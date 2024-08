Marketing del ciclo de vida del cliente: Estrategias, mejores prácticas y más

¿Cómo determinan las marcas el verdadero valor de sus clientes?

Un buen comienzo es analizar el recorrido completo del cliente, desde el contacto inicial hasta la compatibilidad posterior a la compra.

Los profesionales del marketing de ciclo de vida realizan un seguimiento de las interacciones de los usuarios, analizan los datos para comprender los patrones de comportamiento de los clientes y asignan valor en función de factores como la frecuencia de compra, el valor medio de los pedidos y el valor de por vida del cliente, y miden el intento correcto de estas métricas.

Estos esfuerzos ayudan a segmentar la base de clientes de forma granular, personalizar los esfuerzos de marketing para grupos específicos y asignar los recursos de forma óptima.

Dado que no todos los clientes encajan en el mismo molde de necesidades, preferencias y comportamientos, es seguro asumir que cada cliente es único.

Reconocer y respetar estas diferencias entre los clientes constituye la base del éxito del marketing del ciclo de vida.

Utilice esta guía para fundamentar sus esfuerzos de marketing del ciclo de vida del cliente y captar clientes de forma significativa.

¿Qué es el marketing del ciclo de vida del cliente?

El marketing del ciclo de vida del cliente es la práctica de personalizar la comunicación con el cliente s basada en la fase del viaje del cliente con su marca.

Este enfoque de alto nivel aprovecha una combinación de estrategias de marketing para ofrecer el máximo valor a los clientes en cada fase del ciclo de vida.

A medida que los clientes obtienen más valor de su marca, las compras únicas se convierten en fidelidad de por vida a largo plazo.

Al mismo tiempo, las marcas se benefician de un mayor compromiso de los clientes y de una mayor monetización a lo largo del tiempo.

Ventajas del marketing del ciclo de vida del cliente

Es habitual preguntarse ¿Qué beneficios obtienen los clientes si una marca comercializa para cada uno de ellos de forma diferente?

Un marketing de ciclo de vida eficaz adopta un enfoque segmentado y centrado en el cliente del público objetivo que ayuda a los usuarios finales a relacionarse con la comunicación de la marca.

Con una mayor capacidad de relacionarse, las marcas obtienen la confianza necesaria para establecer relaciones más sólidas y mutuamente beneficiosas con los clientes actuales y futuros y crear más valor:

La investigación ha demostrado que las empresas que ofrecen una experiencia de cliente significativamente mejor que la de sus homólogas consiguen un 70% más de fidelidad del cliente e impulsan un crecimiento de los ingresos un 190% superior al de sus homólogas.

A medida que los clientes desarrollan una afinidad por su marca, (su) permanencia durante más tiempo se convierte en una realidad (¡lo que conduce a una mayor retención!).

6 fases del marketing del ciclo de vida del cliente

Es posible realizar un marketing de ciclo de vida impactante cuando se conocen en profundidad las diferentes fases del ciclo de vida del cliente de su producto o servicios.

Los clientes siguen distintos caminos cuando interactúan con su empresa. Y cada camino se convierte en su "viaje" con la marca:

plantilla de Mapa de Trayectoria del Cliente en ClickUp_

El ciclo de vida del cliente es un proceso largo. Comienza cuando los clientes potenciales conocen su marca y termina cuando se convierten en defensores de la misma

Un recorrido típico del cliente abarca seis fases: Descubrimiento (o alcance), Adquisición, Conversión, Retención, Fidelización y Defensa.

Cada fase posee características matizadas y, por extensión, requiere un enfoque único.

Además, es posible que los clientes pasen varias veces por las seis fases a medida que evoluciona su relación con ellos.

Repasemos estas fases una por una.

Etapa 1: Descubrimiento

La primera fase, Descubrimiento (también llamada a veces Alcance), consiste en llegar a los clientes potenciales cuando están en modo de contemplación.

Los clientes potenciales pueden encontrarle cuando investigan un producto en Internet o a través de recomendaciones positivas del boca a boca.

Puede que sea la primera vez que un futuro cliente oye hablar de su marca. Por tanto, aproveche esta oportunidad para ayudarles a conocer su marca o producto.

