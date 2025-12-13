Las 10 mejores alternativas y competidores de Bluebeam en 2026

Bluebeam es muy utilizado por equipos de construcción, arquitectura e ingeniería para gestionar archivos PDF, marcas y documentación. Sin embargo, puede que no sea la opción adecuada para todos los equipos, ya que algunos lo consideran complejo o con límites en determinados flujos de trabajo.

Tanto si necesitas una interfaz más sencilla, mejores funciones de gestión de documentos, menores costes o herramientas diseñadas para la colaboración remota, hay numerosas opciones que puedes considerar.

En este blog, exploraremos las mejores alternativas y competidores de Bluebeam para el sector de la construcción, para que puedas encontrar una herramienta que se adapte mejor a la forma de trabajar de tu equipo.

Antes de profundizar en las alternativas, veamos por qué Bluebeam se queda corto.

Limitaciones de Bluebeam

Según los comentarios y opiniones de los usuarios, estas son algunas de las limitaciones más comunes de Bluebeam:

Curva de aprendizaje pronunciada: a muchos usuarios les resulta difícil dominar Bluebeam, especialmente a aquellos que no tienen experiencia previa en la edición de PDF o en software de construcción. Sus amplias funciones pueden resultar abrumadoras, lo que se traduce en tiempos de incorporación más largos.

Funcionalidad limitada de capas: las herramientas de capas son básicas y carecen de opciones avanzadas como modos de fusión, superposiciones y control de capas individuales, lo que dificulta la gestión visual de las marcas.

Problemas de integración: los usuarios informan de problemas al conectar Bluebeam con otras plataformas: es posible que las marcas no se sincronicen correctamente, que los archivos no se devuelvan y que las conexiones basadas en API no sean fiables.

Problemas de rendimiento con archivos grandes: los archivos de proyectos grandes suelen provocar retrasos o fallos. El software consume una cantidad significativa de CPU y memoria, lo que afecta a la productividad durante tareas de construcción críticas.

Limitaciones del alojamiento en la nube: Bluebeam Revu tiene una dependencia de una conexión a internet estable. Cuando se pierde la conectividad, la falta de alertas claras puede provocar confusión, trabajo no guardado o interrupciones en los flujos de trabajo.

Aunque Bluebeam ofrece soporte para la colaboración en documentos, la edición de PDF y la gestión de proyectos de construcción, estas limitaciones pueden interrumpir el proceso de construcción.

10 alternativas a Bluebeam de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las mejores alternativas a Bluebeam:

Nombre Lo mejor para Funciones principales *Precios ClickUp Gestión integral de proyectos y tareas para equipos de construcción de todos los tamaños. Gestión de tareas, cronogramas, flujos de trabajo, documentos, automatización, IA y agentes de IA, control de tiempo, vistas Gantt/Tablero. Plan gratuito disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones. Proyectos Drawboard Revisiones de diseño colaborativas para equipos AEC de tamaño medio. Anotaciones en tiempo real, seguimiento de tareas/incidencias en los planos, historial de revisiones, acceso para invitados, uso compartido de documentos. Los planes de pago comienzan en 29 $ al mes por usuario. Fieldwire Gestión de tareas y coordinación de la construcción in situ para equipos de campo pequeños y medianos. Asignación de tareas, listas de tareas pendientes, visualización de planes, seguimiento de problemas, elaboración de informes. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 54 $/usuario/mes. Adobe Acrobat Pro Edición profesional de PDF y gestión segura de documentos para particulares y grandes equipos. Creación/edición de PDF, firmas electrónicas, OCR, comparación de documentos, uso compartido seguro de documentos. Los planes de pago empiezan en 19,99 $ al mes. PDF XChange Editor Marcado y edición de PDF ligeros y de alto rendimiento para particulares y equipos pequeños. Edición de PDF, anotaciones, OCR, firmas digitales. Versión gratuita disponible; licencia de usuario a partir de 62 $ al año. Foxit PDF Editor Edición de PDF asequible con colaboración en la nube para equipos pequeños y grandes. Edición de PDF, colaboración, seguridad, integración en la nube. Los planes de pago empiezan en 10,99 $ al mes. Nitro PDF Creación, conversión y automatización de PDF de nivel empresarial para equipos pequeños y grandes. Creación/edición de PDF, firma electrónica, uso compartido seguro, procesamiento por lotes. Los planes de pago comienzan en 17,70 $ por usuario al mes. Procore Gestión financiera y de proyectos de construcción de amplio espectro para empresas de construcción medianas y grandes. Gestión de proyectos, elaboración de presupuestos, flujos de trabajo de solicitudes de información, programación, control de documentos, elaboración de informes. Precios personalizados Autodesk Construction Cloud Flujos de trabajo BIM conectados y gestión del ciclo de vida de los proyectos para equipos grandes. Colaboración en el diseño, control de documentos, flujos de trabajo BIM, análisis Precios personalizados Buildertrend Gestión de la construcción y comunicación con los clientes para equipos de construcción residencial pequeños y medianos. Planificación, licitaciones, facturas, portal de clientes, gestión de documentos, herramientas financieras. Precios personalizados

