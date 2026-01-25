Las mejores herramientas de IA para que los responsables de marketing impulsen el crecimiento

Durante una revisión trimestral, notaste algo extraño. El rendimiento de la campaña parecía sólido a simple vista: el tráfico había aumentado, la producción de contenido se había duplicado y el equipo estaba muy ocupado. Pero cuando se presentó la caída de los ingresos, nadie pudo explicar claramente qué campañas habían influido realmente en el proceso de ventas ni por qué un lanzamiento de alta prioridad había tenido un rendimiento inferior al esperado.

Los datos existían, pero estaban fragmentados en paneles, hojas de cálculo y herramientas.

A medida que los equipos amplían el contenido, los canales y los experimentos, el reto para los líderes de marketing pasa a ser la alineación y la información.

Por eso, en esta entrada del blog, exploraremos las herramientas de IA para el liderazgo en marketing que le ayudarán a conectar el rendimiento con los resultados, detectar riesgos de forma temprana y guiar a los equipos hacia decisiones más inteligentes. 📊

La mayoría de los equipos de liderazgo no necesitan más resultados de IA. Necesitan respuestas más claras a dos preguntas: qué está impulsando el proceso y qué es lo que está en riesgo a continuación.

Estas son algunas de las funciones que ofrecen las mejores herramientas de IA de marketing:

Entorno de trabajo unificado y centralización de datos: centralice los planes de campaña, los datos de rendimiento, los activos y las conversaciones para eliminar los silos de elaboración de informes y la proliferación de herramientas.

Información basada en IA: convierta los datos de rendimiento en respuestas claras utilizando preguntas en lenguaje natural.

Análisis predictivo y detección de riesgos: predice con antelación los retrasos, los excesos presupuestarios y el bajo rendimiento para poder intervenir antes de que los resultados bajen.

Seguimiento de metas: Alinee la estrategia de marketing con la ejecución mediante el uso Alinee la estrategia de marketing con la ejecución mediante el uso de aplicaciones de seguimiento de metas que conectan los objetivos de marketing digital, los KPI y las tareas, de modo que los líderes puedan ver cómo el trabajo diario repercute en los ingresos.

Informes automatizados y resúmenes de estado: automatice las actualizaciones automatice las actualizaciones de liderazgo en marketing , los informes semanales y los resúmenes de campañas para reducir el tiempo dedicado a buscar actualizaciones.

Personalización: amplíe las pruebas, las variaciones de mensajes y la optimización de canales sin añadir gastos operativos adicionales.

Apoyo a la toma de decisiones en tiempo real: Permita tomar decisiones más rápidas y seguras con paneles de control en vivo y recomendaciones generadas por IA, en lugar de hojas de cálculo fragmentadas.

📮 ClickUp Insight: Solo el 10 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan habitualmente herramientas de automatización y buscan activamente nuevas oportunidades para automatizar. Esto pone de relieve una importante palanca sin explotar para la productividad: la mayoría de los equipos siguen dependiendo del trabajo manual, que podría optimizarse o eliminarse. Los agentes de IA de ClickUp facilitan la creación de flujos de trabajo automatizados, incluso si nunca antes ha utilizado la automatización. Con plantillas plug-and-play y comandos basados en lenguaje natural, la automatización de tareas se pone al alcance de todos los miembros del equipo. 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que transformó horas de trabajo manual en información en tiempo real.

A continuación, le ofrecemos un pequeño resumen de cómo se comparan estas herramientas de IA para el liderazgo en marketing:

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios ClickUp Planificación, ejecución y elaboración de informes de marketing de principio a fin. Tamaño del equipo: desde equipos pequeños hasta corporaciones. Entorno de trabajo de IA convergente, superagentes, BrainGPT, resúmenes de campañas, información del panel de control, automatizaciones, documentos, pizarras, formularios, planificación de la carga de trabajo. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. HubSpot Marketing Hub (IA) Automatización del inbound marketing y campañas conectadas al CRM Tamaño del equipo: equipos medianos a grandes organizaciones Puntuación de clientes potenciales mediante IA, sugerencias de SEO, personalización con Breeze AI, sincronización con CRM, atribución, chatear con IA, optimización de formularios. Plan gratuitoPrecios personalizados Salesforce Marketing Cloud + Einstein Recorridos multicanal a gran escala y personalización de corporación Tamaño del equipo: Corporación Puntuación predictiva, optimización del tiempo de envío, selección de contenido, creador de recorridos, atribución multitoque, mensajería móvil. Desde 25 $/usuario/mes, niveles avanzados facturados anualmente. Adobe Marketo Engage Gestión de clientes potenciales B2B y automatización del ciclo de vidaTamaño del equipo: Medianas empresas y corporaciones Puntuación de clientes potenciales mediante IA, chat GenAI, resúmenes de seminarios web, flujos de trabajo de automatización, fomento multicanal, integraciones CRM. Precios personalizados 6sense Intención predictiva, identificación de cuentas y previsión de oportunidadesTamaño del equipo: equipos de marketing y equipos de ventas B2B Puntuación de la intención del comprador, agentes de correo electrónico con IA, datos de Signalverse, resolución de identidades, flujos de trabajo de coordinación. Nivel gratuito Precios personalizados Demandbase Marketing basado en cuentas y alineación de ventas Tamaño del equipo: equipos GTM de corporación Análisis de recorrido, orquestación de última generación, segmentación mediante IA, automatizaciones de Agentbase, anuncios basados en IP. Precios personalizados Dynamic Yield Personalización en tiempo real para sitios web y comercios con mucho tráfico. Tamaño del equipo: minoristas, mercados, equipos web de corporaciones. Recomendaciones de AdaptML, pruebas A/B, experimentos multivariantes, puntuación predictiva, coordinación de experiencias. Precios personalizados Braze Interacción multicanal y marketing móvil Tamaño del equipo: equipos de crecimiento, ciclo de vida y retención. Toma de decisiones con IA, generador de recorridos Canvas, SMS, correo electrónico, notificaciones push, WhatsApp, desencadenantes sin copia, atributos predictivos. Precios personalizados Amplitude IA Análisis de productos y estrategia de crecimiento basada en el comportamiento Tamaño del equipo: Producto, crecimiento, marketing Detección de anomalías mediante IA, información en lenguaje natural, experimentación, reproducción de sesiones, segmentación por comportamiento. Nivel gratuito, planes de pago desde 61 $ al mes. Canva Magic Studio Creación de contenido visual impulsada por IA para campañas Tamaño del equipo: equipos de marketing, diseño y redes sociales. Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Edición, Magic Animate, cambio de tamaño entre canales. Nivel gratuito Pro desde 15 $/usuario/mes

🔍 ¿Sabías que...? El concepto de «viralidad» existía mucho antes de la gestión de las redes sociales. A principios del siglo XX, se estudiaron los modelos de contagio del boca a boca junto con la epidemiología, lo que determinó la forma en que los profesionales del marketing entendieron posteriormente los bucles de referencia y los efectos de red.

