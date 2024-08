50 cosas productivas que hacer cuando se está aburrido en el trabajo

Incluso en los días más ajetreados, te encontrarás con algún que otro descanso. Tanto si llegas pronto a una reunión, como si acabas de terminar una tarea complicada o intentas empezar el día con calma, siempre hay huecos de unos minutos para convertir el aburrimiento en momentos de productividad.

Las personas altamente productivas consiguen hacer tanto porque hacen un esfuerzo consciente y comprometido para hacer cada día las pequeñas cosas que conducen al progreso.

Piensa en esta lista como un recurso para darte algunas ideas sobre cómo hacer lo mismo Pero con tu propio giro personal. 🤗

El trabajo existe principalmente en línea, tanto para equipos presenciales como remotos. Y aunque no puedes escapar por completo del tiempo frente a la pantalla, hemos elegido estas 50 formas concretas de convertir el aburrimiento en productividad porque, o bien requieren que te alejes de tu monitor, o bien reducen el estrés y la ansiedad de alguna manera, o ambas cosas.

En este mismo momento, puede que estés leyendo este post mientras estás en el trabajo, ¡lo cual es genial! Siga leyendo para conocer más formas de convertir esos minutos extra de su día en algo de lo que pueda sentirse orgulloso.

50 Cosas productivas que hacer cuando estás aburrido

descargo de responsabilidad: lo que no encontrarás en esta lista es una sugerencia para encender Netflix o Hulu, o navegar por las redes sociales, esas opciones no harán mucho por ti a largo plazo. Lo que esperamos que saques de este post es la idea de que _las pequeñas decisiones cotidianas marcan la diferencia

Sé consciente de cómo gastas tus minutos extra porque es ahí donde se produce el crecimiento real.

Y en una nota más práctica, hemos dividido cada elemento en categorías para ayudarte a navegar fácilmente por esta bestia de lista. ¡Que la disfrutes!

1. ¡Organízate con una app de productividad como ClickUp!

Si aún no te organizas con una plataforma online, es hora de empezar. Estas apps pueden ayudarte a crear y mantener hábitos que te llevarán lejos en tu ámbito personal y profesional.

Si te has deshecho de tu planificador diario para no tener que cargar con ella para ir a cafeterías, recados y reuniones, te encantará la comodidad de disponer de esa misma información a través de tu teléfono o portátil. 🙌🏼

Ajuste Metas SMART ¡Crear matrices DAFO, hacer listas de control, programar la semana y elaborar estrategias con una sola herramienta diseñada para todo esto y mucho más: ClickUp!

mantenga siempre a mano su Calendario, tareas y recordatorios, y acceda a ellos desde cualquier dispositivo con ClickUp_

ClickUp es un todo en uno gestión de tareas solución utilizada para abordar todo tipo de tareas, desde proyectos complejos hasta simples tareas pendientes. Tanto si es usted un gestor de tareas, un estudiante que hace malabares con sus tareas o un director de escuela haciendo la lista de la compra, ClickUp le ofrece cientos de funciones personalizables para ayudarte a poner las cosas en orden.

ClickUp funciones garantizadas para despertar la alegría

🎨 Pizarras ClickUp : ¡Llena los minutos extra de tu día con un lienzo infinito en el que dibujar, escribir y expresarte! Empieza con una plantilla o invita a tus compañeros a jugar a la Batalla de Dibujos de Animales para romper el hielo y animar el ambiente de trabajo.

✅ Listas de control anidadas: Manténgase al día incluso de las tareas pendientes más pequeñas y asegúrese de que no queda piedra sin remover con listas de control anidadas que se pueden asignar a otros y organizar con un simple arrastrar y soltar. Qué satisfacción. 😌

🏅 Metas ClickUp : Establece metas personales para ti o metas profesionales para el equipo con la función Metas de ClickUp, muy visual y que puede actualizarse automáticamente, lo que hace más fácil que nunca ver lo cerca que estás de tus objetivos.

