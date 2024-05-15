ChatGPT vs. ClickUp: ¿qué herramienta de IA generativa es la mejor?

Como gerente, ¿alguna vez sientes que necesitas un cerebro extra en tu equipo para crear resúmenes de proyectos, responder a tus preguntas y tal vez incluso redactar tus textos de marketing y publicidad cuando te falta tiempo?

¿Te gustaría tener un asistente de IA que fuera tu compañero de lluvia de ideas?

Ahora ya lo sabes, con las herramientas de IA generativa, la nueva ola de IA que encuentra aplicaciones y casos de uso en casi todas las profesiones e industrias.

Piensa en ChatGPT, Google Gemini y nuestro propio asistente de IA generativa: ClickUp Brain. Pero, con tantas opciones, elegir la adecuada puede resultar abrumador.

Comparemos ChatGPT y ClickUp para encontrar la combinación perfecta para tu equipo.

¿Qué es ClickUp?

Supervise las actualizaciones de los proyectos, gestione los flujos de trabajo y colabore con el equipo, todo desde su entorno de trabajo de ClickUp

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos basada en la nube diseñada como una solución integral para equipos. ClickUp ofrece un amplio intervalo de funciones, entre las que se incluyen:

ClickUp Brain (IA generativa para gestionar proyectos)

Gestión de tareas (creación, asignación y seguimiento de tareas)

Herramientas de colaboración (edición de documentos en tiempo real, pizarras digitales y mapas mentales)

Herramientas de comunicación (chatear, correo electrónico, hilos de comentarios)

(elaboración de) informes y análisis (metas y panel)

ClickUp ayuda a los gestores de proyectos a mantenerse organizados, mejorar la eficiencia de su equipo, gestionar su carga de trabajo y colaborar de forma eficaz con sus equipos, las partes interesadas y los directivos.

funciones principales de ClickUp *

clickUp Brain: tu socio de gestión de proyectos con IA*

Despierta tu creatividad, crea plantillas o genera textos a la velocidad del rayo con ClickUp Brain, tu asistente de escritura con IA

ClickUp Brain, o ClickUp AI, es la primera red neuronal del mundo que establece la conexión (a internet) entre las tareas de tu equipo, los documentos asociados a ellas, las personas relacionadas y la base de conocimientos de la organización con IA.

ClickUp Brain incluye AI Knowledge Manager, AI Project Manager y AI Writer for Work.

Analicemos las funciones:

AI Knowledge Manager: Haz cualquier pregunta sobre tus documentos, proyectos y tareas para obtener respuestas contextuales sobre su estado y mucho más

AI Project Manager: Gestiona y automatiza tu trabajo, incluidos los informes de proyectos, las tareas individuales y el progreso, y las actualizaciones del equipo

AI Writer for Work: Perfecciona tu escritura con las indicaciones adecuadas, redactando correos electrónicos, resúmenes y documentos claros y concisos

Utiliza ClickUp Brain para resumir wikis de la empresa, actualizaciones de proyectos, notas de reuniones e informes y obtener una visión general rápida de tu flujo de trabajo

Los gestores de proyectos utilizan ClickUp Brain para:

Genera tareas automáticamente a partir de correos electrónicos, mensajes o documentos

Obtenga resúmenes concisos de la información del proyecto y genere informes basados en las necesidades del equipo con las capacidades de IA de ClickUp

Escribe contenido, incluyendo correos electrónicos, actas de reuniones y otros documentos, utilizando las indicaciones de ClickUp Brain para la creación de contenido

Busca información relacionada con el proyecto más rápidamente dentro de sus flujos de trabajo

Transcribe las notas de las reuniones, redacta (resumen) StandUp y envía automáticamente las actualizaciones a las partes interesadas

Recibe recomendaciones sobre los «próximos pasos» en función del estado de tu proyecto

Utiliza ClickUp AI para analizar a la competencia , generar informes detallados y ayudar en investigaciones en profundidad

Veamos un caso de uso de la IA para la gestión de proyectos. Supongamos que estás creando un informe de PMO. ClickUp Brain rellenará la descripción, incluyendo los objetivos y las partes interesadas, añadirá cronogramas y entregables, y asignará tareas a los miembros del equipo, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo.

ClickUp AI puede generar infinitos tipos de documentos, como resúmenes de proyectos, planes de lecciones y otros documentos para acelerar tu flujo de trabajo

lleve la gestión de proyectos más allá con ClickUp Brain MAX*

Para aquellos que desean capacidades de IA aún más avanzadas, ClickUp ofrece Brain MAX, una aplicación de escritorio independiente que amplía la potencia de ClickUp Brain más allá del navegador. Brain MAX te permite buscar en ClickUp, tus aplicaciones de trabajo conectadas (como Google Drive, Figma y GitHub) y la web, todo en un solo lugar.

