Una empresa de SaaS B2B tenía 2000 MQL entrando en su embudo, pero solo cerró 47 operaciones. Sospechaban que había fugas en la parte media del embudo, pero no podían demostrarlo porque su CRM, la automatización de marketing y las notas de las llamadas del equipo de ventas estaban repartidas en tres sistemas.

Este es un problema habitual al que se enfrentan los equipos. Provoca un gasto de marketing innecesario, un equipo de ventas frustrado y el incumplimiento de los objetivos de ingresos, ya que no tienes visibilidad sobre el rendimiento de tu embudo.

Las plantillas de análisis de fugas en el embudo pueden ser de gran ayuda. Este artículo te guía a través de algunas de las mejores plantillas diseñadas para ayudarte a identificar rápidamente los puntos de abandono, diagnosticar las causas principales y probar soluciones en todo tu embudo de ventas y marketing.

10 plantillas gratuitas para el análisis de fugas en el embudo de un vistazo

¿Qué es el análisis de fugas en el embudo?

El análisis de fugas en el embudo es el proceso de identificar en qué fase se producen las bajas de clientes potenciales en cada fase de tu embudo de ventas o marketing, para luego diagnosticar por qué se producen esas salidas. Así es como dejas de hacer conjeturas y empiezas a tomar decisiones basadas en datos.

Un embudo típico pasa por estas fases:

Concienciación: Los clientes potenciales descubren tu marca por primera vez

Interés: Interactúan con tu contenido o solicitan información

Consideración: evalúan tu solución frente a otras alternativas

Intención: Indican disposición a comprar a través de demostraciones o solicitudes de precios

Compra: Se convierten en clientes de pago

Una «fuga» en cualquier fase del ciclo de vida del cliente significa que estás perdiendo clientes potenciales. El análisis de fugas en el embudo te ayuda a encontrar esos puntos débiles y a solucionarlos.

En lugar de lidiar con datos fragmentados, puedes utilizar una plantilla de análisis de fugas en el embudo para disponer de un marco estandarizado que te permita correlacionar cada fase, realizar el seguimiento de los puntos de abandono y documentar las causas fundamentales.

Una buena plantilla transforma tu flujo de trabajo en un proceso claro y repetible para tapar las fugas. Esto permite comparar el rendimiento a lo largo del tiempo y entre campañas.

📮ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en rebuscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Descubre ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas al instante mostrando los documentos, las conversaciones y los detalles de las tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas a la semana con ClickUp —lo que supone más de 250 horas al año por persona— al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Cómo identificar dónde se producen las fugas en tu embudo

El error más común que cometen los equipos es pasar directamente a las tasas de conversión sin comprender lo que ocurre en cada fase. Empieza por examinar cada fase del embudo de forma independiente antes de analizar las transiciones entre ellas.

Realiza un seguimiento de las tasas de conversión entre fases, el tiempo medio que los clientes potenciales pasan en cada fase y cualquier cambio en la velocidad que indique fricción. Una caída repentina en la tasa de conversión entre dos fases es una señal de alerta importante que apunta a uno de los cuellos de botella de conversión más comunes que vale la pena investigar.

👀 Busca estos patrones de fuga habituales:

Fugas en la parte superior del embudo: Tienes mucho tráfico en tu sitio web, pero pocos formularios completados. Esto suele indicar una falta de coherencia entre el texto de tu anuncio y tu página de destino, o demasiadas dificultades en el proceso de registro.

Fugas en la parte media del embudo: los clientes potenciales se enfrían tras una conversación inicial o una demostración. Esto sugiere que hay lagunas en tus secuencias de nurturing o que tus criterios de calificación son demasiado laxos, lo que permite que se te escapen clientes potenciales no cualificados.

Fugas en la parte inferior del embudo: estás enviando propuestas, pero los acuerdos se estancan antes de cerrarse. Esto suele indicar objeciones al precio, presión de la competencia o la imposibilidad de llegar al verdadero responsable de la toma de decisiones.

