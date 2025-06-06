Las 10 mejores aplicaciones gratuitas de planificación digital en 2026

Es el comienzo de la semana, y es hora de anotar las tres tareas más importantes del día, configurar recordatorios y revisar y editar las notas de la semana pasada.

Pero espera.

¿Deberías hacerlo en Documentos de Google? ¿En la nueva aplicación de planificación que te recomendó tu amigo? ¿O mejor mantenerlo sencillo y seguir usando la aplicación de notas de tu teléfono?

Probablemente te hayas encontrado en esta situación más de una vez si no has tenido suerte a la hora de encontrar una agenda digital.

Es cierto que casi todas las aplicaciones de planificación diaria que hay en el mercado realizan la mayoría de las tareas básicas. Pero pocas unifican y centralizan prácticamente todas tus necesidades de planificación en una sola plataforma.

Para ayudarte en tu búsqueda del mejor planificador digital, hemos recopilado a continuación una lista de todas las opciones que vale la pena tener en cuenta.

Veamos los detalles.

¿Qué debes buscar en una app de planificación digital?

Una de las funciones más importantes de una agenda es su facilidad de uso. Ya es bastante difícil seguir utilizando una herramienta de planificación digital a largo plazo; no te lo pongas más difícil intentando integrar en tu vida diaria una agenda digital rígida y poco intuitiva.

Una buena agenda digital te facilita la centralización de todas tus tareas. Por eso, siempre es buena idea comprobar qué otras aplicaciones probablemente ya estés utilizando (como Gmail o Slack) para que se integre más fácilmente con tu flujo de trabajo actual.

Aunque es cuestión de preferencias, cuantas más integraciones y funciones tenga una agenda digital, mejor. ¿Por qué? Es una de las mejores formas de reducir el número de aplicaciones que a menudo tienes que usar para compaginar la creación de documentos, el seguimiento de facturas, los recordatorios o incluso el progreso de cualquiera de tus proyectos. 📚

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las 10 mejores aplicaciones de planificación digital en 2025

Empieza a usar ClickUp Organiza tareas, establece metas y realiza el seguimiento del progreso en todos los proyectos con ClickUp

Como planificador digital, piensa en ClickUp como la herramienta todo en uno que se encarga de todo, desde las necesidades de planificación más sencillas hasta las más complejas, tanto para equipos como para particulares. Sí, incluye un montón de funciones y es hiperpersonalizable, perfecta para el planificador digital que es muy exigente con la forma de llevar un seguimiento y gestionar el trabajo (o su vida personal). 📖

Las mejores funciones de ClickUp

Vista de calendario de ClickUp : Organiza tus tareas de forma sistemática, programa plazos y crea un calendario dinámico que permita a tu equipo realizar el seguimiento del progreso y mantenerse coordinado.

Automatizaciones : gestiona las tareas rutinarias que se vuelven repetitivas rápidamente con las funciones avanzadas de automatización de ClickUp. Es una forma estupenda de liberar espacio mental y planificar de forma más eficiente. Con los desencadenantes y las condiciones de automatización, automatiza la creación de tareas, los cambios de personas asignadas, los recordatorios y la prioridad de las tareas, por nombrar algunos ejemplos.

Personalización: Las mejores Las mejores agendas diarias son flexibles; así, no tendrás que lidiar con campos rígidos que no se ajustan a tus necesidades. ClickUp se ha diseñado pensando en la personalización, lo que significa que te conviene dedicar algo de tiempo a familiarizarte con el funcionamiento de las páginas, carpetas, vistas y tareas para establecer un flujo de trabajo a tu medida

Plantillas: ¿A quién no le gustan las plantillas? ClickUp ofrece a sus usuarios cientos de plantillas que abarcan todo tipo de necesidades, como ¿A quién no le gustan las plantillas? ClickUp ofrece a sus usuarios cientos de plantillas que abarcan todo tipo de necesidades, como la planificación de recursos la organización de eventos . ¡Empieza con la plantilla de planificador diario de ClickUp

Descargar esta plantilla Mantén el control de tus tareas diarias con la plantilla de planificador diario de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios señalan sus límites en las herramientas de hojas de cálculo y en las fórmulas complejas

No todas las vistas están disponibles en el móvil (¡todavía!).

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

Capterra : 4,7/5 (más de 2000 reseñas)

G2: 4,7/5 (más de 5000 opiniones)

2. Google Calendar

Ejemplo de vista de tres días en Google Calendar

Seguramente conoces Google Calendar como una de las primeras plataformas de planificación digital. Sus funciones de programación te permiten superar la jornada laboral sin problemas, sin que se solapen las reuniones, el tiempo de trabajo o el tiempo para ti.

