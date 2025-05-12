Las 10 mejores aplicaciones de recordatorios para estar al día con tus tareas en 2025 (gratis y de pago)

Ah, los recordatorios. ¿Dónde estaríamos sin ellos?

Entre tus listas de tareas pendientes, la multitarea y el tiempo que dedicas a ti mismo, tu cerebro no puede procesar toda la información que recibe en un solo día. Por eso las aplicaciones de recordatorios son esenciales.

Pero, ¿cómo encontrar una aplicación de recordatorios que te ayude en lugar de entorpecerte? ¡Ahí es donde entro yo! He terminado la investigación y he encontrado las 10 mejores aplicaciones de recordatorios del mercado, con precios, reseñas, ventajas e inconvenientes.

Las 10 mejores aplicaciones de recordatorios diarios (gratis y de pago)

Es hora de que tu cerebro cuente con un asistente virtual en forma de una fantástica aplicación de recordatorios. Tanto si buscas las mejores aplicaciones de recordatorios como si prefieres algo de pago, aquí tienes lo que necesitas.

1. ClickUp : la mejor para la gestión de proyectos

Sí, ClickUp ocupó el primer lugar. ✨ Seguro que te lo esperabas, pero la he puesto aquí porque mantiene a todo nuestro equipo centrado en sus tareas. ClickUp ha ganado varios premios y ha encabezado múltiples listas, pero no te aburriré con los detalles mientras intentas organizarte.

En su lugar, quiero hablarte de la funcionalidad de los recordatorios y la lista de tareas pendientes de ClickUp. Puedes crear notificaciones para ti y para los miembros de tu equipo en cuestión de segundos y añadir archivos y adjuntos como recordatorios para facilitarte la vida. Son fáciles de cambiar, organizar, comentar, actualizar y (lo mejor de todo) personalizar.

ClickUp es una fantástica aplicación de recordatorios gratuita con un montón de funciones en el plan Free Forever. Y con un seguimiento flexible de las metas, fechas límite flexibles, plantillas de listas de tareas pendientes y plantillas de bloqueo de tiempo, es una solución perfecta para equipos de cualquier tamaño.

Crea listas de tareas claras y multifuncionales para gestionar fácilmente tus ideas y realizar el trabajo desde cualquier lugar, y así no volverás a olvidar nada.

Hablando de equipos, ClickUp tiene más de 1000 integraciones y funciona en cualquier dispositivo que puedas imaginar, por lo que es excelente para equipos multiplataforma. Así que ClickUp te ofrece todo lo que necesitas, tanto si quieres una aplicación para iOS o Android, como si prefieres la funcionalidad del navegador o la posibilidad de descargar la aplicación para el escritorio.

¿He mencionado que ClickUp tiene cientos de otras funciones para simplificarte la vida? Sí, es más que una aplicación de listas de tareas pendientes: es un asistente personal que puede optimizar todos los aspectos de tu jornada laboral. Y es una excelente alternativa a la externalización de la gestión de proyectos.

Funciones de ClickUp

ClickUp Recordatorios incluye ajustes de personalización, códigos de colores y otras funciones que te ayudarán a cumplir tus plazos y mantenerte organizado cada día.

La bandeja de entrada funciona como una aplicación de calendario y un gestor de tareas para que te resulte más fácil llevar un seguimiento de tus recordatorios.

Las pestañas «Siguiente», «Terminada» y «Sin programar» te permiten llevar un registro de lo que está por venir, lo que has completado y los recordatorios que no tienen fecha límite.

Configura recordatorios utilizando archivos adjuntos y archivos como fotos, notas de voz o ubicaciones en mapas para que tú y tu equipo no perdáis el rumbo.

Sincroniza los recordatorios y las fechas límite con tus aplicaciones de calendario gracias a más de 1000 integraciones con herramientas como Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams y Zendesk.

Configura recordatorios, notificaciones y recordatorios recurrentes para tu equipo utilizando la opción «recordatorios delegados» y mantén todo organizado con los perfiles de equipo.

