25 trucos de ChatGPT para transformar tu forma de trabajar en 2025

Imagina tener un asistente que pueda hacerlo todo, desde optimizar tu análisis de datos, resumir documentos extensos y automatizar tareas de codificación hasta contarte historias o chistes durante tus pausas para el café.

Y no solo eso, también podrás integrar perfectamente este asistente en tu flujo de trabajo y transformar las tareas rutinarias en experiencias eficientes y de alta productividad.

Puedes hacer todo esto y mucho más con ChatGPT. 🎉

ChatGPT, una de las primeras herramientas de IA que se ha puesto a disposición del público de forma gratuita, ahora es capaz de realizar una amplia gama de acciones.

Aunque algunos usuarios han expresado su preocupación por su eficacia como herramienta de creación de contenidos —y otros lo consideran una amenaza para la originalidad—, ChatGPT se ha consolidado como un aliado para los profesionales de todos los ámbitos. Esto queda patente en los cientos de millones de personas que visitan la página web cada semana.

Veamos varios trucos de ChatGPT que te ayudarán a aumentar tu productividad.

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es un chatbot gratuito basado en un sistema de IA creado por OpenAI. El chatbot se basa en un modelo de lenguaje grande o LLM que puede comprender representaciones y relaciones lingüísticas complejas y mantener una conversación natural con el usuario.

GPT significa «Generative Pre-trained Transformer» (transformador generativo preentrenado): «generativo» significa que el modelo de lenguaje puede generar contenido coherente o nuevos textos basados en las entradas; «preentrenado» significa que el modelo ha sido entrenado con una gran cantidad de datos diversos; «transformador» se refiere a la arquitectura de red neuronal sobre la que se ha construido ChatGPT.

ChatGPT puede comprender y procesar el lenguaje natural utilizando capas de reglas complejas para encontrar patrones en los datos y utilizarlos para generar respuestas. El chatbot también responde a los comentarios de los usuarios y puede perfeccionar sus respuestas basándose en una cadena de conversación concreta.

La terminología utilizada para describir la tecnología de IA es sofisticada, pero en términos sencillos, ChatGPT destaca por mantener conversaciones similares a las humanas y comprender lo que quieres decir.

Por ejemplo, así es como se presenta ChatGPT: «¡Hola! Soy ChatGPT, un chatbot creado por OpenAI. Estoy aquí para facilitarte la vida y ayudarte a hacer las cosas más rápido. Puedo ayudarte con diversas tareas y proporcionarte información útil. Solo tienes que preguntarme cualquier cosa o decirme lo que necesitas, ¡y optimizaremos tu trabajo y mejoraremos tu productividad!». 💯

25 trucos de ChatGPT para cada caso de uso

Utiliza las indicaciones de ChatGPT de ClickUp para la generación de clientes potenciales y obtén ideas personalizadas para tu público objetivo.

Profesionales de todo el mundo y de prácticamente todos los sectores utilizan ChatGPT para simplificar su forma de trabajar. Utilizan el chatbot para redactar correos electrónicos, generar contenido, buscar soluciones, obtener información, escribir código e incluso como ayuda para el aprendizaje y como diccionario.

ChatGPT también funciona como un asistente de IA capaz y dispuesto a ayudar para que seas más eficiente y creativo. Aquí tienes 25 trucos de ChatGPT para mejorar la productividad y la experiencia de trabajo en general.

1. Domina el arte de las indicaciones

ChatGPT se basa en instrucciones claras y detalladas para darte una respuesta. Estas instrucciones se denominan «indicaciones» y, cuanto mejor sea la indicación, más precisa será la respuesta.

Asegúrate de que tus indicaciones para ChatGPT sean claras, específicas y tengan suficiente contexto para que la herramienta comprenda completamente tus requisitos. Si tus preguntas o solicitudes son complejas, intenta dividirlas en una serie de indicaciones más simples que te acerquen a tus metas.

Por supuesto, dominar las indicaciones es cuestión de experimentación.

