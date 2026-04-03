10 plantillas de coordinación de múltiples agentes en ClickUp

Añades un agente de IA para acelerar el proceso. Luego, otro. Y después cinco más para investigación, distribución, redacción, control de calidad y aprobaciones.

Ahora nadie sabe quién está haciendo qué, dos agentes están repitiendo la misma tarea y un solo traspaso mal hecho ha interrumpido silenciosamente todo el flujo de trabajo. Genial. 😶

Esa es la trampa de los sistemas multiagente: cuanto más capaces se vuelven, más fácil es gestionarlos mal.

En esta entrada del blog, repasaremos 10 plantillas de coordinación de múltiples agentes que te ayudarán a asignar roles, gestionar los traspasos y evitar que tus flujos de trabajo de IA se conviertan en un caos. ⚙️

Plantillas de orquestación multiagente de un vistazo

¿Qué es la orquestación multiagente?

La orquestación multiagente es la práctica de coordinar varios agentes de IA para que trabajen juntos y completen tareas complejas que ningún agente podría gestionar por sí solo. Un orquestador de IA —ya sea una persona, un conjunto de reglas u otra IA— actúa como director, gestionando qué agentes se activan, en qué secuencia y cómo realizan un uso compartido de la información.

Sin esta capa de orquestación, tu conjunto de potentes agentes no pasa de ser eso: un conjunto. Con ella, los transformas en un sistema coherente y autónomo. Esto implica algunas funciones clave:

Enrutamiento de tareas : determinar qué agente especializado es el más adecuado para gestionar cada subtarea específica

Secuenciación: Establecer el orden de las operaciones y asegurarse de que los agentes respeten las dependencias

Gestión del estado: Realizar un seguimiento de lo que está completado, lo que está en curso y lo que está pendiente en todo el flujo de trabajo

Protocolos de traspaso : definir cómo los agentes pasan su trabajo completado y el contexto necesario al siguiente agente de la cadena

Gestión de errores: Crear un proceso para gestionar los errores o los resultados inesperados de un agente sin que ello afecte al flujo de trabajo completo

🧠 Dato curioso: La expresión «aprendizaje automático» proviene de un artículo de 1959 sobre las damas. IBM la atribuye a Arthur Samuel, cuyo gran sueño era crear un ordenador capaz de aprender a jugar mejor que la persona que había escrito el programa.

Patrones comunes de orquestación multiagente

Sabes que necesitas que tus agentes trabajen en equipo, pero obligarlos a todos a seguir el mismo flujo de trabajo rígido no está funcionando. Un proceso lineal, perfecto para la creación de contenido, está provocando cuellos de botella en tu ciclo de desarrollo de software. Esto se debe a que los diferentes tipos de trabajo requieren distintos métodos de coordinación o patrones de orquestación.

Comprender estos patrones agenticos comunes te proporciona un modelo para diseñar flujos de trabajo eficaces impulsados por IA. En lugar de empezar desde cero, puedes elegir una estructura probada que se adapte al trabajo. La mayoría de los sistemas del mundo real incluso combinan estos patrones, pero todo empieza por conocer los fundamentos:

Secuencial (Pipeline): Se trata de la clásica cadena de montaje. Los agentes se ejecutan en un orden fijo, y cada uno pasa su resultado al siguiente. Es ideal para procesos lineales como la elaboración de informes, en los que un agente de investigación se lo entrega a un agente de redacción, quien a su vez se lo pasa a un agente de edición.

Paralelo (Fan-out/Fan-in): En este patrón, varios agentes realizan el trabajo en subtareas independientes al mismo tiempo. Sus resultados individuales se agregan o combinan al final. Esto es ideal para tareas como recopilar datos de diez fuentes de datos diferentes simultáneamente.

Jerárquica: Piensa en esto como una Piensa en esto como una estructura de gerente y equipo . Un agente supervisor desglosa un problema complejo, delega las tareas a subagentes especializados y, a continuación, sintetiza sus resultados en una respuesta final. Funciona a la perfección para análisis complejos que requieren múltiples perspectivas de expertos.

