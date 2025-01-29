10 aplicaciones geniales para hacer tu vida más fácil y con más productividad en 2025

Algunas de las cosas más geniales están hechas por los mayores nerds. Y cuando se trata de aplicaciones geniales, nos gustaría dar las gracias a todos los nerds tecnológicos que hay por ahí. ?

Olvídate de los «chicos guays». En el juego de la vida, los entusiastas de la tecnología son los que queremos en nuestra reunión rápida previa al partido, para que nos ayuden a descubrir la mejor manera de alcanzar la meta. De hecho, crearíamos un equipo de animadoras solo para animar a los desarrolladores de tecnología. «1-2-3-4, ¡vosotros creáis apps, aplicaciones, y nosotros queremos más!». ?

A continuación, te presentamos las 10 aplicaciones más interesantes que puedes descargar ahora mismo. ¡Así que anímate y descárgatelas!

¿Qué debes buscar en unas aplicaciones interesantes?

Las aplicaciones interesantes deben ayudarte a resolver un problema, alcanzar una meta o ejecutar un proyecto. Ya sea para alcanzar tus metas de entrenamiento, priorizar tareas en el trabajo, estar al día de las últimas noticias o ser más creativo, la aplicación adecuada te permite tomar el control.

Y aunque las aplicaciones estén en línea, las mejores te ayudan a alcanzar tus metas fuera de línea.

10 aplicaciones geniales para usar

Empieza a fijar tus metas y prepárate para alcanzarlas una por una. ?

Estas 10 aplicaciones pueden convertirte en una persona de gran éxito y facilitarte la vida cotidiana. Descárgalas desde tus plataformas favoritas (la mayoría están disponibles tanto para iOS como para Android) y empieza a utilizarlas.

Empieza con ClickUp Echa un vistazo a las más de 15 vistas de ClickUp para organizar tus tareas diarias.

Si quieres sacar el máximo partido al menor número de aplicaciones, entonces necesitas ClickUp. ?

ClickUp es la aplicación de productividad que sustituye a todas las demás. Ofrece gestión de tareas, listas de tareas pendientes, control de tiempo, elaboración de presupuestos, elaboración de informes y una pizarra interactiva, y estas son solo algunas de las ventajas que hacen que ClickUp sea única.

Esta es la mejor aplicación para planificar proyectos tanto en tu vida laboral como personal. Puedes establecer el alcance del trabajo para tu próximo proyecto con un cliente, realizar el seguimiento de tus metas de fitness, crear un calendario de contenido para tu blog, encontrar el apartamento perfecto, crear una tabla de tareas domésticas, planificar tu fiesta navideña, realizar el seguimiento de tu búsqueda de empleo o comenzar la remodelación de tu casa, y hay plantillas que te guían en todo el proceso. ?

Las funciones de ClickUp están diseñadas para ayudarte a establecer y alcanzar tus metas, y a realizar el seguimiento de cada hito a lo largo del camino. Incluso hay automatizaciones que te ayudan a optimizar las tareas repetitivas y a trabajar de forma más eficiente.

Puedes descargar ClickUp como app web o como aplicación móvil para iPhone y Android.

Las mejores funciones de ClickUp

Plantillas de gestión de tareas : Hay miles de listas de tareas ya preparadas que te guiarán en cualquier proyecto. Las Hay miles de listas de tareas ya preparadas que te guiarán en cualquier proyecto. Las plantillas aumentan tu productividad y mejoran la organización de tus proyectos, y son totalmente personalizables, por lo que puedes eliminar o añadir tareas según sea necesario.

IA integrada: ClickUp AI es el primer asistente de IA basado en roles. Esta herramienta de IA ha sido entrenada en tareas relacionadas con cientos de trabajos diferentes y ofrece indicaciones para ayudarte a sacarle el máximo partido.

Establecimiento de metas: antes de crear tu lista de tareas pendientes, necesitas una meta. La función de establecimiento de metas de ClickUp te ayuda a fijar tus antes de crear tu lista de tareas pendientes, necesitas una meta. La función de establecimiento de metas de ClickUp te ayuda a fijar tus metas personales o profesionales y a realizar el seguimiento de tus hitos en el camino hacia su consecución.

Control de tiempo: puedes llevar un registro del tiempo que te lleva completar cada tarea para saber en qué empleas tu tiempo y mejorar tu planificación en el futuro.

