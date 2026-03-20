Una investigación de McKinsey reveló que el 51 % de los encuestados de organizaciones que utilizan la IA afirman que sus empresas ya han experimentado al menos una consecuencia negativa derivada de ella, y casi un tercio señala consecuencias relacionadas con la imprecisión de la IA. Esto hace que el punto de traspaso sea mucho más importante.

Y es que lo difícil rara vez es crear el flujo de trabajo en sí. Lo difícil es decidir en qué momentos debe intervenir el criterio humano, qué contexto debe acompañar al traspaso y cómo mantener el proceso en marcha sin generar retrasos.

En esta publicación, analizaremos 10 plantillas gratuitas de flujos de trabajo con intervención humana, qué te ayuda a estructurar cada una de ellas y cómo elegir la configuración adecuada para tu equipo.

Las mejores plantillas de flujos de trabajo con intervención humana de un vistazo

¿Qué es un flujo de trabajo con intervención humana?

Un flujo de trabajo con intervención humana es un proceso en el que la automatización o la IA realizan parte del trabajo, pero una persona interviene en momentos clave para revisar, aprobar, corregir u orientar lo que ocurre a continuación. En otras palabras, el sistema no funciona totalmente en piloto automático, sino que se detiene para dar paso al criterio humano cuando la precisión, la seguridad, la calidad o la responsabilidad son fundamentales.

En la práctica, esto suele verse así:

El flujo de trabajo continúa en función de esa decisión

El sistema genera un resultado o una acción recomendada

Una persona lo revisa, realiza la edición o lo aprueba/rechaza

📌 Entre los escenarios habituales de HITL se incluyen: Escalaciones de clientes: un bot se encarga de las consultas de soporte de primer nivel, mientras que un agente humano interviene en los problemas complejos o delicados.

Revisión de contenidos: la IA redacta el borrador y una persona lo aprueba antes de su publicación.

Control de calidad: La automatización señala posibles defectos y una persona confirma o anula la señal.

Aprobación de gastos: El sistema envía automáticamente las solicitudes que superan un umbral determinado a un responsable para su revisión.

10 plantillas de flujos de trabajo con intervención humana para tu equipo

Estas plantillas de flujos de trabajo con intervención humana abarcan un amplio intervalo de casos de uso, desde el control de calidad y las revisiones de diseño hasta las auditorías de procesos y los calendarios de contenido. Todas son gratuitas, personalizables y están diseñadas para ayudarte a insertar puntos de control humanos exactamente donde tu flujo de trabajo los necesite.

Como todas ellas se encuentran dentro de ClickUp, puedes conectarlas a potentes automatizaciones y a la IA para una coordinación de flujos de trabajo más inteligente y rápida.

Echemos un vistazo:

1. Plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Revisa los resultados de la IA y envía las decisiones de aprobación o reelaboración con la plantilla de lista de control de calidad de ClickUp.

Cuando la IA, la automatización o cualquier sistema de primera pasada realiza el procesamiento inicial, la plantilla de lista de control de calidad de ClickUp ofrece a los revisores humanos un espacio para inspeccionar el resultado. Además, pueden clasificar el problema, registrar comentarios y decidir si se aprueba, necesita otra aprobación o debe marcarse para que se tomen medidas adicionales.

Resulta útil cuando un proyecto contiene muchos puntos de revisión y cada uno de ellos requiere una decisión discrecional. Puedes realizar un seguimiento de los elementos de la lista de control dentro de un proyecto principal, supervisar el progreso tanto a nivel de elemento como de proyecto, y mantener la decisión final adjunta al problema que se está revisando.

Por qué te gustará esta plantilla:

Revisión basada en la gravedad: Marque los problemas como «Críticos», «Importantes» o «Menores» para diferenciar lo que requiere atención humana inmediata de lo que puede esperar.

Flujo de aprobación claro: utiliza utiliza los estados personalizados de ClickUp , como «Pendiente de aprobación», «Aprobado» y «Nueva aprobación», para que las fases de revisión sean visibles desde la inspección hasta la firma.

