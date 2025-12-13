Karbon y ClickUp: ¿qué herramienta de flujo de trabajo es mejor para la contabilidad?

Su empresa no tiene problemas por tener malos contables, sino porque los buenos contables se ven obligados a realizar trabajos que debería realizar un software.

Seguimientos. Traspasos. Estados perdidos. Listas de control manuales.

Ahora, estás buscando activamente una herramienta que te ayude con tu flujo de trabajo improvisado.

Entonces, ¿quién gana en el debate entre Karbon y ClickUp? Uno está diseñado específicamente para la contabilidad, mientras que el otro te da la libertad de crear flujos de trabajo a tu manera.

Vamos a verlo. 📦

Karbon y ClickUp de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen para empezar:

Criterios ClickUp Karbon Público principal Equipos multifuncionales de todos los tamaños, incluyendo individuos, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones. Empresas de contabilidad y teneduría de libros Vistas y flexibilidad Vistas de lista, tablero, calendario, Gantt y cronograma. Vistas de lista, cronograma, actividad y tablero Kanban. Análisis e elaboración de informes Paneles de control con gráficos, fórmulas, tarjetas de cálculo, widgets personalizables y otras herramientas generales de gestión de proyectos. WIP, realización, utilización del personal y comportamiento de los clientes. Documentos y POEEs Documentos integrados con diferentes plantillas de contabilidad general, entre otros, wikis, vinculación de tareas y permisos. Tiene compatibilidad con la documentación a través de tareas enlazadas. Capacidades de IA Robusto con ClickUp Brain, que proporciona respuestas contextuales, resúmenes, creación automática de tareas y paneles. IA integrada para la eficiencia del flujo de trabajo y la obtención de información.

¿Qué es ClickUp?

El trabajo actual está desorganizado, especialmente en contabilidad.

Los equipos se ven desbordados por la proliferación del trabajo: flujos de trabajo fragmentados repartidos entre hojas de cálculo, correos electrónicos, unidades compartidas, aplicaciones de contabilidad desconectadas y herramientas que no se comunican entre sí. ¿El resultado? Los contables pasan horas buscando documentos justificativos, cambiando de un sistema a otro y recopilando información de auditorías, conciliaciones y actividades de cierre. Mientras tanto, las empresas y los equipos financieros pierden productividad, precisión y tiempo que no pueden permitirse desperdiciar durante los ciclos de máxima actividad.

Como primer espacio de trabajo con IA convergente del mundo, la plataforma de gestión de proyectos de ClickUp unifica la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración en tiempo real, gracias a una IA que comprende tu trabajo y te ayuda a avanzar más rápido con menos errores.

Proporciona estructura al trabajo contable de gran volumen y con plazos estrictos, que abarca desde el cierre mensual hasta las auditorías y los entregables de los clientes. Estandarice sus flujos de trabajo con estados personalizados, automatizaciones y permisos para crear procesos repetibles, reducir el trabajo repetitivo y ofrecer a los socios, controladores y personal una visibilidad completa de cada compromiso, tarea y plazo.

Funciones de ClickUp

Veamos las funciones de ClickUp diseñadas para gestionar con precisión procesos de varios pasos, la colaboración entre departamentos y el trabajo de cara al cliente.

Función n.º 1: gestión de proyectos financieros

ClickUp para equipos financieros convierte la incorporación de proveedores, la nómina y las revisiones de pérdidas y ganancias en flujos de trabajo repetibles y rastreables con plantillas listas para usar y herramientas especializadas.

Crea tareas de ClickUp con detalles específicos para garantizar el contexto.

Las tareas de ClickUp son los componentes clave que sirven como unidades de acción flexibles.

Por ejemplo, al preparar un informe financiero del tercer trimestre, cree una tarea en la carpeta del cliente con subtareas para extractos bancarios, cheques de gastos, conciliaciones y un resumen final, cada una con una fecha límite asignada.

Utilice los campos personalizados de ClickUp para «Importe presupuestado», «Gasto real» y «Variación», y aplique campos de fórmula para calcular automáticamente las diferencias directamente en la tarea.

