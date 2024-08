10 logiciels de base de données pour Mac en 2024 (gratuits et payants)

Les bases de données font partie intégrante de la gestion d'une entreprise. Qu'il s'agisse de gérer les stocks de produits, de suivre les informations relatives aux clients ou d'améliorer la génération de pistes de vente, les bases de données sont la clé qui vous permettra d'organiser et d'analyser vos données.

Pour que toutes ces données soient vraiment utiles et exploitables, vous avez besoin d'un logiciel de base de données, et d'un bon logiciel. Vous devez savoir ce que les données vous disent, et le bon logiciel peut vous aider à transformer ces données en véritable or. 🔎

Explorons les dix meilleures options de logiciels de base de données pour Mac et aidons-nous à choisir celui qui vous permettra de tirer le meilleur parti de vos données.

Que rechercher dans un logiciel de base de données pour Mac ?

Un Base de données Excel ne peut pas vous mener bien loin avant que vous ne cherchiez des solutions plus grandes, meilleures et plus polyvalentes. Lorsque vous commencez à chercher un logiciel de base de données pour les ordinateurs Mac, que ce soit pour logiciel de base de données personnalisé ou d'une base de données de contenu , il y a quelques facteurs que vous voudrez garder à l'esprit :

Compatibilité: Tous les logiciels ne fonctionnent pas sur le système d'exploitation Mac (macOS). Vous devrez rechercher des logiciels qui travaillent avec la plateforme et qui peuvent s'intégrer aux autres applications et systèmes de votre pile technologique

Tous les logiciels ne fonctionnent pas sur le système d'exploitation Mac (macOS). Vous devrez rechercher des logiciels qui travaillent avec la plateforme et qui peuvent s'intégrer aux autres applications et systèmes de votre pile technologique Convivialité: Une courbe d'apprentissage abrupte pourrait ralentir votre entreprise et frustrer les utilisateurs. Recherchez un logiciel facile à utiliser qui permette aux utilisateurs de créer des ensembles de données utilisables dès le premier jour

Une courbe d'apprentissage abrupte pourrait ralentir votre entreprise et frustrer les utilisateurs. Recherchez un logiciel facile à utiliser qui permette aux utilisateurs de créer des ensembles de données utilisables dès le premier jour Sécurité des données: Recherchez un logiciel de base de données pour Mac qui intègre des mesures de sécurité impressionnantes, notamment le cryptage et les sauvegardes de données. C'est encore mieux si ces solutions fonctionnent dès la sortie de la Box

Recherchez un logiciel de base de données pour Mac qui intègre des mesures de sécurité impressionnantes, notamment le cryptage et les sauvegardes de données. C'est encore mieux si ces solutions fonctionnent dès la sortie de la Box Assistance utilisateur: Le meilleur logiciel de base de données pour macOS inclut une assistance utilisateur importante afin que vous puissiez résoudre les problèmes et en savoir plus sur la façon de tirer le meilleur parti du logiciel

Le meilleur logiciel de base de données pour macOS inclut une assistance utilisateur importante afin que vous puissiez résoudre les problèmes et en savoir plus sur la façon de tirer le meilleur parti du logiciel Tarification: Considérez combien le logiciel vous coûtera au fil du temps, en particulier si vous payez des frais mensuels ou annuels. Si vous avez besoin d'une licence pour plusieurs utilisateurs, le coût du logiciel peut augmenter très rapidement

Les 10 meilleurs logiciels de base de données pour Mac à utiliser en 2024

Prêt à trouver le meilleur logiciel de base de données pour Mac ? Voici nos dix premiers choix.

ClickUp est un logiciel de gestion puissant qui offre un contrôle flexible de vos données

ClickUp est un logiciel de gestion complet logiciel de gestion de projet qui comprend un logiciel de base de données efficace pour les utilisateurs de Mac. La hiérarchie unique de ClickUp dans son logiciel de gestion de base de données en ligne évolue en fonction de vos besoins, ce qui en fait une solution tout-en-un pour votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité.

