Las mejores plantillas de Bubble.io para el desarrollo de aplicaciones sin código

No necesitas tener conocimientos técnicos para crear una app excelente.

Pero necesitas un punto de partida inteligente.

Para la mayoría de los emprendedores y desarrolladores sin código, las ideas no son el problema. El problema es la ejecución. Empezar desde un proyecto Bubble en blanco te ralentiza. Y tratar de decidir qué crear primero, ya sea la autenticación, los flujos de trabajo, los roles de usuario o los paneles, a menudo crea fricciones innecesarias.

Por eso las plantillas son importantes. La plantilla adecuada para el desarrollo de aplicaciones sin código de Bubble te proporciona una base funcional con las funciones principales de la aplicación desde el primer día, para que puedas centrarte en la personalización en lugar de en la configuración.

Esta guía comparte plantillas gratuitas de Bubble.io con las que puedes empezar hoy mismo, además de plantillas de ClickUp para planear tu desarrollo, realizar el seguimiento del trabajo y lanzar tu aplicación más rápido.

Encuentre una plantilla que le ayude a lanzar su aplicación sin código con confianza.

Plantillas gratuitas de Bubble.io de un vistazo

¿Qué hace que una plantilla de desarrollo de aplicaciones sin código de Bubble.io sea buena?

A la hora de crear una aplicación sin código, lo más importante es la rapidez y la claridad. Una buena plantilla de Bubble.io reduce el tiempo de configuración y proporciona una ruta clara desde la idea hasta el lanzamiento.

Esto es lo que debes tener en cuenta al elegir una plantilla de Bubble.io para tu aplicación sin código. 👇

Estructura clara de la aplicación desde el primer día: elige una plantilla con páginas con nombres lógicos, tipos de datos sensatos y flujos de trabajo predecibles.

Diseñadas para casos de uso reales: Da prioridad a las plantillas diseñadas en torno a la incorporación de usuarios, los pagos, los paneles de control o los paneles de administración para administradores.

Fácil de personalizar sin romper nada: elige una plantilla que te permita renombrar campos, ajustar flujos de trabajo y añadir funciones sin romper la estructura base.

Flujos de trabajo claros y legibles: elige plantillas con flujos de trabajo fáciles de seguir y auditar.

Diseñadas para adaptarse al crecimiento de tu app: busca datos estructurados y lógica reutilizable para que puedas hacer evolucionar tu app con el tiempo.

Diseño adaptable de forma predeterminada: elige plantillas que funcionen bien en diferentes tamaños de pantalla (escritorio, tableta y móvil).

Documentación útil o guía dentro de la aplicación: elige plantillas que proporcionen notas útiles o tutoriales, ya que te ahorrarán muchas horas de desarrollo, especialmente si eres nuevo en la plataforma Bubble.

Plantillas gratuitas de Bubble.io para el desarrollo de aplicaciones sin código

Estas son algunas de las plantillas más populares del mercado Bubble que te darán una ventaja a la hora de lanzar una versión básica de tu aplicación sin complicaciones innecesarias.

1. Plantilla de página de inicio de Bubble Startup

a través de Bubble.io

La plantilla de página de inicio de Bubble Startup es una página de inicio ya preparada, diseñada para ayudarte a validar y lanzar previamente una idea de aplicación. Guía a los visitantes a través de la historia de tu aplicación con un flujo lógico y fluido, comenzando con imágenes llamativas de la aplicación, pasando luego a explicaciones de las funciones y terminando con secciones que aumentan la credibilidad, como capturas de pantalla, el equipo y los precios.

Con llamadas a la acción claras y vistas previas visuales, puedes recopilar registros tempranos y compartir con confianza tu concepto con usuarios o inversores antes de invertir mucho tiempo o dinero en el desarrollo completo.

Por qué te encantará esta plantilla:

Muestra el impulso utilizando una sección de números flexibles para destacar los registros en la lista de espera o los usuarios beta.

Prueba los precios experimentando con planes, intervalos u ofertas «próximamente» sin realizar demasiada confirmación.

Reutiliza el marco en múltiples conceptos de aplicaciones, ya sean aplicaciones sociales, SaaS, de mercado o de utilidad.

✅ Ideal para: Fundadores, desarrolladores sin código y equipos en fase inicial que desean mostrar una idea de aplicación antes de crear el producto completo.

👀 ¿Sabías que...? Para el 49 % de los compradores, lo que realmente les convence es una demostración del producto en directo, incluso más que cualquier versión de prueba, reseña o página de marketing.

💡 Consejo profesional: La IA ya no es opcional en el desarrollo de software y aplicaciones sin código. Ya forma parte del trabajo diario. Según el informe DORA de Google Cloud: Más del 75 % de los profesionales utilizan la IA a diario para tareas como escribir código, explicar lógica o resumir el trabajo.