Estas son nuestras recomendaciones para los líderes de marketing que necesitan claridad en el rendimiento y el proceso de ventas:

1. ClickUp (la mejor para operaciones de marketing integrales, planificación y ejecución)

Optimice su canal de marketing y analice los datos capturados en segundos preguntando a ClickUp Brain .

El primero de nuestra lista es ClickUp for Marketing Teams, que reúne la planificación, la colaboración, la documentación y la ejecución en un entorno de trabajo conectado, eliminando la dispersión del trabajo.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, obtienes IA integrada en sus documentos, chat, pizarras, automatización y mucho más. Resumir debates, generar planes y pasar de lo visual a la acción sin cambiar de contexto.

Veamos algunas de sus principales funciones de convergencia de IA:

Una IA contextual dentro de su entorno de trabajo

ClickUp Brain está integrado en su trabajo y comprende el contexto de sus tareas, documentos, comentarios y datos de proyectos. De esta manera, en lugar de respuestas genéricas, ofrece respuestas adaptadas al trabajo, resume la actividad, detecta obstáculos e incluso genera contenido basado en sus datos de trabajo reales.

Puede utilizarlo para estos casos de uso de marketing:

Resúmenes automatizados de campañas: pregunte «Resuma nuestras últimas tareas de la campaña del cuarto trimestre, incluyendo el progreso, los principales obstáculos y los próximos pasos» y obtendrá el estado de las tareas, los comentarios y los documentos.

Información sobre comentarios multicanal: pegue los comentarios de la campaña o las hojas de cálculo de rendimiento y, a continuación, haga la indicación «Destacar las principales tendencias de opinión de los usuarios y las soluciones recomendadas». *Convertirá los datos sin procesar en información útil sin necesidad de realizar análisis manuales.

Asistencia instantánea con el contenido: utilice ClickUp Brain para redactar borradores de correos electrónicos, pies de foto para redes sociales o esquemas de blogs a partir de indicaciones como «Cree 5 asuntos de correo electrónico para las rebajas del Día de la Madre adaptados a las tasas de apertura anteriores».

Ayudantes autónomos para sus flujos de trabajo

Los Super Agents de ClickUp son compañeros de equipo de IA que se adaptan a los cambios en su entorno de trabajo y actúan según sus instrucciones. Pueden supervisar espacios, responder a consultas, crear tareas y organizar el trabajo con una supervisión mínima.

Incorpore un especialista en IA en cada flujo de trabajo clave de marketing con ClickUp Super Agents.

Por ejemplo, puede utilizarlas para:

Clasificación de campañas: Configure un agente de clasificación con una indicación del tipo «Siempre que un mensaje haga una mención a "lanzamiento" o "fecha límite", cree una tarea y etiquete al responsable de la campaña" .

Agente de respuestas para preguntas frecuentes: Implemente un agente de respuestas al chatear para gestionar preguntas rutinarias como «¿Cuál es la guía de voz de nuestra marca?».

Informes de elaboración de informes: crea un agente personalizado que agregue métricas semanales y publique resúmenes, como «Generar el rendimiento semanal de los puntos de contacto a través del correo electrónico, las redes sociales y los canales de pago». Los agentes trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que tu equipo siempre vea información actualizada.

Estos agentes se adaptan con el tiempo y se alinean cada vez más con la forma de trabajar de su equipo.

Más información aquí:

Un escritorio de IA unificado para todo su trabajo

Lleve la potencia de ClickUp Brain y ClickUp Agents fuera de ClickUp a una aplicación de escritorio dedicada a la IA que unifica la búsqueda, los modelos de IA y el contexto de todas sus aplicaciones conectadas con ClickUp BrainGPT. Acaba con la proliferación de la IA y muestra el contexto de trabajo dondequiera que lo necesite.

Consigue un hub de IA centralizado y sustituye múltiples herramientas puntuales para la inteligencia contextual por ClickUp BrainGPT .

Obtendrá:

Búsqueda unificada en todas las herramientas: Evite tener que cambiar entre Figma, Google Drive y ClickUp.

Redacción de tareas por voz: utilice utilice ClickUp Talk-to-Text para dictar notas de reuniones o ideas para campañas. BrainGPT convertirá los pensamientos expresados verbalmente en trabajo procesable sin necesidad de escribir.

Información cruzada entre aplicaciones: pida «Resuma las tendencias competitivas de las páginas web recientes y las fuentes de los enlaces», y BrainGPT le proporcionará un estudio de mercado con citas enlazadas a sus documentos pida «Resuma las tendencias competitivas de las páginas web recientes y las fuentes de los enlaces», y BrainGPT le proporcionará un estudio de mercado con citas enlazadas a sus documentos de estrategia de marketing de crecimiento.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Sus funciones avanzadas requieren tiempo para acostumbrarse a ellas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que opinó un usuario:

…Las tareas internas de IA son muy útiles, ya que ayudan con los resúmenes, la reasignación, la búsqueda de tareas y, en general, ahorran tiempo en pequeñas cosas. Las automatizaciones también son muy potentes y pueden ayudar a reducir muchas tareas repetitivas para asignar prioridades, etc., y se pueden sustituir por agentes de IA, que son básicamente automatizaciones potenciadas, jejeje… Me gusta tener vistas tanto de lista como de tablero (a diferencia de Asana, que solo tiene lista, y Trello, que solo tiene tablero). Los canales de chat se parecen a Slack, lo cual es genial, ya que no tengo que pagar por otro software, y la posibilidad de crear documentos dentro de una tarea es muy útil, ya que no es necesario ir a Drive, crear un documento de Google y luego enlazarlo dentro de una tarea. Ayuda a mantener la cordura...