Las mejores alternativas a Bluebeam que puedes utilizar

Encontrar la alternativa adecuada a Bluebeam no es fácil, dada la gran cantidad de opciones de software de gestión de flujos de trabajo de construcción que existen. Hemos reducido la lista a las mejores opciones, incluyendo funciones clave, precios, limitaciones y la opinión de equipos de construcción reales sobre cada una de ellas.

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral de proyectos y documentos)

No vuelvas a perderte una tarea o un plazo con el software de gestión de proyectos de construcción de ClickUp.

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Mientras que Bluebeam se centra en el marcado de PDF, ClickUp te permite almacenar, organizar y colaborar en todo tipo de documentos, incluidos dibujos, contratos y solicitudes de información.

Escribe y colabora mejor con tu equipo y tus clientes con ClickUp Docs.

Con ClickUp Docs, puedes crear documentos dinámicos, compartirlos con tu equipo y mantener todo controlado por versiones y accesible desde cualquier lugar. La IA integrada, ClickUp Brain, ayuda a prevenir errores y a realizar cambios rápidos en tus documentos.

Las herramientas de revisión integradas para imágenes, PDF y vídeos te permiten añadir anotaciones directamente en los archivos, asignar comentarios como tareas y realizar un seguimiento de los comentarios hasta que estén completados, lo que resulta perfecto para revisar planos y dibujos.

Revisa y anota tu trabajo fácilmente en ClickUp.

Con ClickUp para equipos de construcción, puedes optimizar todas las fases del proceso de construcción, desde la planificación inicial hasta la gestión en tiempo real y el seguimiento de los KPI.

Con más de 15 vistas personalizables de ClickUp, entre las que se incluyen listas, tableros Kanban, calendarios y diagramas de Gantt, el equipo de construcción puede planificar y visualizar cada fase de tu proyecto.

¿Quieres visualizar todo el cronograma de tu proyecto? La vista Gantt de ClickUp muestra la duración de las tareas, las dependencias y los hitos.

Utiliza el diagrama de Gantt de ClickUp para visualizar fácilmente los hitos de tu proyecto.

Los estados, automatizaciones y plantillas personalizables de ClickUp te permiten crear flujos de trabajo adaptados a los procesos de construcción, como presentaciones, órdenes de cambio, listas de tareas pendientes e inspecciones. Puedes automatizar tareas repetitivas y asegurarte de que nada se pase por alto.

Con los agentes de IA de ClickUp, puedes delegar procesos rutinarios, obtener información instantánea y dejar que la IA se encargue de los seguimientos o recordatorios, para que tu equipo pueda centrarse en lo que más importa.

Bonificación: optimización de la gestión del flujo de trabajo en la construcción con agentes de IA. Los proyectos de construcción suelen enfrentarse a retrasos, problemas de comunicación y caos documental entre los equipos distribuidos y las obras. Los agentes de IA transforman la gestión del flujo de trabajo de la construcción conectando a todas las partes interesadas, automatizando las tareas rutinarias y manteniendo los proyectos en marcha. Automatiza los informes diarios de progreso y los registros del sitio con IA, lo que garantiza actualizaciones precisas y en tiempo real para todas las partes interesadas.

Asigna automáticamente tareas y seguimientos basados en notas de reuniones, resultados de inspecciones u órdenes de cambio.

Centralice la gestión de documentos con la búsqueda basada en IA y el control de versiones para planos, permisos y solicitudes de información.

Utiliza asistentes de chat con IA para recuperar protocolos de seguridad, horarios o contactos de proveedores al instante, sin tener que rebuscar entre el papeleo.