Además, un aumento del 25 % en el uso de la IA conduce a una mejora del 7,5 % en la calidad de la documentación. El mismo aumento también mejora la calidad del código en un 3,4 % y la velocidad de revisión del código en un 3,1 %. Para los desarrolladores sin código, la mayor ventaja es utilizar la IA para planificar claramente antes de crear. El uso de herramientas de IA como ClickUp Brain te ayuda a planificar y acelerar tu trabajo de desarrollo de aplicaciones. Funciona como un asistente de IA consciente del trabajo que comprende tus tareas, documentos y el contexto del proyecto. Puedes utilizarlo para: Genera lógica de flujo de trabajo

Escribe fragmentos de API o JavaScript.

Crea diagramas Mermaid para los flujos de las aplicaciones y

Incluso depura la lógica cuando las cosas no funcionan como esperabas. Por ejemplo, utiliza esta indicación: «Genera un flujo de usuarios para esta función (registro de usuarios con verificación de correo electrónico) y proporciona un diagrama Mermaid que pueda utilizar para la documentación».

2. Plantilla de redes sociales Bubble similar a Instagram

a través de Bubble.io

Si quieres crear una plataforma de aplicaciones para compartir fotos y vídeos como Instagram, la plantilla Bubble Social Media Like Instagram es una buena opción. Incluye cuentas de usuario, perfiles, publicaciones y un feed funcional organizado de forma similar a Instagram.

La plantilla ya conecta las publicaciones, los usuarios y las interacciones a través de la base de datos de Bubble, por lo que acciones como dar me gusta, comentar, etiquetar y seguir funcionan de inmediato. Además, cada publicación está vinculada a su creador, por lo que la interacción se actualiza en tiempo real y las páginas de perfil muestran automáticamente el contenido y la actividad del usuario.

Por qué te encantará esta plantilla:

Utiliza una experiencia de usuario totalmente integrada que abarca la navegación por feeds, la interacción, los perfiles y la creación de contenido.

Gestiona las relaciones dinámicas entre usuarios con la lógica integrada de seguir, dejar de seguir y conexión mutua.

Publica historias basadas en el tiempo que permitan al usuario compartir actualizaciones rápidas y temporales más allá de las publicaciones habituales.

✅ Ideal para: Fundadores, startups y creadores de redes sociales que quieran lanzar un MVP de redes sociales o una aplicación al estilo de Instagram.

3. Plantilla de Bubble para la gestión de eventos

a través de Bubble.io

La plantilla Bubble Event Management Marketplace es un completo kit de inicio sin código para crear una plataforma de eventos al estilo Eventbrite en Bubble. Permite a los organizadores crear y promocionar eventos, mientras que los visitantes pueden navegar fácilmente por las listas, comprender los detalles de los eventos de un vistazo y guardarlos en su Calendario. El diseño es intuitivo, lo que facilita la búsqueda de eventos incluso para los usuarios novatos.

La plantilla también incluye la compra de entradas integrada con Stripe y PayPal, lo que permite a los usuarios pasar fácilmente de la navegación al pago y le ayuda a empezar a generar ingresos desde el primer día.

Por qué te encantará esta plantilla:

Filtra los eventos por categoría y ubicación para que los visitantes puedan encontrar rápidamente lo que les interesa sin tener que desplazarse sin fin.

Permita a los usuarios añadir eventos a los calendarios con un solo clic, lo que les ayudará a recordar sus planes y a llegar a tiempo.

Lanza rápidamente un MVP funcional para probar ideas locales o de nicho, empieza poco a poco con unos pocos eventos y amplía la escala una vez que veas que tiene tracción.

✅ Ideal para: Creadores y comunidades de eventos que desean lanzar rápidamente un mercado de eventos locales o especializados.

📊 Alerta estadística: el 65 % de los asistentes a eventos afirman que una aplicación móvil para eventos puede marcar la diferencia en su experiencia general. Esto demuestra lo importante que es la experiencia de usuario de la aplicación para la satisfacción del cliente.

4. Plantilla Bubble Responsive Webapp (Flexbox)

a través de Bubble.io

La plantilla Bubble Responsive Webapp (Flexbox) es un moderno marco de interfaz de usuario para paneles SaaS creado con el nuevo motor responsivo Flexbox de Bubble. Notarás un aspecto limpio, un espaciado suave y un diseño similar al de herramientas como paneles de análisis, paneles de administración o software empresarial interno.

Esta plantilla también se basa en una estructura de estilo Single Page App (SPA). En una aplicación de una sola página, el usuario no salta constantemente entre páginas separadas. En cambio, hace que la aplicación se sienta más fluida porque la estructura principal permanece igual y solo cambia el contenido.

Por qué te encantará esta plantilla:

Destaca las métricas clave utilizando componentes de tarjetas ya preparados para usuarios, ingresos, registros u otros KPI importantes.

Visualiza las tendencias utilizando dos componentes de gráficos que ya tienen el espacio y el diseño planificados para datos reales.

Muestra los productos más destacados con una sección de «productos más destacados» que se puede reutilizar para usuarios, servicios, categorías o clasificaciones de rendimiento.

✅ Ideal para: Fundadores y equipos SaaS que desean crear rápidamente una interfaz de usuario de panel de control con aspecto profesional en Bubble.

