Las 10 mejores herramientas de IA para el liderazgo en crecimiento con el fin de aumentar los ingresos

Durante una sincronización mensual de crecimiento, los paneles parecían prometedores. El CAC se mantenía estable. Los nuevos registros iban en aumento.

Pero cuando el director financiero preguntó: «¿Qué iniciativas impulsaron los ingresos y cuáles solo impulsaron las métricas?», las respuestas se volvieron confusas.

¿Por qué? Los datos de los medios de comunicación de pago se encuentran en una herramienta. Las métricas de activación de productos están en otra. La información sobre el proceso de ventas está atrapada en los informes de CRM. Los experimentos de crecimiento se registran en presentaciones, hojas de cálculo y hilos de Slack.

Los datos existen, pero están fragmentados en paneles, hojas de cálculo y herramientas.

A medida que se multiplican los canales de adquisición, los ciclos de vida se vuelven más complejos y los objetivos de ingresos aumentan, el reto para los líderes es garantizar la claridad en todos estos sistemas.

A continuación, exploramos las herramientas de IA para el liderazgo del crecimiento que unifican los conocimientos fragmentados, aceleran la experimentación y establecen la conexión entre cada iniciativa y el impacto en los ingresos. 📈

Hay varias capacidades fundamentales que todo líder de crecimiento debe evaluar antes de confirmar su compromiso con una plataforma:

Unificación de datos en todo el embudo: busque plataformas que apliquen conocimientos basados en datos combinando el uso de productos, la participación en marketing, los registros de CRM y los datos de ingresos, lo que permite una mejor toma de decisiones sin necesidad de conciliación manual.

Capacidad de acción integrada en los conocimientos: asegúrese de que los conocimientos se traduzcan directamente en acciones, con compatibilidad para la priorización, el enrutamiento y la ejecución impulsados por la IA dentro de los sistemas existentes.

Métricas y definiciones compartidas: seleccione herramientas que seleccione herramientas que alineen a los equipos multifuncionales en torno a las mismas definiciones para evitar los retos organizativos causados por interpretaciones contradictorias.

Profundidad de integración, no solo amplitud: céntrese en la integración de la IA que incorpora conocimientos en los flujos de trabajo en lugar de aislarlos en paneles.

Atribución y visibilidad a nivel de ingresos: conecte los datos de comportamiento con los resultados para poder evaluar el impacto en relación con las metas de la organización.

Seguridad, cumplimiento normativo y gobernanza: asegúrese de que la gobernanza tenga compatibilidad con la adopción de la IA a gran escala, especialmente cuando se trabaja con datos de clientes y partes interesadas externas.

IA contextual: La herramienta de IA genérica debe comprender su entorno de crecimiento, no solo responder a las indicaciones de forma aislada. Debe razonar a partir de sus experimentos, métricas, historial de campañas, actualizaciones de CRM y señales de productos con todo el contexto intacto.

A continuación, le ofrecemos una visión general de las mejores herramientas de IA y una comparación entre ellas, basada en su capacidad para proporcionar información clave, mejorar el rendimiento del equipo y apoyar el potencial de liderazgo:

No existe una única herramienta de IA que sea la mejor para el liderazgo de crecimiento. La elección adecuada depende de cómo operan sus equipos, cómo fluye el flujo de datos a través de los sistemas existentes y cómo se define eficazmente el rol de la IA dentro de los programas de desarrollo del liderazgo.

A continuación, le ofrecemos un resumen de las mejores herramientas de IA que le resultarán útiles:

1. ClickUp (ideal para equipos multifuncionales que planifican y realizan el seguimiento del trabajo en un solo sistema)

Pruebe ClickUp gratis. Imagine y ponga en práctica ideas de crecimiento con su socio colaborativo creativo: ClickUp AI.

Comencemos con la favorita de la empresa: ClickUp para equipos de marketing. Aporta planificación, colaboración, documentación y ejecución en un entorno de trabajo conectado, eliminando la dispersión del trabajo.

¿Qué lo diferencia de las demás herramientas de esta lista? Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp AI está integrado directamente en documentos, chats, pizarras y mucho más. Puede resumir debates, generar planes y pasar de lo visual a la acción sin cambiar de contexto.

Veamos algunas de sus funciones principales de convergencia de IA:

Una IA contextual dentro de su entorno de trabajo

ClickUp Brain se integra en su trabajo y comprende el contexto de sus tareas, documentos, comentarios y datos de proyectos.

La IA contextual proporciona respuestas relacionadas con el trabajo, resume la actividad del entorno de trabajo, detecta obstáculos y genera contenido basado en sus datos de trabajo reales.

