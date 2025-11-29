Funciones del proyecto ChatGPT: cómo utilizarlas (guía paso a paso)

Imagina lo siguiente: le pides a ChatGPT que redacte un borrador para un blog. Luego, un guion. Después, que reescriba un titular. Al final, tienes 12 chats diferentes sin un hilo conductor que los una.

Los proyectos de ChatGPT ayudan a los trabajadores del conocimiento, creadores de contenido, desarrolladores, especialistas en marketing y usuarios avanzados a poner orden y contexto en su flujo de trabajo. Dentro de cada proyecto, puedes establecer instrucciones personalizadas para adaptar las respuestas de ChatGPT específicamente al contexto de ese proyecto.

De este modo, te permite organizar trabajos de varios pasos, gestionar el contexto entre tareas y facilitar el desarrollo de tus ideas. En esta entrada del blog, exploraremos las funciones del proyecto ChatGPT y cómo utilizarlas. 📝

⭐️ Plantilla destacada La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp ofrece un enfoque intuitivo y optimizado para gestionar tareas, cronogramas y la colaboración del equipo. Su interfaz dinámica te permite ver el progreso del proyecto de un vistazo, ya sea con una panorámica de la hoja de ruta, diagramas de Gantt o tableros OKR. Obtenga una plantilla gratuita Gestiona todas las fases de tu proyecto con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp.

¿Qué son los proyectos ChatGPT?

Los proyectos de ChatGPT son entornos de trabajo inteligentes dentro de ChatGPT que nos permiten crear espacios de proyecto dedicados para agrupar archivos y conversaciones relacionados.

Te permiten recopilar todos los chats, archivos e instrucciones personalizadas relacionados con un proyecto, lo que facilita mantener el contexto y la continuidad en tareas más largas o trabajos colaborativos. Es muy valioso para escribir, investigar, planificar, aprender y otros procesos.

🔍 ¿Sabías que...? El mayor coste de ejecutar ChatGPT no son los datos, sino la electricidad. Procesar tus consultas requiere mucha potencia de GPU. Por eso, las empresas tecnológicas intentan constantemente crear modelos más rápidos y eficientes tras conocer cómo funciona ChatGPT.

¿Cómo iniciar un nuevo proyecto en ChatGPT?

Aquí tienes una descripción detallada paso a paso que te ayudará a iniciar tu primer proyecto ChatGPT con confianza y a realizar la automatización de tareas con IA.

Paso n.º 1: Abre ChatGPT.

Inicia la aplicación de escritorio ChatGPT o visita chat.openai.com en tu navegador. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta Plus, Pro, Team, Enterprise o Edu. Los proyectos no están disponibles para los usuarios gratuitos.

Abrir ChatGPT

Paso n.º 2: Accede a la barra lateral

Una vez que hayas entrado, mira la barra lateral izquierda. Aquí es donde se muestran tus chats y proyectos existentes. Si has utilizado carpetas anteriormente, los proyectos aparecerán en una sección similar.

Busca la sección Proyectos en la barra lateral izquierda.

Paso n.º 3: Haz clic en el botón «+».

En la sección Proyectos, haz clic en el botón +; lo encontrarás junto a Proyectos o en la parte superior de la lista de Proyectos. Esto inicia el proceso de creación de un nuevo espacio de proyecto.

Pulsa el icono + para crear una nueva carpeta de proyecto.

📮 ClickUp Insight: Uno de cada cinco empleados afirma que el simple hecho de saber cuándo se tomarán las decisiones les ayudaría a trabajar más rápido. Sin embargo, en el ajetreo de un día ocupado, la comunicación de los cronogramas a menudo se queda en el tintero. Ahí es donde entra en juego ClickUp Brain. Actuando como tu copiloto de trabajo impulsado por IA, recopila automáticamente las actualizaciones de tareas, hilos y documentos, y te ofrece resúmenes diarios, informes de decisiones y comentarios resumidos. Por fin podrás dejar de perseguir a la gente (o la información). 💨

Paso n.º 4: Asigna un nombre y personaliza tu proyecto.

Dale a tu proyecto un nombre claro y descriptivo. También puedes elegir un color o un icono para diferenciarlo visualmente de los demás. Esto resulta especialmente útil si planificas crear varios proyectos para diferentes clientes o flujos de trabajo.

