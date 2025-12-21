Plantillas gratuitas de listas de control de auditoría de RR. HH. para optimizar el cumplimiento normativo

Los RR. HH. son más que la contratación y la nómina; son la primera línea de defensa contra las multas y los riesgos normativos.

Si alguna vez ha tenido que buscar a toda prisa un contrato firmado o demostrar las actualizaciones de las políticas durante una auditoría, ya sabe lo rápido que pueden complicarse las cosas sin una estructura adecuada.

Una lista de control de auditoría de RR. HH. es una solución a este desafío común. ✅

Proporciona a su departamento de RR. HH. una forma clara y repetible de revisar los registros de los empleados, las políticas de RR. HH. y la seguridad en el lugar de trabajo en un solo lugar. ¿Quiere evitar repetir el proceso de la lista de control cada año? En su lugar, puede utilizar una plantilla de lista de control de auditoría de RR. HH., que le ahorrará tiempo y suele ser fácil de empezar a utilizar.

En este artículo, repasaremos 14 plantillas gratuitas de listas de control de auditoría de RR. HH. para ayudarle a reforzar la documentación y mantener sus prácticas de RR. HH. alineadas con las leyes laborales y de empleo vigentes.

¿Qué son las plantillas de listas de control de auditoría de RR. HH.?

Una plantilla de lista de control de auditoría de RR. HH. es una herramienta estructurada que utilizan los profesionales de RR. HH. para evaluar sistemáticamente las prácticas, políticas y procedimientos de RR. HH. de su organización utilizando tecnologías de RR. HH.

Si analizamos estas plantillas más detenidamente, esto es lo que los equipos de RR. HH. pueden conseguir al utilizarlas en diversas funciones de RR. HH.:

Revise los registros de los empleados y los archivos de personal para verificar su exactitud y cumplimiento legal .

Evalúe el proceso de contratación y el proceso de incorporación en cuanto a equidad y estructura.

Revise las evaluaciones de rendimiento , los programas de formación y los programas de desarrollo para garantizar su coherencia e impacto.

Garantice el cumplimiento de las leyes de privacidad de datos, las normas de seguridad en el lugar de trabajo y los requisitos de cumplimiento de RR. HH.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de lista de control de auditoría de RR. HH.?

Una buena plantilla de lista de control de auditoría de RR. HH. es clara, detallada y adaptable a las necesidades específicas de una organización.

También debe ser fácil de usar para los usuarios, sencilla de actualizar y estar diseñada para su uso práctico durante el proceso de auditoría de RR. HH. En concreto, esto es lo que hay que buscar en recursos humanos:

✅ Abarca todas las áreas clave de RR. HH., incluyendo la contratación, la incorporación, la gestión del rendimiento, los paquetes de compensación y las relaciones con los empleados, al tiempo que cumple con las leyes y normativas.✅ Incluye comprobaciones específicas y cuantificables relacionadas con los registros de los empleados, las descripciones de los puestos de trabajo, la clasificación de los empleados y las políticas de RR. HH.✅ Ayuda a garantizar el cumplimiento de los proyectos con las leyes laborales, las directrices de igualdad de oportunidades en el empleo, la indemnización por accidentes de trabajo y las leyes de privacidad de datos.✅ Permite la personalización en función de las normativas del sector, el tamaño de la empresa y las necesidades específicas de cumplimiento de RR. HH.✅ Proporciona un formato estructurado con instrucciones claras para revisar la documentación, recopilar datos y planificar medidas correctivas.

🧠 ¿Sabías que... Según Gallup, los empleados desmotivados le cuestan a la economía global alrededor de 8,8 billones de dólares en pérdida de productividad, bajas por enfermedad y reciclaje profesional. Al auditar y mejorar tus procesos internos, puedes reducir ese coste dentro de tu propia organización y adaptarte bien al mercado laboral.

Las 14 mejores plantillas de listas de control para auditorías de RR. HH.

Cuando la información de RR. HH. se encuentra dispersa entre hilos de correo electrónico, hojas de cálculo independientes y herramientas separadas, las auditorías se vuelven manuales y lentas. Eso es la dispersión del trabajo de RR. HH.

ClickUp reúne todos estos elementos en un entorno de trabajo de IA convergente para sus equipos, donde sus listas de control de auditoría de RR. HH., registros de empleados, políticas de la empresa e informes de incidencias pueden encontrarse en el mismo entorno de trabajo de ClickUp.

En lugar de realizar el seguimiento del cumplimiento normativo de RR. HH. en una aplicación y los seguimientos en otra, podrá revisarlo todo en un solo lugar.

