las 10 mejores soluciones de software de búsqueda para empresas en 2025

Todos los lugares de trabajo se enfrentan a obstáculos que dificultan la productividad y, para muchos equipos, no encontrar la información adecuada en el momento adecuado es el principal de ellos.

Estudios recientes muestran que más del 22 % de los trabajadores dedican casi medio día a la semana a buscar información relevante, mientras que otro 10 % afirma dedicar hasta un día y medio a estas tareas.

Un software de búsqueda para empresas es lo que necesita en estos casos. Un software de búsqueda sólido indexa los datos y los organiza a partir de diversas fuentes para simplificar el proceso de búsqueda. De este modo, los empleados pueden localizar rápidamente la información que necesitan, lo que reduce el tiempo de búsqueda.

Después de probar varias soluciones y tener en cuenta las necesidades únicas de los equipos modernos, mi equipo y yo hemos recopilado esta lista de las mejores herramientas de búsqueda empresarial disponibles en la actualidad.

¿Sabía que... DIALOG es el primer software de búsqueda empresarial desarrollado por Roger Summit en 1962? Su primera implementación importante tuvo lugar en la NASA en 1967, donde se utilizó para encontrar citas de investigación en patentes.

¿Qué debe buscar en un software de búsqueda para empresas?

A la hora de evaluar las plataformas de búsqueda empresarial, me basé en el modelo de madurez de tres fases de Accenture para determinar el estado actual de una organización y lo que necesita para progresar hacia soluciones de búsqueda inteligente impulsadas por IA.

vía Accenture

Esto es lo que considero fundamental en cada fase:

Fase 0: Búsqueda básica (búsqueda actual) En esta fase, los resultados son inconsistentes debido a los silos de datos. Recomiendo herramientas que: Se integren con múltiples fuentes de datos para unificar la búsqueda en el lugar de trabajo. Ofrezcan compatibilidad con la búsqueda basada en palabras clave y la indexación básica. Ofrezcan una implementación económica para las necesidades iniciales de la empresa

Integre múltiples fuentes de datos para unificar la búsqueda en el lugar de trabajo

Compatibilidad con búsquedas basadas en palabras clave e indexación básica

Ofrezca una implementación económica para las necesidades iniciales de la corporación

Fase 1: Búsqueda mejorada (centralizada y optimizada) Aquí, las herramientas consolidan los datos estructurados y no estructurados, mejorando la relevancia. Busque: Índice unificado para un acceso centralizado. Mejoras en la búsqueda, como compatibilidad con sinónimos, indicaciones del tipo «¿Quieres decir?» y sugerencias de autocompletado. Analítica integrada para realizar un seguimiento de las tendencias de búsqueda y optimizar los resultados

Índice unificado para un acceso centralizado

Mejoras en la búsqueda, como compatibilidad con sinónimos, indicaciones del tipo «¿Quieres decir?» y sugerencias durante la escritura

Analítica integrada para realizar un seguimiento de las tendencias de búsqueda y optimizar los resultados

Fase 2: Búsqueda inteligente (impulsada por IA y personalizada) En esta fase avanzada, las herramientas ofrecen experiencias de búsqueda contextuales impulsadas por IA. Busque soluciones con: PNL y búsqueda semántica para una precisión basada en la intención Resultados de búsqueda personalizados impulsados por el comportamiento del usuario Gráficos de conocimiento para enlazar y contextualizar contenidos relacionados Protocolos de seguridad escalables para implementaciones a gran escala en toda la corporación

NLP y búsqueda semántica para una precisión basada en la intención

Resultados de búsqueda personalizados basados en el comportamiento del usuario

Gráficos de conocimiento para enlazar y contextualizar contenidos relacionados

Protocolos de seguridad escalables para implementaciones a gran escala en toda la empresa

Para mantenerme realmente a la vanguardia, he probado herramientas que evolucionan en función de sus ofertas, como la búsqueda predictiva, el soporte multimodal y multilingüe y la automatización del flujo de trabajo. Funciones como la IA con reconocimiento de emociones mejoran la interacción con los clientes, mientras que la integración con plataformas de búsqueda de IA para empresas y herramientas de negocio garantiza que la búsqueda impulse directamente las decisiones.

