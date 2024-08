10 alternativas y competidores de Microsoft To Do en 2024

¿Es usted un optimizador basado en tareas a la caza de una nueva gestión de tareas ¿herramienta? Microsoft Pendiente es una opción conocida, pero muchas otras aplicaciones para tomar notas pueden adaptarse mejor a tus necesidades.

En el mundo de la productividad, no hay una solución única para todos, y por eso te damos opciones de otras herramientas. Esta lista presenta las principales alternativas a Microsoft Pendiente de 2024, cada una de las cuales aporta su combinación única de funciones.

Listo para encontrar el competidor adecuado de Microsoft Pendiente que te ayude ser más productivo ? Vamos a ello.

¿Qué debe buscar en las alternativas de Microsoft Pendiente?

A medida que se aventura en el mundo de trucos de productividad si buscas apps, listas de tareas pendientes y herramientas de gestión de tareas, fíjate no sólo en el aspecto estético. Estos son algunos factores clave a tener en cuenta:

En nuestra era digital interconectada, el poder de una herramienta reside a menudo en su capacidad para trabajar en armonía con otras. Un gestor de tareas de primera categoría se integrará a la perfección con tus apps favoritas, centralizando tus datos y ahorrándote el tedioso cambio entre plataformas. Esta destreza de integración convierte un buen software en una excelente central de productividad personalizada para que puedastrabajar más rápido

Interfaz fácil de usar: La sencillez es la máxima sofisticación, especialmente en lo que respecta a las herramientas tecnológicas. Una interfaz de usuario limpia e intuitiva puede proporcionar una experiencia de gestión de proyectos más exitosa que una tarea. Es fundamental elegir una app, lista de tareas pendientes que te permita capturar ideas, crear y gestionar tareas y organizar todos tus datos sin esfuerzo y sin necesidad de sumergirte en un manual de usuario odocumentación técnica primero Capacidades de colaboración: El trabajo de hoy en día implica a menudo un esfuerzo colectivo. Una app de listas de tareas pendientes ideal te permite compartir tareas y colaborar en ellas sin problemas con otros miembros del equipo. Las funciones de colaboración mantienen a tu equipo sincronizado y evitan que las tareas se queden en el tintero. El poder de comunicar, delegar y hacer un seguimiento del progreso en la misma plataforma puede aumentar la productividad de tu equipo y fomentar un ritmo de trabajo saludable

Colabore con clientes o equipos internos de forma más eficaz con Pizarras virtuales para impulsar la innovación

Recuerde, la mejor herramienta de gestión de tareas es la que se adapta a su flujo de trabajo y le ayuda a mantenerse organizado y eficiente de la forma más cómoda posible.

Los 10 mejores competidores de Microsoft Pendiente para usar en 2024

Estas son nuestras herramientas de gestión de tareas y listas pendientes favoritas para documentar, gestionar y (¡nuestra parte favorita!) tachar esa molesta lista de tareas pendientes.

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

No hay discusión sobre herramienta de productividad s está completa sin ClickUp.

Más que una app de listas de tareas pendientes clickUp es una plataforma unificada para todo tu trabajo. Tareas de ClickUp le permiten transformar proyectos desalentadores en tareas más pequeñas, perfectas para los entusiastas de la productividad en solitario y para múltiples usuarios.

Con ClickUp, colaboración en tiempo real es muy fácil, lo que garantiza que usted y su equipo estén siempre en la misma página. Además, sus opciones de personalización le permiten adaptar su entorno de trabajo a sus necesidades.

Las mejores funciones de ClickUp

Adoptecorrelacionar procesos con listas de tareas anidables que facilitan la división de una tarea en acciones más pequeñas

Sincronice sus listas de tareas pendientes en su escritorio, smartphone o tableta

Dé formato a sus distintas tareas para que le resulte más fácil ver de un vistazo lo que tiene que terminar

Asigna tareas a otras personas para que tu lista de tareas pendientes se convierta en un flujo de trabajo en equipo

Echa un vistazo a docenas de plantillas de listas de tareas pendientes comoplantillas de planes de trabajo y mucho más

Arrastre y suelte tareas para reordenar rápidamente su lista de tareas pendientes sobre la marcha

Los estados personalizados le permiten definir fases de progreso de tareas que se adaptan a su flujo de trabajo