Para diagnosticar estos problemas de forma eficaz, es necesario consolidar los datos de tus registros de CRM, informes de automatización de marketing, análisis del sitio web y notas de llamadas de ventas. Aquí es donde las plantillas resultan indispensables, ya que te ayudan con el análisis de datos y orientan tu investigación.

📮ClickUp Insight: El 16 % de los directivos tiene dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista coherente. Cuando las actualizaciones están dispersas, acabas dedicando más tiempo a recopilar información y menos a liderar. ¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, pérdida de información y falta de coordinación. Con el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp, los responsables pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, reduciendo el trabajo rutinario y sacando a la luz la información más relevante justo cuando se necesita. 💫 Resultados reales: Reúne a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas personalizables y el control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.

📮ClickUp Insight: El 16 % de los directivos tiene dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista coherente. Cuando las actualizaciones están dispersas, acabas dedicando más tiempo a recopilar información y menos a liderar. ¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, pérdida de información y falta de coordinación. Con el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp, los responsables pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, reduciendo el trabajo rutinario y sacando a la luz la información más relevante justo cuando se necesita. 💫 Resultados reales: Reúne a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas personalizables y el control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain MAX para recopilar datos del embudo de ventas más rápidamente. Este asistente de IA para ordenador cuenta con todo el contexto de tu entorno de trabajo de ClickUp, además de las aplicaciones conectadas. Busca en notas de ventas, paneles, documentos y tus otras herramientas en un solo lugar, y luego convierte los hallazgos dispersos en un resumen claro de dónde se están perdiendo los clientes potenciales y qué investigar a continuación.

Las 10 mejores plantillas de análisis de fugas en el embudo

Esta lista seleccionada de plantillas abarca todo el espectro del trabajo relacionado con las fugas en el embudo, desde la visualización inicial del proceso hasta el diagnóstico de las causas fundamentales y la prueba de soluciones.

Cada una está diseñada para una fase específica del proceso de análisis, por lo que puedes crear un conjunto de herramientas completo para convertir el diagnóstico de fugas en una disciplina repetible y escalable. 🛠️

1. Plantilla de canalización de ventas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Gestiona los datos de los clientes con una interfaz de arrastrar y soltar gracias a la plantilla de embudo de ventas de ClickUp.

Tus operaciones están estancadas, pero no sabes dónde está el atasco, y ahí es donde la identificación de cuellos de botella mediante IA puede ayudarte. Sin un seguimiento de las métricas adecuadas del proceso de ventas, identificar los cuellos de botella es pura conjetura, y las operaciones de alto valor pueden escaparse.

Obtén una panorámica de todo tu embudo de ventas y detecta al instante dónde se acumulan y se estancan los acuerdos con la plantilla de canalización de ventas de ClickUp. Está diseñada para equipos que necesitan visibilidad inmediata de la canalización para priorizar sus esfuerzos y mantener los acuerdos en marcha.

Por qué te gustará:

Vistas personalizables: Realiza el seguimiento de los acuerdos en todas las fases con tus Realiza el seguimiento de los acuerdos en todas las fases con tus vistas de ClickUp preferidas. Arrastra y suelta tarjetas en una vista Kanban de ClickUp para obtener una vista general de alto nivel, o cambia a una vista Lista para ver un desglose más detallado.

Información detallada: Enriquece tus tareas con datos cruciales como el valor del acuerdo, la probabilidad de cierre y los días en cada fase mediante Enriquece tus tareas con datos cruciales como el valor del acuerdo, la probabilidad de cierre y los días en cada fase mediante los campos personalizados de ClickUp . Esto te ayuda a identificar rápidamente qué acuerdos requieren mayor atención.

Información basada en IA: Detecta los acuerdos que llevan demasiado tiempo estancados en una fase con Detecta los acuerdos que llevan demasiado tiempo estancados en una fase con ClickUp Brain . Pregunta «¿Qué acuerdos llevan más de 14 días en la fase de propuesta?» y obtén una lista instantánea con acciones de seguimiento sugeridas basadas en el historial del acuerdo y en patrones similares de acuerdos cerrados con éxito.