Al evaluar estas características clave, podrá seleccionar una solución que satisfaga sus necesidades actuales y prepare sus capacidades de búsqueda corporativa para la innovación y la eficiencia a largo plazo.

Consejo profesional: Por supuesto, tenga en cuenta que el software que elija también debe ofrecer una experiencia de usuario superior y ajustarse al presupuesto de su organización. Además, busque un soporte al cliente consistente y accesible, que necesitará durante los primeros meses.

las 10 mejores soluciones de software de búsqueda para empresas

Esta es mi lista de los diez mejores programas de búsqueda para empresas.

1. ClickUp (el mejor para la gestión de flujos de trabajo y búsquedas con IA)

Pruebe la búsqueda conectada de ClickUp Busque cualquier cosa dentro de su ecosistema ClickUp con la búsqueda conectada de ClickUp

El favorito de la casa, ClickUp, ha transformado la forma en que gestionamos los proyectos y organizamos los archivos y carpetas en nuestra organización.

Con funciones como la búsqueda conectada de ClickUp, puedo encontrar al instante cualquier tarea, documento o nota, lo que me permite estar al día de los proyectos.

Lo que potencia aún más sus capacidades es ClickUp Brain. Con Brain, obtienes información y recomendaciones basadas en IA que te ayudan a trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Exploremos más a fondo su amplio conjunto de funciones.

Búsqueda conectada de ClickUp

ClickUp Connected Search recupera información de múltiples fuentes, lo que lo hace perfecto para gerentes y tomadores de decisiones corporativos. Puedes acceder instantáneamente a tareas, aplicaciones, documentos, notas y comentarios desde ClickUp, una app conectada o tus unidades locales, todo desde una sola barra de búsqueda.

Busque y encuentre las aplicaciones en el repositorio con la búsqueda conectada de ClickUp

Lo que hace que la búsqueda de ClickUp sea especialmente eficaz es:

El filtrado contextual me permite ordenar por proyecto, estado, persona asignada o prioridad, refinando los resultados para mostrar solo el contenido más relevante. Esto significa que no tengo que buscar entre datos que no están relacionados

Comandos de búsqueda personalizados , como atajos a enlaces, almacenamiento de texto para más tarde y mucho más, para buscar cualquier cosa en un solo lugar

Gestión de permisos, que garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información confidencial

Dato curioso: según diversos estudios, los motores de búsqueda para empresas son más precisos que los motores de búsqueda generales de Internet, que limitan la búsqueda a páginas con información relevante.

ClickUp Brain

ClickUp Brain transforma la búsqueda corporativa al integrar funciones inteligentes en la búsqueda. Diseñado pensando en el futuro de la búsqueda corporativa, mejora la eficiencia y la productividad a través de funcionalidades impulsadas por IA, como preguntas y respuestas contextuales y resúmenes de tareas.

Encuentre información, formularios y documentos relevantes en el hub de conocimientos con ClickUp Brain

Utilice ClickUp Brain para estas tareas específicas:

Localización de notas de reuniones entre departamentos : Con ClickUp Brain, encontré notas de varios equipos (marketing, ventas y operaciones) mediante búsquedas contextuales, en lugar de recordar los nombres exactos de los archivos o su ubicación

Generación de resúmenes de tareas : La información basada en IA me ayudó a resumir largas actualizaciones de proyectos en puntos clave fáciles de entender, lo que me ahorró horas de revisión manual

Organización de los comentarios de los clientes: lo utilicé para analizar comentarios repartidos en varios documentos y chats, lo que me ayudó a identificar temas recurrentes y priorizar las mejoras para nuestros proyectos

Documentos de ClickUp

ClickUp Docs es una plataforma centralizada para la gestión de documentos diseñada con sólidas capacidades de búsqueda. Con funciones como la colaboración en tiempo real, el control de versiones y los ajustes de privacidad, ClickUp Docs sirve como una base de conocimientos interactiva y segura.