Si tienes prisa, las plantillas de indicaciones de IA de ClickUp facilitan la creación de indicaciones en ChatGPT. Hay indicaciones ya preparadas para entradas de blog, correos electrónicos, descripciones de productos, diseño de interfaces de usuario y mucho más. 👏🏼

2. Crea horarios automáticamente

Utilizando ChatGPT como asistente de planificación, podrás planear tu día y tu semana en un abrir y cerrar de ojos.

Proporciona las indicaciones sobre sus prioridades y elementos pendientes, y observa cómo la herramienta organiza su agenda. Puede crear bloques de tiempo para trabajar de forma concentrada, incluir pausas para el café y añadir recordatorios para que no se olvide de comer.

Aquí tienes una muestra de indicación para sacar el máximo partido a este truco de ChatGPT: «Elabora un horario diario para un gestor de proyectos muy ocupado, priorizando las tareas de trabajo, las reuniones, el ejercicio y los recados personales, y asegurándote de que haya tiempo suficiente para descansos y relajación».

3. Realiza la automatización de las tareas repetitivas

Los modelos de IA son excelentes para completar tareas repetitivas por sí mismos.

Puede utilizar ChatGPT para generar plantillas de correo electrónico, resumir documentos extensos, crear presentaciones y realizar la automatización de tareas de gestión de proyectos.

Por ejemplo, los gestores de proyectos reciben regularmente mensajes con informes de estado de las tareas relacionadas con los proyectos. Los gestores de proyectos recopilan esos mensajes, analizan las respuestas y luego resumen el progreso.

ChatGPT te ayudará a completar todo este proceso en un santiamén.

Introduce los datos que la herramienta debe extraer y describe el formato en el que deseas el resumen. A partir de ahí, solo tienes que introducir los mensajes y ver cómo genera informes resumidos perfectos.

4. Utiliza los complementos de ChatGPT

Con una gran cantidad de complementos de ChatGPT disponibles para Gmail, Expedia, Zapier y muchos más, la automatización de tus flujos de trabajo es ahora más fácil que nunca.

Con los diversos complementos disponibles para Chrome, puedes buscar y reservar billetes de viaje, utilizar herramientas de resumen para extraer los puntos clave de archivos PDF, generar transcripciones a partir de vídeos, escribir código en varios idiomas e incluso generar imágenes con Canva.

Tanto si eres escritor, desarrollador o comercial, un complemento de ChatGPT puede ayudarte a conseguir más con menos esfuerzo.

Si quieres descubrir más herramientas de IA increíbles, echa un vistazo a la amplia base de datos de ClickUp, ordenada por casos de uso.

5. Deja que la IA sea tu mentora

Además de ser un gran asistente, ChatGPT también es un buen profesor.

Con resúmenes simplificados, explicaciones y guías de estudio, la herramienta te ayuda a mejorar tu comprensión de temas complejos en casi todos los ámbitos.

He aquí un ejemplo: si te estás preparando para una entrevista para un rol de desarrollador web, utiliza la indicación de ChatGPT que se indica a continuación. Con las preguntas que genera, podrás evaluar tus habilidades e identificar áreas de mejora.

«Escribe preguntas de práctica para una entrevista de programación para un desarrollador web front-end, centrándote en la sintaxis de JavaScript y HTML/CSS y en las técnicas de resolución de problemas».

¡Descubre las mejores alternativas a ChatGPT para escribir código!

6. Traduce entre idiomas

Ya sea que estés traduciendo por motivos de empresa o de viaje, leyendo un artículo de noticias en un idioma extranjero o manteniendo una conversación con un amigo de otro país, deja que ChatGPT supere la barrera del idioma con su compatibilidad con más de 26 idiomas.

Prueba con esta indicación: «Traduce este artículo del francés al inglés conservando el tono y el estilo». O esta otra: «¿Cómo se dice "¿Cómo estás?" en coreano?».

7. Mejora tus presentaciones

Antes de la IA generativa, se necesitaban horas para crear una buena presentación. Había que crear un esquema, añadir contenido, pensar en animaciones y transiciones, insertar imágenes y ajustar el diseño, por no hablar de la selección de las notas del ponente al final.

Esta indicación de ChatGPT te permite crear un esquema de presentación mucho más rápido. ¿Y qué más? También te dará pistas para crear contenido y consejos de diseño.

