Encuentra la mejor alternativa a los Documentos de Google para una colaboración fluida

¿Qué debes buscar en las alternativas a los Documentos de Google?

A la hora de evaluar las alternativas a los documentos de Google, es fundamental tener en cuenta las funciones que impulsan la productividad, favorecen la colaboración y ofrecen flexibilidad.

Ten en cuenta estos factores a la hora de elegir:

Gestión de documentos : elige una alternativa a los Documentos de Google que ofrezca compatibilidad para la creación, el uso compartido y la organización de documentos.

Colaboración en tiempo real : prioriza una herramienta de edición de documentos que permita editar y comentar en directo para una colaboración fluida.

Acceso sin conexión : busca alternativas a los Documentos de Google que permitan a los usuarios crear documentos, trabajar en ellos y guardar copias sin conexión a internet.

Control de versiones : opta por una herramienta que ofrezca : opta por una herramienta que ofrezca control de versiones a través de funciones como el seguimiento de cambios. También debería permitirte volver a versiones anteriores cuando sea necesario.

Integraciones : elige una alternativa a los Documentos de Google que funcione bien con otras plataformas, herramientas y aplicaciones de tu conjunto de tecnologías, como el CRM o la plataforma de gestión de proyectos.

Formato avanzado : elige una alternativa a los Documentos de Google que cuente con funciones avanzadas de formato y diseño para que tus documentos tengan un aspecto profesional y pulido.

Seguridad: busca alternativas a los Documentos de Google que ofrezcan permisos granulares, acceso basado en roles, cifrado de extremo a extremo y cumplimiento de las normas de protección de datos.

Las 11 mejores alternativas a los Documentos de Google

Tanto si buscas centralizar y compartir la documentación de un proyecto como si quieres intercambiar ideas con un editor de documentos colaborativo, hemos recopilado algunas de las mejores alternativas a los Documentos de Google para que puedas terminar tu trabajo.

1. ClickUp (la mejor herramienta todo en uno para la gestión de documentos y la colaboración en tiempo real integrada)

Empieza a usar ClickUp Documentos Crea documentos claros, completos y con un formato impecable en cuestión de minutos con ClickUp Docs.

ClickUp es la aplicación definitiva para el trabajo, y por una buena razón. Te permite controlar tus proyectos personales y profesionales y gestionar todo, desde presupuestos y cronogramas hasta recursos y equipos, en una sola plataforma.

Dada su versatilidad, no es de extrañar que ClickUp ofrezca una herramienta integrada para la creación, edición y utilización compartida de documentos.

Estamos hablando de ClickUp Documentos. ✨

Prueba los documentos de ClickUp. Asegúrate de que todos los miembros del equipo estén en sintonía gracias a las funciones de edición en tiempo real de ClickUp Docs.

ClickUp Docs permite a los usuarios crear y realizar la edición de documentos colaborativos con facilidad, integrándolos directamente en la plataforma ClickUp.

Los equipos escriben, realizan el uso compartido y la edición de documentos en tiempo real, al tiempo que utilizan comentarios en línea y @menciones para mejorar la comunicación y la eficiencia, lo que lo convierte en una potente alternativa a los Documentos de Google. 🚀

Prueba ClickUp Brain. Resumir y generar ideas de contenido en ClickUp Docs con ClickUp Brain.

Una ventaja clave de ClickUp es la capacidad de organizar y gestionar documentos directamente dentro de tareas y proyectos. A diferencia de las herramientas independientes, ClickUp permite a los equipos enlazar documentos con tareas específicas, lo que proporciona relevancia contextual y agiliza los flujos de trabajo.

Además, puedes combinar ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, con documentos para resumir contenido, generar ideas y mejorar la calidad de la redacción. 🦾

Enlaza y comparte tareas dentro de Docs para que los miembros de tu equipo estén, literalmente, en la misma página en ClickUp.

Los equipos también pueden integrar Docs en las descripciones de tareas o paneles, lo que mejora la accesibilidad y minimiza la necesidad de cambiar de herramienta. Esta configuración cohesionada hace que ClickUp sea especialmente ideal para organizaciones que desean centralizar sus procesos de gestión de documentos y mejorar la productividad de sus equipos.