Con ClickUp Docs, usted puede:

Colabora en propuestas de proyectos entre departamentos : redacta y comparte propuestas de proyectos con aportaciones de varios equipos

Archiva los contratos de los clientes con accesibilidad por palabras clave : organiza y carga los contratos de los clientes en ClickUp Docs. Sus capacidades de búsqueda permiten a cada equipo encontrar al instante términos, cláusulas o nombres de clientes específicos dentro de los documentos, lo que elimina la necesidad de buscar manualmente en los archivos

Cree hubs de conocimiento para preguntas frecuentes entre equipos: cree un hub de conocimiento con ClickUp Docs para responder a las consultas recurrentes del equipo

Gestione el acceso a documentos confidenciales con ClickUp Docs

Los usuarios corporativos pueden buscar y recuperar tareas, wikis y otros documentos relacionados desde el hub de documentos centralizado, lo que garantiza que todos los miembros del equipo puedan acceder fácilmente a los recursos más recientes.

Las mejores funciones de ClickUp

Utilice la búsqueda conectada en todos los datos, incluidas tareas, archivos PDF, comentarios y adjuntos, para reducir el tiempo de búsqueda y facilitar el acceso a la información

Ofrezca respuestas directas basadas en las consultas de los usuarios dentro del contexto de la tarea o la documentación del proyecto relevante con la herramienta de preguntas y respuestas contextuales de ClickUp Brain

Proporcione resúmenes concisos generados por IA de las actualizaciones de tareas y los detalles de los proyectos

Recupere solo los datos más relevantes adaptados a sus necesidades utilizando opciones de filtrado avanzadas para filtrar por parámetros de proyecto, prioridad o persona asignada

Controle quién accede a contenidos específicos mediante el acceso a la búsqueda basado en permisos para mantener la seguridad y la accesibilidad en el manejo de información confidencial dentro de grandes organizaciones

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje elevada para los nuevos usuarios debido al amplio intervalo de funciones

Funcionalidad offline limitada para usuarios móviles

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mes por usuario con facturación anual

Business : 12 $ al mes por usuario, facturado anualmente

Enterprise : Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre precios

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Esto es lo que Victoria Berryman, directora de operaciones de marketing de Seequent, opina sobre el uso de ClickUp:

2. Glean (el mejor motor de búsqueda para empresas con integraciones a gran escala)

Glean me ha parecido muy eficaz a la hora de combinar diversas fuentes de datos en un único hub de búsqueda. He podido localizar fácilmente documentos, correos electrónicos y conversaciones en herramientas como Slack, Google Workspace y Microsoft 365.

Sus capacidades de búsqueda semántica, impulsadas por el procesamiento del lenguaje natural, proporcionan resultados precisos y relevantes incluso para consultas complejas.

vía Glean

Descubra las mejores funciones

Busque en apps y fuentes de datos conectadas para obtener un acceso eficiente mediante un hub de búsqueda unificado

Obtenga resultados personalizados basados en el historial y la intención del usuario mediante recomendaciones de IA

Mantenga a los equipos alineados mostrando las actualizaciones relevantes y la información de tendencia

Ofrezca respuestas y sugerencias relevantes para las consultas de los usuarios utilizando información contextual

Integración con más de 100 apps, entre ellas Slack, Google Workspace y Microsoft 365

Descubra las limitaciones

Personalización limitada para controles y configuraciones de búsqueda específicos

Requiere configuración adicional para determinadas integraciones de datos, sistemas personalizados o especializados

Necesita funciones avanzadas para ser más eficaz con conjuntos de datos más grandes

Obtenga información sobre precios

Precios personalizados

Consulte valoraciones y reseñas

G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

3. Guru (el mejor para crear un sistema de gestión del conocimiento)

Guru está diseñado para actuar como un sistema interno de gestión del conocimiento. La herramienta facilita a los equipos la captura, organización y acceso a la información de la empresa en diversas plataformas.

