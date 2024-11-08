Los 12 mejores motores de búsqueda con IA que debes probar en 2025

¡Hora de las preguntas! ¿Sigues confiando en la búsqueda de Google o has cambiado completamente a la IA para tus consultas? Quizás estés en algún punto intermedio debatiéndote entre las dos opciones. 😉

No importa en qué categoría te encuentres, estoy aquí para ayudarte a tomar una decisión más fácilmente.

Durante los últimos meses, mi equipo aquí en ClickUp ha estado probando, aprendiendo y aplicando estas herramientas de búsqueda con IA en diversos escenarios para ver cómo se comportan en términos de capacidades. Los resultados han sido bastante interesantes, por decir lo menos.

Así que, sin más preámbulos, veamos los 12 mejores motores de búsqueda con IA que necesitas en tu conjunto de tecnologías. Hablaremos de sus funciones, precios, límites y mucho más.

¿Qué es un motor de búsqueda con IA?

En texto sin formato, un motor de búsqueda con IA aprovecha la inteligencia artificial (IA) para mejorar sus capacidades de búsqueda y ofrecer una mejor experiencia de búsqueda mediante la generación de resúmenes, tarjetas informativas y mucho más.

Pero eso ya lo sabías. 🙄

Te lo explico. A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, que se basan principalmente en palabras clave y el índice, los motores de búsqueda con IA utilizan algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático para analizar las consultas de búsqueda.

Esto incluye un análisis en profundidad del contexto, la intención del usuario y el significado semántico detrás de los términos de búsqueda, lo que ayuda a los motores de búsqueda a proporcionar resultados más relevantes y precisos.

El procesamiento del lenguaje natural (NLP) realiza gran parte del trabajo pesado, ya que ayuda a interpretar el lenguaje humano y permite a la IA comprender consultas complejas, responder preguntas en forma de conversación e incluso generar recomendaciones personalizadas basadas en tus preferencias y comportamiento.

Por último, los motores de búsqueda con IA aprenden constantemente de tus consultas y patrones de búsqueda generales. Así es. Cada vez que utilizas la IA para realizar una búsqueda, la entrenas para que busque mejor y ofrezca respuestas más relevantes.

Antes de continuar, aquí tienes una breve comparación entre la búsqueda tradicional y la búsqueda basada en IA.

Función Motor de búsqueda estándar Motor de búsqueda con IA Método de búsqueda Basado en palabras clave Basadas en PLN Comprensión Limitado Semántico y contextual Resultados Genéricas y, a menudo, irrelevantes. Altamente relevante y personalizado. Aprendizaje Estático Adaptable

Ventajas de utilizar motores de búsqueda con IA

¿Alguna vez has buscado los mejores restaurantes en una zona concreta de la ciudad y has acabado con la mejor recomendación a 20 km de distancia?

Se trata de un claro desajuste entre la intención de búsqueda y el contexto de la consulta del usuario. Todos los principales motores de búsqueda se enfrentan a este problema de vez en cuando.

Aquí es donde los motores de búsqueda con IA pueden ayudar, ya que permiten comprender un poco mejor el contexto y la intención detrás de las consultas de búsqueda. Esa es solo una de las razones para utilizar motores de búsqueda con IA.

Aquí tienes algunas más:

Experiencia de usuario mejorada: las funciones basadas en IA, como la búsqueda por voz, el procesamiento del lenguaje natural y las recomendaciones personalizadas, pueden hacer que la búsqueda sea más intuitiva y agradable.

Mayor eficiencia: los motores de búsqueda con IA pueden procesar rápidamente grandes cantidades de datos, lo que proporciona resultados más rápidos que los motores de búsqueda tradicionales.

Mayor precisión: los algoritmos de IA pueden ayudar a identificar y filtrar el contenido de baja calidad o irrelevante, mejorando la precisión de los resultados de búsqueda.

Accesibilidad: funciones como la búsqueda por voz y la conversión de texto a voz pueden facilitar la búsqueda a las personas con discapacidad.

