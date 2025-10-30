Las 13 mejores herramientas de gestión de proyectos que se integran con Slack

Slack se ha convertido en el hub de comunicación preferido de los equipos modernos, especialmente en startups dinámicas, agencias de marketing, empresas tecnológicas y entornos de trabajo, tanto en teletrabajo como en oficina.

Desde mensajería en tiempo real y uso compartido de archivos hasta canales y sincronizar de calendarios, Slack mantiene la colaboración en flujo libre. Pero cuando se trata de gestionar los cronogramas y la ejecución de la gestión de proyectos, a veces Slack por sí solo no es suficiente.

Las conversaciones a menudo ocultan tareas importantes, lo que lleva a que se pierdan seguimientos. Con la integración adecuada de Slack, puedes convertir los mensajes de Slack en tareas, vincular conversaciones a entregables y reducir la desconexión entre los chats del equipo y la ejecución real.

En este artículo, repasaremos las mejores herramientas de gestión de proyectos y opciones de software de soluciones que ofrecen una conexión (a internet) perfecta con Slack.

📖 Leer también: Los mejores competidores de Slack

A continuación, te ofrecemos una breve comparación de las principales herramientas de gestión de proyectos para servicios al cliente que ofrecen compatibilidad con la colaboración en tiempo real y se integran con Slack:

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Gestión de proyectos, comunicación y colaboración en equipo todo en uno con tecnología de IA. Diagramas de Gantt, Kanban, flujos de trabajo personalizados, ClickUp Brain y sincronizar tareas en Slack en tiempo real. plan Free; personalizaciones para corporaciones. Wrike Simplificación de la aceptación de proyectos y el trabajo entre equipos Formularios dinámicos, tableros Kanban, flujos de trabajo personalizados, captura de solicitudes de Slack. plan Free, planes de pago a partir de 10 $ al mes por usuario. Notion Organizar ideas en sistemas de uso compartido Wiki, documentos, resúmenes de IA, vistas previas de páginas de Slack. Plan Free, planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario. Trello Seguimiento visual de tareas y flujos de trabajo sencillos. Tableros Kanban, automatizaciones Butler, creación de tarjetas Slack. Plan gratuito, planes de pago a partir de 5 $ al mes por usuario. Jira Seguimiento ágil de tareas y planificación de sprints Tableros Scrum, gestión del backlog, tickets de errores de Slack. Plan Free, planes de pago a partir de 8,60 $ al mes por usuario. Basecamp Comunicaciones asíncronas entre equipos sin desorden Listas de tareas pendientes, chat Campfire, sustitución de hilos de Slack. plan Free, planes de pago a partir de 15 $ al mes por usuario. Miro Colaboración visual y lluvia de ideas Pizarras, notas adhesivas de Slack, sincronizar con Jira. Plan Free, planes de pago a partir de 8 $ al mes por usuario. MeisterTask Seguimiento visual de tareas + automatización para equipos medianos Kanban, notificaciones de Slack, ayuda con IA, sincronizar tareas diarias. plan Free, planes de pago a partir de 9 $ al mes por usuario. Trabajo en equipo Gestión precisa de los proyectos de los clientes Comandos de Slack, seguimiento de contratos, biblioteca de recursos. Plan Free, planes de pago a partir de 13,99 $ al mes por usuario. Todoist Captura de tareas ligera en Slack Comandos de Slack, listas de control, etiquetas de prioridad. plan Free, planes de pago a partir de 2,50 $ al mes por usuario. Zoho Proyecto Establecimiento de bases de referencia y seguimiento detallado de proyectos. (Diagrama de) Gantt, tiempo registrado, actualizaciones de Slack. (Versión de) prueba gratuita durante 15 días, precios personalizados. Linear Equipos de producto e ingeniería Mapas de ruta visuales, clasificación de problemas, sincronizar hilos de Slack. Plan gratuito, planes de pago a partir de 10 $ al mes por usuario. Hive Vistas de proyectos flexibles y colaboración en equipo. Plantillas, Kanban, HiveMind IA, chat a tarea de Slack. Plan Free, planes de pago a partir de 1,50 $ al mes por usuario.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Por qué utilizar una herramienta de gestión de proyectos que se integra con Slack?

En lugar de saltar de una herramienta a otra, tu equipo puede gestionar tareas y comunicarse todo dentro del mismo entorno de trabajo de Slack con una sencilla integración.

He aquí por qué vale la pena invertir en las mejores integraciones de Slack:

Centraliza la comunicación del proyecto enlazando los mensajes de Slack con las tareas, los cronogramas y los entregables a través de canales de uso compartido de Slack.

Recibe actualizaciones de proyecto y fechas límite en tiempo real como notificaciones de Slack para mantener a los equipos alineados sin salir de Slack.

Mejora la gestión de tareas permitiendo a los usuarios asignar tareas, actualizar estados y realizar un seguimiento del progreso directamente desde Slack.

Proporciona compatibilidad para la colaboración en tiempo real mediante el uso compartido de archivos, debates y acciones integradas dentro de la aplicación Slack.

💡 Consejo profesional: Si te enfrentas a alguno de estos problemas, aborda de frente los fallos del micrófono, los errores en los mensajes y los errores de carga. Problemas comunes de Slack y sus soluciones te ayuda a solucionar rápidamente los problemas frecuentes de Slack para que tu equipo permanezca conectado sin interrupciones.