Este software de búsqueda empresarial con IA extrae datos de numerosas fuentes, como Google Drive, OneDrive, Slack y muchas más, para que pueda encontrar todo lo que busco sin salir de su plataforma. Una ventaja adicional son las funciones de alertas de conocimiento y respuestas de Guru, que me ayudan a mantener la información actualizada y accesible, lo que garantiza que dispongo de los datos más recientes.

vía Guru

Las mejores funciones de Guru

Almacene y organice el conocimiento de múltiples fuentes y acceda a él a través de Slack, MS Teams y extensiones de Chrome

Obtenga respuestas precisas y basadas en la intención en todas las fuentes de conocimiento

Asegúrese de que el contenido sea preciso y esté actualizado mediante el ajuste de recordatorios de verificación

Conéctese con Google Drive, Dropbox y SharePoint para obtener un acceso centralizado

Utilice tarjetas de conocimiento organizadas visualmente y fácilmente editables

Limitaciones de Guru

Funciones de integración limitadas

Formación necesaria para configurar recopilaciones de conocimientos y verificaciones

Precios Guru

Versión de prueba gratuita

Todo en uno : 15 $ al mes por usuario, facturado anualmente

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de expertos

G2 : 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 500 opiniones)

4. Coveo (el mejor para búsquedas personalizadas y capacidades avanzadas de IA)

Coveo es otra solución de búsqueda empresarial basada en IA que ofrece resultados relevantes y personalizados en múltiples fuentes de datos.

Coveo Relevance Cloud™ aprovecha sus capacidades de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para mejorar la precisión de los resultados de búsqueda. Me pareció más adecuado para casos de uso sofisticados, como el soporte al cliente y el comercio electrónico.

vía Coveo

Las mejores funciones de Coveo

Adapte los resultados de búsqueda en función del comportamiento del usuario, lo que garantiza una alta relevancia

Utilice conectores listos para usar con sistemas como Salesforce, Microsoft y plataformas de comercio electrónico

Obtenga información sobre el rendimiento de las búsquedas y el comportamiento de los usuarios

Acceda a fragmentos inteligentes para obtener respuestas rápidas y precisas a partir de documentos

Limitaciones de Coveo

Problemas ocasionales de relevancia en los resultados de búsqueda, especialmente en consultas complejas

Requiere mucho tiempo y recursos significativos para actualizaciones y gestión de paquetes

Requiere una mayor personalización para casos de uso específicos, como la clasificación y el filtrado avanzados

Precios de Coveo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coveo

G2 : 4,4/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

5. Algolia (ideal para aplicaciones de comercio electrónico, medios de comunicación y SaaS)

Para una precisión de búsqueda superior, la tecnología de búsqueda neuronal de Algolia combina el procesamiento del lenguaje natural (NLP) con la coincidencia de palabras clave. Es ideal para empresas de comercio electrónico, SaaS y medios de comunicación, ya que proporciona herramientas robustas para personalizar la interacción de los usuarios y mejorar la relevancia en plataformas como Salesforce y Shopify.

vía Algolia

Las mejores funciones de Algolia

Obtenga una combinación de PLN y coincidencia de palabras clave para una precisión superior gracias a la búsqueda neuronal impulsada por IA

Configúrelas de forma rápida y sencilla con integraciones API en todas las plataformas

Utilice filtros y clasificaciones intuitivos para refinar los resultados de búsqueda con la búsqueda por facetas personalizable

Realice pruebas A/B y optimice las configuraciones de búsqueda para mejorar la participación de los usuarios y las tasas de conversión

Controle la visibilidad y la personalización de los productos con herramientas como Merchandising Studio

Limitaciones de Algolia

Requiere conocimientos técnicos y recursos dedicados para la configuración inicial

