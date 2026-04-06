Saca más partido a ChatGPT con ClickUp AI

¿ClickUp o ChatGPT? No tienes por qué elegir.

Tu equipo utiliza ChatGPT a diario. Eso hace que ClickUp sea aún más valioso, no menos.

ChatGPT es una herramienta de reflexión: investigación, análisis, redacción, razonamiento y lluvia de ideas. ClickUp AI es una herramienta operativa: gestiona el trabajo que surge de esa reflexión.

ChatGPT ayuda a tu equipo a decidir qué hacer. ClickUp AI ayuda a la organización a llevarlo a cabo, realizar el seguimiento, realizar la automatización y evaluarlo. Juntos, convierten el pensamiento basado en la IA en una ejecución basada en la IA.

Sigue leyendo para descubrir cómo puedes sacar más partido a ChatGPT con ClickUp AI.

💡 ¿Necesitas ayuda para descubrir cómo ClickUp AI y ChatGPT podrían integrarse en tus flujos de trabajo?

Cómo funciona ClickUp AI

ClickUp AI es un conjunto completo de funciones de IA integradas en la plataforma donde tus equipos ya gestionan su trabajo.

En lugar de considerar la IA como un complemento independiente que carece de contexto respecto a tu trabajo, ClickUp te ofrece el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, donde la IA comprende a fondo tus tareas, documentos y conversaciones para proporcionarte un soporte relevante, contextual y que te ahorra tiempo en cada fase de tu flujo de trabajo.

El futuro del trabajo es la convergencia y la IA

Esto es lo que lo hace posible:

ClickUp Brain

ClickUp Brain es la capa de inteligencia integrada en ClickUp. Hace que el entorno de trabajo sea más inteligente para todos los usuarios y todas las herramientas conectadas.

Prioriza las tareas que debes realizar desde tu entorno de trabajo utilizando las respuestas adaptadas al contexto de ClickUp Brain

@mention Brain : Etiqueta a Brain como si fuera un compañero de equipo en cualquier tarea, documento o chat. Es tu asistente inteligente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. : Etiqueta a Brain como si fuera un compañero de equipo en cualquier tarea, documento o chat. Es tu asistente inteligente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Respuestas automáticas : La IA responde automáticamente a las preguntas en los chats y los hilos de comentarios, por lo que los humanos no tienen que hacerlo : La IA responde automáticamente a las preguntas en los chats y los hilos de comentarios, por lo que los humanos no tienen que hacerlo

Inteligencia contextual : supervisa todo el contexto del trabajo para recopilar y actualizar las bases de conocimiento de forma continua

Búsqueda empresarial : Haz una pregunta en lenguaje natural y obtén respuestas de tareas, documentos, chats, comentarios y adjuntos. Respeta los permisos del entorno de trabajo : Haz una pregunta en lenguaje natural y obtén respuestas de tareas, documentos, chats, comentarios y adjuntos. Respeta los permisos del entorno de trabajo

Campos personalizados con IA: Campos que se rellenan automáticamente en función del contenido de la tarea: tono, puntuación de prioridad, clasificación por categorías y resúmenes. No es necesario introducir nada.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados utiliza herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot, a la que están acostumbrados, y sus versátiles capacidades —para generar contenido, analizar datos y mucho más— podrían ser la razón por la que gozan de tanta popularidad entre diversos roles profesionales y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, el esfuerzo asociado al cambio de pestaña y los costes de cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se encuentra directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Duplica tu productividad con ClickUp!

📚 Lee también: Cómo hacer que los proyectos de IA funcionen: la matriz de transformación de la IA

Superagentes

Los Superagentes son compañeros de equipo basados en IA que puedes configurar con instrucciones, desencadenantes, herramientas, conocimientos y memoria a través del Super Agent Builder.

Crea «Superagentes» personalizados de ClickUp con un generador sin código que te permite realizar el uso compartido de instrucciones en lenguaje natural

Puedes etiquetarlos, asignarles tareas, enviarles mensajes privados en el chat e incluso hacerles una mención con @ justo donde estés trabajando. Actúan como un miembro humano del equipo, tomando los pasos necesarios de forma autónoma para completar el trabajo asignado.

No hace falta que les des indicaciones en cada paso. Realizan el trabajo de forma autónoma.

