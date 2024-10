los 13 mejores software CRM para corporaciones de 2024

¿Alguna vez se ha preguntado cuántas oportunidades de ventas se pierden por falta de comunicación? Lo he visto de primera mano: cuando los procesos no son coherentes, incluso los equipos con más talento tienen dificultades.

Las operaciones pueden perderse fácilmente en la confusión, los clientes potenciales pueden ser ignorados y la frustración puede aumentar rápidamente.

Pero aquí está la buena noticia: con el software CRM adecuado, puede transformar su enfoque de la gestión de ventas Estas herramientas aportan claridad, agilizan la comunicación y mantienen a todo el mundo en la misma página, lo que facilita la gestión de las relaciones con los clientes.

Sin embargo, con el gran número de opciones disponibles, elegir el CRM perfecto para su equipo puede ser desalentador. En este blog, le presentaré 13 de las soluciones de CRM para corporaciones más eficaces que he probado personalmente. Vamos a encontrar la solución ideal para sus necesidades

¿Qué debe buscar en las herramientas de CRM para empresas?

La selección de la solución CRM empresarial adecuada es crucial, ya que elegir la herramienta equivocada puede afectar negativamente a su equipo. Gracias a mi experiencia, he identificado las siguientes funciones clave que son vitales para garantizar la eficacia y la coherencia.

Esto es lo que debe priorizar:

Personalización y escalabilidad: Asegúrese de que la solución puede crecer con su empresa. Busque campos, paneles, flujos de trabajo e informes personalizables para adaptar el CRM a sus necesidades específicas

Asegúrese de que la solución puede crecer con su empresa. Busque campos, paneles, flujos de trabajo e informes personalizables para adaptar el CRM a sus necesidades específicas Análisis y elaboración de informes: Opte por herramientas que ofrezcan información detallada sobre los datos de los clientes. El CRM debe ofrecer informes personalizados y paneles interactivos mejorados con información de IA

Opte por herramientas que ofrezcan información detallada sobre los datos de los clientes. El CRM debe ofrecer informes personalizados y paneles interactivos mejorados con información de IA Integración: Elija un CRM que se integre perfectamente con su pila tecnológica existente, incluidas las herramientas de marketing, los sistemas ERP y las herramientas de BI. Esto garantiza que todos sus datos sean accesibles desde una única interfaz

Elija un CRM que se integre perfectamente con su pila tecnológica existente, incluidas las herramientas de marketing, los sistemas ERP y las herramientas de BI. Esto garantiza que todos sus datos sean accesibles desde una única interfaz Seguridad: Seleccione un CRM con controles de acceso y ajustes de permisos sólidos, que le permitan gestionar quién puede ver datos e informes específicos del canal de distribución

Seleccione un CRM con controles de acceso y ajustes de permisos sólidos, que le permitan gestionar quién puede ver datos e informes específicos del canal de distribución Facilidad de uso: Elija un software de CRM sin código por el que puedan navegar fácilmente tanto los empleados expertos en tecnología como los que no lo son. Esto fomenta una rápida adopción en toda la organización sin necesidad de una formación exhaustiva

Elija un software de CRM sin código por el que puedan navegar fácilmente tanto los empleados expertos en tecnología como los que no lo son. Esto fomenta una rápida adopción en toda la organización sin necesidad de una formación exhaustiva Soporte al cliente: Busque proveedores que ofrezcan soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana o los 7 días de la semana, garantizando una rápida resolución de problemas y una asistencia de formación inmediata cuando sea necesario

📌 A la hora de buscar un CRM para startups , priorice lo siguiente:

Asegúrese de que el CRM puede crecer con su empresa a medida que aumentan las necesidades de usuarios y datos 🚀

Encontrar soluciones con precios flexibles para presupuestos limitados 💰

Elija CRM que ofrezcan las funciones necesarias a un coste razonable 💸

Los 13 mejores software CRM para corporaciones que debes echar un vistazo

Después de probar a fondo numerosas opciones, mi equipo y yo hemos elaborado una lista de soluciones de CRM para empresas que mejoran la comunicación e impulsan conocimientos significativos y el crecimiento.

