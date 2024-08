TickTick Vs. Todoist: ¿Qué aplicación de listas de tareas es mejor? 2024

Desde reuniones a presentaciones y proyectos, tienes mucho que hacer. Eres una abeja trabajadora diligente, pero puede ser difícil gestionar tu carga de trabajo sin una sólida app de listas de tareas pendientes a tu lado. 🐝

Parece que hoy en día existe una app para todo, y software de gestión de tareas no es una excepción.

Si buscas una app para gestionar tus tareas pendientes, es posible que te hayas topado con apps como TickTick y Todoist. Aunque estas dinamos de productividad comparten algunas funciones, tienen sus pros y sus contras.

En esta guía, te llevaremos a través de la comparación definitiva entre TickTick y Todoist. Conoce sus funciones, precios y cuál de ellas se lleva la palma como app de gestión de tareas, ¡además de un competidor extra que te dejará con la boca abierta! 🧦

¿Qué es Todoist?

A través de TodoistTodoist es una app de gestión de tareas utilizada por más de 100.000 organizaciones en todo el mundo. Sobresale en la gestión de tareas diarias y es un sueño para la gestión de proyectos complejos. Úsala tanto si estás ensayando una gran presentación en el trabajo como si estás planeando tu próximo viaje épico por carretera. 🚗

En términos de colaboración en equipo todoist tiene todo lo que necesitas para tener éxito. Crea proyectos, crea nuevas tareas con fechas límite y asígnalas a ti mismo o a gente de tu equipo.

Cada tarea de Todoist te permite compartir archivos, chatear con tu equipo y seguir el progreso. Si eres un gerente, puedes ver las estadísticas de productividad de tu equipo a través del panel de rendimiento, que es perfecto si necesitas reequilibrar la carga de trabajo a los miembros del equipo menos ocupados.

Todoist tiene sobre todo una vista Lista, pero también ofrece una vista Trello -arrastrar y soltar Tablero Kanban Vista si lo prefieres. Incluso incluye una vista de Calendario que muestra las tareas programadas de Todoist dentro de tu calendario.

Funciones de Todoist

Aunque puedes usar Todoist para seguimiento de metas personales y tareas, sus potentes funciones son las más adecuadas para equipos profesionales con proyectos complejos. Aquí tienes un desglose de sus mejores funciones que agilizarán tu flujo de trabajo.

1. Sólida gestión de tareas

Gestiona fácilmente tareas en tu dispositivo móvil con Todoist

Todoist es fácil de usar, pero sigue siendo lo suficientemente potente como para gestionar todas las tareas pendientes. Gestiona mejor tus tareas en Todoist a través de:

Fechas límite recurrentes para las tareas que completas regularmente

Organizar las tareas en secciones

Añadir subtareas para dividir proyectos complejos en trozos del tamaño de un bocado

Crear tareas o añadir comentarios en Todoist a través de tu bandeja de entrada de correo electrónico

Ajuste de los niveles de prioridad para cada tarea para que sepas exactamente lo que necesita tu atención en primer lugar

Añadir contexto a las tareas con notas de voz, comentarios o capturas de pantalla

¿No tienes tiempo para perder el tiempo con los detalles de las tareas? Sólo tiene que utilizar Añadir Rápido.

Este atajo de Todoist te permite crear una tarea con un solo clic. Añade el nombre de la tarea, prográmala y añádela a tu cola en segundos. ✨

Todoist también archiva las tareas completadas e incluye una potente función de búsqueda. Si alguna vez necesitas buscar una tarea que completaste hace seis meses, la encontrarás en un santiamén.

2. Recordatorios y notificaciones

Eres gratis, gratuito/a para personalizar cómo y cuándo recibes las notificaciones de Todoist. Te avisa cada vez que alguien comenta una tarea o completa una pendiente. Si no quieres muchas notificaciones, dile a Todoist que te envíe un resumen diario o semanal.

Recordatorios es una función de notificación de nivel superior que sólo está disponible para los suscriptores del plan premium. Si te suscribes, Todoist te enviará recordatorios automáticos sobre fechas límite o eventos. En lugar de ajustar una tarea diaria para recordarte que tienes que prepararte para una reunión importante, Todoist lo hará por ti.

3. Todoist Karma

Aumenta tus niveles de karma con esta divertida función de Todoist

El sistema de Karma de Todoist añade un toque de diversión y motivación a tu trabajo lista de pendientes convierte la productividad en una búsqueda divertida. Gana Karma Todoist por completar tareas y usar ciertas funciones avanzadas para que tu día vaya más fluido.

