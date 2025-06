Perplexity vs. Google: decidir cuál es la mejor herramienta de búsqueda

Durante años, Google ha sido el campeón indiscutible del mundo de los motores de búsqueda, el gurú al que acudir para encontrar cualquier información que queramos. Tanto es así que «busca en Google» se ha convertido en una expresión habitual.

Pero a medida que las tecnologías evolucionan, ha surgido un nuevo competidor con un enfoque mucho más innovador y modelos lingüísticos avanzados: Perplexity. Lanzado en 2022, Perplexity tiene como objetivo utilizar el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para revolucionar el funcionamiento de las búsquedas en Internet.

Y ha hecho que muchos se pregunten si Google sigue siendo el mejor motor de búsqueda o si Perplexity es la clave para una nueva era. En este blog, encontraremos la respuesta a esta pregunta mediante una comparación en profundidad entre Perplexity y Google.

¿Qué es Perplexity?

Perplexity es un motor de búsqueda y respuesta conversacional con IA que responde a las consultas basándose en su contexto y matices. Utiliza el procesamiento del lenguaje natural y grandes modelos lingüísticos para proporcionar respuestas instantáneas y precisas en lenguaje natural.

Todo lo que tienes que hacer es escribir tus consultas y la IA te dará resultados personalizados con citas y referencias en línea. Algunas de las capacidades de Perplexity incluyen:

Proporciona resúmenes basados en IA mediante la síntesis de información web

Adaptar las respuestas al contexto

Basar las respuestas en fuentes más recientes en lugar de en fuentes más antiguas

Permite a los usuarios hacer preguntas de seguimiento

Mejorando sus respuestas a medida que interactúas con él

Funciones de Perplexity

Perplexity ofrece una variedad de funciones que lo convierten en un fuerte competidor para Google. Veamos:

Fuente de la cita

Cita de la fuente en Perplexity. ai

Perplexity responde a tus consultas de la forma más natural y transparente posible. Cita las fuentes utilizadas para recopilar la información con el fin de garantizar la credibilidad de sus respuestas. De esta forma, puedes profundizar en el contenido, tomar decisiones inteligentes con IA y obtener información fiable.

Así que, si eres un estudiante que está escribiendo un trabajo de investigación o un curioso que busca respuestas fiables, la función de citación de fuentes de Perplexity añade un plus de confianza.

Comprender el contexto

¿Alguna vez te has sentido frustrado al buscar algo y obtener un montón de resultados irrelevantes que apenas rozan la superficie de lo que estás buscando? Pues bien, Perplexity te garantiza que eso no volverá a sucederte.

Imagina hacer una pregunta o buscar recomendaciones y obtener resultados precisos y personalizados que realmente satisfagan tus necesidades. Eso es lo que hace Perplexity.

Analiza las palabras y frases circundantes y la estructura general de la consulta para ofrecer resultados precisos y relevantes. Los resultados se generan utilizando diversas fuentes, imágenes y vídeos.

Búsqueda en tiempo real

Resultados de búsqueda en tiempo real en Perplexity IA

Perplexity solo te ofrece la información más reciente. Se mantiene al día de todo lo que ocurre en el mundo digital mediante un escaneo y análisis continuos de la web. Así que, tanto si quieres saber la temperatura de hoy como las últimas noticias, Perplexity te capturará la información más reciente en cuestión de segundos.

Y esta información no solo proviene de sitios web típicos. Proviene de diversas fuentes, incluyendo informes de la industria, redes sociales y revistas académicas. También puede utilizar el modo «Focus» para restringir su búsqueda seleccionando todas las fuentes de búsqueda, académicas, escritas, Wolfram|Alpha, YouTube y Reddit.

Además, Perplexity enriquece tus respuestas con imágenes y vídeos. Incluso te permite crear imágenes de alta calidad basadas en indicaciones.

Descubre

Perplexity IA ofrece una función Discover que te proporciona respuestas concisas sobre temas de actualidad. Es muy similar a la sección Discover de Instagram, que te permite descubrir temas interesantes.

Sin embargo, por el momento no es posible personalizar el feed Discover. Además, no está abierto a comentarios, por lo que no puedes aportar tu opinión sobre su contenido, es decir, lo que te gustaría ver más o menos en tu feed.

