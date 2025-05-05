Las 10 mejores aplicaciones para el seguimiento de metas para 2025 (gratis y de pago)

La vida es corta, ¿y nuestras listas de cosas por hacer antes de morir? Cada vez son más largas.

Un día quieres estar en la mejor forma física de tu vida y al día siguiente te centras en mejorar tus habilidades para avanzar en tu carrera profesional. El número de metas que perseguimos cada día puede resultar agotador, especialmente si no hacemos un seguimiento de los resultados y los utilizamos para alimentar nuestra motivación.

¿Cómo lo hacemos?

¡A través de aplicaciones para el seguimiento de metas! Gracias a los milagros tecnológicos, las aplicaciones para el seguimiento de metas pueden actuar como tus entrenadores personales, animadores y supervisores, todo en uno. Me han resultado útiles para organizar, priorizar y realizar el seguimiento de cada paso de mi trayectoria.

Si tú también estás buscando una, estás en el lugar adecuado.

Basándome en mi experiencia y en las pruebas terminadas por nuestro equipo en ClickUp, he recopilado una lista de las mejores aplicaciones para el seguimiento de metas, incluyendo alternativas tanto gratuitas como de pago.

Espero que esto te ayude a encontrar la solución que necesitas para alcanzar esas grandes, difíciles y audaces metas que te has marcado.

⏰ Resumen de 60 segundos Prueba estas aplicaciones de seguimiento de metas para establecer, alcanzar y superar tus metas: ClickUp : la mejor para establecer y realizar el seguimiento de las metas de los proyectos. : la mejor para establecer y realizar el seguimiento de las metas de los proyectos. Hive: la mejor para establecer una rutina diaria de productividad. Way of Life: la mejor para crear nuevos hábitos. Coach. me: la mejor para el crecimiento personal y el aprendizaje de nuevas habilidades. Habitica: la mejor aplicación para el seguimiento de hábitos con divertidos elementos gamificados. Todoist: la mejor para la gestión de tareas mediante listas de tareas minimalistas y claras. ATracker: la mejor para gestionar el tiempo dedicado a cada meta. GoalsOnTrack: la mejor para crear planes de acción detallados para tus metas. Lattice: la mejor para OKR y metas de los empleados. Toodledo: la mejor para aumentar la productividad en todos los ámbitos de tu vida.

La importancia de las aplicaciones para establecer y realizar el seguimiento de metas

A medida que perseguimos grandes (y pequeñas) ambiciones, muchos de nosotros necesitamos ayuda para mantener la concentración, medir el progreso y mantener la motivación a lo largo del tiempo.

Y eso es precisamente para lo que están diseñadas las aplicaciones de seguimiento de objetivos: establecer objetivos, dividirlos en pasos factibles, celebrar los hitos, esforzarse más para alcanzar los objetivos que no se han cumplido y supervisar lo lejos que has llegado y lo que te queda por recorrer.

A diferencia de las agendas tradicionales en papel, que se pueden perder o estropear fácilmente, estas herramientas digitales proporcionan datos accesibles y en tiempo real sobre el progreso. Este enfoque basado en datos fomenta la responsabilidad, la motivación y la adaptabilidad a la hora de alcanzar las metas.

Superan a las simples notas digitales al ofrecer marcos estructurados, recordatorios y análisis que nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos y a corregir el rumbo cuando es necesario.

¿Te preguntas qué aplicaciones ofrecen todas estas ventajas y mucho más? Vamos a descubrirlo.

Las 10 mejores aplicaciones para el seguimiento de metas de un vistazo

Para ayudarte a elegir la mejor aplicación para el seguimiento de metas, hemos recopilado una tabla que resume las 10 mejores opciones disponibles. Cada aplicación ofrece funciones únicas adaptadas a diferentes metas y preferencias del usuario. Échales un vistazo:

Aplicación Lo mejor para Función destacada ClickUp Establecimiento y gestión integral de metas con capacidades de gestión de tareas adaptables. Un conjunto de personalizaciones para la visión general de las metas, una gama de opciones de colaboración y plantillas prediseñadas para establecer metas rápidamente. Hive Seguimiento de las metas de los proyectos Hive Metas para visualizar el progreso en proyectos complejos Way of Life Cultivar buenos hábitos y eliminar conscientemente los patrones indeseables Agenda integrada para identificar los desencadenantes de los malos hábitos con una panorámica temporal de los patrones de hábitos buenos y malos. Coach. me Crecimiento personal y desarrollo de habilidades Acceso a entrenadores y mentores especializados Habitica Gamificación para crear hábitos Misiones divertidas y recompensas para mantenerte motivado en el seguimiento. Todoist Convierte cada meta o proyecto en tareas y subtareas sobre la marcha. Interfaz bonita, sencilla y limpia. ATracker Gestión del tiempo Control de tiempo en múltiples dispositivos para cada meta GoalsOnTrack Creación de planes de acción detallados y tableros de visualización Establecimiento de metas y seguimiento del progreso de principio a fin con planificadores, hojas de trabajo, visualizaciones, diarios e informes. Toodledo Aumentar la productividad general Clasifica tu tiempo en las opciones Vida, Trabajo y Agenda para gestionar las metas de productividad en cada área. Lattice Establecimiento de metas para empleados Cinco productos independientes, entre los que se incluyen Performance, Metas y Grow, cada uno de ellos centrado en impulsar el rendimiento, los OKR y la mejora continua.

Las 10 mejores aplicaciones para el seguimiento de metas en 2025

Hemos incluido aplicaciones que no solo son populares entre los profesionales, sino que cualquiera puede utilizar en su beneficio: estudiantes, autónomos, propietarios de empresas o empleados de oficina.

Empecemos con «la aplicación para todo» para tus grandes metas, proyectos largos y tareas sencillas.

1. ClickUp: la mejor para establecer y realizar el seguimiento de las metas de los proyectos.

Empieza a realizar el seguimiento de tus metas con ClickUp. Realiza el seguimiento del progreso de tus metas con el panel de ClickUp.

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos versátil que destaca en el seguimiento de metas para individuos y equipos.

ClickUp Goals ayuda a equipos y personas a establecer, realizar un seguimiento y alcanzar metas de forma eficaz. Esta función te permite crear metas específicas y medibles (incluidos objetivos y resultados clave u OKR) y desglosarlas en tareas de ClickUp, subtareas y listas de control.

Puedes supervisarlas mediante un seguimiento personalizable del progreso con objetivos numéricos, monetarios, verdaderos/falsos y de tareas.

Establece objetivos medibles en ClickUp Metas.

Si estás realizando un seguimiento de varias metas para un equipo, ClickUp te permite compartirlos, asignar responsabilidades y realizar un seguimiento de los logros colectivos. Funciones como ClickUp Chat, hilos de discusión de tareas, @menciones y la Bandeja de entrada de ClickUp promueven una colaboración fluida en todos tus proyectos. También puedes organizar tus metas en carpetas específicas para facilitar el acceso.

Almacena y clasifica tus metas de ClickUp en carpetas para acceder fácilmente a ellas.

Con funciones como las dependencias entre metas y los resúmenes de progreso, ClickUp Metas garantiza que todos estén alineados y trabajen hacia objetivos comunes.

Además de estas, ClickUp ofrece muchas plantillas prediseñadas para el ajuste y el seguimiento de las metas fácilmente. Mi favorita es la plantilla ClickUp SMART Goals.

Descargar esta plantilla Establece y realiza el seguimiento de tus metas SMART con la plantilla de metas SMART de ClickUp.

Incluye estados personalizables para realizar el seguimiento del progreso del proyecto, campos personalizados para categorizar y visualizar las metas de manera eficiente, y vistas personalizadas, como «Esfuerzo para alcanzar las metas» y «Hoja de trabajo de metas SMART», para adaptarse a tu flujo de trabajo.

Utilizo esta plantilla para:

Realiza un seguimiento de todas tus metas y objetivos

Organiza tus metas en diferentes estados : Completadas, Abandonadas, Fuera de camino, En espera, En camino, para realizar el seguimiento del progreso.

Supervisa y analiza las tareas para garantizar la máxima productividad.

Mide el esfuerzo necesario para cada meta.

Establece cronogramas y cúmplelos

Lo mejor es que ClickUp no solo ayuda al seguimiento de las metas, sino que también ofrece funciones y plantillas clave para la gestión de proyectos, la comunicación y la colaboración. Piensa en ella como una aplicación para terminar la mayor parte de tu trabajo, tanto profesional como personal.

