google Sheets propose quatre options d'abonnement

Gratuit pour les particuliers : 15 Go de stockage par utilisateur dans Google Drive

15 Go de stockage par utilisateur dans Google Drive Business Starter (6 $/utilisateur par mois): 30 Go de stockage dans le cloud par utilisateur, e-mail professionnel personnalisé, assistance standard

30 Go de stockage dans le cloud par utilisateur, e-mail professionnel personnalisé, assistance standard Business Standard (12 $/utilisateur par mois): 2 To de stockage dans le nuage par utilisateur, messagerie électronique sans publicité, tableau blanc numérique

2 To de stockage dans le nuage par utilisateur, messagerie électronique sans publicité, tableau blanc numérique Business Plus ($18/utilisateur par mois): 5 To de stockage dans le nuage par utilisateur, acceptation automatique des invitations, création de sites web

Google Workspace propose également un plan Entreprise sur demande.

Évaluations des clients

G2 : 4,6/5 (39 750+ avis)

Capterra : 4.7/5 (119 990+ avis)

7. Trello

Meilleur pour l'organisation de projets de type Kanban

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'autre

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais j'ai besoin d'être un expert https://trello.com/ Trello /%href/ Trello est un système de gestion de projet de type tableau kanban pour la gestion des tâches et la collaboration. Il est également très simple à apprendre. Imaginez un groupe de notes adhésives sur un tableau blanc où chaque note adhésive représente une tâche que vous pouvez déplacer et organiser en fonction du statut, de la date d'échéance, etc Trello .

Il offre également une vue Tableau qui relie votre travail à travers les tableaux pour voir votre travail dans une vue de type feuille de calcul.

Caractéristiques

Créer des commandes vers automatiser des actions répétitives avec le Butler de Trello Modèles prédéfinis gratuits disponibles publiquement pour être copiés pour la conception, les ventes,gestion d'équipele marketing, etc

Ajouter des descriptions, des pièces jointes, des sous-tâches, des dates d'échéance et des destinataires aux cartes de tâches

Améliorer les capacités de gestion de projet de Trello grâce à de nombreux modules complémentaires

Pour

Interface propre et approche kanban facile à apprendre pour les flux de travail agiles

Permet d'organiser et de décomposer des tâches plus importantes en étapes plus petites

Plusieurs vues : tableau, chronologie, tableau, calendrier, tableau de bord ou carte

Plusieurs façons de communiquer et de suivre le retour d'information avec l'équipe, même les échéances à venir pour la sensibilisation

Inconvénients

Si vous voulez ou avez besoin d'intégrations pour que Trello fonctionne pour vous, vous aurez besoin de beaucoup de bonus qui vous obligeront à souscrire à l'un des plans payants de Trello

Le plan gratuit de Trello vous limite à la vue du tableau, donc pour accéder aux fonctionnalités qui feraient de Trello une alternative compétitive à Airtable, vous devrez également vous tourner vers les plans payants de Trello

Trello n'est pas idéal pour les grands projets

Un peu trop simple pour une véritable collaboration d'équipe

Prix

Trello propose quatre formules :

Plan gratuit: Cartes illimitées, jusqu'à 10 tableaux, Power-Ups, journal d'activité

Cartes illimitées, jusqu'à 10 tableaux, Power-Ups, journal d'activité Plan standard (5$/mois par utilisateur facturé annuellement): cartes illimitées, champs personnalisés, listes de contrôle avancées

cartes illimitées, champs personnalisés, listes de contrôle avancées Plan Premium (10 $/mois par utilisateur facturé annuellement): vues multiples, modèles, observateurs

vues multiples, modèles, observateurs Plan Entreprise (17,50 $/mois par utilisateur facturé annuellement): espaces de travail illimités, administration Power-Up, permissions

Notes des clients

G2 : 4.5/5 (20 400+ avis)

Capterra : 4.4/5 (12,400+ avis) En savoir plus sur l'alternative numéro un de Trello !

8. Asana

Meilleur pour l'automatisation du flux de travail

Via AsanaAsana est un outil de gestion de projet qui permet aux équipes de coordonner les tâches, de respecter les délais et de déléguer des responsabilités. Il offre des tonnes d'intégrations et une interface rationalisée pour organiser votre travail comme le ferait une feuille de calcul, mais avec des options supplémentaires pour afficher, hiérarchiser et suivre les progrès pour les équipes qui dépassent les limites d'Airtable.