📄 Documentos de ClickUp **Crea el documento perfecto, wiki, o base de conocimientos con un montón de opciones de estilo para que tus escritos destaquen. Luego, comparte tu trabajo con quien quieras a través de una URL.

📝 ClickUp Bloc de notas y Extensión de Chrome : Anota ideas rápidas o tus tareas diarias en el Bloc de notas digital de ClickUp y descarga la extensión de Chrome de ClickUp para acceder a tu Bloc de notas, controlar el tiempo y crear una tarea desde prácticamente cualquier lugar de la Web.

descarga la extensión de Chrome ClickUp para continuar justo donde lo dejaste con cada pensamiento en tu Bloc de notas_

Y aún hay mucho más que ClickUp puede hacer por usted, ¡y gratis/a! Más información sobre la plataforma, cómo se compara con otras alternativas, y un montón de recursos gratuitos adicionales en la página web de ClickUp Blog de ClickUp .

2. ¡Atiende tu bandeja de entrada de correo electrónico!

Da miedo lo fácil que es dejar que la bandeja de entrada del correo electrónico se nos vaya de las manos. Pero al igual que la implacable fuerza de la madre naturaleza, si la dejas a su aire, tu bandeja de entrada puede crecer rápidamente más allá de tus posibilidades de control si no la atiendes a diario.

En pocas palabras: empieza a ordenar tu bandeja de entrada siempre que puedas.

Archiva los mensajes que ya han sido abiertos y atendidos, pospone los mensajes que pueden esperar a otro día, y tira a la basura todo lo que simplemente está ocupando espacio.

Si de verdad quieres ponerte manos a la obra, crea carpetas para organizar tus correos electrónicos en función de la categoría de su contenido. ¿No estás dispuesto a deshacerte de ese cupón de descuento del 25% que te enviaron por correo electrónico en tu tienda favorita? Archívalo. ¿No quieres borrar el correo electrónico de confirmación para el partido de los Suns de la semana que viene? Archívalo también.

Cada mensaje tiene su lugar, y te sentirás más tranquilo sabiendo dónde encontrarlos.

3. Limpia tu entorno de trabajo físico

Reducir el desorden físico tiene el mismo impacto en tu claridad mental.

Ordena y guarda las notas y documentos esparcidos por tu escritorio, tira las notas adhesivas pegadas al monitor que ya no sirven y limpia las superficies. Permítete empezar de cero de verdad hasta las pantallas y el teclado.

Y si necesitas alguna idea de cómo se ve esto en la vida real, le pedimos a nuestro equipo de ClickUp que nos mostrara sus propios escritorios ordenados:

via Juan Cardenas

via Neil Amaral

via Nick Potok

No es que seamos unos maniáticos de la limpieza, es que estamos obsesionados con la organización. 💜

¡Por eso no podíamos elegir solo uno para compartir!

...Por cierto, si eres como yo y sueles comerte los bocadillos en el escritorio, tal vez quieras limpiar el ratón por si acaso. 👀🖱

4. Organiza tu ordenador y tu escritorio

Tener una imagen personalizada en el escritorio puede añadir una alegría muy necesaria a tu día, pero asegúrate de que la pantalla de tu escritorio está limpia de archivos perdidos y descargas para que puedas verla

Si el espacio de tu escritorio es más grande que el mercado inmobiliario de EE.UU. en estos momentos, prueba a ordenar los archivos en carpetas por categoría o departamento, y tira a la basura todo lo que no corresponda.

Consejo profesional: ¡Acuérdate también de vaciar la papelera de tu ordenador! 🚮

5. Actualiza tu ordenador

Para que todo vaya sobre ruedas, comprueba si hay actualizaciones

Si te encuentras con 20 minutos de inactividad, comprueba tu pestaña Acerca de este Mac desde el desplegable del icono de la manzana en la esquina superior izquierda de tu pantalla. Chrome, Evernote, Grammarly y otros plug-ins también se actualizan constantemente para garantizar su máximo rendimiento ¿Te has quedado sin app?