Utilice estos consejos para llegar a los clientes en una fase temprana del proceso de evaluación:

Aproveche las redes sociales, la optimización de motores de búsqueda (SEO), el marketing digital, etc. para estar en el radar de sus clientes potenciales: esté presente en los canales que frecuentan

Céntrese en establecer una conexión entre las necesidades del cliente y el producto con su mensaje de marketing

Haga los deberes para ver qué hace la competencia y lea los comentarios de los clientes para reducir la brecha de "expectativas"

Comercialice de forma que vuelvan, ya sea para obtener más información o para formarse sobre la marca

Fase 2: Adquisición

La captación consiste en introducir clientes en su base de datos, independientemente del canal de captación que utilicen para ponerse en contacto con usted (teléfono, tienda física, sitio web, redes sociales, etc.).

Por ejemplo, un cliente potencial puede visitar su tienda en su ciudad. En este caso, su equipo debería:

Pasar tiempo con ellos y responder a sus consultas

Intentar comprender sus necesidades y motivaciones en profundidad

Ofrecer sugerencias personalizadas basadas en sus necesidades

Informarles sobre el producto o servicio recomendado

Solicite su información de contacto y ofrézcales compartir más detalles o realizar una llamada de seguimiento

En otras ocasiones, si su cliente potencial se pone en contacto con usted a través del sitio web, debería:

Proporcionar contenido útil, educativo y valioso

Sugerir ofertas de contenido personalizadas

Redirigir al cliente a la página de precios

Promocionar blogs significativos y creados por expertos

Ofrecer la opción de chatear para hablar más a fondo de sus necesidades

Para consolidar aún más su relación con el cliente potencial:

Aproveche lo que su cliente ya sabe de su marca

Motívelos para que participen en los pasos siguientes, como solicitar una demostración del producto, hablar con un representante de ventas sobre descuentos, etc

Forme a sus profesionales de ventas y atención al cliente para que causen una impresión duradera en el cliente potencial con respuestas informadas y la resolución rápida de sus consultas

Ofrezca contenido de valor (por ejemplo, calculadoras, listas de control, guías relacionadas con su problema, etc.) a cambio de su información

Haga un seguimiento de todas las consultas y solicitudes de los clientes en un solo lugar, para que no se pierda nada

clickUp Customer Service Escalation Template eleva las habilidades de gestión de consultas de su equipo_

Fase 3: Conversión

La tercera fase, la conversión, a veces también se denomina fase de compra. En este punto del ciclo de vida, el cliente ya conoce su marca y sus productos. Se ha formado una lista de posibles marcas o productos para sus necesidades particulares, y usted está en ella.

Están satisfechos con la experiencia del cliente y listos para comprar.

Para aprovechar al máximo la fase de Conversión:

Destaque claramente el valor que aporta

Demuestre las ventajas competitivas clave de su oferta en comparación con la de la competencia

Incorpore lo que ha aprendido sobre los deseos, necesidades y prioridades del cliente a sus campañas de marketing

Ofrezca una experiencia de compra fluida

Fase 4: Retención

Una de las fases más difíciles del ciclo de vida del cliente, la fase de retención implica intentar retener a los clientes.

Los profesionales del marketing a menudo tienen que pensar diez pasos por delante para que los clientes vuelvan a por más.

Para crear una base estable de clientes que repiten:

Asegúrese de que su servicio de atención al cliente es proactivo, no reactivo

Haga un seguimiento periódico de la opinión de los clientes sobre su producto y su servicio de atención al cliente

Asegúrese de que los clientes sacan el máximo partido de su producto o servicio

Recopile opiniones en tiempo real para saber qué les funciona a sus clientes (y qué no) a través de sondeos, encuestas, entrevistas, eventos, concursos, etc

plantilla de la Voz del Cliente de ClickUp para captar con precisión las frustraciones de los clientes

Ofrezca experiencias hiperpersonalizadas que reflejen las preferencias de sus clientes y fomenten su relación con ellos

Mida su puntuación de satisfacción del cliente y realice mejoras para mantenerse en la cima de su juego

Cree recompensas personalizadas para los clientes y ofrezca atractivas ofertas de productos, compatibilidad 24×7, bonificaciones por recomendación, etc., para preparar a los clientes para la quinta fase

La idea es convertir la afinidad por la marca en amor, alcanzando así la fase de fidelización del ciclo de vida del cliente.