Funciones clave que debe buscar en una herramienta de gestión de proyectos integrada con Slack

El 50 % de los equipos que utilizan metodologías ágiles y gestionan proyectos también las combinan con otras herramientas para adaptarlas al proyecto en cuestión.

Por eso, integrar el software de gestión de proyectos directamente en tu entorno de trabajo de Slack es una decisión estratégica.

Pero no todas las integraciones son iguales. Entonces, ¿qué funciones son realmente importantes a la hora de elegir las mejores herramientas de gestión de proyectos de Slack?

Gestión de tareas: crea, asigna y actualiza tareas sin salir de Slack.

✅ Solución: un diseñador envía una maqueta en un mensaje de Slack y un compañero de equipo la convierte instantáneamente en una tarea con una fecha límite.

2. Notificaciones en tiempo real: recibe actualizaciones de proyecto, cambios en los plazos y comentarios directamente en Slack.

✅ Solución: tu equipo ve las actualizaciones del progreso de las tareas en tiempo real en el canal de Slack, lo que evita que se incumplan los plazos y las interminables comprobaciones.

3. Uso compartido de archivos y documentos centralizados: comparte y fija archivos vinculados a tareas o hilos

✅ Solución: durante una campaña sprint, los activos creativos y los documentos de Google Docs permanecen accesibles en un solo lugar; ya no es necesario buscarlos en el correo electrónico.

4. Integración con otras herramientas: sincronizar con Google Drive, Trello, Jira y más

✅ Solución: en lugar de cambiar de pestaña, Slack se convierte en un espacio centralizado donde todas tus herramientas de proyecto se comunican entre sí.

5. Automatización de flujo de trabajo : utiliza bots o desencadenantes personalizados para automatizar pasos repetitivos.

✅ Solución: un nuevo formulario de tareas actúa como desencadenante de un mensaje de Slack en el canal adecuado, asigna una tarea y establece recordatorios, todo ello sin intervención humana.

No es necesario cambiar entre seis pestañasy diferentes para mantener el contexto.

Cuando eso ocurre, la automatización de la gestión de proyectos no está cumpliendo con los beneficios prometidos.

Sin embargo, con estas 13 herramientas que ofrecen conexión directa con Slack, puedes asegurarte de que tus equipos estén alineados incluso mientras duermes.

ClickUp (la mejor opción para la gestión de proyectos y la comunicación en equipo todo en uno con tecnología de IA)

Actúa directamente desde Slack y mantén a tu equipo sincronizado sin cambiar de herramienta.

Si el Slack de tu equipo está lleno de registros diarios, menciones de tareas y enlaces a archivos, ClickUp es la plataforma de gestión de proyectos que reúne todo en un único espacio unificado.

Gestiona tus proyectos con la gestión de proyectos estructurada de ClickUp.

Visualiza y adapta el cronograma de tu proyecto al instante con la vista de las funciones de gestión de proyectos de ClickUp.

La plataforma de gestión de proyectos de ClickUp es un espacio de trabajo de IA convergente que combina documentos, wikis, chat, herramientas de IA generativa, agentes de IA y automatizaciones.

Ofrece vistas flexibles, incluyendo listas, tableros, diagrama de Gantt y calendarios, para ayudar a los equipos a planear, realizar un seguimiento y gestionar proyectos de forma independiente. Puede agrupar tareas en carpetas, desglosar dependencias y establecer hitos que se alineen con los objetivos clave.

Por ejemplo, un equipo de diseño remoto que trabaja en el lanzamiento de un producto puede visualizar todo el cronograma del proyecto en la vista Gantt y, a continuación, sincronizar las actualizaciones de las tareas directamente en un canal compartido de Slack, lo que garantiza que todos estén informados en tiempo real.

Integración con Slack que mantiene toda la conexión (a internet)

Convierte Slack en un hub de productividad enlazando los chats con las tareas, las actualizaciones y los flujos de trabajo en tiempo real con la integración de ClickUp.

Gracias a la estrecha integración de ClickUp con Slack, podrás:

Crea tareas directamente desde los mensajes de Slack.

Añade comentarios o actualizaciones sin cambiar de app, aplicación.

Recibe recordatorios de tareas y alertas de fecha límite en tu entorno de trabajo de Slack.

Mantente al día a través de la actividad de las tareas en tiempo real en los canales de Slack de tu equipo.

Esto es lo que Lauren Makielski, jefa de personal de Hawke Media, dijo sobre ClickUp:

Para nosotros es muy importante tener visibilidad de los proyectos de forma que se adapte a todos los estilos y preferencias de aprendizaje. ClickUp también nos ha permitido integrarnos con Slack y Gmail, lo que nos permite optimizar nuestro trabajo de una plataforma a otra.

Para nosotros es muy importante tener visibilidad de los proyectos de forma que se adapte a todos los estilos y preferencias de aprendizaje. ClickUp también nos ha permitido integrarnos con Slack y Gmail, lo que nos permite optimizar nuestro trabajo de una plataforma a otra.

Reúne conversaciones y tareas en un solo espacio con ClickUp Chat.

Convierte las conversaciones en tareas, asigna propietarios y mantén el contexto intacto con ClickUp Chat.

ClickUp Chat lleva lo mejor de la comunicación al estilo Slack a tu plataforma de gestión de proyectos, pero con una diferencia crucial. La diferencia entre Slack y ClickUp es que este último se conecta directamente con tus tareas, cronogramas y flujos de trabajo.

