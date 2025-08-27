Las 10 mejores herramientas de IA para ventas para acelerar las conversiones

El éxito en las ventas depende ahora de la rapidez, la personalización y el momento oportuno, y la IA está cambiando la forma en que los mejores equipos logran estos tres aspectos.

Las herramientas de ventas basadas en IA adecuadas pueden identificar a tus mejores clientes potenciales antes de que tus competidores lleguen a ellos, crear comunicaciones personalizadas en cuestión de segundos y automatizar las tareas administrativas repetitivas que alargan el ciclo de ventas.

Pero con nuevas plataformas surgiendo cada mes, encontrar las herramientas que realmente marcan la diferencia es complicado. Esta guía te ayuda a ver más allá del ruido con las mejores herramientas de ventas basadas en IA que han demostrado impulsar las conversiones y acortar los tiempos de cierre de ventas.

👀 ¿Sabías que...? La captación de clientes moderna y guionizada se codificó en NCR a finales de la década de 1880 a través del NCR Primer de Joseph H. Crane, y la venta telefónica aparece en la literatura comercial de principios del siglo XX; el término «llamada en frío» aparece documentado en forma impresa ya en 1925.

Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta de ventas basada en IA que realmente genere resultados:

Puntuación de clientes potenciales y análisis predictivo: identifica y céntrate en los clientes potenciales con mayor intención de compra sin tener que hacer conjeturas

Integración con CRM: Garantiza una sincronización fluida con herramientas como Salesforce o HubSpot para mantener la conexión entre Garantiza una sincronización fluida con herramientas como Salesforce o HubSpot para mantener la conexión entre los procesos de CRM

Funciones de personalización: Crea correos electrónicos, mensajes y argumentos de venta a medida basados en el comportamiento de los compradores

Información y asesoramiento en tiempo real: Ayude al equipo de ventas a mejorar su rendimiento con comentarios y orientación instantáneos

Facilidad de uso: Elige herramientas con paneles intuitivos y una curva de aprendizaje mínima para una adopción más rápida

Automatización de tareas: Automatiza los seguimientos, la programación de reuniones y la introducción de datos para ahorrar tiempo

Personalización: adapta los flujos de trabajo, los desencadenantes y las reglas para que se ajusten a tu adapta los flujos de trabajo, los desencadenantes y las reglas para que se ajusten a tu proceso específico de venta de productos

Soporte al cliente y actualizaciones: busca un servicio de soporte ágil y mejoras periódicas en las funciones. Precios escalables: asegúrate de que la herramienta se ajuste a tu presupuesto actual y pueda crecer al ritmo de tu equipo.

💡 Consejo profesional: Prueba siempre con una versión de prueba gratuita o una demostración antes de comprometerte con una herramienta de ventas basada en IA. Las versiones de prueba te permiten ver cómo se integra la plataforma con tu CRM, qué precisión tienen sus recomendaciones de IA y si a tus comerciales les resulta realmente fácil de usar. El rendimiento puede variar mucho en función de tu sector, la duración del ciclo de ventas y el tamaño del equipo, por lo que realizar una prueba piloto breve con clientes potenciales reales es la mejor forma de validar el retorno de la inversión antes de ampliar su uso.

Herramienta Mejor función Uso principal Precios ClickUp CRM con IA, automatización de tareas y entorno de trabajo de ventas Equipos de ventas que buscan CRM, automatización con IA y ejecución, todo en un solo lugar Free Forever; personalización disponible para corporaciones HubSpot Agentes de IA de Breeze + automatización de marketing y ventas Equipos de ventas y marketing que utilizan un CRM integrado con IA incorporada para la comunicación y las tareas Gratis; Starter: 25 $; Pro: 100 $ o más Salesforce IA Einstein de nivel corporativo con funciones de previsión Grandes corporaciones que necesitan un CRM personalizable con inteligencia de ventas predictiva Precios personalizados Comunicación Ventas y análisis salientes impulsados por IA Equipos de SDR y de ventas proactivas que necesitan secuencias multicanal e información basada en IA Precios personalizados Conversica Asistentes de IA para el cultivo de clientes potenciales Equipos que buscan automatizar el seguimiento, la reactivación y la gestión de conversaciones Precios personalizados Reply. io Secuencias multicanal con agentes SDR con IA Equipos de ventas de tamaño pequeño y mediano que realizan la automatización del contacto a través del correo electrónico, LinkedIn y llamadas telefónicas Multicanal: 99 $/usuario, IA: 500 $ Gong Formación en ventas con IA + inteligencia conversacional Los equipos de RevOps y de capacitación mejoran el rendimiento de los comerciales mediante el análisis de llamadas y correos electrónicos Precios personalizados Avoma Información sobre reuniones en tiempo real y notas de ventas Equipos de ventas a distancia que necesitan transcripciones, resúmenes e información sobre las operaciones Desde 29 $ al mes Clay Generador de flujos de trabajo de ventas con IA y datos públicos Equipos de ventas que buscan crear flujos de salida sin código con enriquecimiento y desencadenantes Gratis; de pago a partir de 149 $ al mes ColdIQ Comunicación personalizada a través de desencadenantes en redes sociales o noticias Fundadores y comerciales que realizan la automatización del envío de correos electrónicos en frío basándose en señales públicas en tiempo real Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Listo para ver qué herramientas de IA están ayudando a los equipos de ventas a cerrar ventas más rápido? Estas son algunas plataformas destacadas diseñadas para convertir los clientes potenciales en ventas:

1. ClickUp (La mejor opción para la eficiencia en ventas impulsada por IA)

Utiliza ClickUp para equipos de ventas para realizar el seguimiento de los acuerdos, supervisar el rendimiento y colaborar en un solo lugar

Los equipos de ventas suelen hacer malabarismos con diversas tareas, desde la generación de clientes potenciales hasta la gestión de las relaciones con los clientes. ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, ayuda a simplificar esto al reunir todas las actividades de ventas en una sola plataforma.

De hecho, organizaciones como G-Loot han mejorado significativamente la ejecución de sus OKR con ClickUp. Tu organización puede optimizar el rendimiento de forma similar centralizando los flujos de trabajo del equipo de ventas en una sola plataforma.

Crea un CRM de ventas totalmente personalizable para el equipo de ventas

Ya sea para cerrar acuerdos, configurar recordatorios o asignar tareas, ClickUp para equipos de ventas te permite mantener el control de tu proceso de ventas. Automatiza los seguimientos y obtén una visibilidad completa de tu cartera de clientes potenciales, asegurándote de que no se te escape ninguna oportunidad.

Crea y adapta todo tu proceso de ventas con la solución CRM de ClickUp, totalmente personalizable.

ClickUp CRM es una herramienta personalizable para el seguimiento y la gestión de las interacciones con los clientes. Almacena todos los datos de los clientes en un solo lugar y puede automatizar recordatorios, la creación de tareas y las actualizaciones de estado. ClickUp se integra con herramientas como Gmail, Outlook y Google Calendar para acciones como enviar correos electrónicos o programar llamadas. Mejora tu eficiencia laboral entre 2 y 3 veces y asegúrate de no perder nunca la oportunidad de conectar con un cliente.

Utiliza la IA con ClickUp Brain

Aprovecha la IA con ClickUp Brain para redactar correos electrónicos, resumir reuniones y generar información útil en cuestión de segundos

Una de las funciones más potentes de ClickUp es ClickUp Brain, tu asistente de IA que redacta contenido, genera resúmenes, responde a preguntas sobre tus datos de ventas y automatiza las tareas administrativas repetitivas en Tareas, Documentos, Chat y Pizarras.

Aprovecha la IA avanzada con ClickUp Brain Max para acelerar las ventas

ClickUp Brain Max lleva la productividad de ventas aún más lejos. En lugar de limitarse a ayudarte a redactar correos electrónicos o resumir reuniones, se integra en todo tu flujo de trabajo de ventas con entrada de voz a texto , búsqueda empresarial y agentes de IA.

Talk-to-Text para equipos de ventas : Captura al instante notas de llamadas, actualizaciones del proceso de ventas o recordatorios de seguimiento hablando a ClickUp. Tus entradas de voz se convierten automáticamente en tareas, actualizaciones o entradas de CRM.

Búsqueda empresarial de datos de ventas : ¿Te cuesta recordar las condiciones de un contrato, los detalles de los precios o la última conversación con un cliente? Brain Max puede encontrar cualquier detalle en documentos de ClickUp, tareas y herramientas conectadas como Gmail o Slack en cuestión de segundos.

Agentes de IA para la automatización: configura flujos de trabajo basados en desencadenantes —como asignar automáticamente una tarea cuando un acuerdo entra en una nueva fase, programar un seguimiento tras 7 días sin respuesta o incorporar datos de ventas ganadas/perdidas a un panel— sin necesidad de tocar el código.

💡 Consejo profesional: Utiliza Brain Max para formular preguntas en lenguaje natural como «¿Qué acuerdos llevan más de 14 días estancados en la negociación?» o «Muéstrame las tasas de éxito por comercial este trimestre». Obtendrás respuestas inmediatas y útiles sin tener que crear un informe desde cero.

