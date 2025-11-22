Plantillas de diario gratuitas de Evernote para la productividad y la reflexión

Dicen que el tiempo es oro. Sin embargo, en el ajetreo de la vida cotidiana, el tiempo es a menudo lo único que no tratamos con el cuidado suficiente.

Los estudios demuestran que el 68 % de las personas sienten que no tienen suficiente concentración ininterrumpida durante el día. Las distracciones desvían su atención en diferentes direcciones, lo que hace que incluso las tareas pequeñas se alarguen más de lo que deberían.

Para muchos, llevar un diario es la respuesta a un día lleno de notificaciones, tareas y responsabilidades incesantes. Pero no es necesario empezar tu diario desde cero.

Una plantilla de diario de Evernote es una plantilla que ya está en formato como tu propio diario digital. Tiene espacio para tus pensamientos, registro diario, tareas o reflexiones sobre la vida. En este artículo, exploraremos las mejores plantillas de diario de Evernote para aquellos que quieran escribir con más claridad.

¿Qué son las plantillas de diario de Evernote?

Una plantilla de diario en Evernote es una página ya preparada que te ofrece una estructura de página de diario antes de empezar a escribir. En lugar de perder tiempo creando el mismo formato cada vez que empiezas una nueva página o un nuevo diario, solo tienes que abrir una nueva nota, aplicar la plantilla y empezar a rellenarla.

Usar una plantilla de Evernote puede ser una forma rápida de empezar, especialmente si ya tienes una cuenta de Evernote. La app ofrece una variedad de diseños que se adaptan a diferentes necesidades, ya seas un estudiante, un desarrollador que gestiona proyectos o una persona que busca motivación en el arte o en la vida cotidiana.

Lo que hace que las plantillas de diario de Evernote sean especialmente útiles es su flexibilidad. Puedes elegir una de la galería de Evernote o crear la tuya propia guardando una nota que ya uses con frecuencia.

Como dijo un usuario de Evernote en un debate en Reddit:

Tengo una plantilla para cada día que me ayuda a capturar ideas y notas de reunión. Esa sensación de dirección es lo que hace que una plantilla sea realmente útil.

Tengo una plantilla para cada día que me ayuda a capturar ideas y notas de reunión. » Esa sensación de dirección es lo que hace que una plantilla sea realmente útil.

Plantillas de diario de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de diario de Evernote y ClickUp:

¿Qué hace que una plantilla de diario de Evernote sea buena?

Una buena plantilla de diario en Evernote es aquella que te permite sentarte, empezar a escribir y encontrar entradas anteriores rápidamente y con una preparación mínima.

Las plantillas más eficaces suelen compartir algunas características. Esto es lo que debes buscar:

Utiliza encabezados y secciones claros, como registro diario, reflexiones o tareas, para que cada nota sea fácil de leer y escribir.

Incluye indicaciones o listas de control para guiar tu escritura y ayudarte a completar los detalles sin tener que empezar desde cero.

Organiza las notas con fechas en los títulos o etiquetas para que las entradas permanezcan ordenadas por días, semanas y meses.

Deja espacio para la flexibilidad, de modo que la plantilla se pueda editar a medida que cambien tus hábitos, metas o proyectos.

Facilita la revisión incluyendo espacio para realizar un seguimiento del progreso, trasladar las tareas incompletas y registrar ideas.

Llevar un diario puede hacer maravillas para las personas que lo hacen con regularidad. Las plantillas de diario son una excelente manera de empezar. También puedes probar consejos sencillos como añadir comentarios, personalizar secciones y experimentar con cada función, lo que te ayudará a sentirte más productivo.

Las 10 mejores plantillas de diario de Evernote

No todos los diarios son iguales, y esa es la ventaja de utilizar plantillas en Evernote.

Aquí tienes diez opciones que pueden ayudarte a convertir notas dispersas en un sistema que realmente disfrutarás mantener.

1. Plantilla de diario diario

Una revisión de múltiples estudios reveló que las personas que llevaban un diario de forma regular mostraban una mejora del 5 % en sus resultados de salud mental en comparación con aquellas que no lo hacían.

La plantilla de diario diario en Evernote ofrece secciones ya preparadas para registros, reflexiones e incluso seguimiento de hábitos. En lugar de tener que decidir qué escribir primero, simplemente puedes empezar y, con el tiempo, esas pequeñas entradas constantes se convertirán en un ritmo que te resultará natural mantener.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza cada entrada con secciones claras para pensamientos, tareas y reflexiones.

Realiza un seguimiento de tus hábitos y rutinas con las casillas de selección integradas.

Captura los momentos más destacados del día sin preocuparte por el diseño.

Revisa fácilmente tu progreso desplazándote por las entradas fechadas en un nuevo cuaderno.

✨ Ideal para: Personas que desean crear un hábito de escritura diario.

2. Plantilla de calendario anual 2025

Todos intentamos ver el año completo con claridad: ese gran viaje, la boda de un amigo y esas noches tranquilas en casa. Pero sin una vista organizada de tu año, los planes chocan entre sí. Por eso, la plantilla de calendario anual de Evernote puede ofrecerte una perspectiva renovadora.

