12 plantillas de documento de requisitos del producto (PRD) en Word y Docs

Como persona que ha trabajado durante años en diversos equipos de producto, empresariales y técnicos, sé de primera mano lo importante que es un buen documento de requisitos del producto (PRD) para cualquier gestor de producto. Es la base de la comunicación entre usted, su equipo de desarrollo de productos y todas las partes interesadas asociadas.

Pero un buen PRD debe seguir ciertos estándares y presentar detalles específicos para que sea realmente eficaz. ¡Ahí es donde entran en juego las plantillas PRD!

Permítame compartir mi lista de 12 plantillas de documentos de requisitos de producto que puede adaptar a su gusto. El uso de estas plantillas garantiza un proceso de desarrollo de productos más fluido y eficiente.

¡Empecemos!

¿Qué es un documento de requisitos del producto?

Un documento de requisitos del producto (PRD) es un documento de alto nivel que abarca todo lo que los miembros de su equipo necesitan saber sobre un producto.

Se trata tanto de un documento vivo, que se actualiza cuando cambian los requisitos del producto, como de una fuente única de verdad (SSOT), un recurso al que pueden recurrir todas las personas involucradas en el producto para obtener orientación.

A diferencia de las hojas de ruta de productos o los perfiles de usuario, que pueden ayudarte a perfeccionar tu visión del producto, un PRD describe las especificaciones funcionales que debe cumplir tu nuevo producto. ¿Para quién es? ¿Qué finalidad tiene? ¿Y quién es responsable de cada componente?

Un PRD debe guiar a su equipo a lo largo de todo el proceso de desarrollo del producto, desde el punto de partida hasta la fecha de lanzamiento con objetivo. También debe incluir hitos específicos y métricas de éxito o indicadores clave de rendimiento ( KPI ) que utilizará para determinar el éxito del producto.

Pero, ¿cómo se puede reunir todo en un solo documento? El uso de una plantilla PRD garantiza que el documento de requisitos del producto contenga toda la información importante y se presente en un formato claro y coherente.

Además, trabajar con una plantilla PRD le ahorra tener que crear un nuevo documento desde cero cada vez que vuelve a iniciar el proceso.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla PRD?

Una buena plantilla de documento de requisitos del producto es aquella que es fácil de entender y se puede actualizar a medida que se añaden nuevas funciones o casos de uso. Un PRD con demasiado detalle puede resultar demasiado rígido o difícil de seguir, pero uno sin suficiente información puede dar lugar a errores y malentendidos. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. ⚖️

Los PRD suelen ser utilizados por equipos de desarrollo ágiles, que dan prioridad a un enfoque flexible del desarrollo de productos con múltiples iteraciones a lo largo del proceso.

Es importante incluir criterios relacionados con la seguridad y la funcionalidad. De esta forma, los gestores de producto sabrán cuándo está listo para lanzar el producto, así como las métricas de éxito y los KPI. Pero no pasa nada si no tiene todos los detalles que necesita por adelantado.

Si dispone de diagramas de flujo de usuarios o maquetas, inclúyalos; de lo contrario, puede dejarlos como preguntas abiertas a las que usted o los gestores de producto puedan volver más adelante.

Por último, dado que su PRD es un documento vivo, asegúrese de que su plantilla tenga control de versiones para poder volver a una versión anterior del documento si es necesario.

12 plantillas de requisitos del producto (plantillas PRD)

Crear un documento de requisitos de producto eficaz le pondrá en el buen camino para crear un producto excelente. Utilice una de estas 12 plantillas gratuitas para empezar.

1. Plantilla de documento de requisitos del producto de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla PRD de ClickUp

Esta plantilla de documento de requisitos del producto (PRD) de ClickUp es una plantilla fácil de usar para principiantes que puede utilizar para crear un documento de requisitos del producto, incluso si nunca ha hecho uno antes. Tiene seis páginas que cubren aspectos importantes del producto, como perfiles y historias de usuarios, criterios de lanzamiento y diseños.

