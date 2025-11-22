Las 15 mejores plantillas de seguimiento de tareas de Notion para estudiantes

Puede que pienses que las tareas terminan después de la escuela o la universidad, pero no es así. Los plazos nos acompañan en los doctorados, el trabajo y los proyectos apasionantes de nuestra vida.

Cuando las tareas, los trabajos y los proyectos se acumulan, necesitas un lugar donde ver qué hay que entregar y cuándo. Un gestor de tareas pone orden en este caos.

En lugar de guardar fechas y detalles en notas dispersas, tendrás un único espacio para organizar tus tareas y realizar el seguimiento del progreso.

En este artículo, exploraremos cómo una plantilla de seguimiento de tareas de Notion puede ayudarte a crear un sistema claro y tranquilo para tus trabajos de clase, proyectos y mucho más. Como bonus, también exploraremos las plantillas gratuitas de ClickUp.

¿Qué hace que una plantilla de seguimiento de tareas de Notion sea buena?

Una plantilla de seguimiento de tareas de Notion ofrece un espacio fiable para gestionar tareas, plazos y recursos sin confusiones.

Una buena plantilla debe ser fácil de entender, mostrar lo que hay que entregar y en qué punto te encuentras, y permitir cambios personales.

Esto es lo que debes tener en cuenta:

✅ Realiza un seguimiento de las tareas con campos para el curso, las fechas límite, la prioridad y las calificaciones.

✅ Organiza notas, archivos y referencias directamente con cada tarea.

✅ Consulta los plazos y el progreso en calendarios, tableros o paneles de control.

✅ Actualiza los estados de «no iniciado» a «completado» con claridad.

✅ Personaliza pestañas, vistas y rótulos para adaptarlos a tus cursos y hábitos diarios

Plantillas de seguimiento de tareas de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de seguimiento de tareas de Notion y ClickUp:

15 plantillas gratuitas de seguimiento de tareas de Notion

Encontrar la plantilla de seguimiento de tareas de Notion adecuada puede parecer un proceso de prueba y error. Estas 15 plantillas gratuitas de Notion cubren una variedad de necesidades de los estudiantes, desde simples listas de control de fechas límite hasta paneles completos.

1. Seguimiento de tareas sencillo de Notion

vía Notion

¿Recuerdas la escena de Gambito de dama en la que Beth Harmon visualiza el tablero de ajedrez en el techo, con todas las piezas en su sitio? El sencillo gestor de tareas de Notion ofrece a estudiantes y profesionales esa misma sensación de claridad al dividir las tareas en vistas diarias, semanales y mensuales.

La matriz de Eisenhower integrada es lo que realmente destaca. En lugar de mirar fijamente una larga lista de tareas pendientes, puedes clasificar las tareas en urgentes, importantes o de baja prioridad, lo que facilita la planificación de tu tiempo de estudio. También dispones de espacio suficiente para anticiparte a los plazos de la próxima semana o mes, lo que significa menos sorpresas de última hora.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Organiza las tareas por fechas límite próximas, ya sea en un día, una semana o a lo largo del mes.

Prioriza de forma eficaz con la matriz de Eisenhower integrada, que destaca el trabajo urgente e importante.

Planifica con antelación con una visibilidad clara de lo que te espera en el semestre o en la semana siguiente.

Personaliza los iconos, los colores y las tiras para crear un panel que te resulte personal y motivador.

✨ Ideal para: Estudiantes que desean un gestor ligero que mantenga la visibilidad de los plazos sin complicar en exceso su rutina de estudio.

🧠 ¿Sabías que... La excusa «el perro se comió mis deberes» es más antigua de lo que la mayoría cree. Se registró por primera vez en un texto impreso alrededor de 1905, en conexión con la historia de un ministro galés, y desde entonces se ha convertido en una excusa habitual en la cultura anglosajona. Ahora está tan arraigada que la gente suele utilizarla en tono humorístico más que literal.

2. Agenda de estudio de Notion

vía Notion

Si alguna vez has visto Stranger Things, sabes lo rápido que el mundo de los niños se llena de misterios, códigos y misiones urgentes que se superponen. Sin sus paredes cubiertas de notas y cadenas, perderían de vista lo que más importa.

La plantilla de agenda de estudios desempeña un rol similar en la vida estudiantil, ya que ofrece una panorámica clara de los exámenes, las tareas y los plazos. En lugar de cambiar entre aplicaciones o notas adhesivas, puedes registrar los deberes, los exámenes y los proyectos en un solo panel e incluso sincronizarlo con tu Calendario principal.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los deberes, los exámenes y los proyectos en una sola Agenda sin tener que cambiar de herramienta.

Sincroniza los plazos con tu calendario habitual para tener una vista global de tus compromisos.

Mantén el orden durante las semanas de exámenes y los periodos de muchas tareas con un panel claro.