Registro de revisión integrado: Registra el progreso, las fechas de aprobación, los comentarios y los resultados en la misma lista de control, lo que facilita mucho el seguimiento y la rendición de cuentas.

✅ Ideal para: responsables de control de calidad y equipos de operaciones que revisan los resultados señalados por la IA antes de su aprobación o publicación definitivas.

🧠 Dato curioso: DeepMind creó un agente de IA que superó el nivel básico humano en los 57 juegos de Atari 2600. Sí, en los 57. Se llamaba Agent57, un nombre que, de alguna manera, resulta a la vez muy técnico y muy propio de los videojuegos arcade.

📚 Lee también: Las mejores herramientas de software de control de calidad para pruebas de software

2. Plantilla de revisión de diseño de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Gestiona los activos de diseño a través de comentarios, revisiones y aprobaciones en un solo lugar con la plantilla de revisión de diseño de ClickUp.

Los equipos creativos suelen tener dificultades porque los comentarios se pierden entre los correos electrónicos o los hilos de Slack, lo que da lugar a ciclos de revisión confusos y retrasos en las aprobaciones. La plantilla de revisión de diseño de ClickUp canaliza los recursos de diseño a través de fases estructuradas de comentarios y aprobación, abarcando la revisión inicial, las solicitudes de revisión y la aprobación final en un solo lugar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Revisión organizada: Mantén el resumen de la revisión, el estado, la meta, el enlace al borrador y el contexto de la tarea en un solo Mantén el resumen de la revisión, el estado, la meta, el enlace al borrador y el contexto de la tarea en un solo documento de ClickUp , para que todos trabajen partiendo del mismo punto de referencia.

Propiedad clara de los comentarios: asigna comentarios específicos al diseñador, revisor o responsable de la aprobación adecuados con asigna comentarios específicos al diseñador, revisor o responsable de la aprobación adecuados con los comentarios asignados de ClickUp.

Fases de decisión visibles: Avanza el trabajo a través de las fases «Pendiente», «En curso», «Para revisión», «Necesita revisión» y «Listo», con un estado de revisión humana fácil de consultar en cada paso.

✅ Ideal para: Jefes creativos y equipos de operaciones de diseño que revisan borradores asistidos por IA antes de la aprobación final.

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Se te ha ocurrido una idea sobre la marcha? Usa Talk-to-Text para hablar con naturalidad y convertir notas de voz sin pulir en texto pulido, ¡listo para que la IA de ClickUp actúe en consecuencia! ClickUp Brain MAX Talk to Text Es una forma rápida de capturar ideas, redactar actualizaciones y mantener el trabajo en marcha cuando escribir solo te ralentizaría.

3. Plantilla de lista de control para pruebas de aceptación del usuario de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Valida los requisitos y la experiencia de usuario antes del lanzamiento con la plantilla de lista de control para pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp.

Las pruebas automatizadas son excelentes para detectar regresiones en el código, pero no pueden decirte si una nueva función resulta satisfactoria para el usuario. La plantilla de lista de control de pruebas de aceptación del usuario de ClickUp ayuda a validar si tu software cumple los requisitos y ofrece una buena experiencia de usuario antes de su puesta en marcha.

Por qué te gustará esta plantilla:

Validación centrada en el ser humano: Ofrezca a los evaluadores un entorno estructurado para confirmar la usabilidad, los casos extremos y el comportamiento en el mundo real que los scripts de automatización suelen pasar por alto.

Registros de pruebas claros: Realice el seguimiento de los casos de prueba, los resultados esperados, los resultados reales, las asignaciones de los evaluadores y el estado en un único flujo de trabajo que su equipo pueda revisar rápidamente.