El Karma es como los puntos en "Whose Line Is It Anyway?" No puedes canjearlos por nada, pero visualizan tu progreso con pequeños gráficos agradables y logros que hacen que el trabajo sea más emocionante. 🏆

4. Plantillas Todoist

Todoist incluye un número limitado de plantillas para acelerar la creación de proyectos. Tiene plantillas prefabricadas para proyectos como escribir un libro, seguimiento de errores de software, e incluso para tareas personales como cocinar más en casa. 🍳

5. Integraciones y compatibilidad

Todoist tiene integraciones con un montón de aplicaciones de terceros, incluyendo:

Google Calendar

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

A Todoist no le importa qué dispositivo, app, o navegador prefieras. Se sincroniza en todos los dispositivos y tiene una app web para macOS, Windows y Linux. También tiene aplicaciones móviles para Android, iPhone, iPad y Apple Watch.

Asegúrate de descargar las extensiones del navegador y las extensiones de Gmail y Outlook para minimizar el tiempo que pasas cambiando de plataforma.

Precios de Todoist

Gratis

Pro: $4/mes por usuario, facturado anualmente

$4/mes por usuario, facturado anualmente Business: $6/mes por usuario, facturado anualmente

¿Qué es TickTick?

A través de TickTickTickTick es una app de productividad que organiza tus metas personales y de trabajo en un solo lugar. Su sencilla interfaz de usuario es atractiva y directa. Pero no dejes que la simplicidad te engañe: TickTick es popular por una razón.

Colabora fácilmente con tus compañeros de trabajo o con tu pareja para compartir listas, asignar tareas y ver el historial completo de tareas de cada elemento de tu plato.

TickTick genera automáticamente recordatorios para tareas únicas y periódicas, siempre y cuando incluyas una fecha límite y una hora. Disfruta de cinco vistas diferentes del Calendario, ajusta la duración de tus tareas de forma personalizada y visualízalas desde una perspectiva totalmente nueva. 💡

Funciones de TickTick

Desde sus intuitivas funciones de gestión de tareas hasta sus herramientas integradas de control de tiempo, TickTick crea una experiencia de usuario que es a la vez funcional y divertida. Veamos las cinco funciones principales de TickTick.

1. Creación inteligente de tareas

TickTick activación por voz creación de tarea

¿Quién tiene tiempo para escribir un montón de tareas? TickTick es una plataforma que da prioridad a la voz, por lo que es fácil crear tareas con entradas de voz. Si usas un iPhone, activa Siri con TickTick para crear tareas sin esfuerzo con tu asistente de voz.

Los usuarios de Android pueden probar la función de creación rápida de tareas desde la pantalla de Inicio del teléfono, incluso cuando está bloqueado. Todos los usuarios de teléfonos inteligentes también tienen acceso al widget TickTick, además de una función de correo electrónico a tarea que crea tareas desde tu bandeja de entrada de correo electrónico. 📩

La suscripción de pago a TickTick te permite colaborar con otras 29 personas en una lista de tareas. Esto incluye a los usuarios gratuitos de TickTick, pero necesitan una suscripción de pago para acceder a las funciones Premium de la lista. Eso significa que si usas filtros personalizados (una función de pago), la gente del plan gratuito/a de tu lista no verá ese filtro.

2. "Alertas molestas" y recordatorios

Vista del Cronograma TickTick

Si eres de los que ponen seis alarmas por la mañana para salir de la cama, te encantará la función "Alerta molesta" de TickTick. Con Annoying Alert, recibirás múltiples recordatorios de tareas de alta prioridad para que las tengas siempre presentes todo el día, todos los días. ⏰

TickTick también tiene recordatorios basados en la ubicación para su app, Android e iOS. Si necesitas acordarte de meditar antes de empezar tu jornada laboral, establece recordatorios que se activarán en el momento en que te sientes en tu escritorio.

3. Organización de tareas

A través de TickTick

Organiza tus tareas TickTick dentro de carpetas o listas. La plataforma crea automáticamente Listas Inteligentes de tus tareas para Hoy y Mañana, pero la versión de pago te permite crear filtros personalizados.

Ajuste las tareas de prioridad alta, media, baja o nula -completadas con códigos de color- para centrar su atención en las más importantes elementos de acción de su lista . Para buscar una tarea, ordénela fácilmente por hora, título, etiqueta, prioridad o un filtro personalizado de su elección.