✨ Ideal para: Estudiantes que prefieren una agenda centralizada para gestionar los deberes, los exámenes y los proyectos sin tener que utilizar varias aplicaciones.

3. Rastreador de becas de Notion

vía Notion

Según un informe de Forbes Advisor, cada año se pierden más de 100 millones de dólares en becas porque los estudiantes no cumplen los plazos o no hacen un seguimiento de las oportunidades. La plantilla de seguimiento de becas está diseñada para garantizar que no se pierda ninguna de esas oportunidades.

Esta plantilla reúne todos los detalles importantes en un solo espacio, desde plazos y estados de las solicitudes hasta borradores de ensayos y cuantías de las becas. Puedes configurar recordatorios, ordenar las becas por tipo o prioridad y adjuntar documentos justificativos para que todo esté listo cuando lo necesites.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de todas las becas en una sola tabla con estados y detalles.

Establece recordatorios y consulta los próximos plazos en un calendario.

Adjunta ensayos, expedientes académicos y recursos directamente a las solicitudes.

Registra los importes de los premios y calcula automáticamente el dinero total del premio.

✨ Ideal para: Estudiantes que solicitan varias becas y necesitan un único hub para realizar el seguimiento de los plazos, los requisitos y los envíos.

4. Rastreador de tareas de Notion

vía Notion

Casi el 70 % de los estudiantes universitarios admite haber incumplido al menos un plazo debido a una mala organización o gestión del tiempo. No es una cuestión de capacidad, sino de contar con un sistema claro. La plantilla del gestor de tareas está diseñada para proporcionar a los estudiantes ese sistema de la forma más sencilla posible.

Con esta plantilla, puedes realizar el seguimiento de las tareas, las fechas límite y el progreso de todas tus clases con un diseño limpio y estético. Una fórmula integrada que indica los días que quedan muestra exactamente cuánto tiempo queda antes de cada fecha límite, mientras que el seguimiento del estado facilita ver lo que está pendiente, en curso o completado.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las tareas, las fechas límite y el progreso de todas tus clases en un solo espacio.

Utiliza la fórmula de días restantes para ver cuánto tiempo queda antes de cada fecha límite.

Actualiza los estados para estar al tanto de lo que está pendiente, en curso o completado.

Personaliza el diseño para que se adapte a tu estilo de estudio y crea un entorno de trabajo motivador.

✨ Ideal para: Estudiantes universitarios que desean evitar incumplir plazos con un registro de tareas sencillo y claro.

5. Panel académico de Notion

vía Notion

La vida universitaria a menudo se parece a superar niveles en un videojuego. Cada semana presenta un nuevo reto: un ensayo por aquí, un proyecto por allá y los exámenes esperando en la fase final. Lo que necesitas es un mapa adecuado... o puedes probar la plantilla del panel académico de Notion.

La plantilla ofrece una planificación semanal para que puedas dividir tu carga de trabajo en partes manejables. Además, la vista maestra de la plantilla recopila todas las tareas en un solo lugar, mientras que las funciones de calendario y seguimiento del progreso te ayudan a ver claramente las responsabilidades a corto y largo plazo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Planifica la semana actual y la próxima con herramientas de programación claras.

Realiza un seguimiento de todas las tareas académicas, desde ensayos hasta exámenes, en un solo panel.

Supervisa el progreso y los plazos mediante vistas de Calendario y de Lista.

Utiliza las actualizaciones de estado para estar al tanto del trabajo pendiente, activo o completado.

✨ Ideal para: Estudiantes universitarios que compaginan ensayos, proyectos en grupo y exámenes y necesitan un panel con una visión general.

🧠 ¿Sabías que... Durante la Guerra Fría, los educadores estadounidenses reavivaron su firme apoyo a los deberes. La motivación era geopolítica: se presionó a las escuelas para que prepararan a los jóvenes para competir con los logros educativos soviéticos. Los deberes no solo se consideraban una herramienta de aprendizaje, sino también parte de un proyecto nacional urgente.

6. Sistema sencillo de gestión de tareas de Notion

vía Notion

La plantilla «Sistema sencillo de gestión de tareas» ofrece un espacio limpio para registrar tareas, establecer prioridades y seguir el progreso sin el desorden de los planificadores más complicados. Etiquetas como «en curso», «en pausa» o «pendiente de inicio» te permiten ver en qué punto se encuentra cada tarea, y las fechas límite opcionales garantizan que los plazos importantes permanezcan visibles.

La ventaja de la plantilla radica en que es minimalista y flexible, lo que facilita su adopción y, al mismo tiempo, ofrece compatibilidad con diversos trabajos académicos o proyectos personales.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Registra tus tareas académicas, personales o creativas en un solo sistema.

Utiliza etiquetas de estado flexibles para reflejar el estado real de cada tarea.

