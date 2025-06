las 15 mejores alternativas a ChatGPT para programar en 2025

Cuando ChatGPT llegó a la escena, causó conmoción en el mundo tecnológico. Los entusiastas de la IA interesados en la programación se emocionaron ante la perspectiva de un asistente de IA que pudiera programar en varios idiomas, depurar problemas al instante y encargarse de la tediosa tarea de redactar documentación.

Sin embargo, a medida que profundizaba en las capacidades de ChatGPT y hablaba con desarrolladores profesionales, incluidos algunos amigos de ClickUp, me di cuenta de que la realidad no era tan perfecta como sugería el entusiasmo inicial.

Aunque ChatGPT es indudablemente potente, tiene sus limitaciones cuando se trata de tareas de programación.

Como programador, es posible que también te hayas dado cuenta. Por eso hemos recopilado opiniones de desarrolladores y expertos en tecnología para ofrecerte esta lista de las mejores alternativas gratuitas y de pago a ChatGPT para programar. Veamos cómo se comparan.

GitHub Copilot : programador en pareja con IA para completar código

Microsoft Copilot : asistente de IA integrado en todos los productos de Microsoft

Amazon CodeWhisperer : sugerencias de código de IA para desarrolladores de AWS

CodeT5 : generación y comprensión de código de código abierto

Tabnine : finalización de código con IA para varios lenguajes

Google Gemini : IA multimodal con capacidades de codificación

Codeium – Completado de código gratis, gratuito/a, impulsado por IA

PolyCoder – Modelo de generación de código abierto

AskCodi : asistente de IA para documentación y consultas de código

OpenAI Codex : potente generación de código a partir del lenguaje natural

IntelliCode : recomendaciones de código asistidas por IA en Visual Studio

Replit Ghostwriter : finalización de código de IA en Replit IDE

Snyk Code : análisis de seguridad de código impulsado por IA

Codiga: asistente de programación con análisis de código y fragmentos

Pero primero, entendamos por qué ChatGPT no siempre es el mejor asistente de programación.

Limitaciones de ChatGPT

ChatGPT, a pesar de estar impulsado por un avanzado modelo de aprendizaje de idiomas (LLM), se basa en entradas de fuentes online cuyo número es limitado.

Precisión y fiabilidad: Escribir código con ChatGPT puede ser poco fiable y contener errores o ineficiencias. Los programadores deben revisar y reescribir las sugerencias. Este paso adicional puede ralentizar el trabajo a largo plazo, ya que no se puede confiar plenamente en los resultados

Comprensión limitada del contexto: Las tareas de codificación complejas que requieren una comprensión profunda del propósito y la arquitectura general del proyecto pueden hacer tropezar a ChatGPT. El modelo puede tener dificultades para considerar casos extremos o integrarse perfectamente con bases de código existentes

Falta de creatividad e innovación: Aunque ChatGPT es bastante bueno para completar tareas repetitivas, puede que no sea la mejor herramienta para generar soluciones de código excelentes. Para problemas que requieren un pensamiento innovador, ChatGPT no es de mucha ayuda

Concienciación limitada sobre la seguridad: Es posible que la generación de código de ChatGPT no dé prioridad a las buenas prácticas de seguridad. Los desarrolladores deben tener mucho cuidado con las posibles vulnerabilidades de seguridad introducidas por las sugerencias

Preocupaciones por el sesgo de los datos: los datos de entrenamiento de ChatGPT pueden estar sesgados, lo que puede reflejarse en su código. Esto podría causar problemas inesperados o incluso empeorar los problemas existentes en tu código

Debido a estos inconvenientes, muchos programadores están buscando otras herramientas de IA que funcionen con diferentes lenguajes de programación. Estas nuevas herramientas pueden abordar los problemas de una manera más específica, dependiendo de las necesidades del programador.

Alternativas a ChatGPT para la programación de un vistazo

Aquí tienes una panorámica rápida de las 15 mejores alternativas a ChatGPT para programadores.

las 15 mejores alternativas a ChatGPT para programar

Nuestro equipo de ClickUp decidió probar estas 15 mejores alternativas a ChatGPT y crear un kit de herramientas de programación para ti. Aquí están:

1. ClickUp

Empieza a programar con ClickUp Genera código con instrucciones sencillas en lenguaje natural con ClickUp Brain

ClickUp es una de las herramientas más completas para gestionar proyectos de software. Combina funciones como la gestión de tareas y sprints con chat en tiempo real, gestión de documentos y paneles personalizables. Esto permite a tu equipo colaborar a la perfección, realizar un seguimiento visual del progreso y mantener toda la información del proyecto en un hub central.