Caractéristiques

Plusieurs vues pour visualiser vos tâches, y compris une liste, un tableau Kanban, une chronologie et un calendrier

Fonctionnalités de reporting pour voir vos progrès

Règles personnalisées pour automatiser les tâches courantes et réduire les erreurs

plus de 50 modèles de projets pour vous aider à démarrer

Avantages

Intégrer Asana à des outils tels que Basecamp et Microsoft Teams

Évitez l'épuisement professionnel grâce aux systèmes de gestion de la charge de travail d'Asana

Prise en main rapide grâce à une interface utilisateur simple et intuitive

Suivez vos objectifs et gérez vos progrès personnels

Inconvénients

Pas de vue chronologique dans la version gratuite

Formats d'exportation de fichiers limités

Impossibilité d'affecter plusieurs personnes à la même tâche

Pas de fonction native de suivi du temps

Prix

Asana propose trois formules :

Basic (gratuit): nombre illimité de projets, de messages et de tâches

nombre illimité de projets, de messages et de tâches **Premium (10,99 $/utilisateur par mois facturé annuellement) : modèles personnalisés, jalons, rapports sur un nombre illimité de projets

Business (24,99 $/utilisateur par mois facturé annuellement): intégration Jira cloud et serveur, personnalisation des formulaires, objectifs

Asana propose également un plan Entreprise sur demande

Notes des clients

G2 : 4.3/5 (8 150+ avis)

Capterra : 4.4/5 (10 400+ avis)

En savoir plus sur le les meilleures alternatives à Asana .

9. Nifty

Meilleur pour la collaboration d'équipe à distance

via NiftyNifty est un logiciel de gestion de projet qui vous permet de travailler sur des projets à grande échelle avec plusieurs membres de l'équipe. Il offre un espace de travail collaboratif pour vous et votre équipe afin d'organiser les tâches, de suivre le temps et de gérer les documents.

Comme Airtable, Nifty vous permet de visualiser vos tâches dans une liste ou dans un tableau kanban et est équipé de capacités de stockage de fichiers. Mais pour la même fonctionnalité Airtable avec la facturation ou les tâches de back-office, Nifty suggère d'utiliser leur intégration Airtable.

Caractéristiques

Jalons pour la planification de projets

Fonctionnalités de gestion de portefeuille avec des aperçus automatisés de l'avancement, des calendriers, des statuts et des avis de retard

Suivi du temps et rapports

Différents rôles et autorisations pour les utilisateurs

Avantages

Idéal pour la collaboration en équipe

Différentes vues qui vous permettent de travailler avec les données

Nombreuses importations et intégrations

Plusieurs niveaux de contrôle d'accès personnalisés

Inconvénients

Il n'est pas possible de personnaliser ou de créer ses propres automatismes

Manque de fonctionnalités de gestion des idées comme les cartes heuristiques (Mind Maps)

Plan gratuit limité

Plans payants onéreux pour accéder à certaines fonctionnalités essentielles

Prix

Nifty propose cinq options tarifaires basées sur le nombre de membres de l'équipe et les fonctionnalités nécessaires :

Gratuit: nombre de membres illimité, 100 Mo de stockage, limité à deux projets

nombre de membres illimité, 100 Mo de stockage, limité à deux projets Starter (39$ par mois, facturé annuellement): 10 membres, 100GB de stockage, 40 projets, nombre illimité de clients

10 membres, 100GB de stockage, 40 projets, nombre illimité de clients Pro (79 $ par mois, facturés annuellement): 20 membres, 500GB de stockage, projets illimités

20 membres, 500GB de stockage, projets illimités Business (124 $ par mois, facturé annuellement): 50 membres, 1TB de stockage

50 membres, 1TB de stockage Illimité (399 $ par mois, facturé annuellement): utilisation illimitée des fonctionnalités

Evaluation des clients

G2 : 4.7/5 (300+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (120+ avis)

10. Wrike

Meilleur pour la gestion de projet d'entreprise

via WrikeWrike est un logiciel de gestion des tâches qui vous aide à organiser vos projets, à collaborer avec votre équipe et à suivre l'évolution de votre travail. C'est une excellente option pour les petites agences qui recherchent des espaces de travail personnalisables pour organiser leurs projets calendriers partagés et son outil de balisage visuel est utile pour accélérer le retour d'information.