Marca las fechas límite para estar al tanto de las próximas prioridades.

Consigue ser constante con un diseño sencillo que fomenta el uso diario.

✨ Ideal para: Estudiantes que gestionan tareas personales y académicas y necesitan un sistema flexible y ordenado.

7. Licenciatura | Panel de control de estudios en EE. UU. de Notion

vía Notion

Cursar una licenciatura puede resultar agotador en ocasiones. Hay tantas clases, tareas, exámenes y plazos que cumplir... La plantilla US Study Dashboard reúne todos estos elementos en un espacio digital estructurado y actúa como tu centro de comandos académico.

Te ayudan a realizar un seguimiento de los módulos, las tareas y los exámenes, al tiempo que te permiten tener a mano las fechas y los documentos importantes. Puedes hacerlas personalizadas para tu programa específico, añadir notas y organizar el trabajo del curso de la forma que más te convenga.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza el seguimiento de las tareas, los exámenes y los módulos en un sistema organizado.

Elabora planes de estudio y establece conexiones entre ellos y tus metas semanales y semestrales.

Guarda los documentos y fechas importantes junto con tus tareas.

Personaliza el panel para reflejar tu programa y estilo de estudio.

✨ Ideal para: Estudiantes universitarios de primer año que desean tener una vista estructurada de los módulos, exámenes y tareas en un solo espacio.

📣 Descubre cómo realizar el seguimiento de tus tareas en 7 sencillos pasos:

8. Planificador académico de Notion

vía Notion

Cualquiera que haya visto Una rubia muy legal recordará el estricto cumplimiento de los plazos por parte de Elle Woods, un nivel de organización que es crucial para los estudiantes durante un semestre agitado. La plantilla del planificador académico te ofrece un espacio para hacer lo mismo.

Esta agenda está diseñada como un hub todo en uno donde puedes realizar el seguimiento de las evaluaciones, organizar tareas y planificar tu horario semanal de clases. Incluso incluye un planificador de sesiones de estudio y un cronómetro Pomodoro, que te ayudan a mantener la concentración durante largos periodos de trabajo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza el seguimiento de las evaluaciones, las tareas y los plazos en una sola agenda.

Organiza los horarios semanales de clase junto con las tareas y las cosas por hacer.

Utiliza el cronómetro Pomodoro integrado para concentrarte durante las sesiones de estudio.

Correlaciona los cursos por temas para que el aprendizaje sea estructurado y claro.

✨ Ideal para: Estudiantes que desean gestionar sus clases semanales, tareas y sesiones de estudio en un único hub organizado.

9. Preparación y organización de exámenes con Notion

vía Notion

La plantilla de preparación y organización de exámenes de Notion te ayuda a gestionar mejor tu tiempo y tus niveles de productividad durante la temporada de exámenes. Con esta plantilla, puedes crear un portal principal para todo lo relacionado con los exámenes, combinando un calendario, rastreadores de materias e incluso integraciones de Spotify para mantener la concentración durante las sesiones de estudio. Puedes planificar varios exámenes, organizar lo que vas a repasar semana a semana y utilizar los rastreadores de progreso para ver cómo vas de preparado en las diferentes materias. Puedes correlacionar varios exámenes, organizar lo que vas a repasar semana a semana y utilizar los rastreadores de progreso para ver cómo vas de preparado en las diferentes materias.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de varias asignaturas y sesiones de preparación de exámenes en un solo hub.

Utiliza el calendario para organizar los cronogramas de revisión y las fechas clave de los exámenes.

Supervisa el progreso con los rastreadores de estudio integrados para cada asignatura.

Personalízalas con incrustaciones y recursos para personalizar tu espacio de estudio.

✨ Ideal para: Estudiantes que se preparan para varios exámenes y necesitan una rutina de estudio estructurada y un sistema de preparación basado en un Calendario.

10. Tesis de máster de Notion

vía Notion

La plantilla para tesis de máster es de gran ayuda en medio de una investigación interminable. Esta plantilla de Notion te ayuda a realizar el seguimiento del recuento de palabras, registrar referencias y organizar los comentarios del supervisor sin necesidad de archivos separados y notas adhesivas.

Puedes dividir el trabajo en pasos más pequeños utilizando las páginas de planificación por capítulos, de modo que cada sección completada se sienta como un hito importante en tu camino hacia la finalización.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento del progreso con recuentos de palabras en tiempo real en todos los capítulos y secciones.

Organiza referencias, citas y notas del supervisor en un solo entorno de trabajo.

Planifica los capítulos con páginas específicas para guiar la estructura y el flujo.

✨ Ideal para: Estudiantes de posgrado que escriben trabajos de investigación extensos y desean realizar el seguimiento de los capítulos, las referencias y los comentarios de sus supervisores.