La página Criterios de lanzamiento incluye indicaciones útiles como «¿Qué criterios deben cumplirse para validar que el producto funciona como debería?». Un ejemplo es «El usuario debe poder cambiar sus formas de pago de suscripción».

Por supuesto, usted o el equipo de desarrollo de productos pueden reordenar las páginas de la plantilla y sustituir el texto por sus propias palabras. Esto ayuda a garantizar que todo se ajuste a su proceso de desarrollo.

Esta plantilla se centra en el «quién, qué, por qué, cuándo y cómo» del desarrollo de productos, y favorece la colaboración entre el equipo de diseño de productos y el equipo de ingeniería.

2. Plantilla de requisitos de producto de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de requisitos del producto de ClickUp

Esta plantilla de requisitos de producto de ClickUp tiene compatibilidad con ClickUp Spaces, una herramienta basada en la nube que le permite trabajar de forma colaborativa entre varios departamentos. Esta plantilla de documento de requisitos de producto es ideal para productos con múltiples funciones, ya que puede establecer un estado, una descripción y un mes de lanzamiento para cada función individual.

Crea tus propios campos personalizados, cambia entre los tipos de vista Tablero y Lista, y elige entre un intervalo de opciones de estado, desde Completada hasta Necesita revisión.

Esta plantilla PRD funciona con siete ClickApps, entre las que se incluyen Control de tiempo, Hitos, Prioridades y Advertencia de dependencia. Además, cuenta con control de versiones para que puedas realizar un seguimiento de tus decisiones y volver a una versión anterior del documento si lo necesitas. 👀

ClickUp Espacios también ofrece flujos de trabajo personalizados y un control granular de los permisos para que puedas especificar quién tiene acceso a qué funciones.

3. Plantilla de documento de requisitos empresariales de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de documento de requisitos empresariales de ClickUp

La plantilla de documento de requisitos empresariales de ClickUp se centra en crear una solución para una necesidad o un problema empresarial. Incluye 11 páginas que desglosan la plantilla del documento de requisitos del producto en temas fáciles de seguir, tales como:

Resumen ejecutivo

Objetivos del proyecto

Alcance del proyecto

Análisis de coste-beneficio

Aunque es similar a una plantilla PRD, su caso de uso es ligeramente diferente, ya que se centra más en las necesidades de una empresa que en las del usuario final. ¿Cómo se alinea el producto con las metas y valores generales de la empresa y qué propósito cumple?

Al igual que con otras plantillas de ClickUp, puede animar su plantilla con emojis, lo que le ayudará a romper el flujo con señales visuales y transmitir el tono o la voz de la marca a todo el equipo de desarrollo. ✨

Se trata de una plantilla fácil de usar para principiantes, por lo que no es necesario tener experiencia en la redacción de BRD para empezar. Solo tiene que seguir el esquema y trabajar en cada sección una por una para obtener el mejor proceso de desarrollo.

4. Plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp

Esta plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp le ayuda a crear una lista de tareas pendientes que deben cumplirse antes de completar un proyecto. Ofrece cuatro opciones de estado en el proceso de desarrollo, como «En espera» y «En curso», y cinco campos personalizados que puede utilizar para mostrar aspectos como el porcentaje de finalización y los entregables.

Cada tarea de su lista de tareas pendientes se puede dividir en subtareas con una fecha de inicio y una fecha límite, y hay campos individuales para designar a la persona asignada y al aprobador. También puede cambiar entre cuatro tipos de vista diferentes, incluyendo una lista de requisitos, un diagrama de Gantt y una guía de inicio.

Aunque seguirá necesitando un PRD que sirva como única fuente de información veraz sobre su producto, el uso de esta plantilla de documento de requisitos del proyecto puede ayudarle a salvar la distancia entre un documento informativo y una lista de tareas prácticas.