Su asistente de IA multifuncional integrado, ClickUp Brain , puede encargarse de las tareas mundanas y repetitivas para ahorrarte tiempo. También puede funcionar como un asistente de codificación de IA que genera sugerencias de código directamente en la plataforma. Puedes utilizar ClickUp Brain para generar, resumir, editar o incluso completar un fragmento de código.

Tanto si te has atascado en un algoritmo complicado como si necesitas refrescar rápidamente la sintaxis, ClickUp Brain puede ayudarte a programar de forma más rápida e inteligente.

ClickUp se integra perfectamente con sistemas de control de versiones, como GitHub y GitLab. No tendrás que saltar de una plataforma a otra: todo está centralizado y es fácil de acceder.

Enlaza tareas de ClickUp con confirmaciones, ramas y solicitudes de validación de GitHub desde las tareas de ClickUp

Con la opción de formato de bloques de código de ClickUp, puedes compartir fácilmente fragmentos de código con tu equipo dentro de Tareas de ClickUp o Documentos de ClickUp, con el resaltado de sintaxis adecuado. Esto garantiza que todos estén en la misma página y evita confusiones sobre la funcionalidad del código.

Acelere la entrega de software con los paneles de Sprint

Con los grandes proyectos de programación, hay que estar al tanto de todo. El panel de control de ClickUp, combinado con la plataforma de gestión de proyectos en equipo del software ClickUp, ofrece visibilidad en tiempo real del progreso del proyecto y la productividad del equipo.

Con estas herramientas, los equipos de desarrollo pueden identificar obstáculos desde el principio, ajustar la asignación de recursos según sea necesario y garantizar que se cumplan los plazos y el presupuesto.

Lo mejor es que esta plataforma les permite añadir campos personalizados a las tareas de todos los proyectos de programación. Pueden realizar un seguimiento de detalles como los lenguajes de programación utilizados, el estado de la revisión del código o incluso los ID de las incidencias. Todo se puede personalizar según las necesidades específicas, lo que facilita la gestión de proyectos de software.

ClickUp también ofrece más de 1000 plantillas para varios casos de uso. Por ejemplo, la plantilla de desarrollo de software de ClickUp consolida todo lo que necesitas para ejecutar proyectos de desarrollo de aplicaciones sin problemas en un lugar central.

Descargar esta plantilla Gestiona tu proceso de desarrollo de apps con la plantilla de desarrollo de software de ClickUp

Esto significa que todos tus equipos, desde el de producto y diseño hasta el de ingeniería y control de calidad, pueden trabajar juntos sin esfuerzo. Solo necesitas una herramienta para gestionarlo todo, desde crear la hoja de ruta de tu producto y garantizar la entrega puntual de funciones críticas hasta solucionar errores.

La plantilla también es muy flexible. Puedes elegir diferentes formas de gestionar los proyectos (como Scrum o Kanban) en función de lo que mejor te funcione. Además, te permite crear rótulos personalizados para las tareas. Por ejemplo, puedes utilizar rótulos como «Nueva York» o «California» para la ubicación del proyecto y «V1. 0» o «V2. 0» para indicar a qué versión pertenece una función o un error. De esta manera, ClickUp se adapta a tu flujo de trabajo específico, y no al revés.

También puedes elegir entre más de seis vistas para realizar un seguimiento del progreso, como listas, tableros, calendarios e incluso mapas mentales. Este detalle se aplica incluso al estado de las tareas: ¡hay más de 16 opciones entre las que elegir! Esto ayuda a todos los miembros del equipo a comprender exactamente lo que está sucediendo con un proyecto y mantiene a todos informados.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La versión móvil carece de algunas funciones disponibles en la versión de escritorio

Aunque ClickUp University se dedica a enseñarte cómo utilizar ClickUp de la mejor manera posible, los nuevos usuarios pueden encontrar la plataforma abrumadora debido a sus numerosas funciones y a su pronunciada curva de aprendizaje

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 3900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

La facilidad de uso es absolutamente increíble. ClickUp es extremadamente fácil no solo para los usuarios, sino también para todo el equipo. También es muy fácil de personalizar para sacarle el máximo partido. Una increíble cantidad de ClickApps (complementos/extensiones) e integraciones con todo, desde campos personalizados, relaciones/dependencias, calendarios, correos electrónicos y otras integraciones. Mis favoritas son las automatizaciones y la asistencia con IA integrada.

La facilidad de uso es absolutamente increíble. ClickUp es extremadamente fácil no solo para los usuarios, sino también para todo el equipo. También es muy fácil de personalizar para sacarle el máximo partido. Una increíble cantidad de ClickApps (complementos/addons) e integraciones con todo, desde campos personalizados, relaciones/dependencias, calendarios, correos electrónicos y otras integraciones. Mis favoritas son las automatizaciones y la asistencia con IA integrada.