Permita una coordinación fluida convirtiendo las actualizaciones de campo y las listas de tareas pendientes en elementos procesables para los equipos in situ y en la oficina. Los agentes ambientales de ClickUp mantienen el flujo de información en los entornos de trabajo, con una intervención manual mínima.

La IA integrada de ClickUp, ClickUp Brain, te libera de las tareas repetitivas escribiendo actualizaciones de estado, generando resúmenes de proyectos e incluso ejecutando reuniones de pie automáticamente.

Descubre cómo ClickUp Brain genera al instante un informe de proyecto estructurado, que resume los logros, los obstáculos y los siguientes pasos con solo una indicación👇.

Aprovecha ClickUp Brain para gestionar tus proyectos de construcción con facilidad.

Realiza un seguimiento del progreso de los proyectos, la asignación de recursos y los plazos con los paneles y los informes personalizables de ClickUp. Obtén información en tiempo real para mantener tus proyectos dentro del plazo y del presupuesto.

Y si quieres empezar con ventaja, las plantillas de ClickUp Construction Management están diseñadas para gestionar todo, desde la programación hasta las listas de control de seguridad. Solo tienes que introducir tus datos y empezar. No es necesario empezar desde cero.

Obtenga una plantilla gratuita Optimiza con facilidad todo el ciclo de vida de tu proyecto de construcción con la plantilla de gestión de la construcción de ClickUp.

⭐ Bonus: ¿Qué puede hacer ClickUp por la gestión de la construcción? Descubre los detalles en el seminario web ClickUp para la gestión de la construcción.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Cuenta con un amplio conjunto de funciones, lo que requiere un cierto aprendizaje por parte de los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (lista, tablero, Calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (lista, tablero, Calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

2. Drawboard Proyectos (el mejor proyecto para revisiones de diseño colaborativas)

vía Drawboard Proyectos

Drawboard Projects es un software colaborativo de revisión de proyectos creado específicamente para equipos de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) que necesitan una solución rápida y en tiempo real para marcar planos y coordinar el trabajo.

A diferencia del software centrado exclusivamente en la edición de PDF, Drawboard Projects crea un único entorno de trabajo en tiempo real en el que los equipos internos y los invitados con acceso limitado pueden marcar simultáneamente los mismos dibujos o documentos.

La plataforma vincula la comunicación y la acción directamente con la documentación visual. Al permitir a los equipos colocar tareas y problemas rastreables directamente en los planos, transforma las anotaciones pasivas en elementos de trabajo activos y asignables. Esto elimina la confusión de múltiples correos electrónicos o archivos dispersos.

Las mejores funciones de Drawboard Projects

Realiza un seguimiento de las tareas y los problemas directamente en los planos colocando marcadores, asignando trabajos y gestionando el progreso desde una lista centralizada.

Mantén un historial completo de revisiones y un registro de auditoría, conservando las conversaciones y los cambios vinculados al archivo de dibujo correspondiente.

Simplifica el uso compartido de documentos con partes interesadas externas invitando a invitados con acceso limitado a ver y marcar documentos.

Limitaciones de Drawboard Projects

Puede requerir complementos para los usuarios que necesiten integrarse directamente con modelos BIM, lo que hace que la coordinación 3D nativa sea menos fluida que en plataformas como Autodesk Construction Cloud.

Precios de los proyectos de Drawboard

Equipo: 29 $ al mes por usuario (hasta 25 usuarios)

Crecimiento: 39 $ al mes por usuario (hasta 150 usuarios)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de proyectos de Drawboard

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay opiniones disponibles.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Drawboard Projects?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta la posibilidad de interactuar directamente con mis compañeros de equipo en el mismo documento, casi sin interrupciones y en tiempo real. Este tipo de coordinación no es posible ni siquiera con algo como Bluebeam Studio, que es rápido, pero no en tiempo real y se puede utilizar para reuniones a medida que se producen.

Me encanta la posibilidad de interactuar directamente con mis compañeros de equipo en el mismo documento, casi sin interrupciones y en tiempo real. Este tipo de coordinación no es posible ni siquiera con algo como Bluebeam Studio, que es rápido, pero no en tiempo real y se puede utilizar para reuniones a medida que se producen.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan herramientas de IA para tareas personales todos los días, y el 55 % las utiliza varias veces al día. ¿Y qué hay de la IA en el trabajo? Con una IA centralizada que impulsa todos los aspectos de la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración, puedes ahorrar hasta más de 3 horas a la semana, que de otro modo dedicarías a buscar información, ¡al igual que el 60,2 % de los usuarios de ClickUp!

