Ajuste de metas para la evaluación del rendimiento

El ajuste de metas es el primer paso en la gestión del rendimiento, ya que le ayuda a usted y a su equipo a ponerse de acuerdo sobre lo que se espera de ellos.

Las metas de rendimiento son objetivos o metas que un profesional debe alcanzar en un periodo determinado (normalmente un año) para tener una buena evaluación del rendimiento. Las revisiones del rendimiento determinan las primas de fin de año, los aumentos de sueldo y las promociones del personal.

Si se fijan de forma realista, las metas de evaluación del rendimiento motivan al personal a trabajar duro y cumplir sus objetivos para obtener una buena evaluación.

El ajuste de metas y las revisiones del rendimiento son aspectos esenciales de la gestión del rendimiento y es vital acertar por el bien del rendimiento de la empresa.

En este artículo hablaremos del ajuste de metas para las evaluaciones del rendimiento y de la forma más eficaz de fijar metas de equipo.

Entender la evaluación del rendimiento y la gestión del rendimiento

La gente suele utilizar indistintamente la evaluación del rendimiento y la gestión del rendimiento, aunque de forma incorrecta. Se trata de dos conceptos diferentes, que le aclararemos en esta sección.

Evaluación del rendimiento Evaluación o revisión del rendimiento es el proceso de evaluar el rendimiento laboral de cada empleado y su contribución a la empresa. Suele realizarse anualmente y su objetivo es ayudarles a aprender y crecer.

Las empresas también utilizan las evaluaciones para identificar a los miembros de la plantilla con mejor rendimiento para programas de recompensa y reconocimiento.

Gestión del rendimiento

La gestión del rendimiento, por otra parte, es un concepto más amplio, y las evaluaciones forman parte de él. Lo abarca todo, desde el ajuste de metas hasta el seguimiento del progreso de cada empleado, pasando por la retroalimentación y la recompensa por el buen rendimiento.

Similitudes y diferencias entre la evaluación y la gestión del rendimiento

Las similitudes entre la evaluación del rendimiento y la gestión terminan en el hecho de que ambas se ocupan del desarrollo y el rendimiento de los empleados. Como se ha explicado, la primera forma parte del segundo proceso.

Para entenderlo mejor, echa un vistazo a estas diferencias entre ambos.

Evaluación del Desempeño Gestión del Desempeño Gestión del Desempeño Propósito: Medir el rendimiento anual de los empleados. Supervisar y mejorar regularmente el rendimiento del personal Frecuencia Anual Proceso continuo Ámbito de aplicación: Sólo se ocupa de las evaluaciones anuales formales Amplio: Incluye el ajuste de metas, el seguimiento del rendimiento, la retroalimentación, etc.

El proceso de ajuste de metas durante una evaluación del rendimiento

El éxito del proceso de evaluación del rendimiento depende de lo bien que se hayan ajustado las metas a principios de año. El proceso de fijación de metas, aunque sencillo, requiere la aportación de múltiples partes interesadas y la debida diligencia.

En esta sección, trataremos consejos de expertos sobre cómo establecer correctamente las metas de rendimiento de los empleados para las evaluaciones del desempeño.

Participación del equipo en la fijación de metas

El ajuste de metas para la evaluación del desempeño debe ser un esfuerzo de colaboración. Si bien su rol como gerente o líder de equipo es crucial, también debe incluir a su equipo en el proceso.

He aquí algunos consejos para empezar:

Comience por evaluar el desempeño de cada empleado e identifique las áreas de mejora

de cada empleado e identifique las Pregúnteles por sus metas de desarrollo profesional, motivaciones y trayectorias profesionales preferidas

Discuta las áreas clave en las que ambos están de acuerdo en que deben trabajar el año que viene, incluido el aprendizaje de nuevas habilidades

en las que ambos están de acuerdo en que deben trabajar el año que viene, incluido el aprendizaje de nuevas habilidades Establezca metas y objetivos claros que cada miembro del equipo deba cumplir antes de que acabe el año

Ayudarle a decidir qué metas mensurables debe seguir a lo largo del año

Orientarle sobre cómo establecer metas realistas y alcanzables

Facilitar la división de grandes metas en tareas más pequeñas y manejables

Permitirle visualizar y ajustar rápidamente las metas según sea necesario

Pide opiniones de todos los empleados para mejorar el proceso y hacerlo más transparente.

El rol del liderazgo en el ajuste de metas de rendimiento

Aparte de los miembros del equipo, también debe incluir a los directivos en el proceso de ajuste de objetivos. Ellos pueden ayudarle a establecer Metas del equipo para el año. Así pues, el siguiente paso debería ser reunirse con los altos cargos y pedirles su vista sobre sus planes.