Puede utilizarlo para estos casos de uso de marketing (entre muchos otros):

Resúmenes automatizados de campañas: pregunte «Resuma nuestras últimas tareas de la campaña del cuarto trimestre, incluyendo el progreso, los principales obstáculos y los próximos pasos» y obtendrá el estado de las tareas, los comentarios y los documentos.

Información sobre comentarios multicanal: pegue los comentarios de la campaña o las hojas de cálculo de rendimiento y, a continuación, haga la indicación «Destacar las principales tendencias de opinión de los usuarios y las soluciones recomendadas». Convertirá los datos sin procesar en información útil sin necesidad de realizar análisis manuales.

Asistencia instantánea con el contenido: utilice ClickUp Brain para redactar borradores de correos electrónicos, pies de foto para redes sociales o incluso correos electrónicos de soporte.

Obtenga respuestas claras a partir de los datos de su entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Brain.

Deje que los superagentes IA hagan el trabajo pesado por usted.

Los Superagentes de IA de ClickUp son compañeros de equipo de IA que se adaptan a los cambios en su entorno de trabajo y actúan según sus instrucciones. Pueden supervisar espacios, responder a consultas, crear tareas y organizar el trabajo con una supervisión mínima.

Incorpore un especialista en IA en cada flujo de trabajo clave de marketing con ClickUp Super Agents.

Por ejemplo, puede utilizarlas para:

Experimente la supervisión con comentarios en tiempo real: Configure un agente para supervisar las métricas de activación, retención o conversión y notificar a los propietarios cuando el rendimiento caiga por debajo de los umbrales.

Alertas de impacto en los ingresos: Cree un agente que señale los cambios en el proceso, el estancamiento de las operaciones o los picos de CAC y asigne automáticamente las acciones de seguimiento al propietario adecuado de crecimiento.

Desencadenantes de alineación interfuncional: configura un agente para detectar cuándo se producen actualizaciones de productos, lanzamientos de campañas o cambios de precios y generar automáticamente tareas para los equipos relacionados.

Aquí tienes una guía sobre cómo funciona un agente de IA para redes sociales 👇.

Un escritorio de IA unificado para todo su trabajo.

Lleve la potencia de ClickUp Brain y ClickUp Agents fuera de ClickUp a una aplicación de escritorio dedicada a la IA. Unifique la búsqueda, los modelos de IA y el contexto de todas sus aplicaciones conectadas con ClickUp Brain MAX. Acaba con la proliferación de la IA al reunir varios modelos de IA de última generación en una sola aplicación y mostrar el contexto de trabajo donde lo necesite.

Consigue un hub de IA centralizado y sustituye múltiples herramientas puntuales para la inteligencia contextual con ClickUp Brain MAX.

Obtendrá:

Búsqueda unificada en todas las herramientas: evite tener que cambiar entre Figma, Google Drive y ClickUp con evite tener que cambiar entre Figma, Google Drive y ClickUp con Enterprise AI Search

Acceso a múltiples modelos externos de IA: No es necesario utilizar diferentes LLM para innumerables tareas, acceda a ChatGPT, Claude, Gemini y mucho más en un entorno de trabajo centralizado.

Redacción de tareas por voz: utilice utilice ClickUp Talk to Text para dictar notas de reuniones o ideas para campañas. BrainGPT convertirá los pensamientos expresados verbalmente en trabajos prácticos sin necesidad de escribir.

Información cruzada entre aplicaciones: pida «Resuma las tendencias competitivas de las páginas web recientes y las fuentes de los enlaces», y Brain MAX le proporcionará un estudio de mercado con citas enlazadas a sus documentos pida «Resuma las tendencias competitivas de las páginas web recientes y las fuentes de los enlaces», y Brain MAX le proporcionará un estudio de mercado con citas enlazadas a sus documentos de estrategia de marketing de crecimiento.

Convierta las ideas de crecimiento dispersas en experimentos orientados a los ingresos.

La plantilla de pizarra para experimentos de crecimiento de ClickUp proporciona a su equipo un sistema visual para pasar de la ideación al análisis sin perder el contexto.

Resuelve el caos que supone gestionar experimentos entre diapositivas, hojas de cálculo y hilos de Slack centralizando todo en un único flujo de trabajo colaborativo.

Obtenga una plantilla gratuita Cree un plan integral para todos sus experimentos de crecimiento con la plantilla de pizarra para experimentos de crecimiento de ClickUp.

Por qué le encantará esta plantilla:

Estructura clara por fases: organice los experimentos en ideación, planificación, implementación, pruebas y análisis para que nada se quede atascado a mitad del proceso.

Priorización visual: vea de un vistazo qué apuestas de crecimiento están activas, retrasadas o listas para su implementación sin tener que rebuscar en informes.

Alineación interfuncional: los equipos de producto, marketing e ingresos colaboran en un lienzo con uso compartido en lugar de utilizar herramientas separadas.

Convierta los datos en información clara sobre liderazgo en crecimiento.