Los paneles de ClickUp lo muestran todo de forma clara, mostrando las aprobaciones pendientes, los plazos próximos y las tareas marcadas de todos los clientes y departamentos.

Utiliza los gráficos de batería en los paneles de ClickUp para visualizar la carga de trabajo del equipo y el estado de los proyectos.

Supongamos que gestionas la facturación de 20 clientes. Crea un portal de clientes con ClickUp utilizando:

Un gráfico de barras de horas facturables por cliente.

Un cálculo de ingresos frente a proyecciones .

Una lista de tareas para facturas vencidas.

Esto le permitirá detectar retrasos a tiempo, reasignar trabajos y cumplir con los plazos.

💡 Consejo profesional: Adopta la mentalidad del «flujo de trabajo mínimo viable». Empieza por documentar tu flujo de trabajo de la forma más sencilla y rápida posible: una lista de control, un boceto de cronograma y una nota de voz. Realiza un ciclo, reflexiona y perfecciona. A continuación, formaliza solo lo que funciona después de varias repeticiones.

Función n.º 2: Funciones basadas en IA

Configura reglas personalizadas «si esto, entonces aquello» con ClickUp Automations y ClickUp AI para optimizar las tareas administrativas.

Utiliza las automatizaciones y los campos de IA de ClickUp para clasificar las tareas por urgencia, nivel de cliente o fecha límite.

Si su equipo de contabilidad necesita revisar los archivos fiscales antes del viernes:

Configura una automatización para asignar tareas basadas en Campos personalizados como «nivel de cliente» o «fecha límite de presentación».

Mueva automáticamente las tareas a «Listo para revisión» una vez que se hayan cargado los documentos.

Activa una alerta si una tarea sigue marcada como «En curso» al final del día del jueves.

Y cuando necesites consultar algo o ponerte al día rápidamente, ClickUp Brain estará ahí para pensar por ti.

¿Se pregunta cómo utilizar la IA en contabilidad? Solo tiene que pedirle a Brain que resuma todos los elementos pendientes y las actualizaciones recientes. ¿Necesita enviar una actualización semanal a un cliente? El AI Writer puede redactarla por usted utilizando la actividad de las tareas y los comentarios, lo que elimina la necesidad de copiar y pegar.

Supongamos que eres un responsable de operaciones que se está preparando para una revisión semanal.

📌 Ejemplo de indicación: Resuma todos los elementos pendientes y los obstáculos para el cliente ABC esta semana. Incluya el tiempo registrado y las aprobaciones pendientes.

En cuestión de segundos, obtendrá una visión clara de lo terminado, lo pendiente y lo que requiere acción.

🚀 Ventaja de ClickUp: Un complemento a estas funciones es la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp, que le permite enviar, recibir y gestionar correos electrónicos directamente desde su entorno de trabajo. Convierta los correos electrónicos de los clientes en tareas al instante, con fechas límite, personas asignadas y adjuntos. Añada comentarios, realice un seguimiento de las conversaciones y enlaze hilos completos con el resultado final adecuado. Convierte los correos electrónicos en tareas, y viceversa, con ClickUp para centralizar tus flujos de trabajo.

Función n.º 3: Funciones de colaboración

Las operaciones financieras no pueden funcionar correctamente si la comunicación se realiza fuera del sistema. Para resolver este problema, ClickUp Chat le permite utilizar canales de chat específicos dentro de cualquier proyecto o carpeta de cliente para mantener las conversaciones centradas.

¿Tienes un día ajetreado? IA CatchUp destaca las actualizaciones y los elementos críticos, para que puedas saltarte el desplazamiento y pasar directamente a lo que necesita tu atención.

¿Necesitas una confirmación interna? Solo tienes que preguntar en el hilo y AI Answers extraerá la respuesta exacta de mensajes anteriores, documentos o incluso herramientas conectadas.