Las plantillas de Evernote como esta te ofrecen una sola página para marcar días festivos, hitos y eventos importantes, para que siempre sepas lo que se avecina.

Cuando todo está claramente organizado, puedes ver dónde están tus semanas más ocupadas y dónde hay huecos más tranquilos que te dan espacio para descansar. También te ayuda a evitar las prisas de última hora que surgen por olvidar un cumpleaños o reservar un viaje a última hora.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Marca días festivos, fechas límite y eventos en un solo lugar.

Planifica viajes y reuniones familiares sin perderte ningún detalle.

Realiza un seguimiento de tus metas anuales dividiéndolas en meses o trimestres.

Repasa rápidamente el año para estar al tanto de tu progreso.

✨ Ideal para: Planificadores ambiciosos, a quienes les gusta tener su año estructurado de un vistazo.

3. Plantilla de seguimiento de plan de comidas

A menudo parece que la mitad de la semana se dedica a decidir qué comer. Las comidas para llevar de última hora, los olvidos en la compra o las comidas repetidas pueden dejar a las personas agotadas y con un gasto excesivo. Esta plantilla de seguimiento de la planificación de comidas en Evernote te ofrece un espacio para planear las comidas diarias, realizar un seguimiento de las necesidades de la compra y registrar notas de preparación.

Notarás que las comidas dejan de ser una lucha diaria y se convierten en algo que puedes disfrutar. Incluso en las noches más ajetreadas, tener un plan preparado te quita el estrés de decidir qué cocinar cuando ya estás agotado.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea listas de la compra por categorías para facilitar tus compras.

Anota notas preparatorias, como cocinar por lotes o descongelar elementos con antelación.

Haz un seguimiento de tus metas nutricionales y reflexiona sobre tus hábitos para mejorar.

✨ Ideal para: Personas que desean organizar sus comidas y compras.

👀 Consejo útil: Uno de los mayores obstáculos a la hora de escribir un diario es empezar, cuando tienes ideas, pero escribir te resulta lento. La función Talk to Text (a través de Brain MAX ) de ClickUp te permite expresar tus reflexiones en voz alta y luego las convierte en un texto pulido. Captura ideas y piensa en tu diario con Talk to Texto en ClickUp Brain MAX.

4. Plantilla de seguimiento de entrenamientos

Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito.

Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito.

Este recordatorio encaja perfectamente con el fitness, donde el progreso real no proviene de un único entrenamiento intenso, sino de la práctica constante a lo largo del tiempo.

La plantilla Workout Tracker de Evernote te ayuda a mantener la constancia. Te ofrece espacio para registrar cada ejercicio, nota tus series y repeticiones, y apuntar cómo te has sentido durante la sesión. Puedes comprobar tus metas semanales, celebrar tus mejores marcas personales y reflexionar sobre lo que podrías mejorar.

Cuando veas cómo las pequeñas mejoras se acumulan, te servirá de recordatorio de que el progreso nunca es en vano. En los días en los que te sientas desmotivado, mirar atrás y ver tu propio historial de esfuerzo puede ser el empujón que te haga seguir adelante.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Registra tus ejercicios con series, repeticiones, pesos y tiempos de descanso.

Realiza un seguimiento del progreso con la duración, las calorías y tus mejores marcas personales.

Establece metas de entrenamiento semanales y revisa tus logros.

Reflexiona sobre tu estado de ánimo, tu energía y las áreas que debes mejorar después de cada sesión.

✨ Ideal para: Entusiastas del fitness que desean realizar un seguimiento del progreso diario, semanal y mensual.

5. Plantilla de lista de deseos de viajes

Para muchas personas, las vacaciones son lo más destacado del año. La idea de ver los cerezos en flor en Japón o hacer senderismo en la Patagonia les llena de emoción mucho antes de reservar los billetes. Pero sin un plan, los viajes soñados pueden quedarse en eso... en sueños.

La plantilla Lista de deseos de viaje de Evernote te ayuda a convertir la inspiración en algo más concreto. Ofrece espacio para destinos de ensueño, notas de temporada, enlaces a guías, e incluso listas de control para una planificación rápida.

A medida que la rellenas, la plantilla organiza tus ideas en categorías, lo que te permite ver qué es realista para el futuro cercano y qué pertenece a tu lista a largo plazo. Se acabaron las pestañas abiertas en el navegador, todo está en un solo lugar donde realmente puedes empezar a actuar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Haz una lista de los destinos de tus sueños con notas, enlaces y las mejores épocas para visitarlos.

Recopila inspiración para aventuras, cultura, gastronomía y relajación.

Realiza un seguimiento de las tareas pendientes, como alertas de vuelos, comprobaciones de visados y presupuestos.

Guarda herramientas de viaje y enlaces rápidos en una página de fácil acceso.

✨ Ideal para: Viajeros a los que les gusta hacer una lista con los destinos de sus sueños y plan con intención.