ClickUp mejora aún más sus capacidades de gestión de documentos y proyectos con el seguimiento del historial de versiones. Los equipos pueden ver y restaurar versiones anteriores de un documento, lo que garantiza que las ediciones sean reversibles y que nunca se pierda ningún contenido.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea, organiza y realiza el uso compartido de documentos dinámicos con formatos muy avanzados.

Añade elementos multimedia e interactivos como imágenes, GIF, listas de tareas pendientes, diagramas de flujo, etc. a tus documentos.

Crea documentos desde cero o realiza una selección entre una amplia biblioteca de plantillas personalizables de ClickUp.

Colabora con varios usuarios en tiempo real con comentarios, menciones y funciones para el uso compartido de documentos.

Crea diagramas y gráficos visualmente impresionantes con ClickUp Pizarras

Limitaciones de ClickUp

Los principiantes pueden tener dificultades para navegar por la complejidad de las funciones avanzadas.

La aplicación móvil carece de algunas funciones disponibles en la aplicación de escritorio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9980 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4350 opiniones)

2. Microsoft 365 (la mejor opción para una integración perfecta con aplicaciones de corporación)

a través de Microsoft 365

Microsoft 365, anteriormente conocido como Office 365 o Microsoft Office Suite, es una potente plataforma de productividad que ofrece un completo conjunto de herramientas para las necesidades de las corporaciones, desde la creación de contenido hasta la gestión de las relaciones con los clientes.

Dentro del ecosistema de Microsoft, la verdadera alternativa a los Documentos de Google sería Microsoft Word. A diferencia de los Documentos de Google, Microsoft Word ofrece la posibilidad de realizar la edición sin conexión. También supera a los Documentos de Google con su formato avanzado, su amplia personalización y su seguridad de nivel empresarial.

Además, Microsoft Word se integra fácilmente con otros servicios de Microsoft, como Teams, SharePoint y Planner, así como con aplicaciones externas como Google Drive y Salesforce. Esto lo hace ideal para uso personal y entornos de corporación a gran escala, con herramientas integradas para gestionar los flujos de trabajo de manera eficiente y proteger los datos confidenciales.

Las mejores funciones de Microsoft 365

Edita y accede a documentos sin conexión sin renunciar a todas las funciones y funcionalidades.

Colabora en tiempo real con los miembros de tu equipo en Microsoft Office Online compartiendo archivos a través de OneDrive, realizando el seguimiento de los cambios y sugiriendo ediciones.

Mejora el proceso de redacción con información basada en IA en Word para obtener sugerencias inteligentes y descubrir patrones en los datos.

Realiza un seguimiento y restaura versiones anteriores de los archivos, asegurándote de que los cambios se revisen o se reviertan cuando sea necesario.

Limitaciones de Microsoft 365

Funcionalidad gratuita limitada para particulares y pequeñas empresas.

Los problemas de compatibilidad dificultan el uso compartido de documentos con usuarios que no utilizan Microsoft.

Precios de Microsoft 365

Microsoft 365 Personal: 6,99 $ al mes.

Microsoft 365 Family: 9,99 $ al mes.

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario.

Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas: 9,90 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Microsoft 365

G2 : 4,6/5 (más de 5190 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 730 opiniones)

3. Dropbox Paper (ideal para simplificar la colaboración en equipo y la integración de medios)

a través de Dropbox

De la popular plataforma para el uso compartido de archivos Dropbox llega Dropbox Paper.

Dropbox Paper es una herramienta gratuita de edición colaborativa de documentos basada en la web que se integra a la perfección con el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Su editor de documentos permite a los usuarios crear, editar y compartir documentos en tiempo real, lo que lo convierte en una alternativa viable a Documentos de Google para equipos que buscan un entorno de trabajo optimizado.

Con una interfaz intuitiva, Dropbox Paper ofrece compatibilidad con varios tipos de contenido, incluyendo texto, imágenes, vídeos y fragmentos de código, lo que permite satisfacer diversas necesidades de proyectos.

Las mejores funciones de Dropbox Paper

Obtén plantillas de documentos personalizadas para diferentes casos de uso, incluyendo planes de proyectos, notas de reuniones y resúmenes creativos.

Colabora con tu equipo mediante comentarios, menciones y listas de control.