Ventajas de ClickUp

Muchas reseñas mencionan el éxito en la gestión del tiempo y las tareas utilizando la versión gratuita de ClickUp.

Las funciones de bloqueo de tiempo y notificaciones te permiten visualizar fácilmente tu jornada laboral y estar al día con tus tareas.

Simplifica la supervisión de los empleados mediante recordatorios delegados y perfiles de equipo.

ClickUp contras

Algunas opiniones de usuarios señalan que hay funciones disponibles que son superfluas.

Es posible que tengas que actualizar las tareas mientras realizas la edición de los recordatorios conjuntamente.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

2. nTask: la mejor para la colaboración

vía nTask

nTask es otra opción para cualquiera que busque una aplicación de recordatorios gratis. Te ayudará a determinar cómo priorizar tu trabajo con listas de tareas, recordatorios, notificaciones, fechas límite y funciones de colaboración. También puedes ver el estado de las tareas para realizar un seguimiento del progreso de tu equipo en cualquier proyecto.

Como práctica aplicación de recordatorios, nTask también tiene una buena funcionalidad multiplataforma, ya que proporciona recordatorios de tareas pendientes para tu equipo en casi cualquier dispositivo. También está diseñada para ayudar a organizar tareas personales, por lo que, tanto si necesitas crear recordatorios para comprar leche como para terminar un proyecto, te ayudará a terminarlo.

Funciones de nTask

Facilita la colaboración con la funcionalidad multiplataforma para dispositivos web, iOS y Android.

Consulta las listas de tareas y su estado según las fechas límite planificadas y reales.

Utiliza las funciones de asignación de tareas y gestión de proyectos para estar al tanto del progreso de tu equipo.

Múltiples herramientas de gestión de proyectos y reuniones para ayudarte a gestionar otras áreas de tu flujo de trabajo.

Integración con herramientas populares como Google Calendar, Outlook, Slack, Zoon y Zapier.

Ventajas de nTask

Las reseñas indican una mejor gestión de proyectos gracias a la posibilidad de crear equipos.

Fácil de crear y organizar cada tarea para mantenerte al día en el seguimiento.

El control de tiempo es fácil con notificaciones útiles.

Contras de nTask

Algunos usuarios señalan la necesidad de más funciones.

La falta de opciones de personalización puede dificultar la organización del Calendario.

Precios de nTask

Premium: 4 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nTask para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de nTask

G2: 4,4/5 (más de 15 reseñas)

Capterra: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

3. Todoist: la mejor para gestionar tareas

vía Todoist

Todoist es una de las aplicaciones de recordatorios diarios más utilizadas de esta lista gracias a sus amplias funciones, opciones de añadir rápidamente y su elegante interfaz. Es un sencillo organizador de listas de tareas diseñado para ayudarte a completar tus tareas en el trabajo y en tu vida personal.

Una de las funciones más populares de Todoist es el sistema de rachas, que convierte tu lista de tareas pendientes en un juego y te ayuda a motivarte para hacerlas. Y como está optimizado para la delegación, también es útil para los gestores de proyectos que intentan mantener a sus equipos centrados en sus tareas.

Funciones de Todoist

Añade tareas rápidamente para mantener tu lista de tareas actualizada, independientemente de lo ocupado que estés.

Aplicaciones de recordatorios con funciones multiplataforma para dispositivos Android e iOS.

Su elegante interfaz de usuario hace que la vista de tareas sea fácil de entender.

Prioriza tareas, deja comentarios sobre proyectos, crea recordatorios y cambia fechas límite con facilidad.

Delega tareas a los miembros del equipo para que todos estén en sintonía.

Profesionales de Todoist

El informe de fin de año muestra tu progreso general en las tareas de la lista de tareas pendientes.

Fácil de crear y priorizar tareas con fechas límite y delegación.

Algunas reseñas hacen mención de respuestas positivas de su equipo sobre la función Kudos.

Todoist contras

Las reseñas hacen mención de recordatorios diarios no deseados sobre todas las tareas pendientes, independientemente de su prioridad.