Si ya tienes chats relacionados con este proyecto, solo tienes que arrastrarlos y soltarlos en tu nuevo proyecto. También puedes mover los chats más tarde si prefieres empezar de cero.

Ponle un nombre y un color a tu proyecto

💡 Consejo profesional: Haz clic en el icono de carga dentro del entorno de trabajo del proyecto y realiza la selección de los documentos, PDF, hojas de cálculo, imágenes o fragmentos de código relacionados que quieras añadir.

Paso n.º 5: Establece instrucciones específicas para el proyecto.

Cada proyecto puede tener sus propias instrucciones personalizadas, lo que ayuda a ChatGPT a responder con un mejor contexto. Utiliza esto para aclarar las metas, el tono, el público o cualquier norma que deba seguirse para ese proyecto específico.

Ahora ya está todo listo. Inicie un nuevo chat de proyecto dentro del proyecto o continúe donde lo dejó.

Añade instrucciones personalizadas para el contexto del proyecto

💡 Consejo profesional: Organiza fácilmente tu entorno de trabajo moviendo los chats existentes a un proyecto. Solo tienes que arrastrar un chat a tu proyecto desde la lista de chats o seleccionar Mover al proyecto en el menú del chat. El chat heredará las instrucciones y el contexto de los archivos del proyecto, y podrás eliminarlo en cualquier momento desde el mismo menú.

Mueve un chat existente a tu proyecto.

Si ya has utilizado ChatGPT y deseas mover chats seleccionados a un proyecto, aquí te explicamos cómo hacerlo:

Desde la lista de chats, arrastra un chat a tu proyecto o abre el menú de un chat y selecciona Mover al proyecto. Después de moverlo, el chat hereda las instrucciones del proyecto y el contexto del archivo. Puedes eliminarlo más tarde desde el menú del chat (Eliminar).

Funciones de los proyectos ChatGPT

Los proyectos de ChatGPT son una forma más inteligente de realizar el trabajo en tareas a largo plazo, complejas o con múltiples capas. Aquí tienes algunas que pueden resultarte útiles:

Trabajo relacionado con grupos: Organiza tus chats, archivos y contexto dentro de un entorno de trabajo centrado en el proyecto.

Personaliza las respuestas con instrucciones específicas para cada proyecto: Establece instrucciones personalizadas únicas para cada página de proyecto, de modo que ChatGPT conozca el tono, la meta y los detalles.

Sube y reutiliza archivos en todos los chats: añade archivos PDF, imágenes, hojas de cálculo, fragmentos de código y mucho más a tu proyecto para poder consultarlos o analizarlos.

Realiza investigaciones más profundas: combina tus archivos cargados, instrucciones y indicaciones con datos en tiempo real de búsquedas web para obtener información más rica y relevante.

Aprovecha ChatGPT sin usar las manos: utiliza el modo de voz para intercambiar ideas, revisar archivos o pensar en voz alta en tus tareas mientras te desplazas.

Control de acceso : los propietarios de los proyectos controlan quién puede unirse y qué nivel de acceso tiene cada uno.

Colaboración en equipo : los proyectos compartidos permiten a los usuarios del entorno de trabajo colaborar. Los miembros del equipo pueden acceder juntos a los chats, los archivos y las instrucciones.

Memoria del proyecto: cada proyecto tiene una memoria integrada, lo que permite a ChatGPT recordar tus chats y los archivos cargados dentro de ese proyecto.

🧠 Dato curioso: La «T» de GPT significa «Transformer», que es la arquitectura que hizo viables los grandes modelos de lenguaje. Los transformadores fueron inventados por investigadores de Google en 2017 y, desde entonces, han transformado todo, desde la traducción hasta la generación de memes.

💡 Consejo profesional: Prueba la función Branching Chats (Chats ramificados) en ChatGPT. Los usuarios pueden abrir un chat existente y continuar la conversación para explorar una nueva idea sin perder el hilo original. Por ejemplo, un científico de datos podría ramificar el chat de un compañero de equipo para probar una nueva hipótesis, conservando al mismo tiempo la cadena de pensamiento original.

¿Cómo utilizar las funciones del proyecto ChatGPT con ejemplos?