Colaborativo (por turnos): Aquí, los agentes se turnan para perfeccionar de forma iterativa un trabajo compartido. Un agente puede crear un primer borrador, un segundo agente lo perfecciona y un tercero añade una nueva perspectiva, continuando el ciclo hasta que el resultado esté completado. Esto es ideal para Aquí, los agentes se turnan para perfeccionar de forma iterativa un trabajo compartido. Un agente puede crear un primer borrador, un segundo agente lo perfecciona y un tercero añade una nueva perspectiva, continuando el ciclo hasta que el resultado esté completado. Esto es ideal para el trabajo creativo o la lluvia de ideas

Basado en eventos: En lugar de seguir una secuencia predeterminada, los agentes de este modelo se activan en respuesta a desencadenantes específicos. Por ejemplo, un agente podría supervisar constantemente un sistema en busca de registros de errores y activarse solo cuando se detecte un error crítico.

🧠 Dato curioso: Uno de los primeros momentos «sorprendentes» de la IA tuvo que ver con un sistema de aprendizaje automático del tamaño de una habitación que leía tarjetas perforadas de izquierda a derecha. Cornell afirma que el Perceptron de Rosenblatt aprendió a distinguir las tarjetas marcadas a la izquierda de las marcadas a la derecha tras unas 50 pruebas, y Rosenblatt lo calificó como la primera máquina capaz de tener una «idea original».

📚 Lee también: Las mejores herramientas de orquestación de flujos de trabajo para mejorar la eficiencia

10 plantillas de coordinación de múltiples agentes en ClickUp

Crear sistemas multiagente complejos desde cero para cada nuevo proyecto supone una enorme pérdida de tiempo. Tu equipo acaba dedicando horas a recrear las mismas estructuras de tareas, cadenas de dependencias y campos personalizados.

¡Deja de reinventar la rueda cada vez! Consigue estructuras predefinidas que proporcionan el andamiaje exacto para cada patrón de orquestación con la biblioteca de plantillas de ClickUp.

Echemos un vistazo:

1. Plantilla de integración de software de ClickUp

La plantilla de integración de software de ClickUp está diseñada para el patrón de canalización secuencial. Es perfecta para coordinar agentes en proyectos de integración por fases, en los que cada paso debe completarse antes de que pueda comenzar el siguiente.

La estructura se divide en fases como planificación, desarrollo, pruebas e implementación, con las dependencias de ClickUp ya integradas. Esto refleja la forma en que coordinarías a los agentes que gestionan las conexiones API, la asignación de datos y la validación.

Por qué te gustará esta plantilla:

Proyectos de integración de API: coordina a los agentes para la revisión de la documentación, las pruebas de puntos finales y la gestión de errores

Flujos de trabajo de migración de datos: Agentes de extracción, transformación y carga (ETL) en secuencia

Implementaciones de herramientas de terceros: Gestiona los agentes a través de las fases de coordinación con los proveedores, configuración y pruebas de aceptación por parte de los usuarios.

✅ Ideal para: Ingenieros de soluciones y equipos de TI que coordinan flujos de trabajo de agentes de varios pasos para integraciones, migraciones e implementaciones de sistemas.

✨ Truco de ClickUp: Para garantizar la fiabilidad de las integraciones tras la puesta en marcha, combina esta plantilla con el agente ClickUp Integration Health Checker. Mientras que la plantilla te ayuda a coordinar cada fase del despliegue, el agente te ayuda a supervisar el estado de la integración en tiempo real. Esto significa que tu equipo puede detectar problemas de forma temprana, responder más rápido y proteger los flujos de trabajo posteriores frente a fallos silenciosos. Supervisa las integraciones en tiempo real y detecta problemas de forma temprana con el agente Integration Health Checker de ClickUp

📚 Lee también: Cómo crear agentes de IA para la gestión de agencias

2. Plantilla de gestión de la implementación de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Organiza el trabajo de implementación por fases con la plantilla de gestión de la implementación de ClickUp

La plantilla de gestión de la implementación de ClickUp está diseñada para el patrón de coordinación jerárquica. En ella, un gestor de proyectos —o un agente supervisor— delega el trabajo a agentes especializados. La estructura se organiza en fases de implementación, con subtareas anidadas para cada área funcional, como la configuración técnica, la formación de los usuarios y la documentación.

La estructura jerárquica de la plantilla, con tareas de ClickUp y subtareas anidadas, se adapta de forma natural a un agente supervisor que puede supervisar el progreso general a nivel de la tarea principal. Mientras tanto, los agentes especializados pueden centrarse en las subtareas que se les han asignado.