Puede crear problemas de colaboración si no todos los miembros tienen el mismo plan.

La versión gratuita carece de varias funciones.

Precios de Todoist

Versión gratuita

Pro: 5 $ al mes por usuario

Empresa: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4,4/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

4. Microsoft To Do: la mejor para usuarios de Microsoft

a través de Microsoft To Do

Microsoft To Do es una sencilla aplicación de listas de tareas que gestiona las tareas profesionales y personales en un sencillo panel de control. Te permite ver un resumen de todo lo que tienes que hacer en un día o ampliar listas concretas según sea necesario. ¿Y lo mejor de todo? ¡Es totalmente gratuita!

Microsoft To Do te permite establecer fechas límite y recordatorios para cada tarea y marcar con una estrella las tareas más importantes para que estén siempre visibles. También puedes utilizar «pasos» (también conocidos como subtareas) para dividir las tareas más grandes y añadir notas a cada una de ellas según sea necesario.

Funciones de Microsoft To Do

La creación de tareas te permite asignar personas asignadas, establecer fechas límite, arrastrar y soltar entre listas e implementar actualizaciones masivas.

La priorización de tareas te permite ordenar tus listas de tareas pendientes según las tareas más urgentes.

Establece recordatorios o dependencias entre tareas para ayudarte a determinar el orden en que deben realizarse.

Las tareas periódicas te facilitan el día a día, ya que eliminan el trabajo extra innecesario, especialmente cuando asignas tareas.

Ventajas de Microsoft To Do

Las tareas de Microsoft To Do se sincronizan automáticamente con las tareas de Outlook, por lo que puedes ver tus listas en ambos lugares.

Las opiniones de los usuarios de Outlook y Microsoft destacan su interfaz sencilla y fácil de usar.

De uso gratuito para todos los usuarios con una cuenta de Microsoft existente.

Contras de Microsoft To Do Pendiente

De las mejores aplicaciones de recordatorios de esta lista, To Do carece de integraciones con otras aplicaciones.

Las opiniones recientes de los clientes señalan la falta de actualizaciones y nuevas funciones.

La interfaz de usuario no tiene muchas funciones de personalización, y a algunos les parece poco atractiva.

Precios de Microsoft To Do

Free

Valoraciones y reseñas de Microsoft Pendiente

G2: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

5. TickTick: la mejor aplicación de recordatorios con alarma

vía TickTick

TickTick es otra aplicación de recordatorios que ofrece una versión gratuita para todos los usuarios. Y dado que encontrar la mejor aplicación de recordatorios puede ser complicado, es bueno tener opciones que puedas probar gratis.

Está diseñada para particulares y empresas de todos los tamaños, con funciones de programación del trabajo que te ayudan a gestionar tareas, plazos, archivos y correspondencia desde un único panel de control. Y como crea recordatorios automáticos, te ayudará a ti y a los miembros de tu equipo a evitar que se olviden tareas, para que todos podáis manteneros al día.

Funciones de TickTick

Las funciones de comunicación permiten la colaboración con los miembros del equipo y las personas de tu vida personal.

Activa la «Alerta molesta» para configurar alarmas de recordatorio.

Crea hábitos para uso profesional y personal y realiza un seguimiento de tus rachas para aumentar tu productividad y éxito.

Organiza tus tareas y procesos para una fecha pasada o futura, y configura recordatorios o cronómetros para no perder nunca un plazo.

La función «Alerta molesta» y los múltiples recordatorios para una misma tarea ayudan a evitar la tentación de descartar las alertas sin mirarlas.

El cronómetro Pomodoro es una excelente función de la aplicación de recordatorios que te avisa cuando es hora de tomar un descanso.

Ventajas de TickTick

Los usuarios destacan el éxito de la función de sugerencias inteligentes, las listas y los recordatorios recurrentes.

Las reseñas hacen menciones de que las funciones mínimas hacen que la app sea fácil de aprender.