Estas son nuestras mejores opciones:

1. ClickUp (la mejor para la relación con los clientes y la gestión de proyectos)

construya y mantenga sus relaciones con los clientes, sus tareas personales y mucho más con ClickUp CRM_

ClickUp es una herramienta de productividad todo en uno que se duplica sin esfuerzo como versátil software CRM Enterprise. ClickUp CRM combina gestión de proyectos con CRM que le permiten agilizar las relaciones con los clientes y las tareas del proyecto desde una única plataforma.

Con ClickUp, mi equipo y yo pudimos crear una base de datos de clientes personalizada para almacenar y analizar información sobre clientes, ofertas y contactos. Nos permite crear nuestro propio CRM dándonos un control total sobre su personalización y adaptándolo a nuestras necesidades

Una de mis funciones favoritas es cómo ClickUp CRM centraliza el contacto con los clientes. Permite una integración perfecta del correo electrónico y fomenta la colaboración entre equipos en las negociaciones. Puedo compartir las actualizaciones de los proyectos con los clientes e integrar a los clientes en un único hub de correo electrónico, lo que hace que mi flujo de trabajo sea más eficaz y coherente.

utilice el desglose en los paneles de ClickUp para actualizar las tareas y gestionar eficazmente su canal de ventas Paneles de ClickUp es una función destacada que mantiene a esta herramienta en lo más alto de mi lista. Proporcionan información detallada sobre su equipo de ventas. Puede utilizar más de 50 widgets de paneles para visualizar todos los datos de sus clientes en una ubicación centralizada.

ClickUp también ofrece una rica biblioteca de Plantillas CRM para que pueda gestionar los clientes potenciales, las relaciones con los clientes y los flujos de ventas en un solo lugar sin tener que hacerlo todo desde cero.

Descargar esta plantilla

Plantilla ClickUp CRM

En Plantilla ClickUp CRM es una fantástica herramienta para gestionar sus clientes, clientes potenciales y su flujo de ventas en una única y práctica ubicación.

Tanto si está realizando el seguimiento de clientes potenciales, fomentando las relaciones con los clientes o supervisando el progreso de las ventas, esta plantilla le permite mantenerse organizado y eficaz durante todo el proceso. Con cinco vistas diferentes y siete estados personalizables, se adapta a las necesidades específicas de su empresa.

De este modo, le ayuda a:

Obtener información valiosa a través de paneles personalizables

Colaborar a la perfección con los miembros del equipo en acuerdos y tareas

Mejorar el compromiso con el cliente manteniendo toda la comunicación en un solo lugar

Supervisar el progreso y el rendimiento para mejorar la toma de decisiones

Descargar esta plantilla

💈 Bonus: Plantilla simple de CRM de ClickUp es ideal para quienes se inician en los sistemas CRM. Esta plantilla fácil de usar proporciona funciones esenciales para el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de las interacciones con los clientes y la supervisión de las actividades de ventas.

ClickUp mejores funciones

Cree una base de datos de clientes tipo hoja de cálculo conVista Tabla de ClickUp* AprovecheAutomatizaciones ClickUp para el alcance y el seguimiento

Utilice los paneles de ClickUp para analizar el rendimiento, realizar un seguimiento del progreso y revisar su sistema CRM

Cree flujos de trabajo de clientes y equipos de ventas conPizarras ClickUp y compártalas con sus equipos y otras partes interesadas

Agilice la recogida de comentarios de los clientes con tareas automatizadas yFormularios ClickUp* Cree campañas de correo electrónico personalizadas conCerebro ClickUpde ClickUp Brain /%href/

Colabore con los equipos para discutir las cuentas de ventas y clientes utilizandoDocumentos de ClickUp* Acceda aPlantillas CRM para gestionar las cuentas de sus clientes