…Las tareas internas de IA son muy útiles, ya que ayudan con los resúmenes, la reasignación, la búsqueda de tareas y, en general, ahorran tiempo en pequeñas cosas. Las automatizaciones también son muy potentes y pueden ayudar a reducir muchas tareas repetitivas para asignar prioridades, etc., y se pueden sustituir por agentes de IA, que son básicamente automatizaciones potenciadas, jejeje… Me gusta tener vistas de lista y de tablero (a diferencia de Asana, que solo tiene lista, y Trello, que solo tiene tablero).

Los canales de chat se parecen a Slack, lo cual es genial, ya que no tengo que pagar por otro software, y la posibilidad de crear documentos dentro de una tarea es muy útil, ya que no es necesario ir a Drive, crear un documento de Google y luego enlazarlo dentro de una tarea. Ayuda a mantener la cordura...

🚀 Ventaja de ClickUp: Convierta los datos de marketing dispersos en decisiones utilizando los paneles de control de ClickUp. Obtendrá tarjetas de IA que le proporcionarán una vista en tiempo real y lista para ejecutivos del rendimiento de las campañas, la velocidad del contenido y la capacidad del equipo. En lugar de extraer manualmente las actualizaciones de las tareas, los documentos y los comentarios, las tarjetas de IA resumen automáticamente el progreso, señalan los riesgos y muestran información relevante en todo tu entorno de trabajo. Añada tarjetas de IA a su panel de control de ClickUp para obtener información instantánea sobre sus estrategias de marketing. Por ejemplo, un especialista en marketing de crecimiento puede añadir una tarjeta de IA con la indicación «Resumir el estado de todas las campañas de generación de demanda del tercer trimestre y destacar los obstáculos» para ver al instante qué va según lo previsto, qué se ha retrasado y por qué. Los responsables de contenido pueden preguntar «¿Qué entradas del blog están pendientes de revisión y desde cuándo?», mientras que los especialistas en marketing de rendimiento pueden supervisar el ritmo de gasto, la preparación para el lanzamiento o las dependencias de activos.

2. HubSpot Marketing Hub (IA) (ideal para la automatización del inbound marketing y la integración de CRM)

a través de HubSpot Marketing Hub (IA)

HubSpot Marketing Hub utiliza la IA para respaldar las tareas diarias de marketing, como la captación de clientes potenciales, la personalización y el seguimiento del rendimiento. Sus funciones de IA están integradas directamente en la plataforma, por lo que los equipos pueden utilizar los datos de CRM para orientar las campañas. Esta configuración ayuda a los profesionales del marketing a gestionar los correos electrónicos, las páginas de destino y los sitios web de forma más eficiente, especialmente a medida que aumenta el volumen de las campañas.

Para los equipos de marketing que ya trabajan con HubSpot, la IA se percibe como una extensión natural de los flujos de trabajo existentes. Las herramientas Breeze AI de la plataforma ayudan a automatizar las tareas de marketing más comunes. Guiando a los visitantes del sitio web hacia contenidos relevantes, adaptando los formularios en función del comportamiento de los visitantes y respaldando los planes de contenido con sugerencias para mejorar el SEO.

Las mejores funciones de HubSpot Marketing Hub (IA)

Comprenda qué canales y mensajes contribuyen a las conversiones utilizando la atribución multitoque y la información sobre el recorrido del cliente.

Ajuste el contenido del sitio web, los correos electrónicos, las descripciones de los productos y las llamadas a la acción en función de las señales de interacción.

Priorice los clientes potenciales más adecuados utilizando la puntuación de clientes potenciales basada en IA, que segmenta a los clientes potenciales en función de su comportamiento.

Impulse las conversaciones con el agente de marketing de IA (antes conocido como chatbot), que califica a los visitantes con alta intención de compra en tiempo real, los guía hacia los recursos y sincroniza los datos directamente con su CRM.

Limitaciones de HubSpot Marketing Hub (IA)

No se pueden realizar seguimientos de las ventas o los acuerdos cerrados basados en campañas de marketing por correo electrónico, lo cual supone una gran desventaja.

Los usuarios se quejan de los límites en las opciones de personalización (para las plantillas de planes de crecimiento por correo electrónico) y de los problemas de rendimiento durante la gestión de campañas.

Precios de HubSpot Marketing Hub (IA)

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HubSpot Marketing Hub (IA)

G2: 4,5/5 (más de 14 200 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 6100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot Marketing Hub (IA)?

Según un usuario de Capterra:

La interfaz de usuario es muy intuitiva, por lo que incluso los nuevos miembros del equipo pueden ponerse al día rápidamente. Me parece especialmente útil la perfecta integración entre las funciones de CRM y marketing, ya que mantiene la coherencia de los datos y realiza la automatización de los procesos. Ahorra mucho tiempo, ya que ya no tengo que estar saltando de una herramienta a otra. Me encanta la herramienta de correo electrónico, muy fácil e intuitiva de usar. Se pueden crear y enviar boletines informativos estupendos muy rápidamente utilizando la función de arrastrar y soltar... En algunos casos, los formularios de contacto y las plantillas/módulos de correo tienen un límite en cuanto al número de menús desplegables y diversos pies de página de consentimiento.

La interfaz de usuario es muy intuitiva, por lo que incluso los nuevos miembros del equipo pueden ponerse al día rápidamente. Me parece especialmente útil la perfecta integración entre las funciones de CRM y marketing, ya que mantiene la coherencia de los datos y automatiza los procesos. Ahorra mucho tiempo, ya que ya no tengo que estar saltando de una herramienta a otra. Me encanta la herramienta de correo electrónico, muy fácil e intuitiva de usar. Puedes crear y enviar boletines informativos estupendos muy rápidamente utilizando la función de arrastrar y soltar... En algunos casos, los formularios de contacto y las plantillas/módulos de correo tienen un límite en cuanto al número de menús desplegables y diversos pies de página de consentimiento.

🧠 Dato curioso: En los siglos XV y XVI, los impresores y comerciantes venecianos utilizaban algunas de las primeras formas de segmentación de la audiencia. Los impresores adaptaban el contenido de las hojas de noticias, utilizaban rótulos específicos para cada género en los títulos y elaboraban mensajes para atraer a grupos de lectores específicos.

