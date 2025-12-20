Cómo identificar lagunas en la documentación del producto

Cuando conoces tu producto al dedillo, es difícil detectar lo que falta.

¿Ese flujo de trabajo aparentemente obvio que usted pasa por alto? Sus usuarios necesitan precisamente esos pasos. ¿La función que usted da por sentado que todo el mundo conoce? La mitad de sus clientes nunca han oído hablar de ella.

Aprender a identificar las lagunas en la documentación del producto significa comprender dónde se atascan los usuarios y por qué sus documentos actuales no resuelven sus problemas.

Afortunadamente, las lagunas en la documentación dejan señales claras; solo hay que saber dónde buscarlas.

En esta entrada del blog, exploraremos esas señales y le mostraremos cómo ClickUp optimiza su proceso de análisis de lagunas en la documentación. 📃

Por qué es fundamental identificar las lagunas en la documentación

Puede tener las mejores herramientas y el equipo más inteligente, pero si la documentación de su producto está incompleta, las cosas pueden salir mal.

Detectar estas deficiencias de rendimiento a tiempo le ayudará a:

Detecta los obstáculos silenciosos que frenan el progreso pero no aparecen en los planes de trabajo.

Proporcione a los nuevos empleados un contexto real en lugar de respuestas incompletas y mensajes dispersos.

Reduzca la necesidad de ofrecer asistencia repetida que consume el tiempo del equipo.

Mantenga el trabajo interfuncional alineado sin necesidad de realizar comprobaciones constantes.

Cree hábitos para actualizar los documentos a medida que las cosas cambian, no después.

💡 Consejo profesional: antes de comenzar un trabajo de documentación importante, realice un análisis DAFO rápido con su equipo interno. Identifique las áreas que se pueden mejorar y en las que el bajo rendimiento en el uso compartido de conocimientos ha ralentizado a los equipos. Esto ayuda a aclarar las metas, alinearse con los recursos humanos y destacar los componentes fundamentales que afectan a la generación de ingresos.

Señales comunes de lagunas en la documentación

Las lagunas en su documentación se reflejan en factores internos y externos, como el comportamiento de los usuarios, los datos de asistencia técnica y las fricciones entre equipos. La clave está en conectar estos puntos antes de que se conviertan en problemas costosos.

Estas son algunas señales a las que debe prestar atención:

El 40 % de tus tickets preguntan sobre la misma integración.

Los usuarios crean trucos elaborados en lugar de utilizar el flujo de trabajo previsto.

Tu equipo dedica la mitad de su tiempo a explicar algo que es evidente.

Las tasas de finalización de la incorporación caen en picado cuando los usuarios abandonan constantemente en el mismo paso.

Los equipos internos solicitan semanalmente las mismas aclaraciones sobre los productos.

Los análisis de búsqueda revelan consultas fallidas incluso cuando los usuarios escriben preguntas obvias.

Se lanzan nuevas funciones, pero la adopción del producto sigue siendo baja.

🧠 Dato curioso: La palabra «documentación » apareció por primera vez en 1753 en los escritos del autor e impresor Samuel Richardson. Proviene del latín documentātiō, que significa «instrucción» o «enseñanza».

Señal que observa Qué significa realmente Laguna en la documentación detrás de ello Tickets de soporte repetidos sobre la misma función Los usuarios no pueden completar una tarea de forma independiente. Guía de paso a paso incompleta o poco clara Los usuarios crean soluciones alternativas o trucos. No se comprende el flujo de trabajo previsto. Los documentos presuponen un conocimiento previo del producto. Los equipos explican lo mismo internamente cada semana. El conocimiento reside en la mente de las personas. Sin referencias internas fiables Abandonos en la incorporación en el mismo paso Los usuarios se encuentran ante una decisión poco clara. Falta de contexto sobre lo que sucede a continuación. Las búsquedas en el Centro de ayuda no arrojan resultados. Incompatibilidad lingüística Los documentos utilizan terminología interna, no el lenguaje de los usuarios. Las funciones se lanzan, pero la adopción sigue siendo baja. Los usuarios no ven el valor Sin explicaciones sobre «por qué es importante» ni casos de uso.