Registra y resume las reuniones con ClickUp AI Notetaker

En lugar de escribir manualmente las actas de las reuniones o redactar correos electrónicos de seguimiento, puedes dejar que ClickUp AI Notetaker se encargue del trabajo rutinario. ClickUp AI Notetaker transcribe y resume las reuniones automáticamente cuando se le invita a plataformas compatibles como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams.

🎥 Vea ClickUp AI Notetaker en acción:

💡 Consejo profesional: Utiliza los campos personalizados de ClickUp para realizar el seguimiento de las fases de venta, el valor de los acuerdos y los puntos de contacto, sin necesidad de un CRM.

Plantillas de ventas para optimizar tu proceso

Consigue una plantilla gratuita Visualiza tu embudo de ventas y acelera el cierre de acuerdos con la plantilla de canalización de ventas de ClickUp

ClickUp también ofrece plantillas, como la plantilla de canal de ventas de ClickUp, que te ayudan a gestionar y realizar el seguimiento de cada fase de tu proceso de ventas. Es totalmente personalizable, por lo que puedes adaptarla a tus necesidades. Desde la prospección hasta el cierre de ventas, esta plantilla garantiza que no se pase nada por alto y mantiene tus operaciones en marcha.

Consigue una plantilla gratuita Organiza tus contactos, realiza automatizaciones de tareas y amplía tu alcance con la plantilla de CRM de ClickUp lista para usar.

Del mismo modo, la plantilla de CRM de ClickUp te ayuda a mantener organizados los datos de tus clientes, ofreciéndote una vista clara del recorrido de cada uno de ellos.

Las mejores funciones de ClickUp

Visualiza tu embudo de ventas con tableros Kanban, calendarios y gráficos de Gantt

los comentarios asignados. Colabora con los equipos de ventas y los equipos multifuncionales en tiempo real mediante ClickUp Chat

Documenta los procesos de ventas, las notas de llamadas y las presentaciones con Docs integrado

Intégralas con herramientas como Salesforce, HubSpot, Slack, Gmail y Zoom para agilizar los flujos de trabajo

Crea flujos de trabajo de CRM totalmente personalizables con campos personalizados, vistas y automatizaciones adaptadas a tu proceso de ventas

Realice la previsión del crecimiento de los ingresos y el rendimiento utilizando los paneles personalizables de ClickUp con gráficos y widgets.

Crea paneles personalizados para los KPI del equipo de ventas, el seguimiento del proceso de ventas y las previsiones, extrayendo datos de múltiples fuentes de datos

Gestiona campañas de salida y procesos de ventas con tareas, subtareas y campos personalizados

Analiza la productividad del equipo de ventas y los datos de ventas cerradas y perdidas con herramientas de elaboración de informes

Automatiza las tareas de ventas repetitivas con potentes automatizaciones (por ejemplo, asignación automática de tareas, traslado de oportunidades entre fases, envío de notificaciones).

Seguridad de nivel corporativo, permisos basados en roles y certificaciones de cumplimiento normativo (SOC 2, RGPD, etc.) para proteger tus datos de ventas

Limitaciones de ClickUp

Con tantas funciones y opciones de personalización, a los equipos les puede llevar tiempo aprovechar al máximo el potencial de ClickUp, pero el esfuerzo merece la pena.

Adaptar ClickUp a tu flujo de trabajo de ventas específico puede requerir un esfuerzo inicial, pero te ofrece una solución más personalizada y a largo plazo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 comenta:

Aunque valoro mucho ClickUp por ayudarme a llevar un seguimiento de las tareas en curso a nivel personal, creo que donde realmente destaca es cuando se utiliza de forma colaborativa entre un equipo. La posibilidad de dejar comentarios con visibilidad para todos los miembros de un entorno de trabajo y adjuntar elementos, cambiar el estado, etc., supuso un gran cambio para mi equipo de ventas. A menudo trabajábamos en más de 20 proyectos grandes a la vez, por lo que poder disponer de un archivo de la comunicación y el progreso de cada proyecto fue lo que hizo que ClickUp nos resultara tan útil. Recomendaría sin duda alguna la app a cualquiera que intente mantener los proyectos organizados dentro de un grupo, o incluso a nivel personal.