Personalización: los motores de búsqueda con IA pueden aprender las preferencias de los usuarios y adaptar los resultados de búsqueda en consecuencia, lo que proporciona una experiencia más personalizada.

Más que «buscar»: los motores de búsqueda con IA te permiten hacer más con las respuestas generadas, como exportarlas a las Hojas de cálculo de Google, por ejemplo. También pueden ayudarte a realizar un análisis de datos si es necesario.

¿Qué debes buscar en un motor de búsqueda con IA?

Los motores de búsqueda con IA son increíbles. Creo que eso ya lo tenemos claro. Ahora bien, ¿cómo encontrar el que mejor se adapta a tus necesidades? A continuación, te indico algunos de los aspectos que he tenido en cuenta al probar las herramientas de IA:

📌 Relevancia y precisión: el motor de búsqueda con IA debe ofrecer resultados que coincidan con precisión con tu intención de búsqueda y tu consulta, al tiempo que garantiza que los resultados sean fiables y estén libres de información errónea o sesgos.

📌 Exhaustividad: debe ser capaz de acceder y procesar un amplio intervalo de fuentes de datos, incluidas páginas web y otros formatos de datos como imágenes, vídeos y documentos.

📌 Velocidad y eficiencia: los resultados de la búsqueda deben aparecer rápidamente, especialmente en el caso de consultas urgentes. Además, la herramienta debe ser capaz de procesar de manera eficiente grandes cantidades de datos para proporcionar resultados relevantes.

📌 Experiencia del usuario: la interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, con funciones como búsqueda por voz, búsqueda de imágenes y recomendaciones personalizadas.

📌 Privacidad y seguridad: debe dar prioridad a la privacidad del usuario y a la seguridad de los datos, garantizando que tu información esté protegida y no se utilice de forma indebida.

📌 Personalización: deberías poder personalizar tu experiencia de búsqueda, por ejemplo, guardando tus preferencias de búsqueda o configurando alertas. La herramienta también debería ser capaz de aprender tus preferencias y adaptar los resultados de búsqueda en consecuencia.

📌 Integración y compatibilidad: debe integrarse a la perfección con otras herramientas y servicios en línea y ser compatible con diferentes dispositivos y plataformas.

Los mejores motores de búsqueda con IA de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes un resumen rápido de las herramientas de búsqueda con IA:

Motores de búsqueda con IA Lo mejor para Funciones principales Precio inicial ClickUp Entornos de trabajo con IA y búsqueda conectada Asistente de IA integrado (ClickUp Brain), búsqueda conectada, resúmenes automatizados, automatización de tareas, sugerencias personalizadas. Free Forever; planes de pago desde 7 $ al mes. Perplexity IA Búsqueda específica para investigación Enlaces de origen, carpetas para organizar las consultas, búsqueda multimodal, ajustes de privacidad personalizables. Gratis; Pro desde 20 $ al mes. Google Gemini Compatibilidad con varios idiomas Procesa texto, código, imágenes y audio, capacidades multilingües, razonamiento y resolución de problemas. Gratis; los precios varían según los planes de pago. Bing IA Búsqueda aumentada con IA Búsqueda generativa, interruptor de búsqueda profunda, generación de imágenes, filtros de seguridad. El precio comienza por 1000 transacciones; entre 15 y 25 dólares por transacciones adicionales. You. com (YouChat) Búsqueda multimodal Acceso web en tiempo real, más de 15 modelos de IA entre los que elegir, casos de uso personalizables para la búsqueda, integración con herramientas de terceros. Gratis; Pro desde 20 $ al mes. Komo Búsqueda exhaustiva Modos de búsqueda centrados en el usuario, experiencia gratis, resultados generados en formato de mapa mental, vistas previas detalladas. Gratis; mensual desde 15 $. Sí. Creación de bots de búsqueda basados en IA para empresas Admite múltiples formatos, recomendaciones personalizadas y más de 50 idiomas. Planes de pago desde 399 $. Brave Search Experiencia de búsqueda independiente Centrado en la privacidad, índice de búsqueda independiente, respuestas de IA con imágenes, compatibilidad con varios idiomas. Free Phind Consultas y búsquedas específicas de código Soporte para múltiples lenguajes de programación, ayuda para la depuración, tiempo de respuesta rápido. Gratis; la versión Pro cuesta a partir de 20 $ al mes. Andi Resultados de búsqueda sencillos pero precisos. Tres modos (Leer, Resumir, Explicar), resultados sin anuncios, centrado en la privacidad. Gratis (prototipo) SearchGPT Prototype Búsqueda específica por fuente o cita Datos web en tiempo real, citas en línea, contenido interactivo. NA Chat con IA de DuckDuckGo Mayor privacidad en las búsquedas Mantiene la privacidad de las conversaciones de búsqueda con IA, tiene compatibilidad con varios modelos de IA y permite cambiar fácilmente entre la búsqueda y el chat con IA. Gratis (beta)