Aunque es básica, Google Calendar sigue ofreciendo algunas funciones de planificación estupendas que resultan útiles para el usuario adecuado o como integración de una aplicación que ya estés utilizando. Es fácil de usar como aplicación de planificación diaria o semanal. También puedes programar eventos a lo largo del año gracias a su interfaz fácil de usar.

Las mejores funciones de Google Calendar

Recordatorios automáticos: Google Calendar configura recordatorios automáticos para los próximos eventos y tareas, de modo que los usuarios Google Calendar configura recordatorios automáticos para los próximos eventos y tareas, de modo que los usuarios puedan estar al día de su agenda

Vista de agenda: Google Calendar cuenta con una función de vista de agenda, que permite a los usuarios ver de un vistazo sus próximos eventos, tareas y notas

Uso compartido del calendario: Google Calendar también permite a los usuarios compartir su calendario con otras personas para gestionar de forma colaborativa tareas, eventos y notas

Compatible con dispositivos móviles: funciona en dispositivos iOS y Android

Limitaciones de Google Calendar

Limitadas principalmente a la planificación y la gestión del tiempo

Carece de las funciones adicionales que la convierten en un panel de planificación verdaderamente completo

Precios de Google Calendar

Free

Valoraciones y reseñas de Google Calendar

Capterra : 4,8/6 (más de 2000 reseñas)

G2: 4,6/5 (más de 40 000 opiniones)

3. Todoist

Gestiona tus tareas y listas de cosas pendientes con Todoist

Todoist es una aplicación de planificación digital que ayuda a los usuarios a mantenerse organizados y con alta productividad. Incluye una amplia gama de funciones y herramientas, como la gestión de tareas y algunos aspectos básicos de la gestión de proyectos, listas de tareas pendientes (también conocidas como listas de cosas por hacer ), recordatorios y notificaciones, y la posibilidad de crear filtros personalizados.

Las mejores funciones de Todoist

Listas de tareas: Esta función de lista de tareas permite a los usuarios dividir sus tareas y metas en listas más pequeñas y manejables, y es accesible desde múltiples dispositivos para planificar sobre la marcha

Recordatorios y notificaciones: La app incluye recordatorios y notificaciones automáticos, que ayudan a los usuarios a mantenerse al día y organizados

Filtros personalizados: Todoist también cuenta con una función de filtros personalizados para buscar y encontrar fácilmente tareas y datos

Limitaciones de Todoist

Carece de funciones avanzadas (no permite archivar listas antiguas)

Puede resultar complicado el uso compartido de tus listas de pendientes para colaborar en línea

Precios de Todoist

Free :

Pro : 4 $ al mes, facturado anualmente

Empresa: 6 $ al mes, facturado anualmente

Valoraciones y reseñas de Todoist

Capterra : 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

G2: 4,4/6 (más de 700 opiniones)

4. Notion

Tomar notas en Notion

Notion es fácil de usar y una excelente opción para aquellas personas a las que les gusta dar rienda suelta a su creatividad con su planificador digital partiendo de un lienzo en blanco. Ofrece herramientas y funciones útiles, como gestión de tareas, vista de Calendario y filas y columnas de tareas personalizables.

Además, sus usuarios sincronizan sus datos en varios dispositivos, realizan el uso compartido de su información de planificación y las integran con otras aplicaciones para lograr la máxima productividad.

Las mejores funciones de Notion

Gestión de tareas : Notion ofrece a los usuarios un : Notion ofrece a los usuarios un sistema intuitivo de gestión de tareas para crear, organizar y realizar el seguimiento de las mismas

Anidamiento y bases de datos enlazadas : El anidamiento y las bases de datos enlazadas de Notion permiten a los usuarios organizar y almacenar fácilmente páginas y tareas relacionadas en un formato fácil de navegar

Funciones de integración e incrustación: Notion también cuenta con funciones de integración e incrustación, que permiten a los usuarios conectar sus datos de Notion con otros servicios, como Gmail o Slack, para mejorar el flujo de trabajo. Además, puedes incrustar aplicaciones de forma visual directamente en tu panel para acceder a ellas fácilmente

Limitaciones de Notion

Actualmente carece de las sólidas funciones de automatización y recordatorio de tareas que ofrecen otras aplicaciones de planificación digital

Las funciones de las aplicaciones móviles son un poco limitadas en comparación con otras agendas digitales

Algunos usuarios dicen que al principio dedican un poco más de tiempo a superar la curva de aprendizaje

Precios de Notion

Free

Además : 8 $ por usuario al mes, facturados anualmente

Empresa : 15 $ al mes por usuario, facturados anualmente

Corporación: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Notion

Capterra : 4,7/5 (más de 1000 reseñas)

G2: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

5. Asana

Vía Asana

Si te gustan las agendas digitales con un enfoque más orientado a la estructura o a la gestión de proyectos en el flujo de trabajo, entonces vale la pena considerar Asana. Ofrece a los usuarios una amplia gama de funciones, como el clásico software de gestión de tareas y proyectos, una vista de Calendario, plantillas personalizadas, fácil integración con otras aplicaciones interesantes y muchas vistas.

