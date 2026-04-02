Las 10 mejores alternativas a Kuse IA para 2026

Si estás buscando alternativas a Kuse IA, es probable que estés buscando algo más para la gestión de proyectos de IA.

¿Quizás unas previsiones más sólidas, una mayor visibilidad en los costes, una colaboración estructurada en múltiples proyectos, o tal vez todo lo anterior?

Porque los grandes proyectos rara vez fracasan debido a un único fallo dramático. Se desmoronan a causa de pequeños puntos ciegos financieros que se acumulan con el tiempo.

Según el informe CHAOS de Standish Group, solo el 31 % de los proyectos se completan a tiempo y dentro del presupuesto. Para los responsables financieros, los gestores de proyectos y los equipos de operaciones, esto es una señal de que la supervisión tradicional y el apoyo superficial de la IA no son suficientes.

En este blog, analizaremos plataformas que te ayudarán a predecir los sobrecostes con antelación, controlar los costes de forma proactiva y reforzar la toma de decisiones financieras con información respaldada por IA.

¿Por qué optar por alternativas a Kuse IA?

Kuse AI introduce un interesante cambio de paradigma con su lienzo infinito de capacidades de estructuración de ideas y organización del conocimiento impulsadas por IA.

Pero para los equipos que gestionan múltiples proyectos, la lluvia de ideas por sí sola no es suficiente. Necesitas previsiones más detalladas, costes predecibles y un impacto medible.

🚩 No hay opiniones de usuarios públicas en las principales plataformas: sin comentarios transparentes de usuarios procedentes de fuentes fiables, resulta difícil evaluar el rendimiento real, las limitaciones y la escalabilidad a largo plazo para flujos de trabajo críticos para la empresa.

🚩 Tarifas basadas en créditos para un uso intensivo de la IA: si tus equipos dependen de análisis generados por IA con frecuencia o del procesamiento de datos a gran escala, la gestión de los créditos de uso puede complicar la elaboración de presupuestos y el control de costes

🚩 Funciones avanzadas de IA restringidas a los planes superiores: algunas funciones básicas pueden estar disponibles únicamente en los planes premium, lo que puede afectar a la previsibilidad de los costes para las organizaciones en crecimiento

🚩 Las integraciones y el procesamiento de formatos largos requieren validación: para los equipos que gestionan tareas complejas, es posible que las integraciones profundas y las capacidades de análisis de vídeo requieran pruebas adicionales antes de su adopción en toda la corporación.

📖 Lee también: Cómo crear y optimizar tu base de conocimientos de IA

Las alternativas a Kuse IA de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa que te ayudará a conocer las herramientas de un vistazo. A continuación las analizaremos en detalle.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Gestión de proyectos integrada con IA Superagentes de IA , entorno de trabajo de IA convergente, ClickUp Brain, gestión del conocimiento, tomador de notas con IA Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones Notion IA Convertir la investigación dispersa en hubs de contenido estructurados Notas de reuniones con IA, preguntas y respuestas en el entorno de trabajo, autocompletado de bases de datos, ajuste del tono, redacción de contenidos Gratis; Plus 12 $/usuario/mes; Empresa 24 $/usuario/mes; Enterprise personalizado Mem Entorno de trabajo de conocimiento con búsqueda intuitiva Selección de modelos de IA, búsqueda avanzada ilimitada (Pro), correos electrónicos conectados, colecciones, acceso a la API Gratis; Pro 12 $ al mes; Teams personalizado Obsidian Privacidad y gestión del conocimiento centrada en lo local Almacenamiento local en bóveda, Canva, sincronizar (cifrado de extremo a extremo), publicación, ecosistema de complementos Gratis; Sinchronizar 5 $ al mes; Publish 10 $ al mes; Catalyst 25 $ (pago único); Commercial 50 $ al año Glean Unificar la búsqueda de la corporación con un asistente de IA Asistente de IA empresarial, más de 100 integraciones, controles de gobernanza, gestión de agentes Precios personalizados Tana Convierte notas desordenadas en conocimiento estructurado Supertags, vistas estructuradas, flujos de trabajo de voz, créditos de IA, enlaces en forma de gráfico Gratis; Plus 10 $ al mes; Pro 18 $ al mes gamma Convierte tus ideas en documentos, presentaciones y minisitios web pulidos Creación de documentos y presentaciones, colaboración, análisis y controles de acceso basados en IA Gratis; Plus 12 $/mes; Pro 25 $/mes; Ultra 100 $/mes Converse IA Asistentes de IA conversacional omnicanal Creador de bots, automatización de campañas, panel de elaboración de informes, gestión móvil Precios personalizados Reflexiona Razonamiento estructurado de IA y flujos de trabajo de investigación en varios pasos Flujos de trabajo de razonamiento con IA, descomposición estructurada de problemas, análisis de investigación contextual, marco de pensamiento en múltiples pasos, exploración colaborativa del conocimiento Gratis; Casual: 10 $ al mes; Plus: 30 $ al mes; Pro: 60 $ al mes Scholarcy Convierte documentos largos en resúmenes fáciles de citar Resúmenes en fichas de IA, extracción de investigaciones, matriz bibliográfica, generación de bibliografía Gratis; Scholarcy Plus 4,99 $ al mes