2. GitHub Copilot

a través de GitHub Copilot

GitHub Copilot es una herramienta de codificación de IA que hace honor a su nombre. Cuando empiezo a escribir código, me sugiere líneas completas o incluso bloques de código que se ajustan al contexto.

Así es como te ahorra innumerables horas de escribir código repetitivo y buscar detalles de sintaxis.

¿Lo mejor? Aunque puede ofrecer opciones, tú sigues teniendo el control definitivo para elegir la que mejor se adapta a cada situación.

El experto en programación de IA también es compatible con varios lenguajes, incluidos Python, Javascript, Ruby y C++. Genera automáticamente comentarios y documentación para el código que estás escribiendo. Esto ayuda al resto del equipo a acceder fácilmente al código base.

GitHub es compatible con funciones como la generación de documentos y la interacción en lenguaje natural, que pueden ayudar a mejorar la eficiencia de los desarrolladores.

Las mejores funciones de GitHub Copilot

Utiliza la compatibilidad con solicitudes de validación para generar automáticamente etiquetas y descripciones basadas en IA, lo que facilita la comprensión y la revisión de los cambios en el código

Disfruta de la comodidad de una interfaz de línea de comando (CLI) integrada en Copilot que te permite realizar tareas de desarrollo comunes sin salir de tu entorno de desarrollo integrado (IDE)

Genera código con GPT-4 de forma más rápida y eficiente

Limitaciones de GitHub Copilot

Podría tener dificultades con tareas de codificación complejas que requieren una comprensión profunda de la arquitectura y el propósito general del proyecto

El código generado podría no dar prioridad a las buenas prácticas de seguridad

Precios de GitHub Copilot

Free

Equipo: 4 $ al mes por usuario

Enterprise: 21 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (más de 135 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GitHub Copilot?

Github copilot aumenta la eficiencia y la productividad del equipo de desarrollo, ya que es completamente personalizable y se adapta a las habilidades de los desarrolladores. Basándose en el contexto, ofrece métodos, funciones, variables e incluso bloques de código completos. Ofrece un código más adaptable y digno de elogio. La integración con diferentes apps es fácil.

Github copilot aumenta la eficiencia y la productividad del equipo de desarrollo, ya que es completamente personalizable y se adapta a las habilidades de los desarrolladores.

Basándose en el contexto, ofrece métodos, funciones, variables e incluso bloques de código completos. Ofrece un código más adaptable y digno de elogio. La integración con diferentes apps, aplicaciones, es fácil.

3. Microsoft Copilot

vía Microsoft Copilot

Microsoft Copilot es una valiosa incorporación a tu kit de herramientas de desarrollador, especialmente si codificas en el entorno de desarrollo de Microsoft. Su integración con el ecosistema MS elimina la necesidad de cambiar de plataforma o aprender nuevas interfaces.

La función de carga de archivos de Copilot le permite analizar tu código existente en varios lenguajes, incluidos Python, JavaScript, Java, C++, HTML y CSS. Este análisis mejora la comprensión de Copilot sobre tu proyecto, lo que se traduce en sugerencias más relevantes y una mayor asistencia en futuras interacciones.

Es importante destacar que Copilot da prioridad a la privacidad de los datos. Tras su análisis, los archivos que subes y su contenido se eliminan automáticamente, lo que garantiza la seguridad de tu código.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Explora formas alternativas de resolver un problema, lo que te llevará a considerar diferentes enfoques

Accede a nuevas bibliotecas, marcos y convenciones de codificación para incorporar estos conocimientos a las sugerencias, de modo que el código se mantenga actualizado

Limitaciones de Microsoft Copilot

Las sugerencias ofrecidas pueden ser demasiado complejas y más difíciles de entender que el código que el desarrollador puede escribir por sí mismo

Precios de Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (más de 59 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Personalmente, me encanta. Para mí, se trata de mejorar la productividad más que de generar código complejo que prefiero escribir yo mismo para tener plena confianza. Para mí, funciona bastante bien para: generar casos de prueba. A menudo sugiere casos extremos para mis pruebas unitarias que, de otro modo, podría haber pasado por alto. completar líneas (es como un IDE superpotente que, en lugar de sugerir funciones, puede completar la línea completa con los parámetros).

Personalmente, me encanta. Para mí, se trata de mejorar la productividad más que de generar código complejo que prefiero escribir yo mismo para estar realmente seguro. Para mí, funciona bastante bien para:

generar casos de prueba. A menudo sugiere casos extremos para mis pruebas unitarias que, de otro modo, podría haber pasado por alto.

completar líneas (es como un IDE superpotente que, en lugar de sugerir funciones, puede completar la línea completa con los parámetros).

4. Amazon CodeWhisperer

a través de Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer es todo lo que necesitas para abordar proyectos en AWS. Es una herramienta de IA entrenada para producir código utilizando código de código abierto y las bibliotecas de código de Amazon.