Las mejores funciones de ClickUp

Obtén una panorámica de alto nivel del progreso de tus metas y del tiempo dedicado a los proyectos con los múltiples widgets de ClickUp Dashboards , que incluyen barras de progreso, gráficos circulares, gráficos de burndown, etc.

Recibe notificaciones de los próximos plazos con ClickUp Reminders . ClickUp te envía recordatorios sobre tus tareas entre cinco minutos y tres días antes de que venzan.

Visualiza tus próximas tareas en una lista, un tablero Kanban, un diagrama de Gantt o cualquier otro estilo que elijas utilizando ClickUp Views

Colabora en tareas, realiza el uso compartido de comentarios y realiza el trabajo en metas colectivas con ClickUp Chat.

Adapta tu flujo de trabajo a cualquier tipo de tarea con las valiosas funciones de las tareas de ClickUp, como estados personalizados, niveles de prioridad y dependencias.

Limitaciones de ClickUp

No se pueden exportar fácilmente los paneles.

Curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con las herramientas que solo ofrecen seguimiento de metas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Muchos usuarios de ClickUp coinciden en que la plataforma se ha convertido en una herramienta indispensable para alcanzar las metas de sus proyectos:

ClickUp Metas ayuda a que todos y cada uno de los miembros del departamento se centren en lo que realmente importa, lo cual es fundamental cuando se lanza un nuevo producto.

ClickUp Metas ayuda a que todos y cada uno de los miembros del departamento se centren en lo que realmente importa, lo cual es fundamental cuando se lanza un nuevo producto.

2. Hive: la mejor para establecer una rutina diaria de productividad.

vía Hive

Hive es una de las pocas aplicaciones de esta lista que combina el seguimiento de metas con sólidas funciones de gestión de proyectos. Te ofrece la flexibilidad de estructurar tus metas mediante listas de tareas, plazos, hitos y métricas de progreso. Tanto si estás estableciendo hábitos personales como gestionando los objetivos de un equipo, Hive se adapta a tu forma de trabajar.

La principal ventaja de la aplicación es que te ayuda a crear una rutina que favorece tanto la productividad como la constancia. Puedes establecer metas como proyectos, asignar subtareas, realizar el seguimiento de los porcentajes de finalización y utilizar recordatorios automáticos para cumplir con el calendario.

Las mejores funciones de Hive

Elige entre diferentes formas de realizar el seguimiento de tus metas: utiliza proyectos para el seguimiento basado en hitos, tareas para los hábitos diarios y paneles para obtener una panorámica de todo en un solo lugar.

Consulta tu progreso a lo largo del tiempo con filtros por semana, mes o año.

Utiliza las funciones de análisis integradas, como las tasas de finalización, las actualizaciones de estado y la información sobre la productividad del equipo, para mantenerte al día.

Limitaciones de Hive

No hay ningún sistema de recompensas integrado ni funciones de gamificación para aumentar la motivación.

La experiencia móvil está disponible, pero es más potente como aplicación de escritorio o web.

Precios de Hive

Free

Starter: 5 $ al mes por usuario

Equipos: 12 $ al mes por usuario.

Corporación: Póngase en contacto con el equipo de ventas.

Valoraciones y reseñas de Hive

G2 : 4,6/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

3. Way of Life: la mejor para crear nuevos hábitos

a través de App Store

Way of Life combina trucos para crear hábitos, como llevar un diario y listas de tareas pendientes, en un intuitivo gestor de hábitos digital.

Nos encantó cómo te hace responsable de tus malos hábitos. Así, en lugar de limitarte a destacar tus buenos hábitos, puedes encontrar la manera de sortear las situaciones que pueden tentarte a descuidar tus metas de creación de hábitos.

Con la función Gráficos, puedes detectar tendencias positivas y negativas a lo largo de semanas, meses o incluso años.

Las mejores funciones de Way of Life

Realiza un seguimiento de tus rutinas con un sistema único codificado por colores.

Mantén el rumbo para alcanzar tus metas con potentes recordatorios.

Anota qué es lo que es el desencadenante de tus malos hábitos utilizando la función de diario integrada.

Limitaciones de Way of Life

Solo puedes realizar el seguimiento de tres hábitos en el plan Free.

