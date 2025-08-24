Plantillas gratuitas de propuestas de diseño gráfico para ganar más clientes

¿Tienes una idea excelente, pero no sabes cómo convertirla en una propuesta con intento correcto?

Solo tienes unos segundos para captar la atención de un cliente, por lo que tu propuesta debe ser clara, estructurada y persuasiva desde el principio. Debe incluir el alcance del proyecto, el calendario, los resultados esperados y el precio. Piensa en tu propuesta como una herramienta de marketing: es tu oportunidad de mostrar tu valor y convencer al cliente de que te elija a ti en lugar de a la competencia.

Explora las mejores plantillas de propuestas de diseño gráfico para presentar tus servicios con claridad y confianza.

*¿Qué son las plantillas de propuestas de diseño gráfico?

Las plantillas de propuestas de diseño gráfico son documentos con formato preformateado que le ayudan a presentar sus servicios, la comprensión del proyecto, los precios y los cronogramas a los clientes potenciales de una manera clara y profesional.

Estos son los elementos estándar de una plantilla de propuesta de proyecto:

*página: título del proyecto, nombre del cliente y del diseñador, logotipo y fecha de envío

Introducción: Breve descripción de su agencia y su visión

panorámica del proyecto: *Resumen ejecutivo de los requisitos del cliente y el objetivo del proyecto

Alcance del trabajo: Desglose detallado de sus servicios y métricas de intento correcto para medir los resultados

Cronograma: hitos del proyecto, fechas de entrega y duración estimada del proyecto

*estructura de precios: Desglose claro de la estructura de costes y la estructura de pago

muestras de trabajo: *Trabajo pegado que se ajusta a las necesidades del cliente

*términos y condiciones: Defina los límites de revisión, los detalles de propiedad, las políticas de cancelación y otros términos clave

CTA: Próximos pasos a seguir como seguidor e información de contacto

Firma: Espacio para que tanto tú como el cliente firmen y aprueben la propuesta

*¿Qué hace que una plantilla de propuesta de diseño gráfico sea buena?

Una buena plantilla de propuesta de diseño gráfico sirve como guía para presentar ideas, mostrar experiencia y establecer expectativas claras. Por lo tanto, al seleccionar una, asegúrese de tener en cuenta los siguientes aspectos:

Estructura y claridad: utilice secciones y diseños claramente definidos para ayudar a los clientes a navegar fácilmente por su propuesta

*atractivo visual: elige una plantilla con una tipografía y un espacio coherentes para garantizar un aspecto profesional en la propuesta

Personalizables: elige plantillas que puedas adaptar a tu marca y a las necesidades de tu proyecto, lo que te ayudará a generar credibilidad y reforzar la identidad de tu marca

*elementos interactivos: Una plantilla de propuesta de diseño gráfico debe tener elementos interactivos, como menús desplegables, para que tu propuesta destaque

*estructura completa: opta por una plantilla con elementos completos, como una introducción, testimonios, requisitos del proyecto, un cronograma y mucho más. Esto te ayudará a transmitir toda la información necesaria para tomar decisiones informadas

Plantillas de propuestas de diseño gráfico de un vistazo

Plantillas gratuitas de propuestas de diseño gráfico para presentar tu trabajo como un profesional

¿Está listo para crear la propuesta de diseño gráfico en su creación sin complicaciones? Aquí tiene una lista de las mejores plantillas de propuestas de diseño gráfico que le ayudarán a crear propuestas atractivas y profesionales:

plantilla de propuesta de proyecto ClickUp*

Obtenga plantillas gratuitas Organice ideas, cree una lista de control y colabore con las partes interesadas con la plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp

Una propuesta completa y profesional es la clave para que cualquier proyecto sea aprobado. La plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp te ayuda a organizar las ideas y los detalles clave.

La plantilla le permite destacar los objetivos y logros del proyecto y visualizar la relación entre las tareas del proyecto, los miembros del equipo y las partes interesadas, mejorando la colaboración.