Utilice el control de tiempo integrado para comprender cuánto tiempo llevan las tareas

Planifique sus días eficazmente con un calendario integrado

Limitaciones de ClickUp

Todas las funciones pueden parecer abrumadoras para los nuevos usuarios

Las opciones de personalización requieren un poco de curva de aprendizaje para aprovecharlas al máximo

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 5 $/mes por usuario

: 5 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa Plus : 19 $/mes por usuario

: 19 $/mes por usuario Empresa: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2 : 4.7/5 (más de 3.000 opiniones)

: 4.7/5 (más de 3.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.000+ opiniones)

2. Tareas de Google

vía Tareas de Google Google Tasks destaca como una sencilla app de tareas pendientes. Se integra en Gmail y Google Calendar como un sencillo pero potente gestor de tareas.

Con Google Tasks, puedes crear proyectos fácilmente, documentar procesos de empresa, establecer recordatorios y realizar un seguimiento de tus tareas importantes y fechas límite, lo que la convierte en la herramienta perfecta para los usuarios que anhelan la simplicidad.

Las mejores funciones de Google Tasks

Convierte correos electrónicos en tareas directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail

Visualiza y gestiona fácilmente las tareas en Google Calendar y Documentos de Google

Divide las nuevas tareas en partes manejables

Accede a tus tareas sobre la marcha desde múltiples plataformas, incluido tu smartphone

Limitaciones de Google Tasks

Carece de funciones avanzadas como el control de tiempo y la visualización del progreso

Las funciones mínimas de colaboración hacen que sea menos adecuado para proyectos en equipo que no trabajen con Google Calendar, Documentos de Google u Hojas de Google (prueba estas opciones)Alternativas a Google Tasks!)

Precios de Google Tasks

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Google Tasks:

G2 : 4.2/5 (10+ opiniones)

: 4.2/5 (10+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (1.000+ opiniones)

3. Cualquier.pendiente

A través de Cualquier.pendiente Any.do es una app de productividad versátil y software de gestión de tareas conocido por su bonito diseño y su interfaz fácil de usar. Esta alternativa a Microsoft Pendiente proporciona funciones clave como calendarios integrados, listas de la compra y planificadores diarios que hacen eficiente la gestión de tus tareas.

Tanto si eres un usuario individual como si formas parte de un equipo que incluye colaboradores externos, Any.do te ofrece una forma sencilla de organizar y gestionar tus tareas.

Las mejores funciones de Any.do

Organiza tus listas de la compra con categorías ordenadas automáticamente

Empieza el día con un plan claro,priorizar tareas para obtener la máxima productividad

Añadir tareas rápidamente mediante comandos de voz

Gestionar listas y asignar tareas con cualquier persona

Limitaciones de Any.do

Algunos usuarios pueden encontrar el sistema de recordatorios un poco complejo de gestionar

La versión gratuita tiene funciones algo limitadas en comparación con otras apps de listas de tareas pendientes

Precios de Any.do

**Personal: Gratis/a

Premium : 3$/mes por usuario

: 3$/mes por usuario Equipos: 5 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Any.do:

G2 : 4.1/5 (100+ opiniones)

: 4.1/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (100+ críticas)

4. Evernote

vía EvernoteEvernote es más que un gestor de tareas y una aplicación de listas de pendientes: es una completa aplicación para tomar notas que puede gestionar eficazmente todas tus tareas pendientes. Evernote es una de las alternativas más potentes a Microsoft Pendiente.

Es excelente para almacenar todo tipo de información -desde simples notas de texto hasta páginas web y archivos PDF- y puede ser una potente herramienta para individuos y equipos.

Las mejores funciones de Evernote

Añade tareas, adjuntos, grabaciones de voz y casillas de selección directamente a tus notas o a tu lista de tareas pendientes

Guarda artículos, investigaciones y páginas web útiles directamente desde tu navegador

Utiliza o personaliza plantillas para tomar notas y gestionar tareas de forma eficiente

Busca texto en imágenes o notas manuscritas

Limitaciones de Evernote

No tiene funciones dedicadas a la gestión de proyectos, como diagramas de Gantt o control de tiempo

Su amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios

Precios de Evernote

Free : gratuito/a

: gratuito/a Personal : 10,83 $/mes por usuario

: 10,83 $/mes por usuario Profesional: 14,17 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2 : 4.4/5 (1.000+ opiniones)

: 4.4/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (8.000+ opiniones)

5. Cosas

vía Cosas Things es una app de gestión de tareas y listas pendientes diseñada pensando en los usuarios de Apple. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva, que te permite gestionar tus tareas sin esfuerzo. Su magia reside en su sencillez, que la hace ideal para uso personal o para equipos pequeños que valoran más la facilidad de uso que la riqueza de funciones.