Aunque valoro mucho ClickUp por ayudarme a llevar un seguimiento de las tareas en curso a nivel personal, creo que donde realmente destaca es cuando se utiliza de forma colaborativa entre un equipo. La posibilidad de dejar comentarios con visibilidad para todos los miembros de un entorno de trabajo y adjuntar elementos, cambiar el estado, etc., supuso un gran cambio para mi equipo de ventas. A menudo trabajábamos en más de 20 proyectos grandes a la vez, por lo que poder disponer de un archivo de la comunicación y el progreso de cada proyecto fue lo que hizo que ClickUp nos resultara tan útil. Recomendaría sin duda alguna la app a cualquiera que intente mantener los proyectos organizados dentro de un grupo, o incluso a nivel personal.

2. HubSpot Sales Hub (Ideal para ventas, marketing e información de IA todo en uno)

a través de HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub, una plataforma totalmente integrada y fácil de usar que combina CRM, gestión del proceso de ventas y automatización basada en IA, es la opción ideal para los equipos que quieren tenerlo todo en un solo lugar. Es especialmente ideal para empresas en crecimiento que necesitan visibilidad en todo el recorrido del cliente.

En 2025, HubSpot lanzó Breeze Agents, asistentes de IA para la gestión de clientes potenciales, contenido, clientes y la base de conocimientos. Estos agentes pueden investigar clientes potenciales, crear comunicaciones personalizadas e incluso gestionar las consultas de los clientes directamente en la plataforma.

La profunda integración de marketing garantiza que los equipos puedan llevar a cabo campañas coordinadas, mientras que los paneles de elaboración de informes realizan el seguimiento de cada punto de contacto sin necesidad de cambiar de herramienta.

👀 ¿Sabías que...? Las herramientas de IA pueden analizar el tono de las llamadas y formar a tu equipo de ventas de forma automática, lo que te ahorra horas de revisión manual.

Las mejores funciones de HubSpot Sales Hub

Automatiza los seguimientos por correo electrónico y la programación de reuniones

Genera información y previsiones de ventas basadas en IA

Utiliza el seguimiento de correos electrónicos y el uso compartido de documentos integrados

Integra de forma nativa con los hubs de marketing, gestión de proyectos de ventas y servicio de HubSpot

Breeze Agents para la prospección, la creación de contenido y el soporte al cliente

Limitaciones de HubSpot Sales Hub

El plan Free tiene funciones limitadas de IA y automatización

Ligeramente menos flexibles que las plataformas abiertas basadas en IA como ClickUp

Precios de HubSpot Sales Hub

Free

Paquete Starter : 25 $ al mes por usuario

Pro Suite : 100 $ al mes por usuario

Enterprise: 175 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de HubSpot Equipo de ventas

G2: 4,4/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 480 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot Sales Hub?

Un crítico de Capterra afirma:

HubSpot ha sido una gran ayuda para nuestro equipo de ventas. Normalmente solo conseguimos doscientos o trescientos contactos al mes, y funciona muy bien y tiene un precio razonable para ese volumen…

HubSpot ha sido una gran ayuda para nuestro equipo de ventas. Normalmente solo conseguimos doscientos o trescientos contactos al mes, y funciona muy bien y tiene un precio razonable para ese volumen…

3. Salesforce Einstein (La mejor opción para la inteligencia de ventas de la corporación basada en IA)

a través de Salesforce Einstein

Diseñado para equipos que ya utilizan Salesforce, Salesforce Einstein es ideal para quienes desean mejorar su CRM con IA predictiva. Desde la puntuación de clientes potenciales hasta la previsión del canal de ventas, Einstein trabaja en segundo plano para ofrecer información más inteligente y ayudar a los comerciales a establecer mejores prioridades.

La implementación de Agentforce incorpora agentes de IA autónomos que realizan tareas como redactar propuestas, registrar actualizaciones en el CRM y resumir llamadas con análisis de opiniones y recomendaciones sobre los siguientes pasos a seguir.

La estrecha integración de Einstein con Salesforce garantiza que cada dato esté vinculado directamente a los registros de los clientes.

Las mejores funciones de Salesforce Einstein

Supervisa las menciones de la competencia en las conversaciones

Segmente a su público de forma dinámica utilizando información predictiva

Optimiza la interacción con el correo electrónico gracias a la IA de tiempo de envío

Forma a los comerciales utilizando datos de llamadas y correos electrónicos analizados mediante IA

Identifica oportunidades de ventas adicionales y ventas cruzadas

Personaliza los modelos de IA con los datos de tu empresa

Agentes de Agentforce para acciones de automatización de CRM

Limitaciones de Salesforce Einstein

Ideal para usuarios actuales de Salesforce

Las funciones avanzadas de IA están restringidas a los planes de precios más caros

Precios de Salesforce Einstein

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (más de 23 000 opiniones)

Capterra: 4,4 (más de 18 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Einstein?