Tanto si se está preparando para una presentación a la dirección como si desea que la propuesta del proyecto sea lo más completa posible, la plantilla ofrece una pizarra colaborativa para organizar la información.

Por qué te gustará

Realice edición, resalte o añada información con figuras y notas adhesivas

Optimice su proceso de diseño con el seguimiento de tareas integrado, fases estructuradas y una colaboración sencilla

Mejora el impacto insertando imágenes que tengan compatibilidad con el contenido

Enlaza fuentes relevantes y añada información adicional con tarjetas web y cuadros de texto

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, diseñadores autónomos y agencias de diseño que desean transmitir información sobre sus propuestas y garantizar la seguridad de un proyecto.

💡 Consejo profesional: ¿Tienes que lidiar con un trabajo desorganizado? Utiliza ClickUp Docs para enlazar documentos a tareas y mantener la colaboración y la productividad. Así es como te ayuda: Crea cualquier documento o wiki que cumpla con los requisitos de las propuestas de diseño gráfico en reunión

Asigna comentarios y elementos de acción, y crea tareas con seguimiento para facilitar la colaboración

Mantén todos los recursos organizados

Proteja sus documentos con enlaces compartibles y gestione los permisos de acceso

2. Plantilla de propuesta para agencias creativas de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea una base de datos de proyectos, organiza Teams y establece plazos con la plantilla de propuesta para agencias creativas de ClickUp

¿Gestiona múltiples propuestas sin un plan? Eso es solo multitarea caótica con una pizca extra de estrés. La plantilla de propuesta para agencias creativas de ClickUp le ayuda a ordenar y gestionar las propuestas sin caos adicional.

Para cada proyecto, obtienes una panorámica rápida del estado de aprobación, las revisiones, los equipos de entrega, los objetivos del proyecto y el coste de oportunidad. Esto te ayuda a optimizar el proceso de gestión de proyectos y a responder rápidamente a las solicitudes de los clientes.

Por qué te gustará

Adjunte un enlace a la presentación para que las partes interesadas puedan tener una vista fácil de la propuesta

Marca las dependencias para identificar lo que está pendiente antes de empezar un nuevo paso, de modo que el equipo esté sincronizado

Clasifique el tipo de revisión para priorizar y plan de manera eficiente

Ilustra tus argumentos con elementos visuales, gráficos e imágenes

🔑 Ideal para: Profesionales del marketing, agencias de diseño y diseñadores autónomos que desean gestionar y organizar múltiples propuestas para clientes.

3. Plantilla de solicitud de propuesta de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realice un seguimiento de las fechas y los plazos de las solicitudes de propuestas, organice la información y optimice la comunicación con la plantilla de solicitud de propuestas de ClickUp

La plantilla de solicitud de propuesta de ClickUp te ayuda a mantenerte organizado, al día y receptivo. Te permite lista la fecha límite y la fecha de adjudicación, para que las fases del proceso queden completadas a tiempo.

Además, con fases de proyecto personalizadas, como plan, redacción, distribución, revisión y adjudicación, siempre sabrás en qué fase del proceso de solicitud de propuestas te encuentras. Además, las visualizaciones integradas te permiten realizar seguimiento y elaborar informes para estar al tanto de los proyectos.

Por qué te gustará

Crea listas de control para cada fase del proceso de solicitud de propuestas, para que no se pase por alto ningún paso ni detalle importante

Controla el presupuesto asignado a cada paso y el proceso completo

Adjunte y guarde los archivos relevantes en un solo lugar para facilitar el acceso, la consulta y la colaboración

Lista el proceso de solicitud de propuestas y marca las dependencias, optimizando el proceso de selección de la mejor propuesta

🔑 Ideal para: equipos de compras y pequeñas empresas que desean organizar el proceso de solicitud de propuestas para próximos proyectos.

4. Plantilla de propuesta comercial de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea propuestas atractivas, organiza los elementos y proporciona una panorámica clara con la plantilla de propuesta comercial de ClickUp

¿Quiere conseguir el trabajo de sus sueños? Empiece por una propuesta convincente. La plantilla de propuesta comercial de ClickUp le ayuda a hacerlo. Ofrece un formato organizado para proporcionar información sobre la empresa y lista los clientes con los que ha trabajado.