Limitaciones de ClickUp

El aprendizaje de las amplias funciones de ClickUp puede resultar abrumador al principio

Las ventanas emergentes del asistente de IA pueden resultar molestas en ocasiones

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ opiniones)

4.7/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

Leer más: 10 Mejores Ejemplos de Software CRM y sus Casos de Uso para Aumentar la Productividad

2. Salesforce Sales Cloud (el mejor para personalizaciones e integraciones de CRM)

vía Nube de ventas de Salesforce Salesforce Sales Cloud centraliza la generación de prospectos, los datos de clientes y las oportunidades de ventas, mejorando el flujo de prospectos y la satisfacción del cliente. Me gusta cómo simplifica la prospección al consolidar todas las interacciones de clientes potenciales y socios potenciales en una sola vista.

La función de (elaboración de) informes personalizados es especialmente útil para el seguimiento del progreso. En general, Salesforce es una plataforma intuitiva y escalable que agiliza los procesos de ventas y permite a los equipos trabajar de forma eficaz para alcanzar sus metas.

Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud

Gestione las canalizaciones en una vista unificada con gráficos integrados

Capture correos electrónicos, eventos y tipos de compromiso automáticamente

Cree previsiones precisas en tiempo real

Agilice la comunicación registrando automáticamente las interacciones importantes con los clientes

Límites de Salesforce Sales Cloud

Algunos usuarios han informado de que las funciones de previsión y puntuación de oportunidades pueden estar desactivadas, lo que podría afectar a la toma de decisiones

La aplicación móvil carece de algunas funciones de escritorio, lo que dificulta la actualización de datos durante los desplazamientos

Precios de Salesforce Sales Cloud

Enterprise: 165 $/mes por usuario (facturación anual)

165 $/mes por usuario (facturación anual) Unlimited: 330 $/mes por usuario (facturación anual)

330 $/mes por usuario (facturación anual) Einstein 1 Sales: 500 $/mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (más de 22.000 reseñas)

4,4/5 (más de 22.000 reseñas) Capterra: 4.4/5 (18000+ opiniones)

3. HubSpot Sales Hub (El mejor para la gestión de acuerdos)

HubSpot HubSpot Sales Hub es una completa herramienta de ventas diseñada para ayudar a los equipos a agilizar sus procesos de ventas y mejorar la productividad.

A pesar de sus amplias funciones, aprecio su facilidad de uso. La herramienta hace que la gestión de las ofertas sea sencilla y me permite visualizar en qué punto se encuentra todo en mi proceso de ventas.

La plataforma también ofrece una flexibilidad significativa con una gran variedad de opciones de personalización. Ayuda a mi equipo a adaptar los registros en nuestro Base de datos CRM y propiedades para adaptarla a nuestras necesidades.

HubSpot Sales Hub mejores funciones

Visualiza tu proceso de ventas con un pipeline personalizable que te ayuda a realizar el seguimiento de los tratos en cada fase

Automatiza las tareas repetitivas para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia

Supervisa las aperturas y los clics del correo electrónico para comprender mejor el compromiso de los clientes potenciales

Genera información sobre el rendimiento del equipo de ventas con sólidas herramientas de (elaboración de) informes que te ayudan a tomar decisiones basadas en datos

Limitaciones de HubSpot Sales Hub

Los usuarios informan que la personalización del panel es un poco engorrosa, lo que dificulta la experiencia del usuario

Precio de HubSpot Sales Hub

Profesional: 100$/mes por asiento

100$/mes por asiento Empresa: 150 $/mes por asiento

HubSpot Sales Hub valoraciones y reseñas

G2: 4.4/5 (11000+ opiniones)

4.4/5 (11000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (400+ opiniones)

4. Salesflare (Mejor para automatización y colaboración CRM)

via Salesflare Salesflare cRM colaborativo es sencillo pero está repleto de funciones, y ofrece una automatización robusta para gestionar mis procesos de ventas con eficacia. Me gusta cómo la herramienta sincroniza automáticamente correos electrónicos, llamadas y reuniones, lo que me facilita el contacto con clientes potenciales y clientes mediante la automatización de secuencias de correo electrónico.