📖 Lea también: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (ideal para recorridos multicanal complejos y a gran escala, y para la personalización)

A través de Salesforce Marketing Cloud + Einstein.

Salesforce Marketing Cloud utiliza Einstein IA para respaldar el marketing basado en datos a través de canales de correo electrónico, móviles y web. La herramienta de marketing de IA funciona con Data Cloud de Salesforce, lo que permite a los equipos analizar el comportamiento de los clientes, predecir su compromiso y ajustar las campañas en tiempo real.

La plataforma es una opción habitual para las corporaciones que gestionan grandes volúmenes de interacciones con los clientes y recorridos complejos. Einstein ayuda a automatizar decisiones como cuándo enviar mensajes, cómo puntuar el compromiso y a qué públicos dar prioridad, lo que facilita la vida de los responsables de marketing.

También admite contenido generado por IA, como líneas de asunto, borradores de correos electrónicos y segmentos de audiencia. En cuanto al análisis, los equipos de marketing obtienen visibilidad sobre la atribución multitoque y el rendimiento del recorrido, con recomendaciones sobre dónde optimizar.

Las mejores funciones de Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Prediga las tasas de apertura, clics y bajas con Einstein Engagement Scoring para refinar los segmentos de audiencia y obtener un mejor retorno de la inversión.

Maximice las aperturas utilizando Einstein Send Time Optimization , que analiza el comportamiento de los destinatarios para programar los correos electrónicos y los envíos en los momentos de mayor interacción.

Envíe mensajes personalizados a través de Einstein Content Selection , que realiza la selección de los bloques de contenido más relevantes basándose en datos históricos.

Evite el cansancio utilizando Einstein Engagement Frequency, que recomienda cadencias de contacto óptimas para mantener el interés.

Limitaciones de Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Para sacar el máximo partido a la plataforma (por ejemplo, utilizando consultas SQL), debe tener los conocimientos técnicos pertinentes, como comprender AMPScript.

La interfaz pierde contexto y los usuarios experimentan el colapso de las estructuras de carpetas cuando se recarga una página.

Precios de Salesforce Marketing Cloud + Einstein en la nube

Salesforce Starter: 25 $ al mes por usuario.

Marketing Cloud Growth: 1500 $ al mes para toda la organización (facturación anual).

Marketing Cloud Advanced: 3250 $ al mes para toda la organización (facturación anual).

Personalización de Salesforce: 8000 $ al mes para toda la organización (facturación anual).

Inteligencia de marketing: 10 000 $ al mes por usuario (facturación anual)

Gestión de la fidelidad: 20 000 $ al mes para toda la organización (facturación anual).

Account Engagement+: 1250 $ al mes para toda la organización (facturación anual).

Engagement+: 2000 $ al mes para toda la organización (facturación anual).

Intelligence+: 11 000 $ al mes para toda la organización (facturación anual).

Personalización+: 15 000 $ al mes para toda la organización (facturación anual).

Valoraciones y reseñas de Salesforce Marketing Cloud + Einstein

G2: 4/5 (más de 4400 reseñas)

Capterra: 4,2/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Marketing Cloud + Einstein?

Según una reseña de G2:

Salesforce Marketing Cloud Engagement se distingue por su robusto y altamente adaptable Journey Builder, que ofrece funciones mucho más avanzadas que plataformas como Pardot (MCAE), HubSpot y Marketo. Esta herramienta permite a los profesionales del marketing trazar visualmente y automatizar recorridos de clientes complejos y multicanal, incorporando la toma de decisiones en tiempo real y experiencias personalizadas. Una de sus principales ventajas es su compatibilidad integrada con canales de mensajería móvil como WhatsApp, SMS a través de MobileConnect y notificaciones push, capacidades que a menudo solo están disponibles como complementos o son limitadas en otras plataformas... Cuando se combina con su escalabilidad a nivel empresarial, sus funciones avanzadas de gestión de datos y su personalización basada en IA a través de Einstein, SFMC destaca como una plataforma de automatización de marketing verdaderamente completa y con visión de futuro.

Salesforce Marketing Cloud Engagement se distingue por su robusto y altamente adaptable Journey Builder, que ofrece funciones mucho más avanzadas que plataformas como Pardot (MCAE), HubSpot y Marketo. Esta herramienta permite a los profesionales del marketing trazar visualmente y automatizar complejos recorridos multicanal de los clientes, incorporando la toma de decisiones en tiempo real y experiencias personalizadas. Una de sus principales ventajas es su compatibilidad integrada con canales de mensajería móvil como WhatsApp, SMS a través de MobileConnect y notificaciones push, capacidades que a menudo solo están disponibles como complementos o son limitadas en otras plataformas... Cuando se combina con su escalabilidad a nivel de corporación, sus funciones avanzadas de gestión de datos y su personalización basada en IA a través de Einstein, SFMC destaca como una plataforma de automatización de marketing verdaderamente completa y con visión de futuro.

🧠 Dato curioso: La psicología del color tiene profundas raíces en las civilizaciones antiguas. En Egipto, pigmentos como el dorado, el azul y el verde tenían un poderoso significado simbólico, ya que representaban la divinidad, el renacimiento, la fertilidad y la autoridad. La psicología moderna del color de las marcas es simplemente una continuación de estas tradiciones ancestrales, que utilizan el color para influir en la percepción y el comportamiento.

4. Adobe Marketo Engage (la mejor para la gestión de clientes potenciales B2B y la automatización del marketing)

a través de Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage suele ser utilizado por equipos B2B que necesitan gestionar procesos de compra largos y complejos a través de múltiples canales. Sus funciones de IA están diseñadas para facilitar la personalización a gran escala, ya sea a través del correo electrónico, la web, los anuncios o los dispositivos móviles.

En el día a día, la IA de Marketo para la gestión de la ejecución ayuda en tareas como redactar correos electrónicos acordes con la marca, ajustar las líneas de asunto y personalizar el contenido en función del comportamiento. La automatización se encarga de la puntuación de los clientes potenciales, los pasos del recorrido y las decisiones de sincronización, mientras que los análisis de marketing ofrecen visibilidad sobre el impacto del embudo de ventas y el rendimiento de las campañas.

Las mejores funciones de Adobe Marketo Engage

Implemente Adobe Dynamic Chat con GenAI para obtener guías basadas en indicaciones, respuestas basadas en el conocimiento y enrutamiento en tiempo real para convertir a los visitantes.