Aquí está: «Crea un esquema de presentación de diapositivas que resuma las metas de desarrollo sostenible, centrándote en la producción y el consumo responsables. Esta presentación está dirigida a un público de empresas y debe destacar las aplicaciones prácticas».

Puedes ir un paso más allá: proporciona un conjunto detallado de instrucciones, como información sobre tu público objetivo, mensajes clave, datos y estadísticas, temas de diseño, etc. ChatGPT creará entonces un esquema completo con diapositivas y contenidos visualmente atractivos.

8. Escriba contenido creativo

La creación de contenido se ha vuelto más sencilla y rápida con la llegada de las herramientas de escritura basadas en IA.

Con ChatGPT puedes crear contenido atractivo, desde esquemas de blogs y borradores de comunicados de prensa hasta presentaciones, publicaciones en redes sociales e incluso artículos completos de liderazgo intelectual. El chatbot también es un excelente compañero de debate para idear temas y perspectivas novedosos que de otro modo podrías pasar por alto. 💡

Prueba esta indicación: «Escribe una entrada de blog sobre los cinco mejores consejos de productividad para profesionales ocupados, proporcionando pasos prácticos y ejemplos del mundo real». Con un poco de ensayo y error, puedes seguir perfeccionando la indicación para crear artículos atractivos en una variedad de estilos de escritura.

9. Genere ideas y perfecciónelas

Puedes dar una indicación a ChatGPT para que genere múltiples conceptos creativos, cada uno con sus fortalezas y debilidades. A continuación, puedes refinar y repetir estas ideas hasta encontrar una que se ajuste perfectamente a tu visión y a tus metas.

Por ejemplo, puedes indicarle a la herramienta que «proponte 10 ideas creativas para el lanzamiento de una nueva línea de accesorios de moda sostenibles, con el objetivo de llegar a consumidores millennials con conciencia ecológica».

Una vez que tengas la lista, puedes utilizar una segunda indicación: «Ordena las ideas de más prometedoras y viables a menos, teniendo en cuenta que somos un equipo de [x] personas y tenemos un presupuesto de lanzamiento de [y] dólares».

A continuación, elige los que mejor se adapten a tus criterios.

10. Modifica el tono y la complejidad

En lo que respecta a la comunicación, la forma en que dices las cosas es tan importante como (si no más) lo que dices.

El tono de voz puede fortalecer o romper relaciones, tanto personales como profesionales.

Afortunadamente, con ChatGPT, puedes crear comunicaciones convincentes con un tono adecuado sobre prácticamente cualquier tema.

Aquí tienes una indicación clave de ChatGPT para conseguirlo. Una vez que hayas generado tu mensaje, correo electrónico o incluso un artículo completo, ajusta su tono y complejidad para adaptarlo al público o destinatario. Por ejemplo: «Haz que el tono del mensaje sea más formal, educado y agradecido». O bien: «Utiliza un tono diferente para que esta entrada del blog sea más coloquial, amigable y atractiva». Elimina la jerga y utiliza un lenguaje sencillo y cotidiano».

Las funciones de repetición de preguntas te permiten reescribir grandes cantidades de contenido para que se adapte a tu tono de voz específico.

ChatGPT es especialmente útil para crear comunicaciones en el lugar de trabajo, como correos electrónicos, memorandos, instrucciones e informes con el tono de voz y el estilo adecuados.

11. Crea guiones cautivadores

Tanto si estás creando un anuncio de televisión, un vídeo para Instagram, un guion para un podcast o un vídeo para tu sitio web, ChatGPT puede servirte de socio creativo para generar una narrativa y un guion atractivos que mantengan a tu público enganchado desde el primer momento.

Por ejemplo, prueba con la indicación «Escribe un guion para un vídeo de promoción de 15 segundos sobre una nueva línea de desinfectantes, haciendo hincapié en su composición y su precio asequible».

Es posible que tengas que introducir datos, como las especificaciones del producto y el formato del anuncio, para que la herramienta genere un guion personalizado.

12. Crea imágenes y obras de arte

Aunque la versión gratuita de ChatGPT no ofrece herramientas de creación de imágenes, la integración de la versión premium (ChatGPT-4) con DALL-E 3 te permite crear imágenes y obras de arte muy realistas.