Simplemente escriba comentarios claros y en lenguaje natural que describan lo que desea lograr, y CodeWhisperer lo traducirá a código real. Puede centrarse en el «qué» (la funcionalidad que queremos crear) y dejar que CodeWhisperer se encargue del «cómo» (el código específico necesario para aprovechar los servicios de AWS).

CodeWhisperer funciona con tus herramientas de desarrollo existentes, como JetBrains y VS Code.

Tras la configuración, analiza tu código en tiempo real, ofreciendo ayuda para escribir código nuevo, mejorar el código existente e incluso revisarlo para garantizar su calidad.

Para aumentar la productividad de los desarrolladores y buscar el código o la biblioteca de llamadas de función adecuados, CodeWhisperer sugiere opciones que se integran perfectamente con los servicios de AWS.

Las mejores funciones de Amazon CodeWhisperer

Prioriza la seguridad. El código sugerido suele incluir buenas prácticas para proteger las aplicaciones en la nube

Accede a ejemplos de código que muestran cómo interactuar con el servicio, acelerando la curva de aprendizaje

Marcar o filtrar sugerencias de código que se parezcan al código disponible públicamente

Límites de Amazon CodeWhisperer

Necesita el contexto completo para generar el código más preciso

Destaca en el desarrollo basado en la nube y la integración con AWS, pero puede que no sea tan flexible para tareas de programación de uso general en comparación con otros asistentes de programación con IA

Precios de Amazon CodeWhisperer

Free

Valoraciones y reseñas de Amazon CodeWhisperer

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon CodeWhisperer?

Fácil integración con editores de código y respuestas precisas.

Fácil integración con editores de código y respuestas precisas.

5. CodeT5

vía CodeT5

Los proyectos de desarrollo de software a gran escala pueden resultar tediosos, ya que continuamente se añaden nuevas funciones. CodeT5 aborda este reto actuando como un asistente de código inteligente.

Basado en una amplia base de datos de código existente, CodeT5 emplea una «arquitectura de codificador-decodificador preentrenada unificada con reconocimiento de identificadores». Este sofisticado diseño le permite comprender y procesar elementos específicos del código (como nombres de variables e identificadores de funciones) mientras codifica la entrada y decodifica la salida, lo que mejora su capacidad para generar código relevante y sintácticamente correcto.

Con CodeT5, puedes describir problemas complejos o funcionalidades deseadas en lenguaje natural. A continuación, la herramienta intenta traducir tu descripción en código que funcione, incluso para tareas complejas. Esta capacidad reduce significativamente el tiempo de desarrollo, lo que te permite centrarte en los objetivos principales de tu proyecto en lugar de perderte en los detalles de la implementación.

Las mejores funciones de CodeT5

Resumir código en explicaciones más sencillas

Convierte instrucciones en lenguaje natural en código real para las tareas más complejas

Traducir código de un lenguaje a otro

Realiza una detección precisa de defectos en el código y de clones

Limitaciones de CodeT5

Mejor para la generación de código que para la depuración

Las capacidades están evolucionando, pero pueden existir limitaciones en comparación con los asistentes de codificación de IA más consolidados

Precios de CodeT5

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CodeT5

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CodeT5?

No hay reseñas disponibles

6. Tabnine

vía Tabnine

Tabnine es un asistente inteligente para programadores que hace que la programación sea más rápida y fácil. Es un asistente de autocompletado superpotente que realmente puede leer tu mente, al menos tu mente de programador.

Recuerda tu forma de programar y sugiere formas de mejorarla, al tiempo que mantiene tu código seguro y protegido.

Escribir pruebas unitarias para comprobar si tu código funciona correctamente puede llevar mucho tiempo. Tabnine puede automatizar esta tarea sugiriendo pruebas unitarias relevantes para tu código. Es compatible con muchos lenguajes de programación populares, por lo que puedes seguir utilizando tus favoritos.

Las mejores funciones de Tabnine

Pulsa la pestaña o Intro para aceptar un fragmento de código sugerido

Utiliza comentarios, bibliotecas instaladas y archivos abiertos para desarrollar y perfeccionar los resultados de la finalización del código

Personaliza el comportamiento de codificación de Tabnine según tus preferencias ajustando el número de sugerencias que se muestran y activando o desactivando funciones específicas

Limitaciones de Tabnine

Puede proporcionar sugerencias de código incorrectas que requieren corrección manual

Las capacidades pueden tener limitaciones en proyectos más complejos

Precios de Tabnine

Free Forever

Pro: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Tabnine

G2: 4,2/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tabnine?

Se adapta rápidamente a mi estilo y formatos de código, actualizándose para adaptarse a las variables y funciones que he definido. Extrapolando rápidamente la dirección que está tomando tu código y ofreciendo sugerencias contextuales. Ha acelerado mi tiempo de desarrollo y me ha ayudado a aprender nuevos lenguajes. También me gusta que funcione con todos los IDE.