Seguimiento automatizado: marca automáticamente los acuerdos cuando superan el tiempo medio de permanencia en la fase con marca automáticamente los acuerdos cuando superan el tiempo medio de permanencia en la fase con ClickUp Automatizaciones , lo que garantiza que no se pase nada por alto

🚀 Ideal para: Equipos de ventas y gestores de ingresos que necesitan detectar rápidamente los acuerdos estancados y las fases de cuellos de botella en el proceso.

2. Pasos para crear una plantilla de embudo de ventas con ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla «Pasos para crear un embudo de ventas» de ClickUp para crear tareas automáticamente

Sin un enfoque estructurado del embudo, corres el riesgo de crear definiciones de fases ambiguas y protocolos de traspaso poco claros, que son las causas principales de las fugas en la parte media del embudo.

Aporta claridad a tu proceso con la plantilla «Pasos para crear un embudo de ventas» de ClickUp y evita las fugas antes de que se produzcan. Es perfecta para equipos que estén creando o rediseñando su embudo, ya que garantiza que cada fase tenga un objetivo claro y criterios de calificación.

Por qué te gustará:

Estructura paso a paso: Desglosa el proceso de creación del embudo en tareas concretas y define cada fase con criterios claros de entrada y salida.

Indicaciones integradas: Documenta los protocolos de traspaso entre tus equipos de ventas y marketing directamente en la plantilla, eliminando la confusión sobre quién es responsable de qué.

Documentación relacionada: Recopila tu documentación oficial de procesos en Recopila tu documentación oficial de procesos en ClickUp Docs , enlazada directamente a tus tareas de gestión del embudo

Proceso de auditoría trimestral: Utiliza esta plantilla cada trimestre para auditar tu embudo y confirmar que tus definiciones de fases siguen coincidiendo con el comportamiento real de los compradores.

🚀 Ideal para: Equipos que están creando o reestructurando su embudo con definiciones de fases y reglas de traspaso más claras.

3. Plantilla de informe de análisis de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Supervisa, evalúa y muestra datos de rendimiento esenciales con la plantilla de informe de ClickUp Analytics

Compilar manualmente los datos sin procesar en informes lleva mucho tiempo y es propenso a errores, y el producto final a menudo no transmite la información clave necesaria para impulsar la acción.

La plantilla de informe analítico de ClickUp está diseñada para ayudarte a comunicar los logros y las lecciones aprendidas mediante la consolidación de las métricas del embudo en un único informe que se puede compartir.

Por qué te gustará:

Secciones preestructuradas: Organiza tus KPI, tendencias y datos en un formato coherente que resulte fácil de seguir para las partes interesadas

Datos en tiempo real: Elimina las entradas manuales extrayendo datos en tiempo real de tus Elimina las entradas manuales extrayendo datos en tiempo real de tus paneles de ClickUp directamente a tus informes

Resúmenes basados en IA: resume automáticamente los hallazgos clave y genera conclusiones para la dirección en cuestión de segundos con ClickUp Brain

Informes programados: configura informes periódicos para realizar el seguimiento de los patrones de fuga a lo largo del tiempo, convirtiendo los análisis puntuales en un ciclo configura informes periódicos para realizar el seguimiento de los patrones de fuga a lo largo del tiempo, convirtiendo los análisis puntuales en un ciclo de mejora continua

🚀 Ideal para: Responsables de RevOps, marketing y equipo de ventas que convierten los datos del embudo en informes claros y periódicos para las partes interesadas.

4. Plantilla de resultados de análisis de datos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Evalúa los datos sin procesar con la plantilla de resultados de análisis de datos de ClickUp y conviértelos en información útil.

Tu equipo realiza un análisis, detecta una fuga y luego... los resultados se pierden en un documento aleatorio. Seis meses después, estás resolviendo el mismo problema otra vez porque no hay memoria institucional.