Puedes utilizar Talk to Text para dictar notas, tareas o actualizaciones sin usar las manos en cualquier lugar de tu ordenador, y crear o actualizar tareas y documentos directamente desde tu escritorio.

Con Brain MAX, también puede generar resúmenes de proyectos, identificar tareas estancadas y acceder a funciones avanzadas de IA diseñadas para centralizar su trabajo y aumentar la productividad. Esto convierte a Brain MAX en la solución ideal para equipos que buscan optimizar la gestión de proyectos con un hub de productividad dedicado y basado en IA.

Echa un vistazo a este vídeo para descubrir por qué ClickUp Brain MAX es 10 veces más potente que ChatGPT.

2. ClickUp Docs: un editor de documentos en tiempo real basado en IA

Como gestor de proyectos, debes lidiar a diario con montones de documentos, para diferentes proyectos, partes interesadas y mucho más.

ClickUp Documento es una herramienta muy útil para gestionar tareas y colaborar fácilmente. Todo tu equipo puede realizar edición en la información relacionada con las tareas dentro del Documento desde cualquier lugar y en tiempo real.

Puedes añadir comentarios, asignar tareas a los miembros del equipo, convertir texto en tareas rastreables y añadir elementos como páginas anidadas, hojas de cálculo, PDF y wikis de la empresa a los documentos.

Crea documentos de forma colaborativa con tu equipo utilizando ClickUp Docs

Dado que los documentos están integrados con ClickUp Brain, puedes crear y gestionar contenido en documentos con solo unos clics.

Así es como los equipos aprovechan al máximo el potencial de ClickUp Documento:

Redacta contenido relacionado con el proyecto en Documento y deja que ClickUp Brain lo perfeccione por ti

Perfecciona el contenido existente para profundizar en los puntos importantes, resume documentos o hilos para generar acciones y añade notas de reunión para que todos puedan tener vista de los debates

Responde a los comentarios con ClickUp Brain

Crea y colabora con otros utilizando la edición sincrónica en documentos

Consejos profesionales 💡: Una vez que el documento esté listo, vincúlalo a la tarea correspondiente para organizar y almacenar todo en una ubicación centralizada. Utiliza la función de relaciones para interconectar documentos relacionados

Utiliza ClickUp Brain para garantizar que el documento se ajuste a tus tareas, proyectos, tono de los mensajes y flujos de trabajo del equipo

3. ClickUp para la gestión de proyectos

ClickUp va más allá de la gestión básica de tareas y ofrece un sólido conjunto de funciones para optimizar tus proyectos e impulsar la colaboración del equipo.

ClickUp para la gestión de proyectos ofrece las siguientes ventajas:

eficiencia impulsada por IA*: Automatiza tareas repetitivas, resume debates y genera actualizaciones con ClickUp Brain. Céntrate en el trabajo estratégico mientras la IA se encarga de las tareas repetitivas

visibilidad unificada de los proyectos*: obtenga una vista clara de todos los proyectos de su organización o entorno de trabajo. Priorice las tareas en función de su urgencia y tome decisiones informadas con información sobre los proyectos en tiempo real

Colaboración fluida: rompa los silos y fomente el trabajo en equipo fluido dentro de su software de gestión de proyectos con rompa los silos y fomente el trabajo en equipo fluido dentro de su software de gestión de proyectos con la vista de chat , las menciones y los documentos colaborativos de ClickUp , que mantienen a todos en conexión y en la misma página

ejecución ultrarrápida*: automatiza los flujos de trabajo y elimina los cuellos de botella con la interfaz intuitiva de ClickUp. La funcionalidad de arrastrar y soltar, los potentes filtros y la clasificación avanzada te permiten gestionar proyectos a la velocidad de tus ideas

transparencia total: *Utiliza los paneles de ClickUp para realizar el seguimiento del progreso, identificar obstáculos y adaptar tu estrategia con facilidad, independientemente de la complejidad del proyecto

Búsqueda sin esfuerzo: Encuentre cualquier archivo, ya sea en ClickUp, en sus aplicaciones conectadas o en su unidad local, con un solo comando en Encuentre cualquier archivo, ya sea en ClickUp, en sus aplicaciones conectadas o en su unidad local, con un solo comando en la búsqueda universal de ClickUp . Incluso puede crear comandos de búsqueda personalizados o almacenar texto para más tarde, y cuanto más lo use, mejor será

Los paneles de ClickUp 3.0 ofrecen a los gestores de proyectos ágiles una vista rápida de las tareas pendientes y las prioridades del equipo para la semana, así como gráficos detallados de burnup y burndown

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ por usuario al mes

Empresa: 12 $ por usuario al mes

Corporación: Precios personalizados

ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ adicionales al mes por cada miembro del espacio de trabajo

Hablemos de ChatGPT, uno de los asistentes de IA generativa más populares.