Produce capítulos, resúmenes e información clave a partir de seminarios web interactivos grabados a través de GenAI, lo que mejora la reutilización y la accesibilidad del contenido.

Implemente IA Marketing Agent para obtener puntuaciones continuas de clientes potenciales, fases del ciclo de vida y resúmenes listos para el equipo de ventas basados en datos de interacción.

Limitaciones de Adobe Marketo Engage

Las tareas sencillas, como la limpieza de datos, requieren soporte a nivel de administrador o se ocultan tras múltiples pasos.

Carece de análisis nativos avanzados, lo que resulta en trabajo manual para obtener información más detallada.

Precios de Adobe Marketo Engage

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Adobe Marketo Engage

G2: 4,1/5 (más de 3000 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Adobe Marketo Engage?

Directamente de una reseña de G2:

Es una herramienta revolucionaria que se integra a la perfección con productos de Adobe como Target para optimizar la eficiencia en la captación de clientes potenciales y concentrarse en aquellos que tienen más probabilidades de convertirse en nuestros clientes potenciales. Me encanta su integración con CRM para el seguimiento de las ventas. Es muy versátil a la hora de crear campañas y utilizar múltiples canales de distribución para llegar a un público más amplio. Es la mejor herramienta para la captación y segmentación de clientes potenciales... La personalización no es para los débiles de corazón, ya que requiere tiempo e interés.

Es una herramienta revolucionaria que se integra a la perfección con productos de Adobe como Target para optimizar la eficiencia en la captación de clientes potenciales y concentrarse en aquellos que tienen más probabilidades de convertirse en nuestros clientes potenciales. Me encanta su integración con CRM para el seguimiento de las ventas. Es muy versátil a la hora de crear campañas y utilizar múltiples canales de distribución para llegar a un público más amplio. Es la mejor herramienta para la captación y segmentación de clientes potenciales... La personalización no es para los débiles de corazón, ya que requiere tiempo e interés.

🔍 ¿Sabías que...? La teoría de la carga cognitiva demuestra que, cuando los profesionales del marketing se ven sobrecargados con demasiadas decisiones simultáneas (copia, creatividad, canales, presupuesto), recurren de forma predeterminada a opciones «seguras». Esto explica por qué la estructura, los briefings, los marcos y la automatización aumentan realmente la creatividad.

5. 6sense (la mejor para la identificación de cuentas B2B y datos predictivos de intención)

a través de 6sense

6sense está diseñado para ayudar a los equipos de ingresos B2B a comprender la intención del comprador en una fase más temprana del embudo. Para ello, es fundamental 6AI, que analiza los datos de intención, los datos firmográficos, los datos tecnográficos y las señales de comportamiento en todo el 6sense Signalverse para predecir las fases de compra antes de que los clientes potenciales se identifiquen.

Esta información se utiliza directamente para priorizar cuentas, lo que ayuda a los equipos modernos de marketing y de ventas a centrarse en las cuentas que muestran una intención de compra real.

Las herramientas de liderazgo, como el modelado predictivo y la segmentación por fase de compra, puntúan las cuentas y correlacionan los comités de compra. Además, Identity Graph conecta la actividad anónima del sitio web con cuentas conocidas dentro de CRM como Salesforce.

Las mejores funciones de 6sense

Realice la automatización de la difusión a través de anuncios, correos electrónicos y experiencias web utilizando agentes de correo electrónico basados en IA, flujos de trabajo inteligentes y coordinación multicanal.

Descubra las cuentas en el mercado, el riesgo de la cartera de proyectos y el momento adecuado para interactuar con los clientes utilizando sus paneles de elaboración de informes.

Lance agentes de correo electrónico impulsados por IA a través de Conversational Email, generando respuestas sensibles al contexto y acuerdos multihilo para acelerar la velocidad del proceso.

Limitaciones de 6sense

Los usuarios se quejan de la falta de una interfaz intuitiva y de la alta frecuencia de incidencias.

Configurar integraciones, especialmente Salesforce, lleva mucho tiempo.

Precios de 6sense

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de 6sense

G2: 4,3/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 6sense?

Esto es lo que opinó un usuario:

La desanonimización web y los generadores de audiencia son realmente revolucionarios. Además, los flujos de trabajo y las herramientas de coordinación integrados le permiten tomar esos datos y convertirlos fácilmente en acciones. Lo mejor es que puede cambiar eso para no centrarse solo en acciones sencillas, sino también crear un flujo complejo de cambios dinámicos. Se adapta a una variedad de niveles de habilidad. En la práctica, una vez que ha creado el motor para hacer lo que necesita, puede confiar en que 6sense se encargará del resto. Durante todo el uso de 6sense, el soporte al cliente, tanto del sistema de tickets como de nuestro CSM, ha sido inestimable. Son rápidos en la asistencia, nos explican las nuevas funciones y nos proporcionan información valiosa.

La desanonimización web y los generadores de audiencia son realmente revolucionarios. Además, los flujos de trabajo y las herramientas de coordinación integrados le permiten tomar esos datos y convertirlos fácilmente en acciones. Lo mejor es que puede cambiar eso para no centrarse solo en acciones sencillas, sino también crear un flujo complejo de cambios dinámicos. Se adapta a una gran variedad de niveles de habilidad. En la práctica, una vez que ha creado el motor para hacer lo que necesita, puede confiar en que 6sense se encargará del resto. Durante el uso de 6sense, el soporte al cliente, tanto del sistema de tickets como de nuestro CSM, ha sido inestimable. Son rápidos en la asistencia, nos explican las nuevas funciones y nos proporcionan información valiosa.

⚡ Archivo de plantillas: La plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp es una carpeta lista para usar que le ayuda a pasar de un pensamiento estratégico amplio a la ejecución operativa. Obtenga una plantilla gratuita Identifique y evalúe las oportunidades del mercado para crear un plan viable utilizando la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp. La plantilla de campaña de marketing le ofrece: Planificado , Abierto , Cancelado , En curso y Completado , le ayudan a realizar el seguimiento de cada parte de su estrategia. Los estados personalizados de ClickUp , como, le ayudan a realizar el seguimiento de cada parte de su estrategia.