11. Rastreador de plazos de entrega de tareas de Notion

vía Notion

La plantilla de seguimiento de plazos de entrega de tareas te hará sentir como un superhéroe capaz de hacerlo todo. Puedes ordenar las tareas por clase, fecha límite o calificaciones y establecer prioridades para saber qué tareas merecen tu atención primero. En lugar de saltar entre programas, recordatorios y notas adhesivas, trabajarás desde un panel claro que mantiene todo en su sitio.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Ordena las tareas por fecha límite, clase o importancia.

Realiza un seguimiento de las calificaciones y los plazos para tener una vista completa de las prioridades.

Céntrate en las tareas más importantes manteniendo la visibilidad de las más pequeñas.

✨ Ideal para: Estudiantes que tienen que hacer frente a múltiples tareas y quieren clasificarlas por clase, fecha límite e importancia.

12. Seguimiento básico de tareas de Notion

vía Notion

Una de las peores cosas en la escuela es cuando un profesor te pide una tarea que no sabías que tenías que entregar. Esos momentos se pueden evitar con el sistema adecuado. El gestor básico de tareas de Notion te ofrece esa red de seguridad. Esta plantilla te ayuda a registrar las tareas por asignatura o proyecto, anotar las fechas límite y realizar el seguimiento de tu progreso paso a paso. Con niveles de prioridad y sencillos marcadores de estado, puedes ver de un vistazo lo que requiere atención y lo que ya está terminado.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Organiza las tareas por asignatura, proyecto o categoría.

Anota claramente las fechas límite para evitar incumplir los plazos.

Realiza un seguimiento del progreso con sencillas actualizaciones de estado para cada tarea.

Añade prioridades y notas para personalizar tu flujo de trabajo.

✨ Ideal para: Estudiantes que desean un gestor sencillo pero fiable para evitar sorpresas de última hora.

13. Uni Panel de Notion

vía Notion

La universidad suele presentar múltiples retos a la vez. Es emocionante, pero también abrumador, y ahí es donde la plantilla Uni Dashboard se vuelve esencial. El panel de control reúne todo en un solo lugar, para que no sientas que estás dando vueltas en círculos.

Puedes consultar tu agenda diaria, semanal o mensual de un vistazo y ver qué tareas, eventos o clases requieren tu atención.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Cambia entre las vistas diaria, semanal y mensual para gestionar tareas y plazos.

Mantén tus notas de clase organizadas por asignatura y encuéntralas fácilmente en la biblioteca de notas.

Realiza un seguimiento de las clases y los horarios para saber siempre dónde tienes que estar.

Utiliza el gestor de tareas para separar las tareas urgentes de las metas a largo plazo.

✨ Ideal para: Estudiantes universitarios que se enfrentan a nuevos horarios, cursos y plazos y necesitan un hub académico integral.

14. Rastreador de tareas de Notion

vía Notion

La plantilla de seguimiento de tareas te ofrece una forma sencilla de liberarte de la carga mental que supone recordar las tareas. Con esta plantilla, puedes registrar todas las tareas y filtrarlas por clase, fecha límite o estado.

Ofrece categorías claras como «No comenzado», «En curso», «Listo para enviar» y «Enviado», para que siempre sepas en qué punto te encuentras. La vista de calendario destaca los plazos próximos, mientras que una tabla detallada mantiene las instrucciones y notas de clase en un lugar de fácil acceso.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los deberes por estado para ver cuáles están pendientes, en curso o completados.

Organiza las tareas por clase para tener una visión más clara de la carga de trabajo.

Utiliza la tabla detallada para mantener en orden las instrucciones y las notas.

Consulte las próximas fechas límite en un calendario para planificar mejor.

✨ Ideal para: Estudiantes que desean registrar los deberes por clase y estado, mientras mantienen a mano las notas y las instrucciones.

15. Calculadora de nota final de Notion

vía Notion

Pocos momentos en la vida estudiantil son tan estresantes como sentarse con la calculadora la noche antes de los exámenes finales, tratando de averiguar qué nota necesitas para aprobar la asignatura o conseguir esa beca de seguridad.

La plantilla Calculadora de nota final de Notion enlaza tus semestres, cursos y calificaciones en un solo sistema que se actualiza en tiempo real. Puedes registrar tareas y exámenes, ponderarlos por créditos y ver tu nota media calculada automáticamente. Los gráficos de progreso y las comparaciones semestrales te permiten saber fácilmente si estás mejorando, manteniéndote estable o si necesitas ajustar tu esfuerzo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Calcula automáticamente tu nota media en todas las asignaturas y semestres.

Registra tareas, exámenes y proyectos con créditos ponderados.

Toma la vista del progreso mediante gráficos visuales y comparativas.

Realiza un seguimiento de tu rendimiento académico para planear becas o solicitudes.