¿Quieres integrar ChatGPT Projects en tu flujo de trabajo? Repasemos sus funciones clave con ejemplos prácticos.

1. Redacción y edición

ChatGPT Proyectos te permite almacenar guías de estilo, ejemplos de voz de marca y materiales de referencia para que todo el contenido que escribas sea coherente sin tener que volver a explicar tu tono cada vez.

Escribir en proyectos ChatGPT

Así es como ayuda a garantizar la automatización del flujo de trabajo de escritura:

Redacta, revisa y estructura contenidos extensos, como libros, informes o artículos.

Realiza un seguimiento de las ediciones en todas las versiones y experimenta con borradores alternativos.

Organiza la escritura por capítulos, secciones o temas.

📌 Ejemplo de indicación: «Borrador del capítulo 1 de mi novela de ciencia ficción, centrado en un paisaje urbano distópico» o «Compara las dos últimas versiones de este resumen ejecutivo y destaca los cambios».

💡 Consejo profesional: Utiliza las ramificaciones para probar varios tonos o finales sin sobrescribir tu mejor versión. También puedes resaltar texto y utilizar comentarios en línea para dejar notas de edición, recordatorios o comentarios para futuras sesiones.

Planificación de productos o campañas de marketing

Utiliza los proyectos de ChatGPT para almacenar resúmenes de campañas, estudios de audiencia y directrices de mensajes. Cuando estés haciendo una lluvia de ideas sobre conceptos publicitarios o perfeccionando la posición, la IA se basará en ese contexto en lugar de empezar desde cero cada vez.

Organiza tareas complejas para productos y marketing

A continuación te explicamos cómo utilizar los proyectos de ChatGPT para campañas de productos o marketing:

Centraliza los briefings creativos, los perfiles, los calendarios de contenido y las investigaciones.

Utiliza la memoria mejorada del proyecto para perfeccionar los mensajes y generar ideas en múltiples chats.

Invita a los miembros del equipo a contribuir o revisar de forma colaborativa.

📌 Ejemplo de indicación: «Redacta un resumen de la campaña en redes sociales para el lanzamiento de unas zapatillas deportivas con el objetivo de atraer a la generación Z» o «Analiza los mensajes de la competencia y sugiere tres formas de diferenciarse».

Aprendizaje e investigación

Almacena listas de lectura, notas de clase y trabajos de investigación en ChatGPT Proyectos para que la IA te ayude a sintetizar información, evaluarte sobre conceptos o conectar ideas de múltiples fuentes.

Realiza análisis de datos avanzados

Así es como los proyectos te ayudan en este caso de uso:

Crea una base de conocimientos persistente con archivos, resúmenes y preguntas y respuestas.

Realiza un seguimiento de tu aprendizaje a lo largo de semanas o meses con la memoria.

Utiliza cuestionarios interactivos o desgloses para reforzar conceptos.

📌 Ejemplo de indicación: «Resumir los argumentos principales de estos cuatro artículos sobre economía» o «Crea una tabla que realice el seguimiento de mis preguntas y las respuestas de GPT sobre mecánica cuántica».

Proyectos de programación

Arrastra tus archivos de proyecto, documentos API y convenciones de estilo a ChatGPT Projects. Ahora, cuando solicites ayuda para depurar o crear una nueva función, la IA ya sabrá cómo está estructurado tu código y qué patrones sigues.

Realiza tareas de código más rápido

Esto es lo que puedes hacer con los proyectos de ChatGPT cuando trabajas en el desarrollo de software:

Escribe, depura y documenta scripts o aplicaciones en varios archivos.

Utiliza el contexto persistente para la resolución iterativa de problemas.

Refactoriza con confianza gracias a la memoria asistida por IA y al reconocimiento de archivos.

📌 Ejemplo de indicación: «Genera un script Python para extraer tuits por hashtag y exportar los resultados a CSV» o «Añade documentación en línea a todas mis funciones API y comprueba si hay problemas de seguridad».

Como mencionó un usuario de Reddit:

Subes recursos que establecen un contexto común para tus chats y puedes tener instrucciones específicas que se aplican automáticamente a los chats dentro de esa carpeta. Sinceramente, estoy muy agradecido de tener carpetas para organizar mis chats. La ventana de contexto común es una ventaja adicional muy útil.

