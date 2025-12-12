Guía de indicaciones para agentes: cómo crear flujos de trabajo de IA fiables

Los mejores agentes de IA no se crean en un solo paso. Se crean por capas, como bloques de construcción, cada una de las cuales aporta al agente más capacidad y fiabilidad.

Repasaremos los bloques básicos, desde la definición del trabajo hasta la redacción de la indicación, la depuración del resultado y las pruebas de presión antes del lanzamiento.

Indicaciones generativas frente a indicaciones de agentes

La mayoría de la gente piensa que las indicaciones consisten simplemente en hacer una pregunta y leer la respuesta. Es cierto. Pero solo en el caso de las indicaciones generativas.

La siguiente imagen muestra la respuesta de ClickUp Brain a una indicación creativa y abierta. El usuario pregunta: «¿Puedes mostrarme cómo quedaría un perro con un sombrero?», y recibe una respuesta flexible e imaginativa con una imagen generada y un texto descriptivo.

Ejemplo de indicación generativa con ClickUp Brain, que produce una respuesta creativa y descriptiva a una pregunta abierta

Las indicaciones generativas son abiertas, creativas y flexibles. Son ideales para ideas o contenidos rápidos. Pero cuando se crea algo que tiene que ejecutarse siempre, con datos reales de clientes, con una estructura y un resultado predecibles, se necesita una disciplina diferente.

Eso es la indicación de agentes . El cambio de preguntar a instruir, de generar a ejecutar.

La imagen siguiente muestra las indicaciones a los agentes en ClickUp. Aquí, se configura un agente (gestor de proyectos) con una descripción clara del trabajo, instrucciones estructuradas y responsabilidades definidas. Este enfoque garantiza que el agente actúe de forma fiable y coherente cada vez que se produce el desencadenante.

Ejemplo de indicaciones para agentes, en el que se asigna al agente un rol estructurado y un conjunto de instrucciones para una ejecución repetible y predecible.

Diferencias clave entre las indicaciones generativas y las indicaciones de los agentes.

Atributo Solicitudes generativas Indicaciones a los agentes Meta Exploración, creatividad Fiabilidad, estructura Mentalidad «Dame algo». «Haz este trabajo siempre». Resultado Flexible y abierto. Repetible, estructurado Caso de uso Escriba una introducción para el blog. Clasifique un ticket de soporte.

👉 Cuando da indicaciones a un agente, no le está haciendo una pregunta. Le está dando una descripción del trabajo, un contrato y un conjunto de reglas.

Las indicaciones generativas preguntan: «¿Qué puede producir el modelo?». Las indicaciones de los agentes preguntan: «¿Cómo consigo que el modelo se comporte de forma coherente y predecible?».

La mayoría de los equipos no se dan cuenta de que siguen estando en el lado equivocado de la brecha generativa-agente.

Las indicaciones generativas son creativas, flexibles y rápidas. Pero están diseñadas para resultados puntuales.

Las indicaciones a los agentes se basan en instrucciones. Así es como se crea una IA que funciona en el mundo real, de forma fiable y predecible.

Las indicaciones generativas son un momento. Las indicaciones a los agentes son un sistema, y los sistemas se escalan.

📮 ClickUp Insight: Aunque el 35 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para tareas básicas, muchas personas siguen considerando que las capacidades avanzadas, como la automatización (12 %) y la optimización (10 %), están fuera de su alcance. La mayoría de los equipos se sienten estancados en el «nivel inicial de IA» porque sus aplicaciones solo gestionan tareas superficiales. Una herramienta genera copias, otra sugiere asignaciones de tareas, una tercera resume notas, pero ninguna de ellas comparte contexto ni trabaja en conjunto. Cuando la IA opera de forma aislada como en este caso, produce resultados, pero no consecuencias. Por eso son importantes los flujos de trabajo unificados. ClickUp Brain cambia eso al aprovechar sus tareas, contenido y contexto de procesos, lo que le ayuda a ejecutar automatizaciones avanzadas y flujos de trabajo de agentes sin esfuerzo, a través de una inteligencia integrada inteligente. Es una IA que entiende su trabajo, no solo sus indicaciones.