6. Ajustar una carpeta de vida

Puede que esto no suene emocionante, ¡pero te alegrarás mucho de haberlo hecho!

Crea una carpeta con los documentos, números, contraseñas y contactos importantes que siempre olvidas o extravías. Mantenlo todo junto para evitar rebuscar en los cajones de tu escritorio la próxima vez que necesites volver a introducir ese número de pin del wifi que configuraste hace cinco años.

7. Elimine las distracciones

Más allá de tu espacio físico de trabajo, ¿cómo puedes desordenar tu espacio vital? Si te trabaja desde casa es posible que trabajes en el mismo lugar donde duermes, almuerzas, lees y preparas la comida.

Mejorar la funcionalidad general de un espacio es aún más importante a medida que se reducen los metros cuadrados, pero pequeños cambios para organizar o mejorar la sensación de las principales zonas de estar pueden tener un efecto dominó positivo en cómo se siente durante su tiempo personal y profesional.

Y no tiene por qué llevar mucho tiempo

Empieza por fregar los platos o limpiar rápidamente las superficies; después, puedes empezar a pensar de forma más crítica qué cambios funcionales de mayor envergadura quieres hacer. Consulte el principios del feng shui para asegurarte de que tus cambios son intencionados y se ha demostrado que te ayudarán aumentar la productividad del trabajo a teletrabajo .

8. Ocúpate de tu armario

Esto merece una mención aparte porque es una tarea ingente. Más allá de la organización (por color, largo de manga, temporada o las tres cosas), ¿qué puedes reducir?

Crear espacio adicional puede recordarte prendas que te encantaban pero que habías olvidado o revelarte los elementos básicos que tu armario aún necesita.

También es un buen momento para elegir algunos conjuntos que te sirvan para eliminar el cansancio de las decisiones diarias y el estrés de vestirte por las mañanas, sobre todo si vas con retraso

Pero lo más importante es que tengas en cuenta donar las piezas que no quieras o llevándolas a una tienda de segunda mano para darles una nueva vida

9. Conquista las pequeñas tareas que llevas días, semanas o meses aplazando

Limpiar el coche, actualizar la matrícula, lavar los pinceles de maquillaje o volver a planchar la plancha... Todos tenemos esa "cosa" que sabemos que sólo nos llevará unos minutos, pero que no nos atrevemos a hacer.

10. Revise su presupuesto, sus inversiones y sus ahorros

Y si no tienes un presupuesto personal ya, ¡hazte uno!

Aunque sólo sea una lista de los principales gastos o suscripciones mensuales, puede ayudarte a eliminar cualquier elemento de sorpresa en tus finanzas. Puede dar miedo abrir la app, aplicación bancaria todos los días, pero te ayudará a tomar decisiones de gasto más inteligentes y te aportará tranquilidad.

Los momentos libres del día también pueden aprovecharse para revisar y gestionar las opciones financieras como el plan de pensiones 401K, o cualquier oportunidad en la que participe tu empresa Un poco puede hacer mucho. 💜

🛀🏼 Cualquier cosa y Todo ✨self-care✨

Los hábitos saludables conducen a un estilo de vida más sano (por dentro y por fuera). Empieza por aquí para obtener consejos y trucos para mejorar tu salud mental y física durante los minutos extra de tu día.

11. Bebe agua

En serio, ¿cuánta agua has bebido hoy?

Nickelodeon via GIPHY

12. Cuida tus plantas

Cuidar de algo sienta bien y, si no tienes mascota, una planta es un buen punto de partida.

Haz una pausa en tu día para limpiar sus hojas, rociarlas y ponerlas al sol durante unos minutos. Además, las plantas limpian el aire mediante la fotosíntesis y mejoran los niveles de estrés.

