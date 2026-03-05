El trabajo de las agencias se basa en sistemas repetibles.

El lanzamiento de campañas, la elaboración de informes para los clientes, los bucles de retroalimentación, el enrutamiento de tareas y el seguimiento del rendimiento siguen patrones. Sin embargo, la mayor parte de este trabajo todavía se gestiona manualmente a través de herramientas, hilos y paneles dispersos.

A medida que aumentan las expectativas de los clientes y se reducen los márgenes, la coordinación manual ya no es escalable.

En esta guía, exploramos cómo crear agentes de IA para la gestión de agencias con el fin de optimizar la ejecución de proyectos, la elaboración de informes y la comunicación con los clientes.

Aprenderá a diseñar, implementar y escalar agentes de IA en sus flujos de trabajo, y descubrirá cómo herramientas como los agentes de IA de ClickUp AI pueden ayudarle a convertir las operaciones diarias de su agencia en sistemas autónomos y bien coordinados.

¿Qué son los agentes de IA para la gestión de agencias?

Los agentes de IA para la gestión de agencias son compañeros de equipo digitales autónomos que supervisan los flujos de trabajo, interpretan el contexto y toman medidas en los proyectos, la elaboración de informes y las operaciones con clientes de su agencia.

Estos agentes de IA aprovechan el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para comprender las instrucciones y aprender del comportamiento de los usuarios. Esto significa que no se limitan a esperar comandos. Observan el trabajo mientras se realiza e intervienen cuando es necesario actuar sin intervención humana.

En una agencia moderna, los agentes de IA pueden realizar las siguientes tareas:

Realice un seguimiento del progreso del proyecto y señale los riesgos de entrega.

Convierta los comentarios de los clientes en tareas estructuradas.

Genere informes de campañas o de rendimiento de forma automática.

Dirija las solicitudes a los equipos adecuados.

Detecte a tiempo los retrasos, los cuellos de botella o los cambios en el alcance.

Este tutorial amplía los superpoderes de los agentes de IA para agencias y equipos de marketing 👈.

📚 Más información: El mejor software de gestión de agencias para mejorar sus flujos de trabajo

Por qué las agencias deberían utilizar agentes de IA

Así es como su agencia puede beneficiarse de los agentes de IA:

Tiempos de respuesta más rápidos : los agentes de IA autónomos pueden responder a las consultas rutinarias de los clientes, proporcionar actualizaciones de estado consultando los datos del proyecto en tiempo real, realizar un seguimiento de las aprobaciones pendientes y confirmar las revisiones de los clientes, es decir, todo tipo de comunicaciones de transacciones que no requieren necesariamente la intervención humana.

Asignación de recursos más inteligente : los agentes de IA realizan la distribución inteligente de la carga de trabajo entre los miembros del equipo y los proyectos en función de la capacidad individual, el conjunto de habilidades y la importancia del proyecto, lo que garantiza la entrega puntual al cliente y la asignación óptima de recursos.

Reducción de errores: los plazos incumplidos, los traspasos olvidados y las aprobaciones omitidas se vuelven demasiado comunes cuando los miembros del equipo tienen que lidiar con varios clientes al mismo tiempo; los agentes los plazos incumplidos, los traspasos olvidados y las aprobaciones omitidas se vuelven demasiado comunes cuando los miembros del equipo tienen que lidiar con varios clientes al mismo tiempo; los agentes automatizan los procesos de flujo de trabajo , como el enrutamiento, la aprobación y la actualización del estado, sin dejar lugar a ineficiencias manuales.

Incorporación más rápida: los agentes permiten a su equipo ponerse al día más rápidamente al automatizar tareas repetitivas de incorporación, como generar estructuras de proyectos, rellenar plantillas de tareas, informar a los nuevos clientes y enviar la documentación de admisión.

Libera tiempo a los empleados : cuando los empleados no están atados a tareas de coordinación y administración, pueden centrarse en los resultados y en el trabajo que realmente requiere su experiencia estratégica.

Toma de decisiones informadas : los agentes pueden analizar datos de proyectos en tiempo real, hojas de cálculo de gran tamaño y la base de conocimientos de su empresa para obtener información que le ayude a tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas.

Mejora de la experiencia del cliente: cuando los clientes reciben actualizaciones puntuales y no tienen que estar pendientes del estado de sus proyectos, se sienten más satisfechos y son mucho menos propensos a buscar otras opciones.

📮 ClickUp Insight: 45 % de los trabajadores han pensado en utilizar la automatización, pero aún no han dado el salto. Factores como el límite de tiempo, la incertidumbre sobre las mejores herramientas y la abrumadora cantidad de opciones pueden disuadir a las personas de dar el primer paso hacia la automatización. ⚒️ Con sus agentes de IA fáciles de crear y sus comandos basados en lenguaje natural, ClickUp facilita el inicio en la automatización. Desde la asignación automática de tareas hasta los resúmenes de proyectos generados por IA, puede desbloquear una potente automatización e incluso crear agentes de IA personalizados en cuestión de minutos, sin necesidad de pasar por una curva de aprendizaje. 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que le permitió transformar horas de trabajo manual en información en tiempo real.

Guía paso a paso: Cómo crear agentes de IA para la gestión de agencias

Veamos ahora cómo crear e implementar sus propios agentes de IA en una agencia:

Paso 1: Identifique los flujos de trabajo repetitivos de la agencia.

¿Qué quiere conseguir con los agentes de IA?

¿Quiere reducir los tiempos de respuesta a los clientes o recortar los gastos administrativos? ¿O prefiere que su equipo se centre más en el trabajo estratégico?

Observe los flujos de trabajo diarios de su agencia que están relacionados con esas metas. Se trata de flujos de trabajo que:

Aproveche al máximo el tiempo de su equipo, es decir, la elaboración de informes de estado, los seguimientos de aprobaciones y la comunicación con los clientes.

A menudo se producen retrasos debido a la dependencia humana, es decir, aprobaciones pendientes, traspasos, etc.

Siga el mismo patrón repetible en todos los proyectos, es decir, listas de control de incorporación, informes semanales y seguimientos de facturas.

No requieren juicio estratégico para su ejecución, es decir, introducción de entradas, asignación de tareas y recordatorios de plazos.

Estos son sus principales candidatos para la automatización. Priorice los flujos de trabajo que pueden ofrecer resultados inmediatos con una configuración mínima.