Como líder de crecimiento, necesita una forma rápida de convertir las señales de rendimiento dispersas en información estructurada que pueda tener un uso compartido con las partes interesadas.

La plantilla de informes analíticos de ClickUp consolida métricas de rendimiento, como datos de sesiones, movimiento del embudo y señales de campaña, en información útil para los ejecutivos.

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de informes analíticos de ClickUp para realizar el seguimiento, analizar y elaborar informes sobre las métricas clave de crecimiento y rendimiento.

Por qué le encantará esta plantilla:

Estructura lista para ejecutivos: presente el total de sesiones, las tendencias, los desgloses de tráfico y los cambios de rendimiento en un formato que los líderes puedan revisar de un vistazo.

Cadencia de elaboración de informes estandarizada: elimine las hojas de cálculo puntuales y cree un ritmo de análisis semanal o mensual repetible.

Señal sobre ruido: destaque los cambios significativos, como picos, caídas y cambios de canal, en lugar de abrumar a las partes interesadas con exportaciones sin procesar.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Sus funciones avanzadas requieren tiempo para acostumbrarse a ellas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 850 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (lista, tablero, calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (lista, tablero, calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

2. 6sense (la mejor para equipos B2B que dan prioridad a cuentas objetivo utilizando datos de intención)

vía 6sense

6sense es una plataforma ABM que unifica sus datos web, publicitarios, de correo electrónico y de ventas en un único sistema habilitado para IA.

Proporciona análisis predictivos que ayudan a los altos directivos como usted a anticipar la demanda y preparar a los líderes para actuar antes en el ciclo de compra.

6sense permite la automatización de la coordinación. Por ejemplo, en función de la fase de compra de una cuenta (por ejemplo, concienciación frente a decisión), la plataforma puede inscribir automáticamente a los contactos en secuencias de correo electrónico especializadas o avisar a un representante para que llame.

6sense también puede identificar empresas que investigan en modo sigiloso, mucho antes de que rellenen un formulario o hablen con el equipo de ventas. Lo hace correlacionando señales fragmentadas, como datos de IP, cookies y consumo de contenido.

Las mejores funciones de 6sense

Distribuya la inversión publicitaria entre LinkedIn, Meta, Google y los canales programáticos en función de las cuentas que entran en modo de compra en tiempo real.

Detecte señales de compra, priorice las cuentas que muestran una intención real de compra, envíe mensajes relevantes y establezca conexiones con los compradores durante su fase de investigación.

Automatice los seguimientos específicos para cada rol el mismo día en que finaliza un evento, de modo que todos los asistentes reciban información relevante sin necesidad de exportar archivos CSV, limpiar listas o realizar flujos de trabajo puntuales.

Limitaciones de 6sense

La configuración inicial y la creación de informes se consideran retos que exigen un esfuerzo y unos conocimientos considerables para obtener el máximo valor.

Precios de 6sense

Prueba gratuita

Precios para corporaciones

Valoraciones y reseñas de 6sense

G2: 4,2/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 6sense?

Un usuario de G2 dice:

6sense proporciona potentes datos de intención y conocimientos predictivos que ayudan a priorizar las cuentas de alto valor y a centrar los esfuerzos de ventas y marketing de forma más eficaz. La información sobre las cuentas, la visibilidad de la fase de compra y las capacidades de segmentación permiten una mejor orientación y personalización. Además, se integra bien con CRM, lo que agiliza el seguimiento del rendimiento.

6sense proporciona potentes datos de intención y conocimientos predictivos que ayudan a priorizar las cuentas de alto valor y a centrar los esfuerzos de ventas y marketing de forma más eficaz. La información sobre las cuentas, la visibilidad de la fase de compra y las capacidades de segmentación permiten una mejor orientación y personalización. Además, se integra bien con CRM, lo que agiliza el seguimiento del rendimiento.

👀 ¿Sabías que...? Según un estudio global realizado a más de 1200 líderes funcionales y de formación y desarrollo, uno de los principales retos de liderazgo actuales es formar líderes capaces de aceptar la disrupción continua y establecer la conexión entre los conocimientos basados en datos y los resultados de crecimiento.

3. ZoomInfo Sales (ideal para equipos de ventas que buscan clientes potenciales y realizan un gran volumen de llamadas salientes)

a través del equipo de ventas de ZoomInfo

¿Desea crear una base de datos de cuentas basada en sus perfiles de clientes ideales (ICP) y llegar a los responsables de la toma de decisiones pertinentes? ZoomInfo Sales, un software de prospección de ventas B2B, puede ayudarle a abordar los retos comunes del mundo real en la prospección saliente.

Le da acceso a más de 70 millones de números de teléfono de marcación directa y más de 174 millones de direcciones de correo electrónico verificadas.