Además, la plantilla te permite incluir detalles clave como el alcance del proyecto, el cronograma, el desglose del presupuesto y los resultados esperados para que el cliente tenga una panorámica más clara. Ahorra tiempo, ya que no es necesario empezar desde cero cada vez.

Por qué te gustará

Presente los problemas, los datos para crear un sentido de urgencia y las causas fundamentales

Provea el soporte a los detalles y mejore la propuesta con imágenes y gráficos

Proveedor de información completa sobre sus servicios, respaldada por previsiones de beneficios y resultados proyectados

Mantenga la claridad indicando todas las condiciones, formas de pago e información de confidencialidad en la sección del acuerdo

🔑Ideal para: Diseñadores autónomos y agencias de diseño que buscan llegar a clientes potenciales de forma convincente.

5. Plantilla narrativa para proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Establece objetos, organiza recursos y crea una narrativa potente con la plantilla narrativa para proyectos de ClickUp

Una narrativa convincente y completa sienta la fase para una propuesta de proyecto con intento correcto. La plantilla de narrativa de proyecto de ClickUp ayuda a mantener a tu equipo alineado y tu visión enfocada.

Ofrece un formato estructurado para describir el cómo y el porqué del proyecto, con gráficos, diagramas y elementos visuales que hacen que la narrativa sea más atractiva y completa. Además, la plantilla te ayuda a organizar toda la información en un solo lugar, ya sea para el lanzamiento de un nuevo producto o para mejorar los ya existentes, lo que garantiza una colaboración eficiente.

Por qué te gustará

Comunique las metas y los resultados con una descripción clara y una justificación

Crea un cronograma para mantener el proyecto en seguimiento

Proveedor de una panorámica de los gastos de cada producto

Añada fotos para presentar a su equipo e incluya su área de especialización

🔑 Ideal para: Teams de proyecto, diseñadores autónomos, agencias de diseño y pequeñas empresas que desean documentar las metas y soluciones de sus proyectos.

Esto es lo que Matt Brunt, diseñador gráfico de Creative Element, opina sobre el uso de ClickUp:

En concreto, la función de subtarea y la posibilidad de definir las dependencias de los proyectos han supuesto un gran cambio para nosotros, ya que a menudo trabajamos en proyectos con múltiples componentes, en los que suelen intervenir diferentes miembros de nuestros equipos (o de los de nuestros clientes). Además, la pestaña Inicio, que ofrece un Outlook completo del proyecto, ha sido muy útil para evitar retrasos innecesarios en la comunicación o la producción.

🎨 ¿Quieres ver cómo los equipos de diseño utilizan ClickUp en la vida real? Este breve vídeo muestra cómo organizar flujos de trabajo creativos, crear una biblioteca de recursos y optimizar todas las fases de un proyecto de diseño, de principio a fin.

6. Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realice un seguimiento de cada fase de sus contratos y gestione documentos importantes con la plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Gestionar contratos no significa lidiar con el caos y la información dispersa. La plantilla de gestión de contratos de ClickUp ofrece un hub estructurado con espacios para almacenar documentos, gestionar el flujo de trabajo y realizar un seguimiento de los cronogramas.

La plantilla muestra los cronogramas estimados y los porcentajes de progreso, lo que facilita el seguimiento de cada fase de un solo vistazo. Para realizar un seguimiento sencillo de la fase de cada borrador, puedes establecer estados como «en curso», «Primer borrador», «Revisión» y «Borrador final».

Por qué te gustará

Obtenga una panorámica de todos los plazos en un periodo personalizado para realizar seguimiento y ajustes rápidos

Realice un seguimiento del progreso mediante un medidor integrado que se actualiza automáticamente a medida que las tareas completadas

Organiza y gestiona todos los documentos en la vista Documento

Discute y colabora con tu equipo en la sección de debate

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, diseñadores autónomos y agencias de diseño que buscan gestionar documentos relevantes para diferentes contratos.