Los 12 mejores motores de búsqueda con IA que debes probar

Ahora sabemos exactamente lo que buscamos en un motor de búsqueda con IA. Pero, ¿prefieres una búsqueda mejorada con IA o una experiencia totalmente impulsada por IA? Al principio, yo también estaba confundido.

¿Y qué hay de la privacidad? O tal vez necesites crear un motor de búsqueda con IA personalizado para tu empresa. Sea cual sea tu caso de uso, aquí encontraremos el mejor motor de búsqueda con IA para tu proyecto.

1. ClickUp (el mejor para búsquedas conectadas y entornos de trabajo basados en IA)

La gestión inteligente de tareas y la gestión del conocimiento se unen con ClickUp Brain

Puedes preguntar fácilmente a Google o Google Gemini sobre el tiempo o las tendencias bursátiles del día.

Pero, ¿puede la IA ayudarte a encontrar ESE archivo perdido en el trabajo? O tal vez necesites recuperar una conversación que contenga datos importantes que debes destacar en tu próxima presentación.

¡Pues lo tienes en ClickUp! Con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp, puedes localizar fácilmente archivos o tareas e incluso generar un resumen de lo que está pasando con tus proyectos.

¿Necesitas ayuda para comprender el resumen de un proyecto complejo? Solo tienes que pedirle a la IA que te lo resuma o simplifique.

Obtén resultados de búsqueda más personalizados y relevantes con la búsqueda conectada de ClickUp .

La herramienta combina las potentes capacidades de búsqueda de la IA con las funciones avanzadas de gestión de proyectos de ClickUp, conectando a la perfección archivos, tareas, personas y proyectos.

¿Buenas noticias? Puedes hablar con la IA sin tener que cambiar a otra pestaña.

Por ejemplo, la última vez que me tomé unos días libres, al volver le pedí a ClickUp Brain que me pusiera al día sobre mis proyectos de la semana anterior. Y ahí estaban, perfectamente organizados en una lista con los puntos clave y las discusiones que habían tenido lugar mientras yo estaba fuera.

¿Qué quieres decir? ¡Adiós a los interminables hilos de chat y correos electrónicos, no nos volveremos a ver!

ClickUp Brain puede ser un excelente copiloto para la lluvia de ideas y la gestión de ideas.

Con este ingenioso asistente de IA, dispongo de un AI Knowledge Manager que me ayuda a encontrar todo lo que necesito dentro de mi entorno de trabajo y las aplicaciones conectadas, un AI Project Manager que me proporciona actualizaciones de los proyectos, automatiza tareas y genera resúmenes de puesta al día , y un redactor de IA que me ayuda a pulir todas mis comunicaciones.

Como herramienta específica para cada rol, ClickUp Brain puede comprender el contexto de mis tareas y ofrecerme sugerencias basadas en mis actividades principales o preferidas en el trabajo.

Si eres un creador de contenido que utiliza ClickUp Brain, las sugerencias serán más relevantes para la creación de contenido, la lluvia de ideas y casos de uso similares.