🎥 Mira este vídeo para obtener más información sobre cómo crear y trabajar con Super Agents:

Cada departamento cuenta con paquetes de agentes preconfigurados y listos para usar con ClickUp Accelerator:

Departamento Agentes Gestión de proyectos Agente de recepción, agente de asignación, agente de gestión de proyectos, agente de Live Answers Marketing Agente de resúmenes, agente de contenido, agente de marca, agente de inteligencia en tiempo real Producto e ingeniería Agente de PRD, agente de triaje, agente de Codegen, agente de Live Answers Recursos Humanos Agente de incorporación, agente de pulso, agente formador, agente de respuestas en directo Liderazgo Agente de recordatorio de metas, agente de alineación, agente de resultados clave, agente de actualización de estado Equipo de ventas Agentes personalizados para flujos de trabajo de ventas

Bell Direct demuestra que, con ClickUp, no hace falta contar con un equipo técnico para implementar la IA de forma eficaz.

Gracias a ClickUp Super Agents, el equipo automatizó un flujo de trabajo integral de recepción y clasificación de casos sin necesidad de escribir código ni añadir nuevas herramientas.

💡 ¿Buscas mejorar la eficiencia de tu equipo de forma similar?

Piloto automático y agentes ambientales

Se trata de agentes que están siempre activos y se ejecutan en segundo plano sin necesidad de indicación por parte del usuario. Piensa en:

Resúmenes del panel de control generados cada mañana

Actualizaciones del estado enviadas sin registrarse

Tareas clasificadas automáticamente y asignadas según su prioridad

Elementos vencidos señalados y remitidos a un nivel superior

Datos que se actualizan continuamente en todo el entorno de trabajo

Agentes certificados

Para flujos de trabajo en los que hay tanto en juego que justifica una solución personalizada, los ingenieros de ClickUp se encargarán de diseñar e implementar un agente adaptado a los procesos específicos de tu organización. Con los agentes certificados, disfrutarás de una configuración personalizada y de un uso ilimitado.

👀 ¿Sabías que...? El agente certificado de ClickUp obtuvo una puntuación de 96 sobre 100 en una comparativa directa de planes de proyecto listos para su ejecución. El competidor más cercano alcanzó los 61 puntos, mientras que la mayoría de los demás se quedaron entre los 40 y los 50. En la práctica, los equipos podrían pasar de la idea al plan y a la ejecución en un solo paso, con una intervención humana mínima. Eso es lo que hace que Certified Agent destaque en esta comparativa.

Reuniones sobre IA

Con ClickUp Calendario y AI Notetaker, los equipos pueden programar reuniones en contexto y tomar notas automáticamente.

Deja que ClickUp AI automatice tus reuniones, desde la programación hasta la toma de notas y el resumen

Utiliza comandos en lenguaje natural para consultar la disponibilidad en los calendarios del equipo y programar reuniones

Únete a reuniones desde ClickUp, sin tener que cambiar de pestaña

Recibe notas automáticas de las reuniones en tu bandeja de entrada de ClickUp, con los nombres de los participantes, resúmenes, temas clave y decisiones resaltadas

La IA extrae los elementos pendientes de las notas de las reuniones y los convierte en tareas de ClickUp que se pueden seguir

El seguimiento está enlazado con el proyecto correspondiente

Los resúmenes se publican en el espacio correspondiente de ClickUp

Todos los participantes en la reunión tienen visibilidad sobre lo que se ha tratado, los pasos que hay que dar a continuación y quién es el responsable.

Varias opciones de modelos de IA en una sola plataforma

ClickUp es independiente del modelo. Los usuarios pueden alternar entre GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 y 14 modelos de IA de OpenAI, Anthropic y Google directamente desde la barra de herramientas de ClickUp sin salir de la plataforma.

Accede a múltiples modelos de IA por el precio de uno con ClickUp Brain

Brain utiliza estos modelos para la inteligencia del entorno de trabajo, y los Superagentes pueden aprovechar cualquier modelo disponible. Los administradores pueden restringir qué modelos están disponibles en cada entorno de trabajo.

Tu equipo ya dispone de los mismos modelos GPT en los que confía, aplicados a todo el gráfico de trabajo: tareas, documentos, chat, paneles, clips, metas y formularios. No se necesita ninguna suscripción ni clave de API adicional.