Mais il manque des fonctions de gestion des idées comme la prise de notes et les cartes heuristiques

Caractéristiques

Créez des formulaires avec une logique conditionnelle

Partager des tâches, des fichiers et des rapports en toute simplicité

Tableau de bord unique avec une vue à trois volets

Diagrammes de Gantt interactifs pour le suivi des projets

Avantages

Intégration de Wrike avec plus de 400SaaS avec l'extension Wrike Integrate

Suivez le temps passé sur les tâches et les projets grâce au traqueur de temps intégré

Des outils flexibles qui peuvent s'adapter à votre équipe

Vues multiples, y compris une vue en tableau de type Airtable

Inconvénients

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Fonctionnalités et intégrations limitées dans la version gratuite

Manque de fonctionnalités de collaboration et de chat

Pas de fonction de prise de notes indépendante

Prix

Wrike propose trois options tarifaires :

Plan gratuit : listes de tâches pour une petite équipe de cinq personnes maximum, gestion des tâches et sous-tâches, flux d'activité en temps réel

: listes de tâches pour une petite équipe de cinq personnes maximum, gestion des tâches et sous-tâches, flux d'activité en temps réel Plan professionnel (9,80 $/utilisateur par mois) : tableaux de bord partageables, intégrations avancées, fonctionnalité de diagramme de Gantt

: tableaux de bord partageables, intégrations avancées, fonctionnalité de diagramme de Gantt Plan d'affaires (24,80 $/utilisateur par mois): suivi du temps, espace de travail de marque, champs personnalisés

Evaluation des clients

G2 : 4.2/5 (2,360+ reviews)

Capterra : 4.2/5 (1,700+ avis)

Check out our Examen de Wrike pour plus de détails sur comment Wrike se compare à ClickUp .

11. Freedcamp

Meilleur gestionnaire de tâches gratuit

via FreedCamp Freedcamp est un outil de gestion de projet gratuit qui permet d'organiser des calendriers, des tâches, des wikis et bien d'autres choses encore afin de mener à bien un projet dans les délais et le budget impartis. Il dispose également d'un mur pour la communication sociale et les tâches privées, ainsi que d'une marque blanche pour les espaces clients, la facturation et les capacités de gestion de la relation client.

Associé à des intégrations tierces, Freedcamp permet aux utilisateurs d'avoir une vue d'ensemble des priorités de la journée.

Caractéristiques

Stockage et organisation de fichiers

Modèles de projets multiples

Tableaux de widgets personnalisés

Suivi du temps dans l'application

Pour

Accès illimité aux tâches, aux projets et au stockage dans tous les plans

Gérer les processus de facturation avec des fonctionnalités de CRM et de facturation

Accédez à votre travail presque à tout moment grâce au mode hors ligne

Conçu pour les petites et moyennes entreprises

Inconvénients

N'est pas idéal pour la gestion d'idées ou de portefeuilles

Manque de fonctionnalités de gestion de budget

Plan gratuit limité

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles que moyennant un coût supplémentaire

Prix

Freedcamp propose quatre options de prix :

Free: nombre illimité de projets, de tâches, de stockage et d'utilisateurs

nombre illimité de projets, de tâches, de stockage et d'utilisateurs Pro (1,49 $/utilisateur par mois, facturé annuellement) : Mail in-app, intégrations supplémentaires

Mail in-app, intégrations supplémentaires Business (7,49 $/utilisateur par mois, facturé annuellement): wiki, suivi des problèmes, rapports, CRM

wiki, suivi des problèmes, rapports, CRM Entreprise (16,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement): toutes les fonctionnalités

Notes des clients

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (450+ avis)

12. Notion

Meilleur pour la prise de notes

via NotionNotion est un logiciel de gestion de projet populaire de gestion de projet et de collaboration, surtout connu pour la description des tâches, la prise de notes, la création de wikis et de documents richement formatés. Avec une interface Kanban épurée, Notion simplifie le processus de création, de stockage et de collaboration sur des documents de projet détaillés.

Cependant, certains utilisateurs l'ont trouvé un peu compliqué en raison de la variété des façons dont il peut être utilisé.