5. Plantilla de requisitos del sistema de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de requisitos del sistema de ClickUp

Esta plantilla de requisitos del sistema de ClickUp está diseñada para ayudarle a documentar los requisitos de software de un proyecto. Con solo dos páginas, esta plantilla de documento de requisitos del producto está pensada para proporcionar una panorámica breve pero concisa de las necesidades de su equipo de software.

Empiece por rellenar el resumen de requisitos con detalles sobre su objetivo, el alcance del proyecto y el mercado objetivo, y luego añada notas adicionales sobre el contexto del producto, el diseño y la implementación, y el entorno operativo.

Utilice esta plantilla gratuita como herramienta independiente de gestión de productos o como punto de partida para crear un documento de requisitos de producto más completo para su equipo de desarrollo.

6. Plantilla de requisitos de informe de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de requisitos de informe de ClickUp

La plantilla de requisitos de informes de ClickUp está diseñada para ayudarte a solicitar un informe a otro miembro del equipo, describiendo toda la información que deseas que incluya. Aunque no es exactamente una plantilla de documento de requisitos de producto, cumple una función similar al establecer expectativas claras para eliminar malentendidos.

Empieza describiendo el propósito del informe en unas pocas frases y, a continuación, rellena la tabla con el nombre del solicitante, el departamento y el tipo de informe. Una vez hecho esto, actualiza el encabezado con el nombre y el logotipo de tu empresa y elimina las indicaciones para que tenga un aspecto limpio y profesional. 🤩

El uso de un software de gestión de documentos para mantener sus PRD e informes en un solo lugar ayuda a su equipo a trabajar más rápido y reduce la posibilidad de cometer errores.

7. Plantilla de documento de resumen del producto de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de documento de resumen del producto de ClickUp

Esta plantilla de documento de resumen de producto de ClickUp contiene una plantilla para rellenar que permite a todos los miembros de su equipo de producto estar en sintonía con su proyecto. Comenzará escribiendo una breve explicación o resumen de dos páginas y, a continuación, pasará al plan de lanzamiento, las especificaciones funcionales y otros aspectos de su proyecto.

Puede incrustar prototipos y esquemas, añadir comentarios y opiniones en los márgenes y asignar tareas a los miembros del equipo sin salir del documento.

Incluso hay espacio para apéndices. Aunque puede añadir tantas páginas como desee, esta plantilla le ahorrará tener que escribir todo el libro. 📚

Esta plantilla gratuita es ideal para proyectos con equipos multifuncionales, ya que todos pueden acceder a la misma información detallada desde un entorno de trabajo compartido en tiempo real.

8. Plantilla de matriz de funciones del producto ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de matriz de funciones del producto ClickUp

La plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos de productos a elegir en qué producto trabajar a continuación, comparando sus requisitos de funciones en una práctica matriz visual.

Por ejemplo, puede comparar modelos de teléfonos inteligentes introduciendo su tipo de CPU, tamaño de RAM y resolución de pantalla. Una vez que haya introducido todos los detalles, alterne entre diferentes tipos de vista, como funciones de software, funciones de hardware y elementos visuales. Además, puede utilizar etiquetas de estado codificadas por colores, como «Completo» o «Nuevo modelo», o realizar un seguimiento del progreso o el estado actual en campos personalizados seleccionados.

Utilice esta plantilla junto con las plantillas de ingeniería para decidir en qué centrarse a continuación y pasar de la fase de planificación al desarrollo final del producto.

9. Plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp es una plantilla avanzada diseñada para ayudarte a lograr un lanzamiento de producto exitoso. Divide las tareas en categorías como «Análisis de mercado», «Precios» y «Mensajes», y utiliza el campo de estado para marcarlas como «Pendiente», «Completada» o «En curso».

También puede establecer una fecha de inicio, una fecha límite y una duración, y asignar un miembro del equipo a cada tarea. Además, marque las tareas con una bandera roja o amarilla para indicar su prioridad.

Esta plantilla le permite cambiar entre seis tipos de vista, incluyendo un diagrama de Gantt, un cronograma y una lista de actividades.