Un usuario de G2 comenta:

Creo que lo mejor de Salesforce Sales Cloud son las funciones de Einstein. Con estas funciones, las comunicaciones se sincronizan automáticamente en la plataforma desde tu proveedor de correo electrónico sin necesidad de mucha intervención manual. Fue muy fácil configurarlo y hace que nuestras comunicaciones diarias se sincronicen en tiempo real. Me encanta poder abrir una cuenta y ver todas nuestras interacciones con esos clientes almacenadas en un solo lugar.

Creo que lo mejor de Salesforce Sales Cloud son las funciones de Einstein. Con estas funciones, las comunicaciones se sincronizan automáticamente en la plataforma desde tu proveedor de correo electrónico sin necesidad de mucha intervención manual. Fue muy fácil configurarlo y hace que nuestras comunicaciones diarias se sincronicen en tiempo real. Me encanta poder abrir una cuenta y ver todas nuestras interacciones con esos clientes almacenadas en un solo lugar.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita usarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de una integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje natural, resolviendo las tres preocupaciones principales sobre la adopción de la IA, al tiempo que establece la conexión entre tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

4. Outreach (Ideal para ventas proactivas impulsadas por IA y secuencias multitoque)

vía Outreach

Outreach, una de las herramientas favoritas de los equipos de desarrollo de ventas que se basan en estrategias de salida, ayuda a los comerciales a optimizar las secuencias de correo electrónico, realizar el seguimiento de la interacción y llevar a cabo la automatización de los seguimientos, lo que ahorra tiempo y mejora las tasas de respuesta.

Su función más destacada es la personalización de secuencias a gran escala. Outreach utiliza el aprendizaje automático para sugerir qué mensaje enviar a continuación y cuándo, basándose en el comportamiento de los clientes potenciales. También realiza el seguimiento del rendimiento de los comerciales mediante análisis detallados para mejorar la ejecución en todo el equipo.

Las mejores funciones de outreach

Crea y optimiza secuencias de ventas multicanal para el equipo de ventas

Realiza un seguimiento de la interacción en correos electrónicos, llamadas de ventas y tareas

Intégralas con CRM gratuitos como Salesforce y HubSpot

Limitaciones de la comunicación

Dirigido principalmente a equipos de ventas proactivos

Curva de aprendizaje para usuarios con menos conocimientos tecnológicos

Precios de Outreach

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Outreach

G2: 4,3/5 (más de 3460 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Outreach?

Un usuario de Reddit comenta:

La elaboración de informes y la finalización de tareas son muy fluidas. Genera un gran valor solo con la finalización de tareas.

La elaboración de informes y la finalización de tareas son muy fluidas. Genera un gran valor solo con la finalización de tareas.

📚 Lee también: Un día en la vida de un director del equipo de ventas

5. Conversica (la mejor para la captación y el seguimiento de clientes potenciales con IA)

vía Conversica

Conversica utiliza asistentes digitales con IA que actúan como auténticos comerciales: contactan con los clientes potenciales, realizan el seguimiento y nutren la relación hasta que están listos para hablar con una persona. La función «Responder como asistente» permite a los comerciales humanos tomar el relevo de las conversaciones de forma fluida, manteniendo el contexto de la IA, lo que resulta ideal para acuerdos complejos que requieren tanto automatización como un toque personal.

Estos asistentes virtuales envían correos electrónicos personalizados y bidireccionales, y son capaces de detectar señales de intención real. Son especialmente eficaces para calificar clientes potenciales y concertar reuniones de ventas sin intervención humana.

Las mejores funciones de Conversica

Cultiva los clientes potenciales fríos o que no responden sin necesidad de un seguimiento manual

Dirige los clientes potenciales cualificados al equipo de ventas en tiempo real

Personaliza la comunicación a través del correo electrónico, los SMS y el chat web

Reactiva oportunidades inactivas para reactivar los acuerdos en el proceso de ventas

Intégralas fácilmente con los CRM de corporación y las herramientas de automatización de marketing

Ofrece soporte multilingüe para llegar a un público internacional

Limitaciones de Conversica

El tono de los correos electrónicos puede parecer demasiado robótico si no son personalizados.

Se necesita un embudo de clientes potenciales sólido para maximizar el retorno de la inversión

Traspaso con intervención humana mediante «Responder como asistente»

Precios de Conversica

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Conversica

G2: 4,5/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Conversica?

Un usuario de G2 comenta:

Conversica se puede personalizar para adaptarse a tu marca, voz, producto y tono, y es más atenta que un vendedor humano.