Subes recursos que establecen un contexto común para tus chats y puedes tener instrucciones específicas que se aplican automáticamente a los chats dentro de esa carpeta.

Sinceramente, estoy muy agradecido de tener carpetas para organizar mis chats. La ventana de contexto común es una ventaja adicional muy útil.

🚀 Consejo útil: Descubre ClickUp Brain MAX, una potente actualización que unifica múltiples herramientas de IA en un hub de productividad centralizado. Ya no tendrás que alternar entre Gemini, Claude o ChatGPT. Brain MAX te ofrece modelos de IA premium en un solo lugar, un espacio que comprende tu entorno de trabajo en su contexto completo y establece conexiones con tus herramientas externas. También te permite dictar tareas por voz con Talk to Text, generar informes automáticamente y desencadenar flujos de trabajo en otras herramientas como Google Drive y SharePoint. Puedes elegir el mejor modelo de IA para cada tarea, desde GPT-5. 0 hasta Claude Sonnet 4.

Buenas prácticas para utilizar las funciones del proyecto ChatGPT

Aquí tienes algunos trucos de ChatGPT que puedes utilizar:

Rama para alternativas: crea nuevas ramas para explorar reescrituras, ideas audaces o bifurcaciones de funciones.

Añade comentarios en línea: deja preguntas, sugerencias o notas directamente en tus archivos; ChatGPT puede escanearlos y responder a todos a la vez.

Realiza copias de seguridad periódicamente: guarda versiones etiquetadas antes de realizar reescrituras importantes o cambios en el código para proteger el progreso y permitir reversiones rápidas.

Estructura por tipo de tarea: Divide el trabajo en archivos para borradores, investigación, comentarios y tareas pendientes, de modo que el Divide el trabajo en archivos para borradores, investigación, comentarios y tareas pendientes, de modo que el gestor de tareas de IA pueda mantenerse centrado y organizado.

Resumir las decisiones clave: fija un «Registro de decisiones» en la parte superior de los archivos para documentar los cambios y reducir las discusiones repetidas.

Solicita revisiones inteligentes: pide a ChatGPT que resuma preguntas,制订行动清单或指出文件之间的 inconsistencias.

Protege la información confidencial: ajusta los ajustes de uso compartido para evitar exponer datos privados, como claves de API o contenido privado.

Diseño para el traspaso: incluye archivos README o instrucciones claras para que los futuros colaboradores puedan incorporarse con el mínimo esfuerzo.

🔍 ¿Sabías que... En 2023, OpenAI se asoció con el Gobierno de Islandia para ayudar a preservar la lengua islandesa mediante el entrenamiento de modelos GPT para comprenderla.

OpenAI está ampliando constantemente las capacidades de los proyectos de ChatGPT. Estas son algunas de las que debes tener en cuenta:

Ha ampliado su capacidad de compatibilidad para admitir hasta 40 archivos por proyecto, ha mejorado las interacciones de voz y ha integrado herramientas como Notion, Canva y HubSpot.

Además, ha ampliado Proyectos a todos los usuarios de ChatGPT, lo que permite a las cuentas Free, Plus y Pro crear entornos de trabajo compartidos donde puedes invitar a compañeros de equipo, colaborar en chats y subir archivos.

Los usuarios ahora tienen control de memoria exclusivo para proyectos , lo que te permite restringir el acceso al contexto de otros chats dentro de un proyecto.

También se ha mejorado la personalización: ahora puedes elegir colores e iconos para cada proyecto con el fin de organizar y personalizar mejor tu entorno de trabajo.

OpenAI también está desarrollando actualmente capacidades de investigación profunda (búsqueda web + contexto del proyecto) y modo de interacción por voz dentro de Proyectos para una colaboración con IA más fluida. De cara al futuro, OpenAI tiene previsto introducir agentes autónomos que puedan ejecutar flujos de trabajo de varios pasos dentro de los proyectos, como el análisis de datos o la cumplimentación de formularios.

🧠 Dato curioso: El conjunto de datos de entrenamiento para los modelos GPT incluye páginas web públicas, libros, artículos y código. Sin embargo, OpenAI nunca ha publicado la lista completa de fuentes, y ciertos sitios, como Wikipedia y Stack Overflow, se han opuesto al rastreo sin licencia.