Crear una automatización personalizada es fácil con ClickUp Brain

Por último, puedes pedirle a la IA que te ayude a automatizar tareas repetitivas o actualizar el estado de las tareas con una simple indicación mientras te concentras en el trabajo profundo. Si necesitas un potente motor de búsqueda con IA para duplicar la productividad en el trabajo, ¡ClickUp Brain cumple todos los requisitos!

Las mejores funciones de ClickUp

Obtén una panorámica concisa de las tareas, los comentarios y los hilos.

Resumir documentos extensos y extrae los puntos clave.

Transcribe notas de voz y grabaciones de ClickUp Clips.

Genera fácilmente publicaciones en redes sociales, resúmenes de proyectos, correos electrónicos y notas de reuniones.

Haz preguntas de IA sobre tus tareas, proyectos y equipo.

Genera descripciones de tareas, subtareas y fechas límite basadas en indicaciones.

Crea resúmenes de reuniones y elementos de tareas automáticamente.

Pide a la IA que genere plantillas para tareas, documentos y proyectos.

Limitaciones de ClickUp

ClickUp Brain solo está disponible con los planes de pago.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mes por usuario

Business : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádela a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9400 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

2. Perplexity IA (la mejor para búsquedas específicas de investigación)

vía Perplexity IA

Para los usuarios a los que les gusta profundizar en sus fuentes, Perplexity IA puede ser la opción ideal. La herramienta es excelente para proporcionar enlaces a las fuentes, lo que resulta especialmente útil para cualquier búsqueda orientada a la investigación.

Personalmente, me encantó la función de carpetas, que me permite agrupar y almacenar consultas específicas relacionadas con un tema determinado. Por ejemplo, podría clasificar todas mis consultas sobre investigación de marketing experiencial en una sola carpeta.

La herramienta también ha sido elogiada por su precisión general, que es posible gracias a señales de confianza de fuentes consolidadas como Google y Bing (junto con sus propios algoritmos) para garantizar la fiabilidad de la información que presenta. Este enfoque minimiza el riesgo de desinformación y mejora la precisión general de los resultados de búsqueda.

Las mejores funciones de Perplexity

Crea hilos de historial de navegación y guarda colecciones de páginas para facilitar una mejor organización.

Busca imágenes o vídeos utilizando una búsqueda multimodal.

Excluye la recopilación de datos para la mejora de modelos de IA y personaliza tus ajustes de privacidad.

Utiliza el modo incógnito para mejorar aún más la privacidad durante las búsquedas. Este modo garantiza que no se guarde ningún historial de búsqueda mientras se utiliza el servicio.

Límites de Perplexity

Aunque la interfaz de usuario suele ser intuitiva, las opciones de personalización son limitadas.

Solo puede proporcionar información y conocimientos basados en los datos disponibles hasta octubre de 2023.

Precios de Perplexity

Plan Free

Perplexity Pro: 20 $ al mes por usuario.

Precios de la API para empresas: en un intervalo de 0,2 a 5 dólares, dependiendo del modelo específico.

Valoraciones y reseñas de Perplexity

G2: 4,6/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

3. Google Gemini (el mejor para compatibilidad multilingüe)

a través de Google Gemini

Dada su integración con el ecosistema de Google, Google Gemini destaca como un motor de búsqueda con IA muy versátil. Cuenta con unos impresionantes 1,5 billones de parámetros, lo que supera significativamente a los modelos anteriores en términos de escala.

Pero, ¿qué significa eso para ti y para mí? Los parámetros determinan la cantidad de datos que puede procesar y en qué formato. En el caso de Gemini, puede procesar cantidades significativamente mayores de datos en formato de vídeo, audio, bases de código y texto.

La herramienta también es conocida por sus capacidades multilingües, pero me encantó cómo integró Gemini Live para más de 40 idiomas en dispositivos Android. Esta búsqueda por voz multilingüe da un giro completamente nuevo a los motores de búsqueda con IA, haciendo que la tecnología sea accesible para los usuarios que no hablan inglés.