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje: debido a que ClickUp tiene tantas funciones, muchos usuarios informan que lleva tiempo aprender a utilizar la app al máximo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8250 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)

2. Habitica

vía Habitica

Si estás muy motivado para alcanzar el siguiente nivel en un videojuego, pero no consigues motivarte para hacer ejercicio, planificar tus comidas o limpiar tu armario, entonces necesitas hacer que tus tareas diarias sean más divertidas. Entra en la gamificación. ?

Habitica te ayuda a formular hábitos saludables utilizando las mismas recompensas que te animan a seguir jugando a tu videojuego favorito. Cada vez que uses hilo dental, vayas al gimnasio o comas una pieza de fruta, puedes marcarlo en la app y ganar oro y otras recompensas (como armaduras, mascotas y poderes mágicos).

Luego, puedes usar ese oro para realizar compras dentro de la aplicación o comprar recompensas personalizadas que tú mismo establezcas (como la posibilidad de ver tu programa de televisión favorito o comer tu aperitivo favorito).

Habitica está disponible en la App Store de Apple y en Google Play Store.

Las mejores funciones de Habitica

Seguimiento de hábitos: añade tus metas y los hábitos saludables que deseas adquirir, y luego márcalos a medida que los completes.

Recompensas y castigos: avanza en el juego a medida que completas tu lista de control, o pierde recompensas los días que te descuides.

Recompensas personalizadas: establece tus propias recompensas basándote en lo que más te motive y luego cómpralas con el oro que ganes al completar tus tareas diarias.

Limitaciones de Habitica

Problemas con las notificaciones: algunos usuarios informan de que no reciben las notificaciones diarias o de que las reciben en momentos inadecuados, incluso cuando las han configurado correctamente en la app.

Retrasos: Algunos usuarios experimentan retrasos al añadir nuevos hábitos o tienen que marcar varias veces los mismos elementos de la lista de tareas pendientes.

Precios de Habitica

Free

Valoraciones y reseñas de Habitica

G2: No hay reseñas disponibles.

Capterra: No hay reseñas disponibles.

3. ChatGPT

vía ChatGPT

Si siempre has querido tener un robot como amigo, como en una película de ciencia ficción futurista, tu futuro empieza ahora. Puede que ChatGPT no tenga brazos ni piernas robóticas, pero es capaz de responder preguntas y mantener una conversación, por lo que esta app, aplicación, está lista y esperando para ser tu amigo robot. ?

Puedes utilizar esta herramienta de IA para investigar, escribir, crear código y mucho más. Para descubrir formas únicas de sacar partido a ChatGPT, puedes consultar una lista de indicaciones de ChatGPT para probar. ChatGPT te dará una respuesta a cualquier pregunta que le hagas, por lo que el único límite es tu imaginación.

ChatGPT comenzó como una aplicación web, pero ahora también está disponible como aplicación para iPhone en la tienda de Apple.

Las mejores funciones de ChatGPT

Investigación: Acelera tu proceso de investigación pidiendo a ChatGPT las respuestas que necesitas. Puedes utilizar el chatbot para averiguar cómo hacer correctamente una sentadilla, qué preparar para cenar o dónde ir en tus próximas vacaciones.

Lluvia de ideas creativa: tanto si te cuesta pensar en ideas para decorar tu habitación de invitados como para completar tu próxima presentación, ChatGPT puede ayudarte a encontrar la inspiración que necesitas.

Redacción con IA: puedes revisar tu gramática y ortografía o utilizar ChatGPT como puedes revisar tu gramática y ortografía o utilizar ChatGPT como herramienta de redacción con IA para redactar correos electrónicos, entradas de blog, boletines informativos, poemas, letras de canciones y mucho más desde cero.

Autocompletado de código con IA: utiliza ChatGPT como utiliza ChatGPT como herramienta de código con IA preguntándole por qué no funciona una parte del código o pidiéndole que te escriba un código nuevo desde cero.

Limitaciones de ChatGPT

No hay app para Android : Por ahora, ChatGPT solo ofrece una aplicación para iOS para iPhone y iPad. Los usuarios de Android tendrán que utilizar la aplicación web.

Errores fácticos: muchos usuarios informan de que las respuestas que da ChatGPT y el contenido que escribe pueden contener información incorrecta, por lo que será necesario verificar los datos.

Contenido genérico: cuando utilizas ChatGPT para generar ideas o escribir, el contenido que crea puede carecer de originalidad o ser repetitivo. Es posible que tengas que utilizar indicaciones más específicas para que genere ideas originales.