Se adapta rápidamente a mi estilo y formatos de código, actualizándose para adaptarse a las variables y funciones que he definido. Extrapolando rápidamente la dirección que está tomando el código y ofreciendo sugerencias contextuales. Ha acelerado mi tiempo de desarrollo y me ha ayudado a aprender nuevos lenguajes. También me gusta que trabaje con todos los IDE.

7. Google Gemini (antes conocido como Bard)

a través de Google

Si estás buscando un motor avanzado de generación de código, Gemini no es lo que necesitas. Es más bien un asistente de investigación superpotente específico para programadores.

¿Atascado en un error o algoritmo complicado? Puedes activar Gemini y explicarle el problema. Y se sumergirá en las profundidades de Internet, extrayendo documentación relevante, ejemplos de código e incluso debates sobre problemas similares.

También puede producir código en más de 20 lenguajes de programación y traducir instrucciones en lenguaje sencillo a código funcional. Puedes utilizar Gemini para corregir errores sintácticos y lógicos en código existente. La capacidad de la IA para generar y explicar código puede ser útil para aprender, crear prototipos y documentar proyectos.

Las integraciones con otros servicios de Google, como Docs y Drive, te permiten incorporar los resultados de codificación de Gemini en tus flujos de trabajo a la perfección. También puede acceder a la amplia base de datos del motor de búsqueda de Google, que es una mina de oro de información.

Las mejores funciones de Google Gemini

Reescribir el código existente para modernizarlo

Sugiere soluciones de codificación alternativas que no hayas considerado

Traduce código de un lenguaje de programación a otro sin esfuerzo

Limitaciones de Google Gemini

El código escrito por IA podría necesitar revisión y corrección humanas

Preocupaciones por la privacidad y la seguridad en torno al uso compartido de código confidencial, ya que Gemini utiliza entradas de chat para entrenar su modelo

Precios de Google Gemini

Free

Google Geminir valoraciones y reseñas

G2: 4,4/5 (más de 139 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Gemini?

Estoy muy impresionado por lo que puede hacer gemini 1. 5 pro ai studio. He creado un juego de serpientes en Python totalmente funcional con ajustes para cambiar el color de la serpiente y la velocidad sin saber nada de programación, aunque cada cambio requirió algunos pasos. Me pregunto si podríamos crear juegos aún más complejos, como el Tetris, o incluso más, si le diéramos instrucciones paso a paso [sic].

Estoy muy impresionado por lo que puede hacer gemini 1. 5 pro ai studio. He creado un juego de serpientes en Python totalmente funcional con ajustes para cambiar el color de la serpiente y la velocidad sin saber nada de programación, aunque cada cambio requirió algunos pasos. Me pregunto si podríamos crear juegos aún más complejos, como el Tetris, o incluso más, si le indicamos que haga todo paso a paso [sic].

Reseña de Reddit

8. Codeium

vía Codeium

Codeium ofrece un intervalo de funciones y planes personalizables según las necesidades individuales, de equipo y de corporación.

Es compatible con más de 70 lenguajes de programación y se integra con varios IDE, incluidos Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS y Android.

Puedes generar código de una o varias líneas con múltiples sugerencias. Codeium incluye una función de búsqueda inteligente para ayudar a los desarrolladores a encontrar y utilizar las API de forma más eficiente.

Codeium sigue siendo uno de los favoritos de los programadores por su precisión sin igual, superando a competidores como GitHub y Tabnine.

Las mejores funciones de Codeium

Garantiza el cumplimiento de SOC2 Tipo 2, a diferencia de la mayoría de los demás asistentes de codificación con IA

Aprovecha el contexto para obtener sugerencias de bloques de código, llamadas a funciones y definiciones de variables relevantes que se ajusten a la estructura y al estilo de codificación de tu proyecto

Analiza tu código y obtén sugerencias para posibles casos de prueba, acelerando el proceso de escritura de pruebas y mejorando la capacidad de prueba de tu código

Limitaciones de Codeium

Destaca en la finalización de códigos, pero puede que no ofrezca el mismo nivel de asistencia con la depuración de errores lógicos complejos

Precios de Codeium

Free Forever

Equipo: 12 $/mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Codeium

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Codeium?

Codeium es muy fácil de usar y ofrece sugerencias realmente útiles. Como todo está en las instalaciones, es súper rápido, incluso como trabajador remoto, es imperceptible.

Codeium es muy fácil de usar y ofrece sugerencias realmente útiles. Como todo está en las instalaciones, es súper rápido, incluso como trabajador remoto, es imperceptible.