Consulta sobre archivos subidos

Otra gran función que ofrece Perplexity es la posibilidad de subir imágenes, textos y archivos PDF y realizar consultas basadas en ellos. Así, si ves una flor preciosa y quieres saber cómo se llama o tienes un trabajo largo que leer para un examen, puedes hacerlo con Perplexity.

Puedes pedirle que resuma, explique e incluso traduzca archivos. Basándote en los archivos, también puedes hacer preguntas de seguimiento.

La única pega es que la versión gratuita solo permite subir hasta 3 archivos al día. Sin embargo, la versión pro permite subir archivos ilimitados.

Precios de Perplexity

Free

Perplexity Pro: 20 $ al mes

¿Qué es Google?

Página de búsqueda de Google

Con una cuota del 92,82 % del mercado de los motores de búsqueda, Google se ha convertido en sinónimo de búsqueda en línea. Lanzado en 1997, Google permite buscar información introduciendo frases o palabras clave.

Puedes buscar una gran variedad de información, incluyendo páginas web, imágenes, vídeos, artículos de noticias, mapas y mucho más.

La búsqueda de Google utiliza un complejo algoritmo para determinar la relevancia de las páginas web con respecto a tu consulta. Tiene en cuenta diversos factores, como la relevancia de las palabras clave, la calidad del sitio web, las métricas de interacción de los usuarios, etc., para clasificar los resultados de la búsqueda por orden de relevancia y utilidad.

Además, ofrece varias funciones de búsqueda especializada, como Google Imágenes, Google Maps, Google Académico y muchas más. Estas funciones permiten a los usuarios encontrar tipos específicos de información o acceder a bases de datos especializadas.

Funciones de Google

Como veterano de los motores de búsqueda, Google ofrece un montón de funciones únicas y excelentes. Exploremos algunas de ellas:

Búsqueda web

La función principal de Google Search es la búsqueda en la web, que te permite buscar información en Internet utilizando palabras clave y frases.

También puedes buscar imágenes, subir imágenes o utilizar una cámara para realizar búsquedas inversas de imágenes. La función de búsqueda por voz de Google te permite realizar tus consultas en voz alta en lugar de escribirlas.

Además, puedes centrar tu búsqueda filtrando por fecha, relevancia y fuente. También puedes seleccionar el tipo de información que deseas, desde noticias hasta vídeos.

Además, Google Scholar es un motor de búsqueda especializado en literatura académica que proporciona acceso a artículos académicos, revistas y trabajos de investigación.

Además de los resultados orgánicos, la búsqueda de Google también muestra resultados patrocinados. Se trata de resultados pagados o anuncios que se muestran de forma destacada junto a los resultados orgánicos. Los anunciantes pagan a Google por estos espacios patrocinados, que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda.

Resultados de la página SERP que muestran anuncios patrocinados en la parte superior

Gráfico de conocimiento

¿Alguna vez has buscado algo como «Torre Eiffel» y al instante han aparecido todos los detalles esenciales sobre este emblemático monumento a la derecha de la página de búsqueda?

Se trata del Gráfico de conocimiento de Google, una herramienta que ofrece directamente información concisa y relevante sobre diversos temas en la página de resultados de búsqueda.

Esta función mejora tu experiencia de búsqueda al ofrecerte acceso rápido a datos esenciales, información detallada e información contextual sin necesidad de navegar a sitios web externos.

Puedes buscar lugares emblemáticos, famosos, edificios, eventos, películas, ciudades y mucho más, y obtener resultados instantáneos.

Fragmentos destacados

Resultado de Google SERP mostrando un fragmento destacado

Los fragmentos destacados suelen aparecer en la parte superior de los resultados. Su objetivo es ofrecer información concisa y relevante procedente de páginas web autorizadas, proporcionando respuestas directas a tus consultas.

Cuando introduces una consulta en la barra de búsqueda de Google, el motor de búsqueda identifica el contenido relevante de las páginas web que mejor responden a la consulta. Extrae la información más relevante y la presenta en un formato resumido en el cuadro de fragmentos destacados.

Descubre

Al igual que la función Discover de Perplexity, la función Discover de Google te permite explorar contenidos adaptados a tus intereses. Es un lugar ideal para aprender y descubrir cosas nuevas cuando no tienes nada concreto en mente.