3. Fieldwire (la mejor para la gestión de tareas y la coordinación de la construcción in situ)

vía FieldWire

Si estás en la obra y necesitas que todo funcione a la perfección, Fieldwire te respalda. Está diseñado para equipos de campo que desean trabajar con precisión, rapidez y menos caos. Puedes asignar tareas fácilmente por ubicación, establecer plazos y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real, para que no se pase nada por alto.

¿Necesitas ver o marcar planos? Puedes hacerlo directamente desde tu dispositivo, incluso sin conexión. ¿Gestionas listas de tareas pendientes o inspecciones? Eso también es muy sencillo. Con formularios personalizados e informes inteligentes, Fieldwire te ayuda a mantenerte organizado y ser eficiente optimizando tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Fieldwire

Mantén un historial completo y consultable de los planos con todas las anotaciones y actualizaciones conservadas para la entrega final del proyecto.

Simplifica la coordinación en la obra enlazando tareas, listas de tareas pendientes e inspecciones directamente a las ubicaciones del plan.

Establece fechas límite, asigna niveles de criticidad y visualiza los cronogramas de las tareas para alinear las actividades del campo con los calendarios del proyecto.

Identifica, asigna, realiza el seguimiento y verifica los elementos de la lista de tareas pendientes desde su detección hasta su completación directamente en las ubicaciones del plan.

Genere informes automatizados y personalizados sobre el progreso del proyecto, listas de control y listas de tareas pendientes para realizar traspasos sin problemas.

Limitaciones de Fieldwire

Los usuarios han expresado su preocupación por la capacidad limitada para adaptar los formularios y los informes a los requisitos específicos de cada proyecto , lo que puede obstaculizar la flexibilidad en los flujos de trabajo.

Funciones avanzadas de marcado/edición limitadas en comparación con Bluebeam, ya que está diseñado principalmente para la ejecución sobre el terreno y no para la revisión en profundidad de documentos o el cálculo de cantidades.

Precios de Fieldwire

Básico: Gratis

Plan Pro: 54 $ al mes por usuario.

Plan Business: 79 $ al mes por usuario.

Plan Business Plus: 104 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Fieldwire

G2: 4,5/5 (más de 240 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fieldwire?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Lo utilizo principalmente para tomar fotografías in situ basadas en los planos existentes o en las fotografías aéreas que subo. Es muy fácil trabajar con ello cuando vuelvo a la oficina e intento visualizar las ubicaciones en mis planos. Me gusta cómo puedo crear un informe de fotolog muy fácilmente. No necesito procesar mucho si utilizo esta app de forma eficiente en el campo. Me gusta clasificarlos y añadir categorías a cada una de mis etiquetas, lo que facilita mucho el procesamiento posterior en la oficina.

Lo utilizo principalmente para tomar fotografías in situ basadas en los planos existentes o en las fotografías aéreas que subo. Es muy fácil trabajar con ello cuando vuelvo a la oficina e intento visualizar las ubicaciones en mis planos. Me gusta cómo puedo crear un informe de fotolog muy fácilmente. No necesito procesar mucho si utilizo esta aplicación de forma eficiente en el campo. Me gusta clasificarlos y añadir categorías a cada una de mis etiquetas, lo que facilita mucho el procesamiento posterior en la oficina.

4. Adobe Acrobat Pro (el mejor para la edición profesional de PDF y la gestión de seguridad de documentos)

a través de Adobe Acrobat Pro

¿Necesitas una herramienta PDF fiable que trabaje tan duro como tú? Adobe Acrobat Pro DC es lo que necesitas. Te permite realizar la edición de texto, imágenes y diseños directamente en el PDF sin tener que buscar los archivos originales. También incluye herramientas de firma electrónica integradas, por lo que la recopilación de aprobaciones es rápida, segura y sin papel.

Tanto si estás en la oficina como en la obra, las empresas de construcción pueden acceder a él a través de la nube. La compatibilidad con los dispositivos facilita mantener la conexión y colaborar con tu equipo. Por lo tanto, es potente, fluido y está diseñado para profesionales.

Para los equipos de construcción, Acrobat Pro ayuda a gestionar la documentación no específica de los planos, incluidos los contratos, las solicitudes de información (en formato de documento), las presentaciones, los manuales de seguridad y los formularios de recursos humanos.