Dado que Gemini ha sido favorecido como un creador de chatbots fácil de usar para principiantes, la compatibilidad con varios idiomas abre un mundo completamente nuevo de posibilidades.

Las mejores funciones de Google Gemini

Procesa y genera texto, código, imágenes y audio, lo que lo convierte en una herramienta de búsqueda versátil.

Escribe, comprende y depura código en múltiples lenguajes de programación.

Destaca en razonamiento y resolución de problemas. En las preguntas solo de texto, Gemini obtiene una puntuación del 90 % , mientras que los expertos humanos obtienen aproximadamente un 89 %.

Puede manejar tareas a gran escala, dados los parámetros más amplios (lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes).

Limitaciones de Google Gemini

El acceso completo está restringido a desarrolladores y clientes de corporación en plataformas de Google Cloud como Vertex AI y Generative AI Studio.

Precios de Google Gemini

Gratis , sin límite de preguntas.

Precios personalizados para casos de uso avanzados.

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

4. Bing IA (el mejor para búsquedas mejoradas con IA)

a través de Bing IA

Bing es uno de los actores más antiguos en el ámbito de los motores de búsqueda. Además de Microsoft Copilot, que es la respuesta de la empresa tecnológica al auge de los asistentes de IA, Microsoft ha mejorado la función de búsqueda general de Bing con una capa de IA.

Aunque Bing tiene el aspecto y el funcionamiento de un motor de búsqueda tradicional, incluye opciones avanzadas de búsqueda con IA, como un interruptor que activa la «búsqueda profunda». Sin embargo, esta función aún se encuentra en fase beta. En comparación con sus competidores, las capacidades de IA de Bing se están implementando lentamente, con funciones como citas y enlaces adicionales que aparecen en la parte derecha.

Aun así, recomendaría este para aquellos que quieran probar el término medio entre un motor de búsqueda normal y uno basado en IA.

Las mejores funciones de Bing IA

Utiliza la búsqueda generativa para obtener información completa generada por IA en tu página de búsqueda.

Habilita los filtros de seguridad en las búsquedas con la función Búsqueda segura.

Genera imágenes a partir de indicaciones basadas en texto con Image Creator.

Limitaciones de Bing IA

Microsoft emite una advertencia sobre tiempos de carga más lentos, dadas las medidas tomadas para garantizar la precisión del texto generado.

Precios de Bing IA

Free: 1000 transacciones gratuitas al mes para todos los mercados.

S1: 25 $ por cada 1000 transacciones, 25 $ por cada 25 000 transacciones*

S2: 15 $ por cada 1000 transacciones, 15 $ por cada 10 000 transacciones*

Encuentre más información sobre los precios de Bing aquí.

5. You. com, también conocido como YouChat (el mejor para búsquedas multimodales)

You. com no es el típico motor de búsqueda con IA. Creada para competir con Google y otros grandes actores de Internet, esta plataforma ofrece un enfoque de búsqueda basado en el chat.

Me gustó mucho poder elegir entre varios modelos de IA que se muestran cómodamente junto a la barra de chat. Esto tiene sentido, dado la meta general de la empresa de ser agnóstica en cuanto a modelos, es decir, no estar vinculada a ningún modelo de IA específico.

La plataforma puede incluso recomendar qué modelo de IA será mejor para una tarea determinada, como Claude para escribir. Puedes iniciar tu consulta eligiendo un caso de uso específico, como Investigación, Creatividad o Genialidad, o crear uno propio basado en casos de uso específicos. Me pareció que todo el proceso era bastante fácil.

Otra función destacada es la capacidad de You. com para acceder a la web en tiempo real, lo que lo hace mucho más preciso que sus competidores con datos limitados o sin acceso a la web en tiempo real.

Las mejores funciones de You.com

Integra datos en tiempo real en sus respuestas, lo que significa que obtienes la información más reciente, no solo resultados almacenados en caché.

Muestra las fuentes de datos y te indica de dónde extrae los datos en tiempo real a través del modo Investigación.