Durante el proceso de sincronizar un proyecto, si un compañero de equipo deja un recordatorio sobre un activo que falta o identifica un obstáculo, no es necesario cambiar de herramienta ni buscar más tarde en los hilos de Slack. Puedes convertir instantáneamente ese mensaje en una tarea, asignarla, establecer una fecha límite y enlazarlo al proyecto adecuado. O bien, ordena al ClickUp Brain que lo haga por ti, ¡directamente desde tu chat!

Esta función convierte a ClickUp en una aplicación de mensajería todo en uno, ya que combina la mensajería con la creación de tareas.

Deja que ClickUp Brain, tu asistente personal de IA, haga el trabajo pesado.

ClickUp Brain incorpora inteligencia artificial práctica a tu flujo de trabajo diario. Está diseñado para reconocer el contexto y eliminar las tareas manuales repetitivas.

Por ejemplo, después de una reunión rápida, ClickUp Brain puede generar un resumen del proyecto, asignar los siguientes pasos a los compañeros de equipo pertinentes e incluso señalar los plazos que se solapan.

Prueba ClickUp Brain gratis, gratuito/a. Obtén resúmenes instantáneos de tus conversaciones de Slack y define los siguientes pasos a seguir para tu equipo con ClickUp Brain.

Si te estás poniendo al día después de un tiempo libre, puedes utilizar la función «Catch Me Up» de ClickUp Brain para obtener al instante un resumen de las actualizaciones de tus proyectos, incluyendo lo más destacado de las conversaciones de Slack, los nuevos comentarios y las tareas bloqueadas.

También puedes hacerle una pregunta a ClickUp Brain, como: «¿Cuál es el estado del plan de marketing del tercer trimestre?». Y obtendrá información en tiempo real de tu lista de tareas, documentos del proyecto y conversaciones.

🎥 Aquí tienes un breve vídeo explicativo sobre cómo funciona el sistema de preguntas de ClickUp Brain:

💡 Bonificación: ¿Buscas una aplicación de escritorio que elimine el desorden y te ofrezca todo lo que deseas en una IA para el trabajo? ClickUp Brain MAX puede ser lo que necesitas. Transforma la forma en que gestionas los proyectos con: Automatización perfecta: sustituye múltiples herramientas de IA desconectadas y accede a modelos de IA externos de primera calidad, como ChatGPT, Gemini y Claude, con una plataforma inteligente que automatiza las tareas rutinarias, realiza un seguimiento del progreso y ofrece información útil para cada proyecto.

Información centralizada: busca y accede al instante a planes de proyectos, cronogramas y archivos en ClickUp, Google Drive, SharePoint y todas tus apps de conexión, además de la web.

Talk to Text: utiliza comandos de voz para transcribir notas, crear tareas, actualizar el estado de los proyectos y asignar responsabilidades sin necesidad de usar las manos, lo que agiliza y hace más eficiente la gestión de proyectos. utiliza comandos de voz para transcribir notas, crear tareas, actualizar el estado de los proyectos y asignar responsabilidades sin necesidad de usar las manos, lo que agiliza y hace más eficiente la gestión de proyectos. ClickUp Brain MAX es la superaplicación de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para realizar el trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

Las mejores funciones de ClickUp

Gestiona proyectos con (diagrama de) Gantt, tableros Kanban, calendarios y flujos de trabajo personalizados.

Conecta tareas, documentos, pizarras y formularios en un espacio centralizado.

Colabora mediante la edición en tiempo real, los comentarios hilos y las pizarras en vivo.

Utiliza ClickUp Brain para resumir hilos, crear tareas automáticamente y responder preguntas en todo tu espacio de trabajo.

Convierte los mensajes de Slack en tareas, recibe actualizaciones y comenta el trabajo, todo desde tu canal de Slack.

Límites de ClickUp

Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios debido a la profundidad de sus funciones.

Retrasos ocasionales o retrasos al sincronizar en entornos de trabajo muy grandes.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

Realizamos sprints ágiles, publicamos documentos y gestionamos OKR sin tener que cambiar de app, aplicación. Las integraciones nativas (Slack, Drive, GitHub) se conectan rápidamente.

Realizamos sprints ágiles, publicamos documentos y gestionamos OKR sin tener que cambiar de app, aplicación. Las integraciones nativas (Slack, Drive, GitHub) se conectan rápidamente.

📖 Leer también: Plantillas gratuitas para planes de comunicación de proyectos

2. Wrike (la mejor para simplificar la recepción de proyectos y gestionar cargas de trabajo interfuncionales)

a través de Wrike

Las listas de pendientes dispersas son un problema habitual en los equipos corporativos, ya que las tareas suelen llegar a través de diversos canales, como Slack, el correo electrónico, las reuniones y las hojas de cálculo. Además, no existe un sistema claro para realizar un seguimiento de la propiedad o el progreso.

Wrike te permite convertir las solicitudes entrantes en proyectos formales mediante formularios de admisión dinámicos, tareas asignadas automáticamente y flujos de trabajo específicos para cada equipo. Con la integración de Slack incorporada, Wrike mantiene a tu equipo informado sin que tengan que salir de su canal de Slack, lo que reduce las idas y venidas y garantiza una responsabilidad clara entre los departamentos.

Las mejores funciones de Wrike

Captura las solicitudes entrantes mediante formularios dinámicos y encíralas automáticamente.

Visualiza el trabajo con tableros Kanban, diagramas de (diagrama de) Gantt y paneles personalizados.

Utiliza la aplicación Slack de Wrike para crear tareas a partir de mensajes y recibir actualizaciones del proyecto en tiempo real.

Configura flujos de trabajo personalizados para diferentes departamentos con flujos de aprobación y dependencias.