Cómo una mejor documentación impulsa la adopción del producto

Una buena documentación elimina la fricción entre «quiero probar esto» y «esto me da valor».

Estas son algunas de las ventajas más significativas de redactar una mejor documentación técnica. 🗂️

Acorta el tiempo hasta el primer éxito: las instrucciones claras y las guías de inicio rápido permiten a los usuarios obtener resultados valiosos rápidamente.

Reduce el abandono temprano: las explicaciones de las funciones en lenguaje sencillo evitan que los usuarios se queden atascados y abandonen la herramienta.

Genera confianza en los usuarios: los ejemplos paso a paso y los elementos visuales hacen que los nuevos flujos de trabajo resulten menos intimidantes.

Soporte para diferentes estilos de aprendizaje: Los documentos completos ofrecen listas de control rápidas para algunos y guías detalladas para otros.

Minimiza las solicitudes de soporte: las preguntas frecuentes detalladas y las guías de resolución de problemas permiten a los usuarios resolver los problemas de forma independiente.

🔍 ¿Sabías que...? Leer no es una habilidad intuitiva, sino que requiere una enseñanza explícita y estructurada. Si tu documentación da por sentado que los usuarios «lo entenderán por sí mismos», es posible que falten pasos clave para su comprensión.

Cómo detectar información que falta o que no está clara

Encontrar las lagunas en la documentación requiere métodos sistemáticos que revelen exactamente cuáles son las principales dificultades de los usuarios.

Estas son algunas técnicas:

1. Acompañe a su equipo de soporte durante una semana

Las mejores ideas surgen al atender llamadas de Soporte y leer transcripciones de chats en vivo.

Descubrirás las preguntas que hacen que tu equipo se queje porque las responden constantemente. Estas conversaciones revelan los momentos precisos en los que los usuarios se topan con obstáculos.

Y lo que es más importante, tome notas del lenguaje exacto que utilizan los clientes. Sus palabras suelen revelar suposiciones erróneas que contiene su documentación.

📌 Ejemplo: Si su equipo de soporte explica constantemente cómo conectar una herramienta de terceros, pero su documentación solo dice «añada su clave de API», ha encontrado una laguna. Los usuarios suelen tener dificultades para encontrar su clave de API o determinar los permisos correctos.

2. Correlaciona el recorrido del usuario con tu contenido

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes: extraiga los flujos de trabajo principales de su producto y recórralos paso a paso utilizando únicamente su documentación.

A medida que avance, anote cada momento en el que necesite completar los espacios en blanco con sus conocimientos internos. Estas lagunas demuestran que sus documentos dan por sentado un nivel de familiaridad excesivo.

Para cada punto de decisión, pregúntese: ¿Su documentación explica lo que sucede a continuación con suficiente claridad para alguien que nunca ha visto el producto?

📌 Ejemplo: Piense en los procesos de incorporación. Es posible que sus documentos indiquen «configure sus ajustes», pero nunca expliquen qué ocurre si los usuarios se saltan ese paso. ¿Dejan de funcionar las funciones? ¿Se obtienen valores predeterminados? Esta ambigüedad crea confusión y frena a los usuarios.

3. Analice los patrones de comportamiento de búsqueda

Los análisis de búsqueda de su sitio de documentación revelan información que su equipo de contenido nunca conoce. Busque consultas que no arrojen resultados o que obliguen a los usuarios a hacer clic en cinco páginas diferentes.

Otra señal a la que debes prestar atención es la diferencia entre los términos que escriben las personas y los títulos de tus artículos.

📌 Ejemplo: Observa que los usuarios buscan con frecuencia «eliminar mi cuenta» en su Centro de ayuda, pero la búsqueda no arroja ningún resultado. Tras analizar los datos de búsqueda, se da cuenta de que el artículo relevante tiene el título «Gestionar las preferencias del ciclo de vida del usuario». Debido a esta discrepancia, los usuarios abandonan la página o envían tickets de soporte innecesarios.