A través de sus módulos Engage/Chorus, ZoomInfo Sales registra y transcribe todas las reuniones de ventas. A continuación, utiliza la IA para realizar el seguimiento de los riesgos de las transacciones (por ejemplo, la mención de un competidor) o las señales de compra (por ejemplo, preguntas sobre precios).

Más allá de la intención basada en palabras clave, ZoomInfo destaca por sus desencadenantes basados en eventos. Alerta a su equipo de los cambios en las cuentas ICP. Por ejemplo, puede descubrir que una empresa ha recaudado 50 millones de dólares, ha contratado a un nuevo director de marketing o ha añadido un producto de la competencia a su cartera. Esto permite a su equipo tomar medidas oportunas y relevantes.

Las mejores funciones de ZoomInfo para el equipo de ventas

Diseñe y ejecute cadencias de ventas multitoque a través del teléfono y el correo electrónico desde un único flujo de trabajo.

Analice las interacciones con los clientes, comprenda por qué se ganan o se pierden los acuerdos y realice la previsión del flujo de trabajo con un sólido análisis de datos.

Utilice la intención del comprador, la actividad web, la puntuación de idoneidad y la extensión de Chrome de ZoomInfo para identificar y priorizar las cuentas con mayor probabilidad de conversión.

Limitaciones de ZoomInfo para el equipo de ventas

Importar registros al CRM, asignarlos a representantes o etiquetar campañas puede resultar engorroso y poco intuitivo.

Precios del equipo de ventas de ZoomInfo

ZoomInfo Professional: Precios personalizados

Copilot Advanced: Precios personalizados

Copilot Enterprise: Precios personalizados

ZoomInfo: valoraciones y reseñas de ventas

G2: 4,5/5 (más de 8930 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ZoomInfo para el equipo de ventas?

Un usuario de G2 dice:

ZoomInfo mejora tanto nuestras ventas como nuestros esfuerzos de marketing al permitirnos disponer de un único punto de acceso a la información de contacto de los minoristas y tiendas de alimentación con los que estamos buscando hacer negocios. El programa es fácil de usar. Utilizamos ZoomInfo a diario y se ha convertido en parte de nuestro proceso. Las automatizaciones que se pueden configurar nos permiten estar informados de los clientes potenciales antes que nuestros competidores.

ZoomInfo mejora tanto nuestras ventas como nuestros esfuerzos de marketing al permitirnos disponer de un único punto de acceso a la información de contacto de los minoristas y tiendas de alimentación con los que estamos buscando hacer negocios. El programa es fácil de usar. Utilizamos ZoomInfo a diario y se ha convertido en parte de nuestro proceso. Las automatizaciones que se pueden configurar nos permiten estar informados de los clientes potenciales antes que nuestros competidores.

4. HubSpot (la mejor opción para equipos en crecimiento que gestionan CRM, marketing y el equipo de ventas en una sola plataforma)

a través de HubSpot

HubSpot es una plataforma CRM basada en la nube que centraliza los datos de marketing, ventas y clientes, lo que facilita la integración de la IA en los flujos de trabajo diarios relacionados con los ingresos.

Con su Smart CRM, puede definir objetos personalizados, eventos, reglas de puntuación y cálculos para modelar el funcionamiento de su empresa.

Los registros se enriquecen automáticamente con datos de correos electrónicos, llamadas, actividad en el sitio web y el propio conjunto de datos de HubSpot, por lo que los perfiles se mantienen actualizados sin necesidad de actualizaciones manuales.

Además, puede hacer preguntas a HubSpot en lenguaje sencillo sobre registros de CRM, conversaciones, documentos y fuentes con conexión, y obtener respuestas al instante sin cambiar de herramienta ni esperar a recibir informes.

Las mejores funciones de HubSpot

Combine datos propios y de terceros y manténgalos sincronizados en toda su pila, con integraciones bidireccionales en tiempo real entre el almacenamiento en la nube y más de 100 herramientas.

Utilice agentes de contenido para generar páginas de destino y blogs de alta calidad, y luego remezcle cada activo en múltiples formatos acordes con la marca.

Cree flujos de llamadas sofisticados con árboles telefónicos de respuesta de voz interactiva y habilite el enrutamiento y las transferencias de equipos.

Limitaciones de HubSpot

Los precios aumentan rápidamente a medida que crecen su base de datos, el tamaño de su equipo y sus necesidades de automatización, lo que convierte la plataforma en una enorme inversión a largo plazo.

Precios de HubSpot

Free

Starter: Desde 20 $ al mes por usuario.

Profesional: A partir de 100 $ al mes por usuario.

Enterprise: A partir de 150 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,4/5 (más de 34 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot?