Caractéristiques

Notes, listes de contrôle et documents pour organiser les détails d'un projet

Commentaires et mentions pour vous aider à mieux travailler avec d'autres personnes, où que vous soyez

Les fonctions d'administration permettent de gérer des autorisations multiples

Collaboration en temps réel sur les pages de Notion et sa base de données

Avantages

Prise de notes puissante avec édition de texte riche pour rendre les pages aussi détaillées et remplies de données que vous le souhaitez

Créez des wikis d'équipe pour que votre équipe puisse accéder à tout ce qu'elle a besoin de savoir sur votre entreprise ou votre projet

Utilisez des modèles pour commencer à rédiger des notes, des bases de connaissances, des blogs, etc

Vues multiples comme la liste qui ressemble à l'aspect de haut en bas d'une liste dans Airtable

Inconvénients de l'utilisation de Notion * Il manque des fonctionnalités clés comme les objectifs, le suivi du temps et les diagrammes de Gantt pour être totalement efficace en tant qu'outil de gestion de projet

Certaines fonctions de personnalisation de Notion sont compliquées et difficiles à apprendre

Ne s'intègre pas avecGoogle Calendar Les outils d'administration et de sécurité ne sont proposés que dans les formules payantes



Tarifs

Notion propose trois options de tarification :

Personal Plan (gratuit): pages illimitées, blocs illimités, partage avec cinq invités

pages illimitées, blocs illimités, partage avec cinq invités Plan Personnel Pro (5$/mois): téléchargements de fichiers illimités, nombre d'invités illimité, historique des versions

(5$/mois): téléchargements de fichiers illimités, nombre d'invités illimité, historique des versions Plan d'équipe (10 $/utilisateur par membre): nombre illimité de membres de l'équipe, espace de travail collaboratif

Notion propose un plan Entreprise sur demande.

Notes des clients

G2 : 4.6/5 (400+ commentaires)

Capterra:4.8/5 (490+ avis)

13. Basecamp

Meilleur pour la gestion de projet simple

Via BasecampBasecamp est un outil de gestion de projet très simple et de collaboration d'équipe. Contrairement à tous les autres outils de gestion de cette liste, Basecamp est axé sur une conception minimale, ce qui est utile pour les petites équipes qui n'ont besoin que d'une ou deux fonctionnalités clés, mais pour tous les autres, Basecamp n'est peut-être pas une bonne solution.

Fonctionnalités

Les listes de tâches à faire vous aident à assigner des tâches et à fixer des dates d'échéance

Les diagrammes en colline offrent un moyen unique de visualiser l'avancement d'un projet au fil du temps

Discussions de groupe et messages directs (similaires à Slack)

Des rapports simples qui montrent ce sur quoi votre équipe travaille

Avantages

Outil de calendrier robuste qui peut aider à organiser des événements et des réunions

Barre de recherche pratique qui vous permet de trouver les données du projet en un clin d'œil

Interface utilisateur personnalisable avec différents affichages et thèmes de couleurs

Boîte de réception séparée pour les notifications

Inconvénients

Pas de hiérarchisation des tâches

Pas de fonction native de suivi du temps

L'application Basecamp a des fonctionnalités limitées en ce qui concerne les listes de tâches et les notifications

Une seule fonctionnalité de suivi de projet : les diagrammes en colline

Tarifs

Basecamp ne propose qu'un seul forfait : 99 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs, un nombre illimité de projets et 500 Mo de stockage dans le nuage.

Notes des clients

G2 : 4.1/5 (4,400+ reviews)

Capterra : 4.3/5 (11 900+ avis)

Vous voulez en savoir plus sur Basecamp ? Lisez notre_ revue complète de Basecamp .

14. Microsoft Excel

Le meilleur pour l'analyse des données, les rapports et la modélisation financière

Utilisez Microsoft Excel et ses plus de 450 formules pour organiser et gérer vos données et effectuer des calculs Microsoft Excel est probablement l'enfant-vedette que vous imaginez lorsque quelqu'un prononce le mot "feuille de calcul"

Il s'agit d'une application de feuille de calcul puissante qui permet d'effectuer des calculs, d'analyser des données et d'établir des documents. Plus, Excel offre des outils graphiques un langage de programmation de macros appelé Visual Basic for Applications (VBA) et les fameux tableaux croisés dynamiques.