✨ Ideal para: Estudiantes que desean calcular sus calificaciones y realizar el seguimiento de su rendimiento académico a lo largo de los semestres.

Limitaciones de Notion

El rendimiento puede verse afectado, especialmente con bases de datos grandes o en dispositivos móviles. El acceso sin conexión sigue siendo poco fiable.

El rendimiento puede verse afectado, especialmente con bases de datos grandes o en dispositivos móviles. El acceso sin conexión sigue siendo poco fiable.

Las reseñas de G2 sobre Notion suelen destacar lo que muchos estudiantes y educadores sienten después de probar algunas plantillas: cuando las páginas crecen, surgen pequeños puntos de fricción que, con el tiempo, se acumulan. Si utilizas una plantilla de seguimiento de tareas de Notion a diario, estos problemas empezarán a perturbar tu trabajo.

Analicemos los principales límites de Notion para que puedas planificar en consecuencia:

Los entornos de trabajo grandes y las bases de datos extensas pueden resultar lentos, especialmente en dispositivos móviles, lo que hace que el uso diario de los rastreadores y paneles sea menos fluido de lo que debería ser.

El uso sin conexión tiene un límite y la búsqueda puede omitir resultados, por lo que encontrar una tarea antigua, una nota de clase o una página del curso no siempre es fiable cuando lo necesitas rápidamente.

En el plan Free, un entorno de trabajo con más de un propietario alcanza un límite de mil bloques, y eliminar contenido no reduce el recuento, por lo que los hubs de estudio compartidos pueden estancarse a menos que cambies de miembros o te pases a un plan superior.

La configuración puede resultar confusa y es fácil perderse en ajustes de diseño y vistas enlazadas en lugar de estudiar o enseñar, lo que hace que algunas plantillas resulten pesadas antes de que ayuden.

Las tablas y fórmulas no son tan potentes como las hojas de cálculo completas, y los permisos pueden carecer de un control preciso, por lo que los libros de calificaciones complejos o los rastreadores de varios cursos pueden alcanzar sus límites.

Plantillas alternativas de Notion

Las tareas y los proyectos en grupo suelen sufrir de «Work Sprawl» (dispersión del trabajo). Para un estudiante, esto supone la fragmentación de las tareas, los programas y las notas que se produce en múltiples herramientas y sistemas desconectados que no se comunican entre sí.

Si te encantan las plantillas de seguimiento de tareas de Notion, pero necesitas un rendimiento más ágil para listas grandes o permisos más estrictos para el trabajo en grupo, vale la pena considerar las plantillas de ClickUp.

ClickUp ofrece el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo. Esto significa que puedes estudiar, tomar notas, registrar el progreso, hacer tareas y realizar el seguimiento de los plazos, todo en un solo lugar. A continuación se presentan doce opciones de ClickUp que resultan familiares, pero que permiten gestionar los trabajos de clase y los proyectos en equipo con menos fricciones.

1. Plantilla de tareas de clase de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Ahorra tiempo con flujos de trabajo reutilizables que simplifican tanto la asignación como la calificación con la plantilla de tareas de clase de ClickUp.

La plantilla de tareas de clase de ClickUp ayuda a los profesores a centralizar el seguimiento de las tareas, los plazos y las calificaciones en un solo lugar. Los profesores pueden crear tareas para cada trabajo, establecer fechas límite y actualizar el estado con solo unos clics.

Los campos personalizados de ClickUp te permiten etiquetar las tareas por tipo, asignatura o prioridad. Las múltiples vistas, como «Exámenes», «Trabajos» y «Lista por fecha límite», permiten a los profesores alternar entre una planificación general y un seguimiento detallado de las tareas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las tareas con estados y campos personalizados para la calificación, los plazos y los temas.

Utiliza múltiples vistas para gestionar las tareas por tipo, fecha límite o fase de progreso.

Usa el uso compartido de actualizaciones con tus compañeros y colegas en tiempo real para una mayor transparencia.

✨ Ideal para: Profesores que gestionan varias clases y desean optimizar la asignación, el seguimiento y la calificación de tareas.

2. Plantilla de planificación de proyectos para estudiantes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica cada paso de tu proyecto con desgloses de tareas utilizando la plantilla de planificación de proyectos para estudiantes de ClickUp.

Imagina esto: te acaban de asignar un proyecto grupal que dura todo el semestre. Al principio, parece manejable, pero pronto todos están trabajando a ritmos diferentes, los plazos comienzan a acercarse y nadie está seguro de quién es responsable de qué. La plantilla de planificación de proyectos para estudiantes de ClickUp ayuda a evitar esa espiral. 😌

Esta plantilla divide los proyectos en tareas manejables, establece cronogramas claros y facilita la colaboración. Los estudiantes pueden utilizar ClickUp Docs para intercambiar ideas y ClickUp diagrama de Gantt para planificar los cronogramas.