Conversica se puede personalizar para adaptarse a tu marca, voz, producto y tono, y es más atenta que un vendedor humano.

6. Reply.io (Ideal para la captación en frío y la interacción del equipo de ventas multicanal)

Reply.io está diseñado para equipos que buscan personalizar la captación en frío a gran escala a través del correo electrónico, LinkedIn, llamadas y SMS, todo ello impulsado por sugerencias de IA. Los agentes SDR de IA se encargan de la prospección, la personalización y la ejecución de campañas, con la posibilidad de aprobación humana antes del envío.

La plataforma ofrece un generador de secuencias basado en IA, una puntuación de la calidad de los correos electrónicos y la detección automática de clientes potenciales a través de LinkedIn. Su IA también ayuda a los comerciales a mejorar los asuntos y el tono de los mensajes, lo que aumenta la capacidad de entrega y las tasas de respuesta.

Las mejores funciones de Reply.io

Utiliza un marcador integrado para contactar por teléfono más rápidamente

Revisa la actividad de los representantes y los registros de comunicación en un único panel de control

Configura flujos de trabajo de captación escalables y multicanal

Garantiza la coherencia de los mensajes con plantillas aprobadas

Personaliza los permisos y el acceso según el rol de cada miembro del equipo

Limitaciones de Reply.io

Capacidades de CRM limitadas en comparación con plataformas más grandes

Las herramientas de calentamiento de correo electrónico son complementos independientes

Precios de Reply.io

Correo electrónico masivo: 179 $ al mes para un número ilimitado de usuarios

Multicanal: 99 $ al mes por usuario

Contrata a Jason IA SDR: 500 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Reply.io

G2: 4,6/5 (más de 1410 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reply.io?

Un crítico de Capterra afirma:

Me facilitó mucho el envío de correos electrónicos en frío, ya que lo único que tuve que hacer fue configurar mis plantillas y la campaña (lo cual me llevó unos minutos, ya que ya tenía redactado el texto del correo electrónico), y luego se ejecutó por sí sola. El software también ofrece plantillas, ¡así que ni siquiera hace falta ser redactor!

Me facilitó mucho el envío de correos electrónicos en frío, ya que lo único que tuve que hacer fue configurar mis plantillas y la campaña (lo cual me llevó unos minutos, ya que ya tenía redactado el texto del correo), y luego se ejecutó por sí sola. El software también ofrece plantillas, ¡así que ni siquiera hace falta ser redactor!

7. Gong (Ideal para el coaching de ventas basado en IA y la inteligencia de llamadas)

vía Gong

Diseñado para convertir las conversaciones de ventas en una mina de oro de información, Gong ayuda a los equipos a comprender qué es lo que impulsa los acuerdos o lo que los frena. La IA analiza llamadas, correos electrónicos y reuniones para ayudar a los gerentes a formar a los comerciales, identificar los riesgos de los acuerdos y comprender qué hacen de manera diferente los mejores vendedores.

Revenue Orchestration establece la conexión entre la información de llamadas y correos electrónicos y las previsiones del canal de ventas, lo que permite a los responsables detectar los riesgos de los acuerdos de forma temprana y realizar ajustes basados en datos.

Su IA analiza llamadas, correos electrónicos y reuniones para ayudar a los responsables a formar a los comerciales, identificar menciones de la competencia y comprender qué hacen de forma diferente los mejores vendedores.

Las mejores funciones de Gong

Analiza las transcripciones de las llamadas con IA para identificar patrones clave

Califica los acuerdos en función de las señales de interacción y la actividad

Genera recomendaciones de coaching prácticas para los responsables

Sincroniza los datos de las llamadas con tu CRM para obtener una visibilidad completa

Visualiza el rendimiento del equipo con paneles de ventas basados en IA

Integra la inteligencia de conversación con la previsión del canal de ventas

Limitaciones de Gong

Se requiere un volumen de llamadas para aprovechar todo el valor

Menos centradas en los flujos de trabajo de ventas proactivas o CRM

Precios de Gong

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gong

G2: 4,8/5 (más de 6150 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 550 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gong?

Un usuario de Reddit dice:

Gong es, sin duda, la mejor opción y, desde el punto de vista de un comercial, vale la pena la inversión, ya que me ayuda a desempeñar mi trabajo mucho mejor.

Gong es, sin duda, la mejor opción y, desde el punto de vista de un comercial, vale la pena la inversión, ya que me ayuda a desempeñar mi trabajo mucho mejor.