💡 Consejo profesional: Las herramientas basadas en IA, como ClickUp Brain, optimizan el proceso de creación de propuestas y gestión de proyectos de clientes. Así es como te ayuda: Obtenga respuestas de documentos, tareas y proyectos sin tener que buscar manualmente

Automatice las tareas repetitivas para ahorrar tiempo y aumentar la productividad

Mantén un flujo coherente en la propuesta de diseño gráfico con sugerencias basadas en IA Optimice el proceso de creación de propuestas y gestión de proyectos de clientes con ClickUp Brain

7. Plantilla de diseño gráfico ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organice archivos y duración estimada y visualice tareas con la plantilla de diseño gráfico de ClickUp

¿Cuántos archivos desordenados tienes con nombres como «proyecto uno», «archivo final», «proyecto uno archivo final dos», etc.? La maraña de carpetas y archivos para cada cliente provoca procesos ineficientes y caos. La plantilla de diseño gráfico de ClickUp pone orden en el caos, con todas las herramientas y funciones que necesitas para mantener tu creatividad organizada.

Esta plantilla es perfecta para diseñadores autónomos o equipos pequeños que desean una configuración sencilla y sin complicaciones para gestionar proyectos de diseño. Divida las tareas por estado de revisión (interno/cliente/pendiente), centralice los resúmenes y los enlaces, y realice un seguimiento de las revisiones a través de un flujo de diseño estructurado.

Por qué te gustará

Organice el enlace del briefing, el enlace del diseño y el enlace del texto en un solo lugar

Divida las tareas en fases claras para mantener el proceso estructurado y manejable

Supervise las revisiones por fase del proyecto para garantizar que los comentarios se implementan sin problemas

Lista todas las dependencias de la tarea para saber qué hay que completar primero

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos y agencias de diseño que buscan organizar el proceso y los documentos de diseño gráfico.

8. Plantilla avanzada de diseño gráfico de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Optimice el flujo de trabajo desde el inicio hasta la finalización con la plantilla avanzada de diseño gráfico de ClickUp

Para los flujos de trabajo de agencias o la colaboración entre varios diseñadores, las capas de la plantilla avanzada de diseño gráfico de ClickUp se utilizan en la automatización, la clasificación por tipo de archivo (PNG, PSD, etc.) y las vistas previas de los activos en la vista Tablero. Es ideal cuando tienes que hacer malabarismos con entregables de marca complejos, gestionar múltiples formatos y trabajar de forma interfuncional.

Esta plantilla de diseño gráfico te permite adjuntar los creativos y las imágenes para que aparezcan en la vista Tablero y simplificar así el seguimiento. Puedes enumerar las tareas relacionadas en las listas de control para que nada se pase por alto. Además, te permite cargar archivos relevantes para mantener toda la información de cada tarea en un solo lugar.

Por qué te gustará

Visualice el proceso desde la ideación hasta los diseños finales utilizando diagramas de flujo y conectores

Clasifique las tareas con los tipos de archivo PNG, PSD, RG, JPEG y GIF

Añada comentarios para referencia junto a las tareas

Lista toda la información sobre los color y el estilo de la marca para mantener la coherencia

🔑 Ideal para: Diseñadores gráficos autónomos y agencias de diseño que buscan organizar los detalles de los proyectos para obtener gráficos coherentes.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres colaborar mejor y diseñar de forma eficiente? Utiliza ClickUp Designs para gestionar el proceso de diseño. Así es como te ayuda: Utiliza la IA para generar perfiles de diseño, componentes, recorridos de usuario, briefs creativos y mucho más

Organiza el diseño y establece prioridades para no perderte nada

Visualice la carga de trabajo del equipo para facilitar el plan

Impulsa la colaboración y optimiza los comentarios

9. Plantilla de ideación de diseño de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Genere ideas, organícelas y priorícelas, y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de ideación de diseño de ClickUp

La plantilla de ideación de diseño de ClickUp ofrece el marco adecuado para dar vida a tus ideas. Proporciona un enfoque estructurado para intercambiar ideas con tu equipo y decidir el plan a seguir, de forma similar a cómo un tablero de ideas ayuda a capturar y organizar los pensamientos en un solo lugar antes de convertirlos en pasos prácticos.