Requiere una inversión significativa para ampliarlo más allá del nivel gratuito, especialmente para startups y pequeñas empresas

Requiere configuraciones personalizadas para optimizar la relevancia de la búsqueda en contextos específicos

Precios de Algolia

Crear: Gratis para hasta 10 000 solicitudes de búsqueda al mes

Crece: 0,50 $ por cada 1000 solicitudes de búsqueda al mes

Premium: Precios personalizados

Algolia Recommend: 0,60 $ por cada 1000 solicitudes de recomendación al mes

Valoraciones y reseñas de Algolia

G2 : 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

6. IBM Watson Discovery (ideal para sectores altamente regulados)

IBM Watson Discovery me ha impresionado por sus potentes capacidades impulsadas por IA para el análisis y la extracción de datos complejos.

Diseñado para sectores como los seguros, las finanzas y la sanidad, integra el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el aprendizaje automático en las búsquedas. Podrá dar sentido rápidamente a grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados, como documentos, correos electrónicos y contenidos de redes sociales.

La función Smart Document Understanding (SDU) permite a los equipos entrenar modelos en estructuras de documentos personalizadas, como encabezados y tablas, sin necesidad de tener amplios conocimientos de codificación.

a través de IBM Watson Discovery

Las mejores funciones de IBM Watson Discovery

Comprenda y categorice el texto para revelar las opiniones y tendencias de los clientes mediante el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el análisis de opiniones

Extraiga y estructure datos automáticamente desde múltiples formatos de archivo, incluidos PDF, documentos de Word y hojas de Excel

Identifique patrones y tendencias clave utilizando información gráfica de herramientas de descubrimiento visual

Integre otras plataformas y aplicaciones empresariales mediante amplias opciones API

Obtenga respuestas específicas a sus consultas mediante la recuperación de pasajes, lo que resulta especialmente eficaz para aplicaciones de atención al cliente y chatbots.

Límites de IBM Watson Discovery

Precio elevado para empresas pequeñas

Configuración compleja para usuarios sin conocimientos técnicos, con una curva de aprendizaje para la personalización

Extracción inconsistente de datos basados en imágenes con OCR (reconocimiento óptico de caracteres)

Precios de IBM Watson Discovery

Plan Plus : desde 500 $ al mes, facturado anualmente

Enterprise: A partir de 5000 $ al mes, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

7. Lucidworks Fusion (La mejor solución de búsqueda para empresas en materia de seguridad de datos)

Lucidworks Fusion es una potente solución de búsqueda corporativa diseñada para unificar diversas fuentes de datos y ofrecer información muy relevante. Mediante Neural Hybrid Search™, combina redes neuronales semánticas con métodos léxicos tradicionales para interpretar la intención de búsqueda del usuario y proporcionar resultados precisos.

La función Smart Rank™ es especialmente eficaz para personalizar la clasificación de contenidos en función de las señales de los usuarios, como el comportamiento y la ubicación. Esto la hace ideal para entornos dinámicos como el comercio electrónico y el servicio de atención al cliente.

a través de Lucidworks Fusion

Las mejores funciones de Lucidworks Fusion

Conéctese sin problemas con un intervalo de bases de datos y almacenamiento en la nube utilizando la integración de fuentes de datos amplias

Ofrezca búsquedas contextuales y análisis para descubrir datos útiles

Mantenga estrictos protocolos de seguridad de datos (control de acceso basado en roles (RBAC), cifrado SSL, ISO 27001) para las necesidades de la empresa

Limitaciones de Lucidworks Fusion

La complejidad de la configuración inicial requiere conocimientos técnicos especializados

El alto coste de las funciones avanzadas, que puede afectar a los presupuestos más reducidos

La curva de aprendizaje para utilizar todas las funciones de la plataforma es pronunciada

Precios de Lucidworks Fusion

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidworks

No hay suficientes reseñas

8. AlphaSense (el mejor para inteligencia de mercado e investigación financiera)

Cuando utilicé AlphaSense, me resultó especialmente útil para la investigación financiera y el análisis competitivo. La búsqueda generativa de la plataforma podía sintetizar información de más de 10 000 fuentes de datos.

