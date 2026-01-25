El estado de los agentes de IA en [año]: Tendencias clave sobre el auge y el crecimiento de la IA agencial

Durante el último año, la palabra «agente» ha estado en boca de todos. Sin embargo, para muchos, la experiencia ha sido una mezcla de curiosidad y escepticismo saludable sobre el retorno de la inversión, la facilidad de uso y los beneficios reales en cuanto al ahorro de tiempo.

Hemos visto chatbots que pueden escribir un poema, pero no pueden avanzar en una tarea, y herramientas «agentes» que son básicamente interfaces que requieren más ayuda que un nuevo becario.

Queríamos saber qué opinaban los lectores de nuestro blog sobre los agentes de IA. Por eso, realizamos una encuesta voluntaria a cientos de profesionales para averiguar en qué aspectos destacan los agentes de IA, en cuáles fallan y qué se necesita para que se conviertan en una parte permanente del equipo.

Nos quedamos atónitos ante los resultados.

1. La brecha de definición: curiosidad frente a realidad

El 40 % de los participantes en nuestra encuesta afirman que sienten curiosidad, pero aún no están seguros de qué se considera un «agente».

Esto demuestra lo rápido que se está extendiendo la idea de los agentes, pero también lo abstracta que sigue siendo esta categoría en la práctica. Muchas herramientas afirman ser agentes en teoría, pero en realidad no pueden participar en el trabajo diario.

Los superagentes de ClickUp viven dentro del entorno de trabajo y pueden operar de forma autónoma dentro de las reglas y aprobaciones que tú definas. ¿Lo mejor de todo? No parece tanto una «IA» como un compañero de equipo virtual que mantiene el trabajo en marcha de forma discreta.

2. El problema del «adivino seguro»

El 30 % de las personas afirma que lo que más les frustra de los agentes de IA es que parecen seguros de sí mismos, pero se equivocan.

La mayoría de los agentes trabajan de forma aislada. Responden a una única indicación sin saber cómo te gusta hacer las cosas, cómo trabajas o cuáles son tus procesos preferidos.

Los Superagentes de ClickUp funcionan de manera diferente. Operan con un contexto extraído al 100 % directamente de tus tareas, documentos, chats, reuniones y actualizaciones en tiempo real. Además, conservan la memoria reciente, basada en preferencias e incluso episódica a lo largo del tiempo.

Y eso es lo que convierte a un agente de un adivino seguro de sí mismo en un compañero de trabajo proactivo que puede mantenerse al día a medida que evoluciona el trabajo.

🎥 Como compartió recientemente Zeb Evans, director ejecutivo de ClickUp, el futuro del trabajo no se limita a la IA que «piensa», sino a la IA que «actúa».

Los Super Agents son los primeros compañeros de equipo digitales que no solo viven en un chat, sino que viven donde se desarrolla tu trabajo. Tienen la memoria, el contexto y los permisos necesarios para quitarte trabajo de encima.

3. La búsqueda de alivio del trabajo «aburrido»

El 24 % de las personas afirma que quiere agentes de IA principalmente para automatizar tareas aburridas.

La expectativa aquí es liberarse del trabajo de bajo valor, y eso es justo. Si un agente necesita una configuración, supervisión o indicaciones continuas, deja de parecer útil y empieza a parecer más trabajo.

En ClickUp, los Superagentes operan continuamente en segundo plano, actualizando tareas, redactando documentos y avanzando en el trabajo con las mismas herramientas que ya utiliza tu equipo. Puedes enviarles mensajes directos para solicitar ayuda puntual e incluso hacerles una mención en un documento para convertir una lluvia de ideas en un plan claro.

🌏 Opinión de los líderes: Según una encuesta de PwC, el 88 % de los líderes empresariales afirman que su equipo o función tiene previsto aumentar los presupuestos relacionados con la IA en los próximos 12 meses debido a la IA agencial.

4. Por qué el 62 % cree que los agentes de IA no están a la altura de las expectativas

El 62 % de los encuestados afirma que los agentes de IA aún no están a la altura de las expectativas, y los describen como una tecnología en fase inicial o incluso como algo que genera más trabajo del que ahorra.