Por qué te gustará esta plantilla:

Implementaciones de software: Deja que un agente supervisor coordine a los agentes de infraestructura, seguridad y habilitación de usuarios

Implementación de nuevos procesos: Gestiona a los agentes responsables de la documentación, la creación de material de formación y la verificación del cumplimiento normativo.

Incorporación de clientes: Coordina a los agentes a lo largo de las fases de descubrimiento, configuración técnica y traspaso final.

✅ Ideal para: responsables de implementación, equipos de soluciones y responsables de incorporación que coordinan los flujos de trabajo de supervisores y agentes especializados en implementaciones por fases.

💡 Consejo profesional: Crea una vista general para el coordinador que recopile datos de todas las subtareas para realizar el seguimiento de las actividades de los agentes e identificar obstáculos en tiempo real con los paneles de ClickUp. Realiza un seguimiento de la actividad de los agentes y los obstáculos en tiempo real con los paneles de ClickUp

3. Plantilla de equipo Kanban de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Gestiona traspasos de agentes flexibles con la plantilla de equipo Kanban de ClickUp

No todos los flujos de trabajo con múltiples agentes deben ejecutarse en una secuencia fija. Algunas tareas funcionan mejor cuando los agentes las extraen de una cola compartida, actúan cuando hay capacidad disponible y transfieren las tareas tan pronto como completan su parte. Ahí es donde la plantilla de equipo Kanban de ClickUp encaja a la perfección.

Diseñada en torno a un tablero Kanban visual, esta plantilla ayuda a gestionar la orquestación basada en eventos en cargas de trabajo cambiantes. Las tareas se desplazan por las columnas a medida que avanza el trabajo, de modo que los agentes pueden tomar el siguiente elemento disponible, completar su paso y pasarlo al siguiente sin esperar a que se desarrolle una cadena rígida.

Por qué te gustará esta plantilla:

Coordinación por colas: utiliza las columnas utiliza las columnas del tablero Kanban de ClickUp como colas de trabajo activas, para que los agentes puedan seleccionar tareas en función de su estado de preparación, su rol o su disponibilidad.

Automatiza los traspasos: pasa las tareas a la siguiente fase y reasignalas cuando cambie su estado con la ayuda de pasa las tareas a la siguiente fase y reasignalas cuando cambie su estado con la ayuda de las automatizaciones de ClickUp

Mantén el trabajo con visibilidad: realiza el seguimiento del trabajo pendiente, el trabajo en curso y las tareas completadas en un tablero compartido, para que el flujo de trabajo completo de los agentes sea fácil de seguir

✅ Ideal para: equipos de operaciones, equipos de soporte y equipos de producto o ingeniería que coordinan flujos de trabajo de agentes basados en eventos con colas de uso compartido y traspasos rápidos.

🎥 Una buena orquestación no se limita a quién hace qué. Se trata de quién recuerda lo que ha pasado. Los Superagentes de ClickUp cuentan con una memoria evolutiva que les ayuda a realizar el seguimiento de las interacciones recientes, las preferencias y el contexto útil a lo largo del flujo de trabajo. ¿Quieres saber más? Mira esto:

📚 Lee también: Cómo crear un agente de IA para una mejor automatización

4. Plantilla de backlog de proyecto de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Prioriza el trabajo compartido de los agentes con la plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp para proyectos

La parte más difícil de la coordinación no siempre es la ejecución. Es decidir qué merece atención en este momento. Cuando las solicitudes, las incidencias, las preguntas de investigación y las nuevas oportunidades se acumulan sin cesar, los agentes necesitan una fuente de información común para saber qué abordar primero y qué puede esperar.

La plantilla de backlog de proyectos de ClickUp te ofrece esa capa de control. Crea un backlog priorizado en el que el trabajo se puede puntuar, agrupar y reordenar a medida que cambian las condiciones. Esto facilita a un agente de orquestación la gestión de la cola mientras varios agentes de ejecución trabajan en las tareas en paralelo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Ejecuta flujos de trabajo en paralelo: permite que varios agentes trabajen con la misma lista de tareas pendientes al mismo tiempo sin tener que esperar a que finalice una larga cadena de tareas.