Esta herramienta también te permite crear plantillas compartidas, generar informes personalizados y configurar paneles. Salesflare incluye un sistema de permisos que permite controlar el acceso a los datos y a las canalizaciones para mejorar la seguridad y la privacidad.

Las mejores funciones de Salesflare

Automatiza la sincronización del correo electrónico, las llamadas y las reuniones para captar clientes potenciales sin esfuerzo

Crea plantillas compartidas para mejorar la colaboración en equipo y agilizar la comunicación

Generación de (elaboración de) informes y paneles personalizados para conocer mejor el rendimiento del equipo de ventas

Aproveche la inteligencia de relaciones para identificar las conexiones (a internet) de los equipos dentro de las organizaciones

Controle el acceso a los datos con un sólido sistema de permisos para proteger la información confidencial

Límites de Salesflare

Pocos usuarios informan de que los flujos de trabajo de correo electrónico no están organizados, lo que dificulta la realización de campañas con objetivos concretos

La plataforma no ofrece seguimiento de las redes sociales, por lo que los usuarios tienen que utilizar herramientas adicionales para supervisar la participación en las redes sociales

Precios de Salesflare

Crecimiento : $29/mes por usuario (facturado anualmente)

: $29/mes por usuario (facturado anualmente) Pro: 49 $/mes por usuario (facturado anualmente)

49 $/mes por usuario (facturado anualmente) Empresa: 99 $/mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Salesflare

G2: 4,8/5 (más de 270 opiniones)

4,8/5 (más de 270 opiniones) Capterra: 4.7/5 (100+ opiniones)

5. Zoho CRM (Mejor para la elaboración de) informes y análisis de ventas)

vía Zoho CRM Zoho CRM es una plataforma fácil de usar, aunque sus numerosas funciones pueden resultar un poco abrumadoras al principio. Me gustan las opciones de personalización disponibles en varios niveles, desde módulos hasta procesos y Flujos de trabajo CRM . Me permite hacer un seguimiento de todo lo relacionado con mis clientes potenciales, contactos, clientes, operaciones cerradas y mucho más.

En mi experiencia, las capacidades de (elaboración de) informes de Zoho CRM son impresionantes. Ofrece informes estándar incorporados más informes personalizados para proporcionarle cualquier información que necesite. Además, hay varios gráficos, desde barras, líneas y circulares hasta donuts, mapas de calor y embudos. También ofrece un detector de anomalías para comparar las ventas reales con las tendencias previstas

Zoho CRM mejores funciones

Genera informes estándar y personalizados con varias opciones de gráficos

Optimizar los procesos de ventas con potentes funciones de automatización

Acceda a información sobre las conexiones (a internet) del equipo y las interacciones con los clientes para una mejor colaboración

Utilice herramientas de IA como Zia y ChatGPT para una asistencia inteligente en tareas como la detección de anomalías y la redacción de correos electrónicos

Limitaciones de Zoho CRM

Algunos usuarios consideran que la plataforma presenta demasiada información sobre clientes potenciales, lo que dificulta filtrar los detalles más relevantes

El software experimenta ocasionalmente ralentizaciones, lo que puede resultar frustrante durante tareas cruciales

Precios de Zoho CRM

Estándar: $20/mes por usuario

$20/mes por usuario Profesional: $35/mes por usuario

$35/mes por usuario Enterprise: $50/mes por usuario

$50/mes por usuario Ultimate: $65/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2600+ opiniones)

4.1/5 (2600+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (6800+ opiniones)

🧠 Recuerda: Usando Herramientas de IA para CRM pueden mejorar sus procesos de ventas. Sin embargo, asegúrese de que los datos introducidos en el CRM son precisos y están actualizados, ya que la IA se basa en datos de calidad para proporcionar información significativa.