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores alternativas a Kuse IA que puedes utilizar

A continuación, te presentamos las mejores herramientas de IA a tener en cuenta, con información sobre sus usos recomendados, ejemplos, nivel de personalización, flujo de colaboración, funciones de IA, integraciones, precios y ventajas e inconvenientes clave.

1. ClickUp (el mejor software de gestión de proyectos con IA integrada)

Reúne tus proyectos, tareas, documentación y comunicaciones en el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp

En lugar de tratar la IA como una capa independiente, ClickUp funciona como un entorno de trabajo de IA convergente que mantiene las tareas, las conversaciones y el seguimiento de entregas conectadas en un solo lugar.

¿Cuál es la gran ventaja? Reduce la dispersión del trabajo (el trabajo repartido entre demasiadas aplicaciones) y la dispersión de la IA (demasiadas herramientas de IA aisladas con un contexto parcial), por lo que tu equipo dedica menos tiempo a buscar la última decisión y más tiempo a entregar resultados.

Convierte el contexto de desarrollo disperso en pasos claros a seguir con ClickUp Brain

Cuando los requisitos se encuentran en un lugar, las notas de implementación en otro y las decisiones en el chat, es habitual enviar información «correcta» que, sin embargo, no refleja la intención. ClickUp Brain está diseñado para ese momento.

Como IA sensible al contexto, se integra en tu entorno de trabajo y te ayuda a convertir el conocimiento de tus tareas, documentos y chat de ClickUp en información útil, sin necesidad de copiar datos entre herramientas.

A continuación te presentamos algunas formas prácticas de utilizar ClickUp Brain:

Resumir largas cadenas de hilos de tareas en un breve resumen de «qué ha cambiado, por qué ha cambiado y qué está bloqueado» para reuniones diarias y actualizaciones asincrónicas.

Convierte los criterios de aceptación dispersos y los casos extremos en una lista de control clara que puedas validar durante las revisiones de las solicitudes de validación.

Redacta notas técnicas a partir del contexto de la tarea existente, para que la generación de documentación vaya al mismo ritmo que el lanzamiento.

Garantiza un uso seguro de la IA en las implementaciones de tu equipo con los controles de seguridad y privacidad de ClickUp, que incluyen el cumplimiento de la norma SOC 2, la ausencia de entrenamiento de terceros con tus datos y la ausencia de retención de datos por parte de terceros.

Utiliza la compatibilidad con múltiples modelos bajo un único conjunto de permisos y controles, para que los equipos no terminen dispersando información confidencial entre distintas herramientas de IA.

Crea agentes sin código para que el trabajo siga avanzando

Acelera los flujos de trabajo con Super Agents en ClickUp

Utiliza ClickUp Super Agents para garantizar un seguimiento coherente de las tareas.

Se trata de los compañeros de equipo de ClickUp impulsados por IA, diseñados para ejecutar flujos de trabajo de varios pasos utilizando el contexto de tu entorno de trabajo. Son «ambientales», lo que significa que conocen a fondo tu entorno de trabajo y el contexto del proyecto, y pueden funcionar de forma continua mientras mantienen el control de acceso.