Precios de ChatGPT

Free

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 275 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 15 reseñas)

4. Otter. /IA

Usar Otter.ai es como tener una secretaria que te sigue a todas partes y toma nota de la información más importante de tu día. ?

Esta aplicación de IA está diseñada para servir como servicio de transcripción, tomando notas durante tus reuniones o clases. Incluso puedes chatear con el bot Otter y otras personas de tu grupo. Así, si te pierdes algo, puedes hacer una pregunta y Otter.ai te ayudará a ponerte al día.

Esta aplicación está disponible como aplicación web o móvil.

Las mejores funciones de Otter.ai

Notas de reuniones: Obtén transcripciones completas de cualquier reunión a la que asistas o de las notas de voz que grabes.

Resúmenes: Vea las claves más importantes de un vistazo.

Captura de diapositivas: añade automáticamente las diapositivas de las presentaciones a tus notas de reuniones.

Chat: Hazle preguntas a Otter. IA sobre la reunión y obtén aclaraciones al instante.

Limitaciones de Otter. IA

Difícil de editar: muchos usuarios informan de que las transcripciones son difíciles de editar y pueden volver al texto original o realizar ediciones adicionales incorrectas basadas en tu cambio.

Problemas con el ruido de fondo: Otter.ai funciona mejor en entornos tranquilos con un solo interlocutor. Puede generar transcripciones confusas o limitadas en entornos ruidosos o reuniones en las que las personas hablan al mismo tiempo.

Precios de Otter.ai / IA

Básico: Gratis

Pro: 8,33 $ por usuario al mes.

Empresa: 20 $ por usuario al mes.

Corporación: Precios personalizados

Otter. IA: valoraciones y reseñas

G2: 4,1/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 65 opiniones)

5. Discord

vía Discord

Si estás cansado de la comunicación superficial que fomentan la mayoría de las plataformas de redes sociales (un sinfín de «me gusta», frases ingeniosas, memes y GIF), entonces es hora de hacerte amigo de Discord. ?

Esta aplicación gratuita y sencilla te ayuda a cultivar relaciones más estrechas con las personas de tu red social. En lugar de publicar lo más destacado de tu vida para que todo Internet lo vea, como en la mayoría de las aplicaciones de redes sociales, Discord te permite crear grupos privados, chats temáticos sobre temas que te apasionan, unirte a amigos que ya están conectados y mantener conversaciones en tiempo real.

Discord está disponible para ordenadores de escritorio y dispositivos móviles con iOS, Linux, Microsoft Windows y Android.

Las mejores funciones de Discord

Vídeo, voz y chat de texto: puedes realizar videollamadas, realizar el uso compartido de notas de voz o enviar mensajes de texto, y cada vez que tus amigos estén conectados y chateando, puedes unirte a ellos.

Canales temáticos: la app te permite crear chats temáticos sobre cualquier tema, ya sea el videojuego al que no puedes dejar de jugar o la serie de crímenes reales que te tiene obsesionado ?️

Gran comunidad de jugadores: Discord se creó originalmente para los jugadores de videojuegos, y sigue contando con una sólida comunidad. Puedes conocer a gente apasionada por tu juego favorito y retransmitir juntos ?

Limitaciones de Discord

Problemas con el filtro: Discord tiene un filtro de decencia, pero los usuarios informan de que el filtro a menudo no detecta el contenido gráfico e intenta filtrar el contenido seguro.

Interfaz de usuario desordenada: Muchos usuarios se quejan de que la nueva interfaz de usuario para los mensajes de texto es confusa y desordenada, y requiere pasos adicionales para determinar la ubicación del chat que deseas en comparación con otras aplicaciones.

Precios de Discord

Free

Valoraciones y reseñas de Discord

G2: No hay reseñas disponibles.

Capterra: No hay reseñas disponibles.

6. Raindrop

a través de la aplicación Raindrop

No te preocupes, no se trata de otra aplicación meteorológica. ?️

Raindrop es un gestor de marcadores que te permite guardar artículos, vídeos, fotos y páginas web para poder consultarlos más tarde.

Es una aplicación gratuita ideal para personas creativas, ya que te permite guardar todo lo que te inspira y organizar tu contenido en carpetas según tus diferentes aficiones y proyectos. Crea una para las recetas de cena que quieres probar, otra para los entrenamientos que te gustan y otra para los cortes de pelo que le quedarían bien a tu personaje. ?