Estas 14 plantillas de ClickUp le ayudan a evaluar el cumplimiento normativo de RR. HH. y a estandarizar las prácticas de RR. HH. a lo largo del ciclo de vida de los empleados.

1. Plantilla de lista de control de auditoría interna de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Evite problemas de cumplimiento normativo de última hora y manténgase al día con la legislación laboral durante todo el año con la plantilla de lista de control de auditoría interna de ClickUp.

Si cada auditoría de RR. HH. le parece que empieza desde cero, esta plantilla le ofrece una estructura repetible. La plantilla de lista de control de auditoría interna de ClickUp ayuda a los equipos de RR. HH. a recopilar los elementos de auditoría relacionados con la contratación, la incorporación, las nóminas, las prestaciones y las políticas del lugar de trabajo en una única lista de control.

Entre bastidores, la plantilla añade estados personalizados para cada paso de la auditoría, vistas para «Resumen», «No conformidad» y «Oportunidades de mejora», y campos personalizados para la puntuación de la auditoría, el nivel de esfuerzo, las pruebas y la causa raíz. Esto significa que puede documentar cómo solucionar los problemas más comunes y quién es el responsable de cada seguimiento.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Recopile los elementos de auditoría de RR. HH. para la contratación, la incorporación, las prestaciones y la seguridad en el lugar de trabajo en una única lista de control.

Puntúe los resultados con Campos personalizados para la puntuación de la auditoría, el esfuerzo y el riesgo, de modo que pueda priorizar las medidas correctivas.

Registre las pruebas, las causas fundamentales y los planes de acción dentro de cada tarea, en lugar de en documentos separados.

Utilice vistas específicas para las no conformidades y las mejoras para ver de un vistazo las deficiencias en el cumplimiento normativo de RR. HH.

Convierta una lista de control de auditoría de RR. HH. completada en una plantilla para el próximo ciclo de auditoría.

✨ Ideal para: Equipos de RR. HH. que realizan auditorías internas periódicas de los registros de los empleados, las políticas de RR. HH. y las prácticas de RR. HH.

Davide Mameli, director de la unidad de negocio ICM. S (Accenture), comparte:

Los clientes pueden crear tickets relacionados con proyectos, y nuestros jefes de equipo pueden responder rápidamente y delegar tareas. Esto ahorra mucho tiempo en el envío de correos electrónicos y proporciona una mejor experiencia al cliente. Además, incorporar clientes a ClickUp es sencillo, ya que la herramienta es muy fácil de usar.

2. Plantilla de plan de auditoría de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cumpla con la normativa al gestionar los registros de los empleados, los procesos de incorporación o la formación en seguridad en el lugar de trabajo utilizando la plantilla de plan de auditoría de ClickUp.

Si sus auditorías de RR. HH. se estancan debido a cronogramas poco claros, la plantilla de plan de auditoría de ClickUp le ayuda a correlacionar el alcance de cada auditoría de RR. HH., definir los objetivos de la auditoría y establecer cronogramas realistas para la planificación y la elaboración de informes.

Los equipos de RR. HH. también pueden utilizar esta plantilla para revisiones específicas, como las prácticas de igualdad salarial o la clasificación de los empleados.

La plantilla incluye vistas Lista predefinidas, campos personalizados para la fase de auditoría, la prioridad y el propietario, y dependencias de tareas, para que pueda ver cómo se relacionan el trabajo de preparación, las pruebas y la generación de informes. En combinación con las vistas de Calendario o Gantt, se convierte en un programa en tiempo real que indica claramente qué miembro del equipo de RR. HH. es responsable de cada elemento de la auditoría.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Organice las actividades de auditoría de RR. HH., desde la planificación hasta el seguimiento, en un cronograma compartido.

Asigne elementos del alcance a equipos de RR. HH., auditores internos o socios externos con fechas límite claras.

Utilice las dependencias para evitar que el trabajo de campo comience antes de que la documentación o el acceso estén listos.

Agrupe las tareas por fase o función de RRHH para ver dónde se concentra el mayor esfuerzo.

Reutilice la misma estructura del plan de auditoría para futuras auditorías de RR. HH. con pequeños ajustes.

✨ Ideal para: Estructurar los cronogramas de las auditorías de RR. HH., asignar propietarios y realizar el seguimiento de todas las fases de las auditorías de RR. HH.

💡 Consejo profesional: Combine su plan de auditoría con ClickUp's Brain para una preparación rápida. Antes de comenzar, pida a la IA que analice los documentos relacionados de ClickUp y las auditorías anteriores, y redacte un memorándum de planificación que describa los principales riesgos de cumplimiento de RR. HH. y los resultados anteriores. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y le garantizará que cada auditoría de RR. HH. comience con contexto, en lugar de con una página en blanco.