Gracias a la automatización, podrá asegurarse de que el equipo siga por el buen camino. Además, su vista de pizarra facilita la identificación de cuellos de botella y la búsqueda de soluciones. La plantilla le ayuda a clasificar las ideas según su propietario, lo que simplifica el seguimiento.

Por qué te gustará

Muéstrelo al equipo del proyecto, junto con sus imágenes

Utilice notas adhesivas para lista ideas orientadas a procesos, productos y personas

Mantenga al equipo en seguimiento con las automatizaciones

Ilustra las ideas y los procesos de forma eficaz con mapas mentales, conectores y figuras

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos, equipos de diseño gráfico y agencias de diseño que buscan idear y organizar ideas.

10. Plantilla de resumen de diseño de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Visualice el proyecto y defina el alcance y el enfoque con la plantilla de resumen de diseño de ClickUp

¿Metas dispersas, poco claras y plazos incumplidos? Eso es lo que provoca un inicio desorganizado de los proyectos.

Ideal para ponerse de acuerdo con su cliente, la plantilla de resumen de diseño de ClickUp ayuda a definir las metas de la marca, la visión y el objetivo en un formato de documento. Establezca cronogramas, asigne tareas y adjunte referencias para optimizar la plan inicial.

Esta plantilla también le permite comprobar si una tarea involucra solo al equipo interno, solo al cliente o a ambos. También puede establecer objetivos medibles, lo que facilita el seguimiento.

Por qué te gustará

Lista la visión del cliente, los detalles de la marca y las metas para una plan eficaz

Defina la hoja de ruta del proyecto y la dirección creativa para guiar el flujo del proyecto

Incluya información relevante como el objetivo, referencias y notas para consulta en un solo lugar

Divida las tareas en diferentes fases, como enfoque y visión, objetivo de audiencia, identificación de metas, marca y dirección creativa, para un plan eficaz

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos y agencias de diseño que buscan gestionar el proceso de diseño y las ideas.

11. Plantilla de pizarra para resumen de diseño de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Defina las metas, visualice el proceso de diseño e identifique oportunidades de optimización con la plantilla de pizarra para brief de diseño de ClickUp

Ideal para ponerse de acuerdo con su cliente, esta plantilla de pizarra para resumen de diseño de ClickUp proporciona una pizarra colaborativa y ayuda a definir las metas de la marca, la visión y el público objetivo en un formato de documento. Al igual que las mejores herramientas de software de pizarra, ofrece compatibilidad visual al permitir a los Teams establecer cronogramas, asignar tareas y adjuntar referencias para agilizar la plan inicial. Mediante notas y figuras, puede organizar la información en diferentes secciones para consultarla rápidamente. También puedes añadir iconos e imágenes para brindar compatibilidad y organizar los elementos clave.

La plantilla también ayuda a identificar oportunidades de optimización para mejorar el flujo de trabajo. Además, con la vista de pizarra, puedes colaborar con tu equipo y compartir ideas para una gestión eficiente.

Por qué te gustará

Proveedor: proporcione una panorámica del proyecto y las directrices para mantener la claridad

Lista las solicitudes de los clientes, los aspectos más destacados de la marca y el mercado objetivo para generar ideas bien fundamentadas

Añada una orientación y unos objetos de marketing para una implementación y un seguimiento eficaces

Incluya referencias para respaldar la información y garantizar la credibilidad

🔑 Ideal para: Diseñadores gráficos y agencias de diseño que buscan organizar los detalles de los proyectos de cada cliente en un flujo estructurado.