6. Plantilla de lista de lectura

La mayoría de la gente tiene una pila cada vez mayor de libros que «plan leer algún día». La generación Z incluso tiene un término intrigante para ello: TBR [to-be-read]. ✨ Por desgracia, los títulos a medio terminar se quedan en las mesitas de noche.

Pero la plantilla Lista de lectura de Evernote organiza tus libros en secciones claras: lo que quieres leer, lo que estás leyendo ahora y lo que has terminado. Además, esta plantilla también deja espacio para reseñas, citas marcadas como favoritas e incluso imágenes de portadas de libros.

También puedes volver a lecturas anteriores con notas y resaltados listos, casi como si tuvieras una biblioteca personal que recuerda lo que te importaba.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Recopila recomendaciones de amigos y familiares en un solo lugar.

Realiza un seguimiento de tu progreso de lectura actual con recuentos de páginas y notas.

Revisa los libros que has terminado, añade valoraciones y guarda citas o ideas significativas.

✨ Ideal para: Bookstagrammers, adictos a la lectura y cualquiera que quiera llevar una lista de lo que está leyendo y lo que quiere leer.

📮 Información de ClickUp: El 78 % de los encuestados tiene dificultades para mantener la motivación en las metas a largo plazo. No se trata de una falta de motivación, ¡es cómo funciona nuestro cerebro! Necesitamos ver los logros para mantener la motivación. 💪Ahí es precisamente donde ClickUp entra en juego. Realiza un seguimiento de tus logros con ClickUp Milestones, obtén una panorámica instantánea del progreso con agregar y mantén la concentración con ClickUp Recordatorios; visualizar estas pequeñas victorias te ayudará a mantener el impulso a largo plazo. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp afirman que pueden gestionar aproximadamente un 10 % más de trabajo sin sentirse abrumados.

7. Plantilla de lista de control de tareas

vía Evernote

La plantilla Lista de control de tareas domésticas de Evernote está diseñada para que la vida en casa resulte menos abrumadora. Reúne ideas de limpieza, organización e incluso pequeños proyectos en una sola nota sencilla. Con rotaciones semanales y responsabilidades compartidas, las tareas domésticas se vuelven más fáciles de gestionar.

La lista de control agrupa todo por habitaciones, por lo que, en lugar de dar vueltas preguntándote por dónde empezar, tendrás un plan listo para seguir.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza cada habitación con listas de pendientes claras.

Uso compartido de las responsabilidades de limpieza entre los miembros de la familia cada semana.

Recopila ideas para proyecto e inspiración en un solo lugar.

✨ Ideal para: Familias u hogares que gestionan las tareas domésticas y la planificación conjunta.

8. Plantilla de planificador semanal

Las semanas pueden pasar en un abrir y cerrar de ojos. En un momento es lunes por la mañana y, antes de que te des cuenta, llega el viernes por la noche con una larga lista de cosas pendientes. La plantilla de planificador semanal de Evernote reúne tus prioridades, tus tareas diarias y tus pequeños hábitos en una vista sencilla.

Esta plantilla te ayuda a ver la semana de un vistazo, equilibrar tus compromisos y llevar un seguimiento de tus gastos sin tener que hacer malabarismos con trozos de papel. Al final de la semana, incluso tienes un espacio para hacer una pausa, reflexionar y prepararte para lo que viene después.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Anota tus prioridades principales para no pasar por alto nunca las cosas importantes.

Planifica cada día con listas de tareas pendientes para el trabajo, la salud y la vida personal.

Realiza el seguimiento de tus gastos semanales para ser consciente de lo que gastas.

Crea hábitos y reflexiona sobre tu progreso con un sencillo sistema de seguimiento.

✨ Ideal para: Profesionales y estudiantes que desean organizar cada día con una estructura clara para organizar sus metas semanales, sin tener que cambiar entre notas adhesivas o listas a medio escribir.

📮 Consejo útil: ClickUp Bloc de notas te ofrece un espacio específico donde puedes anotar al instante ideas, entradas de diario y tareas pendientes, todo en un solo lugar, accesible desde cualquier parte de tu entorno de trabajo: Utiliza el formato de texto enriquecido, las listas de control y las viñetas en el Bloc de notas para estructurar las entradas de tu diario, tus reflexiones diarias o tus sesiones de lluvia de ideas.

Organiza tus notas con la función de arrastrar y soltar y resaltados codificados por color, lo que facilita priorizar y revisar ideas importantes.

Convierte al instante cualquier nota en una tarea o recordatorio de ClickUp con un solo clic, y transforma tus ideas y reflexiones en pasos prácticos. Vierte tus ideas, pensamientos y sentimientos en el Bloc de notas ClickUp.

9. Plantilla de seguimiento de gastos

A menudo son las pequeñas compras las que desequilibran el presupuesto. Unos cuantos cafés por aquí, una suscripción a un servicio de streaming por allá, y al final del mes, el número no cuadra. La plantilla de seguimiento de gastos de Evernote te ayuda a llevar un control más fácil.