Centraliza los archivos, los comentarios y la comunicación sobre las tareas para mejorar la colaboración entre equipos.

Límites de Wrike

La configuración inicial de los flujos de trabajo y el permiso puede resultar compleja.

Algunos usuarios elaboran informes de una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos miembros del equipo.

Precios de Wrike

Free

Equipo : 10 $ al mes por usuario.

Empresa : 25 $ al mes por usuario.

Corporación : Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2 : 4,2/5,0 (más de 4400 reseñas)

Capterra: 4,3/5,0 (más de 2800 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Wrike

Esta reseña de Capterra destacó:

Wrike cuenta con potentes funciones de gestión de proyectos que nos han permitido disfrutar de una experiencia sencilla y optimizada en la gestión de las operaciones de nuestros proyectos.

Wrike cuenta con potentes funciones de gestión de proyectos que nos han permitido disfrutar de una experiencia sencilla y optimizada en la gestión de las operaciones de nuestros proyectos.

📖 Leer también: Hemos probado las mejores alternativas y competidores de Wrike.

3. Notion (ideal para organizar trabajo no estructurado y convertir ideas en sistemas compartidos)

a través de Notion

En la mayoría de los equipos remotos, no existe un puente claro entre la ideación y la ejecución. Notion soluciona esto al actuar como un espacio de trabajo flexible y todo en uno, donde los wiki, los documentos, los proyectos y las tareas conviven en armonía.

Y con integraciones en plataformas como Slack, el flujo de actualizaciones de Notion se integra directamente en la conversación de tu equipo, por lo que el conocimiento del equipo no queda atrapado en silos ni se pierde en interminables mensajes directos.

Las mejores funciones de Notion

Captura tareas, notas y resúmenes de reuniones en páginas de uso compartido utilizando bloques flexibles de arrastrar y soltar.

Cambia entre las vistas de tablero, lista, cronograma y calendario para el seguimiento de los proyectos.

Organiza el conocimiento en wikis internas y bases de datos enlazadas para aumentar la visibilidad en todo el equipo.

Integra con Slack para recibir actualizaciones, enviar mensajes estructurados y obtener una vista previa de las páginas de Notion directamente en el chat.

Utiliza Notion IA para escribir, resumir, rellenar campos automáticamente y extraer elementos de acción de documentos o notas.

Límites de Notion

Carece de control de tiempo integrado o compatibilidad con (diagrama de) Gantt.

Las funciones de seguridad como la autenticación de dos factores (2FA) no están disponibles en el plan Free.

Los entornos de trabajo complejos pueden resultar abrumadores sin una estructura o una incorporación adecuadas.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario.

Empresa: 24 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4,7/5 (más de 6700 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Notion

Esta reseña de G2 notó:

Me encanta la capacidad de Notion AI para obtener respuestas completas y contextuales a partir de una variedad de herramientas integradas, como Notion, Slack y Google Drive. Esta integración agiliza la recuperación de información al mostrar información relevante de toda nuestra base de conocimientos.

Me encanta la capacidad de Notion IA para obtener respuestas completas y contextuales a partir de una variedad de herramientas integradas, como Notion, Slack y Google Drive. Esta integración agiliza la recuperación de información al mostrar conocimientos de toda nuestra base de datos.

👀 Dato curioso: antes del correo electrónico y Slack, muchas grandes empresas utilizaban «tubos de mensajes» físicos para enviar notas escritas entre plantas. Algunos edificios históricos aún los tienen ocultos en las paredes.

📖 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Notion.

4. Trello (ideal para el seguimiento visual de tareas y flujos de trabajo sencillos)

a través de Trello

Según una encuesta realizada por el Project Management Institute, el 64 % de los gestores de proyectos afirmaron que priorizar las tareas de forma eficaz es clave para llevar a cabo proyectos con éxito. Sin embargo, la mayoría de los equipos no saben qué está pasando, quién está a cargo o cuándo hay que entregar las tareas.

Trello resuelve este problema proporcionando a los equipos un tablero visual en uso compartido para realizar el seguimiento del trabajo en tiempo real. Cada tarea se encuentra en una tarjeta que pasa por fases como «pendiente», «en curso» y «terminada».

Con la integración de Slack, puedes crear tarjetas Trello directamente desde los mensajes, establecer recordatorios y publicar automáticamente las actualizaciones en tus canales.

Las mejores funciones de Trello

Organiza proyectos con tableros Kanban, listas de control, rótulos y adjuntos.

Crea tarjetas Trello directamente desde los mensajes de Slack utilizando sencillos atajos.

Sincronizar las actualizaciones y los recordatorios de fecha límite entre Trello y los canales de Slack.

Colabora en tiempo real con menciones, comentarios y etiquetado de miembros.

Automatiza los flujos de trabajo repetitivos con Butler (la herramienta de automatización integrada de Trello).

Límites de Trello

Carece de elaboración de informes avanzados o vista Carga de trabajo.

Las automatizaciones y las funciones avanzadas son con límite en el plan Free.

No ofrece compatibilidad con jerarquías de proyectos complejas ni con dependencias.

Precios de Trello

Free

Estándar : 5 $ al mes por usuario.

Premium : 10 $ al mes por usuario.

Corporación: 17,50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4,4/5,0 (más de 13 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5,0 (más de 23 600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Trello

Esta reseña de G2 recoge:

La facilidad de implementación también es una ventaja, ya que requiere muy poca configuración para empezar a utilizarlo. También me gusta la facilidad de integración con otras herramientas como Slack y Google Drive para flujos de trabajo integrados.