Las mejores funciones de Asana

Campos personalizados: Organiza y clasifica la información como en una hoja de cálculo con campos personalizados de selección única, selección múltiple, números y texto

Formularios vinculados a proyectos: Recopila los datos exactos necesarios para cada tarea conectando directamente los formularios de solicitud a proyectos específicos

Fechas límite de las tareas: Consulta las tareas en un calendario de Asana y mantén el control, o incluso visualízalas en tu calendario de trabajo

Lista de tareas sencilla: fácil de crear listas de tareas personales o colaborativas

Limitaciones de Asana

Asana no ofrece funciones nativas de control de tiempo

Hay quien dice que no es una herramienta tan flexible en comparación con otras agendas digitales de esta lista

Las herramientas de campos personalizados pueden parecer limitadas

La versión gratuita puede resultar limitada para una simple agenda diaria

Precios de Asana

Básico : Gratis

Premium : 10,99 $ al mes por usuario, facturado anualmente

Empresa: 24,99 $ por usuario al mes, facturado anualmente

Valoraciones y reseñas de Asana

Capterra : 4,5/5 (más de 11 000 opiniones)

G2: 4,3/5 (más de 9000 opiniones)

6. Mydailyplanners

Vía MyDailyPlanners

Combina GoodNotes, Google Calendar y el Calendario de Apple y obtendrás MyDailyPlanners. Esta aplicación de planificación diaria cuenta con opciones de listas de tareas y ofrece plantillas de agendas digitales que incluyen enlaces y ajustes de recordatorios. Funciona de manera muy similar a los bullet journals y, además, como agendas digitales que se pueden editar «a mano».

Las mejores funciones de MyDailyPlanners

Páginas con hipervínculos: Organiza y gestiona cada mes con páginas enlazadas de fácil navegación

Pegatinas digitales: Utiliza pegatinas digitales en cualquiera de tus páginas de planificación mensual, igual que en la vida real

Plantillas PDF reutilizables: Reutiliza la plantilla PDF si necesitas usar la misma página para planificaciones adicionales

Limitaciones de MyDailyPlanners

No es tanto una aplicación como un planificador digital basado en plantillas para iPad o tableta

Las actualizaciones de las plantillas de planificación digital tienen un coste adicional

Precios de MyDailyPlanners

El intervalo de precios para los planificadores digitales y los paquetes es de 15 a 20 dólares o más

Valoraciones y reseñas de MyDailyPlanners

Capterra : N/A

G2: N/A

7. Trello

Vía Trello

Si eres fan del método de planificación Kanban, no busques más: Trello es lo que necesitas. Como planificador digital, es una herramienta muy visual que utiliza tarjetas para planificar tareas y proyectos. Etiqueta a usuarios, añade listas de control, enlaza archivos y configura recordatorios automáticos para mantenerte al día con todas tus tareas.

Las mejores funciones de Trello

Interfaz de arrastrar y soltar: La intuitiva interfaz de arrastrar y soltar de Trello facilita mover tarjetas, listas o tableros y ver el progreso de los diferentes proyectos

Subida de imágenes y archivos: Trello permite a los usuarios ver las próximas tareas, subir imágenes y archivos, y llevar a cabo el seguimiento de los plazos de los proyectos

Organización flexible: Trello ofrece un sistema de organización fácil de usar con rótulos personalizables, listas de control y asignación de tareas, lo que resulta ideal para las tareas diarias

Limitaciones de Trello

Diseñadas en torno a un tipo de estructura de planificador digital

No se pueden integrar ni incrustar otras aplicaciones que ya estés utilizando

Puede suponer mucho trabajo para una simple lista de tareas pendientes

Precios de Trello

Free

Estándar : 5 $ por usuario al mes, facturados anualmente

Premium : 10 $ al mes por usuario, facturados anualmente

Enterprise: 17,50 $ por usuario al mes, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Trello

Capterra : 4,5/5 (más de 22 000 opiniones)

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

8. GoodNotes

Vía Goo dNotes

GoodNotes es una aplicación para iOS que permite a los usuarios tomar notas o hacer bocetos de forma rápida y sencilla. La aplicación de planificación digital cuenta con una interfaz intuitiva que te permite crear, organizar y realizar la edición de documentos.