📚 Lee también: Utiliza modelos de IA externos desde ClickUp

Lo que aporta ChatGPT

🧠 Dato curioso: ChatGPT superó el millón de usuarios en tan solo cinco días tras su lanzamiento. Ahora ocupa el cuarto puesto entre los sitios web más visitados del mundo.

ChatGPT es la aplicación de IA más utilizada del mundo y, cuando se utiliza junto con ClickUp, aporta un valor añadido real tanto a la productividad individual como a la colaboración del equipo:

ChatGPT (conversación) : Asistente de IA de uso general para la investigación, el análisis, la redacción, la generación de ideas y la resolución de problemas. Destaca por su capacidad de razonamiento profundo y de síntesis de contextos extensos.

Investigación en profundidad : agente de investigación automatizado que navega por Internet, sintetiza los resultados y elabora informes exhaustivos

GPT personalizados : configuraciones de IA reutilizables con instrucciones, conocimientos y herramientas personalizadas. Se pueden compartir en los entornos de trabajo Business y Enterprise.

Agente ChatGPT : Modo de agente capaz de realizar acciones de varios pasos: navegación, código, análisis de archivos y uso de herramientas dentro de una conversación

Codex : el agente de programación de OpenAI para la generación y edición autónoma de código

Proyectos: Entornos de trabajo organizados dentro de ChatGPT para agrupar conversaciones, archivos y : Entornos de trabajo organizados dentro de ChatGPT para agrupar conversaciones, archivos y GPT personalizados en torno a un tema

ChatGPT ahora es compatible con MCP (Model Context Protocol) a través de su modo para desarrolladores y su directorio de aplicaciones (más de 300 integraciones, entre las que se incluyen Monday.com, Notion, Linear, Stripe y Hex). Se pueden establecer conexiones de servidores MCP personalizados para obtener acceso de lectura y escritura a sistemas propios. Los complementos de Codex pueden incluir configuraciones de servidores MCP junto con habilidades e integraciones de aplicaciones.

Cuatro razones por las que ChatGPT y ClickUp funcionan mejor juntos

1. Piensa con ChatGPT, ponlo en práctica con ClickUp

🙇🏻‍♂️ ChatGPT es excelente en las primeras fases del trabajo: investigar un tema, analizar datos, esbozar una estrategia y explorar cómo podría ser un flujo de trabajo. Su mayor fortaleza reside en sintetizar información procedente de múltiples fuentes. Eso es precisamente lo que hace bien un motor de razonamiento de uso general.

🤝 En ClickUp, esas ideas se convierten en trabajo real. La estrategia se transforma en un proyecto con hitos. El análisis se convierte en tareas con propietarios. El diseño del flujo de trabajo se convierte en un «Super Agent» que se desencadena cada vez que cambia el estado. El borrador se convierte en un documento enlazado al briefing, cuyo progreso se supervisa en el sprint.

ChatGPT te ayuda a pensar. ClickUp AI ayuda a la organización a actuar, a gran escala, para todos los equipos, sin que nadie tenga que volver a dar indicaciones.

2. Sistema de trabajo compartido frente a conversaciones personales con IA

🙇🏻‍♂️ Todo lo que crees en ChatGPT queda guardado en tu historial de conversaciones o en un proyecto. Los GPT personalizados se pueden usar de forma compartida dentro de un entorno de trabajo, pero los resultados siguen siendo conversaciones. Si creas algo genial en ChatGPT, el resto del equipo tiene que saber que existe, saber cómo utilizarlo y acordarse de abrirlo.

🤝 ClickUp AI está pensado para un uso compartido:

Los «Superagentes» tienen visibilidad en el entorno de trabajo. Cuando una persona crea un agente, toda la organización se beneficia

Las automatizaciones de ClickUp son desencadenantes para todos, no solo para la persona que las ha configurado

Los campos personalizados con IA se rellenan para todo el equipo

Las bases de conocimientos están a disposición de todos los usuarios y agentes

Cuando alguien abandona la empresa, sus conversaciones de ChatGPT y sus GPT personalizados pueden permanecer en el entorno de trabajo, pero el conocimiento sobre los flujos de trabajo de la organización no se transfiere de la misma manera que los desencadenantes, las instrucciones y el contexto de un agente de ClickUp.