Bloque de construcción 1: Comience por proporcionar indicaciones a la IA para que redacte las especificaciones

Antes de las indicaciones, antes de la estructura, antes del formato, viene la especificación. Esta es la base.

Define lo siguiente para el agente:

El trabajo pendiente

Campos de entrada

Resultados esperados

Restricciones y requisitos

¿Qué se considera «bueno»?

Generamos esto con IA, no manualmente.

✅ Indicación para la redacción de especificaciones:

Esto le proporciona un plan sólido. El resto es cuestión de estratificar y perfeccionar.

Bloque de construcción 2: Estratificación: ampliar una indicación gradualmente

La estratificación es la forma de pasar de ser un asistente de IA útil a un compañero de equipo fiable. Empiece con la tarea más pequeña posible. Pruébelo. Luego amplíelo.

Capa A: Comportamiento básico

Empiece por lo sencillo. Solo lo esencial.

Una vez que esto se sienta sólido y consistente, añadimos el siguiente nivel.

Capa B: Añadir estructura

Ahora amplíe la misma indicación añadiendo un contexto estructurado.

La estructura se vuelve más clara. Ahora obtienes resultados de clasificación reales.

Capa C: Añada lógica de mayor valor

Ahora añadimos el nivel final: recomendaciones e información que falta.

En este punto, contamos con un agente por capas totalmente funcional.

Siguiente paso: mantener la estabilidad del comportamiento.

Bloque de construcción 3: Añadir restricciones

Una vez que el comportamiento por capas funciona, añadimos restricciones. Las restricciones crean consistencia y evitan alucinaciones. Estas restricciones se añaden directamente a la indicación en crecimiento.

🔐 Ejemplo de bloque de restricciones

Ahora, el comportamiento es estable, predecible y seguro.

⚙️ Información sobre los agentes: las restricciones generan fiabilidad En los sistemas agenticos, las restricciones no son limitaciones, sino infraestructura. Proporcionan al modelo límites claros para que deje de improvisar y comience a comportarse de manera coherente, con la misma estructura y la misma lógica en todo momento. Esa coherencia es lo que permite a un agente integrarse en flujos de trabajo reales. Cuando los resultados nunca varían, los equipos pueden confiar en herramientas como ClickUp Agents para clasificar, enrutar o resumir sin tener que cuestionar o reescribir su trabajo. Agentes de ClickUp AI Las barreras de seguridad no restringen la capacidad, sino que hacen que el agente sea lo suficientemente estable como para realizar la automatización y lo suficientemente dependiente como para escalarlo.

Bloque de construcción 4: Añadir ejemplos (indicaciones múltiples)

Al añadir ejemplos, enseñas al agente lo que es «bueno», estableciendo ajustes en cuanto al tono, la profundidad y el razonamiento. Cada ejemplo refuerza la coherencia entre los resultados.

Ejemplo de ticket (para indicaciones múltiples)

Ejemplo de resultado

Bloque de construcción 5: Definir el formato de salida (esquema)

Formalice su producción en un esquema predecible y legible por máquina.

Añadimos las instrucciones del esquema a la indicación:

Definición del esquema:

Esto convierte al agente en un generador de resultados coherente y legible por máquina.

Bloque final: combínelo todo en una sola indicación de producción

Aquí tiene la indicación combinada que incluye:

Comportamiento por capas

Restricciones

Ejemplo de múltiples disparos

Esquema

¿Quiere verlo en acción?

🎥 Vea este vídeo para aprender a automatizar consultas comunes, optimizar los traspasos de chat en vivo, configurar bucles de retroalimentación y mantener la calidad mediante un entrenamiento de datos y rutas de escalamiento adecuados, de modo que su IA realmente ayude a su equipo, en lugar de frustrarlo.

De las indicaciones a la producción: lo que realmente se necesita

La diferencia entre una indicación frágil y un agente sólido como una roca es la estructura.

Está creando sistemas, no solo texto. Eso significa:

Capas cuidadosas

Añada restricciones.

Pruebe obsesivamente.

Deje que la IA le ayude a depurar.

Piense como un ingeniero, no solo como un escritor.

Así es como se pasa de resultados inteligentes a agentes fiables con los que puede trabajar con confianza.

En otras palabras: Cree. Pruebe. Mejore.