Cuando los agentes sienten que están en una «fase demasiado temprana» o incluso que crean más trabajo del que eliminan, esa frustración suele reflejarse en el traspaso. Un agente resume una reunión, sugiere los siguientes pasos o señala un problema, y luego se detiene. Aún tienes que crear tareas a partir de los elementos de acción, asignar propietarios, actualizar estados y hacer un seguimiento manualmente.

Los superagentes están diseñados para encargarse de todos esos pasos. Pueden utilizar acciones en cadena para convertir las notas de las reuniones en tareas, actualizar el estado de los proyectos, asignar el trabajo a los propietarios adecuados y mantener los flujos de trabajo en movimiento dentro del mismo sistema en el que se lleva a cabo la ejecución.

Cuando un agente de IA puede pasar de «esto es lo que debería suceder» a «ya está en marcha», el valor se hace real.

5. Seguridad: la barrera de la confianza

El 36 % de los encuestados afirma que las preocupaciones relacionadas con la confianza y la seguridad son la razón principal por la que dudan en utilizar más los agentes de IA.

La mayoría de las veces, el usuario no sabe dónde reside el agente, a qué puede acceder ni cómo se rigen sus acciones una vez que se está ejecutando.

Los superagentes se crean como usuarios de primera clase dentro de un entorno de trabajo regulado. Heredan los mismos permisos de usuario que tu equipo, lo que garantiza un acceso explícito y controlado desde el primer día.

Cada acción que realizan se registra en tiempo real y, en el caso de las decisiones de gran impacto, un humano permanece en el circuito para dar su aprobación.

La inteligencia puede actuar con mayor rapidez, operando con firmeza dentro de los límites en los que los equipos confían para garantizar la seguridad y la responsabilidad.

📚 Leer también: Presentamos a los superagentes de ClickUp

6. El avance en el «contexto»

Cuando se les preguntó qué haría que los agentes de IA fueran realmente útiles, la respuesta más frecuente no fue la velocidad ni la potencia, sino que casi el 40 % de los encuestados afirmó que necesitaban un agente que comprendiera perfectamente el contexto de su trabajo.

Esto tiene sentido porque la mayoría de los agentes de IA fallan cuando no entienden por qué se tomaron las decisiones o cómo quieres que sea el flujo de tu trabajo.

Dado que los superagentes conservan el contexto, recuerdan decisiones pasadas y operan de forma continua, son capaces de actuar con mucha más fiabilidad que los agentes basados en indicaciones. Trabajan a partir de un historial de entornos de trabajo activos, permanecen activos a medida que evoluciona el trabajo y operan dentro de límites de permisos y registros de auditoría claros.

Cuando la inteligencia artificial comprenda el trabajo y lo lleve a cabo de forma segura, finalmente sentirás que estás trabajando con un compañero virtual en el que realmente puedes confiar.

7. El gestor de proyectos definitivo de la gestión de proyectos

El 19 % de las personas afirma que desea que los agentes de IA les ayuden a gestionar los flujos de trabajo de los proyectos.

Pero un flujo de trabajo de gestión de proyectos no es exactamente una lista de control. Es un sistema dinámico de concesiones, traspasos y prioridades cambiantes, en el que el plan de ayer rara vez refleja la realidad de hoy.

Los Superagentes de ClickUp están diseñados para responder al estado de tu trabajo, no solo a instrucciones. Ejecutan el trabajo según los calendarios que tú defines y están atentos a desencadenantes como preguntas formuladas, nuevas tareas creadas o formularios enviados, ¡y pueden señalar problemas de forma proactiva!

🎥 ¿Tienes curiosidad por saber cuántos conocimientos tecnológicos se necesitan para crear un agente de IA? ¡Ninguno! Solo tienes que pedir lo que necesitas.

8. «Pero, ¿qué hace realmente?»

El 25 % de los encuestados afirma que aún no está seguro de para qué utilizaría un agente de IA.

Esa confusión es comprensible. El término «agente» se utiliza a menudo para referirse a herramientas que sugieren ideas o generan texto, pero que en realidad no contribuyen de manera significativa al trabajo en sí.