Un usuario de G2 dice:

La principal ventaja de HubSpot es su completo ecosistema todo en uno. Los flujos de trabajo de automatización son muy intuitivos, lo que nos permite nutrir a los clientes potenciales de manera eficiente sin necesidad de intervenir manualmente todo el tiempo. Valoro especialmente la fluidez con la que el creador de páginas de destino se conecta con nuestros análisis, lo que nos proporciona una perspectiva clara y en tiempo real del recorrido de nuestros clientes. Realmente tiende un puente entre nuestros esfuerzos de marketing y los resultados basados en datos.

La principal ventaja de HubSpot es su completo ecosistema todo en uno. Los flujos de trabajo de automatización son muy intuitivos, lo que nos permite nutrir a los clientes potenciales de manera eficiente sin necesidad de intervenir manualmente todo el tiempo. Valoro especialmente la fluidez con la que el creador de páginas de destino se conecta con nuestros análisis, lo que nos proporciona una perspectiva clara y en tiempo real del recorrido de nuestros clientes. Realmente tiende un puente entre nuestros esfuerzos de marketing y los resultados basados en datos.

5. Marketo Engage (ideal para equipos B2B que gestionan ciclos de ventas largos y campañas complejas)

a través de Marketo Engage

Como líder de crecimiento, a menudo le preguntan: «¿Podemos relacionar cada dólar gastado en marketing con ingresos reales?». Marketo Engage, una plataforma de automatización de marketing basada en IA, ayuda a cerrar las brechas de atribución y mejora el seguimiento del progreso a lo largo de ciclos de ventas prolongados.

Con ellas, podrá gestionar la adquisición y el fomento multicanal, aprovechar las integraciones CRM nativas para sincronizar los datos de ventas y marketing, y desarrollar canales de venta predecibles.

Para los líderes emergentes, ofrece la atribución multitoque (MTA) líder en el sector. Realiza el seguimiento de cada punto de contacto, desde el primer clic anónimo en un anuncio hasta el seminario web previo a la venta final, y lo correlaciona con los ingresos en el sistema CRM.

Para evitar la deriva de la marca y la proliferación de campañas puntuales, Marketo también ofrece plantillas de programas y funciones de clonación. Esto significa que un equipo central puede definir un programa de seminarios web perfecto y los equipos regionales o de productos pueden clonarlo, cambiando solo variables como la fecha, el ponente o el segmento.

Las mejores funciones de Marketo Engage

Organice campañas de correo electrónico puntuales y recurrentes, o envíelas en función del comportamiento de los clientes en tiempo real, los cambios en la audiencia y las actualizaciones de su CRM.

Genere recorridos de cliente de varios pasos a partir de resúmenes, texto, imágenes o indicaciones de voz para reducir drásticamente el tiempo de creación de campañas y acelerar la ejecución de la comercialización.

Realice un seguimiento de las señales de interacción de alto valor de los clientes potenciales, como los vídeos vistos o las encuestas completadas, y utilícelas para impulsar una segmentación precisa en todos los canales.

Limitaciones de Marketo Engage

La plataforma es muy pesada desde el punto de vista operativo, ya que a menudo requiere una persona dedicada exclusivamente a las operaciones de marketing solo para ejecutarla, lo que la hace poco práctica para las organizaciones más pequeñas.

Precios de Marketo Engage

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Marketo Engage

G2: 4,1/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Marketo Engage?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Adobe Marketo Engage es su potencia y control para la automatización del marketing B2B. Gestiona la compleja gestión de clientes potenciales, la puntuación, el seguimiento del ciclo de vida y el fomento en varios pasos mucho mejor que otras herramientas más ligeras, especialmente para organizaciones con ciclos de ventas largos y múltiples puntos de contacto. La flexibilidad de las listas inteligentes, las campañas inteligentes y los tokens permite crear una automatización altamente personalizada y, al mismo tiempo, mantener su escalabilidad.

Lo que más me gusta de Adobe Marketo Engage es su potencia y control para la automatización del marketing B2B. Gestiona la compleja gestión de clientes potenciales, la puntuación, el seguimiento del ciclo de vida y el fomento en varios pasos mucho mejor que otras herramientas más ligeras, especialmente para organizaciones con ciclos de ventas largos y múltiples puntos de contacto. La flexibilidad de las listas inteligentes, las campañas inteligentes y los tokens permite crear una automatización altamente personalizada y, al mismo tiempo, mantener su escalabilidad.

6. Amplitude IA (la mejor para equipos de producto que analizan el comportamiento y mejoran la retención)

a través de Amplitude IA

Amplitude AI es una plataforma de análisis de IA que le ayuda a realizar el seguimiento, visualizar y analizar el comportamiento de los usuarios en aplicaciones web y móviles.

En primer lugar, realiza una búsqueda semántica en los paneles y la documentación existentes de su empresa. Así, si, por ejemplo, un compañero ya ha creado ese gráfico, se lo muestra para garantizar una única versión de la verdad.