Establece prioridades de forma continua: utiliza campos para la puntuación del esfuerzo, el impacto, la duración, el presupuesto y el backlog para ayudar a tu coordinador a clasificar lo que debe hacerse a continuación

Adáptate a los cambios en las entradas: Reordena las tareas a medida que cambian las necesidades de la empresa y deja que los agentes sigan avanzando desde la parte superior actualizada de la lista de tareas pendientes.

✅ Ideal para: equipos de operaciones de producto, directores de ingeniería y equipos de investigación que coordinan flujos de trabajo de agentes en paralelo entre listas de tareas pendientes, colas de incidencias o prioridades de proyectos en constante cambio.

✨ Truco de ClickUp: Combina esta plantilla con el agente ClickUp Priorities Manager para mantener la lista de tareas pendientes adaptada a los cambios constantes del trabajo. Reevalúa continuamente el orden de las tareas en función de los plazos cambiantes, las dependencias y la carga de trabajo. En otras palabras, tu agente de orquestación siempre dispone de una cola actualizada de la que extraer tareas. Mantén al día las prioridades del backlog con ClickUp Priorities Manager Agent

5. Plantilla de hoja de ruta de producto de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Planifica el trabajo de desarrollo del producto desde la idea hasta el lanzamiento con la plantilla de hoja de ruta de producto de ClickUp

Las prioridades pueden estar claras en la parte superior, pero la verdadera complejidad se manifiesta más abajo, donde diferentes equipos definen el alcance, desarrollan, revisan y preparan los lanzamientos simultáneamente. Sin una visión compartida, la coordinación se desmorona a medida que el trabajo se acerca al lanzamiento.

La plantilla de hoja de ruta de producto de ClickUp te ayuda a correlacionar ese flujo desde la idea hasta el lanzamiento. Creada en ClickUp Whiteboards, describe el ciclo de vida del producto a lo largo de fases como la priorización, la definición del alcance, el diseño, el desarrollo, el control de calidad, la implementación y el lanzamiento. Esto facilita la coordinación de los equipos de agentes que trabajan en diferentes niveles de la hoja de ruta, al tiempo que mantiene el progreso vinculado a los hitos y al calendario de lanzamientos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza el ciclo de vida completo: correlaciona cómo las ideas pasan por las fases de priorización, desarrollo y lanzamiento en una vista compartida con ClickUp Whiteboards

Organiza el trabajo por dependencias: utiliza utiliza la vista Gantt de ClickUp para mostrar qué iniciativas dependen de otras, de modo que los equipos de agentes actúen en el orden correcto

Conecta la estrategia con la ejecución: Deja que un agente de planificación gestione la dirección de la hoja de ruta, mientras que los agentes especializados se encargan del trabajo específico en las áreas de diseño, desarrollo, control de calidad y lanzamiento.

✅ Ideal para: equipos de operaciones de producto y gestores de lanzamientos que coordinan flujos de trabajo con múltiples agentes en la planificación de la hoja de ruta, la secuenciación de lanzamientos y la entrega por fases.

📚 Lee también: Las mejores herramientas de orquestación de IA para flujos de trabajo de empresas

6. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Supervisa el rendimiento de los agentes y el estado de los proyectos con la plantilla del panel de control de la gestión de proyectos de ClickUp

¿Cómo sabes si la coordinación de tus agentes realmente funciona? La plantilla del panel de control de gestión de proyectos de ClickUp actúa como capa de visibilidad de la coordinación. Es el centro de comandos desde donde los operadores humanos o los agentes supervisores pueden supervisar todas las actividades de los agentes y el estado general del sistema.

El panel de control recopila métricas clave, resúmenes de estado e indicadores de progreso de todos tus proyectos gestionados por agentes. Además, te muestra métricas específicas de cada agente, como las tareas completadas por agente, la duración del ciclo medio y las tasas de error.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento del rendimiento de los agentes: utiliza los widgets de ClickUp para supervisar las tasas de finalización, el rendimiento y la velocidad de las tareas en los flujos de trabajo gestionados por agentes.

Detecta los cuellos de botella en los flujos de trabajo: crea gráficos visuales para ver dónde se acumula el trabajo, de modo que sea más fácil detectar los obstáculos a tiempo.