Te ofrece espacio para un registro diario, categorías para clasificar los gastos y resúmenes que muestran patrones semanales o mensuales. Al registrar tanto los gastos esenciales como los imprevistos, podrás detectar tendencias, recortar gastos donde sea necesario y establecer metas realistas para el futuro.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Registra tus gastos diarios con detalles como la categoría, la forma de pago y las notas.

Resumir tus gastos por semana o por mes para ver en qué se va el dinero.

Revisa tus ideas y patrones para ajustar tus hábitos y reducir el desperdicio.

✨ Ideal para: Personas que desean mantener y supervisar de cerca sus presupuestos personales.

🧠 ¿Sabías que... En Estados Unidos, la persona media dedica menos de 2 minutos al día a gestionar activamente sus finanzas. Sin embargo, muchos estadounidenses dedican casi 4 horas al día a pensar en el dinero. Mientras tanto, solo el 54 % afirma sentirse suficientemente informado sobre sus finanzas personales. Una mayor confianza financiera suele estar enlazada con una riqueza más estable y mejores resultados a largo plazo.

10. Plantilla de plan de viaje

Es muy fácil acabar estresado en lugar de emocionado cuando se planifica un viaje. Al fin y al cabo, entre reservar vuelos, buscar sitios para comer y llevar un seguimiento de los gastos, es fácil pasar por alto algunos detalles. La plantilla de plan de viaje de Evernote te ofrece una forma sencilla de tenerlo todo en un solo lugar.

Cubre tu presupuesto, vuelos, hoteles, restaurantes y lugares de interés turístico imprescindibles. También hay espacio para itinerarios diarios y seguimiento de gastos. Cuando estés de viaje, esto te ayudará a mantenerte centrado, ya que tendrás un plan que te guiará cada día.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza los detalles de tu viaje, desde vuelos hasta hoteles, en una sola nota.

Planifica itinerarios diarios con listas de control para hacer turismo.

Realiza un seguimiento de los costes estimados y reales para no salirte del presupuesto.

Guarda ideas de restaurantes, inspiración y notas para futuros viajes.

✨ Ideal para: Viajeros a los que les encanta planear itinerarios detallados.

Límites del uso de Evernote para plantillas de diario

Llevaba 10 años usando Evernote y convencí a una docena de amigos para que también lo usaran. Fue genial durante unos años, hasta que perdió su razón de ser y se volvió pesado, lento, con errores, engorroso y desordenado.

Llevaba 10 años usando Evernote y convencí a una docena de amigos para que también lo usaran. Fue genial durante unos años, hasta que perdió su razón de ser y se volvió pesado, lento, con errores, engorroso y desordenado.

Este sentimiento refleja una preocupación creciente entre los usuarios de diarios: aunque Evernote tiene una base sólida, sus problemas de rendimiento y usabilidad a veces dificultan la coherencia. Para las personas que quieren que llevar un diario sea una tarea fluida y sin esfuerzo, estos contratiempos pueden resultar desalentadores:

La edición de una plantilla suele requerir pasos adicionales, ya que los cambios deben guardarse como una nueva plantilla en lugar de aplicarse directamente.

La personalización es limitada, ya que ciertos elementos, como las etiquetas o las tareas, no siempre se transfieren correctamente.

La galería de plantillas puede parecer desordenada, lo que dificulta la organización y la recuperación de diseños de diario específicos.

Las restricciones del plan Free, como los límites de sincronizar dispositivos y los bajos límites de carga, lo hacen menos práctico para llevar un diario con gran cantidad de contenido multimedia.

Los problemas de rendimiento, como la lentitud en la carga, los retrasos en el sincronizar o las incidencias inesperadas, pueden interrumpir el flujo de la escritura diaria.

Plantillas de diario alternativas

No todas las rutinas encajan en una plantilla de diario de Evernote. Si quieres empezar de cero, estas plantillas de diario alternativas de ClickUp se adaptan a diferentes estilos y necesidades.

¿Lo mejor de todo? Con ClickUp, no necesitas pasar de tu aplicación de notas a tu «app de trabajo». Todo, desde tus notas de diario hasta tus notas de trabajo, puede estar en el mismo espacio.

Esto se debe a que ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo. Las plantillas de diario se encuentran junto a tus tareas y proyectos, lo que facilita capturar pensamientos, realizar un seguimiento de patrones y reflexionar sobre el progreso sin tener que cambiar de aplicación.

Sin desorden, sin entradas olvidadas. Así, llevar un diario se vuelve más divertido e interactivo. Para los amantes de las notas y los entusiastas de la productividad que quieren llevar un diario que realmente se cumpla, aquí hay algunas plantillas gratuitas de ClickUp:

1. Plantilla de notas diarias de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Dedica un espacio específico a cada día al que puedas volver, utilizando la plantilla de notas diarias de ClickUp.

¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que has ido corriendo de una tarea a otra y, al llegar la noche, ni siquiera podías recordar la mitad de lo que habías hecho? Ahí es donde un sistema de notas diarias puede cambiar las reglas del juego.