Amplitude también le da acceso a agentes de crecimiento que actúan como compañeros de equipo digitales. Usted establece una meta (por ejemplo, aumentar la retención D7 para el segmento de educación). A continuación, el agente supervisa automáticamente el comportamiento, identifica los puntos de fricción y sugiere pruebas A/B específicas o ajustes de conmutadores de función.

Automated Insights de Amplitude imita a un analista experto. Por ejemplo, si su conversión de pago cae un 15 %, la IA le avisa y también encadena llamadas a herramientas (comprobando los conmutadores de función recientes, las campañas de marketing y las cohortes específicas de dispositivos) para encontrar el motivo.

Las mejores funciones de Amplitude IA

Realice consultas sobre productos y crecimiento en lenguaje sencillo y visualice al instante las respuestas en forma de gráficos y tablas, lo que le permitirá dejar de tener dependencia de los analistas para tomar decisiones cotidianas.

Normalice automáticamente los UTM y los referenciadores en canales limpios, creando una base fiable para el análisis de adquisiciones.

Controle el retorno de la inversión publicitaria en Google, Meta y su almacén de datos para orientar la reasignación del presupuesto.

Limitaciones de Amplitude IA

Algunos planes de precios limitan las visualizaciones a un periodo de un año, lo que restringe la capacidad de tener una vista completa del rendimiento a largo plazo y de las tendencias plurianuales de un solo vistazo.

Precios de Amplitude IA

Starter: Gratis, gratuito/a

Además: Desde 61 $ al mes.

Crecimiento: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Amplitude IA

G2: 4,5/5 (más de 3100 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 65 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amplitude IA?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta que Amplitude Analytics sea una herramienta tan potente que recopila una gran cantidad de datos y los organiza en paneles fáciles de entender. Valoro mucho poder ver qué funciones utilizan o no utilizan clientes específicos y obtener una visión general de cómo se utiliza nuestra herramienta.

Me encanta que Amplitude Analytics sea una herramienta tan potente que recopila una gran cantidad de datos y los organiza en paneles fáciles de entender. Valoro mucho poder ver qué funciones utilizan o no utilizan clientes específicos y obtener una visión general de cómo se utiliza nuestra herramienta.

7. Salesforce (ideal para grandes organizaciones que gestionan flujos de trabajo de ingresos complejos)

a través de Salesforce

¿Desea obtener una vista de 360 grados del recorrido del cliente? Considere la posibilidad de utilizar Salesforce, un sistema CRM basado en la nube.

Cuando las señales de su producto se conectan a Salesforce, se convierte en un sistema de registro en tiempo real. Las acciones del cliente final en la aplicación se reflejan en su perfil en cuestión de segundos. Esto proporciona a su equipo de atención al cliente una visibilidad inmediata del comportamiento en tiempo real.

Esto significa que la divulgación puede basarse en lo que acaba de suceder, y no en los datos de la semana pasada. Salesforce también aprovecha la IA de Einstein para pasar del análisis descriptivo (lo que ha sucedido) a la información predictiva (lo que sucederá).

Identifica los acuerdos en riesgo antes de que se pierdan e identifica los patrones ganadores de los mejores vendedores que pueden codificarse en todo el equipo para ajustar las iniciativas de crecimiento impulsadas por los productos.

Además, a diferencia de los chatbots genéricos, los agentes de Salesforce Agentforce pueden realizar tareas dentro del CRM, como calificar un cliente potencial, investigar los informes financieros de una empresa, actualizar la fase de un acuerdo y redactar un contrato a medida.

Las mejores funciones de Salesforce

Incorpore socios sin problemas, lance campañas conjuntas y gestione las monedas entre los socios y sus programas desde un único sistema.

Utilice agentes de IA para resumir automáticamente las resoluciones de casos y crear una base de conocimientos, mejorando el rendimiento de primera línea desde el primer día.

Transmita los análisis de CRM a Slack para encontrar, compartir y debatir información a través de suscripciones automatizadas y alertas en tiempo real.

Limitaciones de Salesforce

Las implementaciones de gran envergadura con un alto grado de automatización en la plataforma pueden experimentar problemas de latencia o estabilidad si los flujos y procesos no se optimizan cuidadosamente.

Precios de Salesforce

CRM: Salesforce Starter: 25 $ al mes por usuario Salesforce Pro: 100 $ al mes por usuario

Salesforce Starter: 25 $ al mes por usuario.

Salesforce Pro: 100 $ al mes por usuario

Analítica: Tableau: 75 $+/mes por usuario CRM Analytics: 140 $+/mes por usuario Revenue Intelligence: 250 $/mes por usuario

Tableau: 75 $+/mes por usuario

CRM Analytics: 140 $+/mes por usuario

Revenue Intelligence: 250 $ al mes por usuario.