🚀 Ventaja de ClickUp: utilice ClickUp Brain para identificar los flujos de trabajo que más se pueden beneficiar de la automatización mediante agentes. Dado que ClickUp Brain opera dentro de un espacio de trabajo de IA convergente, tiene una comprensión contextual de sus flujos de trabajo, procesos, tareas, plazos y actividad del equipo. BrainGPT enumerará los flujos de trabajo de la agencia que se pueden automatizar a la perfección dentro del entorno de trabajo de ClickUp. ClickUp Brain comprende y recuerda los datos del entorno de trabajo para ofrecer información contextual.

📚 Más información: Herramientas de agentes de IA para impulsar la productividad y la innovación

Paso 2: Correlacione su flujo de trabajo actual

Documente los flujos de trabajo que los agentes de IA automatizarán de principio a fin. Involucre a las partes interesadas y a los miembros del equipo que realmente ejecutan estos procesos a diario. Esto hará que el mapeo del proceso sea más preciso y le ayudará a esbozar:

Tareas secuenciales que componen el proceso

Cómo se inicia el proyecto, el alcance del trabajo y los criterios para marcar las tareas como completadas.

Cómo es el flujo de datos entre los distintos pasos y herramientas

Roles y responsabilidades de cada miembro del equipo involucrado.

Ineficiencias en el proceso existente, es decir, retrasos en los traspasos, fallos en la comunicación.

Cuando los clientes tienen quejas importantes o escaladas

Tareas repetitivas y sencillas que consumen tiempo, pero que aún se terminan manualmente.

Recuerde que los agentes solo son tan buenos como el proceso que hay detrás de ellos. Sin esa claridad, está añadiendo una capa de complejidad que puede causar más ineficiencias y perturbaciones que las que tenía al principio.

🚀 Ventaja de ClickUp: utilice las pizarras de ClickUp para crear un mapa visual de los flujos de trabajo de su agencia. También puede utilizar ClickUp Brain dentro de las pizarras e integrar documentos, tareas, enlaces, referencias y notas, creando un único espacio conectado para todo su proceso de reflexión. Con Pizarras, puede: Etiqueta a los miembros del equipo para obtener aclaraciones o aportaciones sobre pasos específicos.

Utilice el dibujo a mano alzada para marcar los puntos débiles o señalar las alternativas que su equipo sugiera.

Convierta las ideas preliminares en proyectos viables utilizando la IA integrada, que transforma las ideas directamente en tareas.

Guarde todos los comentarios de las partes interesadas, los diagramas de flujo de trabajo y las notas de proceso en un solo lugar. Utilice una de sus plantillas predefinidas para esbozar una hoja de ruta clara de su proceso. Correlacione sus procesos de automatización en ClickUp Whiteboards.

Paso 3: Defina el rol y las metas del agente.

Defina las responsabilidades exactas de cada agente que desee incorporar a su proceso. Los roles claramente definidos permiten a los agentes de IA tomar decisiones dentro de los límites autorizados, lo que proporciona una mayor precisión y garantiza el cumplimiento de las directrices operativas de su agencia.

Para cada agente, defina:

Definir Qué hacer Ejemplo Rol y perfil del agente Cree un perfil que defina cómo se comunica y se comporta el agente, y cuál es su rol. Agente de incorporación de clientes, agente de elaboración de informes, agente de seguimiento de aprobaciones. Responsabilidades principales Defina las responsabilidades específicas de cada agente. El agente de incorporación de clientes generará estructuras de proyectos, asignará tareas y enviará la documentación de admisión a los nuevos clientes. Parámetros de memoria Defina cómo utiliza el agente la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Memoria a corto plazo para la interacción actual con el cliente. Memoria a largo plazo para datos históricos de proyectos, patrones de comunicación anteriores y problemas de clientes resueltos anteriormente. Niveles de autonomía Decida si el agente opera de forma totalmente independiente o si requiere la aprobación humana para determinadas acciones. Escalar las solicitudes inusuales de los clientes al responsable de la cuenta. Barreras de protección Defina restricciones para garantizar que el agente actúe dentro de los límites éticos y organizativos. Nunca realice el uso compartido de datos de clientes entre cuentas ni envíe comunicaciones externas sin autorización. Métricas de éxito Defina la definición de éxito. Incorporación completada en 24 horas, sin necesidad de seguimientos manuales.

🔔 Recuerde: Necesitará varios agentes especializados para realizar realmente la automatización de un flujo de trabajo de agentes IA. Esperar que un único agente autónomo se encargue de todo dará lugar a resultados caóticos.

Céntrese en crear agentes especializados que ejecuten tareas específicas de forma excepcional. Estos agentes trabajan en secuencia entre sí para ejecutar a la perfección todo un flujo de trabajo de principio a fin.

📌 Ejemplo: Imagine que dirige una agencia de marketing digital en crecimiento que gestiona varias campañas de clientes a la vez. En lugar de depender por completo de la gestión de proyectos para coordinar todo manualmente, implementa tres agentes de IA especializados. Cada agente se centra en una meta operativa claramente definida y actúa dentro de su propio ámbito:

El agente de incorporación de clientes: cuando se registra un nuevo cliente, este agente genera la estructura del proyecto, crea listas de tareas basadas en el paquete de servicios, asigna propietarios y envía automáticamente formularios de admisión y documentos de inicio.

El agente de elaboración de informes: este agente supervisa los paneles de control de las campañas, recopila datos de rendimiento en todas las plataformas y prepara resúmenes semanales o mensuales listos para los clientes con los aspectos más destacados del progreso, los riesgos y los siguientes pasos.

El agente de comentarios y aprobaciones: cada vez que un cliente deja comentarios en un correo electrónico, chat o hilo de proyecto, este agente captura los comentarios, los convierte en tareas estructuradas, los asigna a los miembros adecuados del equipo y realiza el seguimiento del estado de aprobación hasta su cierre.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp ofrece Superagentes diseñados para realizar funciones específicas con una eficacia excepcional. Para la gestión de proyectos de agencias, dispone de agentes como: Gestor de proyectos, Gestor de resumenes StandUp, Informador de estado y Gestor de prioridades, cada uno de los cuales se encarga de una función específica dentro del mismo flujo de trabajo. El rol y el alcance de cada agente están claramente definidos. Un StandUp Manager simplemente recopila y realiza el uso compartido de las actualizaciones del equipo. No se ocupa de las prioridades ni señala los obstáculos. Esa es la función del Priorities Manager. Esa separación es lo que mantiene el sistema limpio y fiable. Cree y personalice estos agentes según las necesidades de su agencia. Simplemente describa lo que desea que haga el agente y ClickUp lo creará personalizado. Configure compañeros de equipo impulsados por IA para gestionar flujos de trabajo adaptables y de varios pasos con contexto completo utilizando ClickUp Super Agents.