Los jefes de departamento o líderes verticales suelen tener sus propias metas, además de las metas colectivas asignadas a su departamento. Para cumplirlos, deben asegurarse de que todos los equipos bajo su supervisión se esfuerzan por alcanzar esos objetivos.

La participación de los líderes en el proceso de ajuste de metas garantiza que los objetivos de los equipos individuales estén sincronizados con los objetivos generales de la organización. Además, el compromiso de los líderes ayuda a que los equipos estén alineados con los objetivos.

Incorporación de indicadores de rendimiento en el ajuste de metas

Las metas, ya sean para evaluar el rendimiento o para cualquier otro fin, deben ir siempre acompañadas de indicadores clave de rendimiento. No fije metas cualitativas para las que no pueda medir el rendimiento. Para cada meta, debe tener un KPI que utilizará para evaluar si la meta se ha alcanzado o no.

Por lo tanto, el siguiente paso en el proceso de ajuste de objetivos es establecer indicadores de rendimiento medibles o KPI para las metas.

Medición del rendimiento en función de las metas

Es necesario evaluar los resultados y los KPI al final del periodo de revisión.

Para las personas con bajo rendimiento, existen muchas plantillas de planes de mejora del rendimiento que puede utilizar.

Importancia de la creatividad y el trabajo en equipo en el proceso de ajuste de metas

No se puede evaluar el rendimiento del personal en silos. No basta con evaluar el rendimiento de cada uno en sus tareas individuales. También debe determinar lo bien que trabajan con los miembros de su equipo y realizan tareas en colaboración.

Asegúrese de incluir metas relacionadas con el trabajo en equipo, la creatividad y la innovación durante el proceso de ajuste de metas. Las personas que aportan soluciones creativas a los problemas y se apresuran a ayudar a los demás deben ser reconocidas y recompensadas.

Alinear las metas individuales con el proceso de evaluación del rendimiento

Uno de los aspectos cruciales estrategias de ajuste de metas es alinear las metas individuales con las metas generales de la empresa.

Diseñe el proceso de evaluación del rendimiento teniendo en cuenta tanto al empleado como los objetivos de la empresa. A continuación, ajuste las metas individuales y de equipo que ayuden a cumplir los objetivos de la empresa.

Resumen rápido: Ajuste de metas para la evaluación del rendimiento

Empiece por el equipo: identifique los puntos fuertes y las áreas de desarrollo individuales, y deje que cada miembro del equipo exprese sus planes de futuro

Alinee las metas individuales con los objetivos de la empresa

Conseguir la participación de los directivos

Elija metas cuantificables y decida cómo las va a seguir

Asegúrese de incluir también metas relacionadas con el trabajo en equipo y la colaboración

Establezca mecanismos de seguimiento de las metas y revisión de los resultados

Beneficios y retos del ajuste de metas para la evaluación del rendimiento

No se puede negar la importancia de fijar metas en una evaluación del rendimiento en el lugar de trabajo. Marca la pauta de todo el proceso de evaluación y ayuda a los jefes de equipo y a los directivos a evaluar objetivamente el rendimiento del personal.

Sin embargo, el ajuste de metas no es fácil. Analicemos las ventajas y los retos que conlleva.

Ventajas

Estas son algunas de las ventajas clave de la fijación de metas para la evaluación del rendimiento.

Permite comprender claramente lo que se espera de cada empleado y hace que el proceso de evaluación del rendimiento sea más objetivo y ágil

Tener metas claras mantiene al personal motivado para rendir bien y alcanzar los objetivos para obtener recompensas

para rendir bien y alcanzar los objetivos para obtener recompensas Comunicar las metas de rendimiento ayuda a mantener la transparencia en el proceso de evaluación del rendimiento

en el proceso de evaluación del rendimiento El ajuste de unos objetivos de rendimiento claros hace que las personas se sientan responsables de su trabajo y les anima a asumir la propiedad de sus responsabilidades

de su trabajo y les anima a asumir la propiedad de sus responsabilidades El ajuste de las metas anuales ayuda a alinear el rendimiento individual y de equipo con los objetivos generales de la empresa, lo que impulsa el éxito empresarial

Desafíos

Aunque beneficioso, el ajuste de metas también plantea algunos retos. Analicemos brevemente algunos de ellos.