La facilidad de implementación también es una ventaja, ya que requiere muy poca configuración para empezar a utilizarlo. También me gusta la facilidad de integración con otras herramientas como Slack y Google Drive para flujos de trabajo integrados.

📖 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Trello

5. Jira (la mejor para el seguimiento ágil de tareas y para planear sprints)

a través de Jira

Cuando las tareas se marcan en los chats pero nunca llegan a tu tablero de sprints, tu backlog se vuelve desordenado y difícil de gestionar. Este es un reto con el que a menudo se enfrentan los equipos de ingeniería.

Jira salva esta brecha al convertir Slack en una extensión de tu entorno de trabajo ágil. Con tableros Scrum, informes de sprints y gestión de backlog integrados en un único sistema, Jira elimina esta fricción.

Además, puedes convertir un mensaje de Slack en un ticket de error, activar desencadenantes de sprint o actualizar el estado de un problema sin salir del chat.

Las mejores funciones de Jira

Conecta Slack a Jira para crear problemas directamente desde los mensajes de Slack.

Recibe notificaciones instantáneas de proyecto en Slack basadas en filtros o desencadenantes.

Organiza epopeyas, historias y errores utilizando tableros ágiles personalizables.

Automatiza acciones repetitivas como asignar tickets o actualizar estados.

Haga vista de gráficos de sprint burndown e informes de velocidad para cada iteración.

Límites de Jira

Configuración compleja para usuarios sin conocimientos técnicos.

La interfaz de usuario puede resultar rígida para equipos multifuncionales ajenos al desarrollo.

Los precios aumentan rápidamente con equipos más grandes o necesidades avanzadas.

Precios de Jira

Free

Estándar : 8,60 $ al mes por usuario.

Premium : 17 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2 : 4,3/5,0 (más de 6400 opiniones)

Capterra: 4,4/5,0 (más de 15 100 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Jira

Esta reseña de G2 tiene la función de:

La integración con herramientas como Confluence, Slack y GitHub lo hace aún más potente. Es fácil colaborar, asignar tareas, establecer fechas límite y mantener la responsabilidad entre departamentos.

La integración con herramientas como Confluence, Slack y GitHub lo hace aún más potente. Es fácil colaborar, asignar tareas, establecer fechas de vencimiento y mantener la responsabilidad entre departamentos.

📖 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Jira para equipos ágiles.

6. Basecamp (la mejor opción para la comunicación del equipo sin complicaciones)

a través de Basecamp

Demasiadas reuniones suponen una pérdida de tiempo que podría dedicarse a realizar el trabajo. Cuando los equipos dependen únicamente de las llamadas para garantizar la coordinación, su productividad se ve afectada.

Basecamp da un giro a esta ecuación al proporcionar a los equipos un espacio centralizado para compartir actualizaciones, realizar seguimiento de las tareas y comunicarse de forma asíncrona. No es necesario seguir los hilos de Slack ni programar llamadas de sincronización; basta con abrir Basecamp para ver qué hay pendiente, qué se ha compartido y qué necesita tu intervención.

Las mejores funciones de Basecamp

Organiza proyectos con listas de pendientes, documentos, calendarios y tableros de mensajes en un solo lugar.

Reemplaza los hilos dispersos de Slack con el chat grupal integrado (Campfire).

Usa compartido de documentos y archivos con almacenamiento centralizado.

Realiza un seguimiento de las fechas clave del proyecto con un calendario y registros automáticos.

Obtén actualizaciones de proyecto en tiempo real con gráficos de colina para visualizar el progreso.

Límites de Basecamp

Dependencias de tareas con límite y funciones de automatización.

Sin control de tiempo nativo.

Menos adecuado para flujos de trabajo de proyectos complejos con varios equipos.

Precios de Basecamp

Free

Basecamp Plus : 15 $/usuario/mes

Basecamp Pro Unlimited: 299 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2 : 4,1/5 (más de 5300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 500 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Basecamp

Esta reseña de G2 hace uso compartido:

La automatización lleva las cosas a un nuevo nivel: las tareas que antes tardaban horas en completarse ahora se resuelven solas. Y no puedo dejar de hacer mención de cómo se integra con Slack y otras herramientas utilitarias.

La automatización lleva las cosas a un nuevo nivel: las tareas que antes llevaban horas completar ahora se resuelven solas. Y no puedo dejar de hacer mención de cómo se integra con Slack y otras herramientas utilitarias.

📖 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Basecamp en 2025.

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados ya utiliza la IA para tareas personales a diario, y más de la mitad la utiliza varias veces al día. Pero, ¿qué ocurre en el trabajo? Cuando tienes una IA centralizada que gestiona la gestión de proyectos, el intercambio de conocimientos y la colaboración del equipo, puedes recuperar más de 3 horas cada semana, tiempo que, según el 60 % de los usuarios de ClickUp, de otro modo perderían buscando información dispersa.

7. Miro (la mejor para la colaboración visual y la lluvia de ideas entre equipos)

a través de Miro

Las herramientas de texto no están diseñadas para el pensamiento visual. Los equipos suelen aplanar las ideas cuando intentan planear sprints, correlacionar flujos de trabajo o generar ideas en hojas de cálculo y documentos.

Miro resuelve este dilema ofreciendo un espacio de colaboración visual. Puedes esbozar, estructurar y presentar ideas, todo en un solo lugar, sin tener que hacer uso del interruptor. Y con integraciones como Slack y Jira, los comentarios permanecen conectados al lienzo.