Fase 5: Fidelización

Tu trabajo no termina con captar y fidelizar clientes para tu marca. También debe asegurarse de que sus clientes sigan contentos y le tengan en cuenta para futuras compras.

La fase de fidelización es fundamental; es su oportunidad de convertir a un cliente de comprador único en comprador habitual.

Para mantener contento al cliente después de la compra, los vendedores deben tratar de establecer una relación con él.

Envíeles contenido útil y de calidad

Anímelos a seguir su marca en las redes sociales y a suscribirse a su boletín de noticias

Comparta con ellos actualizaciones periódicas sobre nuevas funciones u ofertas, asegurándose de que sigue siendo el primero en la lista

Trátelos como a un amigo valioso y exprésele su gratitud por su compatibilidad

Pídales su opinión y responda a sus sugerencias de mejora

Fase 6: Promoción

Una vez que sus clientes hayan desarrollado lealtad hacia su marca, su esfuerzo final con ellos debe ser convertirlos en defensores de la marca.

Los clientes que son fieles defensores de la marca pueden proporcionarle un valioso marketing boca a boca. Además, es probable que este sector de clientes compre más productos suyos sin incentivos y gaste más con usted a lo largo del tiempo. Además, pueden aportar valiosas opiniones y sugerencias para mejorar los productos existentes o diseñar otros nuevos.

En esta fase, el objetivo del marketing del ciclo de vida debe ser:

Animar a los clientes a compartir sus opiniones positivas en las redes sociales y en otros lugares

Ofrecerles programas de fidelización, comunidad y recomendación con ventajas especiales

Lanzar un programa de afiliación para usuarios avanzados

Demostrar a estos clientes que se les valora, mediante ofertas especiales, eventos, etc.

Correlacione el ciclo de vida de sus clientes para tomar decisiones de marketing fundamentadas y respaldadas por datos, las prioridades de los clientes y la estrategia de la marca metas de marketing .

Estrategias eficaces para cada fase del ciclo de vida del cliente

prevea dónde se encuentran los clientes en el proceso de marketing específico

Una estrategia de marketing del ciclo de vida del cliente bien concebida permite aumentar la retención y los ingresos. Sin embargo, el ciclo de vida del cliente rara vez sigue una progresión lineal, lo que dificulta el marketing dirigido a los clientes.

Además, vincular los esfuerzos de marketing del ciclo de vida del cliente al rendimiento de la empresa se convierte en un reto cuando se tienen cientos de bases de clientes segmentadas a las que dirigirse.

Afronte los retos del marketing del ciclo de vida del cliente con estrategias preparadas para el futuro.

Estrategia nº 1: Invertir en software de gestión de las relaciones con los clientes

Pregunte a cualquier profesional del marketing cuál es su mayor manía y la respuesta (unánime) será: organizarse.

A Herramienta de gestión de las relaciones con los clientes como ClickUp le facilita la vida, permitiéndole gestionar todas las fases del ciclo de vida del marketing desde una única herramienta, con unos pocos clics.

En primer lugar, la herramienta le ayuda a dar sentido a la gran cantidad de datos de clientes que su marca recopila en cada fase del ciclo de vida a través de correos electrónicos, anuncios, suscripciones a boletines, formularios de contacto, visitas a tiendas, etc.

Puede segmentar los datos por personas, comportamientos, datos demográficos, etc., crear campos personalizados si lo desea y organizarlos en listas. A continuación, puede utilizar la vista Lista o la vista Tabla de ClickUp para organizar cada segmento y su actividad relacionada, con tareas, subtareas y varias etiquetas. ClickUp ofrece más de 15 vistas muy flexibles, como Lista, Tabla, Calendario, etc., para ayudarle a realizar el seguimiento y la gestión de sus cuentas.