👀 ¿Sabías que...? Una empresa media utiliza actualmente unas 101 aplicaciones de software diferentes al mismo tiempo. En la práctica, esto demuestra que la mayoría de las organizaciones ya no dependen de unas pocas herramientas, sino que utilizan diferentes aplicaciones para CRM, marketing, finanzas, RR. HH., Soporte, análisis y colaboración interna. Debido a la proliferación de herramientas: Los equipos acaban cambiando entre muchos paneles cada día.

La distribución de los datos se realiza entre las herramientas.

La gestión del acceso, la seguridad y los costes se vuelve más difícil.

5. Bubble Tasky: plantilla de gestión de proyectos

a través de Bubble.io

Bubble Tasky- Plantilla de gestión de proyectos es una aplicación de gestión de proyectos y tareas sin código creada en Bubble. Te ofrece un sistema totalmente funcional en el que los usuarios pueden crear proyectos, añadir tareas dentro de los proyectos, asignar trabajo a los miembros del equipo, realizar el seguimiento del progreso desde un panel y colaborar mediante comentarios.

Puedes establecer plazos claros, como «Enviar la propuesta antes del viernes» o «Revisión del cliente el martes», lo que ayuda a los equipos a comprender qué es urgente y a planear mejor su carga de trabajo. Además, las tareas se pueden marcar como completadas cuando se terminan y volver a abrir si es necesario realizar cambios, lo que hace que el flujo de trabajo sea realista y flexible.

Por qué te encantará esta plantilla:

Prioriza los proyectos importantes con votos positivos y ordénalos para decidir en qué se debe trabajar primero.

Organiza los entornos de trabajo en crecimiento utilizando filtros integrados y la función de búsqueda para encontrar proyectos más rápidamente.

Supervise a los usuarios, los proyectos y las tareas con visibilidad a nivel de administrador para una mejor supervisión.

✅ Ideal para: Equipos de proyecto o agencias que buscan una aplicación de gestión de proyectos para organizar el trabajo y realizar el seguimiento del progreso.

📊 Alerta estadística: Según una encuesta global realizada por el Project Management Institute (PMI), las organizaciones informaron que alrededor del 8 % de sus proyectos fracasaron en los últimos 12 meses. El PMI define el fracaso de un proyecto como aquel que no ha cumplido los objetivos o no ha aportado el valor esperado. Esto pone de relieve que unas herramientas y prácticas mejores pueden reducir el fracaso. Las aplicaciones de gestión de proyectos y tareas ayudan a: Hacer visibles las metas, las prioridades y el progreso.

Alineación de tareas con resultados empresariales

Mejora la coordinación entre equipos.

Detecta los riesgos a tiempo, en lugar de tarde.

📚 Más información: Las mejores herramientas de gestión de productos

Limitaciones del uso de Bubble para el desarrollo de aplicaciones sin código

Bubble cuenta con potentes funciones para lanzar aplicaciones web y móviles sin código, especialmente para MVP. Sin embargo, los comentarios de los usuarios en las plataformas de reseñas y en la comunidad de Bubble muestran algunos límites que se hacen más evidentes a medida que las aplicaciones superan la fase inicial, como por ejemplo:

Curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con herramientas sin código más sencillas, especialmente cuando los flujos de trabajo y la lógica de la base de datos se vuelven complejos.

Los precios pueden parecer impredecibles a medida que las aplicaciones crecen, con funciones de pago para desbloquear y aumentos de costes basados en la carga de trabajo.

Pueden aparecer problemas de rendimiento y velocidad a medida que aumenta el número de usuarios, el volumen de datos y la complejidad del flujo de trabajo.

Las funciones de colaboración pueden resultar restrictivas para equipos de desarrollo más grandes o más técnicos.

📚 Más información: Además de Bubble, también puedes explorar esta completa colección de herramientas de IA sin código para crear flujos de trabajo más inteligentes y evitar los límites de las plataformas.

Alternativa a las plantillas de Bubble: ClickUp para la planificación y el lanzamiento.

Cuando se crea una aplicación sin código, el desarrollo es solo una parte del proceso. Aún es necesario tener claro qué se va a crear, cómo se conectan las funciones, quién trabaja en qué y cuánto falta para el lanzamiento. Aquí es donde muchos proyectos sin código de Bubble.io se ralentizan, porque la planificación y la ejecución comienzan a parecer dispersas.

Por eso muchos desarrolladores de Bubble y creadores sin código combinan sus herramientas de creación de aplicaciones con ClickUp. Aunque ClickUp no es un creador de aplicaciones sin código, desempeña un rol fundamental en el mismo flujo de trabajo. Te ayuda a diseñar la lógica de tu aplicación, gestionar funciones, realizar el seguimiento del progreso y pasar de la idea al lanzamiento con mucha más estructura y visibilidad.

Colabora con tu equipo y gestiona los cronogramas y las cargas de trabajo con ClickUp.

📝 Nota: Si quieres una guía más detallada, lee esta guía sobre cómo usar ClickUp para el desarrollo de software, que explica toda la configuración en detalle.