Supervisa el estado del sistema: configura indicadores de estado para la carga de trabajo, el progreso de las tareas y los estados de excepción para que la orquestación tenga visibilidad de un vistazo

✅ Ideal para: equipos de operaciones de IA, gestores de programas técnicos y propietarios de flujos de trabajo que supervisan la ejecución de múltiples agentes en proyectos complejos y sistemas con muchos traspasos.

👉 Los paneles muestran los números. Las tarjetas de ClickUp AI ayudan a explicarlos. Añade una tarjeta de resumen ejecutivo de IA o de actualización de proyecto de IA para convertir la actividad de los agentes y las señales del flujo de trabajo en información de fácil lectura para el equipo. ¿Quieres saber más? Tenemos un vídeo explicativo para ti:

💡 Consejo de experto: Tu entorno de trabajo de ClickUp no tiene por qué limitarse solo a la aplicación. Añade un widget de ClickUp a la pantalla de inicio de tu teléfono para realizar la creación de tareas rápidamente, recibir recordatorios o ver en tiempo real lo que tienes pendiente para hoy. Añade widgets de ClickUp a la pantalla de inicio de tu teléfono

7. Plantilla de diagrama de flujo de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Correlaciona flujos de trabajo multiagente y la lógica de traspaso con la plantilla de diagrama de flujo de ClickUp.

Un sistema multiagente es mucho más fácil de gestionar cuando el flujo de trabajo tiene visibilidad antes de que nada entre en funcionamiento. Necesitas ver dónde comienza el trabajo, qué decisiones lo hacen avanzar, cuándo se producen los traspasos y dónde se vuelven a conectar las diferentes rutas.

De lo contrario, la lógica de orquestación queda atrapada en la mente de alguien y se rompe en cuanto el flujo de trabajo se vuelve más complejo.

La plantilla de diagrama de flujo de ClickUp te ofrece un lienzo visual para diseñar esa lógica desde el principio. Creada en ClickUp Pizarras, permite a los equipos correlacionar procesos, puntos de decisión, rutas paralelas y reglas de traspaso en un solo lugar.

Además, sirve como documentación viva, por lo que el mismo diagrama que te ayuda a planificar el sistema puede ayudar posteriormente al equipo a comprenderlo y mantenerlo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Diseña la arquitectura del flujo de trabajo: define las responsabilidades de los agentes, los puntos de traspaso y las rutas de los procesos antes de empezar a crear automatizaciones

Lógica de enrutamiento de documentos: Visualiza las reglas de decisión que determinan qué agente gestiona una tarea, una excepción o un caso especial.

Combina elementos visuales con documentos: utiliza utiliza ClickUp Docs junto con el diagrama de flujo para plasmar por escrito las reglas del flujo de trabajo, las notas de los agentes y los detalles de implementación.

✅ Ideal para: equipos de operaciones de IA y diseñadores de flujos de trabajo que correlacionan la lógica multiagente antes de la implementación.

📮 ClickUp Insight: El 46 % de las personas afirma que la mayor ventaja potencial de los agentes de IA es ahorrar tiempo que no sabían que aún tenían. Ese ahorro de tiempo rara vez se consigue acelerando un solo paso. En cambio, se consigue reduciendo los flujos de trabajo de varios pasos: los traspasos, los seguimientos y el trabajo de coordinación que, sin que te des cuenta, llenan tu jornada. Los superagentes de ClickUp pueden encadenar acciones para hacer avanzar el trabajo desde la recepción hasta el seguimiento en un solo flujo, sin necesidad de que cada paso sea desencadenado manualmente. ¡Porque solo se puede recuperar tiempo mediante docenas de pequeñas transiciones que ya no requieren una supervisión humana constante!

8. Plantilla de lluvia de ideas de ClickUp Squad

Consigue la plantilla gratuita Recopila y prioriza ideas utilizadas de forma compartida con la plantilla «Squad Brainstorm» de ClickUp

La plantilla «Squad Brainstorm» de ClickUp admite patrones de coordinación colaborativa. Aquí es donde varios agentes —o equipos formados por personas y agentes— aportan ideas que luego se sintetizan en resultados prácticos.

Esta plantilla ofrece un formato ideal para recopilar, clasificar y priorizar ideas surgidas en una sesión de grupo. En ella, puedes hacer que varios agentes de investigación aporten sus hallazgos a un espacio compartido, o llevar a cabo sesiones de lluvia de ideas entre humanos y IA en las que ClickUp Brain participe junto a tu equipo.

