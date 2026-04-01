Flujos de trabajo multiagente de IA: cómo funcionan y ejemplos reales

Para 2028, Gartner prevé que el 15 % de las decisiones empresariales diarias se tomen de forma autónoma mediante IA agentiva, frente a prácticamente ninguna en 2024. Esto te da una idea de hacia dónde se dirigen las cosas.

A medida que los flujos de trabajo se vuelven más interconectados —abarcando herramientas, equipos y fuentes de datos—, los sistemas de un solo agente empiezan a fallar. Pueden completar tareas, pero tienen dificultades con la orquestación, la complejidad de la coordinación y la ejecución en paralelo.

Un flujo de trabajo multiagente de IA cambia esa dinámica. En lugar de que un solo agente se encargue de todo, varios agentes especializados colaboran para sacar adelante el trabajo complejo.

En este artículo, descubrirás cómo funcionan los flujos de trabajo multiagente de IA, dónde aportan un valor real y cómo diseñarlos de forma eficaz.

¿Qué son los flujos de trabajo multiagente de IA?

Un flujo de trabajo multiagente de IA es un sistema estructurado en el que varios agentes colaboran para alcanzar una meta, en lugar de depender de un único modelo para gestionarlo todo. En lugar de un asistente generalista que intente gestionar todo el proceso, se diseña un entorno en el que los agentes inteligentes se reparten las responsabilidades y coordinan los resultados.

En una configuración de agente único, un modelo percibe la entrada, la analiza y genera la salida. Esto funciona para tareas aisladas. Pero en entornos más dinámicos, un único responsable de la toma de decisiones puede convertirse en un cuello de botella.

Una configuración multiagente realiza la distribución de responsabilidades entre diferentes agentes, cada uno de ellos diseñado para desempeñar un rol específico dentro del flujo de trabajo general de los agentes.

Estos agentes especializados pueden centrarse en la investigación, el análisis, la validación o la ejecución. Juntos, forman una arquitectura multiagente estructurada en la que todo el sistema funciona más como un equipo real que como un único asistente. La clave reside en cómo los agentes colaboran, realizan el uso compartido del contexto y se transmiten los resultados entre sí.

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Cómo funcionan los sistemas de IA multiagente

En la práctica, los sistemas multiagente funcionan mediante una coordinación estructurada en lugar de una ejecución aislada. En lugar de depender de un único modelo para gestionar todo, se diseña un sistema en el que los agentes individuales operan de forma independiente, pero permanecen conectados a través de una lógica, una memoria y un enrutamiento usados de forma compartida.

Una configuración típica incluye un agente supervisor responsable de la supervisión y la coordinación. Este interpreta el objetivo, realiza la distribución de subtareas a los agentes ejecutores y gestiona la coordinación de los agentes en todo el sistema. Cada agente se centra en una responsabilidad definida, al tiempo que contribuye a un flujo de trabajo completo.

Entre bastidores, varios mecanismos se encargan de que todo funcione en armonía:

Las interacciones entre agentes garantizan que los resultados de un agente se conviertan en entradas estructuradas para otros agentes

El procesamiento paralelo permite que los agentes paralelos trabajen simultáneamente en diferentes partes de una tarea

El enrutamiento dinámico determina qué agente se encarga de cada tarea en función del contexto y la complejidad.

Los sistemas de gestión de estado y memoria ayudan a los agentes a mantener el contexto a lo largo de los distintos pasos

Las llamadas a herramientas y las integraciones con herramientas externas amplían las capacidades más allá del procesamiento del lenguaje.

Una indicación del sistema bien definida da forma a un comportamiento coherente de los agentes

A medida que aumenta la escala de coordinación, también lo hace su complejidad. Ahí es donde cobran importancia una coordinación bien planificada de los agentes, un acceso controlado a los datos y una gestión sólida de los errores. Algunos agentes pueden detenerse mientras otro espera la validación, mientras que otros siguen operando de forma independiente.

Cuando se diseñan correctamente, los sistemas multiagente funcionan como una capa de inteligencia distribuida, ejecutando tareas complejas con mayor flexibilidad, resiliencia y rendimiento del sistema que la automatización tradicional.

Ventajas de los flujos de trabajo multiagente para los equipos

A medida que tus operaciones crecen, la complejidad aumenta. Una sola regla de automatización o un asistente aislado tienen sus limitaciones.

Los sistemas multiagente están diseñados para entornos en los que la coordinación, la especialización y la rapidez son fundamentales. Cuando varios agentes especializados trabajan juntos, su equipo gana en eficiencia sin necesidad de aumentar la plantilla.