Divisez votre ensemble de données en groupes faciles à gérer, tels que les stocks, les clients ou les employés, puis liez-les ensemble pour créer un puissant système de gestion de base de données relationnelle avec des procédures stockées.

Activez ou désactivez des fonctionnalités dans la base de données pour rationaliser votre analyse et obtenir les informations dont vous avez besoin du bout des doigts. La plateforme facile à gérer vous permet d'importer ou d'exporter des données selon vos besoins, en vous connectant rapidement à d'autres logiciels de votre pile technologique.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Ce logiciel riche en fonctionnalités comprend des champs personnalisés et des possibilités d'étiquettes pourstructurer et catégoriser les entreprises correctement

C'est un excellent outil pourla gestion des ressourceset vous pouvez même dresser une liste deLes dépendances dans ClickUp afin que les équipes sachent sur quoi travailler en priorité

Vous pouvez facilement intégrer des applications, des sites web ou des vidéos, ce qui rend votre base de données plus dynamique et plus utile

Vous pouvez personnaliser l'affichage de votre base de données pour que vous puissiez voir, partager et analyser vos informations de la manière qui vous convient le mieux

Ses puissants outils de collaboration facilitent la tâche des utilisateurséquipes de travailler ensemblede partager des données et de rationaliser leur flux de travail

Limites de ClickUp

Les affichages sont limités sur l'application mobile, mais cela pourrait changer à l'avenir

Prix ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : 5 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ commentaires)

2. MySQL Workbench

/img/ https://www.mysql.com/common/images/products/MySQL\_Workbench\_Visual\_Design\_Windows.gif Exemple de structures de données de MySQL Workbench /$$$img/

via MySQL Workbench MySQL Workbench est un excellent logiciel de base de données pour les ordinateurs Mac lorsque vous avez besoin d'une gestion robuste des données. Il dispose d'une version macOS dédiée, de sorte qu'il fonctionnera de manière transparente avec votre système.

Le logiciel intuitif dispose d'une interface conviviale, ce qui facilite le chargement des données, l'exécution de requêtes en langage de requête structuré (SQL) et la visualisation de vos données rapidement et facilement. Le logiciel offre également la synchronisation des données et le réglage des performances, ce qui est excellent pour les utilisateurs plus avancés.

Vous trouverez également une assistance en ligne pour la plateforme, ce qui vous permettra d'obtenir de l'aide si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation du logiciel des contraintes en matière de ressources .

Meilleures fonctionnalités de MySQL Workbench

L'interface utilisateur des bases de données MySQL facilite la conception et la gestion, même pour les ensembles de données complexes

Le tableau de bord des performances vous permet de voir rapidement comment vous vous situez par rapport aux indicateurs clés de performance (KPI)

Les outils de migration de bases de données faciles à utiliser vous permettent de convertir les données sans perdre un travail précieux

Limites de MySQL Workbench

Il n'est pas possible d'arrêter rapidement une requête une fois qu'elle a démarré

Il ne fonctionne pas bien avec les grands ensembles de données

Prix de MySQL Workbench

Abonnement à l'édition standard de MySQL (1 à 4 serveurs) : 2 140 $/an

Abonnement à MySQL Standard Edition (5+ serveur de socket) : 4,280$/an

Abonnement à MySQL Enterprise Edition (1-4 serveurs) : $5,350/an

Abonnement à MySQL Enterprise Edition (5+ serveur de socket) : 10 700 $/an

Abonnement MySQL Cluster Carrier Grade Edition (1-4 serveur de socket) : 10 700 $/an

Abonnement MySQL Cluster Carrier Grade Edition (5+ socket server) : $21,400/an

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,950+ reviews)

3. MongoDB

/img/ https://webimages.mongodb.com/\_com\_assets/cms/kkramzrpbqp49jl0e-sample-data-cluster-view-1.png?auto=format%2Ccompress MongoDB /$$img/

via MongoDB MongoDB offre une assistance native aux utilisateurs de Mac, de sorte qu'il fonctionnera bien sur tous les systèmes macOS récents. C'est un logiciel de base de données solide et gratuit pour Mac si vous avez besoin d'analyser des données structurées et semi-structurées, et il est excellent si vous travaillez avec des documents de type JavaScript Object Notation (ce sera de la musique aux oreilles de certains développeurs).