Al dar una indicación al modelo de IA con una descripción o los detalles de tu concepto, podrás plasmar en la pantalla las imágenes que tienes en la cabeza. Por ejemplo, escribe «Dibuja un paisaje impresionante con islas flotantes y una flora vibrante» para ver cómo ChatGPT transforma las palabras en imágenes cautivadoras.

Puedes realizar aún más la edición de esa imagen con instrucciones basadas en texto, como «Añadir el titular "Visita las Bahamas" en relieve en el cuerpo de la imagen».

13. Realiza una investigación de palabras clave

Aumenta el alcance de tu contenido con la capacidad de la IA para reforzar tus esfuerzos de SEO.

Introduce tus palabras clave o temas objetivos en ChatGPT y te proporcionará una lista completa de palabras clave relacionadas, incluidas opciones de cola larga y de gran volumen.

También puedes pedirle a ChatGPT que identifique las palabras clave de tendencia e investigue la intención de búsqueda para asegurarte de que tu contenido se ajusta a lo que buscan los lectores.

14. Encuentre la fórmula adecuada para la hoja de cálculo

Este truco de ChatGPT te ahorrará unos minutos muy valiosos y mucho esfuerzo mental a la hora de procesar datos en hojas de cálculo. Ya sea en MS Excel o en Hojas de cálculo de Google, puedes utilizar ChatGPT para descubrir fórmulas y aprender a utilizarlas.

Solo tienes que explicar tu tarea de análisis o requisito de cálculo específico, y la herramienta identificará la fórmula correcta y te proporcionará instrucciones paso a paso.

Este es un ejemplo de una indicación de este tipo: «En mi hoja de cálculo, necesito calcular las cifras medias de ventas de cada categoría de productos. Hay tres categorías de productos y unas 1000 filas de cifras de ventas. Ayúdame a identificar la fórmula correcta y guíame en su implementación».

15. Accede a un excelente motor de búsqueda alternativo

¿Buscas la respuesta a una pregunta compleja? ¿Estás cansado de desplazarte por largas entradas de blog que tardan una eternidad en darte la respuesta?

ChatGPT puede identificar tu intención y sintetizar información de múltiples fuentes para ofrecer respuestas personalizadas al instante. No solo te ahorra tiempo, sino que también personaliza los resultados y realiza el uso compartido de la información relevante, a diferencia de los motores de búsqueda convencionales como Bing o Google.

16. Realiza análisis de tendencias empresariales

Utiliza la IA para el análisis de datos y obtén información valiosa sobre las tendencias de las empresas.

Solo tienes que proporcionar a ChatGPT datos relevantes sobre tu organización o sector, como informes de mercado, estados financieros y opiniones de clientes. El chatbot identificará patrones, tendencias y oportunidades emergentes.

Con la indicación adecuada, ChatGPT también puede ofrecer recomendaciones personalizadas e identificar soluciones a problemas específicos. 🙌🏼

17. Realiza análisis de opiniones

¿Quieres comprender los comentarios de los clientes de un vistazo? Es posible gracias al análisis de opiniones basado en IA.

Todo lo que tienes que hacer es proporcionar información en forma de opiniones de clientes, comentarios en redes sociales u otras formas de feedback de los clientes.

La herramienta identificará y documentará la opinión general de los clientes (positiva, neutra o negativa), clasificará los comentarios por temas y extraerá los puntos clave. Este truco de ChatGPT es especialmente útil para las empresas que deben procesar pequeñas cantidades de datos de clientes.

18. Examina y recupera información

¡Transforme los datos pasivos de sus archivos en recursos altamente interactivos con los complementos de ChatGPT!

Por ejemplo, utiliza AskYourPDF con ChatGPT para analizar el contenido de cualquier archivo, obtener respuestas a tus preguntas y extraer resúmenes.

Resumir al instante largos hilos de comentarios con solo hacer clic en un botón utilizando ClickUp AI.

Incluso sin complementos, puedes dar una indicación a GPT para que extraiga información específica de una fuente de texto.