¡Todo lo que tienes que hacer es utilizar el generador de lenguaje natural de ClickUp, definir los desencadenantes y las acciones, y correlacionarlos con las bases de conocimiento correctas!

Sustituya las actualizaciones manuales por la automatización basada en IA

Utiliza las funciones «Asignar con IA», «Priorizar con IA» y «Tarjetas de IA» de ClickUp AI para automatizar la gestión de tareas y obtener información en tiempo real al instante.

Aunque la IA se encarga de analizar la información y elaborar resúmenes, los equipos siguen perdiendo tiempo en el trabajo de coordinación: actualizar estados, asignar propietarios, priorizar tareas y mantener los flujos de trabajo alineados.

ClickUp resuelve esto combinando la automatización con la toma de decisiones basada en IA, de modo que tu entorno de trabajo se organiza y optimiza de forma activa en tiempo real. Las tareas se pueden asignar automáticamente mediante AI Assign en función del contexto y la carga de trabajo, mientras que AI Prioritize destaca continuamente lo más importante utilizando plazos, dependencias y señales de urgencia.

AI Fields enriquece las tareas al rellenar automáticamente datos clave de conversaciones y documentos, y las AI Cards convierten los datos brutos de las tareas en información clara y estructurada que destaca los riesgos, el estado y los siguientes pasos. Al mismo tiempo, las reglas de automatización se encargan de la ejecución, las actualizaciones de estado, el movimiento de tareas entre flujos de trabajo y las notificaciones a las partes interesadas a medida que avanza el trabajo.

Todo ello garantiza que tu entorno de trabajo se mantenga preciso, organizado por prioridades y en constante movimiento, donde la IA no solo sugiere qué hacer, sino que la automatización se encarga de que realmente se haga.

Mantén las especificaciones y los fragmentos importantes a mano con los documentos de ClickUp

Mantén las especificaciones disponibles para su búsqueda y guarda fragmentos de código donde tu equipo pueda encontrarlos con los documentos de ClickUp

ClickUp Docs está diseñado para mantener los documentos directamente vinculados a la ejecución, de modo que los revisores comprendan la intención antes de debatir la implementación.

Con ClickUp Docs, los equipos pueden:

Colabora en tiempo real con comentarios y sugerencias integradas, y convierte secciones del documento en tareas con seguimiento

Utiliza el hub de documentos como biblioteca central para todos los documentos de flujo de trabajo, lo que facilita encontrar las especificaciones, decisiones o referencias adecuadas durante la revisión.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Al principio, su uso puede resultar abrumador debido a la gran cantidad de funciones y opciones de personalización personalizadas.

Precios de ClickUp:

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 11 030 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4530 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de Reddit lo dice todo:

«Al principio no estaba muy convencido con ClickUp Brain, me parecía otro truco de IA más. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, sobre todo cuando tengo que resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador.»

«Al principio no estaba muy convencido con ClickUp Brain, me parecía otro truco de IA más. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, sobre todo cuando tengo que resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador.»

2. Notion IA (Ideal para convertir investigaciones dispersas en hubs de contenido estructurados)

Si el mayor problema de tu equipo es que «tenemos las notas de IA, pero luego nadie las encuentra», Notion AI es una opción práctica.

Su automatización del flujo de trabajo de notas de reuniones con IA captura las reuniones y genera un resumen justo después de que finaliza la llamada. También guarda transcripciones, decisiones y acciones pendientes en tu entorno de trabajo, de modo que se convierten en notas que se pueden buscar, en lugar de apuntes dispersos.

Esto resulta útil cuando estás recopilando información de entrevistas con las partes interesadas, llamadas con clientes y reuniones internas. Puedes guardar fragmentos de investigación, puntos de debate y borradores junto al material original y reutilizarlos en los informes.