La función de inteligencia empresarial integra contenido propio con datos externos para crear una vista unificada de los mercados y las tendencias. Pude descubrir disruptores del sector, realizar un seguimiento de las inversiones o resumir información sobre I+D. Su resumen basado en IA y el procesamiento del lenguaje natural me ahorraron horas y me aseguraron que no me perdiera ningún detalle importante.

vía AlphaSense

Las mejores funciones de AlphaSense

Agregue datos de investigaciones de corredores, documentos reglamentarios y transcripciones de llamadas de expertos

Utilice el aprendizaje automático para obtener información precisa y útil basada en inteligencia artificial

Notifique a los usuarios las actualizaciones relevantes mediante alertas personalizadas para ayudarles a mantenerse al tanto de los cambios del mercado

Indexa informes internos o datos cargados por los usuarios para facilitar el acceso junto con fuentes externas

Limitaciones de AlphaSense

Los sistemas de alerta pueden generar notificaciones excesivas si no se gestionan correctamente

Las búsquedas complejas de gran volumen pueden ralentizarse ocasionalmente

La interfaz de búsqueda requiere un proceso de aprendizaje para maximizar su potencial

Precios de AlphaSense

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AlphaSense

G2 : 4,7/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

9. Elasticsearch (la mejor plataforma de búsqueda empresarial para conjuntos de datos masivos)

Cuando utilicé Elasticsearch, me impresionó su capacidad para gestionar consultas complejas y grandes conjuntos de datos con una velocidad y escalabilidad excepcionales. Su arquitectura distribuida garantizaba la tolerancia a fallos y la indexación en tiempo real, lo que lo hacía ideal para crear soluciones de búsqueda robustas para empresas.

Elasticsearch, que se integra a la perfección con Kibana y Logstash, cuenta con procesos de visualización e ingestión de datos muy ordenados.

a través de Elasticsearch

Las mejores funciones de Elasticsearch

Gestione grandes volúmenes de datos y escale horizontalmente entre servidores

Introduzca consultas complejas y distribuidas con una indexación eficiente y velocidades de recuperación gracias a su arquitectura distribuida

Obtenga búsquedas y análisis en tiempo real para analizar datos y responder rápidamente en situaciones críticas en las que el tiempo es un factor clave, como el comercio electrónico y la ciberseguridad

Utilice filtros de búsqueda personalizados, búsqueda por facetas y clasificación para refinar los resultados de búsqueda mediante opciones de consulta avanzadas

Limitaciones de Elasticsearch

La configuración inicial y la personalización avanzada requieren conocimientos técnicos especializados

Para obtener funciones clave como seguridad avanzada y alertas, es necesario adquirir una licencia de pago, incluso si se trata de un software de código abierto

La actualización de esquemas o índices puede ser una tarea compleja y que requiere mucho tiempo en entornos de producción

Precios de Elasticsearch

Versión de prueba gratuita

Estándar : 95 $ al mes por 120 GB de almacenamiento

Gold : 109 $ al mes por 120 GB de almacenamiento

Platinum : 125 $ al mes por 120 GB de almacenamiento

Enterprise: 175 $ al mes por 120 GB de almacenamiento

Valoraciones y reseñas de Elasticsearch

G2 : 4,3/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

10. Luigi's Box (la mejor para optimizar la experiencia del cliente en el comercio electrónico)

Cuando utilicé Luigi's Box para la búsqueda en la corporación en el comercio electrónico, transformó la experiencia de compra mejorando la funcionalidad de búsqueda y proporcionando resultados personalizados. Junto con una interfaz fácil de usar, incluye funciones avanzadas como autocompletar, recomendaciones y análisis de búsqueda para mejorar la participación del usuario y aumentar las conversiones.