Exploremos las plantillas de desarrollo de software de ClickUp, que son una sólida alternativa a las plantillas de Bubble para la planificación y ejecución del desarrollo sin código:

1. Plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén todos los hitos y entregables del producto según lo previsto con la plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp.

La plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp te ayuda a llevar un producto de la idea al desarrollo sin confusiones. Con esta plantilla, puedes planificar cada paso del proceso de desarrollo del producto en una secuencia lógica y realizar el seguimiento del progreso en las diferentes fases.

Las funciones de la plantilla también añaden un contexto práctico a tu planificación, ya que te permiten evaluar la complejidad de una tarea, el esfuerzo que requiere y el impacto que tiene en el producto en general. Esto hace que la priorización sea más realista y ayuda a los equipos a centrarse en el trabajo que realmente importa, en lugar de tratar todas las tareas por igual.

Por qué te encantará esta plantilla:

Asigna la propiedad correlacionando cada tarea con un equipo específico, como Producto, Ingeniería, Equipo de ventas, Legal, Control de calidad u Operaciones.

Planifica cronogramas y dependencias con la vista Gantt de ClickUp , donde las tareas se distribuyen por fechas y están enlazadas entre sí.

Calcula automáticamente la duración de las tareas utilizando las fechas de inicio y fecha límite, y mantén la precisión de los calendarios a medida que cambian los cronogramas.

✅ Ideal para: gestores de productos, fundadores de startups y equipos multifuncionales que desean planificar y lanzar nuevos productos sin perder el control sobre los cronogramas o las dependencias.

📮 Información de ClickUp: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo. ClickUp converge todo tu flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Email Gestión de Proyectos, ClickUp Chat, ClickUp Docs y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Despídete del «trabajo sobre el trabajo» y recupera tu tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

2. Plantilla de desarrollo de software de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Vea su hoja de ruta de software de un vistazo organizando iniciativas, equipos y el estado de los lanzamientos con la plantilla de desarrollo de software de ClickUp.

Si necesitas un sistema que tenga compatibilidad con todo el ciclo de vida del desarrollo de software, desde la planificación de la hoja de ruta y la ejecución de sprints hasta el seguimiento de errores, el control de calidad y la supervisión posterior al lanzamiento, la plantilla de desarrollo de software de ClickUp es la adecuada para ti.

El panel de control general destaca las tareas bloqueadas, el trabajo atrasado y las incidencias de alta prioridad, para que los equipos puedan solucionar los problemas de forma temprana en lugar de encontrarlos durante las reuniones diarias.

Por qué te encantará esta plantilla:

Supervisa la carga de trabajo del equipo y el estado de las entregas para detectar a tiempo la sobrecarga y evitar el agotamiento.

Realiza un seguimiento de la velocidad de entrega con información sobre la duración del ciclo para comprender dónde se ralentiza el trabajo y mejorar la rapidez con la que las tareas avanzan desde el inicio hasta el final.

Estandariza la notificación de incidencias con un formulario integrado que recopila descripciones claras, enlaces, capturas de pantalla y detalles del informante para una clasificación más rápida.

Separa los problemas urgentes de producción en un flujo de soporte técnico dedicado, manteniéndolos conectados con la hoja de ruta principal del producto.

✅ Ideal para: Equipos de desarrollo de software y gestores de productos que desean un único sistema para planificar hojas de ruta, ejecutar sprints, realizar el seguimiento de las incidencias, gestionar el control de calidad y lanzar versiones.

Esto es lo que dice un usuario real sobre el uso de ClickUp para el desarrollo de software:

ClickUp ha supuesto un cambio revolucionario para nuestro equipo, transformando los flujos de trabajo obsoletos tanto en el seguimiento de errores como en el desarrollo de nuevos productos. Gracias a la posibilidad de crear estados estructurados que reflejan con precisión el progreso de las tareas, hemos eliminado la confusión y mejorado la visibilidad en todos los proyectos. Nuestro sistema de seguimiento de incidencias, que antes se alojaba en Redmine, parecía desconectado y carecía de visibilidad. Tras crear nuestro nuevo sistema en ClickUp, tuvimos un lanzamiento sin problemas y seguimos teniendo un excelente flujo de trabajo, desde la clasificación hasta la resolución, lo que garantiza que nada se pase por alto. Hemos implementado fácilmente automatizaciones para ahorrar a nuestro equipo el trabajo manual que tanto tiempo consumía, lo que realmente también nos ha ahorrado mucho tiempo a nosotros.

ClickUp ha supuesto un cambio revolucionario para nuestro equipo, transformando los flujos de trabajo obsoletos tanto en el seguimiento de errores como en el desarrollo de nuevos productos. Gracias a la posibilidad de crear estados estructurados que reflejan con precisión el progreso de las tareas, hemos eliminado la confusión y mejorado la visibilidad en todos los proyectos. Nuestro sistema de seguimiento de incidencias, que antes se alojaba en Redmine, parecía desconectado y carecía de visibilidad. Después de crear nuestro nuevo sistema en ClickUp, tuvimos un lanzamiento sin problemas y seguimos teniendo un excelente flujo de trabajo, desde la clasificación hasta la resolución, lo que garantiza que nada se pase por alto. Hemos implementado fácilmente automatizaciones para ahorrar a nuestro equipo el trabajo manual que consumía mucho tiempo, lo que realmente también nos ha ahorrado tiempo a nosotros.