En lugar de notas adhesivas dispersas o diarios a medio llenar, la plantilla de notas diarias de ClickUp te ofrece una página clara para capturar tus pensamientos, realizar seguimiento de lo que ha sido terminado y reflexionar antes de que termine el día. También puedes convertir tus notas en elementos con personas asignadas y plazos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Captura notas rápidas, ideas o recordatorios a medida que surjan.

Divide tus metas diarias en tareas más pequeñas y marca tu progreso a medida que avanzas.

Reflexiona sobre los logros y las lecciones aprendidas al final de cada día.

Cambia entre las vistas de lista, tablero o guía para mantener tus notas organizadas y fáciles de revisar.

✨ Ideal para: Profesionales o personas que desean un único lugar donde anotar sus pensamientos, tareas y reflexiones diarias.

🎥 Mira: Llevar un diario puede ser una parte fundamental de una rutina muy productiva. Aquí tienes un breve vídeo que te ayudará a aprender a priorizar tareas para gestionar mejor tu trabajo.

2. Plantilla de plan de vida de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Reflexiona con regularidad y ajusta tus planes a medida que cambian tus prioridades con la plantilla de plan de vida de ClickUp.

La mayoría de la gente piensa que las preguntas existenciales solo surgen cuando se cumplen los 40, pero eso no es cierto. Pueden surgir en cualquier momento (a menudo en la veintena). De repente, te sorprendes preguntándote: ¿Cuál es el título de mi vida?

La plantilla ClickUp Life Plan está pensada para esos momentos. Este plan de vida estructurado crea un espacio para registrar metas a largo plazo, dividirlos en hitos más pequeños y hacer un seguimiento de ellos de forma que te mantenga avanzando.

También puedes utilizar los Campos personalizados para añadir contexto, como el ámbito de la vida al que pertenece o incluso un compañero de responsabilidad que te ayude a mantenerte en el buen camino.

🌻Por qué te gustará esta plantilla:

Establece metas significativas y divídelas en tareas más pequeñas y factibles.

Utiliza hitos para medir el progreso y mantener la motivación a lo largo del camino.

Organiza tus metas en áreas de la vida como la salud, la carrera profesional o las relaciones.

Con estados personalizados como «Pendiente», «en curso» y «Completada», siempre sabrás exactamente en qué punto se encuentra cada meta.

✨ Ideal para: Personas que desean convertir sus sueños a largo plazo en metas estructuradas con hitos claros.

💡 Consejo profesional: ¿No sabes por dónde empezar con tu diario? Deja que ClickUp Brain, tu asistente personal de IA, te eche una mano. Puede generar preguntas reflexivas y personalizadas para tu diario basándose en tus actividades, metas o retos recientes, lo que te ayudará a reflexionar de forma más profunda y constante. Y puede hacer mucho más, como: Identifica información útil a partir de las entradas de tu diario y sugiere o crea automáticamente tareas y recordatorios.

Organiza tus entradas de diario y notas dentro de ClickUp para poder recuperarlas fácilmente y seguir creciendo.

Analiza tus patrones de productividad y tu diario para ofrecer consejos personalizados y sugerencias de hábitos.

Resumir tus notas y comparte (elaboración de) informes sobre tus tareas, metas y mucho más.

3. Plantilla de plan de acción diario de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Prioriza lo que más importa y colócalo en la parte superior de tu día con la plantilla de plan de acción diario de ClickUp.

Es habitual empezar el día con intenciones positivas, pero perder la concentración a medida que se acumulan las tareas. La plantilla de plan de acción diario de ClickUp te permite correlacionar tus prioridades, dividirlas en pasos más pequeños y ver cuánto puedes lograr de forma realista en un solo día. Con esta plantilla, el progreso se percibe como constante, en lugar de abrumador.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Convierte una única meta diaria en pasos claros y factibles.

Organiza las tareas por orden de urgencia para no tener que pensar qué pendiente hacer a continuación.

Usa el uso compartido de responsabilidades con tus compañeros de equipo sin perder visibilidad.

Revisa tu día para ver qué fue trabajo y qué debes ajustar mañana.

Cuatro campos personalizados, entre los que se incluyen la complejidad de la tarea y el progreso del objetivo, añaden un nivel adicional de claridad para que puedas realizar un seguimiento del nivel de dificultad de cada tarea.

✨ Ideal para: Cualquiera que quiera poner orden en su día centrándose primero en las prioridades.

4. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Transforma tus aspiraciones vagas en progreso real con la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp.

Un estudio reveló que los empleados con planes de desarrollo individual (elaboración de) informes de un 86 % de satisfacción laboral, en comparación con solo un 44 % en los lugares de trabajo que no contaban con ellos. Esto es un recordatorio contundente de que el crecimiento es estructurado e intencional.

Para cualquiera que se tome en serio alcanzar sus metas, la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp ayuda a dar vida a esa claridad. En lugar de dejar que tus ambiciones sigan siendo vagas, puedes desglosarlas en metas específicas, realizar un seguimiento de tus intentos correctos y reflexionar sobre lo que funciona. Mantiene tu crecimiento con visibilidad y manejable para que no pierdas el impulso cuando la vida cotidiana se vuelve ajetreada.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Identifica áreas de crecimiento y establece metas realistas y significativas.