Aproveche las opciones de personalización para adaptar el CRM a las necesidades y procesos específicos de su empresa. Además, evalúe continuamente el rendimiento de la herramienta de IA y el impacto en sus procesos de ventas para realizar los ajustes necesarios.

6. Freshsales (El mejor para la gestión de clientes)

vía Freshsales Freshsales va más allá de un enfoque genérico, permitiéndole personalizar el CRM para satisfacer sus necesidades B2B. Puede ajustar monedas, idiomas y módulos de empresa para adaptarlos a sus operaciones, ayudando a mejorar estrategias de gestión de clientes .

Lo que me impresiona son las capacidades de campaña multicanal de la herramienta, ya sea a través de texto, WhatsApp o correo electrónico, y su interfaz fácil de usar que organiza eficazmente las perspectivas, los clientes potenciales y los clientes dentro de fases de ventas claras. Además, el soporte al cliente con capacidad de respuesta de Freshsales la convierte en una opción muy completa para empresas que buscan flexibilidad y eficacia en la gestión de sus canales de ventas.

Freshsales mejores funciones

Realice campañas de ventas inteligentes con Freddy IA para captar, cualificar, enrutar y realizar el seguimiento de clientes potenciales

Obtenga una vista de 360 grados de los clientes, sus interacciones y canales preferidos

Utilice los conocimientos de IA para destacar los mejores clientes potenciales y acuerdos con

Optimice las relaciones con los clientes con el teléfono en la nube integrado para realizar llamadas dentro de la aplicación sin interrupciones

Limitaciones de Freshsales

Sus funciones de (elaboración de) informes y análisis carecen de profundidad y personalización, por lo que ofrecen información limitada en comparación con algunos competidores

Soporte al cliente a través del equipo de ventas hub es algo limitado, lo que puede afectar a los usuarios que necesitan una asistencia más completa

Precios de Freshsales

Crecimiento: $11/mes por usuario

$11/mes por usuario Pro: $47/mes por usuario

$47/mes por usuario Enterprise: $71/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Freshsales

G2: 4.5/5 (1000+ opiniones)

4.5/5 (1000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (600+ opiniones)

7. Pipedrive (El mejor para gestionar el pipeline de ventas y los tratos)

vía Pipedrive Pipedrive es una solución CRM empresarial personalizable diseñada para satisfacer las necesidades específicas de su empresa. Le permite visualizar su canal de ventas, optimizar los clientes potenciales, gestionar los acuerdos y automatizar los procesos de ventas mediante la tecnología IA.

Lo que aprecio de Pipedrive es su capacidad para simplificar los flujos de trabajo consolidando todas tus tareas de ventas en un solo lugar, lo que lo hace fácil de usar incluso para aquellos que son nuevos en los sistemas CRM. La plataforma también ofrece consejos personalizados de IA para mejorar tus procesos.

Además, Pipedrive proporciona gratis, gratuito/a plantillas de equipos de ventas para ayudarle a realizar un seguimiento de las operaciones y una previsión eficaz de los ingresos. Gracias a la elaboración de informes y paneles en tiempo real, podrá perfeccionar continuamente su estrategia de ventas para obtener mejores resultados.

Las mejores funciones de Pipedrive

Automatiza los procesos de ventas para ahorrar tiempo y agilizar los flujos de trabajo, permitiendo que tu equipo se centre en cerrar tratos

Visualiza tu proceso de ventas con paneles intuitivos que proporcionan una visión clara de tus acuerdos y progresos

Realice un seguimiento del rendimiento con informes y análisis en tiempo real para medir el intento correcto y optimizar su estrategia de ventas

Utilice tableros Kanban para visualizar el embudo de ventas y optimizar los procesos de ventas

Limitaciones de Pipedrive

La integración de este software con otras herramientas requiere conocimientos técnicos adecuados, lo que puede dificultar la adopción por parte de usuarios sin conocimientos técnicos.