Aquí es donde el impacto se hace tangible:

✅ Ejecución más rápida gracias al procesamiento paralelo: con agentes paralelos que gestionan diferentes partes de una tarea simultáneamente, las iniciativas complejas avanzan sin tener que esperar a un recurso que actúe como cuello de botella

✅ Mejor gestión de sistemas complejos: La coordinación distribuida de agentes te permite desglosar tareas complejas en componentes manejables en todo el sistema

✅ Mayor rendimiento del sistema y rentabilidad: La distribución de las cargas de trabajo es inteligente, lo que reduce la redundancia y optimiza el uso de los recursos

✅ Mayor soporte en la toma de decisiones: Las configuraciones multiagente pueden ayudar en la evaluación de riesgos, la valoración de proveedores y otras tareas de alto riesgo en las que la validación por capas mejora la precisión.

✅ Automatización escalable con reconocimiento del contexto: gracias al mantenimiento de una memoria compartida y flujos de trabajo estructurados, los agentes operan de forma independiente sin dejar de contribuir a un resultado unificado

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Casos de uso del flujo de trabajo multiagente en distintos sectores

Los sistemas multiagente transforman la forma en que se lleva a cabo el trabajo en equipos de operaciones, de servicio y basados en el conocimiento. Cuando varios agentes colaboran dentro de un flujo de trabajo estructurado, el impacto trasciende los límites del sector, pero los resultados son específicos.

Gestión de proyectos y operaciones

En entornos con gran volumen de operaciones, la complejidad aumenta rápidamente. Ya sea que gestione el desarrollo de software, el seguimiento del cumplimiento normativo o lanzamientos interfuncionales, confiar en una única capa de automatización suele resultar insuficiente.

Una configuración multiagente realiza la distribución de responsabilidades entre agentes especializados que coordinan las distintas partes de un flujo de trabajo completo:

Un agente supervisa las actualizaciones de los sprints en todos los repositorios y señala los retrasos

Otro gestiona la documentación de los procesos y sincroniza los cambios entre las distintas herramientas

Un agente de validación comprueba las dependencias antes del lanzamiento

Los agentes paralelos gestionan simultáneamente la elaboración de informes y los resúmenes para las partes interesadas

Esta estructura mejora la automatización de los flujos de trabajo y refuerza la automatización de los procesos empresariales entre equipos. En las grandes organizaciones, también ofrece compatibilidad con los procesos de tramitación de documentos, la revisión de contratos y las aprobaciones estructuradas sin sobrecargar un solo nodo del sistema.

Cuando se crean agentes de IA para operaciones, la meta no es la sustitución, sino la coordinación. Al realizar la distribución de la lógica entre sistemas multiagente, los equipos reducen los cuellos de botella y mejoran la visibilidad en todo el sistema.

📮 ClickUp Insight: La mitad de nuestros encuestados tiene dificultades para adoptar la IA; el 23 % simplemente no sabe por dónde empezar, mientras que el 27 % necesita más formación para realizar tareas avanzadas. ClickUp resuelve este problema con una interfaz de chat familiar que se parece mucho a chatear. Los equipos pueden empezar directamente con preguntas y solicitudes sencillas y, a medida que avanzan, descubrir de forma natural funciones de automatización y flujos de trabajo más potentes, sin esa curva de aprendizaje intimidante que frena a tanta gente.

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Automatización del soporte al cliente

La experiencia del cliente es donde la coordinación entre múltiples agentes demuestra toda su visibilidad. En lugar de un chatbot básico que responde a preguntas frecuentes, se implementan agentes paralelos que interpretan la intención, validan las acciones y resuelven las solicitudes en tiempo real.

Imagina este flujo:

El agente A interpreta una solicitud de reembolso y comprueba el historial de pedidos

Un agente de validación confirma la elegibilidad al tiempo que protege los datos confidenciales

Otro agente actualiza los registros del CRM y envía la confirmación

Un agente de resumen registra información sobre las interacciones para fines de formación

Esta coordinación de agentes por capas mejora la velocidad de respuesta al tiempo que mantiene el control. Gracias a la capacidad integrada de memoria del cliente, los agentes personalizan las respuestas basándose en interacciones anteriores, en lugar de empezar cada conversación desde cero.

Es importante destacar que los sistemas de alto impacto siguen contando con la intervención humana en casos de escalado. El resultado es una inteligencia coordinada que mejora la satisfacción del cliente (CSAT) al tiempo que mantiene la responsabilidad.