Raindrop está disponible para descargar en la App Store de Apple para iPhone y iPad, en Google Play para Android y en el sitio web de la aplicación como extensión para los navegadores Chrome, Safari, Firefox y Edge.

Las mejores funciones de Raindrop

Colecciones: Organiza tus marcadores en carpetas según tus aficiones, proyectos y áreas de interés para que te resulte más fácil encontrar el contenido.

Búsqueda de texto completo: busca palabras clave en todo el contenido que has guardado para encontrar rápidamente lo que buscas.

Biblioteca permanente: guarda artículos en tu biblioteca permanente y podrás acceder a ellos en Raindrop aunque el contenido se elimine de Internet.

Limitaciones de Raindrop

La versión gratuita carece de algunas de las mejores funciones: puedes seguir utilizando las colecciones con la versión gratuita, pero la búsqueda de texto completo y la biblioteca permanente solo están disponibles con la versión de pago.

Tiempos de carga lentos en dispositivos inteligentes: Algunos usuarios de Android se quejan de que la aplicación tiene tiempos de carga lentos y, en ocasiones, se bloquea mientras la utilizan. Muchos afirman que la experiencia es mejor con la extensión del navegador de escritorio que con la aplicación móvil.

Precios de Raindrop

Free

Pro: 28 $ al año

Valoraciones y reseñas de Raindrop

G2: No hay reseñas disponibles.

Capterra: No hay reseñas disponibles.

7. Flipboard

vía Flipboard

Si buscas una nueva forma de estar al día de las noticias, prueba Flipboard. ?

Esta aplicación es como Pinterest para tus noticias favoritas. Te permite seleccionar artículos de tus publicaciones favoritas, ya sea The Atlantic, The New York Times o Condé Nast Traveler.

La aplicación te hará sugerencias basadas en los artículos que te gustan. Puedes seguir temas que te interesen o a otros usuarios con intereses similares. También puedes guardar los artículos que te gustan en tu propia revista para encontrar destinos de viaje en Google Maps para tus próximas vacaciones.

Las mejores funciones de Flipboard

Descubre y comparte noticias: encuentra las noticias que te interesan y añádelas a la app para que otras personas puedan descubrirlas más fácilmente en un uso compartido.

Sigue temas y personas: Sigue los temas y las personas que te interesan para estar al día en la elaboración de informes sobre deportes, viajes o tecnología.

Recopila historias: añade las historias que te gustan a tu propia revista para poder consultarlas en cualquier momento.

Limitaciones de Flipboard

Sin supervisión de los comentarios: algunos usuarios se quejan de que la sección de comentarios a menudo incluye comentarios incendiarios o divisivos con poca o ninguna supervisión.

Tiempos de carga lentos: muchos usuarios afirman que la app tarda mucho en cargar los artículos más allá del primer párrafo de vista previa.

Precios de Flipboard

Free

Valoraciones y reseñas de Flipboard

G2: No hay reseñas disponibles.

Capterra: No hay reseñas disponibles.

8. Slite

vía Slite

Para cualquiera cuyo trabajo le lleve a cualquier lugar menos a la oficina, Slite puede ayudarle a mantenerse al día con su trabajo. Esta app, aplicación, sirve como base de conocimientos donde puede almacenar el capital intelectual colectivo de su empresa. ?

Puedes documentar decisiones clave, añadir ideas, dar tu opinión y recibir actualizaciones importantes sin importar dónde te encuentres. Incluso tiene IA integrada que puede responder preguntas sobre las políticas de tu empresa. Así, cuando tengas reuniones con clientes durante todo el día, estés en una feria comercial o simplemente trabajes desde casa, tú y tu equipo podréis seguir estando en sintonía. ?

Las mejores funciones de Slite

Wiki de la empresa: mantén toda la información de tu empresa y los recursos de los empleados en un solo lugar de fácil acceso.

Notas de reuniones: crea notas para que los miembros del equipo siempre puedan encontrar los puntos clave.

Documentación de procesos: una vez que hayas establecido un proceso para tu empresa o tu equipo, añade la documentación para que todos puedan consultarla.

Limitaciones de Slite

La aplicación móvil carece de funciones: Muchos usuarios se quejan de que las aplicaciones para dispositivos Apple y Android no tienen tantas funciones como la aplicación web.

El uso compartido de archivos con personas externas es difícil: aunque Slite facilita el uso compartido de documentos con personas de tu equipo interno, algunos usuarios se quejan de que es difícil exportar la documentación y compartirla con contratistas externos.

