Los mejores asistentes virtuales con IA para mejorar la productividad en 2025

El equilibrio entre la vida laboral y personal está al alcance de la mano cuando cuenta con la tecnología de los asistentes virtuales.

Desde poner tu música matutina hasta recordarte que te prepares para una reunión (y mucho más), estos prácticos compañeros tienen como objetivo mejorar nuestro equilibrio entre el trabajo y la vida personal, liberando nuestro tiempo para una mayor productividad y más tiempo personal.

¿Estás listo para una reunión con los mejores asistentes virtuales con IA de este año? Prepárate para una visita relámpago por los mejores asistentes virtuales con IA del mercado. ¡Que comience la aventura digital!

¿Qué debe buscar en los asistentes virtuales con IA?

En esencia, lo que quieres es una herramienta de asistente virtual con IA que se ocupe de tus necesidades.

En la oficina, esto puede abarcar desde automatizar flujos de trabajo repetitivos hasta ayudarte a redactar mejores contenido de marketing y comunicaciones de empresa. Busca programas y herramientas de marketing basados en IA que se integren bien con tu software actual y se adapten al tamaño o al crecimiento de tu equipo.

En el inicio, un asistente virtual puede ayudarte con todo, desde preparar café, atenuar las luces y aconsejarte si debes llevar a tu perro al veterinario después de que haya comido un trozo de chocolate. Busca asistentes personales de IA que se integren bien con tus dispositivos personales y electrodomésticos.

Hablando de productividad, ¿sabías que puedes llevar la eficiencia al siguiente nivel con herramientas de gestión de proyectos y herramientas de productividad basadas en IA?

Desde software de ejecución de proyectos hasta herramientas de mapeo de procesos y creación de contenido, encontrarás aún más formas de ahorrar tiempo y potenciar tu productividad con el software adecuado.

Los 10 mejores asistentes virtuales con IA que puedes utilizar

Un asistente virtual con IA puede ayudarte con diversas tareas, desde programar citas y priorizar tu trabajo hasta escribir correos electrónicos o prepararte el café de la mañana. Analizaremos sus funciones, ventajas y precios para que puedas elegir el más adecuado a tus necesidades.

1. ClickUp : el mejor para la gestión de proyectos con IA

Escribe mejor con ClickUp Utiliza ClickUp AI para escribir más rápido y pulir tus textos, respuestas por correo electrónico y mucho más

¡Hola, entusiastas de la eficiencia! Imagínate esto: todas tus tareas, proyectos y documentos están consolidados en un hub intuitivo. Y tu nuevo asistente, ClickUp Brain, tiene acceso a toda esa información para que pueda encargarse de todo.

ClickUp Brain se adapta a tus necesidades. Elige tu rol, especifica el escenario y observa cómo crea soluciones a tu medida.

Estas son solo algunas de las cosas que ClickUp Brain puede hacer por ti:

Mejora tu escritura y creatividad en ClickUp Documento

Resumir contenido y hilos

Divida las tareas complejas en subtareas

Uso compartido de resúmenes de proyectos y (resumen) StandUp

Traduce textos entre diferentes idiomas

Ayuda con las indicaciones de IA para la redacción publicitaria

ClickUp Brain es el único asistente virtual con IA adaptado a tu rol. Puede convertir 30 minutos de trabajo en 30 segundos y ahorrarte más tiempo del que jamás habías imaginado.

Si estás buscando los mejores asistentes de escritura con IA para aumentar tu creatividad y productividad, a la vez que ahorras mucho tiempo en tus tareas diarias, echa un vistazo a AI Writer for Work de ClickUp como tu asistente virtual en la oficina y fuera de ella.

Las mejores funciones de ClickUp

Las automatizaciones son muy fáciles de configurar

Hace un gran trabajo recopilando comentarios de los clientes

El asistente de escritura con IA puede ofrecerte sugerencias mientras escribes

Límites de ClickUp

Su amplio conjunto de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios

No todas las vistas están disponibles en la app, por ahora

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 8566 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3775 opiniones)

2. Asistente de Google: el mejor para la programación con IA

a través de Google Assistant

Google Assistant, desarrollado por Google, funciona en múltiples dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta pantallas inteligentes.

Es un asistente doméstico impresionante; para activarlo, solo tienes que decir «Hey Google» o «OK Google»

El asistente virtual con tecnología de voz basada en IA puede hacer todo tipo de cosas. Programar citas, mover reuniones y configurar alarmas sin abrir una app, aplicación. O traducir idiomas extranjeros durante tus viajes de empresa con solo tu cámara. También puedes relajarte y pedirle al asistente que reproduzca tus canciones favoritas o ponerte al día con tus últimos podcasts.