Las mejores funciones de Notion IA

Resumir páginas largas y convertir notas de IA incompletas en conclusiones claras

Redacta y reescribe contenido de marketing directamente en documentos y wikis

Rellena automáticamente bases de datos y extrae campos estructurados de texto no estructurado

Responde a preguntas utilizando el contexto de tu entorno de trabajo de Notion

Traduce y adapta el tono para equipos internacionales cuando sea necesario

Limitaciones de Notion IA

Dedica tiempo a la configuración y la gestión, ya que un alto grado de personalización puede ralentizar a los equipos

Sufre ralentizaciones de rendimiento en entornos de trabajo más grandes y bases de datos pesadas

Enfrenta limitaciones en el plan Free, como límites más bajos para la subida de archivos

Precios de Notion IA

Free

Además: 12 $ al mes por usuario

Empresas: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2: 4,6/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Notion IA

Un usuario de Reddit hace una mención:

«Creo que vale la pena explorar la herramienta de IA de Notion y probarla durante un tiempo para ver si te resulta útil.»

«Creo que vale la pena explorar la herramienta de IA de Notion y probarla durante un tiempo para ver si te resulta útil.»

📖 Lee también: Cómo utilizar agentes basados en el conocimiento en la IA

3. Mem (Ideal para equipos que buscan un entorno de trabajo de conocimiento con búsqueda intuitiva)

Si tu mayor problema es que «tenemos las notas de IA, pero luego nadie las encuentra», Mem está diseñado precisamente para cubrir esa necesidad: convertir las notas de reuniones y los documentos dispersos en algo que realmente puedas recuperar cuando sea necesario.

Mem mantiene la sencillez para los usuarios particulares, pero te ofrece funciones «avanzadas» como la selección de modelos, la búsqueda profunda y una IA con conexión en general, para que tu gestión del conocimiento no se disperse en cinco lugares diferentes.

Es ideal cuando tienes que hacer malabarismos con múltiples hilos entre proyectos, partes interesadas y seguimientos, y quieres recuperar información más rápido sin que tomar notas se convierta en un segundo trabajo.

Las mejores funciones de Mem

Selección de modelos de IA para trabajar con diferentes herramientas de IA

Búsquedas exhaustivas ilimitadas en el plan Pro para una recuperación más rápida de tu contenido

Correos electrónicos conectados ilimitados en el plan Pro para mantener el contexto más cerca del trabajo

Colecciones y plantillas para mantener organizado el trabajo repetitivo entre equipos y temas

Claves de API ilimitadas en la versión Pro para una personalización más precisa y un acceso controlado

Límites de la memoria

Actualmente, Mem requiere iniciar sesión con una cuenta de Google, lo que puede suponer un obstáculo si tu organización no utiliza cuentas de Google.

Actualmente, solo hay compatibilidad en inglés, por lo que su implantación a nivel mundial podría requerir una solución alternativa.

Actualmente no hay ninguna aplicación para Android, lo que limita la cobertura móvil para algunos equipos de operaciones

Precios de Mem

Free

Pro : 12 $ al mes

Teams: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mem

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📮ClickUp Insight: Solo el 10 % de los encuestados utiliza asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. El menor uso de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp Brain MAX te ayuda a mantener los flujos de trabajo vinculados al contexto original y a los flujos de trabajo basados en la voz, para que las actualizaciones no se pierdan entre las distintas herramientas. Convierte las actualizaciones de tareas en resúmenes listos para revisar con ClickUp Brain MAX Elige el modelo de IA adecuado para cada tarea: Cambia de modelo y elige entre ChatGPT, Gemini o Claude en función de tus necesidades de resultados. Utiliza uno para resúmenes concisos del estado, otro para análisis más profundos y otro para reescribir las notas de los revisores. Registra el progreso más rápido con Talk to Text : Dicta una actualización clara como «estado, obstáculo, siguiente paso, propietario, fecha límite». Talk to Text la transcribe en una actualización de tarea estructurada, para que mantengas el impulso sin tener que escribir manualmente notas largas. Obtenga claridad en todo su flujo de trabajo: Haga preguntas a ClickUp Brain MAX como «¿Qué tareas están en riesgo y por qué?». Obtendrá una vista clara sin tener que revisar cada lista. Encuentra el origen de una decisión con ClickUp Enterprise Search : Cuando alguien pregunte: «¿Por qué estamos cambiando esto?», utiliza Enterprise Search para recuperar las especificaciones originales, el hilo de comentarios o el documento que dio lugar al trabajo, de modo que evites las conjeturas y agilices las revisiones.