Y si necesitas colaborar en tu documentación, puedes recurrir a ClickUp Docs. Ofrece una forma estructurada de almacenar POE, políticas financieras y plantillas orientadas al cliente dentro de tu entorno de trabajo.

Precios de ClickUp

📮 ClickUp Insight: El 21 % de las personas afirma que más del 80 % de su jornada laboral la dedican a tareas repetitivas. Y otro 20 % afirma que las tareas repetitivas consumen al menos el 40 % de su jornada. Eso supone casi la mitad de la semana laboral (41 %) dedicada a tareas que no requieren mucho pensamiento estratégico ni creatividad (como los correos electrónicos de seguimiento 👀). Los agentes de ClickUp AI ayudan a eliminar esta rutina. Piensa en la creación de tareas, recordatorios, actualizaciones, notas de reuniones, redacción de correos electrónicos e incluso la creación de flujos de trabajo de principio a fin. Todo eso (y más) se puede automatizar en un santiamén con ClickUp, tu aplicación para todo lo relacionado con el trabajo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatizaciones, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

¿Qué es Karbon?

Karbon es una herramienta de gestión colaborativa diseñada específicamente para empresas de contabilidad y de servicios al cliente, en particular las del sector fiscal, de auditoría y de contabilidad.

Puede convertir correos electrónicos en tareas, crear plantillas de trabajo reutilizables para servicios recurrentes, como el cierre mensual o la preparación de impuestos, y gestionar la capacidad de todo el equipo utilizando cronogramas y vistas de tareas pendientes.

Funciones de Karbon

Estas son algunas de las funciones clave que ofrece Karbon para ayudarte a organizar tus finanzas:

Función n.º 1: Gestión de proyectos

Optimice los complejos flujos de trabajo contables con la automatización de flujos de trabajo de Karbon.

La automatización del flujo de trabajo de Karbon ayuda a los equipos de contabilidad de proyectos a eliminar las tareas administrativas de bajo valor y centrarse en el impacto en los clientes. Con los recordatorios automáticos y las acciones por correo electrónico, puede automatizar las comunicaciones y las solicitudes de los clientes, lo que garantiza una comunicación oportuna y trazable.

Utilice plantillas de trabajo con estados, listas de control y roles personalizados para estandarizar procesos recurrentes, como las conciliaciones mensuales o la preparación de impuestos. Además, los automatizadores le permiten desencadenar actualizaciones del progreso de las tareas, asignar revisores o cambiar estados en función de condiciones predefinidas, lo que permite que su flujo de trabajo avance sin intervención manual.

El tablero Kanban y el programador de trabajo ofrecen a los equipos una visión en tiempo real de las cargas de trabajo y los cronogramas, mientras que la vista «Mi semana» ayuda a los individuos a mantenerse centrados en las prioridades.

📖 Lea también: El mejor software de gestión de proyectos con portales para clientes

Función n.º 2: Facturación y pagos

Toma el control del ciclo de facturación con Karbon billings and pagos

Facturar a un cliente no es solo un proceso único. Incluye el seguimiento del tiempo, la generación de facturas y los detalles fiscales. Karbon te permite realizar el seguimiento del tiempo con entradas de tiempo sugeridas para garantizar que no se pierda ningún minuto facturable y, a continuación, facturar estableciendo una tarifa fija o una facturación recurrente enlazada a tus horarios de trabajo.

Su función de portal de clientes permite la asignación directa de tareas a los clientes para la recopilación de documentos, lo cual es crucial para la contabilidad.

Automatice los pagos de los clientes con «Karbon Payments» y habilite los pagos automáticos mediante tarjeta o débito directo para reducir las cuentas por cobrar. El «Panel de cuentas por cobrar» también le ofrece visibilidad en tiempo real de las facturas pendientes de pago y los posibles riesgos de flujo de caja.

Con informes WIP y de realización, amortizaciones y facturación, Karbon elimina la conciliación manual y le ofrece un control total sobre las operaciones de ingresos.