4. Cree un sistema de inventario de lagunas

Una vez que haya recopilado toda esta información, documente cada descubrimiento en una ubicación centralizada. Incluya la fuente, la necesidad específica del usuario y el estado actual de la documentación.

Por último, clasifique cada laguna en función de su frecuencia y su impacto en la empresa. Este enfoque sistemático transforma observaciones dispersas en prioridades viables que mejoran la experiencia del usuario.

📌 Ejemplo: Encuentras tickets de soporte repetidos sobre «cómo exportar datos de proyectos», pero no existe ningún artículo al respecto. Registras la laguna con las fuentes (tickets, chat del equipo), defines la necesidad del usuario y anotas los documentos que faltan. Dado que ha generado más de 50 tickets y afecta a la retención, se le ha asignado una alta prioridad para el próximo sprint.

🚀 Ventaja de ClickUp: Una de las formas más rápidas de identificar las lagunas en la documentación es simplemente preguntar directamente a su entorno de trabajo. ClickUp Brain puede analizar las tareas, las notas de lanzamiento, los tickets de soporte y los comentarios de los clientes que ya se encuentran en su entorno de trabajo. Encuentre las lagunas en su documentación y asegúrese de que esté actualizada con ClickUp Brain. Así es como te ayuda: Señala las versiones que se han lanzado sin documentación de soporte.

Conecta los comentarios de los clientes y las tendencias de los tickets con los documentos que faltan o son deficientes.

Destaca patrones que los humanos suelen pasar por alto durante las revisiones manuales.

Convierte la identificación de lagunas en un proceso repetible y que requiere poco esfuerzo.

📌 Ejemplo de indicación: ¿Qué lanzamientos de productos de los últimos 14 días no tienen documentación enlazada?

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Quiere organizarse sin tener que hacer el trabajo pesado? Utilice la plantilla de análisis de deficiencias de ClickUp para realizar un seguimiento sistemático de sus conclusiones. La plantilla de análisis de deficiencias incluye secciones predefinidas para fuentes, necesidades de los usuarios, estado actual y clasificación por prioridades, con el fin de convertir sus observaciones en mejoras prácticas.

Pasos para realizar un análisis de deficiencias en la documentación

Realizar un análisis de las deficiencias de la documentación puede resultar abrumador hasta que se divide en partes más manejables.

Veamos este proceso con un ejemplo real: trabajas en una empresa de SaaS dedicada a la gestión de proyectos, donde el equipo de éxito del cliente recibe constantemente las mismas preguntas sobre las funciones de colaboración en equipo. 👥

Paso n.º 1: Defina su alcance y sus objetivos

Ahora bien, no puedes analizar todo a la vez sin volverte loco. Empieza poco a poco: elige el área que te cause más problemas y céntrate primero en ella.

Tu misión aquí es muy clara: reducir las solicitudes de soporte relacionadas con la colaboración de 200 al mes a menos de 50 en ocho semanas. Tener este objetivo específico te ayuda a determinar qué lagunas son importantes y cuáles solo lo parecen.

🚀 Ventaja de ClickUp: Establece un objetivo por adelantado con ClickUp Metas. Puedes crear una meta medible como «Reducir los tickets de soporte relacionados con la colaboración de 200 a 50 en 8 semanas» y dividirla en partes más pequeñas.

Paso n.º 2: Reúna sus fuentes de datos

Te interesará recopilar pistas de todos los lugares en los que los usuarios interactúan con tu producto y tu documentación.

Empieza por extraer los tickets de soporte de los últimos 90 días etiquetados con «colaboración». A continuación, accede a tus análisis de documentación para ver qué artículos sobre colaboración reciben mucho tráfico, pero los usuarios abandonan la página justo después de leerlos.

Esto es lo que puede descubrir: el 40 % de los tickets de colaboración son de personas que no entienden nada sobre los ajustes de permisos, el 30 % no sabe cómo compartir archivos y el 20 % se ahoga en un caos de notificaciones. Mientras tanto, su análisis de deficiencias revela que los usuarios pasan nada menos que 30 segundos en su página «Permisos del equipo» antes de rendirse y marcharse.