Pero si tienes mascota, asegúrate de que la planta no sea tóxica para los animales o esté fuera de su pequeño alcance. 🐶

13. Aprovecha tu tiempo libre y conviértelo en "tiempo para mí"

Esto puede ser cualquier cosa que simplemente te haga sentir bien. Tu "tiempo para mí" es precioso Utilízalo sabiamente. Piensa en el "autocuidado", pero sin grandes reglas ni juicios que te frenen.

Tanto si trabajar desde casa o in situ, hay un valor real en sentirse bien con uno mismo y en cómo esos sentimientos positivos se traducen en tu ética de trabajo.

Píntate las uñas, abre un refresco en el patio, ponte una mascarilla hidratante o, por qué no, permítete aburrirte un segundo. La vida puede ir muy deprisa, así que permítete un espacio para hacer una pausa y no hacer nada, ¡porque el aburrimiento genera creatividad! Vuelve a tus tareas después de esta pausa sintiéndote renovado y rejuvenecido.

14. Mejora tu rutina matutina

Los hábitos saludables generan un estilo de vida saludable, ¡y la salud es riqueza! Enorgullézcase de esos pequeños rituales que le ayudan a empezar el día de la mejor manera posible, y dé prioridad incluso a los actos cotidianos más pequeños que le ponen de buen humor.

Un día productivo empieza con un sueño reparador y un gran vaso de agua. Antes de salir para el trabajo o sentarte en tu mesa, ¿puedes dar un paseo o tomar una comida nutritiva para complementar el café de la mañana? Puntos extra si puedes seguir tu rutina sin mirar el móvil. 🧖🏼‍♀️

15. Mueve tu cuerpo

Estira, haz yoga o ejercicio, ¡incluso en tu escritorio!

El yoga en silla existe, así que la excusa de sentirte limitado en el cubículo de tu oficina no cuenta aquí. Hay un montón de YouTube y blogs de fitness que ofrecen recursos gratuitos/a los que acceder y seguir desde prácticamente cualquier lugar.

Estar sentado en una silla de escritorio, caminar con zapatos de tacón y trabajar sobre un teclado durante horas puede hacer verdaderos estragos en las caderas, los hombros, el cuello y la espalda, pero nunca te arrepentirás de los pocos minutos que dedicas al día a corregir esos hábitos. No importa lo grandes o pequeños que parezcan los movimientos en ese momento, ¡están funcionando!

16. Medita o reza

La meditación es fabulosa y sus beneficios son infinitos Tan sólo 10 minutos de meditación diaria pueden ayudarte a controlar el estrés, aumentar la conciencia de ti mismo, centrarte en el presente, reducir las emociones negativas y adquirir una nueva perspectiva.

Sin embargo, lo que no te dicen es que meditar es todo un reto

Las plataformas de streaming, como YouTube, Spotify y aplicaciones de bienestar como Headspace, son excelentes lugares para empezar si no conoces la meditación. Prueba las meditaciones guiadas y busca las que más te gusten También hay muchos tipos de meditación, así que seguro que hay uno para ti.

17. Sal a pasear

A tu perro le va a encantar.

Parece demasiado fácil, pero caminar al menos 30 minutos al día tiene un montón de beneficios para la salud física y mental. Al igual que los famosos paseos por el bosque de Robert Frost, dar un paseo diario puede ayudarte a despejar la mente, mejorar tu estado de ánimo, mejorar la calidad del sueño, reducir el estrés y mejorar tu autopercepción general. En serio, ¿qué se puede perder?

Caminar es también una forma estupenda de salir de tu burbuja cotidiana. Explora una nueva zona de tu barrio o ciudad, y ponte a prueba dejando los AirPods en casa o probando un nuevo podcast sobre productividad o audiolibro.

🧠 Comprueba tu yo presente y futuro

Empieza por preguntar:

¿Cómo me siento?

¿Cómo me describiría a mí mismo?

¿Cuáles son mis metas?

Piensa ahora en cómo te gustaría responder a esas preguntas la semana que viene, dentro de un mes o incluso dentro de varios años.

18. Plan de comidas

¿Siempre se te olvida esa única cosa que realmente necesitas de la tienda cada vez que vas?