Carece de detección automática de entradas duplicadas y requiere un uso compartido manual de los informes programados con las partes interesadas

Precios de Pipedrive

Esencial: 14 $/mes por asiento (facturado anualmente)

14 $/mes por asiento (facturado anualmente) Avanzado: 34 $/mes por asiento (facturado anualmente)

34 $/mes por asiento (facturado anualmente) Profesional: 49 $/mes por asiento (facturado anualmente)

49 $/mes por asiento (facturado anualmente) Power: 64 $/mes por asiento (facturación anual)

64 $/mes por asiento (facturación anual) Enterprise: 99 $/mes por asiento (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 2000 opiniones)

4,3/5 (más de 2000 opiniones) Capterra: 4.5/5 (2000+ opiniones)

8. Creatio (Mejor plataforma sin código para la automatización del flujo de trabajo de atención al cliente)

via Creatio Creatio es una plataforma sin código diseñada para la automatización de flujos de trabajo de CRM y de intento correcto del cliente. Su intuitivo diseño de flujo permite una fácil automatización de correos electrónicos, aprobaciones y notificaciones.

Una de las funciones clave de esta plataforma de CRM es su capacidad de (elaboración de) informes y análisis. Permite a mi equipo crear informes interactivos con paneles personalizables para hacer un seguimiento de las actividades de los clientes. También se integra perfectamente con los procesos empresariales, estableciendo una única fuente de verdad.

Creatio mejores funciones

Impulse el compromiso del cliente a través de un sistema de marketing omnicanal que optimiza el recorrido del cliente

Gestione campañas de marketing a través de múltiples canales con omnichannelherramientas de automatización del marketing* Integración perfecta con aplicaciones de terceros para garantizar una vista unificada de los datos de los clientes y mejorar la eficacia general de la empresa

Limitaciones de Creatio

La app para móviles tiene funciones limitadas, lo que dificulta el acceso a los datos sobre la marcha

El precio no es adecuado para pequeñas y medianas empresas

Precios de Creatio

Crecimiento: 25 $/mes por usuario

25 $/mes por usuario Enterprise: 55 $/mes por usuario

55 $/mes por usuario Ilimitado: 85 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Creatio

G2: 4,7/5 (más de 250 opiniones)

4,7/5 (más de 250 opiniones) Capterra: 4.7/5 (100+ opiniones)

9. Oracle CRM On Demand (el mejor para la automatización de ventas)

vía Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand gestiona eficazmente las relaciones con los clientes ofreciéndoles un acceso completo a sus datos y mejorando las estrategias de compromiso, lo que a la larga impulsa unas conexiones (a internet) más sólidas.

La plataforma simplifica las tareas rutinarias y ofrece recomendaciones inteligentes para la gestión de clientes potenciales, mejorando la eficiencia general. Además, permite a los usuarios aprovechar los análisis en profundidad para conocer mejor el comportamiento de los clientes y adaptar en consecuencia sus estrategias de captación.

Oracle CRM On Demand mejores funciones

Obtenga una vista de 360 grados de las interacciones con los clientes para optimizar la automatización de las ventas

Mejore la accesibilidad móvil mediante aplicaciones avanzadas para iOS y Android, garantizando la sincronización de datos en tiempo real

Personalice los informes y paneles del equipo de ventas añadiendo contenido y dimensiones personalizados para mejorar el análisis histórico

Limitaciones de Oracle CRM On Demand

Algunos usuarios han observado que la resolución de problemas puede ser lenta debido a la falta de compatibilidad especializada

La herramienta carece de opciones de personalización, lo que dificulta su adaptación a necesidades específicas

Precios de Oracle CRM On Demand

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Oracle CRM On Demand

G2: 3,7/5 (más de 90 opiniones)

3,7/5 (más de 90 opiniones) Capterra: 4.4/5 (30+ opiniones)

10. Zendesk Sell (Lo mejor para la gestión de clientes potenciales para empresas de todos los tamaños)

vía Zendesk Vender Zendesk Sell es un software de gestión de clientes potenciales que ofrece una visibilidad completa de su proceso de ventas. Consolida la información esencial de los clientes en todo el equipo de ventas y servicios en una única plataforma, que abarca la generación de prospectos, la gestión de contactos y acuerdos, y el seguimiento de la actividad.