Investigación y trabajo intelectual

Los equipos con un alto nivel de conocimientos se benefician enormemente de los flujos de trabajo estructurados con múltiples agentes. La investigación rara vez sigue un camino lineal. Implica recopilar datos, validar fuentes, sintetizar conocimientos y presentar conclusiones.

En un sistema de investigación estructurado, el flujo de trabajo podría tener este aspecto:

Un agente realiza búsquedas estructuradas en la web y recopila datos sin procesar

Otro se encarga del análisis y el filtrado para garantizar la credibilidad

Un agente de redacción elabora resúmenes

Un agente de cumplimiento valida las citas

Esto resulta especialmente útil para tareas de investigación complejas en las que un único modelo tiene dificultades para mantener la profundidad y la estructura. Una función de investigación sólida implica separar la búsqueda de información, el razonamiento y la presentación en fases modulares.

En configuraciones avanzadas, los equipos pueden implementar varios agentes Claude u otros modelos especializados para verificar de forma cruzada los resultados. Este enfoque ofrece compatibilidad con un proceso de investigación basado en la validación por capas, en lugar de la generación en una sola pasada.

Al crear sistemas multiagente para el trabajo intelectual, el valor reside en la coordinación. Los agentes mantienen el contexto, reducen la sobrecarga cognitiva y ejecutan todo el ciclo de vida de la investigación con precisión.

⚡ Consejo rápido: Busca siempre soluciones de IA escalables que se integren con tu infraestructura tecnológica actual. Asegúrate también de contar con una documentación detallada del flujo de trabajo. Para profundizar más, aquí tienes algunas preguntas que deberías plantearte: ✅ ¿Cómo cambia el rendimiento del sistema (tiempo de respuesta, rendimiento) cuando el uso se multiplica por 10 o por 100? ✅ ¿Hay algún umbral específico de carga de usuarios o algún límite de concurrencia que debamos conocer? ✅ ¿Con qué eficiencia se adapta la solución en términos de costes de infraestructura (computación, almacenamiento, redes)? ✅ ¿Con qué frecuencia se actualizan las integraciones para adaptarse al ciclo de vida de la pila tecnológica (por ejemplo, nuevas versiones de software)? ✅ ¿Qué costes ocultos o costes basados en el uso podrían surgir a medida que la solución se amplíe?

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Estas son algunas de las herramientas más populares para crear flujos de trabajo multiagente:

LangChain: Si necesitas un control minucioso sobre los agentes de IA —estado, herramientas y medidas de seguridad—, LangChain te ofrece un marco para diseñar flujos de trabajo de agentes en forma de grafos y ejecutarlos de manera fiable. Modela el estado, define nodos y establece rutas con aristas, de modo que las decisiones de varios pasos sean explícitas y comprobables. Admite patrones de agente único, multiagente y jerárquicos, con bucles de moderación y calidad para mantener el comportamiento bajo control.

CrewAI : CrewAI se centra en equipos de agentes de IA que colaboran para completar trabajos complejos. Puede desarrollar con el marco de código abierto o utilizar el editor visual de CrewAI Studio, y luego poner esos «equipos» en producción con la Plataforma de Gestión de Agentes (AMP) para supervisar ejecuciones, probar mejoras e iterar de forma segura.

AutoGen: AutoGen es el marco de código abierto de Microsoft para crear sistemas multiagente basados en IA. Puede crear prototipos en AutoGen Studio (sin código), programar conversaciones con AgentChat y pasar a una orquestación basada en eventos con Core cuando necesite flujos de trabajo distribuidos y de larga duración. Está diseñado principalmente para Python y le ofrece un control explícito sobre el estado, las herramientas y los traspasos.

Para la coordinación en producción, también puede integrarse con:

Celery / Prefect / Airflow para la programación de flujos de trabajo

Bases de datos vectoriales (Pinecone, Weaviate, Chroma) para la memoria a largo plazo

API y herramientas (Búsqueda de Google, SQL, correo electrónico, Slack) para realizar acciones

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Cómo crear flujos de trabajo multiagente en ClickUp

Muchos equipos están entusiasmados con la idea de adoptar agentes de IA para automatizar el trabajo. Pero, una vez que comienza la fase de experimentación, la realidad se impone. En lugar de eficiencia, las organizaciones se enfrentan a una proliferación de tareas con herramientas fragmentadas, automatizaciones aisladas y flujos de trabajo de agentes desconectados.

Los sistemas individuales pueden funcionar bien de forma aislada, pero sin coordinación, les cuesta dar soporte a flujos de trabajo complejos en todo el sistema.