La plantilla de resultados de análisis de datos de ClickUp crea una base de conocimientos estructurada y con capacidad de búsqueda de tus análisis de embudo anteriores, lo que garantiza que se recopilen y reutilicen datos valiosos.

Por qué te gustará:

Documentación organizada: Documenta cada análisis de forma exhaustiva con secciones específicas para tu hipótesis, metodología, conclusiones y recomendaciones.

Categorización inteligente: clasifica los resultados por fase del embudo, gravedad y causa raíz con los Campos personalizados de ClickUp, lo que facilita filtrar y revisar patrones históricos

Colaboración en equipo: Involucra a las partes interesadas de otros departamentos para que revisen y den su opinión directamente en el documento de análisis mediante comentarios y @menciones.

Revisión histórica: Antes de iniciar un nuevo análisis, filtra rápidamente los resultados anteriores para ver si tu equipo ha abordado alguna vez un problema similar, lo que te permitirá ahorrar un tiempo valioso.

🚀 Ideal para: Equipos que desean disponer de un registro consultable de análisis de embudos, hipótesis y recomendaciones anteriores.

5. Plantilla de auditoría y mejora de procesos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Optimiza tus procesos empresariales con controles de calidad, análisis y gestión del cambio utilizando la plantilla de auditoría de procesos de ClickUp.

Sabes que tu embudo tiene fugas, pero sospechas que el problema no son los clientes potenciales, sino tu proceso. Una calificación inconsistente, tiempos de seguimiento lentos y traspasos desorganizados entre equipos son factores silenciosos que merman los ingresos y que son difíciles de detectar sin una revisión sistemática.

La plantilla de auditoría y mejora de procesos de ClickUp ofrece una lista de control estructurada para auditar tus procesos de embudo actuales, lo que te ayuda a identificar qué funciona y qué no.

Por qué te gustará:

Revisión sistemática: Deja que la estructura Deja que la estructura de la lista de control de auditoría te guíe a través de una revisión exhaustiva de los procesos de cada fase del embudo, desde la captación de clientes potenciales hasta el cierre.

Análisis de deficiencias: Utilice las secciones específicas para documentar dónde falla su proceso e identificar oportunidades de mejora.

Acciones automatizadas: activa automáticamente tareas de seguimiento y asígnalas a la persona adecuada cuando un elemento se marque como «necesita mejora» utilizando las automatizaciones de ClickUp.

Validación tras el cambio: Realiza esta auditoría después de cualquier cambio importante en el embudo —como la implementación de un nuevo CRM o la reestructuración de tu equipo de ventas— para asegurarte de que el nuevo proceso funciona según lo previsto.

🚀 Ideal para: Equipos de operaciones y RevOps que auditan los procesos del embudo para detectar traspasos defectuosos y ejecuciones inconsistentes.

💡 Consejo profesional: Un superagente de ClickUp puede revisar tu proceso de ventas según un calendario, señalar los acuerdos estancados o las fases que avanzan lentamente, y enviar un resumen rápido antes de que las pequeñas fugas se conviertan en problemas de ingresos más graves. Piensa en los Superagentes como compañeros de equipo altamente cualificados disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Disponen de todo el contexto de tu entorno de trabajo convergente y aprenden y mejoran con cada interacción, tarea y comentario. ¡Prueba a crear tu primer Super Agent hoy mismo!

6. Plantilla de análisis de causas raíz de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Identifica la causa raíz de los problemas de calidad en los procesos o productos y elabora planes de medidas correctivas con la plantilla de análisis de causas raíz de ClickUp.

No basta con identificar dónde se producen las fugas en tu embudo. Si no profundizas más, corres el riesgo de aplicar soluciones superficiales que no abordan el problema subyacente, lo que significa que la fuga volverá a aparecer.

La plantilla de análisis de causas raíz de ClickUp te guía a través de un análisis estructurado de las causas raíz, ayudándote a comprender los verdaderos factores que provocan las fugas en tu embudo.