¿Qué es ChatGPT?

a través de ChatGPT

ChatGPT no necesita presentación.

Desarrollado por OpenAI, ChatGPT es un chatbot con IA que utiliza el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y grandes modelos de lenguaje (LLM) para responder a indicaciones o preguntas basadas en las entradas del usuario.

ChatGPT está entrenado en la arquitectura generativa de transformadores preentrenados y en modelos de aprendizaje automático para generar conversaciones similares a las humanas basadas en las indicaciones del usuario. Puede escribir código, ayudar con la investigación y la recopilación de datos, y realizar muchas tareas relacionadas con el lenguaje.

Veamos la función clave de ChatGPT.

Funciones principales de ChatGPT

1. Procesamiento del lenguaje natural

ChatGPT responde a las preguntas como un humano gracias a su capacidad de procesamiento del lenguaje natural. Puede entender perfectamente tus preguntas (la mayoría de las veces) y darte respuestas personalizadas y similares a las de un humano

Supongamos que estás buscando información para respaldar tus afirmaciones. ChatGPT puede capturar los datos que puedes verificar y añadir al documento de tu producto.

Instancia, tu equipo está debatiendo si añadir un chat en vivo o una base de conocimientos al producto. Como comercializador de productos, puedes utilizar estos datos para compatibilidad con tu argumento de que el chat en vivo tiene más sentido.

ChatGPT solicita investigaciones a través de ChatGPT

nota de precaución: No tomes la palabra de ChatGPT como veredicto definitivo; es conocido por sus alucinaciones* y por dar resultados falsos. Añade siempre una capa de verificación y edición humana.

Además, ChatGPT capta las conversaciones. Aprende patrones de interacciones pasadas y adapta sus respuestas para que sean más relevantes. Recuerda mensajes, frases e incluso conversaciones completas anteriores, y ajusta sus respuestas en consecuencia.

más información: Las principales estadísticas sobre IA para 2024

2. GPT personalizados

ChatGPT te permite modificar el motor GPT para crear chatbots de IA personalizados con habilidades específicas. Esta es una función muy utilizada de ChatGPT.

Por ejemplo, para tu producto SaaS, quieres crear un socio de incorporación que actúe como un bot de soporte para los nuevos usuarios, chatee con ellos y proporcione respuestas a sus consultas a partir de la base de conocimientos del producto. GPT puede hacerlo por ti.

a través de la tienda GPT de OpenAI

Los casos de uso de los GPT personalizados para empresas son infinitos.

3. Experiencia lingüística

ChatGPT se basa en un vasto conjunto de datos de 570 GB procedentes de Internet.

Con todos estos datos, el chatbot de IA de ChatGPT tiene un vocabulario enorme y domina 200 idiomas.

Además, puede desglosar términos poco comunes y técnicos en cuestión de segundos, lo que lo convierte en una de las mejores herramientas de redacción publicitaria con IA.

Precios de ChatGPT

ChatGPT está disponible en dos versiones: ChatGPT 3. 5 y ChatGPT Plus.

ChatGPT 3. 5: Gratis para siempre

ChatGPT Plus: 20 $ al mes

Equipo ChatGPT: 25 $ al mes por usuario, con un mínimo de dos usuarios

chatGPT Enterprise: *Precios personalizados

ClickUp y ChatGPT se pueden utilizar como herramientas de IA generativa. Mientras que ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos con un asistente de IA integrado, ChatGPT es un chatbot conversacional.

En la comparación entre ChatGPT y ClickUp que figura a continuación, exploramos más detalles para encontrar al ganador definitivo.