💡 Consejo profesional: antes de marcar algo como terminado, asegúrate de que cumples con los criterios de control de calidad. Añade una lista de control y pregúntate: ¿Se han adjuntado los documentos justificativos? ¿Las notas internas son claras? ¿Se ha utilizado un lenguaje adecuado para el cliente? ¿Se ha programado el siguiente paso? Asigna un revisor diferente para las auditorías rotativas de tareas seleccionadas de forma aleatoria.

Función n.º 3: Análisis empresarial

Detecta los cuellos de botella y realiza el seguimiento de la rentabilidad de los clientes con Karbon.

Como software de contabilidad de proyectos, el análisis empresarial de Karbon le ayuda a supervisar el rendimiento del equipo, el comportamiento de los clientes y la eficiencia del flujo de trabajo. Manténgase al tanto de los presupuestos y los cronogramas con el panel «Tiempo y presupuestos», y utilice «Análisis de clientes» para identificar qué clientes requieren más atención.

Además, herramientas como «Listas de trabajo» y «Cronogramas de actividades» le permiten detectar obstáculos y elementos vencidos antes de que afecten a la entrega. También puede exportar informes o utilizar la API de Karbon para crear paneles personalizados en Excel o Power BI.

Precios de Karbon

Equipo: 79 $ al mes por usuario

Empresa: 99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

💡 Consejo profesional: Gamifica las contribuciones del equipo con una tabla de clasificación de «Work Wins». Otorga puntos por acciones que aporten valor añadido: Completar las tareas relacionadas con los clientes antes de tiempo = +5

Proporcionar documentación o listas de control listas para el cliente = +3

Detectar y corregir posibles errores = +2 Reconocimientos semanales o menciones especiales a los «mejores colaboradores» en los canales internos. Rote las métricas para mantener el interés, como el tiempo de cierre, la calidad, el volumen o la satisfacción del cliente. Esto funciona especialmente bien en temporadas fiscales muy ocupadas o en ciclos de cierre mensuales, cuando la moral decae.

ClickUp y Karbon: comparación de funciones

En lo que respecta a la gestión de flujos de trabajo contables, tanto ClickUp como Karbon prometen estructura, automatización y visibilidad. Pero, ¿cómo se comparan cuando se comparan funciones que importan en el día a día, como la gestión de tareas, la colaboración y la automatización?

Analicemos el rendimiento de cada uno de estos programas de portal de clientes. 🎯

Función n.º 1: gestión de tareas

Tanto ClickUp como Karbon te permiten dividir el trabajo en unidades ejecutables, asignar responsabilidades y realizar el seguimiento de los plazos.

ClickUp

ClickUp ofrece un sistema de gestión de tareas todo en uno diseñado para adaptarse a cualquier estructura de equipo o flujo de trabajo. Puede gestionar tareas en múltiples vistas (lista, tablero, calendario y Gantt), crear plantillas, automatizar procesos e incorporar detalles como dependencias, prioridades, campos personalizados y seguimiento del tiempo.

También tiene compatibilidad con sprints ágiles, planificación de la carga de trabajo y colaboración en equipo, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para colaboradores individuales como para equipos multifuncionales.

Karbon

Karbon se centra en flujos de trabajo estructurados y repetibles, adaptados a las prácticas contables. Las tareas están vinculadas a plantillas de trabajo y suelen seguir una estructura tipo lista de control. Aunque la plataforma ofrece desencadenantes de automatización y actualizaciones de estado, las opciones de personalización son más limitadas.

🏆 Ganador: ClickUp gana por su sistema de gestión de tareas flexible y escalable.

Función n.º 2: Automatización del flujo de trabajo

La automatización del flujo de trabajo es esencial para las empresas que desean reducir las tareas manuales, minimizar los traspasos y disminuir los gastos administrativos.

ClickUp

Las funciones de automatización e IA de ClickUp ayudan a eliminar el trabajo repetitivo mediante reglas basadas en desencadenantes, como la asignación de tareas o el envío de alertas en función del estado o las fechas límite.