Esta lista apenas araña la superficie. A medida que la tecnología evoluciona, el asistente de IA ampliará su repertorio, convirtiéndose en un compañero de IA aún más indispensable.

Las mejores funciones de Google Assistant

Consigue tu previsión meteorológica diaria o ponte al día con las noticias con una indicación como «Hola Google, ¿cuál es la previsión para hoy?»

Configura tareas o alarmas fácilmente. Por ejemplo, «Hola Google, pon una alarma para las 6 de la mañana»

Realiza llamadas o envía textos diciendo: «Hola Google, llama a papá»

Límites del Asistente de Google

Algunos críticos afirman que la herramienta puede tener errores

La herramienta no siempre entiende muy bien tus indicaciones

Precios de Google Assistant

Gratis con la compra del producto

Valoraciones y reseñas de Google Assistant

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Socratic: ideal para estudiantes y profesores

vía Socratic

La app de aprendizaje basada en IA Socratic ayuda a los estudiantes a comprender su trabajo escolar en los niveles de secundaria y universidad. Utiliza el reconocimiento de texto y voz para establecer la conexión (a internet) entre los estudiantes y recursos en línea que les ayudan a aprender los conceptos que hay detrás de cualquier problema.

Socratic utiliza diversos enfoques para ayudar a los estudiantes a aprender. Puede actuar como proveedor de imágenes para los alumnos visuales o como proveedor de instrucciones de paso para los alumnos táctiles. Los estudiantes también pueden utilizar guías de estudio creadas por expertos y preguntas de práctica para repasar y memorizar la información.

Millones de estudiantes de todo el mundo han utilizado Socratic. Tanto profesores como alumnos lo han elogiado por su capacidad para ayudar a los estudiantes a aprender de forma eficaz.

Las mejores funciones de Socratic

Trabajo para todas las materias

Gran cantidad de material de investigación

Fácil de usar

Límites socráticos

En general, las reseñas se quejan de las versiones más recientes y dicen que prefieren la versión antigua

El botón para hacer fotos, según se ha informado, tiene «errores»

Precios socráticos

Instalación gratis, gratuita/a, puede tener cargos dentro de la aplicación

Valoraciones y reseñas de Socratic

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Amazon Alexa: ideal para tareas en casa

a través de Amazon Alexa

Amazon Alexa es un asistente de voz inteligente que puede controlar dispositivos domésticos inteligentes, obtener información, configurar recordatorios y mucho más.

El asistente de voz se activa diciendo «Alexa» o «Amazon». A partir de ahí, responde a tu interacción de voz.

Alexa está disponible en varios dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes, altavoces inteligentes y pantallas inteligentes.

Este asistente virtual puede controlar dispositivos compatibles, como luces, termostatos y cerraduras. Puedes hacer de todo, desde añadir un tarro de mantequilla de cacahuete a tu lista de la compra y configurar recordatorios de tareas hasta recibir noticias de última hora y responder rápidamente a preguntas basadas en hechos que te rondan por la cabeza.

Alexa es un potente asistente virtual con IA que puede hacer tu vida más fácil y cómoda. Si buscas una forma de controlar tu hogar inteligente, obtener información o entretenerte, Alexa puede ser la solución adecuada.

Las mejores funciones de Amazon Alexa

Fiable, funciona a la perfección

Te avisa cuando llegan tus paquetes de Amazon

Realiza pedidos en Amazon con solo pedírselo a Alexa

Dicta y envía mensajes de texto

Límites de Amazon Alexa

Funciona con WiFi, por lo que si se cae tu conexión a Internet, también estará pendiente Alexa

El trabajo mejor con una suscripción a Amazon Prime; los usuarios que no sean miembros Prime pueden no disfrutar de tantas ventajas

Precios de Amazon Alexa

Gratis, gratuito/a con dispositivos compatibles

Valoraciones y reseñas de Amazon Alexa

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Cortana: la mejor para el procesamiento del lenguaje natural

a través de Cortana

Cortana es un asistente virtual desarrollado por Microsoft para su sistema operativo Windows. Cortana ayuda a los usuarios a realizar tareas mediante comandos de voz, ofrece recordatorios, responde preguntas y proporciona recomendaciones.