Para verlo en acción, mira este vídeo sobre cómo ClickUp utiliza Super Agents 👇.

Paso 4: Elija sus fuentes de datos

Necesita datos relevantes y de calidad para que un agente pueda razonar, actuar y ofrecer resultados precisos. Para una agencia, eso suele significar establecer conexiones:

CRM para detalles de clientes, historial de comunicaciones y estado de cuentas.

Herramienta de gestión de proyectos para datos de tareas y plazos

Herramientas de correo electrónico y mensajería para el contexto de la comunicación.

Hojas de cálculo o herramientas de elaboración de informes para datos de rendimiento y facturación.

Internal o Documentos de Google para obtener directrices y plantillas de procesos.

Identifique las fuentes de datos necesarias para que su agente realice el trabajo designado y realice la conexión entre estas fuentes de datos para permitir un flujo de datos fluido entre los sistemas.

📌 Ejemplo: si un agente de incorporación de clientes tiene que completar toda la secuencia de incorporación, necesitará acceder a su CRM (datos de los clientes), a la herramienta de gestión de proyectos (generar estructuras de tareas) y al correo electrónico (enviar la documentación de admisión) en una secuencia automatizada.

Además, haz un esfuerzo consciente por someter tus datos a estas comprobaciones esenciales. Al fin y al cabo, los agentes de IA solo son tan potentes como los datos con los que se alimentan:

Limpie y estructure sus datos: elimine inconsistencias, errores, duplicados y sesgos para garantizar que la red neuronal subyacente del agente aprenda a partir de datos relevantes y de alta calidad.

Etiquete sus datos: anote los datos para ayudar al agente a comprender el contexto y la intención, es decir, el alcance del trabajo y los resultados que se deben entregar al cliente.

Implemente RAG (generación aumentada por recuperación): permita que su agente capture información precisa y actualizada de su base de conocimientos en tiempo real sin necesidad de volver a entrenarlo cada vez.

Establezca permisos de acceso: defina el acceso al centro de conocimiento y a las fuentes de datos, es decir, un agente de información no necesita acceder a los datos de facturación.

Además, con ClickUp Docs, cree una base de conocimientos centralizada que recopile todo lo que el agente necesita para operar. Piense en ella como el cerebro del agente. Debe incluir sus procedimientos operativos estándar, plantillas de comunicación con los clientes, directrices de proyectos, datos históricos y reglas específicas del dominio que sigue su agencia.

Guarde todos sus documentos en una sola plataforma para obtener resultados más rápidos y eficientes con ClickUp Docs.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp para agencias creativas ofrece un entorno de trabajo centralizado para capturar, gestionar y almacenar todos los datos de tus proyectos, la comunicación con los clientes, la actividad del equipo, los comentarios y el progreso del trabajo en un solo lugar. Centralice las operaciones de su agencia con ClickUp Creative Agencies. ClickUp le permite capturar datos de clientes con más de 20 campos personalizados y visualizar el progreso de los proyectos con widgets personalizables para facturas, recordatorios de pago, solicitudes especiales y mucho más. También puede anotar ideas, actas de reuniones y POE en ClickUp Docs con acceso colaborativo en tiempo real, e invitar a partes interesadas externas, como clientes, a contribuir directamente. Los superagentes de ClickUp recopilan datos de su entorno de trabajo de ClickUp en tiempo real, lo que le libera del riesgo de que datos inconsistentes u obsoletos influyan en las decisiones de los agentes. Con todos sus datos centralizados en ClickUp, los Super Agents pueden: Obtenga información sobre los proyectos en tiempo real sin que nadie tenga que generar informes manualmente.

Los flujos de trabajo se desencadenan automáticamente cuando cambien el estado de las tareas, los plazos o las prioridades.

Actualiza automáticamente los estados de los proyectos a medida que avanza el trabajo.

Señale los riesgos, retrasos o conflictos de capacidad antes de que afecten a la entrega.

Envíe los comentarios, las aprobaciones y las solicitudes de los clientes al miembro adecuado del equipo al instante.

📚 Más información: Cómo utilizar agentes basados en el conocimiento en IA

Paso 5: Diseñe indicaciones y acciones

Sus indicaciones dan forma al razonamiento de un agente. Aclaran el rol del agente, su proceso de razonamiento, las acciones que se espera que realice y el formato de su resultado.

Utilice etiquetas Markdown o XML para organizar claramente las indicaciones de su sistema:

#Rol: Defina quién es el agente.

#Objetivo: Definir lo que se debe lograr.

#Restricciones: establezca límites para evitar alucinaciones o acciones no autorizadas, es decir, informe solo sobre las tareas marcadas como completadas y nunca realice el uso compartido de notas internas del equipo con los clientes.

#Formato de salida: especifique el formato requerido para garantizar respuestas predecibles y estructuradas, es decir, un esquema JSON o una plantilla de correo electrónico fija que el agente rellene.

#Ejemplos: Proporcione entradas de muestra y resultados esperados para guiar el comportamiento del agente, de modo que sepa exactamente qué es lo que se considera bueno.

#Bucle de razonamiento: defina la secuencia de pensamiento que sigue el agente antes de actuar, es decir, compruebe el estado de la tarea, verifique los criterios de finalización, redacte un resumen, señale las excepciones y, a continuación, envíe.