Limitaciones de los proyectos ChatGPT (+ Qué hay que tener en cuenta)

Aunque ChatGPT Proyectos ofrece potentes funciones, tiene algunos límites importantes que pueden descarrilar tu cronograma y hacerte considerar alternativas a ChatGPT. Comprender estos límites te ayudará a evitar errores comunes:

Límites de carga de archivos: Solo 40 archivos por proyecto para usuarios Pro/Enterprise (20 para Plus), y se pueden cargar 10 archivos a la vez.

Continuidad del chat: los chats anteriores de un proyecto no transfieren automáticamente el contexto a menos que se haga referencia a ellos.

Límites de contexto: ChatGPT puede perder el hilo de conversaciones largas o hilos de proyectos detallados.

Límites de uso: los límites de mensajes varían según el plan; los usuarios Pro y Plus pueden alcanzar los límites de sesión durante un uso intensivo.

Sensibilidad de las indicaciones: las indicaciones vagas o ambiguas pueden dar lugar a respuestas irrelevantes o fuera del objetivo, también llamadas alucinaciones.

Seguridad de los datos: OpenAI puede conservar los datos cargados según su política, lo que plantea cuestiones de seguridad y confidencialidad.

Riesgo de sesgo: las respuestas pueden reflejar patrones perjudiciales, sesgados o estereotipados procedentes de los datos de entrenamiento.

Sin multitarea: el modelo gestiona una consulta cada vez; no puede manejar varios hilos simultáneamente.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research , en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

Cómo ClickUp te ayuda a gestionar tus proyectos

Es posible que utilices ChatGPT Projects para planificar una campaña de contenido, pero luego copias los resultados en documentos, creas tareas manualmente, las asignas a tu equipo y realizas un seguimiento del progreso en herramientas independientes. Esto es lo que llamamos «proliferación del trabajo».

La IA te ayuda a pensar, pero no te ayuda a ejecutar.

ClickUp adopta un enfoque diferente como el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo. El asistente de IA integrado de ClickUp, ClickUp Brain, no solo organiza las conversaciones de IA, sino que las conecta directamente con tu flujo de trabajo real. Puedes generar un esquema de contenido con Brain. Conviértelo en tareas al instante con una sola indicación. Haz una lluvia de ideas sobre funciones en el mismo espacio. Asignalas a los desarrolladores con todo el contexto. Enlazalas al documento del proyecto donde se toman las decisiones. ¿Ves cómo ClickUp lleva la automatización de la gestión de proyectos de IA y el flujo de trabajo a un nuevo nivel?

Un usuario real comparte su experiencia:

Para cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración de tareas. Con este software, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los elementos de la lista de tareas pendientes y trabajar en ellas dentro del plazo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos.

Para cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración de tareas. Con este software, los usuarios pueden realizar el seguimiento de los elementos de la lista de tareas pendientes y trabajar en ellas dentro del plazo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar el seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos.

Para los trabajadores del conocimiento y los equipos cansados de salvar manualmente la brecha entre los resultados de la IA y el trabajo real, aquí tienes por qué el software de gestión de proyectos ClickUp supera a ChatGPT.

Proyectos impulsados por la IA más potente.

Puedes multiplicar por diez tu productividad con ClickUp Brain. El asistente con tecnología de IA está diseñado para ayudarte a trabajar de forma más inteligente, rápida y conectada. Te permite acceder al conocimiento, gestionar proyectos y crear contenido al instante, todo en un mismo lugar.

Supongamos que eres un gestor de productos que supervisa un lanzamiento interfuncional. Solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain: «¿Cuál es el estado actual de todos los empleados que trabajan en el proyecto?». Al instante, te resumirá todas las tareas, actualizaciones y obstáculos relevantes en tu entorno de trabajo.

La búsqueda empresarial con IA de ClickUp extrae al instante respuestas de tareas, documentos y conversaciones, mientras que Brain puede encargarse de las actualizaciones rutinarias, las reuniones diarias y el seguimiento.