Las mejores funciones de Adobe Acrobat Pro

Realice un seguimiento de los cambios en los datos del proyecto y mantenga un historial de las revisiones de los documentos, garantizando la transparencia y la responsabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Accede y gestiona archivos PDF en todos tus dispositivos a través de Adobe Document Cloud, lo que garantiza una colaboración fluida y el uso compartido de archivos.

Anote planos y documentos técnicos con precisión utilizando herramientas personalizables para texto, figuras y mediciones.

Recopile firmas electrónicas legalmente vinculantes y realice el seguimiento del estado de los documentos en tiempo real utilizando la función integrada de Adobe Sign.

Elimine de forma permanente la información sensible o confidencial de los documentos para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo.

Limitaciones de Adobe Acrobat Pro

Manejo de dibujos inferior en comparación con Bluebeam; tiene dificultades para navegar, crear capas y comparar conjuntos de planos grandes y complejos específicos de los flujos de trabajo de AEC de manera eficiente.

Su potente interfaz puede resultar abrumadora para las tareas cotidianas, y la app en sí es más grande que otras opciones ligeras comparables.

Precios de Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Pro: 19,99 $ al mes.

Adobe Acrobat Pro for Teams: 23,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Adobe Acrobat Pro

G2: 4,5/5 (más de 3490 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Adobe Acrobat Pro?

Un crítico de G2 escribe:

Adobe es una herramienta increíble que me permite crear documentos desde cero, realizar la edición de archivos existentes y convertir cualquier documento a formato PDF. Además, la posibilidad de enviar documentos para su firma remota de forma segura es una de las funciones que más valoro. Sin duda, es una solución completa y fiable para gestionar todos mis documentos de forma eficiente y segura. Facilidad de implementación, servicio de atención al cliente, 10/10*.

Adobe es una herramienta increíble que me permite crear documentos desde cero, realizar la edición de archivos existentes y convertir cualquier documento a formato PDF. Además, la posibilidad de enviar documentos para su firma remota con seguridad es una de las funciones que más valoro. Sin duda, es una solución completa y fiable para gestionar todos mis documentos de forma eficiente y segura. Facilidad de implementación, servicio de atención al cliente, 10/10*.

🌟 Bonificación: Aprovecha ClickUp BrainGPT, el asistente de IA para escritorio, para buscar, resumir y organizar información de todas tus aplicaciones de trabajo, archivos de proyectos y la web, de forma instantánea y sin usar las manos. Puedes: Resuma informes de construcción extensos, registros de obra o documentos de seguridad en cuestión de segundos.

Utiliza Talk to Text para registrar rápidamente las actualizaciones del sitio, los problemas o las listas de tareas pendientes mediante la voz, incluso mientras te desplazas.

Busca al instante detalles de proyectos, contratos o planos en ClickUp, Google Drive, SharePoint y más, sin cambiar de aplicación.

Crea tareas o utiliza marcadores para marcar páginas web importantes directamente desde tu navegador para su seguimiento o documentación.

Genera actualizaciones de proyectos o resúmenes de reuniones utilizando IA, ahorrando tiempo en la elaboración manual de informes.

5. PDF XChange Editor (el mejor para marcar y realizar la edición de archivos PDF de forma ligera y con un alto rendimiento)

a través de PDF XChange

PDF XChange Editor es una solución PDF rápida y ligera diseñada para profesionales de la construcción y el diseño. Te permite anotar planos, resaltar revisiones y añadir medidas precisas directamente en tus documentos. Con herramientas para calcular distancias, áreas y perímetros, es perfecto para realizar validaciones rápidas in situ.

Este software de colaboración en documentos te permite colaborar en tiempo real, manteniendo a todos al día con el control de versiones y el uso compartido de marcas. Tanto si estás en la oficina como en el campo, PDF-XChange Editor hace que los flujos de trabajo con PDF sean más precisos, rápidos y eficientes.

La principal diferencia de PDF-XChange Editor es su modelo de precios: utiliza una estructura de licencia perpetua, lo que significa que con un único pago se obtiene una licencia de por vida, lo que contrasta claramente con las suscripciones anuales que exigen muchos de sus competidores.

Las mejores funciones de PDF XChange Editor editor

Añade acciones JavaScript a los documentos para mejorar la interactividad y la automatización.

Convierte archivos PDF a y desde varios formatos de archivo, y utiliza el procesamiento por lotes para combinar o manipular varios documentos a la vez.