Aquí es donde ClickUp cobra valor. Como espacio de trabajo convergente de IA, actúa como un hub donde los flujos de trabajo multiagente pueden operar dentro de un entorno compartido. En lugar de herramientas dispersas que operan de forma independiente, ClickUp ayuda a los agentes a coordinarse, mantener un contexto de usuario compartido y completar tareas en un único entorno de trabajo.

Utiliza ClickUp Brain como capa de coordinación

Optimice sus necesidades de coordinación de flujos de trabajo con ClickUp Brain

ClickUp Brain actúa como un motor de coordinación que conecta a diferentes agentes y flujos de trabajo. En lugar de configurar manualmente una lógica compleja, los equipos pueden describir la automatización que desean en lenguaje natural.

Por ejemplo, un gestor de productos podría describir un flujo de trabajo en el que las tareas urgentes se envían automáticamente a un equipo con prioridad. ClickUp Brain interpreta esa solicitud, configura los desencadenantes y establece la lógica que guía el comportamiento de los agentes.

Dado que Brain analiza la actividad en todas las tareas, plazos y dependencias, permite el enrutamiento dinámico entre diferentes agentes. También puede mantener un contexto de usuario compartido, lo que ayuda a los agentes a comprender las prioridades de los distintos proyectos en lugar de trabajar de forma aislada.

El resultado es un sistema en el que los agentes paralelos gestionan la entrada de datos, el enrutamiento de tareas, la elaboración de informes y el análisis sin interrumpir la continuidad del flujo de trabajo.

💡 Consejo de experto: ClickUp Brain es el motor de gran parte de la automatización que has visto anteriormente, pero con ClickUp Brain MAX puedes ir aún más allá. ClickUp Brain MAX proporciona detalles de las tareas ClickUp Brain Max se centra en agentes de IA más adaptables. Al alternar entre modelos líderes como GPT-4, Claude 3.7 y otros, los equipos pueden elegir el «cerebro» adecuado para cada flujo de trabajo: velocidad para decisiones rápidas, matices para comunicaciones delicadas o profundidad para análisis complejos. Y con Talk to Text, parte de ClickUp Brain MAX, puedes dictar ideas directamente en ClickUp. Los pensamientos expresados oralmente se convierten al instante en tareas, documentos o elementos pendientes, lo que elimina los cuellos de botella de la escritura y hace que los flujos de trabajo de los agentes resulten tan naturales como una conversación. Juntos, ClickUp Brain MAX y Talk to Text conectan la aportación humana con los agentes autónomos, de modo que las ideas fluyen más rápido, el contexto se mantiene intacto y tus flujos de trabajo impulsados por IA se amplían sin fricciones.

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Utiliza las automatizaciones de ClickUp para coordinar flujos de trabajo impulsados por agentes

Creación de automatizaciones personalizadas en ClickUp

Mientras que ClickUp Brain ayuda a interpretar la intención y a orientar el comportamiento de los agentes, ClickUp Automatizaciones aporta la capa de ejecución que convierte esos conocimientos en acciones. Juntos, forman un entorno práctico para ejecutar flujos de trabajo multiagente dentro de tu entorno de trabajo.

ClickUp Brain analiza tus proyectos, plazos y dependencias, mientras que las automatizaciones garantizan que las tareas avancen a lo largo de todo el flujo de trabajo sin intervención manual. Esta combinación permite a los distintos agentes coordinarse entre flujos de trabajo, manteniendo al mismo tiempo un contexto de usuario compartido.

Así es como suele desarrollarse esta colaboración:

Rellena y distribuye tareas de forma inteligente: IA Fields puede analizar los datos de los proyectos entrantes y rellenar los detalles clave automáticamente. A continuación, IA Assign distribuye la tarea al compañero de equipo adecuado, garantizando que varios agentes gestionen diferentes partes del flujo de trabajo sin atascos.

Información basada en IA para todos los proyectos: ClickUp Brain analiza continuamente la actividad de los proyectos y muestra información relevante a través de paneles. Estas señales ayudan a los equipos a detectar posibles retrasos o anomalías de forma temprana, mejorando el rendimiento de todo el sistema

Prioriza el trabajo de forma dinámica: ClickUp Brain evalúa la urgencia, las dependencias y los plazos para recomendar prioridades. Esto permite un enrutamiento dinámico en el que las tareas se distribuyen entre varios agentes especializados o miembros del equipo en función de las necesidades del proyecto en tiempo real.