Por qué te gustará:

Marco de los 5 porqués: Utiliza la Utiliza la metodología de los 5 porqués , basada en preguntas iterativas, para profundizar más allá de los problemas superficiales y llegar al núcleo del problema.

Lluvia de ideas visual: Crea un diagrama de espina de pescado y correlaciona visualmente todos los posibles factores que contribuyen a una fuga utilizando Crea un diagrama de espina de pescado y correlaciona visualmente todos los posibles factores que contribuyen a una fuga utilizando las pizarras de ClickUp

Sugerencias basadas en IA: Descubre posibles causas principales basándote en el contexto de la fuga y en análisis similares del historial de tu entorno de trabajo con ClickUp Brain

Aportaciones interdepartamentales: realiza el uso compartido de la plantilla y invita a las partes interesadas del equipo de ventas, marketing y producto a aportar sus puntos de vista, ya que las fugas suelen traspasar los límites de los equipos

🚀 Ideal para: Equipos multifuncionales que desean diagnosticar por qué se produce una fuga en el embudo antes de elegir una solución.

7. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Crea recorridos detallados de los usuarios desde la página de destino hasta la conversión con la plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

La plantilla de flujo de usuarios de ClickUp es perfecta para equipos que analizan embudos digitales —como sitios web, aplicaciones o versiones de prueba de productos— con el fin de encontrar puntos de fricción ocultos.

Te ayuda a comprender el comportamiento de los usuarios e identificar oportunidades para mejorar la experiencia general del usuario. Esto, naturalmente, ayuda a tapar las fugas en el embudo.

Por qué te gustará:

Mapeo visual: traza cada paso del recorrido del usuario, desde la página de destino inicial hasta el evento de conversión final, utilizando su estructura de diagrama de flujo

Mapeo colaborativo de flujos: Colabora con todo tu equipo en el mapeo del flujo de usuarios en tiempo real utilizando las pizarras de ClickUp

Anotación de puntos de fricción: Marca los puntos de abandono, los elementos confusos de la interfaz de usuario y otras áreas de fricción directamente en el diagrama de flujo con anotaciones y comentarios.

Validación de datos: superpone datos superpone datos de análisis de comportamiento de herramientas como mapas de calor y grabadores de sesiones en tu mapa de flujo para validar tus hipótesis con el comportamiento real de los usuarios

🚀 Ideal para: equipos de PLG y marketing que correlacionan recorridos digitales para detectar fricciones en la experiencia de usuario y puntos de abandono.

🎥 ¿Quieres convertir una imagen de marca y unas experiencias de producto inconexas en un recorrido único, coherente y mejorado? Este vídeo te muestra cómo hacerlo.

8. Plantilla de pizarra para experimentos de crecimiento de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Visualiza sesiones de lluvia de ideas virtuales con tu equipo utilizando la plantilla de pizarra de ClickUp Growth Experiments.

Cuando tienes una docena de ideas para solucionar una fuga en el embudo, pero no dispones de un método estructurado para probarlas, es fácil sentirse indeciso. Las buenas ideas se quedan en el tintero porque el equipo no sabe qué probar primero ni cómo medir el intento correcto.

La plantilla de pizarra para experimentos de crecimiento de ClickUp ofrece un lienzo estructurado para diseñar, ejecutar y analizar experimentos de crecimiento con el fin de tapar las fugas de tu embudo.