Tareas periódicas o funciones para sugerir tareas periódicas

Contras de TickTick

Algunas reseñas hacen mención de malas experiencias con el servicio de atención al cliente.

Puede presentar problemas para sincronizar, lo que puede provocar la pérdida de datos.

Precios de TickTick

Versión gratuita

Premium: 2,79 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de TickTick

G2: 4,5/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

6. ProofHub: la mejor para equipos empresariales

vía ProofHub

ProofHub es una aplicación de recordatorios y gestión de proyectos diseñada para empresas y equipos grandes, y está repleta de funciones de colaboración. Desde el control de tiempo hasta los chats y los anuncios, tiene todo lo que un gestor de proyectos necesita para que los miembros del equipo sigan avanzando en sus tareas.

ProofHub está diseñada para una curva de aprendizaje mínima, lo que hace que la integración con los miembros del equipo sea más eficiente. Y como está disponible en varios idiomas, es una opción muy popular entre las empresas multinacionales que gestionan trabajadores remotos. ✨

Funciones de ProofHub

La opción de usuarios ilimitados en ambos planes facilita la colaboración para equipos grandes.

Planifica, programa y ejecuta proyectos fácilmente gracias a las funciones de colaboración.

Optimizadas para trabajar con miembros del equipo remotos.

La herramienta en línea funciona en cualquier dispositivo iOS o Android.

Las funciones de colaboración incluyen chatear, debates, transferencia de archivos y anuncios.

Disponible en 10 idiomas.

Profesionales de ProofHub

Las reseñas mencionan el éxito con los tableros de tareas y los flujos de trabajo específicos para equipos.

Sincronización perfecta para la mayoría de dispositivos.

Desventajas de ProofHub

Algunos usuarios informan de que sus equipos se sintieron incómodos al usar la aplicación después de unos meses.

El precio puede ser demasiado alto para equipos y empresas más pequeños.

Precios de ProofHub

Imprescindible: 50 $ al mes

Control definitivo: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ProofHub

G2: 4,5/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

7. Twobird: la mejor aplicación gratuita de recordatorios diarios

vía Twobird

Twobird es posiblemente una de las mejores aplicaciones de recordatorios gratuitas de esta lista, ya que es 100 % gratuita. Aunque tienen previsto añadir planes premium con funciones adicionales en el futuro, todas las herramientas de la aplicación están disponibles actualmente de forma gratuita.

En lugar de funcionar como una herramienta independiente, Twobird transforma tu bandeja de entrada en una lista de tareas multitarea, un centro de toma de notas y una plataforma de comunicación. Enviará tus listas de la compra, notas del equipo y mucho más a tu bandeja de entrada para que puedas acceder a ellas de forma rápida y sencilla.

Funciones de Twobird

Se integra con Gmail y Outlook para ayudarte a gestionar tus tareas desde tu bandeja de entrada en lugar de utilizar varias herramientas.

Configura recordatorios y notas desde tu bandeja de entrada y mantenlos organizados en un calendario sencillo.

Utiliza tu cuenta de correo electrónico existente para gestionar listas de tareas pendientes, listas de la compra, tareas, quehaceres y recordatorios.

Identifica tus tareas pendientes más importantes con la ayuda de la identificación inteligente de tareas de Twobird.

Ventajas de Twobird

La aplicación es totalmente gratuita, lo que la hace ideal para pequeñas empresas, emprendedores y uso personal.

Comparte notas con personas que no utilizan TwoBird y permíteles realizar la edición de las notas desde su navegador.

Contras de Twobird

Carece de opiniones de clientes en sitios web populares de reseñas.

Funciones limitadas disponibles y sin planes de pago para desbloquear más herramientas.

Solo tiene compatibilidad con cuentas de correo electrónico de Gmail y Outlook, en comparación con otras aplicaciones de listas de tareas pendientes.

Precios de Twobird

Free

Valoraciones y reseñas de Twobird

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Any. do: la mejor aplicación de recordatorios para grupos

Any. do es una aplicación de gestión de tareas basada en la web y diseñada con funciones sencillas para facilitar el aprendizaje a los miembros del equipo. Puede ayudar con la gestión de proyectos para equipos de cualquier tamaño, al tiempo que mantiene tu vida personal en orden.