Realiza un seguimiento de tus hitos y mide tu progreso a lo largo del tiempo.

Organiza recursos, tareas y cronogramas en un solo lugar.

Reflexiona sobre tus logros y ajusta tu plan con facilidad.

✨ Ideal para: Profesionales que desean establecer metas de crecimiento personal y realizar seguimiento de su progreso constante a lo largo del tiempo.

🧠 ¿Sabías que... Las empresas que ofrecen programas de desarrollo sólidos tienen 2,4 veces más probabilidades de superar a sus competidores en términos financieros y experimentan un aumento del 17 % en la productividad tras implementar planes de desarrollo personalizados.

5. Plantilla de plan de autocuidado de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Haz espacio para los pequeños rituales que mantienen tu mente y tu cuerpo en equilibrio con la plantilla de plan de autocuidado de ClickUp.

La plantilla del plan de autocuidado de ClickUp te ayuda a bloquear tiempo para los pequeños rituales que mantienen tu mente y tu cuerpo en equilibrio.

Puedes realizar un seguimiento de cada hábito con seis estados integrados, como Logrado, Fuera de camino o En espera*, lo que deja claro si vas al día o te estás quedando atrás. Además, con la vista de calendario de ClickUp, puedes ver literalmente tus rituales correlacionados en la semana, lo que hace que el cuidado personal sea tan real y con visibilidad como cualquier reunión o fecha límite.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Lleva un seguimiento de tu bienestar mental, físico y emocional en un solo lugar.

Utiliza las vistas de lista y calendario para programar tu cuidado personal diario o semanal.

Añade campos personalizados, como el tipo de bienestar y notas para personalizarlo.

Controla el progreso con estados como «Logrado», «Fuera de camino» o «En espera».

✨ Ideal para: Personas que desean crear rutinas que fomenten su bienestar mental, físico y emocional.

6. Plantilla de metas diarias de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita (gratis, gratuito/a) Establece metas diarias medibles que se ajusten a tus objetivos generales mediante la plantilla de metas diarias de ClickUp.

La plantilla de objetivos diarios de ClickUp te ofrece la estructura necesaria para establecer prioridades, dividirlas en acciones más pequeñas y ver cómo crece el progreso a lo largo del día. Con las vistas de tablero, lista y calendario integradas, es fácil rendir cuentas.

Incluso puedes utilizar la vista Tablero para arrastrar y soltar tareas por orden de prioridad o cambiar a la vista Calendario para asegurarte de no perderte ninguna fecha límite. Para tomar notas rápidamente, la vista Notas diarias te ofrece un registro continuo de lo que te propusiste hacer y de cuánto lograste terminar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza las vistas de tablero y calendario para priorizar y programar plazos.

Realiza un seguimiento del progreso con estados claros como «Completada», «Revisada» o «Pendiente».

Mantén la motivación con hitos que celebren los pequeños logros.

✨ Ideal para: Personas que desean establecer pequeños objetivos diarios que les permitan alcanzar logros más importantes.

7. Plantilla de agenda diaria de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Reflexiona al final del día y aplica las lecciones aprendidas al día siguiente con la plantilla de planificador diario de ClickUp.

A menudo subestimamos la cantidad de energía mental que desperdiciamos al decidir qué hacer a continuación. La plantilla de planificador diario de ClickUp sirve como una guía suave, ayudándote a dar figura a tu día para que sea algo estable y manejable, en lugar de disperso y abrumador.

Y aquí es donde ClickUp Docs te facilita aún más las cosas. Puedes utilizar un documento como complemento de tu agenda, para tomar notas de reuniones, reflexiones rápidas o incluso las prioridades del día siguiente. ClickUp Docs hace una conexión directa entre tus ideas y el trabajo que realmente vas a realizar. 💯

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén juntas en un solo lugar las tareas personales, de trabajo y relacionadas con tus metas.

Decide lo que realmente importa marcando las prioridades.

Utiliza las vistas de lista, tabla o calendario para ver tu día como prefieras.

Marca las tareas con estados sencillos como «Abierto» y «Completar».

✨ Ideal para: Profesionales ocupados que desean ver todas sus prioridades y notas diarias en un solo lugar.

8. Plantilla de planificador mensual de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realiza un seguimiento del progreso y ajusta los planes cuando las cosas cambien con la plantilla de planificador mensual de ClickUp.

Una agenda mensual te ofrece una vista general para que puedas ver qué es lo que realmente requiere tu atención y qué puede esperar. La plantilla de agenda mensual de ClickUp te ayuda a correlacionar tu mes con claridad, manteniendo el trabajo, las metas personales y los hitos importantes en un solo lugar.

También puedes añadir Campos personalizados, como Tipo de tarea o Departamento, para que tu vista mensual no sea solo una larga lista, sino un mapa estructurado de lo que pertenece a cada lugar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Reúne tareas, plazos y eventos en una única vista mensual.