En lugar de reglas de automatización inconexas, Brain y Automations crean un sistema coordinado en el que los agentes colaboran, las tareas se distribuyen de forma inteligente y el trabajo avanza sin problemas entre los equipos.

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💡 Consejo de experto: Puedes utilizar los Superagentes de ClickUp como compañeros de trabajo de IA integrados directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp. Aparecen igual que los compañeros de equipo, ya que, en realidad, están modelados como usuarios reales. Mira este vídeo para descubrir cómo crear agentes de IA personalizables con ClickUp Super Agents: Puedes: Asigna tareas a los agentes : confíales la propiedad de tareas recurrentes, proyectos o flujos de trabajo completos

@mencionalos en cualquier lugar : inclúyelos en documentos, tareas o chats para añadir contexto, responder preguntas o avanzar en el trabajo

Envíales un mensaje directo : pide ayuda, delega tareas rutinarias u obtén información actualizada, tal y como lo harías con un compañero de equipo

Asignales horarios y desencadenantes: haz que generen informes cada mañana, clasifiquen las nuevas solicitudes a medida que llegan o supervisen los flujos de trabajo en segundo plano Delega tus metas y flujos de trabajo a compañeros de equipo con ClickUp Super Agent

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La IA alcanza su máximo potencial cuando se conecta con las herramientas que tu equipo ya utiliza. ClickUp permite integraciones con plataformas como ChatGPT, Make, Twilio y Zapier, lo que permite que herramientas externas participen en los sistemas multiagente más amplios que operan dentro de tu entorno de trabajo.

Esta capa de integración ofrece compatibilidad con llamadas a herramientas, desencadenantes externos y acceso a datos estructurados entre sistemas. Las actualizaciones de GitHub pueden crear tareas automáticamente, mientras que los conocimientos generados por las herramientas de IA pueden incorporarse directamente a los flujos de trabajo de los proyectos.

Cuando estos sistemas funcionan conjuntamente, los equipos pasan de una automatización aislada a un trabajo coordinado en sistemas multiagente, en el que los agentes colaboran, procesan la información en paralelo y ofrecen resultados más rápidamente.

💡 Consejo profesional: Crea un panel para supervisar el impacto de tus flujos de trabajo impulsados por IA. El seguimiento de métricas como el tiempo ahorrado, la reducción de errores y el aumento de la productividad ayuda a cuantificar cómo tus sistemas multiagente mejoran la eficiencia operativa en todos los equipos.

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Convierte la inteligencia multiagente en trabajo real con ClickUp

El cambio hacia los sistemas multiagente no es solo una tendencia técnica, sino una nueva forma de realizar el trabajo. A medida que las organizaciones adoptan agentes de IA para gestionar tareas complejas, el enfoque pasa de la automatización aislada a sistemas coordinados en los que varios agentes colaboran, comparten contexto y completan resultados en todo el sistema.

Desde las operaciones y el desarrollo de software hasta la investigación y el soporte al cliente, los flujos de trabajo de agentes bien diseñados ayudan a los equipos a ampliar la toma de decisiones, mejorar el rendimiento del sistema y gestionar sistemas complejos de forma más eficiente. Pero la verdadera ventaja reside en reunir a esos agentes en un entorno unificado donde conviven el trabajo, el contexto y la coordinación.

Ahí es precisamente donde ClickUp entra en juego. Prueba ClickUp gratis y empieza a crear flujos de trabajo inteligentes en los que tus agentes —y tus equipos— puedan avanzar más rápido en el trabajo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Un sistema de un solo agente se basa en un único modelo para interpretar las entradas y completar las tareas. Por el contrario, los sistemas multiagente utilizan varios agentes especializados en diferentes roles, que colaboran a través de interacciones entre ellos y se coordinan en todo el sistema para gestionar flujos de trabajo más complejos.

No siempre. Aunque los desarrolladores pueden escribir lógica personalizada al crear agentes de IA, muchas plataformas modernas ofrecen herramientas visuales que ofrecen compatibilidad con flujos de trabajo multiagente sin necesidad de un código complejo. Estas herramientas ayudan a los equipos a coordinar múltiples agentes especializados para tareas empresariales y operativas.

La automatización tradicional sigue reglas fijas para tareas predefinidas. La orquestación de agentes, sin embargo, permite a los agentes de IA adaptarse dinámicamente, coordinarse con otros agentes y gestionar flujos de trabajo complejos utilizando el contexto, la memoria y la lógica de toma de decisiones en lugar de desencadenantes estáticos.