Escalado más rápido de incidencias: envía las pruebas fallidas al triaje de ingeniería con envía las pruebas fallidas al triaje de ingeniería con ClickUp Automatizaciones , lo que garantiza un traspaso claro y elimina pasos manuales adicionales

✅ Ideal para: equipos de producto que realizan comprobaciones finales de aceptación por parte de personas antes del lanzamiento de una función.

👀 ¿Sabías que...? El 88 % de los ejecutivos encuestados por PwC afirmaron que tienen planificado aumentar los presupuestos relacionados con la IA debido a la IA agentiva.

4. Plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Captura los POE con revisión y aprobaciones integradas utilizando la plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp.

Mantener los POE actualizados y accesibles es un reto constante. Pero, una vez más, la documentación desactualizada puede provocar problemas de cumplimiento normativo o un trabajo inconsistente.

La plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp te ayuda a registrar los procedimientos operativos estándar con pasos de revisión y aprobación integrados. Básicamente, el primer borrador lo genera la IA y se envía a un humano, pasando por varios pasos de aprobación en diferentes departamentos. Esto garantiza que tu documentación esté siempre actualizada y sea precisa.

Por qué te gustará esta plantilla:

Fases de documentación claras: haz que cada proceso pase por las fases de Investigación, Documentación, Pendiente de aprobación, Pendiente de revisión y En producción, con el estado de la revisión visible de un vistazo

Estructura de aprobación integrada: Asigne partes interesadas y responsables de la aprobación directamente dentro del flujo de trabajo, manteniendo la revisión humana adjunta al proceso exacto que se está documentando.

Organización por departamentos: agrupa los procedimientos por equipos, como RR. HH., Soporte y Cadena de suministro, lo que facilita la gestión de grandes esfuerzos de documentación.

✅ Ideal para: responsables de operaciones y propietarios de procesos que documentan flujos de trabajo con gran volumen de revisión antes de publicarlos entre los equipos.

🎥 ¿Tienes interés en crear tus propios flujos de trabajo con intervención humana utilizando un agente de IA? Mira este vídeo para saber cómo hacerlo.

5. Plantilla de diagrama de flujo de procesos de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Correlaciona flujos de trabajo, puntos de decisión y puntos de control humanos con la plantilla de diagrama de flujo de procesos de ClickUp.

Cuando diseñas un nuevo flujo de trabajo automatizado, puede resultar difícil visualizar dónde pueden surgir problemas o dónde es necesaria la intervención humana. Esta plantilla visual de gráfico de flujo de procesos de ClickUp te ayuda a correlacionar tus flujos de trabajo, puntos de decisión y traspasos, para que puedas ver claramente dónde insertar puntos de control humanos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Mejor planificación de excepciones: marca las rutas de rechazo, los puntos de escalado y las rutas alternativas antes de que el flujo de trabajo entre en funcionamiento, lo que reducirá las sorpresas posteriores

Mapeo visual del flujo de trabajo: Crea todo el proceso en Crea todo el proceso en ClickUp Whiteboards (un tablero visual impulsado por IA) donde cada paso, rama y traspaso es fácil de seguir

Funciones claras basadas en roles: Separa las responsabilidades entre equipos o partes interesadas, lo que te ayuda a ver exactamente quién es el responsable de cada punto de control del flujo de trabajo.

✅ Ideal para: Diseñadores de procesos que crean flujos de trabajo con intervención humana con múltiples traspasos y puntos de aprobación.

📮 ClickUp Insight: El 36 % de los encuestados afirma que las preocupaciones relacionadas con la confianza y la seguridad son la principal razón por la que dudan a la hora de utilizar más los agentes de IA. La mayoría de las veces, el usuario no sabe dónde se encuentra el agente, a qué tiene acceso ni cómo se regulan sus acciones una vez que está en funcionamiento. Los Superagentes se configuran como usuarios de primer nivel dentro de un entorno de trabajo regulado. Heredan los mismos permisos de usuario que tu equipo, lo que garantiza un acceso explícito y controlado desde el primer día. Cada acción que realizan se registra en tiempo real y, en el caso de las decisiones de gran impacto, un humano participa en el proceso para dar su aprobación. La inteligencia puede avanzar más rápido, operando con firmeza dentro de los límites en los que los equipos confían para garantizar la seguridad y la responsabilidad.