Google te permite personalizarlo siguiendo temas, compartiendo si quieres ver más o menos de algo, etc. Esta función está disponible en la app de Google y en las pantallas de inicio de Android.

Precios de Google

Google es completamente gratis.

Perplexity IA frente a Google: comparación de funciones

En el enfrentamiento entre un jugador veterano y un contendiente en ascenso, es hora de decidir qué motor de búsqueda es el ganador. Para llegar a una conclusión sobre el debate Perplexity IA vs. Google, comparemos las funciones de ambos.

Precios

A la hora de seleccionar al ganador, es fundamental tener en cuenta el precio. Sin embargo, dado que un motor de búsqueda es completamente gratuito y el otro ofrece una versión de pago, ¿cómo se decide el ganador?

Perplexity

Perplexity tiene un modelo freemium. La versión gratuita incluye todas las funciones y modos de búsqueda básicos. Sin embargo, la versión Pro ofrece una experiencia más completa. En el modo Pro, la IA hace preguntas aclaratorias sobre tus consultas para mejorar los resultados.

En el modo Pro, también puedes subir archivos ilimitados y elegir entre modelos de IA para contextos más largos y respuestas mejoradas. Además, puedes acceder a la API.

Así que, si quieres ahorrar tiempo y acceder rápidamente a información fiable y resumida, ¡vale la pena probar Perplexity!

Google

El motor de búsqueda de Google es completamente gratuito, por lo que todas sus funciones están disponibles y son accesibles de forma gratuita. Por lo tanto, si te encanta usar el buen motor de búsqueda de toda la vida y no te importa revisar largas listas de páginas web, Google es perfecto para ti.

Ganador: Con su motor de búsqueda gratuito, Google es el claro ganador de esta ronda

Precisión de las respuestas

Lo que hace que un motor de búsqueda sea bueno es la precisión de sus respuestas. Comprobemos cuál tiene mayor precisión en sus respuestas: Google o Perplexity.

Perplexity

Perplexity utiliza modelos lingüísticos avanzados y comprensión contextual para ofrecer respuestas muy precisas. Su enfoque en la comprensión del contexto ayuda a compartir respuestas precisas a consultas complejas.

Otra gran función que ofrece Perplexity Pro es la posibilidad de elegir tu modelo de IA entre GPT-4 Turbo de OpenAI, Claude 3 de Anthropic, Experimental de Perplexity y Large de Mistral. Así, si no te satisface la respuesta dada por un modelo específico, puedes cambiarlo y reescribir la respuesta.

Además, a diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, Perplexity prioriza la relevancia y la información más reciente por encima de otros factores como el SEO y los anuncios. Por lo tanto, sus resultados pueden considerarse más fiables y precisos.

Google

Google utiliza muchos factores para determinar la calidad del contenido. Estos factores incluyen la relevancia de las palabras clave, la intención del usuario y la calidad de la página. Su programa de valoración de la calidad de la búsqueda también recopila comentarios de los usuarios para reconocer las páginas expertas y fiables.

Sin embargo, la precisión también depende de la consulta y del contexto de búsqueda. Por lo tanto, una consulta ambigua puede arrojar un intervalo de resultados que hay que examinar para encontrar la información correcta. Si Google no encuentra mucha información fiable, muestra un mensaje indicándolo.

Ganador: En definitiva, en términos de precisión, Perplexity gana gracias a que no depende de anuncios ni del SEO y a la posibilidad de elegir entre varios modelos de IA.

Intervalo de resultados de búsqueda

¿Qué tipo de resultados muestra el motor de búsqueda y respuesta? ¿Son diversos? ¿Están disponibles en tiempo real? Estas preguntas son importantes a la hora de seleccionar el mejor motor de búsqueda.

Perplexity

Perplexity ofrece resultados de búsqueda completos y relevantes utilizando sus algoritmos avanzados y su comprensión del contexto para proporcionar información. Se centra en la búsqueda en tiempo real y en proporcionar citas de fuentes para mejorar la calidad y la fiabilidad de los resultados. El feed Discover también ofrece respuestas concisas sobre temas de actualidad.