3. Plantilla de auditoría y mejora de procesos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Señale las deficiencias, asigne seguimientos e implemente cambios para mejorar la eficiencia con la plantilla de auditoría y mejora de procesos de ClickUp.

Si los equipos de RR. HH. se ven atrapados en pasos manuales y prácticas de RR. HH. inconsistentes, una auditoría a nivel de procesos puede revelar el motivo. La plantilla de auditoría y mejora de procesos de ClickUp le ayuda a correlacionar los flujos de trabajo de RR. HH., como la contratación, la incorporación, la gestión del rendimiento y la administración de beneficios, y luego revisar cada paso en busca de retrasos y problemas de traspaso.

La plantilla incluye vistas para listas de procesos y cronogramas, junto con campos personalizados para el responsable del proceso, el nivel de riesgo y el impacto de la mejora. A medida que identifique cuellos de botella o problemas de cumplimiento, puede asignar inmediatamente tareas correctivas y realizar un seguimiento de las mismas hasta su finalización en el mismo entorno de trabajo.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Audite los flujos de trabajo de RR. HH. de principio a fin, desde el proceso de contratación hasta las entrevistas de salida, en un solo lugar.

Etiquete cada paso con el riesgo y el impacto para priorizar dónde mejorar primero.

Convierta los resultados en tareas viables con propietarios y fechas límite, en lugar de notas estáticas.

Utilice las vistas de cronograma o Gantt para ver cuánto tiempo tardan realmente los procesos de RR. HH. de principio a fin.

Realice un seguimiento de las mejoras completadas para poder demostrar cómo las iniciativas de RR. HH. han reducido los errores y el trabajo repetido.

✨ Ideal para: equipos de RR. HH. que identifican ineficiencias en flujos de trabajo recurrentes, como la incorporación de nuevos empleados, las revisiones de rendimiento y las actualizaciones de prestaciones.

4. Plantilla de formulario de auditoría interna de ClickUp

Obtenga plantillas gratis ¿Realiza comprobaciones periódicas de los registros de los empleados? Pruebe la plantilla de formulario de auditoría interna de ClickUp.

Si sus formularios de auditoría de RR. HH. se encuentran dispersos en correos electrónicos o archivos PDF inconexos, recopilar los resultados resulta extremadamente lento. La plantilla de formulario de auditoría interna de ClickUp convierte cada lista de control de auditoría de RR. HH. en un formulario estructurado que se integra directamente en las tareas y vistas.

Con campos y vistas personalizados para «Por departamento», «Por riesgo» y «Resumen», los profesionales de RR. HH. pueden segmentar los resultados entre registros de empleados, seguridad en el lugar de trabajo y prestaciones para empleados. Puede crear informes para la alta dirección o el asesor jurídico utilizando los mismos datos, lo que garantiza la transparencia y la defendibilidad de su proceso de auditoría de RR. HH.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Recopile pruebas de auditoría de RR. HH. a través de los formularios de ClickUp en lugar de hojas de cálculo dispersas.

Estandarice campos como departamento, ubicación, valoración de riesgo y propietario de las medidas correctivas.

Envíe los formularios completados a listas con estados como «Para revisar», «En curso» y «Cerrada».

Filtre los resultados de la auditoría de RR. HH. por función, sitio o nivel de riesgo para aplicar medidas correctivas específicas con objetivos específicos.

Exporte los resultados para los informes de auditoría sin tener que combinar archivos manualmente.

✨ Ideal para: Documentar los resultados de las auditorías de RR. HH. y convertir las respuestas de los formularios en trabajos de seguimiento controlables.

📮ClickUp Insight: Las tareas ocultas no son inofensivas. Perturban activamente la productividad. Un 21 % de los empleados afirma que estas tareas les ralentizan, y un 14 % encuentra difícil mantener la concentración. Este cambio mental constante fragmenta la atención e impide realizar un trabajo profundo y significativo. ClickUp ayuda a proteger la concentración de su equipo con funciones como Prioridades de tareas, Modo Yo y Dependencias de tareas. Cuando las tareas importantes mantienen su visibilidad y organización, su equipo puede mantener el flujo y realizar el trabajo sin distracciones.

5. Plantilla de documento de auditoría empresarial de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualice los resultados y realice un uso compartido con los responsables de la toma de decisiones con la plantilla de documento de auditoría empresarial de ClickUp.

Si los resultados de sus auditorías relacionadas con RR. HH. terminan dispersos en presentaciones de diapositivas y hilos de correo electrónico, es difícil ver el panorama completo. La plantilla de documento de auditoría empresarial de ClickUp le ofrece una estructura que da prioridad a los documentos para organizar el alcance de la auditoría y las recomendaciones en un solo lugar.