Los profesores y mentores también pueden proporcionar comentarios, lo que fomenta la responsabilidad en todo el equipo. A diferencia de las herramientas tradicionales o los diseños estáticos de Notion, ClickUp ofrece automatización, equilibrio de la carga de trabajo y visibilidad en tiempo real, lo que mantiene a todos los miembros en sintonía de principio a fin.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Colabora con tus compañeros de equipo y mentores directamente en ClickUp.

Controla los plazos con las vistas Gantt, Calendario y Tablero para tener una visibilidad completa.

Utiliza las automatizaciones y el seguimiento del progreso para cumplir con los plazos y reducir el estrés.

✨ Ideal para: Estudiantes que trabajan en proyectos en grupo y necesitan una distribución estructurada de las tareas y una responsabilidad clara.

3. Plantilla para estudiantes de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza clases, trabajos y exámenes en un solo lugar con la plantilla para estudiantes de ClickUp.

En un momento estás viendo a Hannah Montana vivir dos vidas y, al siguiente, eres un estudiante universitario que se da cuenta de que está haciendo lo mismo. La mitad de ti está haciendo nuevos amigos. La otra mitad está estresada por los proyectos, los plazos y los exámenes.

La plantilla ClickUp Student te ayuda a mantener ese equilibrio. Reúne todas tus notas, tareas y plazos dispersos en un solo espacio para que puedas estar al día con los estudios sin perderte la parte divertida de la vida estudiantil.

En la plantilla, puedes configurar los cursos como proyectos, dividir las tareas en otras más pequeñas y realizar el seguimiento de los plazos en un Calendario o en una vista Lista. Las actualizaciones del progreso te mantienen centrado, mientras que los recordatorios evitan las prisas de última hora.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Gestiona proyectos en grupo con tareas y actualizaciones compartidas.

Configura recordatorios para que los plazos nunca te pillen por sorpresa.

Realiza un seguimiento del progreso con vistas claras de lo que está terminado y lo que queda pendiente.

✨ Ideal para: Estudiantes que compaginan los estudios con la vida universitaria y quieren un hub central para sus tareas, notas y plazos.

4. Plantilla de progreso estudiantil de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén informados a los padres y administradores mediante informes estructurados con la plantilla de progreso del estudiante de ClickUp.

Los profesores de todo el mundo tienen la tarea de detectar las deficiencias a tiempo para que ningún alumno se quede atrás, pero gestionar eso a gran escala sin los sistemas adecuados puede parecer imposible. La plantilla de progreso de los alumnos de ClickUp se creó para resolver ese problema. En lugar de hacer malabarismos con notas en papel, hojas de cálculo y herramientas a medio actualizar, los profesores disponen de un hub claro para realizar el seguimiento del progreso de cada alumno.

Puedes registrar el rendimiento, supervisar la asistencia e incluso documentar información sobre el comportamiento en tiempo real. Esta plantilla de registro diario hace que los datos sean visuales y procesables. Con múltiples vistas, los educadores pueden alternar entre el rendimiento general de la clase y el progreso individual de cada alumno.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Supervisa el crecimiento individual de los alumnos con campos personalizados detallados.

Identifica quién necesita ayuda adicional mediante estados como «Necesita atención».

Comparte informes de progreso claros con los padres y los responsables del colegio.

Utiliza paneles para visualizar las tendencias de rendimiento en todas las clases.

✨ Ideal para: Profesores y administradores que desean realizar un seguimiento en tiempo real del rendimiento individual de los alumnos.

5. Plantilla de educación para estudiantes de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea marcos coherentes para varios cursos utilizando la plantilla de educación para estudiantes de ClickUp.

La plantilla ClickUp Student Education está diseñada tanto para estudiantes como para educadores que desean tener todo en un solo lugar.

Cubre el material del curso, las tareas, los plazos, los requisitos previos e incluso los hitos, por lo que el progreso se siente controlado y manejable en lugar de abrumador. Con campos personalizados para calificaciones, créditos y números de curso, no solo ves lo pendiente, sino que entiendes en qué punto te encuentras.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Organiza el material del curso con vistas del plan de estudios y los requisitos previos.

Realiza un seguimiento de las calificaciones, los créditos y los plazos con los Campos personalizados.

Establece hitos y visualiza los cronogramas con diagramas de Gantt.

Mantén a todos alineados, desde los estudiantes hasta los profesores y los principales.

✨ Ideal para: Estudiantes y educadores que necesitan un marco coherente para realizar el seguimiento del plan de estudios, las tareas y los hitos.