Las mejores funciones de Miro

Crea pizarras interactivas para realizar lluvias de ideas en tiempo real y planear de forma ágil.

Utiliza plantillas prediseñadas para mapas de recorrido del cliente, tableros Kanban y retrospectivas.

Convierte los mensajes de Slack en notas adhesivas de Miro para capturar ideas al instante.

Colabora en directo con el vídeo integrado, los comentarios y el modo de presentación.

Sincroniza tareas con herramientas como Jira, Asana, ClickUp y Google Calendar.

Límites de Miro

Puede saturarse con demasiados colaboradores en un solo tablero.

El rendimiento se ralentiza en tableros complejos o pesados con múltiples elementos multimedia.

El plan Free tiene un límite de tableros y almacenamiento.

Precios de Miro

Free

Starter : 8 $ al mes por usuario.

Empresa : 16 $ al mes por usuario.

Corporación: precios personalizados a partir de 30 miembros.

Valoraciones y reseñas de Miro

G2 : 4,7/5,0 (más de 8100 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Opiniones de los usuarios sobre Miro

Esta reseña de G2 destacó:

Miro también se integra perfectamente con una gran cantidad de herramientas de productividad populares como Jira, Trello, Slack y Google Workspace, lo cual es fundamental para mantener un flujo de trabajo eficiente.

Miro también se integra perfectamente con una gran cantidad de herramientas de productividad populares como Jira, Trello, Slack y Google Workspace, lo cual es fundamental para mantener un flujo de trabajo eficiente.

💡 Consejo profesional: mantén los chats del equipo claros y centrados en la colaboración. Las ventajas y desventajas de Slack en el trabajo analizan cómo utilizar las fortalezas de Slack y los flujos de trabajo de ClickUp juntos para un trabajo en equipo más fluido.

📖 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Miro en 2025.

8. MeisterTask (la mejor para el seguimiento visual de tareas con automatización para equipos de tamaño medio)

a través de MeisterTask

MeisterTask ofrece una integración nativa con Slack que convierte las conversaciones informales en tareas procesables con solo unos clics.

Esta integración permite a los usuarios recibir resúmenes diarios de tareas, convertir mensajes de Slack en tareas o comentarios de MeisterTask y vincular proyectos completos a canales de Slack para obtener actualizaciones en tiempo real. Garantiza un seguimiento fluido de la propiedad de las tareas y la gestión de los plazos para tu equipo.

Las mejores funciones de MeisterTask

Visualiza los proyectos con tableros Kanban y vistas de calendario.

Automatiza la creación, asignación y transición de tareas.

Realiza un seguimiento del tiempo y el progreso directamente dentro de las tareas.

Añade listas de control, etiquetas, dependencias y adjuntos.

Utiliza Meister IA para resúmenes, ayuda con la redacción y búsqueda de conocimientos.

Recibe notificaciones de Slack y crea tareas a partir de mensajes.

Límites de MeisterTask

Flexibilidad con límite para personalizar los diseños de los tableros de tareas.

No hay (diagrama de) Gantt integrados para equipos con cronogramas pesados.

Curva de aprendizaje para configurar la automatización avanzada o los campos.

El servicio de chat de soporte está con límite a un horario específico.

Precios de MeisterTask

Free

Pro : 9 $ al mes por usuario.

Empresa : 16 $ al mes por usuario.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MeisterTask

G2 : 4,6/5,0 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 1160 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre MeisterTask

Esta reseña de G2 recoge:

Me encanta su integración con los productos más populares, como Zendesk, GitHub, Slack y muchos otros, ya que nos permite optimizar nuestro flujo de trabajo. MeisterTask ha simplificado y facilitado todo.

Me encanta su integración con los productos más populares, como Zendesk, GitHub, Slack y muchos otros, ya que nos permite optimizar nuestro flujo de trabajo. MeisterTask ha simplificado y facilitado todo.

📖 Leer también: Las mejores alternativas a MeisterTask para la gestión de tareas en 2025.

9. Teamwork (la mejor para gestionar el trabajo del cliente con precisión)

a través de Teamwork

La gestión de proyectos de clientes en múltiples programas de gestión de tareas hace que sea fácil perder la visibilidad de las horas facturables y la utilización de los recursos.

Teamwork es una herramienta diseñada específicamente para equipos basados en servicios que combina la gestión de proyectos, la planificación de recursos y la comunicación con los clientes. Tanto si estás haciendo previsión de cargas de trabajo como si estás haciendo seguimiento de los márgenes de un proyecto de retención, esta app de comunicación para equipos ofrece un control personalizado sin sobrecargar tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Teamwork

Configura canales de Slack específicos para cada proyecto con actualizaciones en tiempo real y automatizaciones.

Convierte los mensajes de Slack en tareas con un solo comando («/tw help»).

Crea una biblioteca de recursos compartidos a partir de enlaces compartidos en Slack.

Automatiza las alertas de Slack en función de los desencadenantes de la actividad del proyecto.

Utiliza el seguimiento integrado de la rentabilidad y los anticipos para supervisar los márgenes.

Límites del trabajo en equipo

La interfaz puede resultar compleja para equipos pequeños.

Las funciones avanzadas, como el seguimiento de la rentabilidad, solo están disponibles en los planes superiores.

No es ideal para el flujo de trabajo interno de proyecto que no está orientado al cliente.

Precios de Teamwork

Free

Entrega : 13,99 $ al mes por usuario.