La creación de tareas mediante IA, los resúmenes automatizados a través de ClickUp Brain y los formularios dinámicos le dan una ventaja a la hora de optimizar flujos de trabajo dinámicos o de gran volumen.

Karbon

La automatización del flujo de trabajo de Karbon está diseñada para ofrecer previsibilidad. Los automatizadores desencadenan actualizaciones de tareas, recordatorios y comprobaciones de clientes basándose en plantillas y estados del portal del cliente. Es útil para flujos de trabajo contables recurrentes, pero menos dinámico si su empresa gestiona solicitudes no estándar o horarios variables.

🏆 Ganador: ClickUp, gracias a sus capacidades de automatización más versátiles y mejoradas con IA.

Función n.º 3: Colaboración y comunicación

Tanto ClickUp como Karbon tienen como objetivo mantener la comunicación con los clientes cerca del trabajo. A continuación se muestra una comparación de sus funciones de colaboración:

ClickUp

ClickUp ofrece colaboración en tiempo real con herramientas como Chat, llamadas SyncUp, documentos e integración de correo electrónico.

Los canales de chat existen dentro de los proyectos, y AI CatchUp destaca los mensajes importantes. Puede comentar directamente en tareas o documentos, convertir conversaciones en elementos de acción y gestionar correos electrónicos dentro del entorno de trabajo.

Karbon

Karbon centraliza la comunicación por correo electrónico dentro de los cronogramas y los elementos de trabajo de los clientes, y ofrece @menciones, bandejas de entrada compartidas y visibilidad de los hilos de conversación. Sin embargo, carece de herramientas como el chat integrado en la aplicación y los documentos colaborativos.

🏆 Ganador: ClickUp, por ofrecer múltiples opciones de colaboración en tiempo real dentro de la misma plataforma.

ClickUp vs. Karbon en Reddit

Hemos comparado las funciones, pero ¿cómo es realmente utilizar ClickUp o Karbon a diario? Para obtener algunas perspectivas de la vida real, hemos examinado hilos de Reddit en los que los profesionales comparten sus opiniones sin filtros.

ClickUp es frecuentemente elogiado por cumplir exactamente lo que promete por este usuario:

Lo uso desde 2017. Es genial. La IA es muy buena. Utilizo los documentos como mi segundo cerebro para mi empresa. No tengo ninguna queja, salvo que puede resultar difícil saber por dónde empezar. Las plantillas ayudan en ese sentido. He probado la mayoría de las demás herramientas que hay en el mercado y ClickUp sigue superándolas a todas como plataforma integral de gestión de proyectos/productos (incluso a Jira).

Incluso el plan Free recibe buenas críticas:

La versión gratuita de ClickUp es sorprendentemente buena... La he estado usando durante meses sin necesidad de actualizarla y cubre la mayoría de mis necesidades.

Esto es lo que opinan los clientes de Karbon:

Llevamos años utilizando Karbon y me encanta. Es un poco caro, pero merece la pena... La única función que tenía Karbon y que nadie más tenía era el flujo de trabajo colaborativo: los elementos del flujo de trabajo se podían asignar al cliente y no solo internamente.

💡 Consejo profesional: Identifique cómo trabaja su equipo. ¿Sigue tareas periódicas, procesos de servicio o un modelo de tickets? Utilice carriles o fases, como «Para revisar», «A la espera de documentos» y «Campo», para que coincidan con las fases reales del servicio al cliente.

¿Qué herramienta de flujo de trabajo es la mejor para las empresas de contabilidad?

Después de sopesarlo todo, la elección es clara en el debate entre Karbon y ClickUp.

ClickUp sale ganando. 🚀

Karbon puede ser una buena opción para los profesionales de la contabilidad, pero ClickUp ofrece un entorno de trabajo flexible y escalable que se adapta a todos los equipos, desde finanzas y operaciones hasta productos y recursos humanos.

Con ClickUp Brain, automatizaciones, documentos, paneles y chat en un solo lugar, ClickUp es la opción más inteligente para una gestión moderna y ágil del flujo de trabajo.