Einstein: Precios personalizados

Salesforce Starter: 25 $ al mes por usuario.

Salesforce Pro: 100 $ al mes por usuario

Tableau: 75 $+/mes por usuario

CRM Analytics: 140 $+/mes por usuario

Revenue Intelligence: 250 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Salesforce

G2: 4,5/5 (más de 3800 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 380 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce?

Un usuario de G2 dice:

La plataforma Salesforce es fundamental para mis operaciones diarias, ya que me ayuda a mantenerme organizado y ser eficiente. Valoro su capacidad para centralizar toda la información de los clientes, lo que facilita la gestión de casos y la hace más manejable. Me gusta poder crear y gestionar las solicitudes de los clientes, lo que facilita el seguimiento y la organización. Me permite priorizar tareas, supervisar el estado de cada caso y mantener una comunicación clara con los clientes y los equipos internos.

La plataforma Salesforce es fundamental para mis operaciones diarias, ya que me ayuda a mantenerme organizado y ser eficiente. Valoro su capacidad para centralizar toda la información de los clientes, lo que facilita la gestión de casos y la hace más manejable. Me gusta poder crear y gestionar las solicitudes de los clientes, lo que facilita el seguimiento y la organización. Me permite priorizar tareas, supervisar el estado de cada caso y mantener una comunicación clara con los clientes y los equipos internos.

8. Clay (ideal para equipos de GTM reducidos que crean rápidamente listas de salida específicas con objetivos claros)

vía Clay

Clay es una plataforma de datos de IA para equipos de comercialización (GTM) que le permite enriquecer los clientes potenciales entrantes con más de 150 puntos de datos e investigación de IA integrada.

Utiliza una técnica de enriquecimiento en cascada que realiza consultas secuenciales a múltiples proveedores de datos externos. Si una fuente no encuentra un correo electrónico o un número de teléfono verificados, Clay comprueba automáticamente la siguiente. Esto mejora la cobertura y las tasas de coincidencia en comparación con las herramientas de enriquecimiento de una sola fuente.

También puede indicar a Clay que visite el sitio web de cada empresa, consulte su página de empleo, identifique los roles vacantes y resuma los últimos lanzamientos de productos utilizando el rastreo web con IA y los LLM, y luego utilice ese contexto para generar una frase inicial personalizada.

Las mejores funciones de Clay

Defina taxonomías personalizadas, normalice campos, como nombres de empresas y intervalos de ingresos, y mantenga registros de auditoría para garantizar el cumplimiento normativo.

Equipe a los representantes de ventas con correos electrónicos personalizados redactados a partir de investigaciones web con IA, números de teléfono de alta calidad y secuencias automatizadas.

Cree, pruebe y repita fácilmente nuevas ideas de crecimiento (como la divulgación basada en desencadenantes para cambios de trabajo o eventos de financiación) utilizando su interfaz similar a una hoja de cálculo.

Limitaciones de Clay

Con tantas fuentes de datos y opciones de personalización, la plataforma puede resultar abrumadora para los usuarios sin conocimientos técnicos.

Precios de Clay

Free

Starter: 149 $ al mes

Explorer: 349 $ al mes

Pro: 800 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clay.

G2: 4,8/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clay?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta mucho la interactividad y la facilidad de uso de Clay. Se integra con muchas de las herramientas y fuentes que ya utilizo, lo que lo hace muy cómodo de usar. También aprecio mucho Sculptor y Sequencer, que han resultado muy útiles para experimentar con campañas de salida, encontrar contactos similares y generar textos de divulgación.

Me gusta mucho la interactividad y la facilidad de uso de Clay. Se integra con muchas de las herramientas y fuentes que ya utilizo, lo que lo hace muy cómodo de usar. También aprecio mucho Sculptor y Sequencer, que han resultado muy útiles para experimentar con campañas de salida, encontrar contactos similares y generar textos de divulgación.

9. Drift (la mejor opción para equipos B2B que convierten a los visitantes del sitio web con alta intención de compra al chatear)

vía Drift

Drift es una plataforma de marketing y ventas conversacional basada en IA. Mediante el uso de guías de IA, puede calificar a los visitantes del sitio web, responder a preguntas técnicas comunes y derivar o reservar reuniones directamente en el calendario de un ejecutivo de cuentas.

Más recientemente, Drift ha pasado de los rígidos bots de botones a los agentes de IA generativa entrenados en un gran corpus de conversaciones B2B. Estos agentes pueden manejar preguntas de texto abierto sobre precios, integraciones y seguridad, en lugar de obligar a los visitantes a seguir menús predefinidos.