Grow : 25,99 $ al mes por usuario.

Escala : precios personalizados.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre el trabajo en equipo

G2 : 4,4/5 (más de 1170 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Teamwork

Esta reseña de G2 notó:

Cualquiera que trabaje habitualmente con desarrolladores y diseñadores sabe que es necesario rendir cuentas si se quiere que los proyectos terminados a tiempo. La integración con Slack también resulta útil.

Cualquiera que haga trabajo habitualmente con desarrolladores y diseñadores sabe que es necesario rendir cuenta si se quiere que los proyectos terminen a tiempo. La integración con Slack también resulta útil.

🧠 ¿Sabías que... Slack pasó de tener solo 16 000 usuarios a más de 10 millones de usuarios diarios en una década? Cómo usar Slack de forma eficaz: la guía definitiva para usuarios de Slack te muestra formas prácticas de sacarle el máximo partido y aumentar la productividad diaria de tu equipo.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Teamwork en 2025

10. Todoist (la mejor para el seguimiento ligero de tareas dentro de Slack)

a través de Todoist

Cuando tus canales de Slack están muy activos a lo largo del día, las tareas rápidas y las solicitudes informales pueden desaparecer fácilmente al desplazarse por la pantalla. Todoist cubre esa necesidad permitiéndote capturar al instante cualquier mensaje de Slack como una tarea procesable.

En lugar de copiar y pegar recordatorios o esperar a que te acuerdes, puedes mantener tu lista de pendientes actualizada justo donde se desarrolla el trabajo.

Las mejores funciones de Todoist

Convierte los mensajes de Slack en tareas de Todoist con los comandos /todoist.

Organiza las tareas por prioridad, rótulo y proyecto sin salir de Slack.

Recibe notificaciones con recordatorios de tareas y fechas de vencimiento directamente en Slack.

Comparte enlaces y listas de control de proyecto para proporcionar contexto a las tareas en los hilos.

Límites de Todoist

Con límite a vistas básicas de tareas y proyecto (sin líneas de tiempo ni diagrama de Gantt).

No es ideal para dependencias complejas o gestión de recursos.

La integración con Slack funciona mejor para flujos de trabajo individuales o de equipos pequeños.

Precios de Todoist

Principiante : Gratis, gratuito/a

Pro : 2,50 $ al mes por usuario.

Empresa: 8 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2 : 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2600 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Todoist

Esta reseña de G2 citaba:

La facilidad de uso y la forma eficaz de separar las listas. Además, el diseño es muy sencillo y la aplicación cuenta con compatibilidad con Slack, Teams, Apple, Android y Windows.

La facilidad de uso y la forma eficaz de separar las listas. Además, el diseño es muy sencillo y la aplicación cuenta con compatibilidad con Slack, Teams, Apple, Android y Windows.

📖 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Todoist

11. Zoho Projects (ideal para la planificación detallada de proyectos y el establecimiento de bases de referencia)

a través de Zoho

Solo el 48 % de los equipos establecen de forma sistemática una base de referencia para los calendarios de sus proyectos, lo que dificulta medir el progreso y ajustar los cronogramas. Zoho Projects aborda este problema con diagramas de (diagrama de) Gantt dinámicos, un control de tiempo preciso y una gestión detallada de las tareas, de modo que los equipos puedan ver el plan, detectar desviaciones y volver a encarrilar el trabajo rápidamente.

La integración con Slack significa que el flujo de progreso de tu proyecto fluye directamente al chatear diario sin duplicar el trabajo.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Realiza un seguimiento de las tareas y subtareas con flujos de trabajo personalizados y dependencias.

Visualiza los calendarios y los cuellos de botella con (diagrama de) Gantt interactivos.

Registra las horas facturables y no facturables directamente en las facturas.

Automatiza las tareas repetitivas con reglas de tareas de arrastrar y soltar.

Conéctese con Zoho CRM, Slack, Google Drive y mucho más.

Límites de Zoho Projects

La curva de aprendizaje puede parecer pronunciada para los usuarios novatos.

La aplicación móvil es menos robusta que la versión de escritorio.

Algunas opciones de personalización tienen un límite en comparación con competidores avanzados.

Precios de Zoho Proyectos

(Versión de) prueba gratuita durante 15 días.

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (más de 470 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2200 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Zoho Projects

Esta reseña de G2 notó:

La integración con otras aplicaciones de Zoho y herramientas de terceros es fluida, lo que la hace ideal para gestionar proyectos de principio a fin.

La integración con otras aplicaciones de Zoho y herramientas de terceros es fluida, lo que la hace ideal para gestionar proyectos de principio a fin.

12. Linear (ideal para equipos modernos de producto e ingeniería)

a través de Linear

Los equipos modernos de producto e ingeniería pueden perder innumerables horas uniendo documentos de planificación, especificaciones, hojas de ruta y rastreadores de errores en herramientas desconectadas.

Linear unifica la dirección del producto, las actualizaciones del proyecto y el seguimiento de problemas en un único sistema ultrarrápido.

Como resultado, los equipos pueden planear hojas de ruta de forma visual, realizar seguimiento de los ciclos, clasificar incidencias y mantenerse alineados gracias a la información en tiempo real y a una integrada integración con Slack que mantiene las conversaciones y las tareas sincronizadas.

Las mejores funciones lineales

Plan y gestiona las hojas de ruta de los productos de forma visual con hito, iniciativas y fases.

Realiza un seguimiento de los problemas, errores y tareas con flujos de trabajo personalizados, sprints y colas de clasificación.