Elimina las conjeturas sobre lo que vas a comprar, qué vas a hacer con ello y cuánto vas a consumir realmente en una semana haciendo una lista de antemano Escribe unas cuantas recetas equilibradas para cada comida diaria y un tentempié que seguro que te gustará. Luego elabora tu lista de la compra en torno a esos ingredientes clave.

Especialmente si eres de los que pasan mucho tiempo mirando la nevera durante la pausa para comer, dale un empujón saludable a tu futuro yo haciendo que las opciones preparadas sean la elección obvia.

19. Revisa tus propósitos de Año Nuevo

¿En qué punto se encuentran tus metas a largo plazo o trimestrales ?

Es una gran oportunidad para reflexionar y darse una pequeña palmadita en la espalda por el crecimiento que ha conseguido con tanto esfuerzo. Y si no ha llegado tan lejos como esperaba, no hay mejor momento que el presente para reevaluar y.. tomar nuevas decisiones estratégicas .

Check out these plantillas de propósitos de año nuevo !

20. Haz tu lista diaria de tareas pendientes

Anota todo lo que tienes que hacer hoy e incluye algo más que las tareas relacionadas con tu trabajo. ¿Tienes que sacar la basura? ¿Lavar los platos? ¿Lavarte la cara? Inclúyelo en tu lista de tareas pendientes.

A veces, lo más difícil del día es empezar, pero la emoción de tachar de la lista incluso lo más insignificante puede aumentar tu productividad.

Y no tienes por qué hacerlo solo Deja que un app, lista de tareas pendientes hace el trabajo pesado por ti con la flexibilidad suficiente para seguir el ritmo de tu ajetreado día a día. Desde tareas diarias hasta listas de la compra, simples recordatorios y mucho más, puedes apoyarte en plataformas de productividad como ClickUp para cada elemento de tu Calendario.

Por no mencionar que ya no tendrá que preocuparse de dejar su lista en casa Accede a tus listas desde tu escritorio, teléfono móvil o pestaña del navegador.

21. Escribe en un diario

Nuestro CEO, Zeb Evans jura por esto.

Reflexiona sobre tu día, tus últimos logros, pensamientos, sentimientos y cosas por las que estás agradecido. Escribir un diario también es el lugar perfecto para empezar a manifestar tu futuro yo

Una página en blanco puede resultar intimidante, pero la buena noticia es que no hay una forma incorrecta de llevar un diario. Escribe citas o mantras que sean importantes para ti, redacta una carta para ti mismo, haz una lista de tus metas y empieza a esculpir la persona en la que quieres convertirte.

Aquí tienes algunos de nuestros citas favoritas sobre el trabajo en equipo ¡para ayudarte a inspirarte!

🌱 Desarrollo personal y profesional

Pequeñas cosas productivas que marcan una gran diferencia en el Inicio, en el trabajo y en tus relaciones.

22. Haz un test de personalidad o de estilo de comunicación

Esto no sólo puede enseñarte algo nuevo sobre ti mismo, sino que también te ayudará a entender mejor a tus compañeros. Saber cómo le gusta a la gente que le hablen y cómo trabajar con ellos te llevará lejos en todos los aspectos de tu vida. Aquí tienes algunos ejemplos para empezar:

Además, ¡es interesante! Cualquier otro

/ref/ https://www.16personalities.com/enfp-personality activistas /%href/

¿hay por ahí? 🙋🏼‍♀️

23. Tomar la iniciativa en el trabajo

Si tienes el ancho de banda necesario, es el momento perfecto para echar una mano y asumir una responsabilidad extra, sobre todo si el resto de tu equipo está desbordado. O si estás lleno de ideas y no sabes qué hacer con ellas, ponlas en común en una propuesta o presentación y "asombra" a tu jefe con tu proactividad y tu ojo para los detalles

24. Actualiza tu currículum o tu perfil de LinkedIn

¿Cuándo fue la última vez que miraste tu currículum?