Y lo que es mejor, la herramienta de colaboración con IA puede generar automáticamente una actualización del proyecto para tu correo electrónico semanal a las partes interesadas, sugerir nuevas tareas basadas en comentarios recientes o incluso señalar elementos vencidos.

Y si todo esto te parece demasiado bueno, espera a probar Brain MAX, tu compañero de escritorio con IA.

Consolida el contexto de ClickUp y las aplicaciones conectadas para diagnosticar problemas más rápidamente a través de ClickUp Brain MAX.

Búsqueda unificada e IA contextual: busca al instante tus tareas, documentos, reuniones y otras aplicaciones conectadas para que la IA comprenda el alcance completo de tu trabajo.

Productividad de voz a texto: dicta ideas, notas de reuniones o actualizaciones de tareas con la voz: Brain MAX las convierte en texto pulido más rápido que escribiéndolas. dicta ideas, notas de reuniones o actualizaciones de tareas con la voz: Brain MAX las convierte en texto pulido más rápido que escribiéndolas.

Compatibilidad con IA multimodelo: cambia entre diferentes modelos de IA (como GPT-4. 1, Claude o Gemini) en función de tus necesidades, sin perder el contexto.

Tareas impulsadas por IA: pide a Brain MAX que genere tareas, proyectos o documentos basados en tus indicaciones de voz o texto, y deja que realice la automatización de los seguimientos utilizando el contexto de tu entorno de trabajo.

Con Brain MAX, puedes deshacerte de la proliferación de herramientas de IA, optimizar la colaboración y mantener a todo tu equipo alineado.

Deja que los agentes se encarguen del trabajo repetitivo.

Al automatizar las tareas repetitivas, mostrar la información adecuada en el momento oportuno y mantener a todos alineados, ClickUp Agents te libera energía para que puedas dedicarte a tareas creativas, estratégicas y de gran impacto.

Cómo los agentes de ClickUp mejoran específicamente la gestión de proyectos:

Automatiza la configuración de proyectos: crea planes de proyecto, desglosa los entregables y asigna propietarios en función de tu flujo de trabajo.

Mantén los proyectos en marcha: supervisa el progreso de las tareas, señala los obstáculos y envía recordatorios para garantizar que se cumplan los plazos.

Centraliza la comunicación: responde a preguntas relacionadas con el proyecto, resuma las actualizaciones y publica informes en canales o hilos, para que todos estén alineados.

Adáptate a tu proceso: personaliza los agentes para que sean desencadenantes en eventos clave del proyecto, como la creación de tareas, los cambios de estado o la proximidad de plazos, para que tu flujo de trabajo esté siempre optimizado.

Además, hay agentes preconfigurados como Weekly Report, Daily Report, Team StandUp y Answers Agents, que gestionan actualizaciones, resúmenes de progreso y preguntas y respuestas instantáneas en los canales del proyecto con una configuración mínima.

Utiliza el agente de IA de ClickUp para automatizar tareas periódicas.

Para necesidades más específicas, Agents personalizados te permiten definir desencadenantes, acciones y fuentes de conocimiento específicos que se adapten a tus flujos de trabajo únicos.

💡 Consejo profesional: Los gestores de proyectos pasan horas en reuniones, haciendo malabarismos con actualizaciones, decisiones y seguimientos de múltiples proyectos. El tomador de notas con IA de ClickUp captura automáticamente las transcripciones de las reuniones, resume los puntos clave y extrae los elementos procesables. De esta manera, los gestores de proyectos pueden convertir las discusiones en tareas al instante. Obtén resúmenes o recapitulaciones automáticas de reuniones con ClickUp AI Notetaker.

Mejora tu gestión de tareas

Las tareas de ClickUp te ayudan a dividir las grandes ideas en pasos más pequeños y factibles con fechas límite, personas asignadas, prioridades y campos personalizados que reflejan tu flujo de trabajo único.

Crea tu primera tarea en ClickUp. Crea tareas de ClickUp con personas asignadas y prioridades para una gestión eficiente de los proyectos.

Por ejemplo, si ha esbozado una estrategia de lanzamiento de producto, puede crear tareas individuales para el texto de la página de destino, los creativos publicitarios, las campañas de correo electrónico y las revisiones de las partes interesadas. Cada tarea se puede asignar al miembro adecuado del equipo, con un plazo claro y enlazada con los activos relacionados dentro del software de gestión de tareas.