Entre los campos personalizados y los códigos de colores, esta lista de control para el lanzamiento de productos debe incluir todo lo que su equipo de marketing de productos necesita para un lanzamiento exitoso.

10. Plantilla de estrategia de producto de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de estrategia de producto de ClickUp

La plantilla de estrategia de producto de ClickUp puede servir como fuente única de información veraz sobre su producto, independientemente de la fase del ciclo de vida en la que se encuentre.

Utilice el campo de estado para marcar las funciones como «En curso», «En espera», «Abierta» o «Completada», y asigne cada función a una categoría, como «Compromiso», «Crecimiento de usuarios», «Contenido» o «Usabilidad».

Cada tarea puede tener una fecha de inicio, una fecha límite y una fecha de lanzamiento, y puede asignarse a un jefe de equipo. Utilice el campo «Esfuerzo» para designar una tarea como de dificultad alta, baja o media. A continuación, ordene o agrupe su lista por prioridad, esfuerzo, funciones activas y otros atributos.

Esta plantilla avanzada de ClickUp ofrece más herramientas que muchas otras plantillas, incluida la automatización que permite configurar un campo personalizado cuando se crea una tarea. Incluso hay un formulario de envío integrado que facilita a los miembros del equipo sugerir nuevas funciones.

11. Plantilla de documento de requisitos del producto de Microsoft Word de SampleTemplates

a través de Microsoft Word

Al igual que un explorador experimentado, hasta ahora ha superado con éxito los retos del desarrollo de productos. Ahora es el momento de llevar su experiencia al siguiente nivel.

La plantilla de documento de requisitos del producto de Microsoft Word de SampleTemplates es la mejor solución para obtener una herramienta detallada, que le garantiza no dejar ningún cabo suelto en su búsqueda de la excelencia del producto.

Esta plantilla de documento de requisitos del producto de SampleTemplates es una herramienta completa que ayuda a comprender el propósito de un producto, cómo funciona, sus requisitos funcionales, su finalidad técnica y su ámbito de uso, así como las limitaciones, supuestos y dependencias.

La plantilla sirve como guía de referencia para los equipos de desarrollo de productos, las partes interesadas, los desarrolladores de productos y los diseñadores, lo que garantiza una comprensión clara y una alineación con las historias de los usuarios o el resultado deseado del producto.

12. Plantilla PRD de Documentos de Google

a través de Documentos de Google

Esta plantilla PRD de Documentos de Google es un documento intuitivo y flexible, perfecto para gestionar y colaborar fácilmente en los requisitos de su producto.

La plantilla aprovecha al máximo las funciones de actualización en tiempo real, uso compartido y edición colaborativa de los Documentos de Google. Esto la convierte en la opción ideal para equipos que trabajan a distancia o cuyos miembros se encuentran repartidos por diferentes ubicaciones.

Además, esta plantilla se integra perfectamente con otras aplicaciones y herramientas de Google, lo que garantiza un flujo de trabajo fluido. Además, está disponible en cualquier lugar donde tenga acceso a Internet. Así, independientemente de dónde se encuentre, su PRD estará a solo unos clics de distancia.

Preguntas frecuentes sobre el documento de requisitos del producto

¿Cómo se establece el formato de un PRD?

El formato de un PRD requiere varios componentes clave. Por lo general, se empieza con una introducción en la que se explica qué es el producto y cuál es su finalidad. A continuación, se incluyen secciones en las que se detalla el alcance del producto, las necesidades a las que da respuesta y las funciones necesarias. Si es posible, incluya historias de usuarios para ofrecer una perspectiva y crear un contexto más sólido. Los requisitos deben estar claramente definidos y divididos en funcionales y no funcionales. No olvide incluir cronogramas, hitos y métricas de éxito que establezcan la hoja de ruta para el desarrollo y los criterios para medir el éxito.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar un PRD?