💡Consejo profesional: ¿Quieres convertir las ideas en acciones colaborativas? Utiliza las pizarras de ClickUp para ejecutar las ideas de forma más eficiente. Así es como optimiza el proceso de propuesta de diseño: Conecta documentos, tareas y chats para mantener las ideas organizadas mediante la conexión (a internet)

Coordínese con su equipo y convierta las ideas en acciones

Utilice chatear y figuras para crear su visión

12. Plantilla de cartera de diseño de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organice proyectos, incluya detalles clave y comparta actualizaciones del progreso con la plantilla de cartera de diseño de ClickUp

Una cartera es su billete dorado para captar la atención de los clientes, y la plantilla de cartera de diseño de ClickUp ofrece el marco perfecto para crear uno. Le permite supervisar qué diseños se aprueban y cuáles necesitan revisión para gestionar diferentes proyectos de manera eficiente.

Esta plantilla simplifica la gestión de múltiples proyectos y clientes al mantener los detalles del diseño, las tareas, las fechas de entrega, las prioridades y las categorías en un solo lugar. Facilita el uso compartido de actualizaciones con los clientes, manteniendo a todos en la misma página.

Por qué te gustará

Crea categorías como identidad de marca, aplicación web, aplicación móvil, sitio web y mucho más para organizar fácilmente tu trabajo

Esboza el proceso de diseño con fases como pendiente, concepto, diseño, prototipo y entrega

Sube los archivos para el resultado final junto con la tarea del proyecto para facilitar su consulta

Mantén los documentos del proyecto con resúmenes, metas, estrategia y métricas de intento correcto para evitar confusiones

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos y agencias de diseño gráfico que buscan organizar y gestionar sus proyectos.

📮 ClickUp Insight: El 74 % de los empleados utiliza dos o más herramientas para encontrar la información necesaria mientras saltan entre correos electrónicos, chats, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación. Este cambio constante de contexto hace perder tiempo y ralentiza la productividad. Como app, aplicación integral para el trabajo, ClickUp unifica todo tu trabajo (correo electrónico, chat, documentos, tareas y notas) en un único entorno de trabajo con función de búsqueda, para que todo esté exactamente donde lo necesitas.

13. Plantilla de tablero de diseño de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organiza el proceso de diseño, visualiza ideas y crea entornos de trabajo colaborativos con la plantilla de tablero de diseño de ClickUp

Supervisar de cerca el proceso de diseño no debería suponer nunca un reto. La plantilla de tablero de diseño de ClickUp te ayuda a organizarlo para que puedas supervisar cada elemento con precisión, desde el plan hasta el lanzamiento.

El cronograma de diseño ofrece una panorámica de las tareas que debe completar en un plazo personalizado. También le permite realizar ajustes rápidos para mantener los proyectos según lo previsto.

Por qué te gustará

Escriba comentarios y notas de revisión para consultarlos rápidamente cuando sea necesario

Crea fases de diseño basadas en el flujo de trabajo de diseño y clasifica las tareas para facilitar el plan y el seguimiento

Resalte todas las dependencias junto con cada tarea para estimar el plazo y planear el flujo de trabajo

Incluya el enlace del diseño junto con la tarea para evitar que los archivos se dispersen

🔑 Ideal para: Diseñadores gráficos autónomos y agencias de diseño que buscan gestionar, organizar y supervisar proyectos de diseño.

14. Plantilla de pizarra para wireframing de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Visualice diseños y colabore con el equipo con la plantilla de pizarra para wireframing de ClickUp

Con la plantilla de pizarra para wireframing de ClickUp, diseñar el esquema visual de un sitio web será sencillo e intuitivo. La vista de pizarra de la plantilla te ayuda a esbozar cada paso para optimizar el proceso de diseño.

Un diseño claro de pizarra blanca permite a tu equipo intercambiar ideas y colaborar, para que no se pierda ningún detalle o idea importante. Además, con diferentes figuras, la plantilla te permite crear un flujo de trabajo visualmente atractivo y organizado.

Por qué te gustará

Visualice el proceso utilizando conectores para correlacionar cada paso con claridad

Proporciona soporte a la toma de decisiones con referencias adicionales o puntos clave con notas adhesivas

Ilustra los pasos y las acciones con diferentes iconos

Inserte imágenes para añadir como referencia o para brindar compatibilidad con el flujo de trabajo

🔑Ideal para: Equipos de diseño y diseñadores autónomos que buscan una herramienta colaborativa para intercambiar ideas sobre proyectos.