📚 Más información: para obtener una vista más amplia más allá de las plantillas, echa un vistazo a nuestro análisis en profundidad de las herramientas de desarrollo de software que utilizan los equipos de producto modernos.

3. Plantilla de plan de desarrollo de aplicaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza el proceso de desarrollo de aplicaciones en las fases de investigación, planificación, diseño, desarrollo y pruebas utilizando la plantilla de plan de desarrollo de aplicaciones de ClickUp.

La plantilla del plan de desarrollo de aplicaciones de ClickUp te ofrece una lista maestra de todas las tareas necesarias para crear una aplicación, como definir las metas de la aplicación, investigar a la competencia, crear diagramas funcionales, realizar pruebas de control de calidad, etc. También puedes editar rápidamente tareas, descripciones, asignar propietarios, cambiar las prioridades, actualizar fechas y realizar el seguimiento del progreso.

Una vez añadidas las tareas, puedes gestionarlas visualmente utilizando la vista del tablero de estado, donde las tareas pasan fácilmente de «Pendientes» a «Completadas». También puedes planificar los cronogramas de las tareas de forma realista con la vista Gantt del calendario del proyecto, que muestra las dependencias y el flujo general del proyecto.

Por qué te encantará esta plantilla:

Permita la colaboración en tiempo real compartiendo un enlace al formulario de tareas para que los desarrolladores, diseñadores, probadores y equipos de producto puedan enviar sus respectivas tareas.

Visualiza el trabajo de forma más inteligente combinando el estado de las tareas con las fases específicas del proyecto para ver si las tareas se encuentran en la fase de investigación, planificación, diseño, desarrollo, pruebas o implementación.

Realiza un seguimiento automático del progreso utilizando el campo % Terminado, que te ofrece una instantánea del avance de tus tareas.

✅ Ideal para: Gestores de productos y equipos de desarrollo que desean crear y lanzar proyectos de aplicaciones exitosos sin perder visibilidad sobre las tareas y responsabilidades.

📚 Más información: Para comprender qué es lo que garantiza la creación de aplicaciones de principio a fin, explore nuestra panorámica de las herramientas modernas de desarrollo de aplicaciones y dónde encaja cada una de ellas.

4. Plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Revisa las iniciativas trimestrales de productos y las prioridades con la plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp.

La parte más difícil de una hoja de ruta de producto es gestionar los cambios en las prioridades sin perder la alineación.

La plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp te ayuda a priorizar el trabajo de forma lógica mediante vistas personalizadas.

La vista de hoja de ruta trimestral es ideal para la planificación a medio plazo con funciones planificadas, hitos e iniciativas agrupadas por trimestre. Las hojas de ruta por iniciativas son una vista Tablero Kanban en la que las actividades del proyecto se representan mediante tarjetas que se pueden mover entre las fases de progreso con una sencilla función de arrastrar y soltar.

La vista del backlog maestro del producto tiene una vista Lista de ideas y prioridades del producto y una matriz de impacto-esfuerzo para evitar el caos en el backlog y hacer visibles las compensaciones.

Por qué te encantará esta plantilla:

Captura ideas de productos a través de un formulario de solicitud de productos que convierte automáticamente los comentarios en tareas viables.

Prioriza el trabajo utilizando puntuaciones basadas en fórmulas y herramientas visuales como la matriz de impacto-esfuerzo para que las decisiones sean transparentes y repetibles.

Automatiza el flujo desde el backlog hasta la ejecución con las automatizaciones inteligentes de ClickUp , que sincronizan todo sin necesidad de esfuerzo manual.

✅ Ideal para: Gerentes de producto y equipos multifuncionales que desean priorizar ideas de productos y compartir una hoja de ruta con las partes interesadas.

💡 Consejo profesional: Con ClickUp Whiteboards, los equipos pueden explorar visualmente la visión del producto y correlacionar las prioridades antes de que nada quede cerrado. Esto resulta especialmente útil a la hora de revisar o crear ejemplos de hojas de ruta de productos para comparar diferentes enfoques y decidir cuál se adapta mejor a tu producto. Aporta claridad a tu estrategia de producto y da forma a tu visión de forma colaborativa con las pizarras blancas de ClickUp.

5. Plantilla de calendario de desarrollo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica los cronogramas de desarrollo y la duración de las tareas en todas las fases del producto utilizando la plantilla de calendario de desarrollo de ClickUp.

La plantilla de calendario de desarrollo de ClickUp te ayuda a gestionar el desarrollo de productos respondiendo en todo momento a tres preguntas fundamentales: En qué se está trabajando, a qué fase pertenece y cuánto tiempo llevará completar el trabajo.

Puedes dividir todo el proceso de desarrollo en pequeñas tareas, como definir los requisitos, diseñar las funciones, crear la funcionalidad, realizar pruebas o preparar el lanzamiento, todo ello agrupado por fases para que siempre sepas en qué punto se encuentra el producto y qué es lo siguiente.