Para estar al tanto de todo, visualiza estas tareas utilizando las vistas de ClickUp, como listas, tableros Kanban, calendarios, diagramas de Gantt, y mucho más.

⚙️ Bonificación: Compara ClickUp y ChatGPT para ver cómo la gestión estructurada de proyectos se combina con la asistencia flexible de la IA para lograr flujos de trabajo más rápidos e inteligentes.

¿Quieres ahorrar tiempo en acciones repetitivas? La automatización en ClickUp te permite establecer desencadenantes, condiciones y acciones «si esto, entonces aquello» que se ejecutan automáticamente.

Elimina el trabajo repetitivo con ClickUp Automatizaciones

Por ejemplo, cuando el estado de una tarea cambia a «En revisión», ClickUp la asigna automáticamente a tu responsable de control de calidad, establece una fecha límite para dos días después y publica un comentario etiquetándolo.

💡 Consejo profesional: Con los paneles de control de ClickUp, obtienes un centro de control en tiempo real para realizar el seguimiento de las metas, las cargas de trabajo del equipo, los plazos y el estado de los proyectos. Personaliza las tarjetas para supervisar el progreso de las tareas, la velocidad de los sprints o los elementos vencidos, de modo que siempre estés alineado con los resultados reales.

Crea, colabora y realiza la edición en Docs.

Una vez que tengas tus ideas y los cronogramas del proyecto definidos, utiliza ClickUp Docs para almacenar resultados detallados, notas de reuniones, resúmenes y procedimientos operativos estándar. Puedes realizar la edición conjuntamente con tu equipo en tiempo real, dejar comentarios, incrustar tareas directamente en tu documento y mantener todo enlazado a los flujos de trabajo de tu proyecto.

Organiza tus documentos internos con ClickUp Docs

Si estás redactando un resumen de campaña, una actualización de producto o documentos de procesos internos, la capacidad de redacción de Brain te ayuda a ahorrar tiempo y a perfeccionar tu mensaje. Solo tienes que escribir una idea aproximada y pedirle a la IA que la reescriba, amplíe o resuma.

Recurre al escritor de IA de ClickUp Brain para obtener contenido pulido

Supongamos que estás preparando el anuncio de una hoja de ruta trimestral. Puedes empezar con una lista con viñetas de las novedades y, a continuación, pedir a la IA que la convierta en un mensaje claro y profesional, con el tono y la estructura adecuados para tu público.

Integra ClickUp con tu infraestructura tecnológica actual.

Con integraciones para plataformas como Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab y aplicaciones de control de tiempo, ClickUp te permite adjuntar archivos, sincronizar tareas, incrustar diseños y gestionar problemas, todo ello sin salir del hub de tu proyecto.

Sincroniza toda tu pila tecnológica con las integraciones de ClickUp.

Para los gestores de proyectos, estas integraciones se traducen en visibilidad y control en tiempo real sobre todos los aspectos de un proyecto.

Por ejemplo, imagina un proyecto de lanzamiento de producto en el que tus equipos de marketing, diseño y desarrollo trabajan con herramientas diferentes. Con las integraciones de ClickUp, tu diseñador puede incrustar prototipos de Figma directamente en las tareas de ClickUp, lo que permite a los especialistas en marketing y a los desarrolladores revisarlos y comentarlos sin salir del entorno de trabajo. Al mismo tiempo, puedes sincronizar tareas con Jira para que cualquier actualización del equipo de desarrollo se refleje instantáneamente en ClickUp.

Este enfoque unificado mantiene todos los activos del proyecto, los comentarios y las actualizaciones de progreso en un solo lugar, lo que hace que la entrega del proyecto sea más eficiente.

De la planificación del proyecto a la ejecución con ClickUp

Los proyectos ChatGPT son una excelente plataforma de lanzamiento para la ideación, los resúmenes creativos, la organización de la investigación y la planificación colaborativa con IA. Pero para convertir esos pensamientos en ideas estructuradas, necesitarás ClickUp.

Con la gestión de tareas basada en IA, paneles de control en tiempo real, documentos colaborativos y flujos de trabajo personalizables, la plataforma te ayuda a adelantarte a los plazos.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis! ✅