4. Compatibilidad entre plataformas e integraciones

Al igual que Todoist, TickTick está disponible en varias plataformas. Tiene apps de escritorio para Windows, Mac y Linux. También tiene apps para teléfonos y tabletas Android, iPhone y iPad, y Apple Watch.

No olvides las versiones para Firefox y Extensiones de Chrome o los complementos de Outlook y Gmail. Esto te da la libertad de crear y gestionar tareas estés donde estés sin necesidad de abrir TickTick.

5. Trucos de productividad TickTick viene repleto de potentes

herramientas de productividad para mantenerte en el buen camino.

Utiliza el cronómetro Pomodoro para programar bloques de tiempo de concentración intensiva. La aplicación también incluye un reproductor de ruido blanco, perfecto para ahogar las charlas de tus compañeros de trabajo.

TickTick también calcula una puntuación basada en tu actividad en la app. Cuando completas tareas a tiempo, ganas más puntos y subes de nivel. ¿Y si olvidas una tarea o la retrasas? Tu puntuación baja.

Precios de TickTick

Gratis

Premium: $27.99/año

TickTick Vs. Todoist: ¿Quién gana?

La principal diferencia entre TickTick y Todoist son sus niveles de organización y complejidad. Todoist permite hasta dos subcarpetas por carpeta de tareas, pero TickTick sólo permite una organización de carpetas muy simple.

En el tira y afloja entre TickTick y Todoist, no hay un claro ganador. En última instancia, todo se reduce a qué funciones te parecen más valiosas. Si estás indeciso entre estas dos opciones, así es como TickTick y Todoist se comparan entre sí. 🥊

1. Organización

Como Todoist está diseñado más para empresas y Teams, ofrece mucho más en cuanto a organización. Si estás ejecutando un proyecto complejo, Todoist es probablemente la mejor apuesta. Crea hasta dos subcarpetas por carpeta de tareas para mantener todas tus tareas en una sola vista mientras las organizas de forma más eficaz.

También necesitas una suscripción de pago a TickTick para crear filtros personalizados, mientras que la versión gratuita de Todoist te ofrece tres filtros.

Ganador: Todoist

2. Herramientas de productividad

En el enfrentamiento entre TickTick y Todoist, tenemos que reconocer que cada plataforma viene con sus propias herramientas de productividad. El ganador en esta categoría depende de las funciones que te resulten más útiles.

Así se comparan TickTick y Todoist:

Todoist incluye plantillas, pero TickTick no

TickTick se integra perfectamente con los asistentes de voz, pero Todoist no

Tanto TickTick como Todoist tienen elementos de juego, pero TickTick te castiga (disminuyendo tu puntuación) si no cumples con las reuniones

Tanto Todoist como TickTick incluyen cronómetros Pomodoro, aunque con diferentes configuraciones. En Todoist, debes crear un proyecto Pomodoro especial, así que es más complicado que el cronómetro Pomodoro de TickTick.

Flujo de trabajo Pomodoro en Todoist

La ventaja es que Todoist se integra con Toggl, PomoDone y Flat Tomato. Si ya usas estas herramientas, Todoist es la mejor opción. Pero si necesitas un simple rastreador Pomodoro dentro de tu sistema de gestión de tareas, TickTick es mejor.

Ganador: Depende de tus necesidades

2. Recordatorios

Las versiones premium de TickTick y Todoist vienen con recordatorios. TickTick es famoso por sus recordatorios basados en la ubicación, aunque es importante notar que Todoist también los ofrece.

Ajusta una "Alerta Molesta" para asegurarte de que tienes el trabajo terminado

En nuestra opinión, la función de Alerta Molesta de TickTick supera a Todoist en esta categoría. Te mantiene al tanto de las tareas pendientes con plazos ajustados, lo que es perfecto si necesitas varios recordatorios diarios.

Ganador: TickTick

3. Precios

No podemos comparar TickTick vs Todoist de manera justa sin hablar de sus precios. Ambos tienen opciones gratuitas/a que te llevarán lejos.

En cuanto a las opciones pagas que desbloquean todas las funciones, Todoist cuesta de $48 a $72 al año para un usuario, mientras que TickTick cuesta $27.99 al año.

TickTick es más barato, pero no dejes que la etiqueta de precio te deslumbre. Se trata de obtener valor por el dinero, así que asegúrate de usar TickTick por sus funciones, no sólo por su asequibilidad. 💰

Ganador: TickTick

TickTick vs. Todoist en Reddit

Tenemos nuestras propias opiniones sobre el debate TickTick vs. Todoist, así que consultamos a la buena gente de Reddit para que opinen sobre cuál app, lista de tareas pendientes es mejor.