Las mejores funciones de Things

Las distintas categorías te ayudan a centrarte en las tareas inmediatas

Organiza tus tareas en orden secuencial o por prioridad

Salta instantáneamente a tus proyectos o áreas con sólo pulsar unas teclas

Vea los eventos de su calendario junto a su lista de tareas pendientes

Limitaciones de las cosas

Solo está disponible para dispositivos macOS e iOS, lo que limita la accesibilidad entre plataformas, especialmente para quienes gestionan tareas de Outlook

No hay herramientas de colaboración eficaces, lo que puede ser un inconveniente para los equipos

Precios de Things

Mac : 49,99 $ compra única

: 49,99 $ compra única iPad : 19,99 $ compra única

: 19,99 $ compra única iPhone: 9,99 $ compra única

Valoraciones y reseñas de Things

G2 : 4.4/5 (20+ críticas)

: 4.4/5 (20+ críticas) Capterra: 4.9/5 (100+ críticas)

6. Google Keep

A través de Google KeepGoogle Keep brilla por su sencillez. Como aplicación para tomar notas, te permite apuntar ideas, crear listas de tareas pendientes y establecer recordatorios. Si ya utilizas la gama de productos de Google, Google Keep se integrará perfectamente en tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Google Keep

Organiza tus notas y agrupa tareas para recuperarlas fácilmente mediante carpetas y rótulos de colores

Dicta rápidamente tus pensamientos y transcríbelos con el Asistente de Google

Recibe recordatorios sobre una tarea cuando te encuentres en una ubicación específica

Comparte tareas y colabora en notas con otras personas en tiempo real

Límites de Google Keep

No dispone de funciones avanzadas de gestión de tareas, como subtareas o control de tiempo

Opciones de formato limitadas en comparación con otras aplicaciones

Tendrás que buscar en otra parte para gestionar las tareas de Outlook con Microsoft Pendiente

**Gratuito/a

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (100+ opiniones)

7. Toodledo

vía ToodledoToodledo es una sólida herramienta de productividad diseñada para satisfacer diversas necesidades. Cubre varios aspectos de la productividad, desde tareas y notas adhesivas hasta hábitos y calendarios. Sus funciones flexibles la hacen adecuada para individuos, equipos y empresas de todos los tamaños.

Toodledo mejores funciones

Seguimiento y desarrollo de sus hábitos junto con sus tareas diarias

Comparta y edite tareas con colegas o miembros de su familia

Adapte su entorno de trabajo para que coincida con su flujo de trabajo preferido

Perfecto para planificar proyectos complejos y realizar lluvias de ideas

Límites de Toodledo

La interfaz puede parecer un poco anticuada en comparación con Microsoft Pendiente y otras aplicaciones

Curva de aprendizaje más pronunciada debido a la riqueza de sus funciones y a su capacidad de personalización

Precios de Toodledo

Free : gratuito/a

: gratuito/a Estándar : 3,99 $/mes por usuario

: 3,99 $/mes por usuario Plus : 5,99 $/mes por usuario

: 5,99 $/mes por usuario Business: Contactar con Toodledo para precios

Valoraciones y comentarios sobre Toodledo

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (70+ opiniones)

8. Tareas de Hubstaff

vía HubstaffHubstaff Tareas es un sistema simplificado de software de gestión de proyectos solución ideal para equipos de todos los tamaños. Construido alrededor de la filosofía Agile, Hubstaff es una de las mejores alternativas a Microsoft porque ofrece potentes funciones como Tableros Kanban y automatización de Standups que fomentan la colaboración en equipo y aseguran un flujo de trabajo fluido.