📖 Lea también: Herramientas de IA para la toma de decisiones que le permitirán abordar los problemas de manera eficiente

4. Obsidian (La mejor opción para la privacidad y la gestión del conocimiento centrada en el entorno local)

vía Obsidian

Obsidian se basa en archivos locales, por lo que la IA para la gestión del conocimiento permanece en tus manos en lugar de quedar limitada a una plataforma.

Ese enfoque que da prioridad a lo local también hace que Obsidian resulte práctico para equipos que desean una documentación duradera en múltiples proyectos, sin tener que encajar todos los flujos de trabajo en un único sistema «universal».

Y si buscas una forma más visual de conectar ideas, los complementos de navegación y publicación basados en gráficos de Obsidian te ayudan a compartir tus ideas sin convertir tus documentos en una pesada capa de procesos.

Las mejores funciones de Obsidian

Uno de los aspectos fundamentales de Obsidian es Obsidian Canvas, que te permite reunir todas tus notas, investigaciones, diagramas e ideas en un solo lugar

Almacena tus datos localmente y no recopila datos de telemetría, lo que permite que el usuario mantenga el control.

Sincronización opcional con Obsidian, con cifrado de extremo a extremo e historial de versiones para un trabajo más seguro en varios dispositivos

Colaboración en un almacén compartido a través de Obsidian Sync, una IA diseñada para facilitar la documentación del equipo sin necesidad de cambiar de plataforma.

Obsidian Publish para publicar notas en la web con búsqueda de texto completo y navegación por gráficos cuando necesites un «sitio de documentos» ligero

Limitaciones de Obsidian

La colaboración y la publicación son complementos, por lo que los costes pueden aumentar a medida que tus equipos crecen

Los precios de Publish son por sitio web, lo que puede resultar limitante si necesitas muchos hubs de conocimiento para clientes o productos.

La licencia comercial es opcional, pero se recomienda para uso corporativo, lo que puede suponer un elemento de gasto adicional para las organizaciones más grandes.

Precios de Obsidian

Free

Sincronizar : 5 $ al mes

Publicar: 10 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?

Un usuario de Reddit hace una mención:

«Me parece que es el programa más ligero y personalizable para gestionar notas y tareas.»

«Me parece que es el programa más ligero y personalizable para gestionar notas y tareas.»

Glean está diseñado para analizar tus fuentes de datos externas y ofrecer respuestas de una forma que tu equipo pueda utilizar realmente en el día a día.

Básicamente, le estás pidiendo a un asistente de IA que se basa en el contexto de tu empresa, para que pueda resumir, explicar y encontrar el hilo adecuado sin que tengas que cambiar de app.

Y como los equipos reales trabajan con pilas tecnológicas reales, Glean hace hincapié en una amplia conectividad, que incluye más de 100 integraciones de aplicaciones, para que tu gestión del conocimiento no se quede estancada en un «lo añadiremos más adelante».

Descubre las mejores funciones

Asistente para toda la empresa que utiliza el contexto de la corporación para preguntas y respuestas y resúmenes

Más de 100 opciones de integración perfecta a través de conectores en aplicaciones empresariales

Postura de gobernanza integrada con capas de políticas y protección para IA + agentes

Controles de datos confidenciales y acceso basado en permisos para reducir el riesgo de compartir información en exceso

Compatibilidad con la creación y gestión de agentes como parte de un enfoque más amplio de «plataforma de IA para el trabajo»

Identifica las limitaciones

Los precios no se publican en forma de una simple lista de niveles de autoservicio, por lo que es probable que te encuentres en un proceso de evaluación guiado por el equipo de ventas.

Muy orientadas a implementaciones en toda la organización, lo que puede suponer una carga adicional si solo necesitas una herramienta de IA ligera para un único equipo

Algunos controles avanzados de gobernanza o de agentes pueden requerir una mayor coordinación previa con el departamento de TI o de seguridad que las herramientas más pequeñas.

Consultar precios

Precios personalizados

Consulta valoraciones y reseñas

G2 : 4,7/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Glean?