6. Plantilla de auditoría y mejora de procesos de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Audita flujos de trabajo, detecta cuellos de botella y realiza el seguimiento de las mejoras con la plantilla de auditoría y mejora de procesos de ClickUp.

La auditoría de los flujos de trabajo existentes para detectar cuellos de botella suele ser un proceso manual y laborioso que se pospone indefinidamente. Afortunadamente, la plantilla de auditoría y mejora de procesos de ClickUp proporciona un marco para auditar tus procesos, identificar ineficiencias y realizar el seguimiento de las medidas de mejora.

Combínalas con los paneles de control de ClickUp para supervisar las tendencias de auditoría, los problemas abiertos y el progreso del seguimiento a un nivel superior.

Por qué te gustará esta plantilla:

Puntuación de auditoría clara: Marque los resultados como «Conforme», «Oportunidad de mejora», entre otros, para facilitar la lectura de las prioridades.

Organizadas por área de auditoría: revisa los problemas en las secciones de Procesos, Recursos y Gestión, lo que ayuda a los equipos a identificar dónde se encuentra el verdadero problema.

Diseñado para el seguimiento: Asigna cada hallazgo a un propietario y una fecha límite con Asigna cada hallazgo a un propietario y una fecha límite con las tareas de ClickUp , manteniendo el trabajo de mejora vinculado a la auditoría original.

✅ Ideal para: responsables de control de calidad y equipos de operaciones que revisan flujos de trabajo verificados por personas y realizan el seguimiento de las medidas correctivas tras las auditorías.

🎥 Bonificación: ¿Quieres una IA que actúe como un compañero de equipo real? Los Super Agents de ClickUp mantienen la intervención humana por diseño. Funcionan dentro de tus permisos, utilizan únicamente las herramientas y los conocimientos a los que les has concedido acceso, y pueden involucrar a personas para que revisen el proceso cuando un flujo de trabajo requiera una decisión o aprobación. Así que, tanto si les pides que investiguen, deleguen o actúen en una tarea, tú mantienes el control mientras el trabajo sigue avanzando.

7. Plantilla de ClickUp para crear procesos de forma eficiente

Consigue la plantilla gratuita Diseña nuevos procesos con roles, dependencias y etapas de aprobación claras utilizando la plantilla «Crear procesos de forma eficiente» de ClickUp.

Diseñar un nuevo proceso desde cero sin un marco claro es una receta segura para que los roles queden poco definidos y la puesta en marcha sea caótica. Pero no con la plantilla «Crear procesos de forma eficiente» de ClickUp. Esta plantilla te guía en el diseño de nuevos procesos, recopilando todos los pasos, roles, dependencias y etapas de aprobación necesarios antes de ponerlos en marcha.

Por qué te gustará esta plantilla:

Planificación con múltiples vistas: Cambia entre Cambia entre las vistas de ClickUp , como la vista general del proceso, el diagrama de Gantt, el diagrama SIPOC y el mapa de procesos, a medida que el flujo de trabajo va tomando forma.

Mapeo claro de dependencias: Utiliza Utiliza las dependencias de tareas de ClickUp para mostrar qué pasos están bloqueados por trabajos anteriores y mantener intacta la secuencia de implementación.

Borradores iniciales más sólidos: Utiliza Utiliza ClickUp Brain para generar los pasos iniciales del proceso, pulir las descripciones y convertir las notas preliminares en un esquema inicial más útil.

✅ Ideal para: propietarios de procesos que diseñan nuevos flujos de trabajo antes de entregarlos para su ejecución.

8. Plantilla de integración de software de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Centraliza los requisitos, crea tareas, realiza pruebas y gestiona las aprobaciones de puesta en marcha con la plantilla de integración de software de ClickUp.