8. Avoma (la mejor para la toma de notas con IA y la inteligencia en reuniones)

vía Avoma

Avoma es un asistente de reuniones con IA que no solo toma notas, sino que resume los puntos clave, realiza un seguimiento de las acciones pendientes y ofrece consejos de coaching. Es ideal para equipos de ventas que pasan mucho tiempo en Zoom, Google Meet o Teams.

Los paneles de control de Deal Intelligence supervisan el estado del canal de ventas y predicen la probabilidad de cierre de las operaciones, lo que proporciona a los directores del equipo de ventas advertencias tempranas.

Su transcripción en tiempo real y sus notas con función de búsqueda facilitan el seguimiento. Avoma también ayuda a mejorar el rendimiento del equipo de ventas con análisis de conversaciones y paneles de control de coaching.

Las mejores funciones de Avoma

Intégralas con un software de CRM basado en la nube para sincronizar notas y elementos pendientes

Personaliza las plantillas de reuniones para orientar a los comerciales durante las llamadas

Colabora en las operaciones con notas y comentarios usados de forma compartida

Organiza automáticamente las notas por temas como puntos débiles, objeciones y próximos pasos

Limitaciones de Avoma

Se requiere una buena calidad de audio para obtener la mejor transcripción

Compatibilidad principalmente con el inglés (otros idiomas en fase beta)

Precios de Avoma

Startup: 29 $ al mes por usuario

Organización: 39 $ al mes por usuario

Enterprise: 39 $ al mes por usuario (facturación anual únicamente)

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4,6/5 (más de 1330 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Avoma?

Un usuario de G2 comenta:

Valoro mucho que los resúmenes generados por la IA de Avoma recojan todos los puntos importantes, lo que me permite centrarme en la conversación en lugar de tomar notas…

Valoro mucho que los resúmenes generados por la IA de Avoma recojan todos los puntos importantes, lo que me permite centrarme en la conversación en lugar de tomar notas…

👀 ¿Sabías que...? La IA generativa ya está ayudando a los profesionales del equipo de ventas a redactar correos electrónicos personalizados para los clientes y a generar recomendaciones, lo que aumenta la productividad en un 50 % o más.

9. Clay (Ideal para crear flujos de trabajo de ventas basados en IA a partir de datos públicos)

vía Clay

Clay te permite crear flujos de trabajo que buscan, enriquecen y contactan con clientes potenciales utilizando datos web en tiempo real, todo ello sin necesidad de código. Es ideal para equipos basados en datos que buscan automatizar y personalizar a gran escala.

Se integra con más de 50 fuentes de datos y CRM para actuar como desencadenante de una comunicación hiperpersonalizada cuando cambian los datos de un cliente potencial, como una actualización del título o el anuncio de una ronda de financiación.

Las mejores funciones de Clay

Automatiza el enriquecimiento de los clientes potenciales con más de 50 fuentes de datos

Integra con componentes de CRM y herramientas de captación de clientes

Utiliza plantillas prediseñadas para ponerte en marcha más rápido

Califica a los clientes potenciales según su título, comportamiento y tecnología utilizada

Genera introducciones, biografías y fragmentos personalizados redactados por IA

Desencadena la comunicación en función de los cambios en los datos de los clientes potenciales en tiempo real

Limitaciones de Clay

Requiere una estrategia clara de flujo de trabajo para aprovechar todo el valor que ofrece

Ideal para usuarios con conocimientos tecnológicos o equipos de crecimiento

Precios de Clay

Free

Starter: 149 $ al mes

Explorer: 349 $ al mes

Pro: 800 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clay

G2: 4,9/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clay?

Un usuario de G2 comenta:

Clay es una buena herramienta diseñada para que los comerciales optimicen su tiempo y mejoren la eficiencia en el proceso de ventas salientes. Lo que más me gusta de Clay es que es una herramienta que funciona rápidamente, cuenta con una base de datos buena y precisa, y se puede integrar con otras herramientas.

Clay es una buena herramienta diseñada para que los equipos de ventas optimicen su tiempo y mejoren la eficiencia en el proceso de ventas salientes. Lo que más me gusta de Clay es que es una herramienta que funciona rápidamente, cuenta con una base de datos buena y precisa, y se puede integrar con otras herramientas.

10. ColdIQ (Ideal para comunicaciones salientes hiperpersonalizadas a gran escala)

vía ColdIQ

ColdIQ lleva la personalización a un nuevo nivel utilizando la IA para crear correos electrónicos ricos en contexto basados en noticias, actividad en redes sociales y otras señales públicas. Está pensado para fundadores, autónomos y equipos de ventas que apuestan por la calidad frente a la cantidad.