Un usuario de G2 hace una mención:

«La capacidad de Glean para recopilar recursos específicos y ofrecer un resumen completo es increíblemente útil, ya que me ahorra tiempo a la hora de acceder a información esencial para el trabajo. »

«La capacidad de Glean para recopilar recursos específicos y ofrecer un resumen completo es increíblemente útil, ya que me ahorra tiempo a la hora de acceder a información esencial para el trabajo. »

📖 Lee también: Los mejores competidores y alternativas a Glean

6. Tana (La mejor para convertir notas desordenadas en conocimiento estructurado)

Si tu equipo se pasa el día en reuniones, investigando y trabajando en proyectos que avanzan a toda velocidad, Tana está diseñada para mantener tus ideas organizadas sin que se convierta en una tarea pesada. Es una moderna aplicación de gestión del conocimiento que trata las notas como bloques de construcción que puedes reutilizar en documentos, planes y seguimientos.

Lo que distingue a Tana es su combinación de «escritura libre» y estructura. Puedes capturar ideas en bruto y, a continuación, utilizar los bloques básicos de Tana (como las superetiquetas y las vistas) para convertirlas en algo que puedas utilizar para consultas y mantenimiento a lo largo del tiempo.

Y si te interesa contar con un asistente de IA siempre disponible, Tana se centra en funciones de IA que te ayudan a convertir las conversaciones en resultados más claros y a mantener el contexto cerca del trabajo.

Las mejores funciones de Tana

Supertags que te permiten convertir notas en objetos estructurados que puedes reutilizar en todos los flujos de trabajo

Vistas que te ayudan a analizar la misma información de diferentes maneras cuando estás gestionando varios proyectos a la vez

Flujos de trabajo de voz que ayudan a capturar notas de reuniones y convertirlas en resultados útiles más rápidamente

Funciones de IA en el plan Free (incluida una asignación mensual de créditos de IA), para que puedas probar las herramientas de IA sin compromiso previo.

Un enfoque flexible, similar a un gráfico, para establecer conexiones entre ideas, de modo que el contexto no quede oculto a medida que crecen tus datos

Limitaciones de Tana

Una verdadera curva de aprendizaje si tu equipo prefiere carpetas rígidas en lugar de nodos y etiquetas estructurados

La colaboración no es el «eje central» de la historia del producto, por lo que es posible que la profundidad de la colaboración en tiempo real requiera validación para su flujo de trabajo específico.

El uso de la IA se basa en créditos, por lo que los resúmenes extensos o la generación frecuente pueden requerir una planificación en torno a los límites de uso.

Precios de Tana

Free

Además : 10 $ al mes

Pro: 18 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Tana

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tana?

Un usuario de Reddit hace una mención:

«Es la primera vez que veo que el uso de las “notas diarias” funciona tan bien que confío en que no se perderá todo y no me olvidaré de ello al día siguiente.»

«Es la primera vez que veo que el uso de las “notas diarias” funciona tan bien que confío en que no se perderá todo y no me olvidaré de ello al día siguiente.»

📖 Lee también: Las mejores soluciones de software de búsqueda de corporación

7. Gamma (La mejor para convertir ideas en documentos, presentaciones y minisitios pulidos)

Vale la pena echarle un vistazo a Gamma. Está diseñada para crear y compartir «tarjetas» que funcionan como documentos, presentaciones de diapositivas o páginas web ligeras.

Además, funciona muy bien con equipos: puedes compartir a través de un enlace, controlar el acceso para ver, comentar y realizar ediciones, y colaborar dentro de un entorno de trabajo sin perder el control de versiones.

Y si te importan los resultados, Gamma incluye análisis para realizar el seguimiento de las vistas, la interacción y el tiempo dedicado, lo cual resulta útil para los gestores de proyectos y los equipos de operaciones que desean pruebas de que un producto final se ha entregado.

Las mejores funciones de gamma

Crea documentos, presentaciones y sitios web en un único entorno de trabajo con enlaces compartibles y permisos

Colaboración en tiempo real con controles de acceso a nivel de entorno de trabajo

Análisis integrados, como visitantes únicos, vistas de tarjetas y tiempo dedicado por tarjeta

Opciones para equipos y empresas que garantizan la coherencia de la marca, la facturación centralizada y la gestión de asientos

Controles basados en planes, como la protección con contraseña y la visibilidad en la web de los trabajos publicados

Limitaciones de gamma

Los análisis completos están restringidos al plan Pro (los niveles inferiores tienen un límite de acceso o no tienen acceso).