Campos personalizados de ClickUp como Canal , Tipo de OKR y Trimestre para capturar el contexto estratégico de cada tarea. Esto facilita el desglose de su plan por canal (por ejemplo, correo electrónico, redes sociales, pago), área de enfoque o trimestre del cronograma.

página de bienvenida (para incorporar a todos al plan) y una vista de OKR (para supervisar el progreso de los resultados clave). Vistas de ClickUp , como la(para incorporar a todos al plan) y una(para supervisar el progreso de los resultados clave).

6. Demandbase (la mejor opción para una alineación integral entre el marketing y el equipo de ventas basado en cuentas)

a través de Demandbase

Demandbase es una herramienta de gestión de campañas diseñada para equipos de comercialización basados en cuentas que necesitan señales más claras sobre qué cuentas merecen la pena. Su IA analiza datos de intención y actividad de cuentas en tiempo real para detectar la disposición a comprar, alinear las ventas y el marketing, y orientar la divulgación.

JourneyIQ adapta la publicidad y la interacción a medida que las cuentas avanzan por las fases de compra. Además, Demandbase GPT permite a los equipos formular preguntas en lenguaje natural para generar segmentos o recomendaciones de campañas. En cuanto a la ejecución, Buying Group Setup Agents y Filter Agents automatizan la correlación de perfiles y la priorización de cuentas.

Las mejores funciones de Demandbase

Desencadenantes en anuncios, experiencias web y flujos de trabajo de CRM utilizando Next Gen Orchestration .

Realice un seguimiento del progreso del recorrido, la velocidad del proceso y el impacto en los ingresos utilizando Pipeline Influence y paneles de control basados en IA.

Ofrezca publicidad basada en IP sin cookies a los responsables de la toma de decisiones a través de Demandbase One , optimizando los sesgos y las creatividades con IA.

Ejecute flujos de trabajo de principio a fin utilizando los agentes de IA conectados de Agentbase, desde la identificación de clientes potenciales hasta las jugadas multicanal y las alertas de equipo de ventas.

Limitaciones de Demandbase

El motor de emparejamiento de clientes potenciales con cuentas no es intuitivo, lo que dificulta garantizar una alta calidad de los datos.

Hay problemas frecuentes de sincronización que provocan retrasos en las actualizaciones de los datos de los clientes, lo que afecta a la toma de decisiones en tiempo real.

Precios de Demandbase

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Demandbase

G2: 4,4/5 (más de 1900 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Demandbase?

Un usuario de G2 dice:

La interfaz de Demandbase One me parece muy intuitiva. No requiere una formación exhaustiva para empezar a utilizarla, lo que la hace accesible y fácil de usar para cualquier usuario sin necesidad de dedicar mucho tiempo a aprender a manejar la plataforma. También aprecio su capacidad en el ámbito publicitario, concretamente en la orientación a cuentas específicas en anuncios gráficos, lo que sería imposible sin esta herramienta... La configuración inicial de Demandbase One es bastante complicada y requiere un equipo dedicado para gestionar todas las integraciones técnicas necesarias. Esta complejidad puede suponer un reto para quienes no tienen conocimientos técnicos. Además, el proceso de integración puede verse afectado si el equipo interno lo gestiona mal, como fue el caso en mi experiencia.

La interfaz de Demandbase One me parece muy intuitiva. No requiere una formación exhaustiva para empezar a utilizarla, lo que la hace accesible y fácil de usar para cualquier usuario sin necesidad de dedicar mucho tiempo a aprender a manejar la plataforma. También aprecio su capacidad en el ámbito publicitario, concretamente en la orientación a cuentas específicas en anuncios gráficos, lo que sería imposible sin esta herramienta... La configuración inicial de Demandbase One es bastante complicada y requiere un equipo dedicado para gestionar todas las integraciones técnicas necesarias. Esta complejidad puede suponer un reto para quienes no tienen conocimientos técnicos. Además, el proceso de integración puede verse afectado si el equipo interno lo gestiona mal, como fue el caso en mi experiencia.

🔍 ¿Sabías que...? El término «marca» tiene su origen en la palabra del nórdico antiguo brandr, que significa «quemar», porque los propietarios del ganado quemaban literalmente símbolos en el ganado para identificarlo.

7. Dynamic Yield (la mejor para la personalización y optimización de sitios web en tiempo real con tecnología de IA)

a través de Dynamic Yield

Dynamic Yield, que ahora forma parte de Mastercard, se centra en la personalización en tiempo real en todos los puntos de contacto de la publicidad digital. Su Experience OS utiliza IA nativa, incluido AdaptML, para decidir qué contenido, productos u ofertas mostrar a cada usuario en función de su comportamiento y contexto.

La plataforma es utilizada habitualmente por equipos que necesitan una personalización coherente en la web, los dispositivos móviles, las aplicaciones, el correo electrónico y los anuncios, especialmente en entornos con mucho tráfico o con un alto volumen de comercio.

En su interior, AdaptML se basa en modelos predictivos y NLP de autoaprendizaje. Así es como impulsa funciones como recomendaciones de productos, experiencias de carritos abandonados y recorridos «continúa donde lo dejaste». El motor de recomendaciones combina el aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo para gestionar grandes catálogos de productos y ajustar las experiencias en tiempo real.

Las mejores funciones de Dynamic Yield

Prediga y muestre los siguientes mejores elementos con los modelos de autoaprendizaje NextML , reorientando a los usuarios hacia elementos relevantes mediante el análisis del comportamiento y la lógica de «continuar donde lo dejó».

Realice pruebas A/B y experimentos multivariantes con optimización automática, aprovechando la IA para seleccionar las variantes ganadoras basándose en datos de rendimiento en tiempo real.

Cree perfiles de usuario adaptables como estrategia de liderazgo con algoritmos predictivos de puntuación de clientes potenciales, combinando datos firmográficos, tecnográficos e interacciones en tiempo real para una segmentación 1:1 a escala de corporación.

Límites de Dynamic Yield

Debe tener conocimientos técnicos para hacer el flujo de trabajo personalizado y controlarlo.

Conectarse a herramientas de terceros lleva mucho tiempo, ya que tendrá que integrarlas página por página.

Precios dinámicos de rendimiento

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dynamic Yield?