Así es como se ve una indicación bien estructurada para un agente de elaboración de informes de estado de la agencia: #Rol: Eres un agente de elaboración de informes de estado de clientes para una agencia de marketing digital. #Objetivo: Todos los viernes, recopile todas las tareas marcadas como completadas de la semana actual, resuma el progreso en relación con el cronograma del proyecto y redacte un informe de estado para el cliente. #Restricciones: Incluya solo las tareas marcadas como completadas. No haga referencia a discusiones internas del equipo, obstáculos señalados internamente o detalles presupuestarios. No envíe el informe sin la aprobación del responsable de la cuenta. #Formato de salida: Redacte la actualización del estado en forma de correo electrónico breve. Incluya: proyectos actualizados esta semana, porcentaje de hitos completados y prioridades para la próxima semana. #Bucle de razonamiento: Compruebe el estado de las tareas en todos los proyectos activos, identifique las tareas completadas, compárelas con los hitos del proyecto, redacte un resumen, marque todo lo que esté incompleto para que lo revise el responsable de la cuenta y, a continuación, póngalo en cola para su envío.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain te permite crear superagentes que ejecutan todo tu flujo de trabajo mediante indicaciones en lenguaje natural. Solo tienes que describir el agente que deseas y BrainGPT lo generará. Creación de superagentes con ClickUp Brain Sin embargo, no cree un agente IA de forma aislada. Utilice ClickUp Docs para redactar y perfeccionar primero las instrucciones de su agente. Aquí podrá colaborar con su equipo en tiempo real para identificar lagunas, sugerir cambios y acordar restricciones, y luego introducir esas instrucciones finalizadas en Brain para crear el agente.

Paso 6: Entrene y pruebe el agente de IA.

Adopte siempre un enfoque gradual al integrar agentes de IA en su flujo de trabajo:

Exploración: Comience con un agente de un solo propósito para una tarea de gran volumen y bajo riesgo, es decir, enviar correos electrónicos semanales con actualizaciones del estado o marcar tareas vencidas en las cuentas de los clientes.

Paso: Introduzca la coordinación entre dos agentes en un flujo de trabajo relacionado, es decir, haga que un agente de seguimiento de aprobaciones transfiera las aprobaciones confirmadas a un agente de asignación de tareas.

Ejecutar: Implemente un sistema de agentes totalmente coordinado que gestione un proceso de principio a fin, es decir, que tome el briefing de un nuevo cliente desde su recepción hasta un proyecto totalmente estructurado con miembros del equipo asignados.

Observe dónde el agente funciona según las instrucciones, las tareas en las que necesita un empujón, los desencadenantes de escalamiento, las tasas de finalización y los casos de fallo total.

Utilícelo como referencia a la hora de supervisar el rendimiento de los agentes 👇.

Parámetro para probar Aprobar Fracaso Precisión de los resultados El agente genera resultados correctos a partir de datos de proyectos en tiempo real. El agente rellena los datos que faltan con suposiciones en lugar de marcarlos. Cumplimiento de restricciones El agente nunca permite el uso compartido de notas internas en los resultados que se muestran al cliente. El agente extrae datos de una cuenta de cliente diferente debido a una discrepancia en el etiquetado. Lógica de enrutamiento El agente remite inmediatamente las solicitudes ambiguas de los clientes al responsable de la cuenta. El agente intenta resolver de forma independiente una solicitud que está fuera de su ámbito de competencia. Consistencia del formato El resultado coincide siempre con la plantilla definida. El agente omite los campos obligatorios cuando los datos de origen no están parcialmente disponibles. Gestión de fallos El agente registra el error y notifica a la persona adecuada. El agente falla silenciosamente y la tarea se marca como completada incorrectamente.

🚀 Ventaja de ClickUp: los paneles de ClickUp facilitan la visualización del rendimiento de los agentes en las cuentas de los clientes. Cree widgets personalizados que muestren métricas clave y señalen dónde los agentes no están rindiendo lo suficiente. Realice el seguimiento del éxito de sus agentes utilizando los paneles de ClickUp. Añada estas tarjetas y widgets de IA para realizar el seguimiento de los resultados de la automatización en tiempo real: Gráficos de barras/circulares: visualice el recuento de tareas por estado para ver si los agentes están avanzando con éxito en el proceso.

Tarjetas de cálculo: mida indicadores clave de rendimiento (KPI), como el tiempo total dedicado a un estado, para evaluar si los agentes están reduciendo realmente los retrasos.

IA Brain: haga preguntas como «¿qué tareas de los clientes llevan más tiempo atascadas en revisión?» y obtenga respuestas instantáneas sin tener que filtrar los datos manualmente.

StandUp por IA: resumir la actividad del flujo de trabajo durante un periodo de tiempo seleccionado para revisar rápidamente qué funciona y qué no.

Paso 7: Implementar en todos los equipos

Una vez que el agente haya superado las pruebas, amplíe su uso a todos los equipos, departamentos y cuentas de clientes. Informe a los clientes sobre el uso del agente:

Aclare cómo se utilizan y almacenan sus datos, y quién tiene acceso a ellos.

Proporcióneles una ruta de escalamiento clara para ponerse en contacto con una persona cuando sea necesario.

Hágales saber qué interacciones son gestionadas por un agente y cuáles por un humano.

A nivel interno, asegúrese de que su equipo comprenda el rol de cada agente y cuándo intervenir. Fórmelos para que corrijan el comportamiento de los agentes y señalen los problemas a sus superiores cuando sea necesario.

📚 Más información: Los mejores agentes de IA para la productividad

🚀 Ventaja de ClickUp: Los ajustes de permisos y uso compartido de ClickUp le permiten controlar exactamente lo que cada miembro del equipo y cada cliente puede ver dentro del entorno de trabajo. A medida que amplía los agentes en los equipos y las cuentas de los clientes, puede: Invite a los clientes como invitados con visibilidad controlada de los datos de sus propios proyectos.

Utilice los ajustes de notificaciones para mantener a los clientes informados.

Configure paneles de control orientados al cliente que solo muestren métricas relevantes para ellos.

Los mejores casos de uso de agentes IA para la gestión de agencias

Algunas formas de integrar agentes en los flujos de trabajo de su agencia 👇

Agente de estado semanal

El agente de estado semanal se encarga de recopilar y enviar automáticamente las actualizaciones del estado del proyecto a los clientes cada semana.

Ejemplo: Extrae las tareas completadas, los hitos alcanzados y los próximos plazos de tu herramienta de gestión de proyectos.

Rellena una plantilla de informe de estado preaprobada con datos del proyecto en tiempo real.

Envía el informe al cliente correspondiente a la hora programada sin que nadie de su equipo tenga que redactarlo.

Marca los proyectos cuyo progreso va retrasado y remítelos al responsable de la cuenta antes de que se publique el informe.

Agente de incorporación de clientes

En este caso de uso de agentes IA, el agente se encarga de ejecutar toda la secuencia de incorporación con un mínimo de intervención.