Gestionar un proyecto de integración de software implica hacer un seguimiento de los requisitos técnicos, las tareas de desarrollo y las aprobaciones de las partes interesadas, a menudo a través de múltiples herramientas. La plantilla de integración de software de ClickUp centraliza todo el proceso, desde el seguimiento de los requisitos y el desarrollo hasta la gestión de las pruebas y las aprobaciones de puesta en marcha.

Por qué te gustará esta plantilla:

Puntos de control humanos claros: Utiliza estados como «Necesita intervención» para marcar los puntos exactos en los que una persona debe revisar, confirmar o aprobar el siguiente paso.

Visibilidad de los procesos por tipo de integración: Mantenga separados los flujos de trabajo de datos, sistemas y procesos, lo que facilita el envío del problema adecuado al equipo adecuado

Seguimiento paso a paso de los traspasos: Registra tareas secuenciales como la selección de proveedores, la confirmación de compras y las solicitudes de pago en una sola lista, en lugar de repartirlas entre diferentes herramientas

✅ Ideal para: responsables de implementación que crean flujos de trabajo de integración con pasos de aprobación, comprobaciones de excepciones y traspasos entre equipos.

9. Automatización del correo electrónico con la plantilla de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Crea flujos de trabajo de correo electrónico con puntos de control claros para la revisión humana utilizando la plantilla «Automatización del correo electrónico con ClickUp».

La plantilla «Automatización de correo electrónico con ClickUp» te ayuda a crear un flujo de trabajo de correo electrónico que sigue contando con puntos de control humanos inconfundibles. Úsala para documentar qué es el desencadenante del correo electrónico, qué datos se incorporan y cuándo exactamente un compañero de equipo debe revisar, aprobar o hacerse cargo antes de que se envíe cualquier información confidencial.

Por qué te gustará esta plantilla:

Puertas de revisión integradas: Añade pasos explícitos para la aprobación (texto, destinatarios, plazos) antes de activar la automatización.

Gestión de excepciones definida: Explica con detalle qué ocurre cuando un cliente responde, el envío de un formulario parece sospechoso o la solicitud debe derivarse a un nivel superior.

Lista de control de configuración repetible: Registra los pasos exactos de la configuración (desencadenante, condiciones, campos variables), para que tus compañeros de equipo puedan recrear la automatización de forma coherente

✅ Ideal para: responsables de operaciones de éxito del cliente que configuran correos electrónicos de incorporación y renovación que requieren aprobaciones y procesos de seguimiento manuales.

📚 Lea también: Cómo la IA está transformando el cumplimiento normativo y las auditorías

10. Plantilla de calendario editorial de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Gestiona el contenido con fases de revisión y un calendario de publicación utilizando la plantilla de calendario editorial de ClickUp.

La IA es ideal para generar ideas de contenido o primeros borradores, pero tus editores aportan el toque humano esencial, revisando la calidad, aprobando las versiones finales y programando el contenido para alinearlo con la estrategia de tu marca. La plantilla de calendario editorial de ClickUp incluye las fases del proceso de contenido (idea → borrador → revisión → publicación), campos de personas asignadas, fechas límite y un calendario de publicaciones.

Por qué te gustará esta plantilla:

Flujo editorial basado en el estado: Mueve cada activo a través de fases como «Pendiente», «Investigación» y «Borrador» para que los traspasos de la IA al ser humano tengan visibilidad.

Metadatos de contenido integrados: Mantén las fechas de publicación, los canales, los tipos de contenido, los autores, los editores y las palabras clave adjuntos a cada elemento para que Mantén las fechas de publicación, los canales, los tipos de contenido, los autores, los editores y las palabras clave adjuntos a cada elemento para que las revisiones sean más claras.

Supervisión clara de la publicación: Realice el seguimiento de lo que se está investigando, redactando, editando y preparando para su publicación en una vista compartida

✅ Ideal para: responsables de operaciones de contenido que gestionan flujos de trabajo editoriales multicanal con redacción asistida por IA y revisión editorial humana.