Una definición más práctica sería la siguiente: un agente observa lo que está sucediendo, comprende el contexto y actúa en tu nombre para que el trabajo siga avanzando. Los Super Agents están diseñados para hacer precisamente eso dentro del entorno de trabajo, donde ya se encuentran tus tareas, actualizaciones y flujos de trabajo.

Su valor se hace evidente a través de acciones claramente definidas, ya que se encargan del seguimiento, como resumir actividades, actualizar tareas y apoyar los flujos de trabajo sin necesidad de que se les indique cada vez.

🎥 Los agentes de IA no deberían ser otra herramienta de IA más que se suma a tu proliferación de IA. Solo tienen sentido si pueden manejar cualquier tarea que les asignes. Descubre cómo funcionan las herramientas Super Agent en ClickUp. 👇🏼

9. ¡Aumento de la eficiencia FTW!

El 46 % de las personas afirma que la mayor ventaja potencial de los agentes de IA es el ahorro de tiempo que no sabían que aún tenían.

Ese tipo de tiempo rara vez se consigue acelerando un solo paso. En cambio, se consigue reduciendo los flujos de trabajo de varios pasos: los traspasos, los seguimientos y el trabajo de coordinación que llenan silenciosamente tu día.

Los superagentes de ClickUp pueden encadenar acciones para hacer avanzar el trabajo desde la recepción hasta el seguimiento en un solo flujo, sin necesidad de que cada paso sea desencadenado manualmente.

Porque el tiempo solo se puede recuperar a través de docenas de pequeñas transiciones que ya no necesitan una panorámica humana constante.

10. Los agentes necesitan una agencia real para ser eficaces.

El 25 % de las personas cree que los agentes de IA podrían ayudarles a mantenerse organizados.

Y tienen razón. Los agentes de IA pueden ayudarte a mantenerte organizado avanzando en las tareas, asignando responsabilidades, estableciendo plazos y gestionando el seguimiento rutinario que, de otro modo, se retrasaría.

Sin embargo, solo funciona cuando un agente puede actuar en nombre de alguien dentro de los límites adecuados.

Al operar dentro de un entorno de trabajo unificado en el que las tareas, los archivos y las conversaciones ya están conectados, los superagentes heredan los mismos permisos de usuario que las personas a las que prestan asistencia.

Esto significa que pueden tomar medidas (avanzar en las tareas, actualizar estados o enviar información de forma responsable) sin sobrepasarse ni necesitar una supervisión constante.

11 y 12. Los agentes de IA no deberían suponer más trabajo sobre el trabajo.

Los datos deben introducirse manualmente, los permisos deben redefinirse y cada flujo de trabajo depende de una cadena de integraciones que pueden romperse o desviarse con el tiempo.

¿Buenas noticias? No es necesario «conectar» los Superagentes de ClickUp a tus tareas, documentos, chats o reuniones. Están integrados de forma nativa en tu entorno de trabajo de ClickUp y utilizan los mismos objetos, permisos y flujos de trabajo que cualquier otro compañero de trabajo humano.

Dado que las integraciones, los controles de acceso y el contexto se heredan del entorno de trabajo de forma predeterminada, por defecto, los agentes pueden actuar inmediatamente en todas las herramientas sin necesidad de realizar conexiones personalizadas. ¡Olvídate de configurar los agentes desde cero!

Conoce a tu nuevo compañero de equipo virtual en una reunión

Los datos son claros: la era de la IA genérica ha terminado. Los equipos de alto rendimiento buscan agentes de IA que:

Comprender profundamente su contexto específico. Actúa dentro de los límites de permisos de seguridad, tal y como lo haría un humano. Ejecutar flujos de trabajo de varios pasos sin necesidad de indicaciones constantes.

ClickUp Super Agents se creó para proporcionar a tu equipo precisamente esta ventaja competitiva. Puedes crear un agente para prácticamente cualquier caso de uso. @menciona, asigna tareas y envíales mensajes directamente. Siempre están mejorando con conocimientos y memoria infinitos, por lo que crecerán contigo.

¡Crea tu primer agente IA hoy mismo!