Por qué te gustará:

Lienzo de experimentos: documenta la hipótesis, el diseño de la prueba, las métricas de éxito y los resultados de tu experimento, todo en una vista organizada

Priorización visual: Haz una lluvia de ideas y prioriza propuestas de experimentos con tu equipo utilizando marcos de trabajo como Haz una lluvia de ideas y prioriza propuestas de experimentos con tu equipo utilizando marcos de trabajo como «impacto frente a esfuerzo» en ClickUp Pizarras

Resultados aplicables: Crea tareas al instante para implementar las variaciones más exitosas como cambios permanentes en los procesos conectando tu tablero de experimentos con Crea tareas al instante para implementar las variaciones más exitosas como cambios permanentes en los procesos conectando tu tablero de experimentos con las tareas de ClickUp

Enfoque centrado en el ROI: Clasifica los experimentos según su impacto potencial y su facilidad de implementación, para que puedas centrarte en Clasifica los experimentos según su impacto potencial y su facilidad de implementación, para que puedas centrarte en la mejora continua donde más importa.

🚀 Ideal para: Equipos de crecimiento que priorizan y prueban ideas para solucionar las fugas del embudo de forma estructurada.

9. Lista de control para la auditoría del embudo de marketing de HubSpot

a través de HubSpot

La lista de control para la auditoría del embudo de marketing de HubSpot ofrece un marco de auditoría rápida para equipos de marketing centrados en el rendimiento del embudo de inbound. Es ideal para equipos que ya operan dentro del ecosistema de HubSpot.

Por qué te gustará:

Formato de lista de control: La plantilla ofrece una lista de control para revisar de forma sistemática cada fase del embudo de marketing.

Centrado en el contenido: se centra principalmente en evaluar los imanes de clientes potenciales, las secuencias de nurturing y el rendimiento general del contenido.

Limitación: Esta lista de control se centra principalmente en el marketing y no aborda en profundidad las fases de traspaso a ventas o la parte inferior del embudo, lo que puede suponer un punto ciego.

🚀 Ideal para: Equipos de marketing, especialmente usuarios de HubSpot, que auditan el rendimiento del embudo de inbound y las deficiencias en el proceso de nurturing.

10. Plantilla de análisis del embudo de ventas de transporte y logística de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de análisis del embudo de ventas de transporte y logística de Template.net es una sencilla plantilla en formato de hoja de cálculo para quienes gestionan una empresa de transporte o logística. Te ayuda a analizar tu embudo de ventas en cada fase, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de la venta.

Es una buena opción para equipos que buscan un seguimiento básico sin funciones avanzadas de flujo de trabajo.

Por qué te gustará:

Fórmulas predefinidas: La plantilla calcula automáticamente las tasas de conversión entre fases, lo que te ahorra tener que crear las fórmulas tú mismo.

Personalización sencilla: su estructura básica se adapta fácilmente a diversas configuraciones de embudo y se puede exportar a diferentes formatos

Limitación: Se trata de una plantilla estática que requiere la introducción manual de datos. No tiene conexión con fuentes de datos en tiempo real, por lo que puede quedar desactualizada rápidamente y no ofrece las funciones de colaboración de una plataforma integrada.

🚀 Ideal para: Equipos de transporte y logística que desean un seguimiento sencillo del embudo basado en hojas de cálculo, sin funciones avanzadas del flujo de trabajo.

Cómo elegir la plantilla adecuada para el análisis de fugas en el embudo

Elegir la plantilla adecuada no es una cuestión de preferencias, sino de encontrar la plantilla que se adapte exactamente a la tarea que intentas realizar. Si te equivocas, acabarás con información incompleta, datos inconexos y soluciones que no dan resultado.

Aquí tienes una forma práctica de elegir en función de la fase de análisis, la estructura del equipo y el enfoque de la fase del embudo. Recuerda que la mayoría de los equipos obtienen los mejores resultados utilizando varias plantillas a la vez.

Elección en función de la fase de análisis:

Fase de análisis Plantillas recomendadas Descubrimiento y mapeo Plantilla de canalización de ventas, plantilla de flujo de usuarios Diagnóstico Plantilla de análisis de causas raíz, plantilla de resultados del análisis de datos Pruebas y soluciones Plantilla de pizarra para experimentos de crecimiento, plantilla de auditoría de procesos (Elaboración de) informes Plantilla de informe de análisis

También te puede resultar útil elegir en función del tipo de equipo que tengas.