El uso de un PRD garantiza que todas las personas involucradas en el proyecto comprendan claramente los requisitos y las metas del producto. Alinea a los miembros del equipo, maximiza la eficiencia al reducir los malentendidos y ayuda a establecer y gestionar las expectativas. Los PRD también ayudan a que todos se responsabilicen, ya que asignan claramente las responsabilidades y las tareas. Por último, actúan como un documento vivo que puede modificarse a medida que el producto evoluciona, por lo que siguen siendo relevantes durante todo el desarrollo.

¿Cuáles son los retos que plantea el uso de un PRD?

Los PRD pueden ser bastante completos, y crear uno sólido puede llevar bastante tiempo y esfuerzo. También pueden ser difíciles de mantener actualizados, especialmente en un proyecto dinámico en el que las metas y requisitos del producto pueden cambiar con frecuencia. Además, puede resultar complicado mantener la flexibilidad y la adaptabilidad al tiempo que se siguen las directrices que establece un PRD. Asimismo, aunque el objetivo de un PRD es evitar malentendidos, es posible que surjan diferentes interpretaciones de los requisitos, lo que puede dar lugar a posibles conflictos o desajustes.

¿Qué debo incluir en un PRD?

Un PRD bien elaborado debe incluir un objetivo o propósito claro del producto, el público objetivo, la descripción del producto, las funciones y funcionalidades necesarias para alcanzar los objetivos, las limitaciones, las dependencias y cualquier suposición que se haga. Además, debe incluir métricas de éxito, cronogramas y hitos para garantizar que todos tengan una hoja de ruta clara para el desarrollo del producto.

¿Cuáles son las buenas prácticas para los equipos ágiles que utilizan un documento de requisitos del producto?

Para los equipos ágiles, es importante mantener la flexibilidad del PRD para hacer frente a los cambios en la dinámica del proyecto y las necesidades de los clientes. Se debe tener en cuenta la priorización de las funciones, centrándose sobre todo en el valor para el usuario. Desglose cada requisito en tareas pequeñas y manejables o historias de usuario, e involucre a todo el equipo en el proceso de creación. Esto garantiza la comprensión y la aceptación de todos. Revise y actualice periódicamente el PRD a medida que se produzcan cambios, y asegúrese de que la comunicación sea eficaz y las expectativas claras utilizando el PRD como principal punto de referencia.

¿Cómo puede un equipo de desarrollo utilizar un documento de requisitos del producto?

Un equipo de desarrollo utiliza un PRD como guía durante el proceso de desarrollo del producto. El documento incluye detalles necesarios sobre las funcionalidades del producto, las interacciones del usuario y las metas generales del producto. Mediante esta referencia compartida, el equipo puede coordinar sus esfuerzos, garantizar que se alcancen los resultados deseados, realizar el seguimiento del progreso en relación con los hitos y gestionar los cambios o actualizaciones de manera eficiente. El PRD también contribuye a una comunicación clara dentro del equipo y con otras partes interesadas, lo que evita malentendidos y garantiza que todos tengan una visión unificada del producto.

Mejora tu documentación con plantillas PRD.

Crear un PRD para cada producto de su cartera garantiza que todos los miembros de su equipo estén en sintonía en cuanto a las expectativas. En lugar de ir averiguándolo sobre la marcha, dispondrá de una única fuente de información fiable a la que recurrir, pero que es lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuevas funciones e iteraciones a lo largo del proceso. 🌻

En lugar de crear un PRD desde cero cada vez, elija una de estas plantillas para empezar. Tanto si decide incluir maquetas, una historia de usuario o preguntas abiertas, podrá presentar los requisitos de su producto de forma clara y accesible.

Además, cuando utilice una plantilla de ClickUp para su PRD, podrá hacer uso de herramientas adicionales para la colaboración interfuncional, como pizarras y espacios de ClickUp.

También puede utilizar plantillas como las de lanzamiento de productos y estrategia de productos para abordar su producto desde un ángulo diferente o en una fase diferente del proceso.