Las secciones de resumen ejecutivo, observaciones, causas fundamentales y planes de acción facilitan la presentación de los resultados de la auditoría de RR. HH. a la alta dirección y otras partes interesadas.

Dado que la plantilla se encuentra dentro de ClickUp Docs, puede etiquetar a los propietarios en secciones específicas, adjuntar archivos de apoyo y vincular cada recomendación a las tareas de su lista de control de auditoría de RR. HH.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Documente los objetivos, el alcance y los resultados de la auditoría de RR. HH. en un informe estructurado.

Añada comentarios en línea y asigne tareas directamente desde el documento para realizar seguimientos.

Adjunte pruebas, como archivos de personal anonimizados o instantáneas de políticas, para contextualizar.

Enlaza las recomendaciones a elementos específicos de la lista de control de auditoría de RR. HH. y a tareas de corrección.

Reutilice el mismo diseño de documento en todas las auditorías anuales de RR. HH. para realizar la elaboración de informes de manera coherente.

✨ Ideal para: responsables de RR. HH. y operaciones que necesitan un registro escrito claro de los resultados de las auditorías y las medidas acordadas.

👀 Dato curioso: las empresas con procesos de incorporación sólidos mejoran la retención de nuevos empleados en un 82 %. Pero aquí está la clave: solo el 12 % de los empleados afirma que su empresa lleva a cabo bien el proceso de incorporación.

6. Plantilla del programa de auditoría de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Identifique rápidamente las áreas de incumplimiento y asigne medidas correctivas utilizando la plantilla del programa de auditoría de ClickUp.

Gestionar múltiples auditorías en diferentes funciones de RR. HH. puede complicarse rápidamente. La plantilla del programa de auditoría de ClickUp está diseñada para equipos que necesitan realizar auditorías recurrentes y estructuradas sin tener que empezar desde cero cada vez.

En lugar de recopilar cronogramas e informes manualmente, los equipos de recursos humanos que utilizan esta plantilla pueden crear un flujo de trabajo de auditoría claro y repetible con puntos de control y responsabilidades definidos. Las vistas como «Por trimestre» o «Por departamento» le muestran qué equipos de RR. HH. están siendo revisados y si está cumpliendo las metas de cobertura de la auditoría interna.

Esto convierte su lista de control de auditoría de RR. HH. en parte de un programa de auditoría continua.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Mantenga un calendario maestro de auditorías de RR. HH. a lo largo del año.

Agrupe las auditorías por la función de RR. HH. o región para garantizar una cobertura equilibrada.

Realice un seguimiento del estado de finalización y las fechas clave para la planificación y la elaboración de informes.

Enlaza cada entrada del programa con listas de control o informes detallados de auditoría de RR. HH.

Muestre a la dirección un sencillo panel con las auditorías pendientes y completadas.

✨ Ideal para: Estandarizar las auditorías recurrentes de RR. HH. en materia de contratación, remuneración, seguridad en el lugar de trabajo y privacidad de los datos.

7. Plantilla de política de auditoría de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Establezca las reglas básicas sobre cómo se deben planificar, ejecutar y revisar las auditorías utilizando la plantilla de políticas de auditoría de ClickUp.

Si cada auditoría de RR. HH. se lleva a cabo de forma diferente, es difícil mostrar coherencia o garantizar el cumplimiento. La plantilla de política de auditoría de ClickUp le ayuda a redactar una política de auditoría que detalle el propósito, el alcance, los roles, la frecuencia y las expectativas en cuanto a la elaboración de informes para las auditorías relacionadas con RR. HH.

La plantilla le proporciona un documento prediseñado con secciones para responsabilidades, requisitos legales y normativos, normas de documentación y vías de escalamiento. Los equipos de RR. HH. también pueden utilizarla como plantilla de políticas de la empresa y, a continuación, realizar el uso compartido de la política con los auditores internos y los gerentes para su revisión e implementación.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Documente cómo se planifican, ejecutan y realizan los informes sobre las auditorías de RR. HH. en toda la organización.

Aclare las responsabilidades entre RR. HH., auditoría interna y alta dirección.

Consulte las leyes y normativas aplicables para que las auditorías se ajusten a las obligaciones de cumplimiento.

Centralice las normas de auditoría en un documento fácil de actualizar y compartir.

Proporcione un punto de referencia al incorporar nuevos profesionales de RR. HH. o auditores.

✨ Ideal para: equipos de RR. HH. y cumplimiento normativo que definen la estructura, la frecuencia y las expectativas de las auditorías relacionadas con RR. HH.