Además, a medida que avanza el trabajo, la plantilla sigue siendo flexible. Puedes añadir notas esenciales, cargar cualquier archivo de referencia, actualizar los cronogramas y mover tareas entre fases. Esto facilita el seguimiento del progreso y hace que los cuellos de botella sean difíciles de pasar por alto. Si las tareas comienzan a acumularse en una fase o nada avanza, lo verás inmediatamente y podrás solucionar el problema antes de que se convierta en un retraso.

Por qué te encantará esta plantilla:

Añade notas claras en el campo «Comentarios» para explicar decisiones importantes o los motivos por los que se retrasa una tarea.

Compara los cronogramas previstos con el esfuerzo real utilizando los campos de duración estimada y real para ver cuán precisa es realmente tu planificación.

Establece dependencias entre tareas para garantizar que el trabajo se realice en el orden correcto y que los equipos no comiencen las tareas antes de que los requisitos previos estén completados.

✅ Ideal para: Gerentes de producto, fundadores y equipos de desarrollo que desean una vista clara y por fases de su ciclo de vida de desarrollo.

📊 Alerta estadística: El proceso medio de desarrollo de un producto dura unos 22 meses, es decir, casi dos años desde la idea hasta el lanzamiento. Por eso es importante contar con los procesos, las plantillas, las herramientas y los puntos de control adecuados. Ayudan a los equipos a mantenerse alineados desde el descubrimiento inicial hasta la entrega.

🎥 Aquí tienes una guía rápida sobre cómo estructurar tu trabajo y tu progreso a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

6. Plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona las tareas de sprint en varias fases con la plantilla de planificación de sprints ágiles de ClickUp.

La plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp ayuda a los equipos a planificar los sprints con más confianza, ya que convierte los elementos pendientes en tareas bien estimadas con propietarios claros. Dado que todas las tareas, incidencias, historias de usuarios, mejoras y funciones se clasifican por prioridad, tu equipo siempre se mantiene centrado en el trabajo que aporta más valor durante el sprint.

Lo mejor de esta plantilla es cómo conecta las tareas diarias de sprint con las metas generales del producto. Las tareas se agrupan en epics como actualizaciones de UI/UX, gestión de archivos o autenticación. También realiza un seguimiento de la diferencia entre el esfuerzo planificado y el real utilizando la fórmula (horas estimadas menos horas registradas), para que puedas ajustar rápidamente el alcance y evitar sorpresas de última hora.

Por qué te encantará esta plantilla:

Aclara cada elemento pendiente con el tipo, los epics, las estimaciones y la propiedad, para que nada entre en el sprint a medias.

Realiza un seguimiento claro del progreso utilizando las fases del estado de desarrollo, como «Pendientes» → «Implementación» → «Revisión» → «Implementado».

Equilibra la capacidad del sprint con la vista Carga de trabajo de ClickUp para evitar la sobrecarga antes de que comience el sprint.

✅ Ideal para: Equipos ágiles de producto e ingeniería que desean planear sprints realistas y evitar comprometerse en exceso.

⚡ Archivo de plantillas: si quieres más flexibilidad en la forma de planificar y ejecutar sprints, las plantillas de planificación de sprints de ClickUp te ofrecen configuraciones integradas para diferentes estilos ágiles y necesidades de equipo. Desde el refinamiento del backlog y la planificación de la capacidad hasta la ejecución de sprints y las retrospectivas, estas plantillas ayudan a los equipos a ser realistas y a mantener la previsibilidad de las entregas.

7. Plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Supervise varios proyectos en una sola vista de cartera utilizando la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp.

En la gestión de proyectos, los equipos suelen tener problemas con el alcance y la sobrecarga invisible. La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp funciona como un sistema completo de ejecución de proyectos.

Todo el trabajo relacionado con tu proyecto se organiza de forma clara en carpetas basadas en las fases del proyecto, como planificación, descubrimiento, diseño, desarrollo, pruebas y entrega. Cada tarea representa un entregable, una corrección, una mejora o una actividad relacionada con un hito, con propietarios, prioridades, fechas límite y contexto claros.

Lo que realmente hace que esta plantilla sea mejor que una lista de control de proyectos básica es el uso de los Campos personalizados de ClickUp. Estos actúan como rótulos adicionales y entradas de seguimiento, lo que hace que cada tarea sea más significativa.

Por ejemplo, puede añadir un campo «prioridad» para mostrar lo que hay que hacer primero, un campo «esfuerzo» para mostrar la dificultad de la tarea o un campo «departamento» para mostrar qué equipo es el responsable del trabajo. La plantilla también favorece una colaboración más estrecha al fomentar la documentación y el contexto dentro del mismo entorno de trabajo.

Por qué te encantará esta plantilla:

Visualiza los plazos y las dependencias utilizando las vistas de Gantt, cronograma calendario para identificar los riesgos de forma temprana y planificar de manera realista.

Realice un seguimiento preciso del esfuerzo con duraciones estimadas y control de tiempo para mejorar las previsiones y evitar sobrecostes o incumplimientos de plazos.