No hay forma de realizar el seguimiento de cuánto te queda para alcanzar una meta. Solo hay dos opciones: sí o no.

Precios de Way of Life

Free

Premium: desde 4,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Way of Life

G2: Reseñas no disponibles.

Capterra: Reseñas no disponibles.

4. Coach. me: la mejor para el crecimiento personal y el aprendizaje de nuevas habilidades.

Coach.me es una excelente plataforma que te ofrece una conexión directa con entrenadores y mentores certificados en diversas especialidades. Si tu meta principal es el crecimiento personal, te recomiendo encarecidamente Coach.me.

Me ha resultado muy útil para desarrollar habilidades, ya que recibes soporte integral para aprender la habilidad que elijas: amigos, compañeros de trabajo e incluso un entrenador personal pueden ayudarte a mantenerte en el buen camino.

También puedes beneficiarte de su versatilidad, ya que funciona como una app para el seguimiento de hábitos, por lo que puedes disfrutar de varias funciones incluso sin suscribirte a un plan de entrenamiento personal.

Las mejores funciones de Coach. me

Establece metas y recordatorios sobre cuántas veces quieres practicar una habilidad o trabajar en un hábito cada semana.

Consulta las tendencias semanales y mensuales de tu progreso.

Sigue las instrucciones diarias de los entrenadores para alcanzar tu meta.

Inicia sesión desde el widget de la vista Hoy de tu iPhone o en tu reloj inteligente sin necesidad de abrir la aplicación.

Limitaciones de Coach. me

Fallos ocasionales en el registro que pueden romper tu racha

Funcionalidad limitada para el seguimiento de proyectos.

Precios de Coach. me

Seguimiento de hábitos: Gratis, gratuito/a

Entrenamiento personal: 100 $ al mes (desde 25 $ a la semana)

Valoraciones y reseñas de Coach.me

G2: Reseñas no disponibles.

Capterra: Opiniones no disponibles.

5. Habitica: la mejor aplicación para el seguimiento de hábitos con divertidos elementos gamificados.

vía Habitica

Habitica convierte tu lista de hábitos en un juego y te permite crear divertidos avatares que se hacen más fuertes a medida que completas tareas. También ganas recompensas que te permiten comprar mejoras para tu avatar.

Lo que más me gustó fue su integración con las redes sociales. Me resulta más fácil mantener la motivación con compañeros que me ayudan a rendir cuentas. Con la integración gamificada de Habitica en las redes sociales, resulta más fácil involucrar a tus contactos en tus «misiones» y trabajar juntos para alcanzar las mismas metas.

Las mejores funciones de Habitica

Realiza un seguimiento de tus hábitos y tareas diarias sobre la marcha con interfaces móviles y web.

Gana divertidas recompensas por tus metas para decorar tu avatar con armaduras de batalla, mascotas misteriosas, habilidades mágicas e incluso misiones.

Utiliza las monedas del juego para comprar ventajas en la vida real, como acceso gratuito a programas de televisión.

Limitaciones de Habitica

Opciones limitadas para personalizar los retos.

La navegación puede resultar complicada para algunos usuarios.

Precios de Habitica

Free

Valoraciones y reseñas de Habitica

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: Reseñas no disponibles

6. Todoist: la mejor para la gestión de tareas mediante listas de tareas minimalistas y claras.

vía Todoist

Todoist es una bonita aplicación automatizada de listas de tareas para gestionar tus tareas sobre la marcha. Simplifica tus metas convirtiéndolas en acciones. Y la satisfacción que te da marcar una acción o subtarea como «terminada» es insuperable. Sí, puedes hacerlo con un solo toque o clic.

Otra función destacable es su reconocimiento de lenguaje natural, que clasifica tus tareas en «Hoy», «Próximas» y vistas personalizadas de filtro. Esto te ayuda a priorizar tus metas sin esfuerzo. También me permitió crear un espacio compartido para tareas colaborativas, separado de mis metas y proyectos personales.

Las mejores funciones de Todoist

Captura y organiza las tareas en el momento en que se te ocurran con un flujo natural y fluido de lenguaje.

Crea hábitos y controla los plazos mediante el reconocimiento automático de datos.

Convierte cualquier cosa en una tarea de tu lista de tareas pendientes desde cualquier lugar utilizando más de 80 integraciones.