No hay compatibilidad para la exportación de análisis (necesitarás capturas de pantalla o la elaboración de informes manuales)

Algunas opciones de uso compartido y seguridad (como la protección con contraseña) solo están disponibles en los planes superiores.

Precios de gamma

Free

Además : 12 $ al mes

Pro : 25 $ al mes

Ultra: 100 $ al mes

Valoraciones y reseñas de gamma

G2 : 4,1/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre gamma?

Una mención de un usuario de G2:

«Gamma IA convierte con facilidad las ideas en presentaciones completas y bien organizadas.»

«Gamma IA convierte con facilidad las ideas en presentaciones completas y bien organizadas.»

📖 Lee también: Cómo crear una wiki de empresa para tu equipo

8. Converse IA (La mejor opción para asistentes de IA conversacionales omnicanal)

Muchas empresas tienen dificultades para unificar las conversaciones con los clientes en todas las plataformas y convertirlas en interacciones significativas. Converse IA se ha diseñado para salvar esa brecha, ofreciendo una única interfaz en la que los equipos pueden gestionar chats, automatizar respuestas y profundizar en la interacción en tiempo real.

Tanto si gestionas el soporte al cliente a través de WhatsApp, el chat en vivo de tu sitio web o campañas de mensajería proactivas, Converse AI te ayuda a comunicarte con los clientes estén donde estén. Su enfoque en herramientas de IA para la comunicación y la interacción lo convierte en una opción sólida si la automatización y los flujos de trabajo conversacionales son fundamentales para tu estrategia.

Además, la plataforma hace hincapié en una implementación sencilla y en la elaboración de informes claros, para que tu equipo dedique menos tiempo a integrar sistemas y más a generar valor en cada interacción.

Las mejores funciones de Converse IA

Creador de bots conversacionales omnicanal con compatibilidad para WhatsApp , chat web y otros canales

Campañas de interacción automatizadas desencadenadas por el comportamiento de los usuarios

Panel de control con elaboración de informes sobre las conversaciones y el rendimiento de los agentes

Reglas de respuesta personalizables y automatización de campañas

Gestión móvil para supervisar y responder sobre la marcha

Limitaciones de Converse IA

Los precios no se indican de forma transparente, lo que significa que probablemente tendrás que ponerte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios exactos para corporaciones.

No siempre queda claro qué modelos de IA impulsan el backend en comparación con otros marcos de agentes

La profundidad de las funciones (como RAG avanzado o gestión del conocimiento) puede quedarse rezagada con respecto a las plataformas de agentes de IA especializadas

Precios de Converse IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Converse IA

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: El mejor software de colaboración en documentos para equipos

9. Ponder (Ideal para crear flujos de trabajo de razonamiento de IA estructurados y sistemas de toma de decisiones basados en la investigación)

Si estás buscando alternativas que vayan más allá de las herramientas tradicionales basadas en indicaciones, Ponder se posiciona como una plataforma diseñada para ayudar a los equipos a crear flujos de trabajo de IA estructurados y aplicaciones basadas en el razonamiento.

En lugar de tratar los resultados de la IA como respuestas aisladas, la herramienta se centra en organizar la forma en que los modelos procesan la información, razonan sobre los problemas y toman decisiones dentro de un sistema más amplio.

Este enfoque hace que Ponder resulte especialmente útil para equipos que experimentan con flujos de trabajo de investigación, análisis y razonamiento estructurado asistidos por IA. La plataforma te permite diseñar flujos de trabajo en los que los modelos de IA desglosan los problemas, analizan el contexto y refinan las respuestas de forma iterativa, lo que te ayuda a pasar de simples interacciones con indicaciones a un pensamiento más deliberado y paso a paso.

Analiza las mejores funciones

Flujos de trabajo de razonamiento estructurado que guían a los modelos de IA a través de procesos de pensamiento de varios pasos, en lugar de respuestas a una sola indicación.