Organiza proyectos en un cronograma y cumple con los plazos gracias a las funciones de seguimiento de tareas.

Incrusta diversos tipos de medios, como vídeos de YouTube y audio de SoundCloud.

Limitaciones de Dropbox Paper

Tiene opciones de formato limitadas en comparación con un procesador de textos tradicional.

Requiere acceso a Internet para disfrutar de todas las funciones y no ofrece compatibilidad para la edición sin conexión.

Precios de Dropbox Paper

Dropbox Paper es gratuito con cualquier plan de Dropbox:

Básico: Gratis para 2 GB.

Además: 11,99 $ al mes por usuario.

Essentials: 19,99 $ al mes por usuario.

Empresas: 18 $ al mes por usuario.

Business Plus: 30 $ al mes por usuario.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dropbox Paper

G2 : 4,1/5 (más de 4500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 230 opiniones)

4. Coda (la mejor para combinar documentos con una potente automatización del flujo de trabajo)

vía Coda

Coda es un entorno de trabajo colaborativo todo en uno que combina las funciones de documentos, hojas de cálculo y aplicaciones en una única plataforma. Al mismo tiempo, te permite automatizar los flujos de trabajo dentro de los documentos mediante reglas personalizadas.

A diferencia de los procesadores de texto tradicionales, Coda ofrece un lienzo flexible en el que los usuarios pueden crear documentos dinámicos integrados con elementos interactivos como tablas, gráficos y botones. Esta versatilidad lo convierte en una alternativa atractiva a Documentos de Google, especialmente para equipos que buscan centralizar sus flujos de trabajo y mejorar la productividad.

Las mejores funciones de Coda

Diseña soluciones personalizadas mediante bloques de construcción, como páginas con profundidad infinita, tablas interconectadas y botones de acción.

Conecta y sincroniza documentos de Coda con herramientas externas como Slack, Jira y GitHub.

Integra herramientas de IA como Coda Brain y Coda AI.

Automatiza las tareas repetitivas configurando reglas y desencadenantes dentro de sus documentos.

Limitaciones de Coda

Las amplias funciones de personalización tienen una curva de aprendizaje pronunciada.

Los documentos de gran tamaño tienden a ralentizar los tiempos de carga y afectan al rendimiento de la plataforma.

Precios de Coda

Free

Pro: 12 $ al mes por Doc Maker

Equipo: 36 $ al mes por Doc Maker

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coda

G2 : 4,7/5 (más de 460 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

5. Quip (la mejor para la edición colaborativa con función de chat integrada)

vía Quip

Quip es una alternativa a los Documentos de Google que se centra en la colaboración en equipo. Esto la convierte en una excelente opción para crear un entorno de trabajo interactivo y unificado.

Como filial de Salesforce, Quip se integra a la perfección con el entorno de Salesforce para potenciar tus equipos de ventas y de gestión de relaciones con los clientes. Utiliza Quip para crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones de diapositivas, así como para actividades de interacción con los clientes.

Las mejores funciones de Quip

Centraliza los flujos de trabajo y los datos mediante la integración con Salesforce.

Discute los cambios y las ideas directamente en los documentos con la función de chat integrada.

Utiliza plantillas personalizables prediseñadas para la gestión de proyectos, notas de reuniones y mucho más.

Accede y realiza la edición de documentos sobre la marcha con la aplicación móvil de Quip, manteniendo la productividad independientemente de tu ubicación.

Limitaciones de Quip

Carece de ciertas funciones avanzadas que se encuentran en otras herramientas de procesamiento de texto.

Los altos costes desaniman a los equipos pequeños y a las empresas emergentes.

Precios de Quip

Quip Starter: 12 $ al mes por usuario.

Quip Plus: 25 $ al mes por usuario.

Quip Advanced: 100 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Quip

G2 : 4,2/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

6. Notion (la mejor para centralizar notas, documentos y bases de conocimiento)

vía Notion

Notion, que se posiciona como una alternativa versátil a los Documentos de Google, ofrece un entorno de trabajo integral que centraliza notas, documentos, tareas y bases de conocimiento.