Ejemplo: Genera una estructura de proyecto y rellena plantillas de tareas basadas en el alcance del trabajo.

Asigna miembros del equipo en función de la capacidad actual y los requisitos del proyecto.

Envía automáticamente al cliente un correo electrónico de bienvenida, un formulario de admisión y el cronograma del proyecto.

Se remite al responsable de la cuenta si la respuesta del cliente contiene información incompleta o solicitudes fuera del alcance.

Agente de elaboración de informes

El agente de elaboración de informes es responsable de recopilar y entregar informes de rendimiento de las campañas activas de los clientes.

Ejemplo: Extrae datos de campañas de herramientas de marketing y paneles conectados.

Envía el informe al cliente a una hora programada sin intervención manual.

Marca las campañas con bajo rendimiento y las envía al estratega para su revisión.

Rastreador de aprobaciones

El rastreador de aprobaciones se encarga de supervisar las aprobaciones pendientes en todos los proyectos activos y de realizar un seguimiento automático.

Ejemplo: Realiza un seguimiento de todas las tareas o entregables que esperan la aprobación del cliente o interna.

Envía recordatorios automáticos a las partes interesadas pertinentes cuando una aprobación está vencida.

Actualiza el estado de la tarea una vez confirmada la aprobación y notifica al miembro del equipo asignado.

Se remite al responsable de la cuenta si una aprobación permanece pendiente más allá de un umbral definido.

Agente creativo

El agente creativo es responsable del soporte al proceso creativo, generando primeros borradores, moodboards, referencias y directrices creativas basadas en el briefing del cliente.

Ejemplo: Extrae los objetivos, el tono y los requisitos de entrega del briefing aprobado por el cliente.

Genera un primer borrador de la dirección creativa o variaciones del texto para que el equipo lo perfeccione.

Señala las lagunas creativas en las que el briefing carece de detalles suficientes para producir resultados de calidad.

Envía el borrador al director creativo asignado para que lo revise antes de enviarlo al cliente.

Agente de rendimiento de campañas

El agente de rendimiento de campañas se encarga de supervisar las métricas de las campañas en tiempo real y de alertar al equipo cuando se producen cambios en el rendimiento.

Ejemplo: Realiza el seguimiento de las métricas clave de rendimiento de las campañas activas en tiempo real.

Avisa al estratega cuando una campaña cae por debajo de los umbrales de rendimiento definidos.

Extrae datos históricos para contextualizar el rendimiento actual en comparación con campañas anteriores.

Genera un resumen de recomendaciones basado en las tendencias de rendimiento para que lo revise el responsable de la cuenta.

Agente de facturación

El agente de facturación se encarga de automatizar la generación de facturas, el seguimiento de pagos y la conciliación de facturas en las cuentas de clientes activas.

Ejemplo: Extrae las condiciones de precios y los entregables de las propuestas firmadas o los hilos de correo electrónico.

Notifica a los equipos de ventas y desencadena la generación de facturas automáticamente una vez que un acuerdo se marca como cerrado y ganado en el CRM.

Realiza un seguimiento del estado de los pagos en todas las cuentas de clientes activas y realiza el seguimiento de las facturas vencidas.

Se remite al responsable de la cuenta si se detecta una disputa de facturación o una discrepancia en los precios.

📚 Más información: Cómo utilizar la IA para automatizar tareas

Errores comunes al crear agentes de IA

Estos son algunos errores que debe evitar al crear agentes de IA para su agencia:

❌ Error ✅ Qué hacer en su lugar Automatización de un proceso que no comprende del todo Correlacione el flujo de trabajo de forma visual o mediante un diagrama de flujo, tomando nota del flujo de datos, las responsabilidades, las ineficiencias y las tareas que pueden beneficiarse de la automatización. Identifique dónde sigue siendo necesaria la intervención manual. Creación a partir de una base de conocimientos débil Elimine duplicados, corrija inconsistencias y etiquete los datos correctamente para que el agente disponga de información fiable sobre la que basar sus razonamientos y evitar alucinaciones. Esperar que un solo agente lo haga todo Reduzca el alcance de cada agente hasta alcanzar un nivel de especificidad extremo. Un agente bien definido que realice una tarea de forma excepcional siempre superará a un agente sobrecargado con múltiples responsabilidades. Sin mecanismo de retroalimentación ni corrección Recopile comentarios periódicos de los miembros del equipo y los clientes que experimentan de primera mano los resultados del agente. No involucrar al equipo en el proceso de diseño Involucre a los miembros del equipo en el proceso de diseño de los agentes. Organice una sesión de trabajo en la que le expliquen sus flujos de trabajo diarios y las tareas en las que se atascan constantemente. Descuidar la seguridad y la gobernanza Establezca límites claros que definan a qué puede acceder cada agente, cómo se gestionan los datos de los clientes y qué acciones requieren la aprobación explícita de un humano antes de su ejecución.

👀 ¿Sabías que...? El primer agente de IA, Shakey, se creó en la década de 1960. Era capaz de percibir y razonar sobre su entorno. Shakey podía realizar tareas que requerían planificación, búsqueda de rutas y reorganización de objetos simples. La revista Life se refirió a él como la «primera persona electrónica» en 1970. vía Sri

Limitaciones de los agentes de IA actuales

Los agentes de IA actuales destacan en tareas específicas y estructuradas. Sin embargo, los flujos de trabajo reales de las agencias son muy complejos y dinámicos. Estos son algunos de los aspectos en los que los agentes de IA pueden quedarse cortos:

Dificultades con entradas ambiguas o vagas: los agentes no pueden inferir la intención como lo hace un humano cuando un briefing carece de objetivos claros; tienden a hacer sus propias interpretaciones o suposiciones basándose en otros datos del cliente.

Comportamiento no determinista: una misma entrada no siempre producirá el mismo resultado, es decir, dos solicitudes de aprobación idénticas pueden ser enrutadas de forma diferente, lo que hace que los agentes no sean fiables para flujos de trabajo en los que la coherencia entre los entregables de los clientes es imprescindible.

Las alucinaciones siguen siendo un riesgo real: cuando trabajan con datos incompletos o información fuera de sus límites de conocimiento, los agentes presentan resultados incorrectos con tal convicción que es difícil detectarlos.