Es más fácil actualizar tu currículum o CV mientras tus responsabilidades laborales están frescas en tu mente. También es un poco estimulante para el ego pensar en todas las formas en que aportas valor a tu equipo. No tengas miedo de presumir de tus logros profesionales porque, créeme, todo el mundo lo hace también. 😎

25. Crear un blog

Comparte tu experiencia y empieza un blog, ¡no tienes nada que perder y todo por dar! Hoy en día hay un montón de IA herramientas de escritura para ayudarte a superar el bloqueo del escritor.

Bonus: Echa un vistazo a estos AI Herramientas de escritura !

26. Mejora tu memoria

Ejercita tu cerebro con sudokus, crucigramas, trivial y juegos de memoria Es como la noche del trivial, pero sin alitas de búfalo 🙂

27. Ponte al día con las noticias del sector o del mundo

Estar al día de lo que pasa en el mundo o de las últimas innovaciones de tu sector es una forma estupenda de mantenerte conectado a tierra en el trabajo y preparado para el día a día, y también puede ayudarte a complementar tus charlas en la tertulia Y lo que es mejor, no te llevará más de 10 minutos al día ponerte al día.

Busque un boletín diario por correo electrónico que realmente le guste leer como Morning Brew o Axios para eliminar el tiempo que de otro modo pasaría recopilando la información usted mismo

28. Practica tus habilidades actuales

Siempre se puede mejorar lo que ya se sabe, y practicar es una forma estupenda de mantener a punto las habilidades técnicas. Practica con algunos problemas o consultas para convertir tu tiempo libre en otra oportunidad de mantener tu ventaja.

Sobre todo si actualmente ostentas el récord de lanzamientos consecutivos de cornhole en la oficina, asegúrate de que ese título sigue siendo tuyo.

29. Aprende una nueva habilidad

En la misma línea, ¿cuáles son las habilidades que has querido aprender pero nunca has puesto en práctica? Haz un curso online, mira un tutorial o empieza una nueva certificación: no hace falta que estés trabajando para obtener un nuevo título para adquirir una herramienta valiosa. Aprender una nueva habilidad puede llevarte tan sólo una hora o quizás unos minutos al día, pero nunca lo sabrás hasta que empieces

30. Motivarse

Mira un vídeo motivador, escucha un podcast sobre productividad o leer un libro de desarrollo personal para ponerte las pilas.

Por suerte para ti, hemos creado una lista de nuestros podcasts de productividad favoritos para darle una ventaja en su búsqueda.

31. Leer

Se dice que empezar el día con 15 minutos de lectura pueden ayudarte a estar más concentrado. ¡Busca algo enriquecedor! Elige títulos con consejos sustanciosos que te ayuden a avanzar en algún área de tu vida.

P.D. los audiolibros sí cuentan 😉

32. Ver una charla TED

Esto puede sonar como la forma de procrastinar de la persona responsable, pero las TED Talks son definitivamente más nutritivas para tu cerebro que cualquier cosa que esté en Netflix ahora mismo, así que le damos luz verde a esto. 🚦

Además, hay un montón de vídeos de TED. En serio, un montón. Busca las miniconferencias que hablen de tus intereses, pasión, trabajo o relaciones. Cuando empiezas a invertir tiempo en mejorar partes de ti mismo, ¡todos los que te rodean también lo sienten! Es algo maravilloso. Dar esos primeros pasos bajo la guía de algunos de los mejores educadores que TED puede ofrecer es un punto de partida obvio.

Por otro lado, tu selección no tiene por qué ser tan profunda Olvídate de todo lo que te agobia viendo una de las muchas apariciones de Neil deGrasse Tyson en TED. 🚀

🎶 Serotonin boosters (AKA good old fashioned fun)

Esta es mi sección de favoritos. 💃🏼

33. Haz una lista de reproducción de productividad

¿Alguna vez el silencio total te parece demasiado? 🧐

Hay montones de listas de reproducción, emisoras y artistas perfectos para potenciar tu concentración. Tanto si eres un seguidor de lofi desde hace mucho tiempo o le encanta escuchar la partitura de las películas de Harry Potter, tómese unos minutos gratuitos/a para recopilar su música de enfoque favorita y así evitar perder el tiempo saltándose canciones o distrayéndose.