La interfaz basada en bloques permite a los usuarios crear y organizar contenido de forma flexible, integrando texto, imágenes, bases de datos y mucho más en una sola página. Además, la flexibilidad de Notion a la hora de realizar la creación de diseños personalizados lo hace especialmente útil para la documentación de procesos, la creación de wikis o cualquier otra aplicación que requiera la estructuración de información.

Las mejores funciones de Notion

Colabora en tiempo real con el uso compartido de documentos en línea, comentarios e historial de versiones.

Crea bases de datos dentro de documentos que admiten diversas vistas, como tablas, tableros, calendarios y listas.

Utiliza tableros de estilo Kanban para escribir y gestionar tareas y proyectos.

Consigue enlaces bidireccionales entre páginas y bases de datos.

Limitaciones de Notion

Se requiere conexión a internet para acceder a todas las funciones y funcionalidades.

Tiende a ralentizarse y a sufrir retrasos con documentos más grandes o con mucho contenido.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario.

Business: 18 $ al mes por usuario.

Enterprise: precios personalizados

Notion IA: añádela a tu entorno de trabajo por 10 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4,7/5 (más de 5900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2410 opiniones)

7. Zoho Writer (ideal para la automatización de documentos y la firma electrónica)

a través de Zoho Writer

Zoho Writer es una aplicación de procesamiento de textos basada en la nube diseñada para la colaboración en equipo. Ofrece opciones de formato avanzadas, integraciones de firma electrónica y herramientas de escritura basadas en IA, lo que la convierte en una excelente alternativa a Documentos de Google.

De hecho, Zoho Writer tiene compatibilidad con la edición sin conexión y la automatización de documentos, lo que lo convierte en una mejora digna de los Documentos de Google. Además, se integra a la perfección con otras aplicaciones de Zoho Suite y es compatible con varios formatos de archivo, lo que garantiza la flexibilidad en la gestión de documentos y proyectos.

Las mejores funciones de Zoho Writer

Utiliza potentes plantillas de automatización para cumplir con los requisitos de formularios rellenables, firmas y combinaciones de correspondencia.

Comparte documentos, deja comentarios y realiza ediciones en directo gracias a las funciones de colaboración en tiempo real.

Mejora la calidad de la redacción gracias a las sugerencias gramaticales y ortográficas contextuales.

Crea y realiza la edición de documentos sin conexión con la aplicación de escritorio Zoho Writer.

Limitaciones de Zoho Writer

Algunos usuarios han informado de dificultades al convertir documentos a determinados formatos.

Tiene una interfaz de usuario poco intuitiva en comparación con otras alternativas a los Documentos de Google.

Precios de Zoho Writer

Zoho Writer está disponible como parte de la suscripción a Zoho WorkDrive, que es la siguiente:

Gratis: para un almacenamiento de hasta 5 GB.

Starter: 3 $ al mes por usuario

Equipo: 6 $ al mes por usuario

Empresas: 11 $ al mes por usuario.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoho Writer

G2 : 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 40 opiniones)

8. Apache OpenOffice (la mejor alternativa de código abierto a las suites ofimáticas tradicionales)

a través de Apache OpenOffice

Apache OpenOffice es una suite ofimática de código abierto con Writer como alternativa a Documentos de Google.

Lo que le falta en colaboración en tiempo real, lo compensa con soporte sin conexión, formato avanzado, autoedición y compatibilidad exhaustiva con archivos. Su funcionalidad sin conexión garantiza la flexibilidad de los usuarios en diferentes sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux.

Si estás dispuesto a sacrificar la colaboración en documentos, ¡obtendrás una suite ofimática completa prácticamente sin coste alguno!

Las mejores funciones de Apache OpenOffice

Edita documentos sin conexión a través de una aplicación de escritorio de código abierto.

Garantiza la seguridad a largo plazo en el acceso a los datos sin restricciones de propiedad gracias al uso del formato OpenDocument (ODF), estándar ISO/IEC.

Exporta archivos en diferentes formatos, incluidos PDF y Microsoft Word.

Amplíe las funciones con complementos y extensiones de código abierto.

Limitaciones de Apache OpenOffice

Tiene una interfaz de usuario obsoleta y poco intuitiva para los usuarios.

No ofrece una opción de almacenamiento en la nube nativa.