🧠 ¿Sabías que: en una prueba reciente realizada en el Reino Unido, el 90 % de las empresas continuaron con la semana laboral de 4 días, y muchas de ellas mencionaron los beneficios en términos de productividad y retención.

8. Plantilla de auditorías corporativas de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Coordine las auditorías relacionadas con RR. HH. en todas las ubicaciones con la plantilla de auditorías corporativas de ClickUp.

A medida que su organización crece, las prácticas de RR. HH. suelen variar entre equipos, sedes o filiales. La plantilla de auditorías corporativas de ClickUp le ayuda a realizar el seguimiento de las auditorías de la corporación que abarcan RR. HH., finanzas y operaciones, al tiempo que le ofrece visibilidad de las políticas de RR. HH., las prestaciones de los empleados y las políticas del lugar de trabajo por ubicación.

La plantilla utiliza listas y paneles para realizar el seguimiento del estado de la auditoría por departamento y región, con Campos personalizados para el riesgo, el propietario y las fechas límite. Puede adjuntar políticas de RR. HH. y extractos del manual del empleado a las tareas, lo que facilita la comprobación del grado de implementación de las políticas de RR. HH. de la organización en la práctica.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Realice auditorías interfuncionales que incluyan el cumplimiento normativo de RR. HH. en múltiples sitios.

Realice un seguimiento de los resultados por departamento o región para ver dónde existen las mayores deficiencias en materia de RR. HH.

Adjunte políticas locales, contratos o registros de formación como prueba.

Utilice los paneles para mostrar a los directivos una vista única del estado de las auditorías de la corporación.

Alinee las auditorías de RR. HH. con programas corporativos más amplios de riesgo y cumplimiento normativo.

✨ Ideal para: Gestionar auditorías relacionadas con RR. HH. en varios departamentos, unidades de empresa o ubicaciones.

💡 Consejo profesional: Convierta cada reunión de auditoría en un registro con función de búsqueda con ClickUp AI Notetaker. ClickUp AI Notetaker puede unirse a sus llamadas de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, grabar la conversación y generar automáticamente una transcripción y elementos de acción en un documento de ClickUp. En lugar de depender de alguien para que tome notas durante el inicio de una auditoría de RR. HH. o una sesión de calibración, obtendrá documentación coherente y estructurada en todo momento. Obtenga notas y resúmenes automatizados con ClickUp AI Notetaker Para RR. HH., eso significa que todas las llamadas de planificación de auditorías o los informes de investigación se recopilan en un solo lugar, con conclusiones que puede convertir inmediatamente en tareas. Con el tiempo, se crea un historial consultable de decisiones, riesgos y seguimientos acordados que es fácil de consultar en el siguiente ciclo de auditoría.

9. Plantilla del manual de RR. HH. de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Actualice las políticas en tiempo real y ayude a su equipo a mantenerse al día con la plantilla del manual de RR. HH. de ClickUp.

A medida que su equipo crece, también lo hace el riesgo de que se produzcan mensajes incoherentes en torno a las políticas y expectativas. La plantilla del manual de RR. HH. de ClickUp ayuda a los equipos de RR. HH. a crear una única fuente de información accesible que evoluciona con la organización.

La plantilla es un documento de ClickUp con secciones preestructuradas para temas como el comportamiento, las prestaciones y la seguridad en el lugar de trabajo. Los equipos de RR. HH. pueden adaptar las secciones y mantener todo actualizado con campos personalizados como el departamento y la propiedad de las políticas. Esto facilita demostrar a los auditores que los empleados tenían acceso a políticas claras y actualizadas.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Documente las políticas de RR. HH. sobre conducta, permisos, prestaciones y seguridad en un solo manual.

Utilice títulos y una tabla de contenidos para que los empleados puedan encontrar respuestas rápidamente.

Añada campos personalizados para el propietario de la política y la fecha de la última revisión para mantenerse al día.

Colabore con el asesor jurídico dentro del documento para su revisión y aprobación.

Enlaza el manual con las tareas, las listas de control de incorporación y los POE de RR. HH. para facilitar el acceso.

✨ Ideal para: equipos de RR. HH. que crean o actualizan un manual del empleado que proporciona soporte para las auditorías y las preguntas cotidianas.

10. Plantilla de POE de RR. HH. de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Permita que su equipo consulte una única fuente que describe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo con la plantilla POE de RR. HH. de ClickUp.

Si cada coordinador de RR. HH. gestiona los procesos de forma diferente, las auditorías pondrán de manifiesto las deficiencias en materia de equidad y coherencia. La plantilla de POE de RR. HH. de ClickUp ayuda a los equipos de RR. HH. a documentar los procedimientos operativos estándar para la contratación, la incorporación, las revisiones de rendimiento y la salida de la empresa mediante pizarras y documentos visuales.