🚀 Ventaja de ClickUp: Cree un panel de control de ClickUp para realizar el seguimiento de los tickets de asistencia relacionados con la colaboración. Clasifíquelos por tipo de problema y volumen para poder identificar rápidamente qué áreas problemáticas están aumentando y requieren una documentación más sólida.

Escuche la opinión de un usuario real:

Nos dimos cuenta de que nos faltaba una forma eficaz de realizar el seguimiento de las tareas y que no teníamos una visión clara de lo que hacía el equipo de producto, así que empezamos a buscar una nueva plataforma. Entonces encontramos ClickUp. La plataforma era la combinación perfecta: ni demasiado técnica y confusa, ni demasiado básica. Nos daba la flexibilidad necesaria para crear, mover y organizar equipos y proyectos a nuestra manera.

Nos dimos cuenta de que nos faltaba una forma eficaz de realizar el seguimiento de las tareas y que no teníamos una vista clara de lo que hacía el equipo de producto, así que empezamos a buscar una nueva plataforma. Entonces encontramos ClickUp. La plataforma era la combinación perfecta: ni demasiado técnica y confusa, ni demasiado básica. Nos daba la flexibilidad necesaria para crear, mover y organizar equipos y proyectos a nuestra manera.

Paso n.º 3: Clasifique y priorice sus hallazgos

Muy bien, ahora que tienes una montaña de datos, es hora de darles sentido. Agrupa los problemas similares y clasifícalos según la frecuencia con la que se producen y el perjuicio que causan a tu empresa.

Los ajustes de permisos son claramente la villana aquí.

Son los que generan más tickets e impiden que los equipos colaboren de forma eficaz, lo cual es el USP de su producto. El intercambio de archivos ocupa el segundo lugar, mientras que las preferencias de notificaciones son molestas, pero no impiden por completo que los usuarios realicen sus tareas.

💡 Consejo profesional: Combine formatos para adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje. Incorpore GIF para pasos visuales rápidos, vídeos cortos para flujos complejos, preguntas frecuentes plegables para los que leen por encima y fragmentos de código o tablas para usuarios avanzados. Incluso puede crear un PRD con una combinación de estos formatos.

Paso n.º 4: Crea elementos con propietarios y plazos

Aquí es donde la mayoría de los equipos suelen fallar. No se limite a decir: «Oye, mejoremos los documentos de colaboración». Sea muy específico sobre quién hace qué y cuándo.

En nuestro ejemplo, podría pedir a su redactor técnico que cree una guía paso a paso sobre los permisos con capturas de pantalla para la tercera semana.

Tu gestor de productos aborda la sección de resolución de problemas relacionada con el uso compartido de archivos que faltaba en la quinta semana. Y tu redactor de UX reescribe esas confusas explicaciones sobre los ajustes de las notificaciones en la séptima semana. ¿Ves lo claro que queda todo?

🔍 ¿Sabías que...? Cuando creas documentación en vídeo, añadir subtítulos ayuda a los usuarios con dificultades auditivas. Se ha demostrado que también mejoran el vocabulario, la capacidad de lectura y la concentración del público oyente. Además, los estudios de seguimiento ocular indican que los subtítulos se leen y procesan sin esfuerzo, lo que sugiere que añadirlos a las guías paso a paso o a los tutoriales de productos mejora la claridad sin aumentar la carga cognitiva.

Paso n.º 5: Implemente los cambios y mida la satisfacción del cliente

Una vez que haya publicado su nuevo y brillante contenido, deberá realizar un seguimiento para comprobar si está funcionando.

Supervise las métricas de éxito de forma continua durante al menos 30 días y segmente los datos por artículo, fase del recorrido del usuario o incluso área de producto para detectar patrones.

Si un artículo sigue teniendo un rendimiento inferior al esperado o los usuarios continúan haciendo la misma pregunta de diferentes maneras, considere la posibilidad de modificar los titulares, añadir ejemplos o reestructurar el contenido. La documentación nunca está «terminada», sino que evoluciona con su producto y los modelos mentales de sus usuarios.