👀 Dato curioso: En algunos países, como China, las recientes reformas políticas denominadas «doble reducción» tienen como objetivo establecer un límite en los deberes de los estudiantes jóvenes para reducir el estrés y permitirles llevar una vida más equilibrada. Por ejemplo, a los niños de 1.º y 2.º curso se les dijo que, en virtud de esa política, debían tener pocos o ningún deber escrito.

6. Plantilla de hoja de cálculo para la universidad de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cambia fácilmente entre los detalles y la visión general con la plantilla de hoja de cálculo universitaria de ClickUp.

La mayoría de los estudiantes universitarios recurren a los calendarios digitales para mantener su vida bajo control. Son útiles para enviar un recordatorio de que algo vence hoy, pero ahí está el problema. Solo te enteras cuando ya es hora de la verdad.

La plantilla de hoja de cálculo universitaria de ClickUp te ofrece una vista general de tu semestre. En lugar de alertas dispersas, puedes planificar solicitudes, exámenes y proyectos en un solo lugar. Es flexible, personalizable y mucho más útil para la planificación a largo plazo que una simple aplicación de calendario.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Planifica y realiza el seguimiento de los plazos con vistas de lista, Calendario y requisitos.

Organiza tus tareas, solicitudes y documentos en un solo entorno de trabajo.

Prioriza las tareas con campos personalizados como ensayos, becas y fechas del SAT.

Manténgase a la vanguardia con recordatorios que le ayudarán a prepararse con semanas de antelación.

✨ Ideal para: Estudiantes universitarios que buscan algo más que calendarios para planear solicitudes, exámenes y proyectos con una vista global.

7. Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Identifica los riesgos a tiempo y actúa antes de que se cumplan los plazos con la plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp.

La plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp reúne todos tus proyectos en un solo lugar, donde puedes ver realmente lo que es pendiente y cuándo.

Puedes alternar entre diagramas de Gantt para ver los cronogramas, listas para ver los detalles y paneles para tener una visión general. Y lo que es aún mejor, puedes asignar tareas, añadir Campos personalizados para cosas como la fase del proyecto o el riesgo, y mantener a todo el mundo informado.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realiza el seguimiento de los proyectos en múltiples vistas, como listas, diagramas de Gantt y desgloses por personas asignadas.

Organiza las tareas con campos personalizados para la fase, el cronograma y los plazos.

Asigna responsabilidades de forma clara y supervisa el progreso de forma conjunta.

✨ Ideal para: Estudiantes que gestionan varios proyectos y quieren ver claramente los plazos y el progreso.

8. Plantilla de ClickUp para tomar notas en clase para estudiantes universitarios

Obtenga una plantilla gratuita Organiza tus notas por clase y tema en un único entorno de trabajo con la plantilla de notas de clase de ClickUp.

¿Conoces ese momento en el que el profesor dice: «Esto entrará en el examen», y tu cerebro entra en pánico al instante porque tus notas son una mezcla de frases a medio escribir, garabatos y manchas de café? Sí, ¡a todos nos ha pasado!

Con la plantilla de apuntes de clase de ClickUp, dispondrás de un espacio organizado para cada clase. Puedes crear un documento para cada asignatura, añadir secciones para clases, lecturas o tareas e incluso crear listas de control rápidas.

Además, todo se puede buscar, así que se acabó el pánico de «Ctrl+F» a las 2 de la madrugada antes de los exámenes finales. También puedes realizar el uso compartido de tus notas con tus compañeros de clase, intercambiar ideas en una pizarra y realizar el seguimiento de los puntos clave en un solo lugar.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Añade listas de control para cada clase para realizar el seguimiento de lo que has cubierto.

Comparte notas con tus compañeros de clase para facilitar la colaboración.

Configura recordatorios para revisar tus notas antes de los exámenes.

✨ Ideal para: Estudiantes que desean tener notas de clase organizadas y con función de búsqueda que se sincronicen con tareas y recordatorios.

9. Plantilla de plazos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza los plazos en una sencilla vista de cronograma con la plantilla de plazos de ClickUp.

La plantilla de plazos de ClickUp te ayuda a ir un paso por delante del caos de los plazos. Obtienes una vista clara de lo que está por venir, lo que ya está en curso y lo que ya está fuera de peligro.

Además, puedes adjuntar archivos, establecer recordatorios e incluso ver un cronograma visual para saber si tu semana va a ser un desastre o va a transcurrir sin problemas. Otra ventaja es la colaboración en tiempo real. Si estás trabajando en un proyecto en grupo, todos ven los mismos plazos y actualizaciones en tiempo real.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Prioriza las tareas para que las urgentes no queden relegadas.

Configura recordatorios para evitar prisas de última hora.

Comparte las actualizaciones con tus compañeros de equipo para mantener los proyectos grupales al día.

✨ Ideal para: Estudiantes que necesitan tener todos los plazos en un solo cronograma para evitar el estrés de última hora.