La plantilla de gobernanza proporciona un repositorio central en el que puede correlacionar cada paso, asignar responsabilidades y enlazar formularios o documentos. También ayuda a los departamentos de RR. HH. a realizar el seguimiento del historial de actividades, lo cual es fundamental a la hora de revisar el cumplimiento de las políticas de RR. HH. y las normas de igualdad de oportunidades en el empleo.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Cree POE claros para la contratación, la incorporación, los programas de desarrollo y la salida de la empresa.

Utilice las pizarras blancas de ClickUp para visualizar los flujos de trabajo y los traspasos entre RR. HH., gerentes y TI.

Almacene documentos, listas de control y formularios de procedimientos operativos estándar (POE) en un único hub de SOP de RR. HH.

Mantenga los procesos alineados con los requisitos legales y las buenas prácticas de RR. HH.

Actualice los POE a medida que cambian las leyes laborales sin perder el historial.

✨ Ideal para: Equipos de RR. HH. que necesitan POE coherentes y documentados a lo largo del ciclo de vida de los empleados.

💡 Consejo profesional: Talk to Text de ClickUp es un complemento para el escritorio y el navegador que le permite hablar y convierte sus palabras en texto limpio y estructurado que puede reutilizar en tareas, documentos o mensajes. Esta herramienta de IA está diseñada para ser hasta cuatro veces más rápida que escribir, por lo que los responsables de RR. HH. pueden dictar notas de auditoría o cambios en las políticas mientras revisan pruebas o se desplazan entre reuniones. Utilice su voz para escribir notas, resúmenes y observaciones con la función Talk to Text de ClickUp. Dado que ClickUp BrainGPT se integra con sus aplicaciones de trabajo y los principales modelos de IA, como ChatGPT, Claude y Gemini, desde una única plataforma, puede hacer preguntas de seguimiento como «Resumir los problemas clave de nuestras dos últimas auditorías de RR. HH.» sin necesidad de cambiar de herramienta. A continuación, puede pegar o enviar ese resultado directamente a ClickUp Tasks o Docs para su revisión. Para los equipos de RR. HH., esto convierte las pequeñas lagunas del día a día en un trabajo de auditoría útil: ClickUp BrainGPT da forma a esas ideas y observaciones aproximadas y las convierte en un texto listo para la auditoría que puede compartir con las partes interesadas.

👀 Dato curioso: Las investigaciones demuestran que las experiencias positivas de incorporación liberan oxitocina (la «hormona de la confianza»), lo que ayuda a los nuevos empleados a sentirse más conectados y seguros.

11. Plantilla de lista de control de incorporación de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Aporte estructura a los procesos que a menudo se pasan por alto durante un crecimiento rápido con la plantilla de lista de control de incorporación de ClickUp.

Si las tareas de incorporación se almacenan en hojas de cálculo y correos electrónicos separados, los nuevos empleados pueden pasar por alto pasos clave, como la formación en materia de seguridad o el reconocimiento de las políticas. La plantilla de lista de control de incorporación de ClickUp aplica una lista de tareas detallada a su entorno de trabajo con una lista de control de incorporación detallada para cada posición.

Con campos personalizados para fechas de inicio, rol, responsable y estado del equipo, además de actualizaciones de tareas en tiempo real, los equipos de RR. HH. pueden ver cuáles tareas de incorporación están terminadas y cuáles aún requieren atención.

Esto facilita el cumplimiento de las políticas y las leyes de privacidad de datos durante el proceso de incorporación y proporciona a los auditores un registro claro de lo que cada nuevo empleado ha completado.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Cree listas de control para la incorporación basadas en los roles que abarquen el papeleo, los sistemas y la formación.

Realice el seguimiento del progreso en RR. HH., TI y gerentes en una lista con uso compartido.

Utilice campos personalizados para la fecha de inicio, el responsable, el departamento y el estado de finalización.

Automatice los recordatorios para que nada se pase por alto con los nuevos empleados.

Mantenga un historial de la finalización de la incorporación para auditorías de RR. HH. y revisiones de relaciones con los empleados.

✨ Ideal para: Equipos de RR. HH. que estandarizan la incorporación de nuevos empleados en diferentes roles, oficinas y empleados remotos.

12. Plantilla de lista de control para la contratación de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Estandarice todas las partes del proceso de contratación, desde la redacción de descripciones de puestos hasta la coordinación de entrevistas con la plantilla de lista de control de contratación de ClickUp.