🚀 Ventaja de ClickUp: configura una automatización de ClickUp que desencadene una tarea de seguimiento dos semanas después de marcar un documento como «Publicado». De esta forma, te acordarás de comprobar si han disminuido las solicitudes de asistencia o si los usuarios siguen teniendo dudas.

Cómo medir la eficacia de la documentación

Para medir la eficacia de la documentación es necesario realizar un seguimiento tanto de las métricas cuantitativas como de los comentarios cualitativos, con el fin de comprender el comportamiento y la satisfacción de los usuarios.

Las métricas clave para realizar el seguimiento de las tendencias del mercado dentro de su software de documentación técnica incluyen:

Análisis de uso: visitas a la página, tiempo dedicado, tasas de rebote y secciones más/menos visitadas.

Reducción de tickets de soporte: Menos solicitudes al servicio de asistencia técnica para temas bien documentados.

Patrones de búsqueda: qué buscan los usuarios y si encuentran respuestas.

Mejora de la experiencia del cliente: Mejora del CSAT (índice de satisfacción del cliente) o del CES (índice de esfuerzo del cliente) a partir de una encuesta contextualizada.

Recopile comentarios de los usuarios con:

Encuestas de salida en las que se pregunta «¿Le ha ayudado esto a realizar su tarea?».

Los botones de comentarios se encuentran en cada página de la documentación.

Entrevistas a usuarios para comprender los puntos débiles y las deficiencias en el flujo de trabajo.

🧩 Una red de seguridad silenciosa para mantener la precisión de los documentos a medida que evoluciona su producto.

A medida que su producto cambia, lo más difícil de la documentación no es escribir, sino mantener todo sincronizado. Aquí es donde los Superagentes de ClickUp resultan realmente útiles. Supervisan sus entornos de trabajo en busca de cambios en las tareas, lanzamientos o requisitos, y luego muestran los documentos o áreas de conocimiento que podrían necesitar actualizaciones.

En lugar de depender de la memoria o de recordatorios dispersos, recibirá una señal constante que avisará a su equipo antes de que la información obsoleta se convierta en un problema. Considérelo como un sistema de advertencia temprana para la deriva de la documentación, una forma de mantener un alto nivel de precisión sin añadir más procesos ni gastos generales.

Cree agentes de IA personalizados y sin código con ClickUp.

🚀 Ventaja de ClickUp: Utilice los formularios de ClickUp para recopilar comentarios en tiempo real. Cree un formulario sencillo en el que se pregunte a los usuarios si el contenido les ha resultado útil, qué les falta o en qué se han atascado. Incorpore el formulario al final de su documentación y realice el envío de las respuestas a su equipo de documentación al instante, para que las mejoras comiencen tan pronto como se reciban los comentarios. Indicadores de éxito: Reducción del tiempo de amortización para los nuevos usuarios.

Mayores tasas de adopción de funciones para capacidades documentadas.

Mejora de las tasas de finalización de la incorporación de usuarios .

Opiniones positivas en los comentarios y reseñas de los usuarios.

💡 Consejo profesional: añada indicadores de progreso tipo lista de control a los tutoriales más largos o a las guías de incorporación. Permita a los usuarios marcar los pasos a medida que avanzan para crear una sensación de logro y reducir la sobrecarga cognitiva. Además, esto servirá como herramienta de análisis de deficiencias a la hora de supervisar el impacto de la documentación.

Por qué ClickUp es tu mejor opción para una gestión de documentación sin estrés

El software de gestión de productos de ClickUp integra la documentación en el mismo flujo de trabajo que el resto de elementos. De este modo, las actualizaciones se producen a medida que el producto evoluciona, en lugar de como un parche de última hora.

A continuación te explicamos cómo utilizarlo para la planificación estratégica. 🛠️

Cree guías que no queden ocultas

Crea guías de productos estructuradas y colaborativas con ClickUp Docs

ClickUp Docs le permite crear guías de ayuda, tutoriales de productos y preguntas frecuentes internas con una estructura integrada: páginas anidadas, encabezados plegables, tablas y formato de texto enriquecido.