Con listas de tareas pendientes, tareas, planificadores diarios y un calendario, Any. do se centra en las funciones clave de una aplicación de recordatorios sin añadir un montón de elementos superfluos. Y tiene una versión gratuita, por lo que puedes probarla antes de comprometerte, lo cual siempre es una ventaja.

Cualquiera. Funciones de do

Las funciones de gestión de proyectos facilitan la creación de listas de tareas pendientes y tareas para ti y tu equipo.

La agenda diaria te ayuda a planificar cada día para estar al tanto de lo que tienes que terminar y cuándo.

Calendario te ofrece una vista general de tu agenda de trabajo y tus tareas personales.

Los recordatorios y las notificaciones te ayudan a mantenerte al día.

Las funciones de chat y colaboración facilitan el trabajo en equipo.

Funciona con cualquier dispositivo iOS o Android.

Any. pendientes

Se sincroniza con Google Calendar para facilitar la gestión de tareas.

Prioriza las tareas diarias para que te resulte más fácil completarlas.

Las funciones sencillas hacen que la app sea fácil de aprender.

Any. pendientes

Carece de muchas funciones presentes en aplicaciones similares.

Algunas reseñas hacen mención de problemas con los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente.

Algunos usuarios tienen dificultades para conectar Any. do a sus calendarios y reportan problemas con la sincronización.

Precios de Any. do Pendiente

Personal: Free

Premium: 3 $ al mes por usuario.

Equipo: 5 $ al mes por usuario

Any. valoraciones y reseñas pendientes

G2: 4,1/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

📮ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, pero el 36 % sigue utilizando otros métodos fragmentados. Sin un sistema unificado para registrar las decisiones, la información clave que necesitas puede quedar sepultada en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con los recordatorios integrados de ClickUp, siempre estarás al tanto de tus tareas, asegurándote de que nada se te escape. Además, ¡también puedes añadir duraciones estimadas y detalles de fechas!

9. Capsicum: la mejor para la planificación diaria

vía Capsicum

Capsicum es una aplicación de lista de tareas y agenda diaria diseñada exclusivamente para usuarios de iOS. Está optimizada para uso personal más que profesional, con funciones diseñadas para planificar tus días, llevar un seguimiento de hábitos saludables y fomentar la entrada de entradas en un diario.

Capsicum también ayuda a los profesionales a consultar la previsión de las próximas tareas, tomar notas sobre los proyectos y planear las jornadas laborales para mantenerse organizados. El diseño está inspirado en las agendas físicas y puede ayudar a los profesionales que están pasando a la gestión digital de tareas.

Funciones de Capsicum

Utiliza los atajos de Siri para realizar el seguimiento y añadir hábitos sobre la marcha; también permiten recordatorios de hábitos basados en la ubicación.

Crea varios cuadernos para gestionar diferentes aspectos de tu vida.

Utiliza listas de tareas mensuales, semanales y diarias para organizar tus tareas.

Sincroniza eventos y tareas con el Calendario de Apple.

Las páginas de notas fomentan las entradas en el diario y las notas informales que no están enlazadas con ninguna tarea.

Ventajas de Capsicum

Optimizadas para usuarios de iOS.

La versión de prueba gratuita de 14 días cuenta cada día individual en que se utiliza la app, no 14 días consecutivos.

Contras del pimiento

Carece de opiniones de clientes en sitios web populares de reseñas.

Solo disponible para usuarios de iOS.

Precios de Capsicum

Mensual: 1,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Capsicum

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Google Keep: la mejor para los usuarios de Google Workspace

a través de Google Keep

Google Keep es una aplicación para tomar notas y crear recordatorios que es gratuita para cualquier persona con una cuenta de Gmail. Te permite crear listas, recordatorios y tareas de forma rápida y sencilla. También puedes guardar imágenes e integrar Keep con tu Google Calendar.