Para las organizaciones orientadas a las ventas, una plantilla de canal de ventas combinada con una plantilla de análisis de causas raíz puede resultar muy eficaz. Los equipos de crecimiento impulsado por el marketing o por el producto (PLG) descubrirán que combinar una plantilla de flujo de usuarios con una plantilla de experimentos de crecimiento ofrece los mejores resultados.

Los equipos híbridos se beneficiarían de combinar varias plantillas en un único entorno de trabajo que conecte los datos de ventas, el análisis de productos y el rendimiento de marketing.

A algunos equipos también les puede resultar útil seleccionar en función de la fase del embudo en la que se centren.

Fugas en la parte superior del embudo: Utiliza la plantilla de flujo de usuarios con plantillas centradas en el marketing para diagnosticar problemas como una segmentación deficiente, mensajes poco convincentes o abandonos en las páginas de destino.

Fugas en la parte media del embudo: Utiliza la plantilla de auditoría de procesos y la plantilla de resultados del análisis de datos para identificar puntos de fricción en los procesos de captación, incorporación o calificación.

Fugas en la parte inferior del embudo: Combina la plantilla del proceso de ventas con la plantilla de análisis de causas raíz y céntrate en las ineficiencias en las fases de negociación, las objeciones al precio o las deficiencias en la ejecución de las ventas.

📚 Lee también: Cómo crear paneles de control de marketing que generen resultados

Optimiza tu embudo con el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp

La mayoría de los equipos no fracasan por haber elegido la plantilla equivocada. Fracasan porque sus plantillas se encuentran en diferentes herramientas. Gestionar el análisis a través de hojas de cálculo, documentos y aplicaciones de gestión de proyectos inconexas solo genera una proliferación de herramientas y obliga a los equipos a cambiar de contexto continuamente.

Esta dispersión de contextos frena el impulso. Se pierden los datos, se interrumpen los traspasos y nadie ve el panorama completo.

ClickUp no es solo otra herramienta de análisis de embudos: es un entorno de trabajo de IA convergente donde todo tu proceso de análisis de embudos se encuentra en un solo lugar.

Crea y conecta todas las plantillas, desde flujos de usuarios hasta procesos de ventas, dentro de un único entorno de trabajo

Enlaza tareas, datos, paneles y documentos para que cada información sea útil

Utiliza la IA para detectar patrones, resumir los resultados y acelerar la toma de decisiones

Mantén a los equipos de ventas, marketing y producto alineados en torno al mismo contexto en tiempo real

¿Listo para tapar esas fugas en el embudo? Empieza gratis con ClickUp y convierte el diagnóstico de fugas en un proceso repetible. ✨

Preguntas frecuentes

Una plantilla de embudo de ventas te ayuda a visualizar y gestionar los acuerdos a medida que avanzan por las distintas fases, mientras que una plantilla de análisis de fugas en el embudo está diseñada específicamente para diagnosticar dónde y por qué se pierden los clientes potenciales. Piensa en la primera como un seguimiento operativo y en la segunda como una investigación diagnóstica.

La mayoría de los equipos se benefician de análisis trimestrales en profundidad, complementados con revisiones mensuales más ligeras de las métricas clave de conversión. Si recientemente ha cambiado la estructura de su embudo, ha lanzado un nuevo producto o ha notado una caída repentina en las conversiones, debería realizar un análisis inmediato.

Las fugas en las primeras fases, que se producen entre las fases de concienciación e interés, suelen indicar problemas de comunicación o de segmentación. Las fugas en las últimas fases, que se producen desde la consideración hasta la compra, suelen apuntar a problemas relacionados con la gestión de objeciones, los precios o la posición frente a la competencia.

No del todo. Las diferentes fases del análisis requieren estructuras distintas. La mayoría de los equipos utilizan dos o tres plantillas a la vez: una para correlacionar el embudo, otra para el análisis de las causas fundamentales y otra para el seguimiento de los experimentos y la elaboración de informes.