El ajuste de metas poco realistas puede desmotivar a los miembros del personal y tener el efecto contrario en el rendimiento . La solución es asegurarse de que todas las metas que se fijen sean realistas y alcanzables. Si se fija como meta un objetivo ambicioso, asegúrese de vincular los criterios de rendimiento no sólo a su consecución, sino también a los esfuerzos realizados para alcanzarlo

. La solución es asegurarse de que todas las metas que se fijen sean realistas y alcanzables. Si se fija como meta un objetivo ambicioso, asegúrese de vincular los criterios de rendimiento no sólo a su consecución, sino también a los esfuerzos realizados para alcanzarlo Hay que tener muy en cuenta el establecimiento de metas holísticas que no se centren únicamente en el rendimiento en un área, sino que abarquen todos los aspectos importantes. Implicar a los equipos, las partes interesadas y los líderes en el debate sobre el establecimiento de metas puede ayudar a evitarlo

que no se centren únicamente en el rendimiento en un área, sino que abarquen todos los aspectos importantes. Implicar a los equipos, las partes interesadas y los líderes en el debate sobre el establecimiento de metas puede ayudar a evitarlo Uno de los problemas más comunes a la hora de establecer metas es que a menudo se fijan metas vagas o amplias que son difíciles de seguir. Para evitarlo, defina métricas y mecanismos de seguimiento para cada meta que elija.

Si las metas no incluyen el trabajo en equipo y la colaboración, puede acabar enfrentando a los miembros del personal entre sí, lo que entorpece la cultura de empresa . Para evitar este problema, asegúrese de que algunas de las metas estén relacionadas con las habilidades de equipo, como la colaboración, la tutoría de los demás y el ser accesible y servicial

. Para evitar este problema, asegúrese de que algunas de las metas estén relacionadas con las habilidades de equipo, como la colaboración, la tutoría de los demás y el ser accesible y servicial Mantener la equidad y la transparencia en el proceso de ajuste de metas y seguimiento del rendimiento es un reto para muchos. Las organizaciones deben trabajar activamente en este aspecto mediante el ajuste de una cadencia de comunicación en torno a las metas, que incluya reuniones abiertas y actualizaciones por correo electrónico

Tipos de Metas de Rendimiento y Ejemplos

He aquí algunos tipos comunes de metas para las revisiones del desempeño.

Metas de creación de equipos

Estas metas tienen por objeto mejorar la colaboración y la dinámica del equipo. Como ya se ha dicho, los individuos no pueden trabajar y ser evaluados en silos. El trabajo en equipo también es importante.

Incluir metas de creación de equipos en el proceso de evaluación del rendimiento garantiza que se anima al personal a trabajar en equipo y en colaboración.

Ejemplos:

Asistir a cuatro actividades y eventos de creación de equipos en el año

Asistir al 90% de las reuniones de equipo y participar activamente en ellas

Acompañar a un nuevo miembro del equipo cada trimestre

Metas de gestión del tiempo

La gestión del tiempo es una habilidad empresarial crucial que ayuda a los profesionales a ser más productivos en el trabajo. Metas SMART de gestión del tiempo se esfuerzan por mejorar la capacidad de una persona para gestionar múltiples tareas sin dejar de cumplir los plazos de reunión.

Para realizar el seguimiento de estas metas, a menudo utilizamos métricas del proyecto relacionados con la finalización puntual de las tareas y la reunión de los plazos del proyecto.

Ejemplos:

Cumplir todos los plazos del proyecto y completar las tareas a tiempo o con antelación

Crear un plan de gestión del tiempo personalizado para priorizar las tareas y dedicar tiempo a las distintas actividades diarias

Reducir el tiempo de respuesta de las consultas de soporte al cliente en un 15%

Metas de gestión de proyectos Metas de gestión de proyectos tienen por objeto poner a prueba las aptitudes profesionales y el rendimiento de una persona en términos de lo bien que gestiona sus tareas y proyectos de trabajo cotidianos. Puede incluir cualquier cosa, desde respetar el alcance y el presupuesto del proyecto hasta obtener una alta valoración de los clientes.

Ejemplos:

Cree el alcance de un proyecto y ejecútelo sin variaciones ni cambios de última hora

Realice una previsión presupuestaria para un proyecto con una precisión del 95%

Reducir los costes del proyecto en un 10%

Metas para la resolución de problemas

Estas metas pretenden mejorar la capacidad de una persona para identificar problemas e idear soluciones eficaces e innovadoras. Se trata de una importante habilidad empresarial que ayuda a su equipo a superar cualquier obstáculo que afecte a sus proyectos.

La resolución de problemas no es una habilidad inherente; hay que perfeccionarla con el tiempo y la práctica. Al incluirla en el proceso de evaluación del rendimiento, se incentiva a los miembros del personal para que ayuden a resolver los problemas de los proyectos de forma proactiva, en lugar de dejarlos en manos de sus jefes o supervisores.