ChatGPT vs. ClickUp: comparación de funciones

Función ClickUp Brain ChatGPT Ideal para Gestión de proyectos IA conversacional Funcionalidad Asistente de IA integrado en la plataforma de gestión de proyectos de ClickUp Asistente de IA independiente Capacidades colaborativas Sí (con ClickUp documentos, mapas mentales y pizarras) No integraciones de flujo de trabajo * Sí Sin integraciones nativas Facilidad de uso Fácil de usar, haz preguntas directamente sobre tus proyectos Requiere la elaboración de indicaciones específicas para obtener el resultado deseado Gestión de proyectos Ofrece funciones específicas para la gestión de proyectos (informes, automatización) Capacidades de gestión de proyectos con límite Base de conocimientos Se integra con los proyectos, documentos y base de conocimientos de tu equipo Se basa en una base de conocimientos generales procedente de datos de entrenamiento Precisión de la información Información actualizada específica del proyecto Puede contener información desactualizada (anterior a enero de 2022) Precios De pago Gratis, gratuito/a y de pago Búsqueda por imagen y voz No Sí

1. Gestión de proyectos con IA frente a IA conversacional

ClickUp es conocido por su gestión integral de proyectos basada en IA. Las funciones avanzadas de gestión de proyectos te permiten abordar proyectos de cualquier complejidad con flujos de trabajo conectados, gestión de tareas, paneles interactivos y procesos automatizados que se adaptan a tus flujos de trabajo.

Integrado con un asistente de IA, ClickUp te permite resumir debates, rellenar tablas con datos, escribir blogs, responder a conversaciones, traducir texto y asignar tareas a los miembros del equipo dentro de la herramienta de gestión de proyectos.

Tanto ClickUp Brain como ChatGPT son potentes en PLN; sin embargo, ClickUp Brain puede generar una gran variedad de contenido contextual relacionado con tus tareas diarias de gestión de proyectos (como resúmenes e informes de proyectos, correos electrónicos, análisis de datos, descripciones de tareas, etc.)

ChatGPT, por otro lado, es un chatbot conversacional con capacidades de aprendizaje adaptativo y generación de contenido. Sus LLM están entrenados con grandes volúmenes de datos, y sus capacidades de PLN le ayudan a dar respuestas y recomendaciones personalizadas. Puede generar ideas creativas, pero no puede proporcionar contenido relacionado con tu proyecto a menos que lo integres en tu producto mediante una API.

ganador 🏆: Si eres gestor de proyectos, ClickUp es la solución adecuada para ti. Combina el poder de la gestión de proyectos con un asistente de escritura y gestión de proyectos basado en IA para terminar las cosas más rápido, lo que lo convierte en la mejor herramienta de gestión de proyectos con IA. Por otro lado, si buscas respuestas a tus preguntas para ayudarte con la creación de contenido, ChatGPT es la solución ideal. Por lo tanto, esta ronda de la comparación entre ChatGPT y ClickUp termina en empate

2. Capacidades colaborativas

ClickUp ofrece ClickUp Docs para que los gestores de proyectos y los usuarios puedan crear documentos, realizar edición en tiempo real y correlacionarlos a sus flujos de trabajo.

Los documentos colaborativos son un valioso complemento para cualquier proyecto. Puedes etiquetar a personas en los comentarios, asignar tareas, centralizar toda la información relevante en el documento, y los equipos pueden hacer uso compartido, ver y edición en tiempo real. Las funciones de personalización adicionales incluyen formato de texto enriquecido con tablas, títulos y resaltados.

El asistente con IA integrada te ayuda a escribir mejor y más rápido, y a generar ideas para debatir si te quedas bloqueado.

Usa compartido, edición y colabora en documentos en tiempo real con ClickUp Docs

ChatGPT es un asistente de IA independiente. Aunque puede escribir por ti basándose en las indicaciones que le des, no tiene funciones colaborativas. Los equipos no pueden trabajar simultáneamente en el mismo documento, ya que se trata de una interfaz. Debes extraer la información de ChatGPT en Word o Documentos de Google e invitar a los miembros de tu equipo a trabajar en ella.

*ganador 🏆: ClickUp es el claro ganador, con ClickUp Documento diseñado para la colaboración entre equipos internos y departamentos multifuncionales. Integrado con ClickUp Brain, puedes crear documentos detallados relacionados con proyectos en cuestión de segundos, con la IA escribiendo la descripción, asignando tareas y añadiendo cronogramas

3. Base de conocimientos

La gestión del conocimiento mediante IA de ClickUp utiliza redes neuronales para establecer la conexión entre los documentos, wiki, proyectos y tareas de tu organización, de modo que no tengas que buscar la información manualmente.

ClickUp se convierte en tu hub de información, sin más búsquedas interminables para capturar detalles del proyecto. Haz preguntas directamente en ClickUp y ClickUp Brain te dará respuestas extraídas de tareas, documentos e incluso de la experiencia de los miembros del equipo.