En función de lo bien que redactes tu consulta, Perplexity se toma su tiempo para filtrar los resultados y ofrecerte la información. Además, en Perplexity no hay resultados de pago, por lo que solo obtienes la información más relevante.

Sin embargo, a diferencia de Google, no puedes obtener resultados de búsqueda locales. Por lo tanto, si te gusta obtener respuestas directas a tus preguntas en lugar de buscar información, Perplexity es la mejor opción para ti.

Google

Google ofrece resultados de búsqueda amplios y diversos, que abarcan diversos temas y fuentes de toda la web. Sin embargo, en lugar de darte respuestas directas, Google comparte una lista de enlaces que considera más relevantes para tu consulta. Depende de ti buscar la información que necesitas entre esos enlaces.

También puedes obtener resultados de búsqueda locales compartiendo tu ubicación con Google. Además, la función Discover de Google te permite explorar contenido personalizado.

Google también ha comenzado a ofrecer respuestas y resúmenes de IA en algunos resultados de búsqueda. Sin embargo, estos no son tan precisos como las respuestas de Perplexity.

Ganador: Depende de tus necesidades. Si prefieres respuestas de IA, Perplexity es el ganador. Pero si prefieres encontrar la información tú mismo con una lista de enlaces relevantes, Google es tu ganador.

Interfaz de usuario y accesibilidad

Un motor de búsqueda, ante todo, debe ser accesible y tener una interfaz intuitiva. Veamos cuál tiene la mejor interfaz: Perplexity IA o Google.

Perplexity

Perplexity tiene una interfaz moderna, intuitiva y fácil de usar que combina la búsqueda y el chat. La página principal está bien diseñada, con la barra de búsqueda situada en el centro de la página. La opción para cambiar de medio y adjuntar archivos se encuentra justo debajo de la barra de búsqueda.

La función Biblioteca te permite organizar tus hilos por proyecto o tema, invitar a personas y cambiar los ajustes de privacidad.

Por lo tanto, es increíblemente fácil de usar. La app, aplicación móvil, también está disponible tanto para usuarios de Android como de iPhone, lo que la hace accesible.

Google

Google tiene una interfaz fácil de usar y accesible a la que se puede acceder a través de navegadores web, teléfonos inteligentes y tabletas. Cuando escribes algo, la función de autocompletar muestra posibles consultas.

Los sitios web más visitados también aparecen en una lista justo debajo de la barra de búsqueda. Las opciones para buscar imágenes, abrir Gmail y mucho más están disponibles en la esquina superior derecha.

Google es accesible para todos. Los usuarios pueden escribir su consulta, buscar por voz o buscar por imagen.

Ganador: En términos de accesibilidad, Google toma la delantera con sus funciones avanzadas, como la búsqueda por voz e imagen.

Perplexity vs. Google: ¿quién es el ganador?

En la batalla entre Perplexity y Google, los motores de búsqueda y respuesta tienen puntos fuertes y débiles.

Por ejemplo, Perplexity IA ofrece respuestas completas y directas a tus consultas con citas de las fuentes para garantizar la precisión. Sin embargo, no es tan accesible como Google y puede que no funcione bien al realizar estudios de mercado o investigaciones académicas, por lo que es posible que tengas que buscar alternativas a Perplexity.

Por el contrario, Google es un motor de búsqueda muy accesible que ofrece resultados relevantes y precisos. Es excelente para fines de investigación, con herramientas como Google Trends, Google Scholar y varios modos de búsqueda. Sin embargo, no proporciona respuestas directas a tus consultas.

Por lo tanto, el ganador depende en última instancia de tus necesidades. Si buscas profundidad y exploración, Google Search es imbatible. Pero si lo que quieres son resúmenes concisos, respuestas rápidas y bien documentadas, o una herramienta de IA para cosas como el análisis de la competencia, Perplexity podría ser más adecuado para ti.

Perplexity vs. Google en Reddit

En nuestra búsqueda de la respuesta al debate Perplexity vs. Google, acudimos a Reddit para encontrar respuestas directamente de la gente. Al buscar Perplexity vs. Google en Reddit, muchos usuarios coincidieron en que Perplexity ha cambiado el funcionamiento de los motores de búsqueda con sus funciones avanzadas y sus respuestas contextuales.