9. PolyCoder

PolyCoder es de código abierto, similar a otras herramientas de esta lista. Sin embargo, a diferencia de otras, está en constante evolución.

Se trata de un gran modelo de lenguaje basado en transformadores con 2700 millones de parámetros desarrollado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon. Esto lo convierte en uno de los modelos de IA avanzados más grandes para la generación de código. El gran tamaño de este modelo permite a PolyCoder generar código muy complejo y preciso en 12 lenguajes de programación.

Se entrenó con un conjunto de datos diverso que permitió a PolyCoder aprender patrones y estructuras comunes en diferentes lenguajes y generar código de alta calidad.

PolyCoder utiliza algoritmos avanzados para generar código a partir de descripciones en lenguaje natural. Se puede utilizar para tareas de revisión automática de código. Dado que se trata de una herramienta de IA de código abierto, los desarrolladores pueden ajustar y personalizar el modelo para sus casos de uso y aplicaciones.

Las mejores funciones de PolyCoder

Aprovecha el conocimiento colectivo de la comunidad de programación, que ofrece un conjunto de sugerencias de código y oportunidades de aprendizaje en constante evolución

Identificar bloques de código repetitivos y sugerir formas de reescribirlos

Limitaciones de PolyCoder

Más adecuado para completar código y aprender que para depurar errores lógicos complejos

Precios de PolyCoder

Free

Valoraciones y reseñas de PolyCoder

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. AskCodi

vía AskCodi

¿Te interesa una plataforma comunitaria virtual para programadores donde puedas hacer preguntas, buscar y ofrecer ayuda, e interactuar con otros entusiastas de la programación? Echa un vistazo a AskCodi.

AskCodi reduce las barreras de entrada al desarrollo de software, lo que facilita que un intervalo más amplio de personas explore carreras profesionales en este campo.

Esta herramienta de IA puede mejorar la experiencia de los desarrolladores al automatizar diversas tareas de codificación y proporcionar comentarios y soporte en tiempo real. Puede generar código en varios lenguajes de programación, incluidos Python, Java, HTML, CSS, JavaScript y muchos más.

Ofrece un creador de pruebas unitarias y un creador de pruebas Cucumber para los principales lenguajes, lo que ahorra a los desarrolladores el tiempo de escribir las pruebas ellos mismos.

Esta comunidad es de uso gratuito y está impulsada por voluntarios apasionados por la programación.

Las mejores funciones de AskCodi

Integración con tus IDE favoritos, como Visual Studio Code, JetBrains y Atom

Utiliza herramientas como DocString, Code Explainer y C# Comments para comprender el código y crear documentación

Simplifica la generación de código y la corrección de errores con apps integradas como Code Generator, Code Refractor, Code Fixer, etc.

Limitaciones de AskCodi

Los usuarios deben proporcionar instrucciones claras y precisas para obtener los mejores resultados. Las instrucciones complejas pueden no dar buenos resultados

Precios de AskCodi

Free

Premium: 9,99 $ al mes por usuario

Ultimate: 29,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de AskCodi

G2: 4,8/5 (más de 84 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AskCodi?

Tengo muy poca experiencia en programación, casi ninguna, aparte de una clase general de sistemas de información en la universidad. Codi me ha permitido ayudar en proyectos de paneles y datos en los que nunca habría podido colaborar. Al tener equipos técnicos muy ocupados, Codi me ha permitido quitarles trabajo a nuestros programadores y asumir tareas más pequeñas que pueden realizar otros miembros del equipo.

Tengo muy poca experiencia en programación, casi ninguna, aparte de una clase general de sistemas de información en la universidad. Codi me ha permitido ayudar en proyectos de paneles y datos en los que nunca habría podido colaborar. Al tener equipos técnicos muy ocupados, Codi me ha permitido quitarles trabajo a nuestros programadores y asumir tareas más pequeñas que pueden realizar otros miembros del equipo.

11. OpenAI Codex

vía OpenAI Codex

Los programadores suelen tener dificultades para encontrar código existente (bibliotecas, API o funciones) para resolver problemas específicos. Esto puede suponer un obstáculo que requiere mucho tiempo, especialmente para los principiantes. OpenAI Codex destaca en este paso al sugerir fragmentos de código relevantes en estos lenguajes, lo que hace que la codificación sea más rápida y accesible.

Agiliza la codificación al reducir la necesidad de prueba y error con múltiples fragmentos de código. Te permite centrarte en describir el problema y luego generar una solución. Aunque no es perfecto, Codex puede mejorar significativamente tu eficiencia en la codificación al proporcionar código relevante basado en tu entrada.

Entiende más de una docena de lenguajes, incluidos JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript e incluso scripts de Shell. Pero destaca especialmente en Python.