Supongamos que su equipo va a lanzar un nuevo sistema de notificaciones.

El responsable de documentación crea un documento dividido en secciones dentro de la carpeta de funciones en ClickUp: Panorámica, Configuración, Reglas de notificación y Eventos personalizados. Asigna un comentario al gestor de productos en la sección Eventos personalizados para su validación y lo envía al equipo de soporte para que añada los problemas conocidos notificados en la versión beta. Todos los comentarios se realizan dentro del documento sin necesidad de enviar mensajes ni crear versiones.

Estandarice sin ralentizar el proceso

No es necesario empezar desde cero cada vez.

Obtenga una plantilla gratuita Aclare los roles y responsabilidades desde el principio utilizando la plantilla de documentación de proyectos de ClickUp.

La plantilla de documentación de proyectos de ClickUp le ofrece un sistema prediseñado para gestionar toda la documentación de sus productos en un solo lugar.

En la parte superior, puede introducir el nombre del proyecto, el responsable y la fecha de envío. A continuación, hay una sección de equipo que le permite crear una lista de cada colaborador, junto con su foto, título y responsabilidades.

¿Ha detectado algún problema? Asígnalo allí mismo.

No debería tener que salir de un documento, abrir una nueva herramienta y crear un ticket solo para solucionar un pequeño problema.

En ClickUp Docs, puede resaltar el texto obsoleto y convertirlo en una tarea de ClickUp con una descripción, personas asignadas, indicador de prioridad y subtareas.

Asigna correcciones de documentación utilizando las tareas de ClickUp dentro de Docs.

Supongamos que el nuevo flujo de facturación introduce una calculadora de precios que no aparece en su documentación actual. Un miembro del equipo de atención al cliente que revisa el flujo destaca la sección que falta en ClickUp Docs, crea una tarea a partir de ella y la asigna al propietario del documento con una nota: «Añadir lógica de la calculadora + límites de uso».

La tarea aparece ahora en el tablero de sprints de documentación, lista para ser priorizada junto con las tareas de desarrollo y control de calidad.

💡 Consejo profesional: Aplica una plantilla de documentación técnica al ajustar formatos repetibles, como referencias de API o guías de configuración. Acelerará la redacción y las revisiones, especialmente en equipos grandes.

Realice un seguimiento del trabajo documental como parte del sprint (porque lo es).

Los documentos suelen quedar relegados al final del sprint o, lo que es peor, se olvidan por completo.

Planifique y gestione los documentos entregables utilizando la vista Lista de ClickUp.

La vista Lista de ClickUp le permite delimitar el trabajo documental con propietarios, plazos y prioridades claros. A continuación, cambie a la vista Tablero en ClickUp para realizar revisiones y mantener el trabajo en marcha.

Por ejemplo, estás actualizando todos los documentos de funciones afectados por un nuevo marco de interfaz de usuario. Creas una nueva lista utilizando una plantilla de gestión de productos y etiquetas cada tarea por área de función (como paneles, filtros y exportaciones).

Asigna revisores del producto y del Soporte, y luego utiliza la vista Tablero para ejecutar la sincronización semanal de documentos, moviendo las tareas a través de «Borrador», «Revisado» y «Listo para publicar».

Además, con ClickUp Agents, también puede automatizar los recordatorios de revisión de documentos, detectar documentos relacionados con lanzamientos recientes de funciones y enviar las lagunas al redactor adecuado, sin necesidad de realizar un seguimiento manual.

⚡ Archivo de plantillas: utilice la plantilla de notas de lanzamiento de ClickUp como plantilla de análisis de deficiencias para capturar rápidamente los cambios en las funciones del producto, las correcciones de errores y las mejoras. La plantilla de notas de lanzamiento le permite enlazar las actualizaciones con las tareas, asignar revisores y colaborar con los equipos de producto, control de calidad y marketing en un único entorno de trabajo.