ClickUp Views facilita la organización de los datos

En segundo lugar, incluye paneles de control de rendimiento que incluyen más de 50 widgets de panel de control para ayudarle a visualizar los datos de los clientes en un solo lugar:

analice los datos de sus clientes para obtener información que le ayude a aumentar sus ingresos

En tercer lugar, le permite crear un hub de comunicación único para colaborar en acuerdos, enviar actualizaciones a clientes y socios, gestionar e incorporación de clientes .

acelere la comunicación integrando sus correos electrónicos con ClickUp_

Todas estas funciones en conjunto ayudan a las empresas a crear la base de clientes ideal de sus sueños.

Estrategia nº 2: Optimice su estrategia de marketing del ciclo de vida del cliente con una herramienta de marketing

Elegir la mejor software CRM para sus necesidades es una parte del rompecabezas de la retención de clientes: podrá supervisar las comunicaciones diarias y los datos de clientes potenciales, contactos y clientes existentes, a la vez que obtiene información sobre lo que hace que sus productos funcionen.

La otra parte, igual de importante, es aprovechar estos datos para hacer que su marca sea más atractiva, una especialidad de herramientas de marketing como ClickUp. Utilice Software de gestión de marketing de ClickUp para planificar elaboradas campañas multicanal y convertir clientes.

clickUp reúne todo tu trabajo de marketing en un solo lugar_

Con ClickUp, los equipos de marketing pueden alcanzar la máxima eficacia, creando docenas de campañas personalizadas, ahorrando tiempo mediante la automatización de tareas repetitivas y analizando el rendimiento de las campañas a través de paneles visuales detallados.

Como ClickUp se integra con muchas de las herramientas que utilizas habitualmente, como Slack, HubSpot, Figma, Zapier, Google Drive, etc., puedes tener todo tu trabajo terminado sin tener que cambiar de herramienta.

¿Qué te parece esto para la productividad?

Estrategia #3: Utiliza la IA como aliada

El marketing es un juego de velocidad y calidad.

Como profesional del marketing, tienes que pensar sobre la marcha, crear planes de marketing y campañas sobre la marcha, y siga flexibilizando sus gestión de campañas muscular. Herramientas de gestión de campañas le ayudan a alcanzar sus metas de marketing del ciclo de vida más rápidamente y con mayor eficacia. Utilícelas para reforzar su planificación de marketing .

Check out these herramientas de planificación de marketing !

planificación, ejecución y gestión campañas de marketing becomes easier with a ready-to-use Marketing Campaign Management template (Las campañas de marketing se vuelven más fáciles con una plantilla de gestión de campañas de marketing lista para usar)

Una de estas herramientas es ClickUp AI que ayuda a generar contenidos como correos electrónicos, scripts y otros mensajes de marketing con cero esfuerzo y tiempo.

utilice ClickUp AI para escribir más rápido y pulir sus textos, respuestas de correo electrónico y mucho más_

Desde escribir un resumen del proyecto a escribir una entrada de blog, ClickUp AI se encarga de gran parte del trabajo pesado y da un impulso a su campaña de marketing.

De este modo, podrá abordar los problemas de los clientes y fidelizarlos sin perder tiempo en tareas administrativas, de poco valor y repetitivas. Además, puede utilizar Plantilla de gestión de marketing de ClickUp para empezar a planificar su campaña con buen pie.

Ejemplos de marketing del ciclo de vida del cliente

El marketing del ciclo de vida del cliente tiene un aspecto diferente según la empresa.

El recorrido del cliente puede tener muchos caminos.

Las necesidades inmediatas del cliente pueden variar.

Las metas finales de la empresa pueden variar.

Para ofrecer campañas de marketing del ciclo de vida del cliente de alta conversión e impacto, invierta en el software adecuado para sus necesidades A continuación se ofrecen algunos ejemplos de cómo los equipos utilizan estas herramientas para actividades específicas de marketing del ciclo de vida del cliente.