Memoria a largo plazo débil: a pesar de los avances en las ventanas de contexto, los agentes tienen dificultades para retener el contexto en tareas complejas de varios pasos, como la gestión de una campaña de cliente de larga duración con requisitos en constante evolución.

Falta de sentido común: A menudo carecen de sentido común básico, lo que da lugar a soluciones técnicamente correctas, pero lógicamente erróneas o poco prácticas.

Alta latencia y costes elevados: la ejecución de múltiples agentes en flujos de trabajo complejos aumenta tanto el tiempo de respuesta como los costes operativos, lo que puede contrarrestar las ganancias en eficiencia si no se gestiona con cuidado.

Lagunas éticas y de supervisión: los agentes no comprenden de forma innata los límites de la confidencialidad, los conflictos de intereses o cuándo una decisión tiene consecuencias suficientes como para justificar una revisión humana.

👀 ¿Sabías que...? Deloitte pagó un reembolso parcial por un informe gubernamental de 290 000 dólares después de que las alucinaciones de la IA produjeran referencias académicas falsas y una cita falsa de un tribunal federal. La IA sin control no solo genera trabajo adicional, sino que puede acarrear responsabilidades legales y daños a la reputación que superan con creces el coste del error original.

Puede programar agentes desde cero, utilizar plataformas de automatización con poco código o trabajar con herramientas que le permiten crear agentes en lenguaje humano.

Si desea crear e implementar agentes de IA rápidamente, aquí tiene tres herramientas que vale la pena tener en cuenta:

ClickUp

ClickUp es un entorno de trabajo de IA convergente que permite a las agencias gestionar los proyectos de los clientes, el trabajo interno, la comunicación y el conocimiento en un solo lugar.

Y lo mejor de todo es ClickUp Brain, el asistente de IA contextual de la plataforma. Entiende tu trabajo y las interacciones con los clientes, lo que te ahorra tener que cambiar constantemente entre herramientas y hojas de cálculo para reunir la información entre tus flujos de trabajo.

Así es como te facilitará la vida 🦸

Conecte todo su entorno de trabajo.

ClickUp AI Enterprise Search aprovecha todo el conocimiento de su entorno de trabajo y muestra respuestas, información y acciones relevantes bajo demanda.

Pida a ClickUp AI Enterprise Search que muestre la información del entorno de trabajo.

Realice preguntas en lenguaje natural sobre cualquier tema relacionado con su agencia, los cronogramas de los clientes, el estado de las tareas, los documentos de los proyectos o la actividad del equipo. Realiza una búsqueda exhaustiva en tareas, documentos, comentarios y aplicaciones externas conectadas, como Google Drive y OneDrive, extrayendo el contexto adecuado sin que usted tenga que buscarlo.

Acceso a múltiples modelos de IA.

ClickUp BrainGPT también proporciona acceso a múltiples modelos de IA externos dentro de la misma interfaz. No es necesario cambiar de herramienta ni gestionar suscripciones independientes para experimentar con los resultados de diferentes modelos.

📌 Ejemplo: ChatGPT para el trabajo diario de ejecución. Claude para análisis y síntesis de largo alcance. Gemini para tareas con gran cantidad de información y referencias cruzadas.

Las automatizaciones mantienen los flujos de trabajo de la agencia en marcha sin necesidad de seguimientos manuales.

Antes de implementar agentes de IA completos, las agencias necesitan flujos de trabajo estructurados. Las automatizaciones de ClickUp se encargan de los traspasos predecibles, los cambios de estado y el trabajo de coordinación repetitivo que ralentizan la entrega cuando se gestionan manualmente.

Establezca reglas que desencadenen acciones automáticamente cada vez que el trabajo avance utilizando ClickUp Automatizaciones.

Esto crea una base operativa fiable sobre la que los agentes de IA pueden seguir construyendo.

📌 Ejemplo: Un diseño pasa de «En curso» a «Revisión del cliente». Una automatización de ClickUp puede asignar instantáneamente al gestor de cuentas, adjuntar el formulario de comentarios del cliente, notificar al canal de revisión y establecer un recordatorio de seguimiento si no se reciben comentarios en un plazo de 48 horas. Nadie tiene que recordar el siguiente paso. El flujo de trabajo avanza por sí solo.

Mantenga el trabajo en marcha mediante traspasos y revisiones.

Los traspasos son lo que más tiempo consume en los flujos de trabajo de las agencias. A veces, un entregable permanece sin asignar durante días, no se notifica al revisor o se pierde el contexto entre los cambios de estado.

Los superagentes de ClickUp responden a estas transiciones automáticamente.

Automatice flujos de trabajo complejos de principio a fin con los superagentes personalizados de ClickUp.

Así es como se ve el ejemplo del agente IA:

Cuando una tarea pasa a «Lista para revisión», un agente asigna al revisor adecuado basándose en reglas de propiedad predefinidas.

Extrae y adjunta una lista de control de revisión de los estándares de su equipo.

Notifica al canal correspondiente, para que el revisor lo sepa inmediatamente.

Si la tarea permanece en revisión más allá de un umbral definido, el agente la marca antes de que afecte al cronograma de entrega.

Funciones principales de ClickUp

AI Writer for Work: redacta informes, correos electrónicos, documentación y descripciones de tareas basándose en el contexto de su entorno de trabajo sin necesidad de indicaciones exhaustivas.

Entorno de trabajo de IA convergente: conecta tareas, estados, cronogramas y propiedad, lo que proporciona a los agentes una visibilidad y un acceso completos a todo el sistema de su agencia.

Creador de agentes sin código: cree e implemente agentes sin escribir una sola línea de código utilizando instrucciones en lenguaje natural.

Integraciones de ClickUp: se conecta con más de 1000 herramientas para extraer datos de su pila existente y reunirlos en un único entorno de trabajo.

Catálogo de superagentes: Indicaciones predefinidas para personalizar sus propios agentes para la gestión de proyectos, la gestión de tareas, la productividad personal y ejecutiva, la programación, la inteligencia, la elaboración de informes e incluso la redacción.