15. Plantilla de revisión de diseño de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organice ideas, comparta comentarios y colabore con la plantilla de revisión de diseño de ClickUp

Debe probar el prototipo antes de lanzar el producto final para identificar posibles deficiencias. La plantilla de revisión de diseño de ClickUp le ayuda a documentar los problemas, encontrar soluciones y perfeccionar el proceso de diseño.

La plantilla ofrece un proceso coherente para evaluar y aprobar diseños y mantener la documentación adecuada para cada producto. Además, puede incluir toda la información relevante, colaboradores, propietarios, borradores, enlaces a tareas y otros elementos para obtener una panorámica completa.

Por qué te gustará

Documente los problemas junto con las métricas de medición para realizar seguimiento

Desarrolla un plan de prueba de diseño completar, que incluya maquetas, escenarios, datos conocidos y puntos a identificar

Describa los requisitos de diseño específicos y las ideas para abordarlos

Formulario un plan de implementación con detalles clave como la fecha, el tipo de plan, el objetivo, las notas y las acciones a realizar

🔑 Ideal para: Equipos de diseño gráfico que desean probar y mejorar el prototipo del producto antes del lanzamiento final.

16. Plantilla de propuesta de diseño gráfico para autónomos de PandaDoc

a través de PandaDoc

La propuesta de diseño gráfico que envías al cliente le ofrece una panorámica de la calidad de tus servicios, por lo que debe ser perfecta. La plantilla de propuesta de diseño gráfico para autónomos de PandaDoc ofrece un formato organizado que destaca todos los detalles esenciales.

Con una sección específica, la plantilla te ayuda a ser proveedor de una panorámica completa de proyectos anteriores y a explicar por qué eres la persona adecuada para el proyecto del cliente.

Por qué te gustará

Presenta a tu equipo y ofrece una panorámica clara de la propuesta

Genera credibilidad destacando tus credenciales, testimonios y trabajos de selección

Desglose cómo ejecutará el proyecto y la estructura de precios

Guía al cliente a través de los siguientes pasos con una llamada a la acción contundente

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos y pequeñas agencias de diseño gráfico que buscan captar y ganar clientes.

17. Plantilla de propuesta de diseño gráfico de Proposify

a través de Proposify

Las presentaciones a los clientes estarán más organizadas con la plantilla de propuesta de diseño gráfico de Proposify.

La plantilla incluye espacios específicos para ofrecer una panorámica completa de sus servicios y de cómo reúne los requisitos del cliente. La plantilla le ayuda a mantener un tono profesional y atractivo en sus propuestas de proyectos.

Por qué te gustará

Incluya una imagen de portada limpia y profesional y una carta para mostrar sus capacidades de diseño

Lista las metas, los resultados futuros, el proceso, el cronograma y el coste del proyecto

Refuerza la confianza con secciones como «por qué nosotros», «testimonios de clientes» y «cartera»

Cierre el trato y incluya una firma electrónica para acelerar el proceso

🔑 Ideal para: Diseñadores gráficos, empresas de diseño y agencias que desean promocionar sus servicios

🔍 ¿Sabías que...? Alrededor del 64 % de los empleados elaboran informes en los que afirman que la colaboración ineficaz les cuesta al menos 3 horas de productividad a la semana.

18. Plantilla de propuesta de diseño de logotipo de Get Cone

vía Obtener Cone

El logotipo define la identidad de la marca, y los clientes son muy exigentes al respecto. Tu presentación debe mostrar por qué eres la mejor opción para satisfacer las necesidades del cliente.

La plantilla de propuesta de diseño de logotipos de Get Cone te ayuda a mostrar de forma profesional los detalles clave de tus servicios. Con una estructura completa, la plantilla de propuesta de diseño freelance te permite personalizar todos los aspectos, desde el portafolio hasta las condiciones de pago.