Realiza un seguimiento de tu progreso de varias maneras: visualizaciones de productividad, historial de actividades y archivo de tareas completadas.

Limitaciones de Todoist

La calidad de los resúmenes generados varía, por lo que debes comprobarlos y revisarlos manualmente para garantizar su precisión.

Personalizaciones limitadas para las estadísticas de productividad y la visualización de informes.

Precios de Todoist

Principiantes: Gratis

Pro: 5 $ al mes

Empresa: 8 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4,4/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

7. ATracker: la mejor para gestionar el tiempo dedicado a cada meta.

vía ATracker

ATracker es una aplicación de gestión de metas basada en el tiempo que genera información sobre cómo inviertes tu tiempo en cada meta. Esto te permite programar estratégicamente cada tarea y subtarea para aprovechar al máximo tus horas.

Exploré los ajustes avanzados de la aplicación y resulta que puedes realizar el seguimiento del tiempo total dedicado a un grupo de tareas. ATracker almacena todos tus registros y los presenta tanto en vista Lista como en vista Calendario. También puedes actualizar tus entradas o registrar el tiempo más tarde.

Las mejores funciones de ATracker

Inicia y detén una tarea con solo un toque sin desbloquear tu dispositivo.

Realiza el seguimiento de tu tiempo en aplicaciones móviles, tabletas, Apple Watches u ordenadores.

Establece metas diarias y semanales basadas en tareas y etiquetas, incluyendo etiquetas numéricas y desplegables.

Crea informes diarios de progreso en forma de bonitos gráficos circulares y de gráficos de barras.

Limitaciones de ATracker

Fallos ocasionales en la sincronización del Calendario.

No permite realizar un seguimiento simultáneo del tiempo dedicado a varias tareas.

Precios de ATracker

Free

Pro: 4,99 $ en iOS y 2,99 $ en Android (coste único).

Premium: 2,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de ATracker

G2: Opiniones no disponibles.

Capterra: Reseñas no disponibles.

8. MetasOnTrack: la mejor para crear planes de acción detallados para tus metas.

vía GoalsOnTrack

GoalsOnTrack es un software de establecimiento de objetivos SMART con estructuras de metas multinivel. Esto significa que puedes crear planes de acción detallados para cada meta y submeta. Esto no solo lo convierte en una aplicación de lista de tareas pendientes, sino también en un detallado gestor de agendas con funciones de seguimiento de hábitos, tiempo y progreso.

Me sorprendió gratamente lo mucho del esfuerzo que este software te ayuda a realizar. Por ejemplo, te proporciona un formulario de métricas de metas que debes rellenar para asegurarte de que tu meta es SMART: específica, medible, alcanzable, relevante y con un plazo determinado.

Del mismo modo, existen tableros de visualización, plantillas para establecer metas y diarios para volcar todas tus ideas. Es como si todas tus ideas sobre tus metas vivieran en un edificio de varios pisos. Todo está dentro del mismo complejo, pero lo suficientemente separado como para poder organizarlo adecuadamente.

Las mejores funciones de GoalsOnTrack

Planifica cada fase de tus metas con planificadores y hojas de trabajo imprimibles.

Realiza un seguimiento del progreso de tus metas de cuatro maneras: por subobjetivos, por tareas, por resultados y manualmente.

Planificación mediante arrastrar y soltar con calendario de tareas que se integra con calendarios externos como Google Calendar, iCal y Outlook.

Realiza un seguimiento de tus hábitos con marcas diarias.

Comparte tus metas con tu equipo, registra las actividades del equipo en tiempo real y publica mensajes o comentarios en un tablero de anuncios centralizado para trabajar juntos.

Límites de GoalsOnTrack

Requiere conexión a internet.

No hay versión de prueba ni gratuita.

Precios de GoalsOnTrack

La suscripción cuesta 68 $ al año.

Valoraciones y reseñas de GoalsOnTrack

G2: Reseñas no disponibles.

Capterra: Opiniones no disponibles.

9. Lattice: la mejor para OKR y metas de los empleados

vía Lattice

Lattice es una solución para establecer metas en equipos. Es ideal para organizaciones que desean realizar un seguimiento del rendimiento laboral y, al mismo tiempo, permitir a los empleados alinear su desarrollo profesional con los objetivos de la empresa.