Precios de Apache OpenOffice

Gratis y de código abierto

Valoraciones y reseñas de Apache OpenOffice

G2 : 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 490 opiniones)

9. Confluence (la mejor para la documentación y el uso compartido de conocimientos entre equipos)

vía Confluence

Confluence, desarrollado por Atlassian, es un entorno de trabajo colaborativo diseñado para ayudar a los equipos a crear, compartir y gestionar contenido de manera eficiente. A diferencia de los Documentos de Google, que se centran principalmente en la edición de documentos, Confluence presenta una plataforma más completa para la gestión del conocimiento y la colaboración en proyectos.

La herramienta permite a los equipos organizar el trabajo en espacios y páginas, lo que facilita la creación de contenido estructurado y la colaboración sin esfuerzo en varios proyectos a través de una interfaz accesible e intuitiva.

Las mejores funciones de Confluence

Facilita la edición colaborativa en tiempo real con comentarios y opiniones en línea.

Protege tus datos con controles de acceso y permisos granulares.

Escala, organiza, colabora y comparte información en espacios y páginas estructurados.

Integra con otros productos de Atlassian, como Jira, para el seguimiento de proyectos y la gestión de tareas.

Limitaciones de Confluence

La configuración inicial es compleja y requiere conocimientos técnicos.

El precio aumenta con la incorporación de múltiples usuarios y complementos de terceros.

Precios de Confluence

Free:

Estándar: desde 6,40 $ al mes por usuario.

Premium: desde 12,30 $ al mes por usuario.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2 : 4,1/5 (más de 3780 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3520 opiniones)

10. Etherpad (la mejor herramienta de código abierto para la edición en tiempo real)

a través de Etherpad

Si buscas una alternativa de código abierto a los Documentos de Google con funciones de colaboración en tiempo real, Etherpad es una buena opción.

Esta herramienta permite a tu equipo trabajar en el mismo documento simultáneamente, con las contribuciones de cada participante resaltadas en colores distintos. Además, Etherpad incluye un cuadro de chat integrado, lo que permite a los colaboradores comunicarse directamente dentro de la interfaz de edición.

Las mejores funciones de Etherpad

Exporta archivos en diferentes formatos, desde HTML y texto sin formato hasta PDF, documentos de MS Word y Documentos de Google.

Utiliza la función Time Slider para realizar el seguimiento de los cambios en tiempo real y utiliza el historial de versiones para llevar un registro de las revisiones.

Personaliza la funcionalidad con complementos y complementos para obtener funciones adicionales.

Aloja tus documentos de forma privada para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo de los datos.

Límites de Etherpad

Carece de las funciones avanzadas que se encuentran en otras herramientas de edición de documentos.

Requiere la implementación de medidas de seguridad adecuadas durante el autoalojamiento.

Precios de Etherpad

Gratis y de código abierto

Valoraciones y reseñas de Etherpad

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

11. Evernote (la mejor para organizar notas, investigaciones e ideas en un solo lugar)

a través de Evernote

Evernote es una aplicación adaptable para tomar notas y organizarse que ofrece funciones que van más allá de las capacidades tradicionales de edición de documentos de Google. Diseñada para capturar y organizar ideas, tareas y listas de cosas pendientes, Evernote permite a los usuarios crear notas que incluyen texto, imágenes, grabaciones de audio y adjuntos.

La sincronización de Evernote en múltiples dispositivos, como aplicaciones de escritorio y móviles, garantiza que los usuarios puedan acceder a sus notas en cualquier momento y lugar, lo que la convierte en una herramienta completa para uso personal y profesional.

Las mejores funciones de Evernote

Busca texto dentro de imágenes y documentos escaneados con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Organiza notas y documentos en formato de cuaderno para facilitar la organización.

Captura ideas en forma de texto, imágenes, audio, escritura a mano y recortes web.

Integración con diversas aplicaciones, como Google Drive, Slack y Microsoft Teams.

Limitaciones de Evernote

La versión gratuita solo permite 50 notas y un cuaderno.

Los usuarios experimentan problemas ocasionales de sincronización, lo que resulta en inconsistencias en los datos.

Precios de Evernote

Free

Personal: 14,99 $ al mes.

Profesional: 17,99 $ al mes.

Equipos: 24,99 $ por usuario al mes.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2 : 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8200 opiniones)