Configura ClickUp Brain para generar perspectivas alternativas sobre cada idea enviada, o utilízalo para sintetizar los temas de todas las aportaciones al final de una sesión.

Por qué te gustará esta plantilla:

Síntesis de investigación multiagente: Permite que diferentes agentes de investigación aporten sus hallazgos a un espacio de lluvia de ideas con uso compartido para que un humano los sintetice.

Ideación humana-IA: Permite a los equipos realizar sesiones de brainstorming junto con agentes de IA, y la plantilla recopila todas las aportaciones para su posterior revisión y priorización.

Exploración de soluciones: Deja que varios agentes especializados propongan diferentes enfoques para un problema, que luego serán evaluados por un experto humano.

✅ Ideal para: equipos de producto, equipos de estrategia y responsables de innovación que llevan a cabo sesiones colaborativas de lluvia de ideas con múltiples agentes para la investigación, la planificación y el diseño de soluciones.

9. Plantilla de matriz de comunicación y reuniones de equipo de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Define reglas de comunicación y vías de escalado con la plantilla «Matriz de comunicación y reuniones del equipo» de ClickUp

La coordinación puede fallar incluso cuando las tareas están claras. Esto se debe a que, a menudo, el verdadero problema se reduce a la comunicación. Un agente actualiza demasiado tarde, otro envía una señal errónea y un revisor humano se ve involucrado sin disponer de suficiente contexto. Cuando esas reglas no están definidas, la coordinación empieza a fallar.

La plantilla «Matriz de comunicación y reuniones del equipo» de ClickUp te ayuda a definir cómo debe circular la información por el sistema. Puedes correlacionar destinatarios, propietarios, calendarios, metas de comunicación y métodos en un solo lugar. Esto ayuda a establecer puntos de sincronización, aclarar las vías de escalado y decidir cuándo debe intervenir la revisión humana.

Por qué te gustará esta plantilla:

Protocolos de comunicación entre agentes: Define qué agentes tienen un uso compartido de la información y a través de qué canales (por ejemplo, Define qué agentes tienen un uso compartido de la información y a través de qué canales (por ejemplo, comentarios de tareas de ClickUp , llamadas a la API).

Programación de puntos de sincronización: Establece cuándo debe converger el trabajo paralelo de los agentes para un paso de revisión o síntesis

Mantén las conversaciones cerca del trabajo: utiliza utiliza ClickUp Chat para gestionar la coordinación en tiempo real y, a continuación, vincula las actualizaciones clave a la matriz para obtener una visibilidad a más largo plazo.

✅ Ideal para: Gestores de flujos de trabajo y equipos con intervención humana que definen protocolos de comunicación para sistemas multiagente.

10. Plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Verifica los resultados de los agentes antes de la transferencia con la plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

La fiabilidad de un flujo de orquestación depende de sus puntos de control. El trabajo puede pasar rápidamente de un agente a otro, pero la velocidad no sirve de mucho si el resultado es incorrecto, está incompleto o no está listo para el traspaso. Por eso son importantes los controles de calidad. Proporcionan al sistema un punto de pausa claro antes de que el trabajo siga adelante.

La plantilla de lista de control de calidad de ClickUp te ayuda a integrar esas comprobaciones en el propio flujo de trabajo. Puedes revisar cada resultado según criterios definidos, realizar el seguimiento de las señales de aprobado/rechazado, capturar comentarios y registrar el estado de aprobación en un solo lugar. Esto facilita la verificación de los resultados de los agentes antes de que pasen al siguiente paso, al siguiente agente o al lanzamiento final.

Por qué te gustará esta plantilla:

Revisión de los resultados de los agentes: utiliza listas de control para comprobar que utiliza listas de control para comprobar que el contenido generado por IA cumple con los estándares de voz de marca y precisión.

Verificación de traspaso: Asegúrate de que los agentes hayan completado todos los pasos necesarios antes de pasar el trabajo al siguiente agente de la cadena

Crea puertas de control específicas para cada flujo de trabajo: establece diferentes listas de control para el código, el contenido, la investigación, el cumplimiento normativo o cualquier otro tipo de resultado generado por los agentes.