La función de mejora de productos también ayudó a priorizar los productos nuevos o con alta tasa de conversión, aumentando su visibilidad en los resultados de búsqueda. Con soporte multilingüe, Luigi's Box es una buena solución para los mercados globales. Además, su perfecta integración facilita la ampliación de las operaciones entre plataformas.

Las mejores funciones de Luigi's Box

Ofrece búsqueda por voz como una opción de búsqueda flexible para los clientes, especialmente útil en dispositivos móviles

Ayude a los usuarios a encontrar productos incluso con errores ortográficos gracias a la función de autocompletar y la tolerancia a errores ortográficos, lo que mejora la facilidad de uso

Ofrece información sobre los comportamientos de búsqueda, lo que ayuda a optimizar los listados de productos y la experiencia del cliente mediante análisis procesables

Panel de control intuitivo con útiles opciones de configuración y soporte al cliente receptivo

Limitaciones de Luigi's Box

Dependiendo de las necesidades de configuración, el precio puede ser elevado para sitios de comercio electrónico más pequeños

Precios de Luigi's Box

Autointegración: 1070 $ al mes, facturados anualmente

Integración personalizada: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Luigi's Box

G2 : 4,8/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

11. Amazon OpenSearch Service (ideal para entornos AWS)

Amazon OpenSearch Service es una solución de análisis y búsqueda totalmente gestionada y escalable que beneficia al ecosistema AWS. Se basa en el motor de código abierto OpenSearch y ofrece amplias opciones para la búsqueda en tiempo real, el análisis de registros y la visualización de datos.

OpenSearch Dashboards ofrece herramientas de visualización que se integran a la perfección con otros servicios de AWS, como CloudWatch para la supervisión y DynamoDB para la búsqueda en bases de datos, lo que mejora su funcionalidad en entornos a gran escala.

a través de Amazon OpenSearch Service

Las mejores funciones de Amazon OpenSearch Service

Gestione los costes en función de las necesidades de acceso a los datos con los niveles de almacenamiento Hot, UltraWarm y Cold

Integración fluida con los servicios, aplicaciones y conjuntos de datos de AWS

Utilice la búsqueda vectorial y ML para aplicaciones de IA y la búsqueda k-nearest neighbors (k-NN) para obtener una mayor relevancia

Límites de Amazon OpenSearch Service

Los gastos pueden aumentar si no se optimizan, especialmente en el caso de necesidades informáticas intensivas o de datos a gran escala

La flexibilidad puede disminuir si se limita a las versiones de OpenSearch y Elasticsearch compatibles con AWS

La portabilidad puede disminuir si se cambia de una infraestructura AWS a una que no sea AWS

Precios de Amazon OpenSearch Service

Pago por uso basado en el uso de instancias EC2 y las necesidades de almacenamiento

AWS Free Tier

Valoraciones y reseñas de Amazon OpenSearch Service

G2 : 4,2/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

La mejor herramienta de búsqueda empresarial que existe: ClickUp

Si trabaja para una organización que genera grandes conjuntos de datos, elegir el software de búsqueda empresarial adecuado puede resultar crucial para acceder a la información y gestionarla de forma eficaz.

Cada herramienta que he analizado aquí, desde la búsqueda empresarial con IA de Glean hasta la integración de AWS de Amazon OpenSearch Service, ofrece funciones únicas para mejorar la búsqueda y el análisis de datos.

Entre todas estas opciones, ClickUp es una solución completa que combina potentes capacidades de búsqueda con automatización del flujo de trabajo, gestión de tareas y colaboración en documentos.

Entre todas estas opciones, ClickUp es una solución completa que combina potentes capacidades de búsqueda con automatización del flujo de trabajo, gestión de tareas y colaboración en documentos.

Y con herramientas como ClickUp Brain, vamos más allá de la búsqueda para mejorar todos los flujos de trabajo. Esto convierte a ClickUp en la opción ideal para nuestros equipos centrados en la productividad.