Google Keep es útil para autónomos y pequeñas empresas que necesitan realizar el seguimiento de múltiples proyectos, pero también es funcional para uso personal. Y como puedes realizar la edición de tareas y listas cuando quieras, es fácil crear una nota breve sobre la marcha y ampliarla más tarde.

Funciones de Google Keep

Organiza, filtra y encuentra tus notas por color y categoría.

Utiliza imágenes y archivos de audio como tareas y recordatorios.

Funciona en casi cualquier teléfono, tableta u ordenador.

Posibilidad de realizar el uso compartido de listas con otras personas para facilitar la colaboración y la sincronización en tiempo real.

Ventajas de Google Keep

Este sencillo software es fácil de usar e intuitivo para los usuarios actuales de Gmail.

Los usuarios afirman haber aumentado su productividad y disfrute gracias a las funciones de personalización.

Contras de Google Keep

Las reseñas indican que las funciones de procesamiento de texto son limitadas.

Puede que se ralentice en algunos dispositivos iOS.

Precios de Google Keep

Free

Empresa Starter: 6 $ al mes por usuario, con 30 GB de almacenamiento por usuario.

Business Standard: 12 $ al mes por usuario, con 2 TB de almacenamiento por usuario.

Business Plus: 18 $ al mes por usuario, con 5 TB de almacenamiento por usuario.

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué debes buscar en una aplicación de recordatorios?

Una aplicación de recordatorios debería ayudar a tu cerebro a llevar un seguimiento de todo, desde las tareas esenciales del trabajo hasta las listas de tareas diarias para uso personal. El cerebro humano olvida muchas cosas: las investigaciones demuestran que las personas olvidan el 50 % de la información nueva en la hora siguiente a recibirla. Después de 24 horas, has olvidado el 70 %; después de una semana, ¡esa cifra aumenta al 90 %!

Las aplicaciones de recordatorios pueden ayudarte a llenar esos vacíos. Aquí tienes algunos puntos clave que debes tener en cuenta a la hora de elegir la mejor aplicación para tus tareas diarias:

Compatibilidad multiplataforma: la mejor aplicación de recordatorios diarios para ti y tu equipo debe tener compatibilidad con dispositivos iOS y Android para que todos puedan usarla. Nunca se sabe, puede que los miembros de tu equipo quieran usarla en su iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, navegador, escritorio Windows o Mac, o cualquier otro dispositivo.

Interfaz de usuario intuitiva: una app de tareas pendientes que sea difícil de usar no ayuda a nadie. Así que busca una que sea fácil de usar, tenga una interfaz minimalista y ofrezca muchas opciones de tutoriales.

Notificaciones eficaces: si no te das cuenta cuando la aplicación te envía una notificación, no te servirá de nada. Busca aplicaciones con funciones de recordatorio basadas en la ubicación, recordatorios por mensaje de texto, recordatorios emergentes de tareas, opciones de posponer y widgets para asegurarte de que tengan visibilidad.

Añadir tareas rápidamente: es fácil olvidarse de añadir una tarea si tu app lo convierte en una tarea tediosa. Por eso, las mejores aplicaciones de recordatorios tienen funciones de añadir rápidamente, como comandos de voz y sugerencias inteligentes.

Funciones adicionales: Cuantas más funciones tenga tu aplicación de recordatorios de tareas, mejor. Busca funciones adicionales como subtareas, tareas periódicas y toma de notas.

¡Está bien ser exigente en este caso! Cuando encuentras una aplicación de recordatorios excelente, no tienes que preocuparte por olvidar nada y puedes hacer las cosas de forma más eficiente.

No vuelvas a incumplir un plazo con las aplicaciones de recordatorios.

Es hora de elegir una aplicación de recordatorios y decir adiós a los plazos incumplidos. Estas fiables ayudantes te mantendrán al día para que te acerques a un historial perfecto en tu vida personal y laboral. Puede que incluso te quede tiempo libre para disfrutar de la hora feliz. ¡Salud por estar al día de todo!