Una de las principales fortalezas de Cortana es su capacidad para comprender y responder con procesamiento de lenguaje natural, lo que hace que la experiencia del usuario sea más de conversación. Cortana tiene un «Cuaderno» que almacena las preferencias del usuario y otra información para proporcionar asistencia personalizada. Esto le ayuda a comprender los patrones y preferencias de los usuarios para ofrecer sugerencias mejores y más personalizadas. Los usuarios tienen control sobre sus datos con Cortana. La función Cuaderno permite a los usuarios ver y controlar los datos a los que tiene acceso Cortana, lo que hace que la personalización sea transparente.

Aunque Cortana se centró inicialmente en Windows, Microsoft ha ampliado su disponibilidad a dispositivos Android e iOS. Esto permite una mejor sincronización de recordatorios, notas y otras tareas en múltiples plataformas.

Microsoft ha cambiado el enfoque de Cortana, pasando de ser un asistente virtual de uso general para consumidores (como Alexa de Amazon o Siri de Apple) a una asistencia más especializada para la productividad dentro de la suite Microsoft 365.

Las mejores funciones de Cortana

Comandos de voz en lenguaje natural para empezar

Cortana aprende tus preferencias y mejora con el tiempo

Controla las luces, los termostatos y otros dispositivos con tu voz

Límites de Cortana

Ya no se desarrolla activamente, pronto se retirará y se sustituirá por Windows CoPilot

No disponible en todos los países ni en todos los idiomas

A veces puede malinterpretar tus solicitudes o dar información incorrecta

Precios de Cortana

Incluido con las herramientas de Microsoft

Valoraciones y reseñas de Cortana

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Alli IA: la mejor para SEO

vía Alli IA

La plataforma de automatización SEO Alli IA ayuda a agencias, consultores y SEO internos a optimizar sus sitios web en cuestión de minutos.

Puede realizar miles o millones de cambios en el código y el contenido en cuestión de minutos y trabaja con cualquier CMS.

Con Alli IA, puedes gestionar todo tu SEO desde un solo panel y tomar el control del cumplimiento del SEO optimizando los sitios web automáticamente.

Las mejores funciones de Alli IA

Interfaz limpia y fácil de usar

Hace un gran trabajo de seguimiento de palabras clave específicas y ofreciendo sugerencias

Analiza tu sitio web y te ofrece una guía personalizada paso a paso para mejorar el posicionamiento de tu sitio web

Limitaciones de Alli IA

Proporciona una larga lista de optimizaciones sin posibilidad de eliminarlas a medida que las corriges

Se tarda mucho tiempo en cargar las palabras clave en el programa

El proceso de análisis puede ser lento y llevar mucho tiempo

No hay versión gratuita en comparación con otros asistentes virtuales basados en IA

Puede resultar bastante caro en comparación con otras herramientas

Precios de Alli IA

Consultor : 249 $ al mes, 10 sitios web

Agencia : 499 $/mes 25 sitios web

Corporación: 999 $/mes Sitios ilimitados

Valoraciones y reseñas de Alli IA

G2 : 4,3/5 (más de 6 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 12 opiniones)

7. Wally: ideal para tareas personales

a través de Wally /IA

Con la misión de «mejorar tu vida», Wally AI tiene como objetivo mejorar tu vida laboral y personal con eficiencia y excelencia. Es un robot matutino que se despierta temprano para redactar respuestas a tus correos electrónicos, de modo que lo único que tienes que hacer es revisarlas y hacer edición por la mañana.

Las herramientas de Wally AI aún se encuentran en fase beta, pero hay un plan para ampliarlas con recomendaciones de calendario, resúmenes de YouTube y mucho más.

Las mejores funciones de Wally

Excelentes y prácticas herramientas para resumir

Interfaz intuitiva y asistencia personalizada

Próximamente se lanzará una serie de funciones excepcionales para asistentes de IA

Imitaciones de Wally

Casi todas las funciones aún se encuentran en fase beta

Aún no hay reseñas verificadas en G2 o Capterra

Precios de Wally

Póngase en contacto con Wally para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Wally

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Tabnine: el mejor para la codificación con IA

vía Tabnine

Tabnine AI Assistant es una herramienta de código con IA que ayuda a los desarrolladores a escribir código de forma más rápida y eficiente con la ayuda de la finalización de código.

Funciona con aprendizaje automático y puede aprender de tu estilo de código y tus preferencias para ofrecerte las completaciones más relevantes.

Tabnine está disponible en varios lenguajes de programación, incluidos Python, Java, JavaScript y C++.