Las mejores funciones de OpenAI Codex

Traducir funcionalidades complejas en código real

Elimine el proceso de prueba y error generando código directamente, lo que le permitirá dedicar más tiempo a resolver problemas

Genera nuevas ideas creando código para funcionalidades que quizá no habías considerado

Limitaciones de OpenAI Codex

Es posible que se necesiten herramientas o conocimientos adicionales para abordar errores lógicos complejos

Precios de OpenAI Codex

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OpenAI Codex

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OpenAI Codex?

Estoy acostumbrado a que las IA de programación como Github Copilot no sean compatibles con R. Hoy he obtenido acceso beta a Codex y estoy impresionado. Entiende R sin que tengas que decirle que estás usando R.

Estoy acostumbrado a que las IA de programación como Github Copilot no sean compatibles con R. Hoy he obtenido acceso beta a Codex y estoy impresionado. Entiende R sin que haya que decirle que estás usando R.

12. IntelliCode

vía IntelliCode

Trabajar con grandes bases de código puede llevar mucho tiempo, especialmente cuando se buscan funciones o fragmentos de código relevantes.

Intellicode ofrece ejemplos reales de cómo otros desarrolladores han utilizado funciones específicas de API, lo que facilita el aprendizaje y el uso de nuevas API.

Utiliza el aprendizaje automático para analizar patrones de código y clasificar las sugerencias de finalización de código más relevantes en la parte superior de la lista de IntelliSense. Esto le ahorra tiempo en comparación con la búsqueda manual en la lista.

Se integra perfectamente en tu flujo de trabajo existente, anticipa tus necesidades mientras escribes y ofrece completaciones de código inteligentes simultáneamente.

Las mejores funciones de IntelliCode

Genera funciones relevantes y fragmentos de código dentro de tu proyecto o referencias externas, lo que te ahorrará tiempo en la exploración manual

Identificar oportunidades para refactorizar bloques de código repetitivos, promoviendo bases de código más limpias y fáciles de mantener

Aprende tu estilo de programación y tus preferencias con el tiempo, sugiriendo completaciones que se ajustan a tu forma habitual de escribir código, lo que fomenta una experiencia personalizada

Limitaciones de IntelliCode

Solo funciona con Visual Studio IDE

Solo es compatible con un número limitado de lenguajes de programación

Precios de IntelliCode

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IntelliCode

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IntelliCode?

«Las mejoras de IntelliCode no se limitan a completar sentencias. IntelliCode también proporciona orientación sobre la sobrecarga más adecuada para esa API, dado el contexto actual del código. ¡Se acabó el desplazamiento innecesario!».

«Las mejoras de IntelliCode no se limitan a completar sentencias. IntelliCode también proporciona orientación sobre la sobrecarga más adecuada para esa API, dado el contexto actual del código. ¡Se acabó el desplazamiento innecesario!».

13. Replit Ghostwriter

vía Replit Ghostwriter

Este asistente de codificación impulsado por IA mejora tu experiencia de codificación automatizando tareas repetitivas, explicando códigos complejos y generando nuevos códigos. También resalta cualquier bloque de código y lo explica paso a paso en un lenguaje sencillo, lo que facilita la comprensión de códigos desconocidos.

Puede generar programas completos basados en simples indicaciones en lenguaje natural, lo que facilita la creación de código nuevo o la modificación del código existente.

Replit está diseñado para ser accesible desde cualquier dispositivo y se integra a la perfección con su IDE en línea, que es compatible con el alojamiento y la implementación instantánea de proyectos. En general, esta herramienta tiene como objetivo hacer que la codificación sea más rápida, fácil y agradable mediante el uso de IA para manejar tareas rutinarias y proporcionar asistencia de nivel experto.

Las mejores funciones de Replit Ghostwriter

Describe los cambios que deseas realizar en un fragmento de código y Replit lo reescribirá con esos cambios

Colabora con otros programadores para trabajar en proyectos en tiempo real

Obtenga ayuda personalizada con tareas como explicar códigos complejos, generar casos de prueba y sugerir la arquitectura de una app

Limitaciones de Replit Ghostwriter

No siempre es preciso ni útil para tareas de programación complejas

Hay límites de uso para la versión gratuita

Precios de Replit Ghostwriter

Starter : gratis, gratuito/a

Básico: 20 $ al mes por usuario

Teams: 40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Replit Ghostwriter

G2: 4,4/5 (más de 29 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Replit Ghostwriter?

Lo mejor de Replit es que está totalmente basado en la web y puedes acceder a todo tu código desde cualquier lugar. Lo mejor es que ofrece tanto un entorno de programación como de alojamiento. También es compatible con grupos, por lo que podemos trabajar con nuestro equipo y colaborar entre nosotros.

Lo mejor de Replit es que está totalmente basado en la web y puedes acceder a todo tu código desde cualquier lugar. Lo mejor es que ofrece tanto un entorno de programación como de alojamiento. También es compatible con grupos, por lo que podemos trabajar con nuestro equipo y colaborar entre nosotros.