Prioriza por importancia para que las grandes metas no se pierdan entre las cosas pequeñas.

Cambia entre las vistas de lista, tablero y calendario para planear fácilmente.

✨ Ideal para: equipos y personas que desean correlacionar proyectos, eventos y plazos para el mes siguiente.

9. Plantilla de pendientes diarias de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Céntrate en terminar en lugar de recordar utilizando la plantilla de pendientes diarias de ClickUp.

La plantilla «Tareas diarias» de ClickUp está diseñada para aportar orden y tranquilidad a tu rutina diaria. En lugar de tener que lidiar con notas adhesivas o recordatorios mentales, reúne todas tus tareas en un solo lugar ordenado.

El formato de lista de control integrada hace que cada elemento completado tenga visibilidad, lo que proporciona una sutil sensación de progreso que impulsa el impulso a lo largo del día. Al final, tendrás un registro claro de lo que se ha hecho, en lugar de un vago recuerdo de esfuerzos dispersos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Haz una lista de todo lo que necesitas hacer en una vista clara y organizada.

Utiliza las listas de control integradas para dividir las tareas en pasos más pequeños y factibles.

Añade campos personalizados para capturar detalles como la prioridad o la fecha límite.

Marca los elementos a medida que avanzas y disfruta del impulso que te da el progreso con visibilidad.

✨ Ideal para: Cualquiera que quiera gestionar su día con listas de control sencillas y satisfactorias.

10. Plantilla ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenga la plantilla gratis Lleva el seguimiento de los entrenamientos, las comidas y los hábitos de bienestar de cada día en un solo lugar con la plantilla ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

Probabilidad hayas visto el reto 75 Hard Challenge circulando por TikTok o Instagram. La gente comparte fotos de su progreso, jarras de agua y rachas de entrenamiento con leyendas como «Día 42, sigo fuerte».

Lo que hace que se mantenga no es solo el entrenamiento o la lectura, sino la disciplina de aparecer todos los días. La plantilla ClickUp 75 Hard Wellness Challenge proporciona un enfoque estructurado para el famoso desafío de Internet. Puedes registrar tu progreso con estados como «pendiente», «en curso» e «lo hice», lo que hace que cada pequeña victoria tenga visibilidad a lo largo del camino.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza los campos personalizados para registrar detalles como metas, reflexiones e hitos.

Cambia entre las vistas de resumen y detallada para ver tanto el panorama general como el progreso diario.

Celebra tus logros con estados como «Lo conseguí», «en curso» o «pendiente».

Las cinco vistas integradas, entre las que se incluyen Resumen del reto y Diagrama de Gantt del reto, te permiten realizar un seguimiento de tus acciones diarias y, al mismo tiempo, ver el panorama general de lo lejos que has llegado.

✨ Ideal para: Personas dispuestas a la confirmación con un reto estructurado de 75 días para desarrollar hábitos más saludables.

11. Plantilla de registro de ejercicios de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Revisa tu registro a lo largo del tiempo para detectar el progreso y celebrar los logros con la plantilla de registro de ejercicios de ClickUp.

El verdadero progreso en el fitness a menudo se refleja en los pequeños detalles. Quizás sea levantar un poco más de peso que la semana pasada, correr unos minutos más o simplemente acudir al entrenamiento los días en los que no te apetece. La plantilla de registro de ejercicios de ClickUp te ayuda a registrar claramente cada entrenamiento, lo que te permite realizar un seguimiento de tu progreso y ver lo lejos que has llegado con el tiempo.

También puedes cambiar entre vistas como el «Calendario de entrenamientos» para planear con antelación o el «Registro de ejercicios» para echar la vista atrás, lo que te permitirá detectar más fácilmente tu progreso y ajustar tu rutina cuando sea necesario.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Registra series, repeticiones, pesos y duración de cada entrenamiento.

Registra diferentes tipos de ejercicios, desde cardio hasta fuerza y flexibilidad.

Añade notas sobre el formulario, los niveles de energía o los ajustes necesarios.

✨ Ideal para: Entusiastas del fitness que desean realizar un seguimiento de sus entrenamientos, series, repeticiones y marcas personales a lo largo del tiempo.

12. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Reflexiona sobre los hábitos completados y perfecciona tus rutinas para alcanzar el éxito a largo plazo con la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp.

No te elevas al nivel de tus metas, sino que caes al nivel de tus sistemas.

No te elevas al nivel de tus metas, sino que caes al nivel de tus sistemas.

Ahí es donde entran en juego la plantilla ClickUp Personal Habit Tracker. Proporciona una estructura sencilla pero potente, que mantiene tus rachas visibles y tu progreso medible. En lugar de intentar recordar todo en tu cabeza o garabatear notas en tres lugares diferentes, puedes ver cuán constante has sido, qué está funcionando y qué necesitas modificar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establece metas claras y conviértelas en hábitos diarios que puedas seguir.

Controla tu progreso con Campos personalizados como pasos dados, páginas leídas o ingesta de agua.