💡 Consejo profesional: Si estás evaluando plataformas de IA como ChatGPT, vale la pena preguntarse: «Cuando alguien de tu equipo crea un flujo de trabajo de IA en ChatGPT, ¿puede el resto de la organización verlo, utilizarlo y beneficiarse de él? ¿O queda limitado a esa sola persona?».

📮Perspectiva de ClickUp: Cuando se les preguntó qué haría que los agentes de IA fueran realmente útiles, la respuesta más frecuente no fue la velocidad ni la potencia. Casi el 40 % de los encuestados afirmó que necesita un agente que comprenda a la perfección su contexto de trabajo. Lo cual tiene sentido, ya que la mayoría de los agentes de IA fracasan cuando no comprenden por qué se tomaron ciertas decisiones o cómo se supone que debe tener lugar el flujo del trabajo. Dado que los «superagentes» conservan el contexto, recuerdan las decisiones anteriores y funcionan de forma continua, son capaces de actuar con mucha más fiabilidad que los agentes basados en indicaciones. Trabajan a partir de un historial dinámico del entorno de trabajo, permanecen activos a medida que avanza el trabajo y operan dentro de límites de permisos claros y con registros de auditoría. Cuando la inteligencia comprenda el trabajo y lo lleve a cabo con seguridad, por fin sentirás que estás trabajando con un compañero virtual en el que realmente puedes confiar.

3. Inteligencia permanente frente a respuestas bajo demanda

🙇🏻‍♂️ ChatGPT funciona cuando alguien lo abre y escribe algo. Si nadie le pregunta nada, no pasa nada. El agente de ChatGPT puede realizar acciones de varios pasos, pero alguien tiene que iniciar la conversación.

🤝 ClickUp AI funciona de forma continua, independientemente de si alguien le presta atención o no:

Brain procesa los datos en segundo plano: resume proyectos, rellena campos personalizados y actualiza las bases de conocimientos

Los agentes de Autopilot supervisan el entorno de trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana: señalan los elementos vencidos, clasifican automáticamente las nuevas tareas y agregan resúmenes en el panel de control

Los Superagentes son desencadenantes de eventos del flujo de trabajo: cambios de estado, nuevas tareas, menciones y programaciones preestablecidas

El entorno de trabajo se vuelve más inteligente cada hora sin que nadie tenga que intervenir activamente. ClickUp AI no se utiliza como ChatGPT. Simplemente funciona.

4. Un entorno de trabajo que hace que ChatGPT sea más inteligente

🤝 ClickUp AI enriquece continuamente los datos que hay en tu entorno de trabajo. Los resúmenes generados por el sistema, los campos personalizados clasificados por IA e incluso los análisis estructurados de los proyectos se crean sin que nadie tenga que dar ninguna indicación.

Cuando tu equipo utiliza ChatGPT para realizar análisis y exporta esos análisis a ClickUp, la ClickUp AI los procesa: clasifica automáticamente, activa desencadenantes y actualiza los paneles. Y cuando alguien utiliza ChatGPT con datos de ClickUp (a través de la API o del contexto manual), los datos enriquecidos de ClickUp mejoran los resultados de ChatGPT.

El ciclo de acumulación:

El resultado: ChatGPT ofrece mejores resultados porque ClickUp AI ya se ha encargado de la ardua tarea de organizar, clasificar y enriquecer los datos. Y cuando ChatGPT genera algo valioso, ClickUp AI lo convierte en trabajo operativo del que se beneficia toda la organización.

Nuestros clientes coinciden en que esta combinación supone un cambio revolucionario:

ClickUp frente a ChatGPT: la herramienta adecuada para cada caso de uso

La cuestión no es sustituir ChatGPT por ClickUp AI, sino utilizar la IA adecuada para cada tarea.