Caractéristiques

Excellente efficacité hors ligne

La barre d'outils Excel Quick Access permet d'épingler les fonctions les plus utilisées pour gagner du temps et y accéder facilement

Compléments fonctionnels très avancés, y compris power query, power pivot et power BI

Automatisez les tâches répétitives, la génération de rapports et les compléments personnalisés

Avantages

Analyse et visualisation avancées des données

Permet de traiter des calculs complexes

Divers raccourcis clavier

Possibilité de visualiser les progrès et les rapports par en créant des tableaux de bord Cons

Difficile de collaborer sur une feuille de calcul Excel

Possède de nombreuses fonctionnalités, mais il lui manque certaines fonctions clés comme une commande de formulaires

N'est pas un gestionnaire de tâches idéal

Pas de suivi du temps, des objectifs ou des dépendances

Prix

Microsoft Excel fait partie de MS 365 qui propose six plans tarifaires.

Pour un usage personnel :

Microsoft 365 Personal (6,99 $/mois pour une personne): 1 To de stockage dans le nuage, messagerie électronique sans publicité, Microsoft Editor

1 To de stockage dans le nuage, messagerie électronique sans publicité, Microsoft Editor Microsoft 365 Family (9,99 $/mois pour 6 personnes): Outils créatifs alimentés par l'IA, sécurité avancée OneDrive

Pour les entreprises :

Microsoft 365 Business Basic (5 $/utilisateur par mois): versions web et mobile des applications Office, protection de la messagerie,Microsoft Forms pour les commentaires Microsoft 365 Business Standard (12,50 $/utilisateur par mois): plus de 1 000 contrôles de confidentialité, boîte aux lettres électronique de 50 Go, applications Office haut de gamme

versions web et mobile des applications Office, protection de la messagerie,Microsoft Forms pour les commentaires Microsoft 365 Business Premium (20 $/utilisateur par mois): Microsoft Bookings, 1 To de stockage OneDrive

Microsoft Bookings, 1 To de stockage OneDrive Microsoft 365 Apps (8,25 $/utilisateur par mois): inclut uniquement les applications premium de la suite Office, la co-création en temps réel, la synchronisation des fichiers sur PC ou Mac

Évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (2,160+ reviews)

Capterra : 4.8/5 (16,840+ avis)

Check out these Outils de base de données Mac !

15. Pipefy

Meilleur pour l'automatisation des processus d'affaires et la gestion des flux de travail

via Pipefy

Pipefy est un outil de gestion de projet facile à utiliser qui peut rationaliser vos processus d'affaires. Avec peu ou pas de compétences en codage, Pipefy permet aux utilisateurs de déployer des flux de travail numériques, de simplifier la gestion des demandes et de réduire les erreurs en automatisant des tâches manuelles ou répétitives.

Caractéristiques

Intégrations personnalisées, des applications de chat aux ERP

Portails de service pour centraliser les documents, les politiques et les formulaires de demande

Emails automatisés avec modèles

Des rapports avancés filtrent et combinent les informations provenant des processus

Avantages

Créer des formulaires avec une logique conditionnelle pour automatiser la création de tâches

Rapports détaillés pour suivre l'état d'avancement des projets

Connecter différents processus dans la plateforme

Inconvénients

Pas de commentaires assignés

Fonctionnalité mobile limitée

Manque de fonctionnalités clés de suivi d'équipe

Peut être un peu cher

Prix

Démarrage (gratuit): jusqu'à 10 utilisateurs, jusqu'à 50 cartes par mois, une connexion au flux de travail, 15 automatisations

jusqu'à 10 utilisateurs, jusqu'à 50 cartes par mois, une connexion au flux de travail, 15 automatisations Business ($24/utilisateur par mois): jusqu'à 30 utilisateurs, flux de travail illimités, 500 appels d'automatisation, récupération de données

Pipefy propose également des options Entreprise et des options illimitées personnalisées sur demande.

Evaluation des clients

G2 : 4.6/5 (180+ avis)

Capterra : 4.6/5 (260+ avis)

Pourquoi avez-vous besoin d'une alternative à la table gonflable ?

1. Manque de fonctionnalités de gestion des tâches

Techniquement, une base Airtable permet de créer une grille de feuille de calcul où vous pouvez assigner des tâches, mais ce n'est pas une fonctionnalité intégrée.

Ainsi, lorsque vous souhaitez assigner une tâche, vous devez utiliser et modifier manuellement la grille d'Airtable. Et si vous êtes un utilisateur qui doit assigner des tâches à votre équipe régulièrement, les choses peuvent devenir très fastidieuses, très rapidement.