Te permite cambiar entre más de 15 modelos de IA diferentes (como GPT-4o mini) o basados en casos de uso.

Utiliza la función YouApps para integrarla con herramientas de terceros como Todoist.

Límites de You.com

Los resultados ofrecidos en la versión del modelo de IA «inteligente» parecen ser precisos, pero son bastante básicos.

Precios de You.com

Ventaja: 20 $ al mes

Equipo: 30 $ al mes

6. Komo IA (el mejor para búsquedas exhaustivas)

vía Komo IA

Komo IA redefine el concepto de búsqueda integrada, ¡y yo estoy aquí para quedarme!

En lugar de respuestas basadas en texto, Komo muestra enlaces a sitios web, hilos de X, vídeos de YouTube y enlaces adicionales en la parte derecha. Para aquellos que buscan una búsqueda superficial, también se muestra en la parte derecha un resumen generado por IA con resultados útiles.

Esto te permite echar un vistazo rápido a múltiples puntos de datos y profundizar en lo que te llame la atención. Eso es lo que yo llamaría una «interfaz de usuario inteligente».

También me gustaron las preguntas de seguimiento generadas, que son específicas y útiles para aquellos que desean obtener más información sobre una pregunta concreta. Solo se puede realizar una búsqueda avanzada haciendo clic en una de las preguntas de seguimiento, en lugar de formularla por tu cuenta. Si deseas iniciar una nueva búsqueda, tendrás que hacerlo desde el menú superior.

Las mejores funciones de Komo:

Ofrece cuatro modos de búsqueda centrados en el usuario llamados Ask Search, Research y Explore.

Se posiciona como un motor de búsqueda privado y gratuito.

Despliega vistas previas pequeñas pero detalladas de los enlaces de referencia, lo que te permite comprobar rápidamente las fuentes.

Incluye un formato de mapa mental para organizar visualmente los resultados de búsqueda.

Permite ordenar los resultados por categorías, como Resultados, Noticias y Vídeos.

Límites de Komo

Algunos usuarios pueden encontrarlo limitado en cuanto a las funciones conversacionales, ya que no podrán añadir sus propias preguntas de seguimiento.

No es fácil copiar o extraer texto de los resultados, lo que limita lo que se puede hacer con los datos una vez completada la búsqueda. Komo IA sostiene que quiere que los usuarios interactúen mejor con la información en lugar de limitarse a copiar texto.

Precios de Komo

Mensual: 15 $ al mes

Premium: 30 $ al mes

Empresa: 200 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

7. Yep (el mejor para crear bots de búsqueda basados en IA para empresas)

vía Yep IA

Si quieres crear tu propio motor de búsqueda con IA, necesitas Yep AI. Creado pensando en las empresas, Yep AI ofrece humanos con IA o avatares de chatbot que pueden formarse rápidamente con tus datos y ayudar a guiar a tus clientes en sus consultas.

El proceso de configuración es bastante sencillo. Puedes alimentarlo con datos en diferentes formatos, como documentos de Word, PDF, tu sitio web o incluso hojas de cálculo de Excel. No es necesario realizar complicados procesos de código para convertir los datos al formato adecuado.

Una vez terminado el entrenamiento, personalízalo y lánzalo en tu sitio web, ¡y terminado! Acabas de crear tu propio bot de búsqueda con IA privado (que parece humano).

Las mejores funciones de Yep IA

Puede procesar información en múltiples formatos, como archivos PDF o Word, e incluso interpretar imágenes en los documentos.

Ofrece recomendaciones personalizadas e inteligentes basadas en consultas específicas.

Se puede personalizar en aspectos como la combinación de colores y el tono de conversación según las directrices de la marca.

Proporciona soporte para consultas en más de 50 idiomas a través de múltiples canales.

Limitaciones de Yep IA

La herramienta no se puede integrar con aplicaciones de terceros, como el chat de atención al cliente de WhatsApp.