Automatiza los seguimientos rutinarios con automatizaciones para reducir los recordatorios manuales y mantener el trabajo fluyendo sin problemas.

✅ Ideal para: Gestores de proyectos y equipos multifuncionales que necesitan un sistema todo en uno para planificar proyectos y mantener a todos alineados sin necesidad de realizar seguimientos constantes.

💡 Consejo profesional: El contexto puede perderse rápidamente en los proyectos de software debido a que los requisitos cambian, surgen incidencias y se toman decisiones a mitad del sprint. Con ClickUp Chat, los equipos de desarrollo pueden mantener las discusiones directamente relacionadas con las tareas, los sprints y los lanzamientos. Mantén el trabajo y las conversaciones de tu equipo de desarrollo en un solo lugar con ClickUp Chat.

8. Plantilla de historia de usuario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Divida las necesidades de los usuarios en actividades, tareas y fases de lanzamiento utilizando la plantilla de historias de usuario de ClickUp.

La plantilla de historias de usuario de ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos ágiles a escribir historias de usuario que se sientan directamente conectadas con lo que el usuario realmente necesita.

En primer lugar, te permite definir quién es el usuario y qué quiere conseguir. Por ejemplo, un usuario puede querer realizar el seguimiento de un pedido, reservar una cita, descargar un informe o restablecer una contraseña sin llamar al Soporte.

A partir de ahí, la plantilla correlaciona paso a paso las acciones esperadas del usuario, lo que ayuda a los equipos a comprender cómo se debe utilizar realmente la función en la vida real. Por ejemplo, si la meta es «realizar el seguimiento de mi pedido», las actividades podrían incluir abrir la aplicación, ir a pedidos, realizar la selección de un pedido, ver las actualizaciones de entrega y recibir notificaciones.

Por último, con criterios de aceptación claros, puedes definir qué significa «Terminada», lo que reduce el trabajo adicional causado por expectativas poco claras.

Por qué te encantará esta plantilla:

Define funciones y resultados claros para que todos sepan exactamente qué hay que crear y qué significa el éxito para el usuario.

Prioriza las historias según su impacto, esfuerzo o urgencia para decidir en qué se debe realizar el trabajo ahora y qué puede esperar.

Planifica los lanzamientos por fases para ofrecer valor desde el principio, al tiempo que mantienes la visibilidad de las mejoras futuras.

✅ Ideal para: Equipos de producto y ágiles que desean convertir las necesidades de los usuarios en historias comprobables sin necesidad de reelaborarlas ni ampliar el alcance.

⚡ Archivo de plantillas: Explora las plantillas de marketing de productos de ClickUp para planear campañas de marketing.

✈️ Ventaja de ClickUp: A veces, las ideas para historias de usuario surgen en medio de una discusión o mientras se revisan los comentarios. En ese momento, no tienes que esperar para anotarlas. Con Talk-to-Text, puedes capturar las necesidades de los usuarios en el momento en que te llegan. Todo lo que dices se convierte instantáneamente en texto estructurado dentro de ClickUp. Es una forma perfecta de utilizar la IA para las historias de usuario de los equipos ágiles que piensan más rápido de lo que escriben.

📹 Vea este vídeo para obtener más información sobre las funciones de conversión de voz a texto de ClickUp.

9. Plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Correlaciona todo el flujo de trabajo de notificación, clasificación y resolución de errores con la plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp.

La plantilla de seguimiento de incidencias y errores de ClickUp te ofrece un sistema para gestionar las incidencias mediante un flujo claro de recepción y clasificación que ayuda a los equipos a separar las incidencias reales de los duplicados o las solicitudes de funciones.

Una vez que se confirma un error, este pasa a una lista maestra central de defectos, donde la gravedad (la importancia del error) y la prioridad (lo que debe tratarse primero) guían la toma de decisiones más inteligentes. La propiedad queda clara entre los equipos y el progreso es visible desde la corrección hasta el lanzamiento.

La plantilla también incluye espacio para documentar las limitaciones conocidas y las soluciones alternativas, de modo que los equipos no pierdan tiempo volviendo a discutir el comportamiento esperado. Los procesos claros del equipo descritos en ClickUp Docs mantienen a todos alineados, especialmente a medida que el equipo crece.

Por qué te encantará esta plantilla:

Captura informes de errores utilizando un formulario específico para el envío de errores con resúmenes, pasos detallados, capturas de pantalla y resultados esperados.

Identifica los problemas duplicados desde el principio y enlázalos a los defectos existentes durante la clasificación.

Realice un seguimiento de cada defecto a través de fases definidas, desde la asignación hasta el lanzamiento, con total visibilidad.

✅ Ideal para: Equipos de producto y control de calidad que necesitan un proceso sistemático para la elaboración de informes, clasificación, priorización y resolución de incidencias.