Limpia, aclara y crea más rápido

Los documentos suelen comenzar con información sin procesar, como notas técnicas, listas con viñetas o borradores a medio terminar. En lugar de pasar horas reescribiéndolos, puede utilizar ClickUp Brain para limpiarlos, reescribir las secciones confusas o convertir los fragmentos en pasos completos con instrucciones.

Utilice ClickUp Brain para crear pasos, guías y tutoriales en cuestión de segundos.

Supongamos que un desarrollador añade notas sobre cómo afecta un cambio en los permisos a los roles heredados. Son detalladas, pero difíciles de seguir. Resalta el bloque, pide a ClickUp Brain que lo simplifique y se convertirá en una explicación clara que los usuarios podrán seguir.

Un ejemplo de indicación sería: Simplifique esta explicación técnica para los usuarios finales. Deje claro cómo afecta el cambio de permisos a los roles heredados sin utilizar jerga técnica.

Actualice su documentación con indicaciones en lenguaje natural utilizando ClickUp Brain.

Quizás haya incluido algunos puntos clave en un borrador, pero aún no haya podido convertirlos en frases completas. Pida a ClickUp Brain que genere una guía práctica a partir de esos puntos clave.

Te proporcionará un primer borrador sobre el que trabajar, lo que te permitirá ahorrar tiempo durante la edición.

📮ClickUp Insight: Solo el 12 % de los encuestados utiliza las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo nivel de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas conversacionales independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basándose en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únase al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra aplicación integral para el trabajo!

Mantenga los documentos vinculados al producto al que dan soporte.

Mantenga sincronizados los documentos de ClickUp enlazándolos al trabajo que impulsa las actualizaciones.

Cuando la documentación vive aislada, se desvía. Las funciones cambian, pero los documentos permanecen iguales.

En ClickUp, puede vincular documentos directamente a tareas u otros documentos para estar al tanto de los lanzamientos y las revisiones, y no perder nunca su documentación. De esta forma, cuando una tarea se cierra o se retrasa, su equipo de documentación se mantiene informado automáticamente.

Supongamos que el equipo de ingeniería elimina la posibilidad de duplicar proyectos archivados. La tarea de lanzamiento relacionada está enlazada con el documento de política interna y con la guía externa dirigida a los usuarios. Tan pronto como la tarea llega a la fase de control de calidad, se notifica a ambos redactores, que se encargan de las actualizaciones que se les han asignado antes de que el cambio entre en vigor.

Además, ClickUp Brain te ayuda a conectar tu entorno de trabajo. Solo tienes que preguntar: «¿Qué otros documentos o tareas mencionan los permisos de proyectos archivados?», y aparecerán elementos relacionados, como notas de versiones anteriores, preguntas frecuentes internas e incluso comentarios de clientes, para que tus actualizaciones tengan en cuenta el contexto.

Deje que ClickUp se encargue a partir de aquí

Los documentos nunca están realmente terminados. Las funciones evolucionan, los procesos cambian y surgen lagunas.

ClickUp convierte la documentación en una herramienta estratégica.

Traza los procesos actuales, define la descripción de las deficiencias y planifica el estado futuro deseado. Con ClickUp Brain, obtienes todas las soluciones posibles para descubrir información valiosa, realizar la automatización de las actualizaciones y crear un informe de análisis de deficiencias repetible.

Tanto si desea mejorar la satisfacción de los clientes como si quiere apoyar a toda la empresa, un análisis eficaz de las deficiencias le ayudará a asignar los recursos donde más se necesitan. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes

El análisis de lagunas en la documentación es el proceso de identificar contenido que falta, está desactualizado o no está claro en los documentos de su producto y que impide a los usuarios obtener valor o causa confusión interna.

Entre los signos más comunes se incluyen las solicitudes de soporte repetidas, el abandono de los usuarios durante la incorporación, la baja adopción de funciones y las consultas de búsqueda que no arrojan resultados útiles.

Comience con los datos de soporte, acompañe a su equipo de soporte, recorra los flujos de trabajo utilizando únicamente sus documentos y analice las consultas de búsqueda internas para detectar expectativas no cumplidas.