Limitaciones de ClickUp

La amplia funcionalidad y el conjunto de funciones pueden resultar abrumadores para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoración y opiniones de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Escuche la opinión de un usuario que comparte su experiencia positiva en G2:

La flexibilidad de ClickUp es la mayor ventaja para nosotros. Hemos personalizado todo el entorno de trabajo en función de nuestros flujos de trabajo empresariales, en lugar de ajustar nuestros procesos a la herramienta. La utilizamos en los departamentos de Éxito del Cliente, Crecimiento, Operaciones, Cumplimiento Normativo, Finanzas y Tecnología, y tener todo en un solo lugar nos ha proporcionado una estructura sólida y una gran visibilidad. Los estados, campos, automatizaciones y paneles personalizados nos ayudan a gestionar la incorporación, el cumplimiento normativo, las integraciones y el seguimiento interno de forma fluida, con mucha menos dependencia de los correos electrónicos y los seguimientos.

La flexibilidad de ClickUp es la mayor ventaja para nosotros. Hemos personalizado todo el entorno de trabajo en función de nuestros flujos de trabajo empresariales, en lugar de ajustar nuestros procesos a la herramienta. La utilizamos en los departamentos de Éxito del Cliente, Crecimiento, Operaciones, Cumplimiento Normativo, Finanzas y Tecnología, y tener todo en un solo lugar nos ha proporcionado una estructura sólida y una gran visibilidad. Los estados, campos, automatizaciones y paneles personalizados nos ayudan a gestionar la incorporación, el cumplimiento normativo, las integraciones y el seguimiento interno de forma fluida, con mucha menos dependencia de los correos electrónicos y los seguimientos.

Historia de un cliente: ClickUp X Bell Direct 😓 El problema: «El trabajo sobre el trabajo» estaba bloqueando la productividad real El equipo de operaciones de Bell Direct estaba desbordado. Cada día gestionaban más de 800 correos electrónicos de clientes, cada uno de los cuales requería una lectura manual, una clasificación, una categorización y un envío a la persona adecuada. La situación ejercía presión sobre la eficiencia, la visibilidad y la calidad del servicio del equipo, a pesar de que la empresa ofrecía excelentes resultados a sus clientes. ✅ La solución: un entorno de trabajo unificado + agentes de IA que funcionan como compañeros de equipo En lugar de añadir otra herramienta desconectada a la pila, Bell Direct eligió ClickUp como su centro de comandos central. Consolidaron todo, desde tareas y documentos hasta procesos y conocimientos, en un único entorno de trabajo en el que la IA tenía todo el contexto. En lugar de depender de bots o plantillas genéricas, implementaron un superagente al que llamaron «Delegator». Se trata de un compañero de equipo autónomo entrenado para clasificar el trabajo entrante: Lee todos los correos electrónicos que llegan a la bandeja de entrada compartida.

Clasifica la urgencia, el cliente y el tema utilizando campos personalizados con IA.

Prioriza y dirige cada tarea a la persona adecuada en tiempo real. Todo ello sin necesidad de intervención manual por parte de operadores humanos. 😄 El impacto: ganancias operativas cuantificables Aumento del 20 % en la eficiencia operativa, lo que significa que más trabajo se termina más rápido con los mismos recursos.

Se libera la capacidad equivalente a dos empleados a tiempo completo, que ahora están disponibles para tareas estratégicas de alto valor.

Más de 800 correos electrónicos diarios de clientes clasificados en tiempo real. El Super Agent ahora distribuye el trabajo como lo haría un humano, pero a la velocidad y escala de una máquina.

Hacer

vía Make

Make es una plataforma de automatización visual diseñada para equipos que necesitan lógica de ramificación, transformaciones de datos complejas y flujos de trabajo de varios pasos. A diferencia de los constructores lineales, la herramienta le permite ver todo el flujo de trabajo en un lienzo de una sola vez, lo que facilita la comprensión de cómo se mueven los datos entre los sistemas a medida que los flujos de trabajo se vuelven más complejos.

Recientemente también ha lanzado Make AI Agents, que permite a los equipos integrar la automatización de agentes directamente en sus escenarios, lo que lo convierte en una opción sólida para las agencias que están listas para ir más allá de la automatización básica.

Cree funciones clave

Utilice el generador de lienzos visuales con enrutadores, iteradores y agregadores que le permiten dividir los datos en múltiples rutas y combinar los resultados de operaciones paralelas.

Obtenga funciones integradas de transformación de datos para reformatear fechas, analizar JSON y manipular texto sin necesidad de herramientas externas.

Conecte cualquier API REST con el módulo HTTP cuando no haya integraciones preconstruidas disponibles, más allá de los más de 3000 conectores nativos.

Supervise todos los escenarios, el estado de ejecución, las tasas de error y el consumo de crédito en todas las cuentas de los clientes de un vistazo en el panel de control de Make Grid.

Obtenga compatibilidad nativa para agentes de IA para integrar pasos de agentes directamente en los flujos de trabajo existentes.

Establezca límites

La interfaz basada en lienzos tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios sin conocimientos técnicos.

Los precios basados en créditos hacen que los costes sean más difíciles de predecir; cada acción y cada desencadenante consumen créditos, incluidos aquellos que no se ejecutan.

Establezca los precios

Free

Make Plan : 9 $ al mes.

Corporación

Hacer una valoración

G2 : 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Make?

Escuche la opinión de un crítico de G2:

Lo que más me gusta de Make es lo sencillo e intuitivo que resulta crear automatizaciones. Valoro especialmente lo fácil que es establecer la conexión con herramientas como Webflow y muchas otras, lo que permite automatizar procesos sin necesidad de código complejo.

Lo que más me gusta de Make es lo sencillo e intuitivo que resulta crear automatizaciones. Valoro especialmente lo fácil que es establecer la conexión con herramientas como Webflow y muchas otras, lo que permite automatizar procesos sin necesidad de código complejo.

Zapier

a través de Zapier

Zapier conecta más de 8000 aplicaciones a través de un modelo de desencadenante y acción que los equipos sin conocimientos técnicos pueden configurar en cuestión de minutos. Ha sido la solución preferida para la automatización sencilla entre aplicaciones durante años y, con la incorporación de Zapier Agents, ahora ofrece compatibilidad con flujos de trabajo autónomos de varios pasos que pueden tomar decisiones y actuar en las herramientas conectadas sin necesidad de introducir datos manualmente en cada paso.

Funciones principales de Zapier

Cree Zaps de varios pasos con rutas condicionales, filtros y ramas lógicas sin necesidad de escribir código.

Los agentes de Zapier gestionan de forma autónoma tareas basadas en decisiones en aplicaciones conectadas, desde la calificación de clientes potenciales hasta el enrutamiento de las solicitudes de los clientes.