Ejemplos:

Identificar tres problemas clave relacionados con los procesos y ofrecer soluciones viables para cada uno de ellos

Proponer un plan para mejorar la eficiencia del proyecto y la utilización de los recursos

Crear y ejecutar un plan para reducir la pérdida de clientes en un 20%

Metas tecnológicas educativas

Estos son objetivos de aprendizaje y desarrollo que se centran específicamente en aprender a usar nuevo software y tecnología para el trabajo. Con tecnologías como la IA y la robótica que están cambiando por completo el panorama de la empresa, es imprescindible capacitar a su equipo para utilizar las herramientas más recientes.

Por eso debes permitir que tu personal participe en programas de formación patrocinados por la empresa y darles las mejores herramientas para hacer su trabajo.

Ejemplos:

Completar 10 horas de formación relacionada con la tecnología este año

Asista u organice una sesión de uso compartido de conocimientos con su equipo cada mes

Metas de comunicación

La comunicación eficaz es crucial para todos los aspectos del éxito de una empresa, ya que ayuda a las personas a intercambiar ideas, compartir conocimientos y colaborar con los demás.

Este tipo de habilidades son especialmente importantes para las personas que desempeñan roles directivos y constituyen una cualidad crucial para el liderazgo. De hecho, muchas organizaciones consideran que se trata de una habilidad necesaria para ascender a puestos de responsabilidad.

Por eso es esencial fijar metas para mejorar las habilidades de comunicación de su equipo. Éstas pueden referirse a las habilidades verbales y orales o a la comunicación escrita, dependiendo de los puntos fuertes y débiles de cada individuo.

Ejemplos:

Completar tres sesiones de formación sobre la mejora de las habilidades de comunicación verbal o escrita este año

Hablar en dos reuniones de equipo, eventos, presentaciones o sesiones de uso compartido de conocimientos

Elaborar un libro blanco relacionado con la investigación del equipo

Relación: Guía de metas operativas (con ejemplos y plantillas)

Simplifique el ajuste de metas con ClickUp

El ajuste de metas es una parte integral de las evaluaciones de desempeño. Sin metas claras y mensurables, los jefes de equipo no pueden determinar el rendimiento laboral de un empleado a lo largo de un año.

Tener metas claras les ayuda a identificar a los miembros del personal con mejor y peor desempeño. Basándose en las evaluaciones de rendimiento, pueden recompensar a algunos empleados y proporcionar comentarios constructivos a otros para mejorar su rendimiento.

Este proceso contribuye a la formación y el desarrollo profesional de su personal, garantizando que mejoren en su trabajo cada año.

Contar con una solución integral de gestión de proyectos y talento aumentará la productividad de su equipo y agilizará sus evaluaciones anuales del rendimiento. Desde el ajuste de metas hasta las evaluaciones del desempeño, una buena herramienta puede ayudarle en todos los aspectos de la gestión del desempeño.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿En qué consiste el ajuste de metas para la evaluación del desempeño?

Es el proceso de ajuste de los objetivos de rendimiento y desarrollo profesional de los empleados de una organización. Estas metas se convierten en la base de su evaluación y valoración anual del rendimiento. Normalmente, los equipos fijan sus metas al comienzo del año empresarial. Aunque el rendimiento se mide periódicamente, la última revisión formal se termina a final de año.

2. ¿Cómo se redactan las metas para una evaluación del rendimiento?

Utiliza el marco de objetivos SMART para crear metas específicas y mensurables que puedas alcanzar de forma realista en el periodo especificado.

Considere varios tipos de metas y establezca metas para diferentes categorías, como la resolución de problemas, metas de liderazgo y metas de colaboración en equipo. A continuación, identifique y enumere los indicadores clave de rendimiento que utilizará para medir el rendimiento individual en cada meta.

Solicite la opinión de los directivos y discuta las metas con cada miembro del personal antes de darles forma definitiva. Documente las metas de forma organizada y compártalas con cada miembro del personal para que puedan consultarlas a lo largo del año.

3. ¿En qué consiste el ajuste de metas en el lugar de trabajo?

La fijación de metas es el proceso mediante el cual los jefes de equipo y los directivos establecen metas individuales y de equipo para sus equipos que se ajustan a los objetivos generales de la empresa. El objetivo es responsabilizar a cada individuo de su contribución al intento correcto de la empresa y hacer que asuman la propiedad de su parte.

El ajuste de metas también ayuda a mantener la transparencia en el proceso de evaluación del rendimiento, ya que permite a cada miembro del equipo saber lo que se espera de él. Esto también mejora la satisfacción y el compromiso de los empleados.