34. Marque como favorita su canción favorita

Te recomiendo todo en esta lista de reproducción por nuestros DJ Rod y Joey Cox

¡Por un café! ¡Para comer! ¡Un tentempié!

36. Planea tus próximas vacaciones, estancia o escapada de fin de semana

Toma un plan de productividad ¡día! Aprovecha para hacer turismo en tu propia ciudad No tienes que echar mano de tus ahorros para divertirte un poco. Sueña despierto y regálate algo emocionante para el fin de semana.

37. Busca una nueva ubicación para trabajar o estudiar

Es una forma estupenda de agitar el día y cambiar de entorno. Los días se pueden acumular fácilmente cuando uno se limita a viajar de la cama a la oficina en casa y al sofá, un día sí y otro también, pero buscar un nuevo lugar puede ayudarte a tener una nueva perspectiva de tus tareas.

Y si eres como yo, también te da una razón para cepillarte el pelo. 💇🏼‍♀️

Ideas para expresarte de formas que quizá no se te habían ocurrido antes.

38. Conecta con tus intereses artísticos

Hay infinitas formas de ser creativo durante el día, pero escúchame bien: empieza por coger un libro para colorear. Pendiente.

39. Empieza un proyecto de bricolaje

¡Tu Inicio es tu oasis! Incluso si eres inquilino, hay montones de proyectos de bricolaje rápidos y sencillos que pueden ayudarte a arreglar tu espacio por poco o nada.

Además, estos proyectos son una buena forma de aumentar tu confianza en ti mismo, ya que te recuerdan que eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas. Acostúmbrate a ser proactivo y a crear el cambio que quieres ver a tu alrededor convirtiendo tu casa en el hogar de tus sueños.

40. Empieza una nueva afición

Una de mis citas favoritas del momento es "no tienes que ser bueno en tus aficiones" La expectativa poco realista de necesitar ser bueno en todo lo que haces tiene el potencial de frenarte ante tantas cosas que en realidad podrían encantarte pero que nunca has probado.

Experimenta preparando tus propios cócteles para completar la jornada laboral, aprende a hacer ganchillo, prueba una nueva receta o empieza a tocar el ukelele. Hacer algo porque te hace feliz es la única razón que necesitas para seguir haciéndolo.

41. Emprender una actividad paralela

...Pero si se te da bien una afición, ¿puedes convertirla en un proyecto que te apasione?

42. Colecciona y conserva tus recuerdos favoritos

compartir_: Hace poco revisé el carrete de mi cámara y marqué como favoritas unas 100 fotos para imprimirlas sin intención de enmarcarlas. Esa pila de fotos de 4×6 vive ahora en mi escritorio, y la cojo casi todos los días.

La mayoría son de amigos, lugares, mascotas, familia o simplemente buenos recuerdos que me hacen sonreír. 🥲

Puedes hacer tuyo este mismo sentimiento con una foto enmarcada en tu escritorio, en un muro de fotos o incluso en un álbum que te sirva de recordatorio de las pequeñas cosas que hacen que tu duro trabajo merezca la pena

43. Crea un Tablero de visión o inspiración

Esta es una manualidad que se suele hacer con el cambio de año, ¡pero nunca es tarde para empezar! Sobre todo porque tableros de visión suelen retratar su inspiración para la versión actual de ti mismo o ideas para el futuro inmediato.

Echa un vistazo a Pinterest, tus revistas favoritas y blogs en busca de imágenes, palabras y modelos de conducta que transmitan los valores que quieres tener presentes a diario.

Además, ¡qué cosa más mona para decorar tu espacio de trabajo!