Nos ha resultado útil para la gestión de proyectos interfuncionales y para garantizar una colaboración clara. Por ejemplo, puedes establecer metas de marketing juntos en un solo lugar y metas de servicio al cliente por separado en otro. También puedes establecer metas para el desarrollo de software y metas SMART para los gerentes. Todos ellos pueden interconectarse y colaborarse en una sola plataforma.

El software OKR se integra con Jira, Salesforce, Slack y Microsoft Teams para garantizar que las metas estén siempre en primer plano y se actúe continuamente en consecuencia.

Las mejores funciones de Lattice

Conecta los objetivos individuales con las metas del departamento y de toda la empresa para la evaluación del rendimiento.

Integra los OKR en la gestión del rendimiento para alinear los logros con las principales prioridades empresariales.

Fomenta el compromiso de los empleados con reuniones individuales e interacciones con RR. HH. y los directivos.

Limitaciones de Lattice

El sitio web puede funcionar con lentitud durante la carga inicial.

No hay versión gratuita.

Precios de Lattice

Gestión del rendimiento + OKR y metas: 11 $ al mes por persona.

Compromiso: 4 $ por persona al mes.

Grow: 14 $ al mes por persona.

Compensación: 6 $ por persona al mes.

Valoraciones y reseñas de Lattice

G2 : 4,7/5 (más de 3000 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 160 opiniones)

10. Toodledo: la mejor para aumentar la productividad en todos los ámbitos de tu vida.

vía Toodledo

Toodledo es una sofisticada herramienta de productividad. Ofrece varias opciones para organizar y realizar el seguimiento de las metas, centrándose en aumentar el rendimiento. Toma la idea de una simple lista de tareas pendientes y la amplía a un entorno de trabajo detallado para que puedas terminar más tareas con cada meta o tarea.

Me parecieron muy interesantes sus categorizaciones:

Life: te permite crear listas de tareas pendientes y notas, y realizar el uso compartido con amigos y familiares basándote en el método Getting Things Done.

Trabajo: te ayuda a esbozar tus proyectos, asignar tareas a tu equipo y realizar el seguimiento del tiempo dedicado a cada proyecto.

Calendario: te anima a aprovechar al máximo tu tiempo libre con su planificador integrado, que incluye recordatorios basados en tu ubicación, tareas periódicas e integraciones con el calendario.

Las mejores funciones de Toodledo

Utiliza carpetas, etiquetas, contextos y subtareas para organizar tus listas de tareas pendientes.

Clasifica, filtra y busca en tu lista, y descubre lo que hay que completar. La app te envía alertas cuando las tareas están pendientes.

Controla tu superación personal, mantén la motivación y alcanza tus metas.

Anota tus recuerdos, úsala como diario: registra recetas, notas de viajes y mucho más.

Utiliza un esquema para planear tu próximo proyecto, registrar tu genealogía familiar o cualquier otro uso que se te ocurra.

Limitaciones de Toodledo

La función Notas requiere una mejor funcionalidad de búsqueda.

Precios de Toodledo

Free

Valoraciones y reseñas de Toodledo

G2 : 4,5/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

Elige la mejor aplicación para el seguimiento de metas

Las aplicaciones que he probado y preseleccionado tienen algunas cosas en común: todas son fáciles de usar y me ayudan a estar más organizado y aumentar mi productividad. Aunque son excelentes para establecer y realizar el seguimiento de las metas, muy pocas van más allá de las funciones básicas.

Prefiero las herramientas de planificación de metas a largo plazo que me ayudan a equilibrar las tareas personales y profesionales. Por lo tanto, una plataforma con colaboración avanzada en equipo, gestión de tareas y gestión de proyectos es ideal para mí.

En ese contexto, solo una herramienta cumple todos los requisitos: ¡ClickUp!

Simplifica el seguimiento de metas con sus versátiles funciones y plantillas listas para usar. Las herramientas de gestión de proyectos de ClickUp nos permiten estar al día con las listas de tareas y colaborar con equipos multifuncionales.

En general, en lugar de un gestor de metas individual, ClickUp te ofrece la flexibilidad de trabajar en metas profesionales en equipo. Aunque puedes mantener tus gestores personales por separado, las funciones colaborativas ofrecen una ventaja.

¡Prueba ClickUp hoy mismo! No te arrepentirás.