Utiliza este truco de GPT: escribe la indicación «Extraer y crear una lista de la información factual clave de este artículo» y, a continuación, pega el contenido del artículo en el cuadro de texto.

19. Resuma vídeos a partir de una transcripción.

Además de los archivos, ChatGPT también permite a los usuarios extraer información confidencial clave de vídeos largos al resumir sus transcripciones.

Esto resulta especialmente útil si desea extraer información de transcripciones de reuniones, conferencias y presentaciones empresariales. Al igual que con los archivos de texto, introduzca una indicación para pedir a GPT que extraiga la información clave de la transcripción del vídeo.

20. Escribir código

La IA supone un gran cambio en la escritura de código. Tanto si eres principiante como experto en programación, solo tienes que describir lo que necesitas que haga tu código, el lenguaje que quieres utilizar y las funciones y características específicas que necesitas, y ChatGPT empezará a crear código que luego podrás implementar.

Solo tienes que asegurarte de que las instrucciones sean específicas y lógicas. 🖥️

He aquí un buen ejemplo: «Crea una función Python que tome una cadena como entrada y devuelva el recuento de cada palabra única de la cadena. No tengas en cuenta las mayúsculas y minúsculas, y considera las palabras como entidades separadas por espacios».

21. Depurar código

Al crear código complejo, es posible que a menudo te encuentres con algunos errores difíciles de detectar. ChatGPT facilita la resolución de estos errores al proporcionar una interfaz conversacional para identificar y resolver errores de código.

Solo tienes que proporcionar a ChatGPT tu fragmento de código o una descripción del error, y la herramienta analizará el código, identificará la causa raíz del problema, compartirá comentarios y proporcionará posibles soluciones. 📈

Mejora la legibilidad y el mantenimiento del código utilizando ChatGPT para generar comentarios sobre tu código.

Introduce tu fragmento de código o una descripción detallada de la finalidad y la función del código, y la herramienta preparará comentarios informativos que explican la lógica, la estructura y la intención del código.

23. Configure la infraestructura de TI de manera eficiente

En las pequeñas empresas, los profesionales suelen encargarse ellos mismos de configurar la infraestructura informática. Ahora puedes pedirle a ChatGPT que agilice esta tarea, garantizando una transición fluida y eficiente.

Al proporcionar una orientación completa y asistencia para la resolución de problemas, ChatGPT puede simplificar la compleja tarea de planificar, diseñar, implementar, configurar y solucionar problemas de hardware, software y componentes de red.

24. Entretenimiento para la pausa del café

¡No todo es trabajo, también hay tiempo para divertirse! También puedes usar ChatGPT para entretenerte. ¿Y qué mejor ocasión que tu pausa para el café?

Con la indicación adecuada, la herramienta presenta cuestionarios personalizados, acertijos y otros retos interactivos. Incluso puedes jugar a juegos como el ajedrez y el tres en raya. Por fin, ¡unas buenas alternativas a pasar la vida desplazándonos por la pantalla!

Si eres un ávido lector, utiliza las indicaciones de ChatGPT para generar tus propios relatos cortos y leerlos rápidamente. ¿Lo mejor de todo? ¡Puedes elegir el género (y el destino de los caracteres)! 💫

25. Motívate

Todo el mundo siente la tristeza del lunes en algún momento. Y para aquellos que tienen un rol de cara al público, es natural sentir un poco de ansiedad antes de una llamada o una reunión presencial.

Utiliza la IA de ChatGPT como tu gurú motivacional y vence a los enemigos de la productividad.

Hay un truco sencillo para ChatGPT: «Me siento desmotivado para empezar el día. Por favor, comparta algunas citas e historias motivadoras que me ayuden a ponerme en marcha».

Solo tienes que utilizar una variante de esta indicación y expresar tus metas, retos y aspiraciones. El chatbot generará mensajes de ánimo personalizados, sugerencias a medida, consejos, trucos e historias inspiradoras para mantenerte motivado.

Como ves, no hay límites para lo que puedes hacer con ChatGPT. Solo necesitas algunas indicaciones sólidas para empezar.

Limitaciones del uso de ChatGPT

Aunque ChatGPT ofrece muchas ventajas, también hay que reconocer sus límites y posibles inconvenientes.