Cita de un usuario:

Dynamic Yield es una plataforma de personalización líder en su clase que ha ampliado significativamente nuestros esfuerzos de personalización en múltiples marcas. Sus sólidas herramientas de segmentación y orientación nos permiten ofrecer campañas impactantes y basadas en datos a través de la web, los dispositivos móviles y el correo electrónico, creando una experiencia omnicanal perfecta. Me gusta y recomiendo encarecidamente Dynamic Yield. No hay nada que no me guste, pero hay algunas limitaciones menores que se pueden superar: Capacidades analíticas integradas limitadas (cuando se requieren detalles exhaustivos): estamos trabajando para transferir los datos sin procesar a nuestras herramientas analíticas internas para tener esta vista.

Dynamic Yield es una plataforma de personalización líder en su clase que ha ampliado significativamente nuestros esfuerzos de personalización en múltiples marcas. Sus sólidas herramientas de segmentación y orientación nos permiten ofrecer campañas impactantes y basadas en datos a través de la web, los dispositivos móviles y el correo electrónico, creando una experiencia omnicanal perfecta. Me gusta y recomiendo encarecidamente Dynamic Yield. No hay nada que no me guste, pero hay algunos límites menores que se pueden superar: Capacidades analíticas integradas limitadas (cuando se requieren detalles exhaustivos): estamos trabajando para transferir los datos sin procesar a nuestras herramientas analíticas internas para tener esta vista.

🧠 Dato curioso: En el siglo XIX, el periódico francés La Presse introdujo el primer modelo de monetización de contenidos a gran escala al reducir los precios de suscripción y utilizar anuncios para financiar sus operaciones. Fue una de las primeras lecciones magistrales sobre estrategia de crecimiento, reducción del CAC y diversificación de ingresos.

8. Braze (la mejor para la interacción con los clientes en múltiples canales y el marketing móvil)

a través de Braze

Si desea ofrecer experiencias personalizadas a los clientes, Braze es una buena opción. BrazeAI se encuentra en el centro de la plataforma y ayuda a los equipos a tomar decisiones basadas en datos en tiempo real a través de correo electrónico, SMS, notificaciones push, WhatsApp y mensajes dentro de la aplicación. Combina datos propios con inteligencia artificial predictiva y generativa para respaldar campañas que se adaptan en función del comportamiento de los usuarios.

Canva y Canvas Context permiten una organización flexible del recorrido con variables temporales para una personalización más profunda. Además, Zero-copy Canvas Encadenantes activan los datos directamente desde los almacenes en la nube.

Las mejores funciones de Braze

Refina tu audiencia de forma coherente con atributos calculados utilizando el Segment Builder .

Active BrazeAI Decisioning Studio para tomar las decisiones óptimas en cuanto a canales, contenidos y momentos para cada usuario, optimizando automáticamente los KPI como el compromiso y la retención.

Lance la personalización sin copias desde almacenes de datos utilizando Canva Triggers , lo que permite flujos inmediatos después de la compra o segmentos dinámicos.

Calcule atributos como el valor medio de los pedidos y la frecuencia de compra sobre la marcha para lograr una segmentación más inteligente y mensajes personalizados en todas las campañas.

Limitaciones de Braze

No se pueden crear campañas en un entorno de prueba y publicarlas directamente.

Carece de funciones de análisis e elaboración de informes personalizadas.

Precios de Braze

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Braze

G2: 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,74/5 (más de 160 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Braze?

Un usuario de Capterra dijo:

En comparación con productos y empresas similares, Braze destaca por encima del resto. Braze cuenta con un conjunto más sólido de funciones y capacidades, y se perfecciona y actualiza constantemente. Además de proporcionarle una potente herramienta empresarial, la organización le ofrece mucha información sobre cómo utilizarla de forma eficaz. Pudimos ponernos al día rápidamente gracias a la ayuda de su personal de incorporación, y su servicio de atención al cliente es excelente.

En comparación con productos y empresas similares, Braze destaca por encima del resto. Braze cuenta con un conjunto más sólido de funciones y capacidades, y se perfecciona y actualiza constantemente. Además de proporcionarle una potente herramienta empresarial, la organización le ofrece mucha información sobre cómo utilizarla de forma eficaz. Pudimos ponernos al día rápidamente gracias a la ayuda de su personal de incorporación, y su servicio de atención al cliente es excelente.

🧠 Dato curioso: La Beatlemanía, que estalló en el Reino Unido en 1963 y alcanzó su punto álgido a nivel mundial en 1964, es a menudo estudiada por los sociólogos como un ejemplo temprano de difusión cultural rápida y contagiosa. Fue impulsada por los medios de comunicación, las redes de fans y el contagio emocional.

📖 Lea también: Cómo crear estrategias de marketing escalables para empresas tecnológicas

9. Amplitude AI (la mejor para el análisis de productos y el crecimiento digital guiado por IA)

a través de Amplitude IA

Amplitude es utilizada por equipos de producto, marketing y crecimiento que desean comprender por qué los usuarios se comportan de la manera en que lo hacen. Convierte los datos de comportamiento en información clara a través de Product Analytics, Web Analytics y Session Replay, que funcionan en conjunto.

La IA se integra para ayudar a los equipos a detectar patrones, diagnosticar problemas y repetir más rápidamente, especialmente cuando se realiza el seguimiento de los cambios en la activación, la retención o la conversión.

Funciones como AI Agents supervisan los datos continuamente para señalar anomalías y sugerir los siguientes pasos. Puede realizar consultas en lenguaje natural, como «¿Por qué bajaron las conversiones la semana pasada?», y obtener respuestas directas. Feature and Web Experimentation admite pruebas A/B y multivariantes sin código.

Las mejores funciones de Amplitude IA

Habilite la incorporación y la retroalimentación basadas en el comportamiento dentro del producto utilizando Guías y encuestas .

Supervise las métricas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para detectar picos o caídas con la detección de anomalías impulsada por IA, incluido el análisis de las causas fundamentales para diagnosticar los problemas.

Cree experimentos web específicos y guías dentro de la aplicación a partir de segmentos de comportamiento, optimizando los recorridos con repeticiones de sesiones y mapas de calor.

Limitaciones de Amplitude IA

Los usuarios informan de que tienen dificultades para atribuir los análisis basados en cuentas frente a los análisis basados en usuarios.

Carece de elementos de puntuación de éxito y salud del cliente que están disponibles en las alternativas a Amplitude.