Además, Zendesk Sell ofrece funciones de automatización para agilizar las tareas repetitivas, lo que mejora la eficiencia general en la gestión de las relaciones con los clientes. Ayuda a mi equipo a acceder a las interacciones de los clientes a través de múltiples canales, lo que mejora nuestra capacidad para responder rápidamente y personalizar las comunicaciones. Esta vista integral mejora la colaboración dentro del equipo y conduce a mejores relaciones con los clientes.

Las mejores funciones de Zendesk Sell

Segmente clientes potenciales y tratos sobre la marcha a través de aplicaciones móviles

Genere informes detallados para hacer un seguimiento del rendimiento y las tendencias

Acceda a las interacciones de los clientes a través de múltiples canales

Limitaciones de Zendesk Sell

La función de búsqueda carece de campos personalizados de consulta, lo que dificulta la localización de datos específicos

Algunos usuarios han informado de problemas persistentes y errores que afectan negativamente a la experiencia general

Precios de Zendesk Sell

Equipo de ventas: $25/mes por agente

$25/mes por agente Vender crecimiento: $69/mes por agente

$69/mes por agente **Vender profesional:149 $/mes por agente

Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (más de 400 reseñas)

4.2/5 (más de 400 reseñas) **Capterra 4.3/5 (150+ opiniones)

11. ActiveCampaign (El mejor para el marketing por correo electrónico)

vía ActiveCampaign ActiveCampaign es un software CRM para corporaciones diseñado para el seguimiento, automatización y gestión de clientes potenciales y contactos, permitiéndole centrarse en las ventas.

Como alguien que depende en gran medida del marketing por correo electrónico, aprecio su constructor de automatización visual, que me permite crear campañas de correo electrónico y formularios sin ningún código. También se encarga del trabajo pesado automatizando el envío de correos electrónicos y mensajes de texto a los clientes potenciales, lo que hace que mis esfuerzos de marketing sean mucho más eficientes.

Mejores funciones de ActiveCampaign

Automatización de la puntuación de clientes potenciales para dar prioridad a los clientes potenciales de alto valor en función de sus interacciones y comportamientos

Seguimiento de oportunidades de ventas y automatización de tareas rutinarias para aumentar la eficiencia

Se integra perfectamente con más de 900 aplicaciones, creando un ecosistema unificado para gestionar los datos y las interacciones de los clientes

Límites de ActiveCampaign

La interfaz de usuario puede resultar tosca, lo que afecta negativamente a la experiencia general

El precio se considera elevado en relación con las limitadas funciones y contactos disponibles, lo que lo convierte en un reto para equipos pequeños

Precios de ActiveCampaign

Inicial: $15/mes

$15/mes Más : 49 $/mes

: 49 $/mes **Profesional:79 $/mes

Empresa: 145 $/mes

Valoraciones y reseñas de ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (13000+ opiniones)

4.5/5 (13000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2400+ opiniones)

Leer más: 10 Mejores Software de Éxito de Clientes para el Crecimiento

12. LeadSquared (El mejor para la automatización de ventas y marketing)

LeadSquared LeadSquared ofrece una sólida solución CRM diseñada para ayudar a las empresas a mejorar la gestión de sus relaciones con los clientes. Después de probar el CRM para corporaciones de LeadSquared, lo encontré fácil de usar, con un cronograma de instalación justo de alrededor de un mes, considerando sus extensas funciones.