14. Código Snyk

vía Snyk Code

Snyk Code ayuda a combatir las debilidades y vulnerabilidades ocultas en los códigos base para que la codificación sea más segura.

Actúa como una torre de vigilancia de seguridad, escaneando tu código en busca de vulnerabilidades conocidas y posibles puntos débiles. Este enfoque proactivo te ayuda a identificar y solucionar problemas de seguridad, lo que te permite enviar código más seguro y fiable con confianza.

Snyk Code es compatible con un amplio intervalo de lenguajes de programación y se integra directamente en IDE y flujos de trabajo de desarrollo. Te permite encontrar y corregir vulnerabilidades mientras codificas sin interrumpir el proceso de desarrollo.

Además de identificar vulnerabilidades, la herramienta ofrece instrucciones paso a paso para ayudarte a solucionar rápidamente los problemas.

Las mejores funciones de Snyk Code

Personalice los análisis según los requisitos específicos del proyecto y las buenas prácticas de seguridad

Obtenga informes claros y recomendaciones para corregir las vulnerabilidades identificadas

Snyk Code limitaciones

Comprueba las debilidades conocidas, pero puede que haya trucos completamente nuevos que los atacantes utilicen y que no pueda detener

Precios de Snyk Code

Free Forever

Teams: 25 $ al mes por producto

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Snyk Code

G2: 4,5/5 (más de 118 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Snyk Code?

Cuando empecé a utilizar Snyk, los informes me parecieron útiles, pero aún así demasiado fáciles de ignorar. Así que añadí Snyk para crear canalizaciones que rechazaran las compilaciones que incluyeran vulnerabilidades de alto riesgo. Ahora Snyk es aún mejor y me avisa antes incluso de que combine mis solicitudes de validación. En un mundo en el que el tiempo que transcurre entre el anuncio de una vulnerabilidad y su explotación es cada vez menor, es una locura no utilizar un servicio como este. Snyk es, con diferencia, la mejor herramienta que he encontrado en este ámbito.

Cuando empecé a utilizar Snyk, los informes me parecieron útiles, pero aún así demasiado fáciles de ignorar. Así que añadí Snyk para crear canalizaciones que rechazaran las compilaciones que incluyeran vulnerabilidades de alto riesgo. Ahora Snyk es aún mejor y me avisa antes incluso de que combine mis solicitudes de validación. En un mundo en el que el tiempo que transcurre entre el anuncio de una vulnerabilidad y su explotación es cada vez menor, es una locura no utilizar un servicio como este. Snyk es, con diferencia, la mejor herramienta que he encontrado en este ámbito.

15. Codiga

vía Codiga

Codiga es una herramienta de análisis de código estático impulsada por IA que se puede utilizar en varios entornos de desarrollo, incluidos VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab y Bitbucket.

La herramienta ofrece un intervalo de funciones que le ayudarán a mejorar la calidad y la seguridad del código. En solo cinco minutos, puede crear sus propias reglas de análisis de código estático personalizadas o aplicar las reglas disponibles en el Codiga Hub.

El análisis de Codiga cubre estándares de seguridad clave como OWASP 10, MITRE CWE y SANS/CWE Top 25. Puede corregir automáticamente vulnerabilidades y problemas de codificación con un solo clic.

Las mejores funciones de Codiga

Accede a una amplia biblioteca de bloques de código verificados enviados por la comunidad de programadores

Encuentre rápidamente fragmentos de código relevantes utilizando palabras clave o descripciones de la funcionalidad deseada

Explora fragmentos de código bien escritos, que pueden ser una valiosa herramienta de aprendizaje para programadores nuevos en funcionalidades específicas

Limitaciones de Codiga

Dentro de la enorme biblioteca, es posible que algunos fragmentos no estén actualizados para las últimas bibliotecas o marcos de trabajo

Las funcionalidades poco comunes o especializadas pueden tener una representación limitada en la biblioteca de fragmentos de código

Precios de Codiga

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Codiga

G2: 4,6/5 (más de 21 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Codiga?

Revisión completamente manos libres. Todo sucede en segundo plano y puedes revisar el estado de tu código cuando te resulte más conveniente. Prefiero el enfoque basado en la nube en comparación con la instalación local de una herramienta de formato de código, ya que se mejora constantemente sin tener que lidiar con actualizaciones en tu máquina.

Revisión completamente manos libres. Todo sucede en segundo plano y puedes revisar el estado de tu código cuando te resulte más conveniente. Prefiero el enfoque basado en la nube en comparación con la instalación local de una herramienta de formato de código, ya que se mejora constantemente sin tener que lidiar con actualizaciones en tu máquina.