Pour créer une seule sous-tâche, vous devriez créer et lier une autre table ou feuille de calcul contenant ces tâches, ce qui peut être inutilement compliqué

2. Manque de fonctions de communication

Avec l'augmentation du nombre d'équipes qui passent définitivement à le travail à domicile depuis le début de la pandémie, Zoom fatigue est désormais un combat de tous les jours. 🥵 C'est pourquoi vous devez en priorité trouver un logiciel de gestion de projet qui offre de multiples façons à votre équipe de communiquer et de collaborer

Mais jusqu'à présent, la seule façon de collaborer dans Airtable est par le biais des commentaires.

Les commentaires peuvent être utiles pour partager des informations de base, mais pour les discussions complexes, vous devrez vous appuyer sur d'autres outils de collaboration ou, pire encore, sur le courrier électronique. 😳

Sans une fonction de communication dédiée, vos messages seraient éparpillés. Et croyez-nous, vous n'avez pas envie de jouer à "Where's Waldo ?" avec les chats de votre équipe.

3. Des outils d'automatisation du flux de travail limités

L'automatisation du flux de travail est une fonctionnalité clé que tout outil de gestion de projet doit avoir. Malheureusement, avec Airtable, ce type d'automatisation n'est pas disponible. Les outils d'automatisation peuvent réduire considérablement le temps nécessaire à l'exécution des tâches et le fait d'avoir un outil comme Airtable qui ne prend pas en charge l'automatisation du flux de travail peut vraiment vous retarder.

4. Pas de rapports intégrés

Airtable n'a pas de fonction de rapport gratuite, mais ce n'est pas grave.

Cependant, Airtable offre quelques rapports et graphiques de base via Airtable Blocks, mais ils ne sont pas disponibles dans la version gratuite. Cela signifie que vous devez essentiellement payer pour savoir si votre projet est sur la bonne voie.

5. Coût

Le plan d'équipe d'Airtable commence à 20 $ par mois et par utilisateur. Par utilisateur!

Supposons que vous ayez une équipe de 10 personnes, cela vous coûterait 200 $ par mois.

Et le plan Business n'est pas bon marché non plus, puisqu'il coûte 45 $/mois/utilisateur et vous fera un trou dans votre poche.

Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'Airtable n'est tout simplement pas comparable à des outils comme ClickUp lorsqu'il s'agit de gestion de projet. Bien qu'Airtable semble être un outil polyvalent et pratique pour organiser les données et gérer les projets, mon exploration des alternatives a révélé plusieurs inconvénients qui le rendent moins idéal pour certains utilisateurs et scénarios. Malgré son interface conviviale et ses fonctions personnalisables, Airtable n'est pas à la hauteur en termes de flexibilité tarifaire, de rapports et de fonctionnalités avancées de gestion de projet.

Quelle est l'alternative Airtable qui l'emporte ? 🎂

TL;DR : Airtable peut sembler cool sur le papier, mais ce n'est en aucun cas la solution de gestion de projet parfaite.

Alors qu'il prospère en tant que logiciel de feuille de calcul, Airtable manque d'une fonction de tâche intégrée, n'offre qu'une communication par le biais de commentaires, et est limité dans ses outils d'automatisation du flux de travail - ce qui le rend loin d'être idéal pour une gestion de projet efficace dans l'ensemble.

Heureusement, vous disposez d'une liste complète d'alternatives à essayer avant de vous engager dans le logiciel idéal, et quel meilleur endroit pour commencer à tester vos options que le sommet ?

ClickUp est un puissant outil de productivité pour les équipes de tous les secteurs d'activité, qui leur permet de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tous leurs travaux en un seul endroit.

Grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation, ClickUp peut s'adapter à n'importe quelle taille d'équipe et offre une expérience riche en fonctionnalités pour gérer votre charge de travail, suivre les mises à jour du projet et communiquer avec l'équipe, quel que soit le style de projet utilisé.

La vue tableau de ClickUp rivalise facilement avec Airtable et offre également des tonnes d'autres fonctionnalités telles que Priorités de ClickUp , a Intégration du Webhook et dispose d'un application mobile sur plusieurs plateformes.

Le meilleur de tous ? ClickUp n'est pas seulement la meilleure alternative à Airtable en termes de fonctionnalités, c'est aussi la plus abordable !

Accédez à tous ces outils, à un nombre illimité de membres et de tâches, et bénéficiez de 1 000 Mo de stockage dans ClikcUp gratuitement et pour toujours.

Importez votre travail depuis Airtable en quelques minutes et commencez à faire passer votre productivité au niveau supérieur en en vous inscrivant à ClickUp aujourd'hui !