Aprecio especialmente el 100% de puntuación de clientes potenciales automatizada, que me permite calificar y priorizar los clientes potenciales de manera eficiente. La función de llamada con un solo clic mejora el proceso de ventas haciéndolo más fluido. Además, la sección de filtros rápidos permite crear filtros personalizados, y las actualizaciones en tiempo real de las actividades de los clientes potenciales facilitan respuestas rápidas.

LeadSquared mejores funciones

Realice llamadas a clientes potenciales y supervise las métricas de las llamadas para optimizar el proceso global de ventas

Realizar un seguimiento de la actividad de los clientes potenciales en tiempo real, lo que permite un seguimiento puntual y una mayor implicación del cliente

Personalice los flujos de trabajo para adaptarlos a las necesidades específicas de la empresa

Limitaciones de LeadSquared

Los usuarios se enfrentan a restricciones en cuanto al número de filtros de datos disponibles y no pueden aplicar varios filtros simultáneamente, lo que dificulta la búsqueda de información específica

En ocasiones, la herramienta requiere varios intentos de inicio de sesión, lo que puede resultar frustrante en horas punta de trabajo

Precios de LeadSquared

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre LeadSquared

G2: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

4.6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.3/5 (más de 160 opiniones)

13. SAP Sales Cloud (la mejor para agilizar los procesos de ventas)

Nube de ventas SAP SAP Sales Cloud proporciona a las empresas una vista completa de las interacciones con los clientes, mejorada por recomendaciones basadas en IA. Este software CRM simplifica las ventas y la gestión de las relaciones con los clientes, lo que permite aumentar los ingresos y mejorar las tasas de éxito.

Al utilizar SAP Sales Cloud, su equipo de ventas puede centrarse más en construir relaciones y comprometerse con los clientes. La solución agiliza y automatiza los procesos de venta esenciales a la vez que capacita a los representantes de ventas con información inteligente impulsada por IA.

Las mejores funciones de SAP Sales Cloud

Optimice la gestión de clientes potenciales con herramientas que priorizan y califican los clientes potenciales de forma eficaz para lograr una mayor tasa de conversión

Acceda a análisis y elaboración de informes en tiempo real para realizar un seguimiento del rendimiento e identificar tendencias que impulsen el crecimiento de la empresa

Obtenga una vista de 360 grados de las interacciones con los clientes para comprender mejor las necesidades de los clientes y mejorar el compromiso

Limitaciones de SAP Sales Cloud

Muchos usuarios indican que la configuración y personalización de SAP Sales Cloud requiere conocimientos especializados para abordar eficazmente las necesidades específicas de la empresa

La aplicación móvil suele considerarse lenta, lo que limita su eficacia para los profesionales que necesitan acceder a los datos de CRM mientras se desplazan

Precios de SAP Sales Cloud

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SAP Sales Cloud

G2: 4.1/5 (más de 800 opiniones)

4.1/5 (más de 800 opiniones) **Capterra 4/5 (19 reseñas)

Optimice las relaciones con los clientes e impulse el crecimiento de las ventas con ClickUp

Impulsar un alto volumen de ventas sin una solución CRM empresarial eficaz no dará los resultados deseados. El CRM adecuado puede agilizar sus procesos y crear una base de datos sólida que proporcione información para mejorar sus esfuerzos.

A la hora de seleccionar un CRM, es fundamental encontrar uno que se adapte perfectamente a sus necesidades. ClickUp es una solución todo en uno CRM y gestión de proyectos sistema que ofrece todo lo que necesita para gestionar y mantener su CRM, desde vistas y campos personalizables hasta paneles completos.

Además, ClickUp proporciona varias plantillas que simplifican la gestión de las relaciones con los clientes. De este modo, mejora la productividad de su equipo y fomenta conexiones (a internet) más sólidas con sus clientes.

¿Listo para llevar su equipo de ventas al siguiente nivel? Inscríbase en ClickUp ¡ahora!