Automatiza el trabajo rutinario con potentes agentes de IA para tareas como la generación de código.

Conecta Slack para sincronizar hilos, compartir actualizaciones y crear o comentar problemas en contexto.

Obtén información sobre el progreso en tiempo real para medir el alcance, la duración del ciclo y la velocidad del equipo.

Límites lineales

Diseñadas principalmente para equipos de producto e ingeniería, menos adecuadas para flujos de trabajo de proyectos generales.

Carece de recursos nativos o herramientas de gestión financiera para operaciones más amplias.

Algunas integraciones avanzadas siguen inclinándose hacia las pilas modernas en lugar de los sistemas corporativos heredados/a.

Precios lineales

Free

Básico : 10 $ al mes por usuario.

Empresa : 16 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas lineales

G2 : 4,5/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Linear

Esta reseña de G2 destacó:

Linear se adapta a proyectos de cualquier tamaño y se puede implementar en muy poco tiempo. Se integra con muchos terceros. *

Linear se adapta a proyectos de cualquier tamaño y se puede implementar en muy poco tiempo. Se integra con muchos terceros. *

🧠 ¿Sabías que...? Casi el 80 % de las empresas de la lista Fortune 100 utilizan Slack Connect. Descubre cómo mantener tu entorno de trabajo organizado y reducir el ruido con canales claros y estructurados en Cómo organizar los canales de Slack en el trabajo.

📖 Leer también: Las mejores herramientas de gestión de proyectos en 2025

13. Hive (la mejor para vistas flexibles de proyecto y colaboración de equipo)

a través de Hive

Imagina una agencia creativa que gestiona varias campañas de clientes a la vez. Los diseñadores esperan las aprobaciones, los especialistas en marketing realizan un seguimiento de las tareas de la campaña y los gestores de proyectos pasan horas cambiando entre chats, correos electrónicos y hojas de cálculo solo para obtener información actualizada sobre el estado.

Hive resuelve el problema proporcionando a los equipos un único espacio de trabajo para gestionar todo esto. Esta herramienta tiene conexión directa con Slack para que tu equipo pueda convertir los chats de Slack en tareas de Hive, compartir tareas en los canales de Slack y obtener actualizaciones en tiempo real.

Las mejores funciones de Hive

Utiliza más de 100 plantillas de proyecto para poner en marcha nuevas iniciativas en cuestión de segundos.

Cambia fácilmente entre tableros Kanban, diagramas de Gantt, calendarios, tablas y vistas de cronograma.

Importa tu correo electrónico a Hive y convierte los mensajes en tareas al instante.

Colabora en tiempo real con notas, mensajería instantánea de empresa e integraciones de vídeo como Zoom.

Hive (la mejor opción para vistas flexibles de proyecto y colaboración de equipo)

Automatiza el trabajo repetitivo con flujos de trabajo personalizados y el asistente de IA de Hive, HiveMind.

Límites de Hive

Los complementos premium pueden aumentar el coste total de las funciones avanzadas.

Integraciones nativas con límite en comparación con plataformas más grandes.

La aplicación móvil carece de algunas funciones disponibles en la versión de escritorio.

Precios de Hive

Free

Starter : 1,50 $ al mes por usuario.

Teams : 5 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hive

G2 : 4,6/5 (más de 610 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 210 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Hive

Esta reseña de G2 notó:

Las capacidades de integración de Hive incluyen una conexión perfecta con Google Drive y Slack a través de su interfaz de herramientas. Hive adapta su sencilla estructura de interfaz a las necesidades de los usuarios, de modo que cualquier miembro del equipo que carezca de experiencia tecnológica pueda utilizarlo sin dificultad.

Las capacidades de integración de Hive incluyen una conexión perfecta con Google Drive y Slack a través de su interfaz de herramientas. Hive adapta su sencilla estructura de interfaz a las necesidades de los usuarios, de modo que cualquier miembro del equipo que carezca de experiencia tecnológica pueda utilizarlo sin dificultad.

📖 Leer también: Alternativas a Hive para la gestión de proyectos

Aquí tienes otras tres herramientas de gestión de proyectos que también se integran con Slack y que encajan perfectamente con las que ya hemos mencionado:

Asana : te permite convertir mensajes en tareas de Asana, recibir notificaciones en Slack cuando se actualizan las tareas y comentar las tareas directamente desde los hilos de Slack.

Smartsheet : recibe alertas cuando se modifican las tareas, comenta las filas y realiza el uso compartido de hojas directamente en los canales de Slack.

Airtable : envía notificaciones de Slack basadas en automatizaciones de Airtable, crea registros a partir de mensajes de Slack y enlaza las actualizaciones directamente a los canales de Slack.

Da un paso más con una integración perfecta con Slack.

Cuando los equipos de proyecto trabajan con Slack, pero sin la integración adecuada para la gestión de proyectos, esas conversaciones suelen desaparecer en el scroll.

Conectar Slack con una solución de gestión de proyectos significa que cada mensaje puede convertirse en un elemento, cada plazo mantiene su visibilidad y cada proyecto se mantiene al día sin interminables idas y venidas.

Aunque muchas herramientas de colaboración prometen este puente, muchas aún te dejan alternando entre tareas a medio terminar, contexto perdido y flujos de trabajo desconectados. ClickUp cierra esa brecha con la integración en tiempo real con Slack, resúmenes impulsados por IA, creación de tareas y conversión de chat a tarea.

¿Listo para dejar de perder tiempo entre mensajes e hitos? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!