⚡️ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de calendarios mensuales para organizar tu tiempo

Cómo crear flujos de trabajo con intervención humana en ClickUp

Entonces, ¿cómo se crea realmente un flujo de trabajo con intervención humana en ClickUp?

Echemos un vistazo:

Planifica tu flujo de trabajo: Empieza por identificar qué partes de tu proceso se pueden automatizar y cuáles requieren una intervención humana para aprobaciones, revisiones o escalados. Configura las fases de las tareas: utiliza utiliza los estados personalizados de ClickUp para crear un flujo de trabajo visual que refleje cada fase de tu flujo de trabajo, desde los pasos automatizados hasta las etapas de revisión humana, como «Necesita aprobación» o «Revisiones solicitadas». Añade pasos de aprobación: Crea automatizaciones de ClickUp que detengan el flujo de trabajo en momentos críticos. Por ejemplo, cuando el estado de una tarea cambie a «Necesita revisión», una automatización puede asignársela automáticamente a la persona responsable correspondiente. Conecta ClickUp Brain: Deja que la IA se encargue del trabajo pesado de redactar, resumir o clasificar tareas. A continuación, utiliza automatizaciones para enviar el resultado generado por la IA a una persona para que tome la decisión final. Realiza un seguimiento y itera: utiliza los paneles de ClickUp para obtener una vista en tiempo real de tus flujos de trabajo HITL. Supervisa los cuellos de botella, realiza un seguimiento de los tiempos de aprobación y comprueba cuántas excepciones se están gestionando para que puedas realizar ajustes que utiliza los paneles de ClickUp para obtener una vista en tiempo real de tus flujos de trabajo HITL. Supervisa los cuellos de botella, realiza un seguimiento de los tiempos de aprobación y comprueba cuántas excepciones se están gestionando para que puedas realizar ajustes que mejoren el proceso a medida que este madura.

Incorpora puntos de control humanos al flujo de trabajo con ClickUp

Un flujo de trabajo con intervención humana funciona porque aporta criterio donde más importa.

Pero eso solo funciona cuando el proceso es claro y fácil de ejecutar.

ClickUp te ayuda a convertir una plantilla en un verdadero sistema operativo. Puedes documentar el flujo de trabajo, asignar puntos de revisión, automatizar los pasos rutinarios y mantener todas las transferencias con visibilidad en un solo lugar. Con la IA en el entorno de trabajo, también puedes resumir el contexto, preparar aprobaciones y avanzar más rápido sin perder el toque humano.

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Preguntas frecuentes

La principal diferencia es la participación humana. Los flujos de trabajo HITL (human-in-the-loop) mantienen a las personas involucradas en puntos clave para revisar, aprobar, corregir o escalar los resultados de la IA, lo que los hace más adecuados para trabajos de mayor riesgo o más matizados. Los flujos de trabajo totalmente automatizados permiten que el sistema complete las tareas de principio a fin sin intervención humana, lo que es más rápido, pero más adecuado para procesos de bajo riesgo basados en reglas.

Deberías utilizar un flujo de trabajo HITL para cualquier proceso que implique criterio creativo, revisiones de cumplimiento, gestión de excepciones o decisiones de alto riesgo en las que el contexto sea fundamental y la automatización por sí sola resulte demasiado arriesgada.

Sí, ClickUp Brain tiene compatibilidad con flujos de trabajo con intervención humana. Brain puede crear automatizaciones en lenguaje sencillo, mientras que las funciones de aprobación y automatización de ClickUp permiten a los equipos pausar el trabajo para su revisión, enviar las tareas al responsable de aprobación adecuado y requerir una firma antes de pasar al siguiente paso. Esto significa que Brain puede ayudar a generar, resumir o desencadenar acciones, mientras que los humanos mantienen el control en los puntos clave de revisión.