Control limitado sobre el contenido generado : la capacidad de ChatGPT para generar texto similar al humano proviene de su entrenamiento con un enorme conjunto de datos de texto y código. Este conjunto de datos puede contener sesgos, inexactitudes o incluso contenido ofensivo. Como resultado, el texto generado puede reflejar estos sesgos o incluir información inexacta u ofensiva.

Cuestiones éticas : la capacidad de crear textos realistas y convincentes suscita inquietudes sobre la posibilidad de difundir información errónea. Por ejemplo, personas malintencionadas podrían utilizar ChatGPT para escribir artículos de noticias falsas y publicaciones en redes sociales o diseñar sitios web completos. Esto dificulta la distinción entre contenido real y falso.

Falta de inteligencia emocional : ChatGPT no puede comprender ni responder a las emociones humanas. Esto puede dar lugar a malentendidos y frustraciones, ya que los usuarios pueden esperar que ChatGPT empatice con sus sentimientos o les proporcione apoyo emocional.

Preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad: ChatGPT recopila información de sus usuarios, incluidas sus interacciones con el modelo y las indicaciones que proporcionan. Muchos han expresado su preocupación por el hecho de que estos datos podrían utilizarse para identificar a los usuarios, realizar el seguimiento de su comportamiento o enviarles publicidad personalizada.

Es importante ser consciente de estos problemas de privacidad y utilizar ChatGPT de forma responsable.

Por último, aunque ChatGPT puede generar ideas creativas, no puede sustituir la creatividad y la originalidad humanas.

📮 Información de ClickUp: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resuelve las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA y conecta tus chats, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a ChatGPT para ayudarte en el trabajo.

Por supuesto, ChatGPT puede hacer mucho, pero si quieres más, hay disponible una amplia gama de servicios alternativos a ChatGPT. Si quieres una solución todo en uno, ¡tenemos la respuesta!

ClickUp AI puede ayudarte a gestionar tu equipo, fomentar una mejor comunicación, automatizar tareas, mantener tus proyectos al día y ser útil de muchas maneras diferentes.

Utiliza el asistente de escritura con IA de ClickUp para generar entradas de blog, intercambiar ideas, redactar correos electrónicos y mucho más.

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno que utiliza inteligencia artificial para aumentar tu eficiencia. Piensa en ClickUp como tu asistente personal de productividad que automatiza tareas repetitivas, como programar reuniones, enviar recordatorios y generar informes.

Con ClickUp AI, los profesionales de diferentes roles pueden terminar su trabajo rápidamente. Por ejemplo, los especialistas en marketing pueden introducir unas cuantas indicaciones rápidas y generar textos para sitios web que convierten. Del mismo modo, un director de operaciones puede elaborar un POE sin esfuerzo.

Combina ClickUp AI con los cientos de plantillas disponibles para sacar el máximo partido a la plataforma. Hay plantillas para prácticamente todos los casos de uso en marketing, operaciones, gestión de productos y mucho más.

Además, tu información personal nunca sale de la plataforma: tus datos están protegidos y tu privacidad preservada. 🙌🏼

La interfaz conecta a tu equipo a la perfección. Hay varias funciones, como el chat en tiempo real, los documentos compartidos y los paneles específicos para cada proyecto, todas ellas ideales para equipos que trabajan juntos.

La herramienta se adapta a tu flujo de trabajo, aprende tus preferencias y sugiere automatizaciones útiles.

Utiliza las indicaciones de ChatGPT de ClickUp para la generación de clientes potenciales y obtén ideas personalizadas para tu público objetivo.

ClickUp también alberga una biblioteca de indicaciones predefinidas diseñadas para estimular una conversación natural, impregnadas de la voz de su marca y adaptadas a segmentos de público individuales. Analiza los datos de los usuarios y las señales de compra para personalizar cada interacción.

Con su ayuda, podrás generar confianza y descubrir las necesidades de los clientes a través de un flujo natural de diálogo, superando las expectativas y creando una lealtad duradera.

¿Estás listo para descubrir una herramienta que te ayudará a realizar tus tareas más rápidamente?

¡Empieza hoy mismo con ClickUp AI!