📌 ¿Sabías que...? El 50 % de las organizaciones no miden el coste de las incidencias que llegan a la fase de producción. Solo el 30 % realiza el seguimiento de estos costes, mientras que el 20 % ni siquiera está seguro de hacerlo. Esto significa que las incidencias se lanzan, los usuarios se ven afectados, pero el impacto real en los ingresos, la pérdida de clientes y el tiempo de ingeniería permanece oculto.

10. Plantilla de riesgo de solicitud de funciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Revisa las solicitudes de funciones por complejidad y fuente con la plantilla de riesgo de solicitud de funciones de ClickUp.

La plantilla de riesgo de solicitud de funciones de ClickUp ayuda a recopilar las solicitudes de funciones en un lugar centralizado y a convertirlas en decisiones de producto bien pensadas. Cada solicitud de función se convierte en una tarea en ClickUp, y esa tarea contiene todos los detalles esenciales que tu equipo necesita.

La plantilla tiene una base de datos maestra donde se almacenan todas las solicitudes de funciones en un formato coherente. Aunque las solicitudes provengan de diferentes fuentes, como un correo electrónico de un cliente, un ticket de soporte, una llamada de ventas o un miembro del equipo interno, todo acaba en el mismo sistema, utilizando los mismos campos.

Por qué te encantará esta plantilla:

Agrupa las solicitudes de funciones por niveles de complejidad (Nivel 1: fácil, Nivel 2: moderado y Nivel 3: difícil) para evaluar claramente el esfuerzo, la incertidumbre y el riesgo de entrega.

Organiza las solicitudes por función del producto para identificar tendencias de demanda, carencias y problemas de usabilidad.

Prioriza visualmente las solicitudes de funciones para que las concesiones sean claras y evitar falsas urgencias.

Estandariza todo el flujo de trabajo con un POE integrado que mantiene la coherencia en las decisiones entre los equipos.

✅ Ideal para: Equipos de producto y operaciones que necesitan una forma consciente del riesgo para evaluar y aprobar solicitudes de funciones antes de realizar la confirmación de tiempo de ingeniería.

11. Plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza el seguimiento de las distintas tareas de lanzamiento de productos con la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp.

El lanzamiento de un producto suele implicar muchos aspectos, como la investigación, los mensajes, la fijación de precios, las campañas, la preparación del equipo de ventas, la coordinación interna y la ejecución el día del lanzamiento. La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp divide el lanzamiento del producto en tareas más pequeñas y manejables y, a continuación, las agrupa en diferentes categorías de lanzamiento.

Empieza por validar la demanda mediante análisis de mercado, comprender a la competencia e identificar el público objetivo adecuado utilizando datos reales e información sobre los clientes. A partir de ahí, se finalizan los precios y el posicionamiento de valor, y a continuación se define cómo se debe posicionar y explicar el producto en el mercado.

Las tareas centradas en la ejecución, como las comprobaciones previas al lanzamiento, las actualizaciones de páginas web, los lanzamientos y las campañas, están claramente definidas. Tras el lanzamiento, la plantilla te ayuda a realizar un seguimiento de las primeras métricas de rendimiento y a recopilar comentarios de los clientes, los equipos de ventas y los equipos de soporte.

Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los principales puntos de control del lanzamiento utilizando la vista de hitos para que los responsables puedan centrarse en resultados como las aprobaciones y la preparación.

Colabora directamente en las tareas mediante comentarios, etiquetando a compañeros de equipo y adjuntando archivos, manteniendo todas las discusiones sobre el lanzamiento juntas.

Planifica los plazos de forma clara con las vistas Gantt y Cronograma para comprender el orden de las tareas, las dependencias y el flujo completo de lanzamiento de un vistazo.

✅ Ideal para: Gerentes de producto y equipos de lanzamiento multifuncionales que desean un sistema paso a paso para planificar y realizar el seguimiento de los lanzamientos de productos.

⚡ Archivo de plantillas: Si estás planificando varios lanzamientos de productos o perfeccionando tu proceso con el tiempo, el archivo de plantillas de lanzamiento de productos de ClickUp te ofrece configuraciones listas para usar para diferentes estilos de lanzamiento y necesidades del equipo. Son especialmente útiles cuando se desea un proceso de lanzamiento repetible que aún deje margen para la flexibilidad.

Convierte tu aplicación sin código en un producto listo para enviar con ClickUp.

Las plantillas de Bubble facilitan el desarrollo de aplicaciones sin código. Te proporcionan una estructura ya preparada y una base sólida para convertir tus ideas en productos funcionales sin necesidad de tener amplios conocimientos de código. Para los MVP y los lanzamientos iniciales, ahorran tiempo y esfuerzo.

Pero crear una aplicación es solo la mitad del trabajo. Aún necesitas una planificación clara, un seguimiento de las funciones y una forma de mantenerte organizado a medida que avanzas. Ahí es donde encajan las plantillas altamente personalizables de ClickUp. Te ayudan a correlacionar la lógica de la aplicación y a mantener la ejecución por buen camino a medida que te acercas al lanzamiento.

Al utilizarlas juntas, Bubble y ClickUp crean un flujo de trabajo sin código más fluido, desde la idea hasta el lanzamiento.

Regístrate en ClickUp y sigue avanzando en tu proyecto sin código.