Según el informe Employ Recruiter Nation, las empresas tardan una media de 47,5 días en cubrir un puesto vacante. Ese cronograma se alarga aún más cuando el proceso de contratación carece de estructura. La plantilla de lista de control de contratación de ClickUp ayuda a los equipos de RR. HH. a reducir los retrasos aportando claridad y coherencia a cada paso.

La plantilla permite realizar el seguimiento del progreso de cada candidato, coordinar tareas entre los equipos de RR. HH. y mantener las prácticas de contratación en línea con los requisitos legales. Con tareas para la verificación de antecedentes y aprobaciones, reduce los problemas de cumplimiento y mantiene su proceso de contratación transparente y auditable.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Planifique y realice el seguimiento de cada paso del proceso de contratación para cada rol vacante.

Documente las descripciones de los puestos, los criterios de selección y las fases de las entrevistas en un solo lugar.

Añada tareas para la verificación de antecedentes, la documentación y las aprobaciones para el cumplimiento legal.

Coordine las actividades de contratación entre los equipos de RR. HH. y los responsables de contratación.

Cree un flujo de trabajo de contratación repetible que garantice la compatibilidad con la igualdad de oportunidades en el empleo.

✨ Ideal para: Organizar las tareas de reclutamiento para que todos los candidatos pasen por el mismo proceso de contratación que cumple con las normas.

13. Plantilla de políticas de la empresa ClickUp

Obtenga plantillas gratis Asegúrese de que todo el mundo trabaje con las directrices más actualizadas utilizando la plantilla de políticas de empresa de ClickUp.

Si las políticas se encuentran en diferentes versiones de archivos y los nuevos empleados no están seguros de cuál es la actual, las auditorías de RR. HH. lo señalarán rápidamente. La plantilla de políticas de la empresa ClickUp es un documento listo para usar que ayuda a los equipos de RR. HH. y a los propietarios de empresas a redactar y mantener las políticas de la empresa en una ubicación accesible.

Las secciones predefinidas facilitan la cobertura de las condiciones de empleo, el comportamiento aceptable, el uso de la tecnología, la seguridad en el lugar de trabajo y los requisitos legales. También puede personalizar la plantilla para su organización y asignar propietarios de políticas para mantener todo actualizado y cumplir con los requisitos de RR. HH.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Cree un documento estructurado con las políticas de la empresa que cubra los temas clave de RR. HH. y del lugar de trabajo.

Utilice estados personalizados para Borrador, En revisión y Publicado para realizar el seguimiento de los cambios.

Asigne propietarios a las políticas para mantenerlas actualizadas con los cambios en las leyes y normativas.

Enlaza las políticas de las listas de control de incorporación y los POE de RR. HH. para facilitar su consulta.

Proporcione una única fuente de información veraz que brinde soporte para las auditorías de RR. HH. y el compromiso de los empleados.

✨ Ideal para: Departamentos de RR. HH. que deseen crear o consolidar las políticas de la empresa en un recurso accesible y auditable.

14. Plantilla de manuales, políticas y procedimientos para empleados de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Actualice fácilmente las políticas a medida que cambian las leyes laborales con la plantilla de manuales, políticas y procedimientos para empleados de ClickUp.

La plantilla de manuales, políticas y procedimientos para empleados de ClickUp ayuda a los equipos de RR. HH. a crear un recurso completo que abarca todo, desde las políticas de nóminas y vacaciones hasta las expectativas de conducta y la seguridad en el lugar de trabajo.

La plantilla incluye compatibilidad con estados personalizados, Campos personalizados y múltiples vistas, para que pueda categorizar documentos y conectar documentos a vistas Lista, Gantt y Carga de trabajo.

Esto mantiene todas las políticas y procedimientos de RR. HH. de la organización en un lugar estructurado, al tiempo que le ofrece la flexibilidad de utilizar ClickUp AI para mejorar el contenido.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Almacene los manuales de los empleados, las políticas de RR. HH. y los procedimientos en un hub de documentos unificado.

Utilice estados y campos personalizados para gestionar borradores, actualizaciones y propiedad.

Proporcione a los empleados orientación coherente sobre prestaciones, conducta y seguridad en el lugar de trabajo.

Provea soporte para las auditorías de RR. HH. mostrando una biblioteca de políticas completa y bien organizada.

Conecte los documentos a las tareas y los paneles para obtener una mayor visibilidad y seguimiento.

✨ Ideal para: Equipos de RR. HH. que crean una biblioteca completa de políticas y procedimientos que brindan soporte tanto para las consultas diarias como para las auditorías formales de RR. HH.