Caso de uso 1: Utilizar el software de éxito del cliente para configurar un programa de éxito del cliente

Ideal para: Conversión, retención, fidelización y promoción Etapas del ciclo de vida del cliente

Escribir a mano notas de agradecimiento para los clientes es una forma estupenda de dejar una impresión positiva. Pero esto ya no es factible cuando tiene cientos de clientes que le compran cada día. Con el tiempo, tendrá que invertir en software de intento correcto del cliente como ClickUp.

fomente las relaciones con los clientes con un software escalable para el éxito de los clientes_

Esta herramienta puede tomar las múltiples partes móviles de sus operaciones de éxito del cliente y racionalizarlas. Le ayuda a correlacionar el recorrido del cliente, gestionar los datos del cliente, automatizar los flujos de trabajo y mantener las cosas organizadas para que el equipo se centre en la resolución creativa de problemas.

Los responsables del servicio de atención al cliente encontrarán esta herramienta especialmente útil, ya que les ayuda a mantener la productividad y la organización con toda la comunicación con el cliente en un único lugar. Con ClickUp, sus equipos pueden ofrecer una experiencia de cliente sin fricciones.

Caso de uso 2: Utilizar software CRM para gestionar las relaciones con los clientes

Ideal para: Todas las fases del ciclo de vida del cliente

Todos los clientes quieren estar encantados cada vez que interactúan con su marca, por lo que tendrá que conocerlos muy bien para ofrecerles una experiencia excepcional. Aquí es donde tener un nicho Software CRM personalizado para empresas de servicios resulta muy rentable.

el software adecuado le permite almacenar contactos, ofertas y clientes de la forma que desee_

El software CRM de ClickUp centrado en los servicios centraliza los datos de sus clientes, realiza un seguimiento de la información de los clientes potenciales (como nombre, correo electrónico, contacto, etc.) y de las actividades, realiza un seguimiento de las tareas para el recorrido del cliente y la captación, crea mensajes personalizados para la incorporación y la retención, y mucho más.

Puede enviar comunicaciones personalizadas relevantes para la fase actual del ciclo de vida del cliente y hacer un seguimiento de su rendimiento.

Como ventaja añadida, pruebe Las herramientas de IA de ClickUp para CRM y acelere sus tiempos de respuesta en las operaciones de equipo de ventas y atención al cliente.

Caso de uso 3: Utilice la IA para marketing, ventas, atención al cliente y todo lo demás

Ideal para: Todas las fases del ciclo de vida del cliente

Puede ahorrar horas al día a su equipo utilizando software de IA como Herramientas de IA ClickUp AI para automatizar aspectos del ciclo de vida del marketing y aumentar la productividad.

redacte el resumen de un proyecto en cuestión de segundos y póngalo en marcha de inmediato

La herramienta comprende intuitivamente sus demandas y casos de uso. Además, ofrece 100 indicaciones totalmente planificadas para generar documentos.

Los equipos de marketing la utilizan para crear estudios de casos, resúmenes creativos, textos para redes sociales, etc. Los equipos de ventas lo utilizan para crear un discurso de ventas o un guión de demostración, redactar correos electrónicos de prospección, etc. Los equipos de atención al cliente lo utilizan para redactar artículos de ayuda, escribir correos electrónicos a clientes, responder a consultas de clientes, etc.

Y la lista continúa.

Las ventajas de utilizar software contextual son considerables. Puede ampliar todos los aspectos del marketing ahorrando costes y esfuerzos.

Controle y guíe su marketing del ciclo de vida del cliente con ClickUp

ClickUp es una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes que le ayuda a crear, gestionar y aprovechar una base de datos de clientes en función de la fase del ciclo de vida en la que se encuentran, utilizando primero los datos Estrategias de CRM. Viene repleto de útiles Plantillas CRM para ayudarle a clasificar los clientes potenciales y los clientes y dirigirse a cada cliente potencial/usuario con mensajes personalizados.

no deje más al azar el destino de sus clientes gracias a las plantillas CRM

Utilice los datos de clientes en tiempo real de ClickUp para visualizar el embudo de ventas, agilizar los flujos de trabajo e impulsar el compromiso.

Tanto si desea establecer una base de clientes fieles como ampliar su empresa de forma exponencial, ClickUp impulsa el motor de sus esfuerzos de marketing del ciclo de vida del cliente. Regístrese gratis, gratuito/a ¡hoy mismo!