☎️Phone un amigo (o colega, o miembro de la familia)

En serio, ¿has hablado hoy con otro ser humano? Coge el teléfono o date un paseo por la oficina para establecer esas conexiones rápidas pero importantes a lo largo del día.

44. Ponte al día con un miembro de la familia o un viejo amigo

Si no puedes chatear de inmediato, fija otro momento para hablar que os venga bien a los dos Los horarios pueden ser complicados, pero siempre hay tiempo para reconectar con alguien querido.

45. Programa un café con un colega o amigo

Rompe el día a la semana y dale al "refresh" en tu cerebro con una conversación que no tenga que ver con tus tareas de trabajo. Esto también es válido para Zoom Si tu equipo es remoto, anota 15 minutos en el calendario de tu compañero como una divertida sorpresa. ☕️

46. Red en línea

Echa un vistazo a algunas de tus plataformas favoritas para conocer los próximos seminarios o apúntate a un evento de networking para reunirte con otros compañeros de tu sector. También hay multitud de foros, páginas y grupos en línea que te ayudarán a conectar con nuevas personas de tu comunidad profesional de la forma que te resulte más cómoda

47. Escribe un correo electrónico a un compañero de trabajo

¿Hay alguien en tu empresa a quien admiras pero nunca has conocido? O tal vez alguien de otro departamento con un trabajo sobre el que te gustaría saber más: ¡envíale un mensaje! Nunca lo sabrás hasta que preguntes.

Mide su interés, envía una presentación o escribe correos electrónicos de agradecimiento a clientes o socios potenciales. Después, crea plantillas a partir de esos correos electrónicos para ahorrar aún más tiempo en este frente en el futuro

🫶🏼 Pendiente de hacer algo bueno

Nunca es mal momento para echar una mano.💜🦄

49. Comprar poco

Piensa en cómo puedes compatibilizarlo con las empresas locales. Puede que te parezca más fácil recurrir a las tiendas más populares por costumbre, pero sin duda hay un montón de pequeñas empresas increíbles en sitios como Etsy, o incluso en tu propio barrio.

Piensa en regalos, productos de uso diario, alimentos cultivados localmente y artículos de limpieza. Siempre hay más opciones que las obvias

50. Actos aleatorios de bondad Actos aleatorios de bondad son algo importante para nosotros. 🎗

Pasan muchas cosas en el mundo y parece que las noticias nunca cesan. A veces es difícil levantarse e ir a trabajar como si todo fuera bien, aunque no lo creamos.

Si tienes un poco de tiempo libre en tu jornada laboral, gástalo sabiamente buscando causas y personas a las que ayudar. Haz un donativo a una organización benéfica, ofrece tu tiempo como voluntario o, incluso, acude a tu empresa Muchas empresas tienen presupuestos reservados u ofrecen la posibilidad de igualar las donaciones en este caso.

Siempre es una buena idea devolver. 🤝

Para más ideas sobre productividad consulta nuestro guía de trucos de productividad !

¡Empieza a aprovechar el día con ClickUp!

TL;DR: ¡se trata de vivir intencionadamente!

Estar presente, tener un propósito y pensar en cómo usas tu tiempo, ¡todo tu tiempo! Tu energía y tu esfuerzo son muy valiosos y, sinceramente, la vida es demasiado corta como para desperdiciarlos navegando por las redes sociales.

Deja que las cosas que haces mientras estás aburrido reflejen quién eres y quién quieres ser Te darás cuenta de que esto no sólo reduce tu nivel de estrés diario pero también te ayuda a llevar una vida más feliz y saludable. ¿Y quién no querría eso?

Si te sientes un poco abrumado por todas las ideas de esta Lista, ¡no hay mejor lugar para empezar que por el principio!

Organiza tus necesidades personales y profesionales en una plataforma de productividad totalmente personalizable y fácil de usar diseñada para ayudarte a triunfar. 💜

Aprovecha tu próximo minuto libre para descargar ClickUp y empieza a optimizar tus pendientes gratis, para siempre. 🚀