Precios de Yep IA (para humanos digitales)

Starter: Gratis

Startup: 399 $

Empresas: 799 $

Corporación: Precios personalizados

8. Brave Search (el mejor para una experiencia de búsqueda independiente)

a través de Brave Search

Brave Search es una función de búsqueda mejorada con IA de Brave Browser. Ha sido desarrollada internamente por Brave y funciona con sus propios modelos y algoritmos.

Como motor de búsqueda con IA centrado en la privacidad, Brave Search funciona de forma independiente y ofrece respuestas instantáneas con fuentes citadas junto con los resultados de búsqueda tradicionales.

Tenía un aspecto y un funcionamiento muy similares a los de Google, y al principio no me impresionó. Pero, cuando haces clic en «Responder con IA», todo cambia para generar fragmentos de información y resultados más completos con imágenes.

Esta es una función clave a tener en cuenta, ya que la IA es opcional y se puede aprovechar cuando sea necesario; no está habilitada de forma predeterminada, por defecto.

Las mejores funciones de Brave Search

Da prioridad a la privacidad del usuario, evitando el seguimiento de datos para garantizar resultados de búsqueda imparciales.

Utiliza su propio índice de búsqueda independiente, lo que ofrece una experiencia de búsqueda más neutral.

Actualmente disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español.

Respuestas con texto, imágenes y tarjetas informativas sobre puntos de interés.

Límites de Brave Search

La superposición de IA a veces puede entorpecer la experiencia de búsqueda y requerir demasiados clics.

Precios de Brave Search

Free

9. Phind (el mejor para consultas y búsquedas específicas de código)

vía Phind

Phind es un motor de búsqueda generativo basado en IA diseñado específicamente para desarrolladores, que les permite encontrar rápidamente respuestas precisas a preguntas complejas sobre código.

Lanzado en julio de 2022, Phind aprovecha los modelos de lenguaje grandes (LLM) y el contexto de alta calidad para proporcionar respuestas en unos 15 segundos, mucho más rápido que los motores de búsqueda tradicionales, que pueden tardar mucho más de 34 segundos.

Cuenta con una interfaz fácil de usar y fomenta las consultas detalladas, por lo que incluso alguien tan novato en programación como yo puede entrar y pedir un fragmento de código. Pero yo lo que más hice fue pedirle que me explicara cómo funcionaban las cosas, y obtuve respuestas muy buenas y claras.

Las mejores funciones de Phind

Tiene compatibilidad con la codificación en varios lenguajes, incluidos Python, JavaScript, Java, C++ y otros.

Ayuda con la depuración, explica fragmentos de código y sugiere mejoras.

Responde a preguntas sobre conceptos de informática, principios de ingeniería de software, paradigmas de programación y otros aspectos teóricos.

Ayuda a redactar o mejorar la documentación de la API.

Límites de Phind

Actualmente no hay compatibilidad con otros idiomas.

Precios

Phind Pro: 20 $ al mes

Phind Empresa: 40 $ al mes

10. Andi (el mejor para resultados de búsqueda sencillos pero precisos)

vía Andi IA

Si estás cansado de la clásica frase de IA «En el acelerado mundo actual», necesitas Andi. Este motor de búsqueda con IA te ofrece respuestas sencillas en el lenguaje más directo posible.

La herramienta tiene tres modos: Leer, Resumir y Explicar, que hacen que tu experiencia de búsqueda sea más relevante y se adapte a tus necesidades.

Me gustó Read the best, ya que funciona de forma muy similar a un visor de artículos. La función de resumir me pareció estándar, pero me encantó Explain, donde la herramienta desglosaba temas complejos en pequeños fragmentos de tamaño reducido.

Las mejores funciones de Andi

Genera la información mínima necesaria para responder a una pregunta con el fin de evitar abrumar al usuario.

Proporciona resultados de búsqueda precisos, gratis y centrados en la privacidad.

Utiliza una combinación de IA generativa, datos en tiempo real y tecnología de búsqueda semántica para proporcionar resultados precisos.

Procesa una cantidad mínima de datos y no almacena cookies.