Vous pouvez faire évoluer MongoDB et l'adapter à vos besoins, notamment en l'intégrant à vos outils et langages préférés.

Les meilleures fonctionnalités de MongoDB

Il utilise une base de données non relationnelle, une alternative populaire aux lignes et colonnes fixes, ce qui le rend plus flexible

Elle intègre des fonctionnalités de sécurité préconfigurées, ce qui en fait une solution de base de données sécurisée

La base de données multi-cloud vous permet d'accéder à 95 régions de disponibilité, elle est donc résiliente et a une très faible latence

Limites de MongoDB

Il n'assiste pas les déclencheurs, ce qui peut être quelque chose dont vous dépendez dans la gestion de la base de données

Il occupe beaucoup plus de stockage que les autres logiciels de base de données pour Mac

Prix de MongoDB

Free Forever pour des clusters gratuits

Serveur partagé : à partir de 0 $/mois

Serverless : à partir de 0,10 $ pour 1 million de lectures

Serveur dédié : à partir de 57 $/mois

MongoDB évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (490+ reviews)

4.5/5 (490+ reviews) Capterra: 4.7/5 (440+ avis)

4. Ninox

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/61d5a7818ddbca939c69835a/61d5ac25112cd5207bece1c6\_5fbfb89fbcabe53541074637.jpeg Ninox /$$img/

via Ninox Ninox promet d'être une solution de base de données à code bas pour les petites et moyennes entreprises. La plateforme vous permet de construire le logiciel en fonction de vos besoins, de sorte que vous pouvez créer le logiciel de base de données Mac que vous voulez avec des options pour l'étendre plus tard. Il existe des modèles pour vous aider à démarrer et beaucoup de automatisation des flux de travail pour accélérer les choses.

Comme Ninox est achevé dans le cloud, vous pouvez accéder à la plateforme pratiquement n'importe où, quel que soit votre système d'exploitation. C'est une excellente nouvelle pour les entreprises qui utilisent aussi bien des Mac que des PC.

Les meilleures fonctionnalités de Ninox

Mon travail fonctionne sur tous les appareils, il est donc idéal pour les bureaux qui utilisent à la fois Windows et macOS

Il dispose d'un grand nombre d'options pourautomatiser votre flux de travail et vos processus d'entreprise* La sécurité des données est assurée par des couches de protection, tout en étant conforme au règlement sur la confidentialité des données (DSGVO)

Les limites de Ninox

Il n'y a pas beaucoup d'intégration avec d'autres logiciels, donc vous pouvez être limité dans ce que vous pouvez faire en dehors de Ninox avec vos données

Prix de Ninox

Starter : 12$/mois par licence (facturé annuellement)

Professionnel : 24$/mois par licence (facturé annuellement)

Enterprise : sur demande

G2: 4.7/5 (340+ commentaires)

4.7/5 (340+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (150+ commentaires)

5. Valentina

/img/ https://valentina-db.com/images/valentinastudio/6/valentina5interface\_1\_765x506.png Valentina /$$$img/

via Valentina Valentina est peut-être ce qu'il vous faut si vous souhaitez un logiciel de base de données riche en fonctionnalités pour Mac.

Ce logiciel impactant pour Mac peut gérer des données complexes et assiste divers types de données, ce qui en fait l'un des meilleurs logiciels de base de données pour Mac options avec de multiples applications. Il offre une récupération et un traitement des données de haute performance et dispose d'excellentes options d'indexation pour les projets à forte intensité de données.

Les puissantes fonctionnalités de formulaires et de rapports facilitent l'accès aux données, leur analyse et la création de rapports.