Solo tienes que introducir una lista de clientes potenciales en ColdIQ y esta herramienta investiga a cada uno de ellos. A continuación, genera correos electrónicos que hacen referencia a logros recientes, podcasts o cambios en la empresa. ColdIQ es ideal para acceder a cuentas difíciles de alcanzar sin que el mensaje suene genérico.

La integración con el CRM y el análisis de desencadenantes en tiempo real permiten iniciar el contacto tan pronto como aparecen nuevas señales de datos de clientes potenciales.

Las mejores funciones de ColdIQ

Genera correos electrónicos en frío hiperpersonalizados a gran escala

Explora los tableros sociales, los tableros de noticias y los tableros de empleo en busca de ganchos de contacto

Crea y gestiona campañas de captación con análisis

Intégralas con software CRM personalizable y plataformas de correo electrónico

Personaliza el tono y el estilo con los ajustes de IA

Activa la comunicación cuando aparezcan nuevas señales de datos públicos

Limitaciones de ColdIQ

La investigación de clientes potenciales puede llevar unos minutos por cada cliente potencial

Base de usuarios e integraciones más reducidas en comparación con las herramientas más grandes

Precios de ColdIQ

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ColdIQ

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Menciones especiales

Estas herramientas de ventas con IA emergentes no forman parte del top 10, pero están innovando rápidamente y vale la pena seguirlas de cerca.

Alta – Plataforma de fuerza de ventas basada en IA

Alta incorpora a tu proceso de ventas un equipo de agentes de IA, cada uno con un rol definido, desde SDR que se encargan de la prospección hasta RevOps que gestionan las operaciones de ventas. La automatización de la comunicación, la programación y el seguimiento libera a los representantes humanos para que puedan centrarse en conversaciones de alto valor.

Ideal para: Equipos de ventas que desean que agentes de IA autónomos se encarguen de la comunicación, la programación y las operaciones a gran escala. Utiliza agentes de SDR, llamadas y RevOps para la prospección, el seguimiento y las operaciones del equipo de ventas

Se integra con más de 50 herramientas, entre ellas Salesforce y HubSpot

Automatiza el enriquecimiento de clientes potenciales, la segmentación y la concertación de reuniones

Docket: ingeniero de ventas con IA y vendedor virtual

Docket ofrece dos perfiles de IA: un ingeniero de ventas con IA que responde al instante a consultas técnicas y prepara respuestas a solicitudes de presupuesto, y un vendedor con IA que interactúa con los clientes potenciales en tiempo real. Juntos, agilizan los ciclos de ventas complejos y reducen el trabajo de preparación manual.

Ideal para: empresas B2B con ciclos de ventas complejos que necesitan respuestas técnicas rápidas y precisas. El ingeniero de ventas con IA gestiona propuestas, solicitudes de presupuesto y consultas técnicas

IA Seller atrae a los visitantes del sitio web, califica a los clientes potenciales y concierta reuniones

Extrae respuestas verificadas de un «lago de conocimientos de ventas» con conexión

Salesloft: gestión de ingresos con IA

Salesloft es una plataforma basada en IA que combina inteligencia conversacional, previsión y gestión de operaciones. Orienta a los equipos de ventas con alertas, prioriza las oportunidades y garantiza una ejecución coherente a lo largo de todo el proceso de generación de ingresos.

Ideal para: Equipos de ventas que desean que la IA guíe la ejecución diaria y unifique los datos de ventas. Prioriza los acuerdos con alertas tácticas y recomendaciones

Combina previsión, inteligencia conversacional y gestión de oportunidades de venta

Se integra con los principales CRM para un flujo de trabajo fluido

Reflexiones finales: elige la IA que te ayude a vender

La IA en el equipo de ventas ya no es solo una palabra de moda: es tu ventaja competitiva. Ya sea que estés eligiendo un CRM, realizando la automatización del contacto con clientes potenciales, obteniendo información más precisa sobre las operaciones o formando a tus comerciales en tiempo real, hay una herramienta de IA diseñada para marcar la diferencia.

Cada solución aporta una pieza al rompecabezas, desde plataformas centradas en CRM como HubSpot hasta herramientas de inteligencia de conversación como Gong y ColdIQ.

Pero si buscas un entorno de trabajo todo en uno que reúna CRM, seguimiento del proceso de ventas y automatización de ventas basada en IA bajo un mismo techo, ClickUp destaca por encima del resto. Con ClickUp Brain, plantillas de ventas integradas y una personalización profunda, no solo ofrece compatibilidad con tu proceso de ventas, sino que lo transforma.

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