Precios de Slite

Free

Estándar: 8 $ por usuario al mes.

Premium: 12,50 $ por usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Slite

G2: 4,7/5 (más de 190 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 35 reseñas)

9. Feedly

vía Feedly

Esta es para los que nunca dejan de aprender. Sabemos que consumís toda la información que podés sobre todo lo que podés. ?

Feedly es una aplicación esencial para un servicio de noticias basado en IA que te ayuda a encontrar la información que te interesa y a filtrar el resto. Tú le dices lo que quieres saber y ella recopila artículos y opiniones de publicaciones de todo Internet.

Puedes enseñarle a Feedly cuáles son tus fuentes de confianza y la información que más te interesa. Esta fantástica app te proporcionará información detallada y conclusiones clave de toda la web. Básicamente, obtienes el resumen y el artículo para que puedas decidir si quieres echarle un vistazo rápido o profundizar más.

Las mejores funciones de Feedly

Noticias filtradas: Recibe noticias sobre los temas que te interesan de las fuentes en las que confías, seleccionadas especialmente para ti.

Fácil de usar: Comparte artículos con tus amigos, familiares o equipo con solo hacer clic en un botón.

Modo nocturno: lee en cualquier momento y protege tus ojos con el modo oscuro.

Limitaciones de Feedly

Errores al cargar imágenes: Algunos usuarios se quejan de que las imágenes no se cargan completamente o no se adaptan al tamaño de su pantalla.

Lenta al cargar nuevas fuentes: Otros usuarios afirman que, cuando quieren cargar una nueva fuente de noticias, la app funciona con lentitud y hay que esperar mucho tiempo.

Precios de Feedly

Free

Pro: 6 $ al mes

Pro+: 12 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para obtener precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Feedly

G2: 4,4/5 (más de 75 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 35 reseñas)

10. Dubsado

vía Dubsado

Si eres autónomo, sabes lo que es trabajar sin descanso. Realizas reuniones con clientes, envías propuestas, programas, facturas, planificas y, en algún momento entre todo eso, realizas el trabajo pendiente para el que te contrataron.

Dubsado te ayuda a organizarte, gestionar la información de tus clientes y realizar la automatización de tus tareas más tediosas para que puedas centrarte en el trabajo facturable. Está disponible como aplicación web o móvil, y tus clientes pueden utilizarla para programar reuniones, acceder a sus documentos y pagar sus facturas, porque no hay nada que nos guste más que un cliente autosuficiente. ?

Las mejores funciones de Dubsado

Formularios: con los formularios de Dubsado, puedes enviar rápidamente propuestas y contratos o integrar formularios de captura de clientes potenciales y cuestionarios en tu sitio web.

Planificación: Permite a tus clientes ver tu agenda y reservar citas que se adapten a vuestros horarios.

Facturación: puedes enviar facturas, establecer una conexión con un procesador de pagos y configurar recordatorios de pago automáticos para no tener que hacer un seguimiento manual.

Portales para clientes: configura un portal para tus clientes en el que puedan iniciar sesión desde su escritorio o dispositivo móvil, ver sus propuestas y documentos de proyectos, y pagar sus facturas.

Limitaciones de Dubsado

Funciones de facturación limitadas: a pesar de que la facturación es una de las principales ventajas de esta app, los usuarios suelen quejarse de que puede resultar difícil ajustar diferentes tipos de facturas si tus proyectos se facturan de forma diferente o facturar en varias monedas si tienes clientes internacionales.

Curva de aprendizaje: muchos usuarios afirman que algunas de las funciones de esta app pueden resultar intimidantes y que la sección de ayuda no ofrece suficientes tutoriales para ayudarte a empezar.

Precios de Dubsado

Starter: 200 $ al año

Premier: 400 $ al año

Valoraciones y reseñas de Dubsado

G2: 4,3/5 (más de 65 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

Mantén la calma y la compostura

Si buscas una aplicación con cientos de funciones interesantes que te ayuden a planificar, realizar el seguimiento y priorizar tus tareas, prueba ClickUp. Es gratis y cuenta con plantillas que te ayudarán a planificar todos los hitos de tu vida, desde tu boda hasta la compra de tu casa o el proyecto que te va a conseguir esa gran promoción.

Crea un entorno de trabajo gratuito de ClickUp para descubrir cómo puede ayudarte a convertirte en la versión más genial y organizada de ti mismo.