Limitaciones de Andi

Andi todavía se encuentra en versión beta, una beta estable según el equipo, pero esto establece un límite para su aplicación más amplia por el momento.

Precios de Andi

Free

11. SearchGPT Prototype (el mejor para búsquedas específicas de fuentes o citas)

vía SearchGPT

Quizás te preguntes en qué se diferencia de ChatGPT. Como su nombre indica, SearchGPT se centra más en la búsqueda y menos en chatear.

Aunque cuenta con una interfaz de conversación, su objetivo principal es proporcionarte los enlaces y las fuentes adecuados, en lugar de generar respuestas completas. Cada respuesta de SearchGPT incluirá fuentes claras enlazadas en línea, lo que permitirá a los usuarios rastrearlas hasta su origen.

¿Lo mejor? SearchGPT puede proporcionarte referencias de editores y sitios web que pueden haber optado por no aparecer en la lista de datos de entrenamiento de IA generativa. Pero no te emociones demasiado todavía, porque tienes que inscribirte en una lista de espera para probarlo.

Las mejores funciones de SearchGPT

Combina la IA avanzada de OpenAI con datos web en tiempo real para ofrecer resultados de búsqueda precisos.

Incluye citas en línea y enlaces en los resultados para mayor transparencia.

Los resultados incluyen contenido interactivo, como imágenes y vídeos.

Limitaciones de SearchGPT

Actualmente se trata de un prototipo disponible para un número selecto de usuarios.

Precios de SearchGPT

No disponible

12. DuckDuckGo IA Chat (el mejor para mejorar la privacidad en las búsquedas)

a través de DuckDuckGo IA Chat

A la mayoría de nosotros nos ha atraído DuckDuckGo como navegador debido a su compromiso con la privacidad del usuario. La función de búsqueda aumentada con IA (beta) de la plataforma va un paso más allá al proporcionar una experiencia de búsqueda dinámica.

La función de IA de DuckDuckGo me proporcionó respuestas concisas e informativas directamente en la página de resultados de búsqueda. Es bastante estándar en la generación de resúmenes, tarjetas informativas y enlaces adicionales.

Lo que más valoro es que no compromete mi privacidad. A diferencia de otros motores de búsqueda con IA, la IA de DuckDuckGo está diseñada para respetar los datos de los usuarios, lo que garantiza que mis búsquedas sigan siendo privadas y seguras. Aunque la función de IA aún se encuentra en una fase inicial, es muy prometedora.

Las mejores funciones de DuckDuckGo IA Chat

Mantiene la privacidad de las conversaciones y no las utiliza para el entrenamiento de modelos de IA.

Tiene compatibilidad con varios modelos de IA, incluidos GPT-3. 5 Turbo de OpenAI, Claude 3 Haiku de Anthropic, Llama 3. 1 70B de Meta y Mixtral 8x7B de Mistral AI.

Permite a los usuarios cambiar fácilmente entre la búsqueda tradicional y el chat con IA.

Limitaciones del chat con IA de DuckDuckGo

Actualmente tiene un límite de uso diario y, por ahora, no se puede aumentar mediante planes de pago.

Precios de DuckDuckGo IA Chat

Gratis (beta)

➡️ Más información: Cómo superar los retos habituales de la IA

Potencia tu búsqueda con IA

Tal y como prometí, te he mostrado todas las herramientas de IA interesantes que mi equipo y yo hemos descubierto recientemente. Además, hay una gran variedad de ellas.

Algunas son chatbots, otras tienen la función de motores de búsqueda mejorados con IA y otras tienen asistentes de IA que se encargan de todo el proceso de búsqueda por ti. ¡Incluso hemos encontrado una que te permite crear bots de búsqueda con IA personalizados!

Pero cuando se trata de encontrar un motor de búsqueda con IA que se integre con el trabajo, nada supera a ClickUp Brain. Tanto si quieres buscar un archivo o una tarea, como si quieres intercambiar ideas o redactar un correo electrónico, ClickUp Brain se encarga de todo.