Caso de uso La mejor herramienta ¿Por qué? Investigación y análisis exhaustivos ChatGPT Navegación web, síntesis de contexto extenso, investigación en profundidad Lluvia de ideas y generación de ideas ChatGPT Conversación, creativo, con facilidad para desarrollar ideas Redacción de contenidos ChatGPT Redacción sólida, con buen dominio del tono Programación y depuración del código Códice Agente de codificación autónomo Actualizaciones sobre el estado del proyecto ClickUp AI Siempre activo, generado automáticamente a partir de la actividad real Planificación y seguimiento de sprints ClickUp AI Equilibrio de carga de trabajo, detección de bloqueos, paneles de control Contenido de los documentos del proyecto ClickUp AI En su contexto, en relación con el briefing y la tarea Preguntas sobre el trabajo Cerebro Respuestas inmediatas desde tareas, documentos, chat y comentarios Distribución y clasificación de tareas Superagentes Basado en eventos, sensible al entorno de trabajo y con ámbito de permisos Actas de reuniones y seguimiento Reuniones sobre IA Captura automática, creación de elementos Monitorización de fondo Agentes de piloto automático Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin indicaciones, siempre en funcionamiento Flujos de trabajo personalizados de alto riesgo Agentes certificados Diseñado específicamente, con compatibilidad con FDE, sin límite de capacidad Productividad personal ChatGPT Razonamiento individual, redacción, exploración Flujos de trabajo compartidos del equipo Superagentes Visible para la organización, gestionado a nivel del entorno de trabajo

🔑 Conclusión clave: ChatGPT se encarga del razonamiento personal, profundo y de carácter general. ClickUp AI se ocupa de los flujos de trabajo operativos, disponibles en todo momento y para todo el equipo. Entre ambos, tienes cubierta toda la organización.

Qué significa esto para su organización

Para cada miembro del equipo

Una IA que se pone en marcha en cuanto abren ClickUp, sin necesidad de suscribirse a ChatGPT, sin tener que realizar la configuración de la API y sin necesidad de saber diseñar indicaciones. Brain responde a sus preguntas, los agentes se encargan del trabajo repetitivo, los Campos personalizados clasifican las tareas automáticamente y las notas de las reuniones se redactan solas.

Para usuarios avanzados de ChatGPT

Sigue utilizando ChatGPT para investigaciones exhaustivas, análisis y trabajos creativos. Importa los resultados a ClickUp, donde se convierten en trabajos con propietarios, plazos y automatización basada en agentes. La información no se queda en una ventana de chat, sino que se pone en marcha.

Para el ámbito de las tecnologías de la información y el liderazgo

Una plataforma de IA unificada con el mismo SSO, los mismos permisos y el mismo nivel de cumplimiento normativo que el resto de ClickUp. Cuenta con la certificación ISO 42001 para la gestión de la IA, no retiene datos de los socios de IA y ofrece controles administrativos centralizados sobre qué modelos, agentes y capacidades están habilitados. Compáralo con cientos de instancias individuales de ChatGPT con distintos niveles de plan y sin una visibilidad centralizada de lo que la IA está generando con los datos de la empresa.

Para la estrategia de IA

ClickUp es independiente del modelo y cuenta con GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 y 14 modelos de IA de OpenAI, Anthropic y Google. Tu equipo ya dispone de los mismos modelos GPT en los que confía, aplicados a todo el gráfico de trabajo. Si mañana surge un modelo mejor, ClickUp cambia a él sin que nadie tenga que volver a configurar los flujos de trabajo.

Además, te ahorras los costes asociados a la proliferación descontrolada de la IA (es decir, el uso y el pago de múltiples herramientas de IA sin una estrategia ni supervisión).

👀 ¿Sabías que...? La encuesta «AI Sprawl» de ClickUp reveló que casi la mitad de los trabajadores (46,5 %) se ven obligados a alternar entre dos o más herramientas de IA para completar una sola tarea.

Cómo funcionan juntos ChatGPT y ClickUp: la arquitectura

Haz que ChatGPT haga el trabajo mejor con ClickUp

Puede que ChatGPT sea la IA a la que tu equipo recurre en primer lugar. ClickUp AI es lo que integra esa inteligencia en tus flujos de trabajo reales.

ClickUp Brain incorpora una IA sensible al contexto a tu entorno de trabajo de ClickUp y a las aplicaciones conectadas. Los «Super Agents» te ayudan a hacer más de lo que es humanamente posible, ya que son compañeros de equipo de IA que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Esta publicación no trata sobre la comparación entre ClickUp AI y ChatGPT. Se trata de elegir la IA adecuada para cada propósito. Mientras que ChatGPT potencia el pensamiento, ClickUp AI potencia la acción. Y cuando las unificas en un único entorno de trabajo, puedes escribir, crear código, lanzar y ejecutar 10 veces más rápido que si utilizases solo ChatGPT.