10. Plantilla de lista de control para la planificación de los estudiantes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén las tareas, las fechas y los recordatorios en un espacio de trabajo centralizado con la plantilla de lista de control para estudiantes de ClickUp.

La plantilla de lista de control para la planificación estudiantil de ClickUp lleva el concepto de planificación adaptativa a la vida estudiantil. En lugar de trabajar con notas dispersas o horarios rígidos, esta lista de control te ofrece un marco estructurado pero flexible.

Puedes correlacionar metas, anticipar obstáculos e incorporar medidas de respaldo para que los plazos no te pillen por sorpresa. La plantilla también ayuda a los estudiantes a dividir las metas grandes en pasos más pequeños y factibles. En lugar de tratar «solicitar la admisión en la universidad» o «sacar buenas notas en los exámenes parciales» como una única tarea abrumadora, te guía para crear subtareas, establecer recordatorios y realizar un seguimiento visual del progreso.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Planifica tus metas académicas y personales en listas de control viables.

Añade flexibilidad a los plazos y evita el estrés de última hora.

Comparte las novedades con tus padres, profesores o mentores para rendir cuentas.

✨ Ideal para: Estudiantes que desean dividir sus metas en pasos manejables y mantenerse responsables con listas de control claras.

11. Plantilla de plan de clases universitarias de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Ahorra tiempo reutilizando formatos de lecciones estructurados con la plantilla de plan de lecciones universitarias de ClickUp.

La plantilla de plan de clases universitarias de ClickUp ofrece a los profesores una forma sencilla de estructurar su proceso de enseñanza, eliminando cargas administrativas adicionales.

Lo que distingue a esta plantilla es su flexibilidad. Puedes correlacionar las lecciones en el marco ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), crear cronogramas en la vista Gantt o cambiar rápidamente si un tema requiere más tiempo.

Esta plantilla también aporta coherencia entre varios cursos o secciones, lo que resulta especialmente valioso para los profesores que deben compaginar una gran carga lectiva.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Crea y personaliza planes de lecciones en función de los objetivos y los resultados del curso.

Realiza un seguimiento del progreso con estados claros como «Análisis», «Diseño», «Desarrollo» y «Evaluación».

Almacena y organiza los materiales de las clases, las tareas y las evaluaciones en un solo espacio.

✨ Ideal para: Profesores que crean planes de lecciones estructurados y repetibles con flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la clase.

12. Plantilla de programa de estudios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Centraliza todos los materiales del curso en un único hub accesible con la plantilla de programa de estudios de ClickUp.

Siempre hay un momento en la universidad en el que alguien pregunta: «Espera, ¿cuándo son los exámenes parciales?», y la mitad de la clase se queda mirando sin comprender porque nadie recuerda lo que decía el programa. Ahí es donde entra en juego la plantilla de programa de estudios de ClickUp. En lugar de quedarse en un PDF olvidado o en un correo electrónico a medio leer, tu programa de estudios se convierte en un entorno de trabajo interactivo y dinámico que evoluciona junto con el curso. Además, la plantilla también facilita la ampliación. Los profesores pueden establecer objetivos, plazos y políticas de calificación, al tiempo que enlazan directamente con lecturas, tareas o documentos colaborativos.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Comunica claramente los objetivos, las expectativas y los temas semanales.

Actualiza los plazos y los recursos en tiempo real para que no se pase nada por alto.

Reutiliza y adapta los esquemas estructurados de las lecciones a lo largo de varios semestres.

✨ Ideal para: Profesores que desean mantener los programas de estudios dinámicos y accesibles, al tiempo que comunican claramente sus expectativas.

Estudia de forma más inteligente con ClickUp

Si has llegado hasta aquí, ya sabes una verdad sobre la vida estudiantil: las tareas nunca disminuyen, solo se acumulan. Lo que importa es cómo decides gestionarlas.

Ahí es donde ClickUp supera discretamente a los demás. No solo guarda tus notas o almacena tus tareas, sino que conecta todo el panorama. Puedes ver tus plazos, realizar el seguimiento del progreso y sentir que realmente tienes el control, en lugar de limitarte a reaccionar.

Para los estudiantes que aspiran a la excelencia académica y los profesores centrados en la gestión de las clases, se convierte en el entorno de trabajo digital perfecto, que sigue siendo fácil de usar incluso cuando aumenta la carga de trabajo.

Puedes utilizarlas para mejorar la concentración, optimizar las rutinas y mantener la productividad, de modo que tus sistemas realmente mejoren la productividad en lugar de añadir fricciones. Con el tiempo, tu forma de planear, aprender y colaborar pasará de ser un esfuerzo disperso a un ritmo claro y seguro.

Al fin y al cabo, no se trata tanto de añadir otra herramienta a tu rutina como de tener por fin un lugar donde tu mundo académico cobre sentido.