Herramientas para organizar tareas complejas de investigación y análisis mediante razonamiento iterativo y evaluación contextual

Soporte para el diseño de sistemas de IA que desglosan cuestiones complejas en pasos de razonamiento más pequeños

Una interfaz orientada a los flujos de trabajo que ayuda a los equipos a experimentar con marcos de toma de decisiones basados en la IA

Diseñado para casos de uso con gran carga de investigación o analíticos en los que el razonamiento y la trazabilidad de los modelos son importantes

Ten en cuenta los límites

Menos adecuado para tareas sencillas de generación de indicaciones en comparación con las herramientas de chat con IA ligeras

Requiere un conocimiento más profundo de los flujos de trabajo de IA o de los marcos de razonamiento para utilizarlo de forma eficaz

La plataforma sigue en fase de desarrollo, por lo que las integraciones del ecosistema pueden ser más limitadas que en las plataformas de flujo de trabajo de IA más grandes.

Considera los precios

Free

Casual : 10 $ al mes

Además : 30 $ al mes

Pro: 60 $ al mes

Ten en cuenta las valoraciones y reseñas

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: Plantillas gratuitas para bases de conocimiento en Word y ClickUp

10. Scholarcy (La mejor opción para convertir documentos largos en resúmenes fáciles de citar)

Si tu equipo se ve desbordado por archivos PDF, artículos de revistas y informes, Scholarcy está diseñado para esos momentos en los que necesitas información generada por IA sin perder el hilo.

Se centra en condensar lecturas extensas en resúmenes estructurados y fáciles de leer, al estilo de «fichas», que puedes guardar, buscar y volver a consultar más tarde, para que tus datos no se dispersen en diez pestañas diferentes.

Y como está diseñado para trabajos que requieren mucha investigación, resulta especialmente útil si te preocupas por las citas de fuentes, las notas recurrentes y la creación de una biblioteca personal ligera a la que puedas recurrir en todos tus proyectos.

Las mejores funciones de Scholarcy

Resumir el contenido y extrae información clave para agilizar la lectura y la revisión

Analiza tus investigaciones con funciones de resaltado, toma de notas y flujos de trabajo de texto editable

Organiza los resúmenes guardados en una biblioteca con función de búsqueda de fichas y colecciones

Exporta y sintetiza tus investigaciones en otras aplicaciones según sea necesario

Crea una matriz bibliográfica y genera bibliografías con un solo clic (útil para revisiones estructuradas)

Limitaciones de Scholarcy

El resumen de artículos gratuito tiene restricciones (incluido un límite en los resúmenes y las exportaciones de fichas).

El resumen ilimitado y los «resúmenes mejorados» requieren una suscripción de pago.

El sitio web no publica el importe exacto en USD del plan de pago mensual/anual en el texto visible de la página; verás el precio final al finalizar la compra.

Precios de Scholarcy

Free

Scholarcy Plus: 4,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Scholarcy

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scholarcy?

Un usuario de G2 hace una mención:

«Cuenta con una interfaz de usuario sencilla y fácil de navegar. Permite al usuario personalizar y resumir datos de figuras, resumir tablas, etc., en pocos segundos.»

«Cuenta con una interfaz de usuario sencilla y fácil de navegar. Permite al usuario personalizar y resumir datos de figuras, resumir tablas, etc., en pocos segundos.»

📖 Lee también: Los mejores motores de búsqueda con IA que debes probar

ClickUp: una plataforma de conocimiento que realmente crece contigo

Ahora tienes una forma más clara de evaluar las alternativas a Kuse IA basándote en lo que realmente importa: profundidad de las previsiones, gestión estructurada del conocimiento, información generada por IA cuantificable y soporte para múltiples proyectos sin caos.

La plataforma adecuada debería ayudar a tu equipo a ir más allá de las notas adhesivas dispersas, los archivos inconexos y la automatización superficial. Ya sea que tu prioridad sea el análisis predictivo, un control más estricto de los costes, una colaboración más sólida o funciones de IA más avanzadas, la meta es la misma: claridad que impulse decisiones seguras.

Empieza con un proyecto concreto. Comprueba cómo gestiona la herramienta datos reales, debates reales y limitaciones empresariales reales. A continuación, amplía su uso donde mejore la productividad, no solo por el simple hecho de que sea novedoso.

Pero si quieres mantener tu trabajo, contexto y ejecución en un solo lugar, empieza con ClickUp. ¡Regístrate ahora!