✅ Ideal para: responsables de control de calidad y propietarios de flujos de trabajo que añaden puntos de control de validación a sistemas multiagente antes de la entrega o el lanzamiento.

Cómo elegir la plantilla de orquestación multiagente adecuada

Elegir la plantilla equivocada puede generar más problemas de los que resuelve, lo que te obligará a luchar contra la estructura. La solución es seguir un marco de decisión sencillo.

Empieza por preguntarte qué tipo de coordinación requiere tu flujo de trabajo y, a continuación, ten en cuenta tus necesidades de visibilidad y gobernanza.

Encuentra primero tu patrón de orquestación:

Patrón Plantilla adecuada Lineal y dependiente: tu proceso es como una cadena de montaje Empieza con las plantillas de integración de software o de gestión de la implementación ¿Paralelo y basado en colas? Los agentes trabajan de forma independiente a partir de una lista compartida Utiliza las plantillas «Equipo Kanban» o «Backlog del proyecto» ¿De lo estratégico a lo táctico? Los planes generales se desglosan en tareas más pequeñas La plantilla «Hoja de ruta del producto» es tu mejor opción

Ten en cuenta tus necesidades de visibilidad y diseño:

¿Es fundamental la supervisión? Si necesitas un centro de comandos para realizar el seguimiento de toda la actividad de los agentes, empieza con la plantilla «Panel de control de la gestión de proyectos».

¿Necesitas diseñar antes de crear? Si estás planificando un nuevo flujo de trabajo, empieza con la plantilla «Diagrama de flujo» en ClickUp Pizarra.

Por último, piensa en la personalización. Modifica todas estas plantillas para que se adapten a tus necesidades específicas utilizando los Campos personalizados, las automatizaciones y las vistas de ClickUp. El objetivo es empezar con la plantilla que más se acerque a lo que buscas y adaptarla a tus necesidades concretas.

Secuencial con dependencias Plantilla de integración de software Flujo de trabajo múltiple con supervisión Plantilla de gestión de la implementación Flujo continuo con colas Plantilla de equipo Kanban Ejecución paralela priorizada Plantilla de lista de tareas pendientes del proyecto Basadas en un cronograma con hitos Plantilla de hoja de ruta del producto Se requiere supervisión del rendimiento Plantilla de panel de control de gestión de proyectos Necesitas documentación de diseño Plantilla de diagrama de flujo Ideación colaborativa Plantilla de lluvia de ideas en equipo Con gran volumen de comunicación Plantilla de matriz de comunicación y reuniones del equipo Crítico para la calidad Plantilla de lista de control de calidad

Coordina de forma más inteligente con la configuración adecuada

La plantilla adecuada te proporciona ese punto de partida, para que no tengas que crear transferencias, roles, aprobaciones y lógica de respaldo desde cero cada vez.

Y si quieres ir más allá de la planificación estática, el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp también te ofrece la posibilidad de ejecutar el flujo de trabajo. Puedes empezar con su biblioteca de plantillas, integrar los agentes de ClickUp AI y gestionar todo, desde la documentación hasta la ejecución, en un solo lugar. Todo ello sin tener que unir el sistema a través de cinco herramientas diferentes.

¿Listo? Empieza hoy mismo con ClickUp.

Preguntas frecuentes

Un agente de orquestación actúa como coordinador, decidiendo qué agentes especializados se encargan de cada tarea, gestionando la secuencia de operaciones y garantizando el flujo correcto de la información entre ellos.

Las plantillas proporcionan estructuras predefinidas con jerarquías de tareas y flujos de trabajo de estado que se correlacionan con los patrones de orquestación. A continuación, los equipos configuran automatizaciones dentro de estas estructuras para activar el traspaso de tareas entre agentes cuando las tareas cambian de estado o cumplen criterios específicos.

La automatización estándar ejecuta reglas predefinidas, mientras que la orquestación multiagente coordina agentes autónomos que pueden tomar decisiones y adaptarse al contexto. La capa de orquestación gestiona las interacciones de los agentes en lugar de limitarse a ser un desencadenante de acciones fijas.

No necesariamente. Las plantillas de un entorno de trabajo convergente como ClickUp proporcionan la base estructural para la coordinación y, cuando se combinan con automatizaciones nativas y funciones de IA, los equipos pueden coordinar los flujos de trabajo de los agentes sin necesidad de una plataforma especializada independiente.