Precios de Amplitude IA

Starter: Gratis, gratuito/a

Además: 61 $ al mes.

Crecimiento: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Amplitude IA

G2: 4,5/5 (más de 2600 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amplitude IA?

Una reseña de G2 señaló:

Lo que más me gusta de Amplitude Analytics es su perfecta combinación de facilidad de uso, velocidad y flexibilidad. La plataforma es muy fácil de implementar y se integra perfectamente con nuestra pila de datos existente, lo que facilitó su adopción por parte de todos los equipos... Uno de los retos de Amplitude Analytics es el límite de crear visualizaciones solo para un año a la vez. Para los equipos que desean analizar tendencias plurianuales o el rendimiento histórico de un vistazo, esto puede resultar restrictivo. Ampliar el intervalo de tiempo para las visualizaciones haría que la plataforma fuera aún más potente para el análisis a largo plazo.

Lo que más me gusta de Amplitude Analytics es su perfecta combinación de facilidad de uso, velocidad y flexibilidad. La plataforma es muy fácil de implementar y se integra perfectamente con nuestra pila de datos existente, lo que facilitó su adopción por parte de todos los equipos... Uno de los retos de Amplitude Analytics es el límite de crear visualizaciones solo para un año a la vez. Para los equipos que desean analizar tendencias plurianuales o el rendimiento histórico de un vistazo, esto puede resultar restrictivo. Ampliar el intervalo de tiempo para las visualizaciones haría que la plataforma fuera aún más potente para el análisis a largo plazo.

⚡ Archivo de plantillas: La plantilla de operaciones del equipo de marketing de ClickUp ayuda a los equipos de marketing a organizar el trabajo, mejorar la visibilidad y optimizar las operaciones en materia de contenido, campañas, colaboración y elaboración de informes. Obtenga una plantilla gratuita Pase de la planificación de campañas a la ejecución y el análisis del rendimiento con la plantilla de operaciones del equipo de marketing de ClickUp. Puede: Realice un seguimiento del estado de cada iniciativa (ya sea la revisión del borrador de contenido de marketing o un hito en la ejecución de la campaña) con 17 estados personalizados predefinidos.

Añada atributos significativos a tareas como la prioridad, el tipo de campaña, los segmentos de audiencia, los enlaces entregables y mucho más con los Campos personalizados.

Reduzca el tiempo de configuración y ofrezca a cada miembro del equipo una visión clara del trabajo con seis vistas personalizadas, entre las que se incluyen Marketing Wiki, Organigrama y Documentos del equipo.

10. Canva Magic Studio (la mejor opción para la creación y el diseño de contenido visual mejorado con IA)

a través de Canva Magic Studio

Canva Magic Studio incorpora la IA directamente en el flujo de trabajo de diseño de Canva. La suite combina la generación de texto, imágenes y vídeos para que puedas crear publicaciones en redes sociales, presentaciones y elementos visuales para campañas a partir de sencillas indicaciones.

Herramientas como Magic Media y Magic Design se encargan de la creación en la fase inicial, mientras que Magic Edit, Magic Grab y Magic Expand ofrecen soporte para realizar ajustes detallados sin necesidad de tener conocimientos avanzados de diseño. Magic Switch adapta los diseños a diferentes canales y Magic Write ayuda a perfeccionar los textos junto con los elementos visuales.

Las mejores funciones de Canva Magic Studio

Transforme las indicaciones en imágenes, gráficos o ilustraciones personalizados con Magic Media y Dream Lab .

Aplica efectos de movimiento, transiciones y momentos destacados de vídeo con Magic Animate y Beat Sync , y convierte el contenido estático en presentaciones atractivas y vídeos para redes sociales.

Adapta diseños únicos a diferentes formatos (Instagram, LinkedIn, correo electrónico) con Magic Switch, manteniendo la calidad y ajustando automáticamente los diseños y el texto.

Limitaciones de Canva Magic Studio

Carece de opciones de combinación para cada capa, que están disponibles en alternativas.

Los usuarios se quejan de que la generación de imágenes mediante IA no está a la altura y supone costes adicionales a pesar de los planes de pago.

Precios de Canva

Free

Pro: 15 $ al mes por usuario.

Empresa: 20 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva Magic Studio

G2: 4,7/5 (más de 6400 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 13 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canva Magic Studio?

Un usuario compartió su experiencia:

Canva es increíblemente versátil y, en los últimos años, lo he utilizado mucho... Canva ha añadido tantas funciones que se está volviendo demasiado complejo. La facilidad de uso se ha visto muy afectada, por lo que he decidido no renovar mi suscripción cuando expire la actual. Las funciones de IA no son exactamente lo que esperaba, las imágenes a veces son realmente extrañas. Algunas funciones de IA tienen un coste adicional, lo que no es lo que esperaba, ya que tengo una suscripción de pago.

Canva es increíblemente versátil y, en los últimos años, lo he utilizado mucho... Canva ha añadido tantas funciones que se está volviendo demasiado complejo. La facilidad de uso se ha visto muy afectada, por lo que he decidido no renovar mi suscripción cuando expire la actual. Las funciones de IA no son exactamente lo que esperaba, las imágenes a veces son realmente extrañas. Algunas funciones de IA tienen un coste adicional, lo que no es lo que esperaba, ya que tengo una suscripción de pago.

🔍 ¿Sabías que...? En la década de 1920, el psicólogo Daniel Starch desarrolló uno de los primeros modelos de eficacia publicitaria, en el que hacía hincapié en que los anuncios deben verse, leerse, creerse y recordarse. Su trabajo es la base de la medición creativa moderna.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Canva IA para diseñadores

ClickUp Knows It IA

La IA puede ayudarle a escribir más rápido, realizar pruebas de forma más inteligente, personalizar en mayor profundidad y predecir resultados antes. Pero, en el caso del marketing, también debe saber cuándo actuar, qué ignorar y cómo mantener a los equipos alineados. Aquí es donde muchas pilas se desmoronan: los conocimientos se encuentran en una herramienta y las campañas en otra.

Como entorno de trabajo de IA convergente, ClickUp reúne la planificación, la colaboración, la documentación, la ejecución y la IA en un solo sistema. ClickUp Brain resume el rendimiento de las campañas, convierte los debates en acciones y genera planes sin perder el contexto.