Si busca TickTick vs. Todoist en Reddit verás que algunos usuarios prefieren la simplicidad de TickTick, mientras que otros prefieren el potente procesamiento de lenguaje natural de Todoist:

"El día Todoist tiene un calendario integrado que me permite bloquear el tiempo tan fácilmente como Ticktick , cambiaré. La opción Calendario de Google no es tan sencilla como la que Ticktick _ofrece"

" Todoist es mucho, mucho mejor a la hora de capturar tareas rápidamente, especialmente con lenguaje natural procesamiento."

Después de mucho debate, los Redditors llegaron a esta conclusión: si quieres estabilidad, elige Todoist. Si quieres un montón de actualizaciones y el potencial de funciones interesantes (y no te importa el potencial de errores), ve con TickTick.

en resumen: elige TickTick si quieres algo emocionante con muchas actualizaciones, pero elige Todoist si quieres algo estable y consistente"

Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa a TickTick Vs Todoist

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

Como puedes ver, TickTick y Todoist tienen mucha potencia de fuego.

Sólo hay un pequeño problema: ambas aplicaciones aíslan tu trabajo real de tu lista de tareas pendientes. Esto significa que tienes que alternar entre varias aplicaciones a lo largo de tu jornada laboral.

Eso supone una gran pérdida de tiempo, ¿no crees?

ClickUp está aquí para cambiar las cosas. Somos una auténtica plataforma todo en uno para el seguimiento de sus tareas pendientes, la colaboración con su equipo y el trabajo real.

TickTick y Todoist tienen dificultades para estar a la altura de las funciones avanzadas de ClickUp.

Gestione procesos con listas de control de tareas

Cree listas de tareas pendientes claras y multifuncionales para gestionar fácilmente sus ideas y su trabajo desde cualquier lugar, para que nunca vuelva a olvidarse de nada Listas de tareas de ClickUp construya tareas y pasos sencillos dentro de una tarea. Gracias a su diseño sencillo, a la interfaz de arrastrar y soltar y al anidamiento de elementos, las listas de control transforma su lista de tareas pendientes en flujos de trabajo procesables para ti y tu equipo. 🤩

Elimine la carga mental de averiguar qué hacer a continuación: ClickUp le tiene cubierto.

Las listas de control de tareas son ideales para delinear pasos o tareas que requieren pasos múltiples y repetitivos. Gestione sus listas de control desde su escritorio, dispositivo móvil o navegador. Incluso permiten personalizar el formato y los colores para mantener el interés.

Cree su lista de tareas pendientes diarias

Menos estrés con una sencilla plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp

¿Se siente abrumado por su enorme lista de tareas pendientes? Olvídate del estrés con Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp . Esta plantilla detallada de la lista de tareas pendientes le da una vista simple de todas las tareas en su plato para el día por lo que se siente más manejable. 🧘

Crea estados, archivos y vistas personalizados con esta plantilla. Incluso incluye recordatorios automáticos, notas, seguimiento del progreso y rótulos para simplificártelo todo. Siempre puedes usar la vista Tablero de ClickUp para seguir tu progreso y ver lo que te queda por completar.

Ponga sus flujos de trabajo en piloto automático con plantillas de listas de control

ClickUp tiene más plantillas que Todoist, y no sólo para proyectos. ClickUp tiene plantillas para gestión de proyectos marketing, desarrollo, recursos humanos y mucho más. 🙌

Plantillas de listas de control ClickUp gestione todos sus procesos con sólo unos clics. Utilice una de nuestras plantillas o cree su propia lista de control y guárdela como plantilla. Incluso puede crear tareas periódicas dentro de las listas de control guardadas para seguir un proceso coherente en todo momento.

Ventajas *Lista de control diario apps* !

Pruebe ClickUp listas de control ahora

¿Quién tiene tiempo para elegir entre TickTick y Todoist? Elige la app que lo hace todo y más. Las listas de control, las listas de tareas pendientes y las plantillas de ClickUp permiten ahorrar tiempo y son ideales para equipos de todos los tamaños.

¿Necesitas que te convenzan? A nosotros sí. Empiece a utilizar ClickUp gratis, gratuito/a y compruebe usted mismo la diferencia. Además, nunca le pediremos el número de su tarjeta de crédito: es Free Forever. Regístrese ahora en ClickUp.