Utiliza las vistas de tabla y lista para obtener una visión general fácil de la coherencia.

✨ Ideal para: Personas que desean rendir cuenta mediante el seguimiento de sus hábitos diarios y rutinas a largo plazo.

13. Plantilla de plan de comidas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Disfruta realmente de las comidas que ingieres con la plantilla de plan de comidas de ClickUp.

La mayoría de nosotros nos hemos parado frente al refrigerador a las 7 de la tarde, hambrientos y agotados, haciéndonos la temida pregunta: ¿Qué hay para cenar?

La plantilla de planificación de comidas de ClickUp te ofrece una forma clara de organizar recetas, planear menús semanales y registrar lo que hay en tu despensa. También puedes cambiar entre el tablero de tipos de comidas para agrupar platos, la vista de calendario para programar las comidas de la semana o el resumen semanal para verlo todo de un vistazo.

Actualizar el estado de «Abierto» a «Completada» significa que sabes exactamente qué comidas están listas y cuáles aún necesitan preparación. Es como tener un asistente de cocina que recuerda tu lista de la compra y te ayuda a mantenerte constante con tus metas nutricionales.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica las comidas semanales con listas sencillas de arrastrar y soltar.

Organiza tus recetas en carpetas fáciles de encontrar.

Realiza un seguimiento de los ingredientes y genera listas de la compra automáticamente.

Controla las calorías, los macronutrientes o las necesidades dietéticas con los Campos personalizados.

✨ Ideal para: Cocineros aficionados, chefs y familias que desean planear comidas, organizar recetas y simplificar la compra de alimentos.

14. Plantilla de productividad personal de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Crea un flujo que te mantenga estable en lugar de agotado con la plantilla de productividad personal de ClickUp.

La plantilla de productividad personal de ClickUp te ofrece un sistema claro para organizar, priorizar y realizar un seguimiento de tu día, de modo que te sientas en control en lugar de abrumado. Con hasta quince estados personalizados, como «Comidas planificadas», «Recetas» o «Completada», puedes dividir las tareas en fases precisas en lugar de dejarlas en una larga lista.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza y prioriza las tareas para saber qué abordar primero.

Realiza un seguimiento del progreso con estados y vistas claros que te mantendrán centrado.

Crea horarios que equilibren los plazos con tiempo para respirar.

Utiliza el control de tiempo para ver dónde se va realmente tu energía cada día.

✨ Ideal para: Profesionales que desean gestionar sus tareas y prioridades con mayor claridad y menos estrés.

💡 Consejo profesional: añade campos personalizados para capturar detalles adicionales y utiliza el control de tiempo para ver en qué empleas realmente tus horas, convirtiendo las conjeturas en información real.

15. Plantilla de metas anuales de fitness de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Ajusta los cronogramas y las tareas a medida que evoluciona tu trayectoria fitness con la plantilla de objetivos anuales de fitness de ClickUp.

Cada enero, los gimnasios empiezan a parecerse a la escena del montaje de Rocky: gente llena de energía, determinación y ambiciosas metas de fitness. Pero, al igual que en las películas, el impulso puede desvanecerse si no hay un plan claro para mantenerlo.

La plantilla de objetivos anuales de fitness de ClickUp ayuda a convertir el lema «Año nuevo, vida nueva» en algo más que un eslogan. Te ofrece un sistema práctico para establecer, realizar un seguimiento y ajustar tus metas de fitness a lo largo de doce meses, de modo que puedas ver un progreso real y constante en lugar de avances efímeros.

Puedes dividir las metas grandes en tareas más pequeñas, hacer un seguimiento de ellas con estados como «en curso» o «completada» y añadir campos personalizados para capturar detalles como el tipo de entrenamiento o las fechas de los hitos. Las vistas de ClickUp te permiten correlacionar los entrenamientos a lo largo del año, mientras que los paneles de ClickUp te ofrecen una visión general rápida de si vas al ritmo previsto.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establece metas claras y medibles para la fuerza, la resistencia o la salud en general.

Divídelos en hitos más pequeños que puedas seguir realmente.

Utiliza vistas y paneles para ver cómo avanza tu progreso con el tiempo.

✨ Ideal para: Personas que desean establecer metas de fitness anuales y ver cómo evoluciona su progreso mes a mes.

ClickUp: el giro inesperado que necesita tu diario

Al fin y al cabo, llevar un diario consiste en crear un espacio para expresar tu opinión. Ya sea para despejar una mente ocupada, llevar un seguimiento de pequeños logros o simplemente capturar momentos que no quieres olvidar.

Hay muchas herramientas que prometen estructura, pero ClickUp gana discretamente porque no se limita a tomar notas.

Te da la libertad de combinar reflexiones con tareas, metas y plan para que tu diario se convierta en parte de tu ritmo diario.

Así que, si has estado esperando el momento adecuado para empezar, considera esto como una señal. 🥳 Pruébalo, personalízalo y regístrate en ClickUp (gratis, gratuito/a ) ahora mismo.