Las mejores funciones de Tabnine

Proporciona sugerencias de código basadas en tu lenguaje de programación

Muy ligero y fácil de usar

La cómoda codificación automática hace buen trabajo para el código básico

Límites de Tabnine

No funciona bien sin una conexión (a internet) potente y no tiene función sin conexión

Buenas sugerencias de código básico, pero tiene dificultades con los marcos de interfaz de usuario

Las completaciones para Python no son competitivas

Precios de Tabnine

Starter : Gratis, gratuito/a

Pro : 12 $ al mes por usuario

Corporación: Ponte en contacto para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Tabnine

G2 : 4,1/5 (más de 33 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 3 reseñas)

9. Parrot IA: la mejor para la gestión de reuniones con IA

vía Parrot IA

Parrot AI es un espacio de conocimiento de IA para equipos. Graba y transcribe reuniones, transformándolas en conocimiento que se puede aplicar en toda tu empresa.

Los equipos utilizan la plataforma para capturar, organizar y compartir conocimientos de reuniones, conversaciones y documentos.

Parrot utiliza inteligencia artificial para transcribir reuniones, identificar temas clave y extraer información. La herramienta facilita la creación de resúmenes de reuniones, el uso compartido de notas y la colaboración en proyectos. Es una plataforma de seguridad y escalabilidad para equipos de todos los tamaños.

Las mejores funciones de Parrot IA

Convierte audio en texto en tiempo real

Encuentra las partes más importantes de tus reuniones

Genera resúmenes y destaca lo más importante

Límites de Parrot IA

A veces, cometen errores en la transcripción o la identificación de temas clave

Puede que se pierda alguna información importante en una reunión

Los planes de precios pueden resultar caros para las pequeñas empresas o los particulares

Precios de Parrot IA

Free

Personal : 24 $ al mes

Equipo : 16 $ al mes

Corporación: Ponte en contacto para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Parrot IA

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Asistente virtual Braina: ideal para usuarios de PC

a través del asistente virtual Braina

Braina no es tan conocida como gigantes como Cortana, Google Assistant o Siri, pero ofrece un conjunto de herramientas diseñadas para usuarios de PC que buscan una experiencia controlada por voz más personalizada y eficiente. El enfoque de Braina en las tareas informáticas y sus capacidades personalizadas la hacen atractiva para un público nicho que busca funcionalidades específicas. Los usuarios de Braina dan comandos de voz para controlar diversas funciones del ordenador, como abrir archivos, gestionar ventanas, buscar en la web y mucho más. Braina cuenta con una función de dictado de voz, que permite a los usuarios dictar texto en lugar de escribirlo. Esta función es muy útil para crear documentos, enviar correos electrónicos o cualquier tarea que requiera introducir texto.

Con Braina, los usuarios pueden buscar fácilmente en la web, recuperar definiciones o encontrar soluciones a problemas matemáticos mediante comandos de voz. La app Braina para Android permite a los usuarios controlar su PC de forma remota. Esta función es útil para tareas como gestionar presentaciones o controlar la reproducción de medios sin estar cerca del ordenador.

Braina está diseñado para aprender de las interacciones del usuario, lo que significa que puede volverse más eficiente con el tiempo al comprender los patrones y preferencias del usuario.

Las mejores funciones del asistente virtual Braina

Asistente virtual inteligente para comprender mejor el habla del usuario

Interfaz fácil de usar para el usuario con un rendimiento excelente

Altamente fiable y versátil tanto para comandos de voz como para dictado

Límites del asistente virtual Braina

Los usuarios informan de dificultades para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Herramienta solo para Windows, no se puede utilizar con Chromebook

Precios del asistente virtual Braina

Compra única por 199 $

Valoraciones y reseñas del asistente virtual Braina

G2 : N/A

Capterra: 3,8/5 (más de 22 opiniones)

Aumenta tu productividad con los asistentes virtuales con IA

El auge de la tecnología de IA ha supuesto un cambio revolucionario para mejorar la productividad en nuestra vida personal y profesional.

Desde la gestión de tareas rutinarias en casa hasta la optimización de los flujos de trabajo en la oficina, estas maravillas de la IA ofrecen soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades individuales.

Entre los competidores, ClickUp se encuentra entre los mejores asistentes de IA, gracias a su asistencia única adaptada a las funciones de empresas de todos los tamaños. Google Assistant y Amazon Alexa siguen dominando el mercado doméstico con prácticas herramientas de IA que facilitan nuestra vida personal.

A pesar de lo ajetreado de nuestro mundo, en 2024 será posible conciliar el trabajo y la vida personal gracias a las avanzadas tecnologías de IA que impulsan los asistentes de IA.

¿Listo para elevar tu nivel de productividad? ¡Explora ClickUp AI y experimenta el futuro de la gestión de tareas!