En la práctica, esto le permite ampliar la cobertura de ventas en tiempo real en todas las regiones y zonas horarias sin ampliar su equipo de primera línea, lo que resulta útil cuando se intenta crear un equipo de crecimiento sin aumentar la plantilla de forma inmediata.

Las mejores funciones de Drift

Dirige los clientes potenciales de alto valor o que coinciden con el ICP desde formularios estáticos a chats en tiempo real o flujos de programación integrados.

Agrupa todos los hilos de LinkedIn en un único panel para que puedas auditar la calidad de las conversaciones y la velocidad de respuesta del equipo.

Analice cada operación en curso para detectar riesgos, impulsos y las mejores acciones a seguir, convirtiendo el proceso en un punto de contacto de ejecución en tiempo real para su equipo.

Limitaciones de Drift

Las integraciones multisistema y las implementaciones personalizadas en la plataforma pueden resultar complejas y requerir conocimientos especializados.

Precios de Drift

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Drift

G2: 4,4/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 190 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Drift?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más aprecio de Drift es su capacidad para transformar los chats de los sitios web en oportunidades de venta inmediatas. La plataforma dirige de manera eficiente las consultas complejas de los clientes al representante adecuado, permite programar reuniones al instante y se integra perfectamente con herramientas de marketing como HubSpot, Salesforce y Adobe Marketo. Drift es especialmente adecuado para empresas B2B SaaS que desean acelerar su proceso de ventas.

Lo que más aprecio de Drift es su capacidad para transformar los chats de los sitios web en oportunidades de venta inmediatas. La plataforma dirige de manera eficiente las consultas complejas de los clientes al representante adecuado, permite programar reuniones al instante y se integra perfectamente con herramientas de marketing como HubSpot, Salesforce y Adobe Marketo. Drift es especialmente adecuado para empresas B2B SaaS que desean acelerar su proceso de ventas.

10. Dynamic Yield (ideal para equipos que personalizan experiencias en la web, aplicaciones y comercio electrónico)

a través de Dynamic Yield

¿Cómo se asegura de que cada cliente tenga la experiencia personalizada en el momento adecuado, independientemente de dónde interactúe con usted? Utilice Dynamic Yield, una plataforma de personalización y optimización de la experiencia basada en IA.

Con su Experience OS, puede hacer coincidir algorítmicamente las experiencias con la intención del usuario y predecir las próximas acciones, lo que lo convierte en un potente complemento del software de planificación estratégica utilizado para el crecimiento basado en la experiencia.

Dynamic Yield prueba, aprende y se adapta continuamente, lo que le permite ir más allá de los segmentos estáticos y tomar decisiones por usuario en todos los canales.

Esto garantiza que, por ejemplo, si un usuario ve una oferta del 20 % de descuento en botas en su sitio web, no vea una oferta del 10 % de descuento en abrigos en su correo electrónico 5 minutos después. Dynamic Yield sincroniza la experiencia en la web, las aplicaciones móviles, los correos electrónicos y hasta los quioscos o sistemas de punto de venta.

Además, su arquitectura de datos flexible y su API abierta le permiten integrarse con plataformas CMS, sistemas de comercio electrónico, DMP, herramientas de marketing de IA, gestores de etiquetas y pilas de análisis.

Las mejores funciones de Dynamic Yield

Acceda a docenas de estrategias avanzadas, desde AffinityML hasta la segmentación predictiva basada en la ubicación geográfica, y poténcielas con datos contextuales, de CRM, de fidelización y de tienda para ofrecer recomendaciones más rentables.

Cree experimentos y optimice las experiencias para cualquier grupo de público con un editor «lo que ves es lo que obtienes» sin necesidad de ayuda en materia de diseño o desarrollo.

Seleccione el KPI adecuado para cada campaña de personalización y experimentación para asegurarse de que está optimizando hacia los objetivos correctos.

Limitaciones de Dynamic Yield

A pesar de ser «sin código», los casos de uso avanzados y las pruebas A/B siguen requiriendo un desarrollo personalizado, lo que crea una dependencia continua de los equipos de ingeniería.

Precios de Dynamic Yield

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dynamic Yield?

Un usuario de G2 dice:

Dynamic Yield es la mejor plataforma de personalización de su clase, que ha ampliado significativamente nuestros esfuerzos de personalización en múltiples marcas. Sus sólidas herramientas de segmentación y orientación nos permiten ofrecer campañas impactantes y basadas en datos a través de la web, los dispositivos móviles y el correo electrónico, creando una experiencia omnicanal perfecta.

Dynamic Yield es la mejor plataforma de personalización de su clase, que ha ampliado significativamente nuestros esfuerzos de personalización en múltiples marcas. Sus sólidas herramientas de segmentación y orientación nos permiten ofrecer campañas impactantes y basadas en datos a través de la web, los dispositivos móviles y el correo electrónico, creando una experiencia omnicanal perfecta.