También incluye una biblioteca virtual que permite a los usuarios almacenar, gestionar y acceder a sus notas con facilidad. De entre las mejores agendas digitales, esta es ideal para tareas de organización más visuales.

Las mejores funciones de GoodNotes

Biblioteca virtual: Ofrece una biblioteca virtual organizada para almacenar, gestionar y acceder a las notas de los usuarios

Reconocimiento de escritura a mano: permite a los usuarios escribir simplemente trazando las palabras en su dispositivo

Reconocimiento de texto: La app de planificación digital reconoce el texto escrito a máquina o a mano para convertirlo fácilmente a un formato editable

Limitaciones de GoodNotes

Solo disponible para dispositivos iOS (es posible que pronto esté disponible para dispositivos Android)

Falta de figuras prediseñadas en la herramienta de figuras

La falta de función de capas dificulta mucho la función de dibujo

Precios de GoodNotes

Free

Go Limitless: 8,99 $, pago único

Valoraciones y reseñas de GoodNotes

Capterra : 4,5/5 (más de 35 opiniones)

G2: 4,8/5 (más de 29 opiniones)

9. Any.do

Any.do cuenta con un panel de control fácil de usar que te permite crear tu plan diario sobre la marcha. De entre las mejores agendas digitales de esta lista, Any.do es bastante sencilla a la hora de añadir notas y adjuntos a tu lista. Incluso puedes codificar por colores tus prioridades.

Es una excelente aplicación de planificación para crear listas de tareas centralizadas que se pueden compartir con tu equipo o para crear una sencilla lista de tareas pendientes.

Las mejores funciones de Any.do

Calendario optimizado para móviles: Las herramientas de calendario están totalmente optimizadas para móviles y te permiten establecer la conexión con tu Google Calendar

Convierte los correos electrónicos en tareas: Una vez que hagas la conexión con tu proveedor de correo electrónico, es fácil convertir los correos en tareas para que nunca te olvides de responder

Sincroniza datos fácilmente: Diseñadas para planificar sobre la marcha, es fácil trabajar desde la app y sincronizar los datos en todos tus dispositivos

Limitaciones de Any.do

La versión gratuita solo ofrece funciones limitadas

No se integra bien con otras aplicaciones de trabajo

Precios de Any.do

Personal : Free

Premium : 3 $ al mes, facturado anualmente

Teams: 5 $ al mes por usuario, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Any.do

Capterra : 4,5/5 (más de 100 opiniones)

G2: 4/5 (más de 150 opiniones)

10. Monday.com

Vía Monday

Con Monday, los usuarios crean proyectos, colaboran con los miembros del equipo y realizan el seguimiento del progreso, todo en un mismo lugar. La plataforma cuenta con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para la gestión de tareas, notificaciones personalizadas para actividades esenciales y potentes funciones de automatización.

Monday también se integra con cientos de aplicaciones y servicios para ayudarte a trabajar de forma más eficaz y ser más productivo.

Las mejores funciones de Monday

Tableros y documentos ilimitados: El plan Free ofrece a los usuarios tableros y creación de documentos ilimitados

Flujos de trabajo personalizables: Crea flujos de trabajo fluidos que llevan las tareas y los proyectos de pendientes a completados en menos tiempo

Herramientas de gestión de la carga de trabajo: Encuentra herramientas en su panel para la planificación de clientes, Encuentra herramientas en su panel para la planificación de clientes, las metas semanales los OKR , así como para la planificación general

Limitaciones de Monday

La versión gratuita puede resultar limitante

Hay quien piensa que reserva sus mejores funciones para los usuarios de pago

Algunos usuarios consideran que las funciones no son tan completas ni flexibles como las de otras aplicaciones de planificación digital alternativas

En general, se centran más en la gestión del trabajo que en la planificación digital

Precios de Monday

Básico : Gratis, gratuito/a

Estándar : 8 $ al mes por paquete, facturados anualmente

Pro : 10 $ al mes por paquete, facturado anualmente

Corporación: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Monday

Capterra : 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

G2: 4,6/5 (más de 3000 opiniones)

¿Buscas más aplicaciones de planificación digital? ¡Echa un vistazo a esta guía de alternativas a Sunsama!

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Lo bueno de la planificación es que no se trata de un enfoque único para todos, sino que es algo muy personal. Con ClickUp, tu búsqueda de la mejor aplicación de planificación digital llega por fin a su fin.

Úsala para generar ideas desde cero, crear plantillas y llevar un seguimiento de tus tareas más importantes, todo en un solo lugar. ClickUp incluso te permite integrar varios Google Calendars.

Así estarás siempre al día con tus necesidades de planificación personal y tus proyectos de trabajo. Empieza a usar ClickUp para asegurarte de que dispones de todas las herramientas que necesitas para tu planificación digital.