Por qué te gustará

Ofrezca una breve panorámica de su agencia, junto con sus socios y testimonios

Incluya una sección sobre los servicios que ofrecerá y la estructura de precios

Lista los términos y condiciones y el cronograma del proyecto para garantizar la claridad

Expresa tu agradecimiento y proporciona tus datos de contacto como proveedor de cualquier consulta

🔑 Ideal para: Diseñadores de logotipos y agencias de diseño que desean presentar sus servicios a clientes potenciales.

🧠 Dato curioso: El primer logotipo que se diseñó fue el escudo de armas, que más tarde se utilizó para representar territorios.

19. Plantilla de presentación de diseño de Pitch

a través de Pitch

Crear una presentación para un cliente requiere incluir todos los elementos que le convenzan de por qué debería contratarle.

La plantilla proporciona un marco para identificar el problema, presentar la solución, introducir sus servicios y proporcionar información sobre la marca. Esto garantiza que el cliente sepa cómo se alinea usted con las metas del proyecto.

Por qué te gustará

Incluya imágenes creativas que reflejen su marca en la primera sección

Añada casos prácticos y ejemplos de trabajos de diseño para mostrar cómo ha ayudado a otros clientes

Lista los datos de contacto y la dirección para facilitar la comunicación

Crea un cronograma detallado e incluye los detalles del presupuesto para garantizar la claridad

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos y agencias de diseño que buscan un formato completo para presentar sus servicios.

20. Plantilla de propuesta de diseño web de Proposable

a través de Proposable*

¿Quiere que su propuesta destaque? La plantilla de propuesta de diseño web de Proposable puede ayudarle.

El formato personalizable te ayuda a realizar la edición de tus propuestas para diferentes clientes con solo unos clics. Coloca firmas y elementos de campo de texto para guiar al cliente a través de los siguientes pasos. Con elementos opcionales, cantidades y mucho más, mantén un formato pulido y fácil de entender.

Por qué te gustará

Añada vídeos y contenidos multimedia para que la presentación sea más atractiva

Organice los productos y servicios en un catálogo para consultarlos rápidamente

Haga una mención a los miembros del equipo o reasigne la propiedad para una colaboración eficiente

Obtenga análisis detallados para realizar el seguimiento de la tendencia de interacción de cada destinatario

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos, agencias de diseño y empresas que buscan crear propuestas únicas y creativas

21. Plantilla de propuesta de diseño gráfico de Qwilr

a través de QWilr

Captar la atención de los clientes será muy sencillo con la plantilla de propuesta de diseño gráfico de Qwilr.

Al incorporar la narración, la plantilla te ayuda a crear propuestas impactantes y creativas adaptadas al proyecto y las necesidades de diseño del cliente. Te permite destacar tus puntos fuertes y tu visión artística para ganar clientes e impulsar el intento correcto.

Por qué te gustará

Incluya elementos interactivos para que su propuesta tenga un aspecto profesional y destaque

Personalice la presentación con los retos, metas, prioridades y evaluación actual

Conéctese con su CRM para crear presentaciones y presupuestos en cuestión de minutos

Demuestra los resultados obtenidos con clientes anteriores en el sector del diseño y ofrece la llamada a la acción final para aceptar la propuesta

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos, agencias de diseño y empresas que buscan un formato profesional e interactivo para presentar sus servicios.

aumente el intento correcto de sus propuestas de diseño gráfico con ClickUp*

Crear propuestas atractivas que te hagan ganar clientes puede parecer confuso y complejo, pero con la plantilla adecuada, puedes crear propuestas que destaquen.

ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, facilita la creación de propuestas que reflejan la identidad de tu marca y cómo se alinea con los requisitos del cliente. Tanto si trabajas solo como autónomo o en equipo en una agencia de diseño, ClickUp te ayudará a crear propuestas atractivas, realizar un seguimiento del éxito de los proyectos y gestionar tu cartera, todo en un solo lugar.

Evite que las propuestas incompletas arruinen el trato. ¡Regístrese gratis, gratuito/a hoy mismo para presentar una propuesta clara, concisa e imposible de ignorar con ClickUp! 🚀