Valentina meilleures fonctionnalités

Il offre d'excellentes performances pour une extraction et un traitement rapides des données, même dans le cas de données complexes

Il y a des capacités de cryptage intégrées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données sensibles

Il offre une assistance complète pour les requêtes du serveur Microsoft SQL, y compris l'auto-complétion et la syntaxe de couleur

Valentina limitations

Bien qu'il y aitune documentation complète pour le logiciel, les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte par rapport à d'autres options logicielles

Tarifs de Valentina:

Valentina Studio Free : gratuit pour toujours

Valentina Studio Pro : 199.99$ chacun

Valentina Studio Pro Universal : $399.99 chaque

Valentina Studio Single : $79.99 chaque

G2: 3.5/5 (2 commentaires)

3.5/5 (2 commentaires) Capterra: 4.8/5 (4 commentaires)

6. Navicat

/img/ https://www.navicat.com/images/product\_screenshot/Screenshot\_Navicat\_16\_Premium\_Mac\_04\_Modeling.png Navicat /$$img/

via Navicat Navicat est un outil tout-en-un qui vous aide à vous connecter à votre base de données et à la gérer. Le logiciel vous permet de vous connecter à n'importe quelle source de données, notamment Amazon Web Services, MySQL et Oracle. À partir de là, vous pouvez utiliser l'interface conviviale pour écrire des requêtes SQL et créer des tableaux pour commencer à regarder et à analyser vos paramètres de données.

Vous pouvez importer et exporter des données à partir du logiciel, ce qui facilite la synchronisation de vos données à partir de plusieurs bases de données. C'est un excellent moyen de rassembler vos données dans un seul espace pour tirer le meilleur parti de chaque octet.

Les meilleures fonctionnalités de Navicat

Le concepteur d'objets facilite l'écriture de requêtes SQL complexes qui sont plus précises et fournissent les données dont vous avez besoin

La synchronisation des données vous aide à migrer les données et à les maintenir à jour, quelle que soit la source

Il existe de nombreuses options de modélisation des données, ce qui vous permet de créer rapidement des visualisations de vos ensembles de données et de les utiliser dans diverses applications

Les limites de Navicat

La documentation est limitée et peut prêter à confusion. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du logiciel, vous devrez peut-être chercher des réponses ailleurs

Prix de Navicat

Abonnement mensuel : 69,99

Abonnement annuel : 699,99

Licence perpétuelle : 1 399

G2: 4.4/5 (45+ commentaires)

4.4/5 (45+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (60+ commentaires)

7. Pâte à modeler

via Sac à main Si vous avez besoin d'une solution de base de données mais que vous voulez éviter de coder, Knack vous couvre.

Knack vous permet de créer rapidement une base de données, y compris des flux de travail, sans codage. Vous pouvez gérer les données d'une manière qui vous semble logique, puis créer des formulaires, des plans, des calendriers et des rapports qui mettent ces données en action.

L'interface utilisateur hautement personnalisable semble très actuelle, ce qui en fait un logiciel de base de données Mac facile à utiliser.

Knack meilleures fonctionnalités

Il permet de créer des applications d'entreprise personnalisées à partir de zéro ou de modifier une application existante pour mieux répondre à vos besoins en matière de données

Il vous permet de connecter des données liées afin de faire plus avec vos informations et de créer une base de données relationnelle avec des options de modélisation de données intelligentes

Ses options d'interface flexibles vous permettent de créer une application pour votre Business sans avoir à coder, comme un plan des livraisons ou une vue Calendrier des travaux à venir

Limites de Knack

Le manque d'assistance pour les appareils mobiles rend difficile l'accès aux données en déplacement

Prix de Knack

Débutant : 39 $/mois

Pro : 79 $/mois

Entreprise : 179 $/mois

Enterprise : sur demande

Knack évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (80+ critiques)

4.3/5 (80+ critiques) Capterra: 4.4/5 (80+ avis)

8. DBeaver

via DBeaver Ce logiciel de base de données multiplateforme pour Mac vous permet de travailler avec des données provenant de tous les serveurs SQL les plus courants. Avec une version open-source et une version commerciale, il existe une option pour répondre à tous les besoins en matière de bases de données.

DBeaver possède une interface utilisateur hautement personnalisable, de sorte que les utilisateurs ayant une certaine expérience des bases de données devraient pouvoir le prendre en main rapidement. Il dispose également d'une communauté d'utilisateurs active, ce qui vous permet de trouver de l'aide en ligne si vous en avez besoin. Comme il s'agit d'un logiciel libre, les outils tiers peuvent vous être utiles.