Aunque puedes diseñar GPT personalizados con ChatGPT, este asistente de IA sigue capturando información de la base de datos de ChatGPT y de los detalles del producto que has introducido. Esto significa que ChatGPT no puede responder a preguntas relacionadas específicamente con tus proyectos.

ganador 🏆: La IA generativa de ClickUp, ClickUp Brain, responde a preguntas relacionadas con tu proyecto, ya que se integra con los proyectos, documentos y base de conocimientos de tu equipo

También puedes utilizar las plantillas de indicaciones de IA de ClickUp para facilitar tu trabajo. Las indicaciones de ChatGPT para la plantilla de gestión de proyectos te resultarán muy útiles para la gestión de proyectos.

Descargar esta plantilla Utiliza las indicaciones de ChatGPT para la plantilla de gestión de proyectos y encuentra posibles soluciones a tus problemas cotidianos de gestión de proyectos

Generará ideas de proyectos relevantes para las necesidades de su empresa, creará tareas, añadirá cronogramas y desarrollará estrategias para una gestión eficiente de los proyectos.

Supongamos que estás tratando de identificar los retos presupuestarios que pueden surgir en la iniciativa de lanzamiento de una nueva función. Ve a las indicaciones de presupuestación y control de costes y escribe: «Explica los retos comunes en los costes de los proyectos de desarrollo de nuevo software y las posibles soluciones».

4. Integraciones de flujo de trabajo

clickUp se integra con más de 1000 herramientas* para facilitar el intercambio de información entre aplicaciones de terceros, reducir los errores de transferencia de datos, reunir todos los conjuntos de datos en un único sistema y realizar tareas en una única interfaz en lugar de tener que cambiar entre herramientas.

Algunas integraciones populares de ClickUp incluyen Zoom, Slack, HubSpot, Google Calendar, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom y GitHub. Añade tus aplicaciones de comunicación, colaboración y automatización a ClickUp. Si deseas añadir una integración personalizada, puedes utilizar la API pública de ClickUp.

chatGPT no tiene integraciones nativas. * Sin embargo, algunos de los servicios para los que necesitas la herramienta, como Microsoft Office 365 o Google Workspace, ofrecen sus propias aplicaciones de integración basadas en el flujo de trabajo. Ofrece una API, si dispones de los recursos técnicos para desarrollarla.

ganador 🏆: ClickUp tiene más de 1000 integraciones que permiten sincronizar bidireccionalmente entre ClickUp y la herramienta que elijas. *

clickUp Vs. ChatGPT en Reddit*

Buscamos en Reddit para ver qué opinaban los usuarios sobre el debate entre ChatGPT y ClickUp en relación con la gestión de proyectos.

Muchos usuarios de Reddit se mostraron entusiasmados con el asistente de IA de ClickUp y su potencial. Un usuario hizo una mención optimista

«Estoy convencido de que esto ayudará a mi equipo a crear y completar tareas más rápidamente».

Sin embargo, los comentarios sobre ChatGPT destacaron una perspectiva diferente.

Un usuario dejó una nota

«Aunque definir los procesos del proyecto es importante, para sacar el máximo partido a ChatGPT es necesario practicar con las indicaciones y asegurarse de que dispone de la información correcta sobre el proyecto. Por otro lado, ClickUp AI parece más fácil de usar para gestionar proyectos complejos sin necesidad de dominar las indicaciones. »

Esto sugiere que ChatGPT, aunque es adecuado para la conversación, tiene un límite en el contexto de la gestión de proyectos. ClickUp Brain es una opción más fácil de usar para gestionar proyectos complejos.

*clickUp vs. ChatGPT: ¿qué herramienta de IA generativa es la mejor?

ClickUp y ChatGPT son dos herramientas potentes, pero tienen fines diferentes. ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos todo en uno con funciones de IA diseñada para crear, asignar, realizar un seguimiento y gestionar proyectos, tareas y documentos en un único entorno de trabajo unificado.

ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, utiliza IA generativa dentro del entorno de gestión de proyectos. A diferencia de ChatGPT, que requiere indicaciones con objetivo constante y carece de funciones específicas para la gestión de proyectos, ClickUp Brain te permite hacer preguntas directamente sobre tus proyectos y recibir asistencia inmediata y relevante.

ClickUp ofrece una experiencia de gestión de proyectos fluida con la potencia añadida de la asistencia de IA a través de ClickUp Brain, lo que lo convierte en el claro ganador para gestionar tus proyectos de forma eficaz.