He sustituido Google por Perplexity. Y también utilizo un montón de otras IA. Pero Google se adaptará fácilmente. No estaba seguro de por qué necesitaba Perplexity cuando ya tengo tanta IA, pero su velocidad instantánea para responder preguntas le hace tener su propio nicho como motor de búsqueda de IA.

Sin embargo, muchos usuarios también coincidieron en que Google podría adaptarse para igualar lo que está haciendo Perplexity.

Me encanta Perplexity, pero es mucho más probable que Google cambie su modelo de búsqueda por otro más similar. De hecho, ya lo han hecho: ahora, si lo deseas, puedes ver la respuesta de IA en la parte superior. Es mucho más básica, pero ya están avanzando en esa dirección.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Perplexity frente a Google

Perplexity y Google son excelentes si solo quieres buscar información. Pero hay una opción mejor si quieres combinar la búsqueda con su aplicación en una herramienta de tareas o gestión de proyectos

ClickUp es la plataforma de productividad definitiva diseñada para ayudarte a ahorrar tiempo mediante la realización de una búsqueda universal y el uso de IA para localizar y gestionar la información. Pero no tienes por qué creernos.

Echa un vistazo a estas funciones rivales de ClickUp y decide por ti mismo:

ClickUp Brain

Escribe, edita y obtén respuestas con ClickUp Brain

ClickUp Brain es un potente asistente de IA que te ayuda a ahorrar tiempo y crear contenido adaptado a tus necesidades en cuestión de segundos. Su capacidad para escribir contenido y responder a todas tus preguntas al instante rivaliza con la capacidad de Perplexity para hacer lo mismo.

El AI Knowledge Manager de Brain puede responder a cualquier pregunta relacionada con tu trabajo dentro de ClickUp (y cualquier app que hayas conectado con la plataforma) de forma rápida y precisa. Perfecciona tu escritura con un asistente de escritura integrado y un gestor de conocimientos.

Con ClickUp Brain, también puedes corregir la ortografía, crear resúmenes de documentos, extraer elementos de acción de las notas de tus reuniones, traducir textos y responder a mensajes.

Documentos de ClickUp

Escribe, edita y trabaja de forma más inteligente con ClickUp Docs 3. 0

Si tienes un montón de documentos y quieres algo más intuitivo que los Documentos de Google, ClickUp Docs es tu solución. Con Docs, puedes crear, editar y organizar ideas con un formato enriquecido.

También puedes enlazar documentos y tareas, insertar imágenes y enlaces, y pedir a la IA que edite o mejore el texto del documento.

Además, facilita la colaboración: puedes establecer permisos, compartir documentos con compañeros de trabajo y editarlos juntos en tiempo real.

Dado que la IA está integrada en Docs, solo tienes que utilizar una indicación de IA dentro del documento para:

Crear tablas con resultados de búsqueda

Comprueba la ortografía y la gramática

Generar plantillas

Resume su contenido e insértalo como subtítulo del documento

Búsqueda universal de ClickUp

Encuentra las respuestas adecuadas a tus preguntas

La Búsqueda universal de ClickUp te garantiza que toda la información de ClickUp y las aplicaciones conectadas esté al alcance de tu mano. Encuentra rápidamente cualquier archivo, utiliza comandos de búsqueda como atajos a enlaces, busca en tus aplicaciones favoritas y mucho más. Es como tu propio Google personal.

Cuanto más utilices la Búsqueda universal, más resultados relevantes y personalizados te mostrará. Lo mejor es que puedes acceder a ella desde cualquier lugar de ClickUp

Busca de forma más inteligente con ClickUp

Google lleva mucho tiempo dominando el mercado de los motores de búsqueda. Ha transformado la forma en que funciona la búsqueda. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial, las capacidades de búsqueda están evolucionando de nuevo, y los motores de búsqueda basados en IA, como Perplexity, están a la vanguardia de este cambio. Sin embargo, tanto Google como Perplexity tienen limitaciones que impiden a los usuarios sacar el máximo partido a su experiencia de búsqueda.

Aquí es donde ClickUp te ayuda. Se trata de una plataforma de productividad todo en uno que mejora tu experiencia de búsqueda y te permite aplicarla en tu trabajo diario. ¡Regístrate gratis hoy mismo!