Meilleures fonctionnalités de DBeaver

Un puissant éditeur SQL vous permet de créer et d'exécuter rapidement des requêtes SQL

L'édition standard du logiciel open-source assiste plus de 80 types de bases de données différentes

Il se concentre sur la création de bases de données par le biais d'un système convivial qui aide à rassembler diverses sources de données en une seule plateforme utile

Les limites de DBeaver

Les mises à jour de logiciels sont une bonne chose, mais DBeaver peut publier des mises à jour si fréquemment que vous risquez de vous apercevoir rapidement que votre logiciel actuel n'est plus à jour

Prix de DBeaver

Version Open-source : gratuite

Édition Enterprise : 25 $/mois ou 250 $ pour un an

Édition Lite : 11 $/mois ou 110 $ pour un an

Licence de l'édition Ultimate : 500 $ la première année, puis 400 $ chaque année

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (65+ commentaires)

9. Stackby

via Empilement Stackby vous permet de créer des bases de données relationnelles sans aucun code. Vous pouvez apporter des feuilles de calcul, des ensembles de données et d'autres informations pour créer le meilleur programme de base de données pour votre entreprise.

La plateforme permet aux utilisateurs de Mac de créer des affichages Kanban, Calendrier et même des galeries en fonction de leurs besoins. Il s'agit d'une option de base de données polyvalente qui peut vous aider à surmonter les limites que vous pourriez rencontrer avec d'autres plateformes.

Stackby meilleures fonctionnalités

Il y a plusieurs affichages, ce qui vous permet de voir les ensembles de données de la manière la plus utile possible

Il dispose de types de colonnes uniques, ce qui vous permet de construire votre base de données en fonction de vos besoins

Vous pouvez automatiser les mises à jour de données en connectant Stackby à votre pile technologique actuelle

Limites de Stackby

La courbe d'apprentissage des fonctionnalités avancées de Stackby peut être abrupte et peut nécessiter l'achat de modules complémentaires

Prix de Stackby

Free Forever

Personnel : 5$/mois par place

Économique : 9 $/mois par place

Business : 18$/mois par place

Enterprise : contacter pour un devis

G2: 4.7/5 (55+ commentaires)

4.7/5 (55+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (70+ commentaires)

10. Redis

via Redis Redis propose un logiciel de gestion de données basé sur le cloud. Il est excellent pour l'automatisation du traitement des données, ce qui en fait une solution incroyablement efficace pour les utilisateurs qui ont besoin de solutions de gestion de données performantes.

En tant que logiciel de base de données en mémoire pour Mac, il gère facilement les données en temps réel et met rapidement les informations en cache. Il dispose d'une bonne interface utilisateur avec de nombreuses options avancées pour satisfaire les gestionnaires de bases de données les plus exigeants.

Redis meilleures fonctionnalités

Connu pour sa vitesse exceptionnelle, Redis accélère considérablement le traitement et la récupération des données

Vous pouvez stocker et manipuler des données sous différentes formes, ce qui ajoute de la polyvalence à la base de données

Vous pouvez facilement faire évoluer la base de données pour répondre à la demande future

Les limites de Redis

Redis stockant les données en mémoire, il peut s'agir d'une solution limitée pour les organisations disposant de vastes ensembles de données

Prix de Redis

Free

Fixe : 7 $/mois

Flexible : 0,881 $/heure

Annuel : sur demande

Prix du logiciel : sur demande avec un essai gratuit de 30 jours

Redis évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (120+ commentaires)

4.5/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (60+ avis)

Approfondissez vos données

Trouver un logiciel de base de données adapté à vos besoins est nécessaire pour superviser votre entreprise. La polyvalence de ClickUp logiciel de gestion de projet vous permet de rester organisé en toute simplicité. De plus, il s'agit d'un fantastique logiciel de base de données pour les utilisateurs de Mac, doté de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sans vous encombrer. Voyez par vous-même et essayez-le dès aujourd'hui ! ✨