Hubstaff Tareas mejores funciones

Utiliza sprints para dividir tus proyectos en partes más pequeñas y manejables

Asegúrate de que no se pasa por alto ningún detalle de la tarea con listas de control detalladas

Mantén a tu equipo sincronizado y haz un seguimiento del progreso con reuniones automatizadas

Visualiza el calendario de tu proyecto y ajústalo según sea necesario con una vista de cronograma

Limitaciones de las tareas de Hubstaff

Carece de funciones avanzadas de (elaboración de) informes en la versión gratuita/a

Aunque se integra con Hubstaff, el control de tiempo no está incorporado directamente en Tareas

Precios de Hubstaff Tasks

Gratuito

Principiante : 5,83 $/mes por usuario

: 5,83 $/mes por usuario Pro: 8,33 $/mes por usuario

Empresa: Contacte con Hubstaff para precios

Hubstaff Tareas valoraciones y comentarios

G2 : 4.3/5 (más de 400 opiniones)

: 4.3/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.5/5 (10+ opiniones)

9. Quire

vía Quire Quire es una herramienta de gestión de tareas visualmente atractiva diseñada para equipos creativos. Su estructura de árbol única permite dividir múltiples tareas en subtareas, lo que simplifica la gestión de proyectos complejos. Su sencillez y su interfaz intuitiva hacen que sea un placer utilizarla.

Las mejores funciones de Quire

Utiliza subtareas para organizar las tareas de forma ordenada

Utilice tableros visuales como Kanban para entender su flujo de trabajo e identificar los cuellos de botella

Comparta, delegue y discuta comentarios de tareas con su equipo

Siga trabajando en sus tareas incluso sin conexión (a internet)

Límites de Quire

Integración limitada con herramientas y servicios externos

Sin función integrada de control de tiempo

Precios de Quire

Gratuito

Profesional: $7.65/mes por usuario

$7.65/mes por usuario Premium: 13,95 $/mes por usuario

13,95 $/mes por usuario Enterprise: 19,95 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Quire

G2 : 4.6/5 (60+ opiniones)

: 4.6/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (100+ reseñas)

10. Checkvist

vía Checkvist Checkvist es un gestor de tareas minimalista centrado en una lista de tareas centrada en el teclado. Es ideal para usuarios avanzados que prefieren los atajos de teclado y texto a las interfaces gráficas para gestionar proyectos y organizar tareas. La simplicidad y velocidad de Checkvist mantiene sus propias listas de tareas pendientes y herramientas de colaboración eficientes y libres de desorden para gestionar los proyectos mucho mejor.

Las mejores funciones de Checkvist

Navegue y gestione sus tareas totalmente a través del teclado

Organice las tareas y subtareas en una estructura anidada

Dé formato a las notas y comentarios de sus tareas con facilidad

Comparta y delegue tareas con su equipo

Limitaciones de Checkvist

La interfaz minimalista y basada en texto de la aplicación de listas de tareas pendientes puede no gustar a todos los usuarios

Carece de ayudas visuales como Tableros Kanban o diagramas de Gantt

Precios de Checkvist

Gratuito

Pro : 39 $/año

: 39 $/año Pro Team: 69 $/año

Valoraciones y reseñas de Checkvist

G2 : 4.2/5 (3+ opiniones)

: 4.2/5 (3+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (50+ reseñas)

Cómo elegir su socio de productividad para pasar de Microsoft Pendiente

No hay nada mejor que la experiencia práctica a la hora de seleccionar la mejor alternativa de Microsoft Pendiente para tus necesidades. Prueba estas otras herramientas y descubre cuál se adapta mejor a tu estilo de trabajo.

Empiece por explorar Función de Tareas de ClickUp . Hemos diseñado nuestra innovadora función Tareas para que se adapte a sus necesidades específicas y transforme la forma en que gestiona su lista de tareas pendientes. ClickUp es más que una simple aplicación de listas de tareas, es una plataforma integral que hemos creado para ayudarte a trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Además, si está iniciando su viaje hacia la productividad o busca un nuevo enfoque para la gestión de proyectos, nuestra aplicación Plantilla de lista de tareas pendientes diarias merece una visita. Es un recurso diseñado para estructurar tu día, acomodándose a muchas necesidades.

Recuerde que la clave para mejorar la productividad reside en elegir la herramienta adecuada que se adapte a su estilo de trabajo y a sus necesidades. Con ClickUp, no sólo está eligiendo una gran alternativa a una herramienta: está eligiendo un socio comprometido con la mejora de su productividad. ¡Es hora de dar el siguiente paso!