Más de 8000 integraciones nativas que abarcan CRM, herramientas de gestión de proyectos, plataformas de correo electrónico y mucho más.

El asistente de IA Copilot ayuda a crear, solucionar problemas e iterar en los flujos de trabajo utilizando un lenguaje sencillo.

Los pasos de filtros, rutas y formateo no cuentan para el uso de tareas, lo que mantiene los costes más predecibles en flujos de trabajo complejos.

Limitaciones de Zapier

Los precios basados en tareas se adaptan rápidamente a las agencias que gestionan flujos de trabajo de gran volumen en múltiples cuentas de clientes.

Los costes pueden dispararse inesperadamente cuando los flujos de trabajo alcanzan los límites de tareas a mitad de mes, lo que desencadena la facturación por exceso de pago por tarea.

Precios de Zapier

Free

Profesional: 19,99 $ al mes.

Equipo : 69 $ al mes

Corporación: Personalizado

Valoración de Zapier

G2 : 4,5/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Escuche la opinión de un crítico de G2:

Zapier simplifica las automatizaciones, incluso para personas sin conocimientos técnicos. Me permitió conectar varias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms y Hojas de cálculo de Google), lo que nos permitió gestionar nuestros clientes potenciales de forma mucho más rápida y organizada. Una vez configurados los Zaps, funcionan de forma fiable en segundo plano y nos ahorran mucho trabajo manual.

Zapier simplifica las automatizaciones, incluso para personas sin conocimientos técnicos. Me permitió conectar varias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms y Hojas de cálculo de Google), lo que nos permitió gestionar nuestros clientes potenciales de forma mucho más rápida y organizada. Una vez configurados los Zaps, funcionan de forma fiable en segundo plano y nos ahorran mucho trabajo manual.

¿Qué problemas éticos deben tener en cuenta las agencias al implementar agentes de IA?

Las agencias son responsables de adoptar un marco ético proactivo que no comprometa la integridad de los datos de los clientes ni la confianza que han construido con ellos.

Antes de adoptar cualquier tipo de agente IA, debe tener muy en cuenta los siguientes problemas:

Problema ético ¿Qué significa esto para su agencia? Privacidad y consentimiento de datos Los clientes deben dar su consentimiento explícito para que un agente procese sus datos, especialmente en los flujos de trabajo de comunicación. Sesgo en la toma de decisiones Realice auditorías de sesgos antes y después de la implementación. Utilice conjuntos de datos de entrenamiento diversos y representativos para evitar que los agentes hereden sesgos históricos que restan prioridad a determinadas cuentas de clientes o desvían solicitudes. Responsabilidad Defina cláusulas de responsabilidad en los términos contractuales antes de la implementación. Cuando un agente provoca el incumplimiento de un plazo, un entrega incorrecta o una pérdida financiera, es necesario que exista una cadena de responsabilidad clara. Seguridad de los datos Utilice los agentes dentro de protocolos de seguridad de nivel corporativo con controles de acceso estrictos, registros de auditoría para cada acción realizada y políticas claras de retención de datos. Automatización excesiva No sustituya por completo el criterio humano en los flujos de trabajo de atención al cliente para escalar más rápido. Los clientes notan cuando desaparece la atención personalizada, y ningún agente puede replicar la inteligencia relacional que tiene un buen gestor de cuentas.

Cree superagentes para el flujo de trabajo de su agencia.

Los flujos de trabajo de su agencia seguirán evolucionando a medida que crezca. Necesita agentes inteligentes que puedan acelerar la entrega y mantener la coherencia de las operaciones rutinarias, incluso cuando aumenten las demandas de los clientes.

Pero las herramientas fragmentadas crean agentes fragmentados. Cuando sus datos, comunicaciones y proyectos se encuentran en sistemas separados, los agentes carecen del contexto que necesitan para actuar de forma fiable.

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp reúne tus tareas, documentos, cronogramas y flujos de trabajo de los clientes en un solo lugar, lo que proporciona a los superagentes la visibilidad completa necesaria para coordinar el trabajo, detectar riesgos y mantener el avance de las entregas. Crea una vez, implementa en todos los flujos de trabajo y deja que tu agencia funcione con la claridad y el control que la coordinación manual no puede mantener a gran escala.

¿Está listo para implementar agentes preconfigurados para su agencia? Regístrese en ClickUp gratis ✅

Preguntas frecuentes

Existen creadores de agentes sin código, de tipo «arrastrar y soltar», que le permiten crear agentes sin necesidad de conocimientos técnicos. También puede crear agentes en lenguaje natural, simplemente describiendo el agente que desea y dejando que la plataforma lo configure.

La elección adecuada depende, en última instancia, del ajuste de su pila de inteligencia artificial y de las necesidades de los flujos de trabajo de su agencia. GPT-4 y Claude gestionan bien las tareas que requieren razonamiento y un uso intensivo del lenguaje, mientras que Gemini es más adecuado para el razonamiento profundo y las tareas que requieren una amplia recuperación de conocimientos.

La capacidad de un agente para razonar y actuar con precisión depende de la calidad y la relevancia de los datos subyacentes. Aliméntelo con datos limpios, etiquetados y estructurados, implemente RAG si es necesario capturar datos de múltiples fuentes de datos y estructure su indicación de manera eficiente con límites claros para reducir las alucinaciones.

Las indicaciones mal definidas, las fuentes de datos débiles o inconsistentes, la falta de retroalimentación y la eliminación prematura de la supervisión humana son las razones más comunes por las que los agentes fallan en entornos reales.

Sí. Los agentes de IA utilizan la memoria a corto y largo plazo para gestionar el contexto. La memoria a corto plazo gestiona el contexto dentro de una sola sesión, mientras que la memoria a largo plazo almacena datos históricos de todas las sesiones, normalmente a través de una base de datos vectorial.

El coste depende del modelo, el volumen de uso y la plataforma. Los costes de la API para modelos como GPT-4 se basan en tokens. Los flujos de trabajo complejos y de alta frecuencia pueden resultar muy costosos si no se supervisan.

No. Los agentes se encargan de la ejecución y la coordinación. La estrategia, las relaciones con los clientes, el criterio creativo y la responsabilidad siguen requiriendo la intervención humana. Los agentes simplemente hacen que su equipo sea más rápido y más hábil.