Consejo profesional: Deje que los agentes de ClickUp AI supervisen sus listas de auditoría de RR. HH. Configure los agentes de ClickUp AI para supervisar las listas que contienen los elementos de (la) lista de control de auditoría de RR. HH., las tareas de incorporación o las actualizaciones de políticas. Puede indicar a un agente que marque las tareas en las que faltan campos obligatorios (como la clasificación de los empleados o la fecha de revisión de las políticas) o que están vencidas, y crear tareas de recordatorio para los equipos de RR. HH. Esto reduce las comprobaciones manuales y mantiene el proceso de auditoría de RR. HH. en marcha de manera oportuna.

👀 Dato curioso: Los psicólogos conductuales afirman que los hábitos se forman en aproximadamente 66 días. Esto significa que el periodo de incorporación es precisamente cuando se forjan los hábitos de trabajo a largo plazo.

Todo lo que necesita es una buena plantilla de ClickUp para sus auditorías.

Sin una lista de control de auditoría de RR. HH. estructurada, incluso los profesionales de RR. HH. con experiencia pueden pasar por alto pasos críticos o no documentarlos adecuadamente. Las plantillas proporcionan a su departamento de RR. HH. una forma coherente de revisar las prácticas de RR. HH., los registros de los empleados y los contratistas independientes, y las políticas de la empresa.

Pero ClickUp va más allá de los documentos estáticos.

Con las plantillas y funciones de RR. HH. de ClickUp en un entorno de trabajo de IA convergente, los equipos de RR. HH. pueden realizar auditorías y realizar el seguimiento del progreso sin cambiar de herramienta.

Esto ayuda a agilizar los procesos de auditoría de RR. HH. y contribuye a la retención de los empleados y a una evaluación exhaustiva de sus políticas de cumplimiento de RR. HH. ¿Está listo para ir un paso por delante de los problemas de cumplimiento? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes

Una auditoría de RR. HH. consiste en una revisión exhaustiva y sistemática de las políticas, los procedimientos, la documentación y los sistemas de recursos humanos de una organización. El proceso suele abarcar áreas clave como la contratación, la incorporación, la nómina, los registros de los empleados, el cumplimiento de las leyes laborales y de privacidad de datos, las prestaciones de los empleados, la evaluación del rendimiento y las políticas de la empresa. El objetivo principal es identificar cualquier incumplimiento normativo, optimizar los procesos de RR. HH. y garantizar que todas las prácticas se ajusten a los requisitos legales y a las buenas prácticas del sector. Al realizar una auditoría de RR. HH., las organizaciones pueden abordar de forma proactiva los riesgos, mejorar la eficiencia y fomentar un entorno de trabajo que cumpla con la normativa y sea propicio.

Las cinco listas de control que se utilizan habitualmente en las auditorías de RR. HH. se centran en los aspectos más críticos de la gestión de recursos humanos. Entre ellos se incluyen: el cumplimiento de las leyes laborales y de empleo, las prácticas de mantenimiento de registros y documentación, los procedimientos de contratación y selección, la administración de compensaciones y beneficios, y la gestión del rendimiento, junto con las relaciones con los empleados. Cada lista de control sirve como guía estructurada para garantizar que las prácticas de RR. HH. sean coherentes, justas y cumplan con la legislación, lo que ayuda a las organizaciones a mantener altos estándares y reducir el riesgo de problemas legales u operativos.

Durante una auditoría de RR. HH., es importante formular preguntas que revelen la eficacia y el cumplimiento de los procesos de RR. HH. Algunas preguntas típicas son: ¿Están completos y actualizados todos los expedientes de los empleados? ¿Se documentan adecuadamente y se siguen de forma coherente los procedimientos de contratación y despido? ¿Cumple la organización plenamente con las leyes laborales y de privacidad de datos? ¿Se administran las remuneraciones y prestaciones de forma justa y coherente en toda la plantilla? ¿Se realizan evaluaciones de rendimiento con regularidad y se documentan adecuadamente? Estas preguntas ayudan a descubrir cualquier deficiencia o riesgo en las operaciones de RR. HH. y garantizan que la organización siga cumpliendo con la normativa y sea eficiente.

Una lista de control en RR. HH. es una herramienta estructurada diseñada para ayudar a los profesionales de RR. HH. a revisar y verificar sistemáticamente que todas las tareas, documentos y procedimientos necesarios estén en su lugar y cumplan con las regulaciones. Actúa como una guía paso a paso para garantizar que no se pase nada por alto durante las auditorías o las operaciones rutinarias de RR. HH. Mediante el uso de listas de control, las organizaciones pueden promover la coherencia, mantener el cumplimiento legal y estandarizar los procesos de RR. HH., lo que en última instancia respalda una función de RR. HH. más organizada y eficaz.