Accede y guarda documentos directamente desde servicios en la nube como SharePoint, Dropbox, Google Drive y Microsoft Office 365.

Incrusta archivos de audio y vídeo en archivos PDF para mejorar la interactividad.

Limitaciones de PDF XChange Editor

Los usuarios han informado de que la versión gratuita añade automáticamente marcas de agua a los documentos editados, lo que puede afectar a la calidad profesional de los resultados.

El límite de la colaboración es el uso de comentarios y marcas asincrónicos.

Precios de PDF XChange Editor

Licencias de usuario: Desde 62 $ al año.

Paquete de licencias corporativas: desde 10 151 $ al año.

Valoraciones y reseñas de PDF XChange Editor

G2: 4,6/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 250 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre PDF XChange Editor?

Una reseña de Capterra dice:

Siempre es fácil leer y editar archivos con este software. Lo utilizo para archivos de gran tamaño que requieren impresión virtual. Puedo afirmar que ya es la mejor herramienta de mi lista. La herramienta es fácil de usar, incluso para principiantes. Las anotaciones son una función muy útil para mí. PDF-XChange me parece muy adecuado. Además, es rentable.

Siempre es fácil leer y realizar la edición de archivos con este software. Lo utilizo para archivos de gran tamaño que requieren impresión virtual. Puedo afirmar que ya es la mejor herramienta de mi lista. La herramienta es fácil de usar, incluso para principiantes. Las anotaciones son una función muy útil para mí. PDF-XChange me parece muy adecuado. Además, es rentable.

6. Foxit PDF Editor (la mejor opción para realizar la edición de archivos PDF de forma asequible con colaboración en la nube)

vía Foxit

¿Cansado de que las herramientas PDF te ralenticen? Foxit PDF Editor facilita la gestión y la colaboración en documentos. Diseñado para profesionales ocupados, te permite realizar la edición de texto, imágenes y diseños directamente, sin necesidad de buscar los archivos originales.

¿Qué es lo que realmente lo diferencia? Su asistente de IA integrado. Puedes resumir documentos, mejorar la redacción, traducir contenido a más de 30 idiomas e incluso hacer preguntas en inglés sencillo para obtener información rápida.

Para los equipos de construcción, Foxit ofrece sólidas funciones de anotación, comentario y uso compartido de la revisión, lo que permite a los equipos marcar rápidamente planes, propuestas y contratos.

Las mejores funciones de Foxit PDF Editor editor

Accede y colabora en documentos en tiempo real desde cualquier dispositivo con entre 20 GB y 150 GB de almacenamiento en la nube.

Automatiza flujos de trabajo como convertir, combinar o comprimir varios archivos PDF simultáneamente, lo que aumenta la eficiencia en proyectos de gran envergadura.

Convierte documentos escaneados en archivos PDF editables y con capacidad de búsqueda mediante el reconocimiento óptico de caracteres.

Utiliza las funciones Smart Redact y IA Assistant para eliminar automáticamente los datos confidenciales y resumir contratos o informes extensos.

Limitaciones de Foxit PDF Editor

El precio es relativamente alto, especialmente para pequeñas empresas o usuarios individuales, teniendo en cuenta las funciones que ofrece.

Carece de herramientas especializadas para el cálculo de cantidades, como Dynamic Fill de Bluebeam, o de cálculos de medición avanzados necesarios para flujos de trabajo de estimación detallados.

Precios de Foxit PDF Editor editor

Foxit PDF Editor: 10,99 $ al mes (plan anual)

Foxit PDF Editor+: 13,99 $ al mes (plan anual)

Valoraciones y reseñas de Foxit PDF Editor

G2: 4,6/5 (más de 3100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Foxit PDF Editor?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Yo utilizo la versión basada en la nube de Foxit PDF Editor en mi ordenador para fines profesionales y me ha resultado muy fiable. Facilita la edición y el rellenado rápido de archivos PDF sin necesidad de descargar ningún software. La interfaz es sencilla y todo funciona a la perfección. Es una opción ideal para cualquiera que necesite un editor de PDF fiable y basado en la web para el trabajo.

Yo utilizo la versión basada en la nube de Foxit PDF Editor en mi ordenador para fines empresariales y me ha resultado muy fiable. Facilita la edición y el rellenado rápido de archivos PDF sin necesidad de descargar ningún software. La interfaz es sencilla y todo funciona a la perfección. Es una opción ideal para cualquiera que necesite un editor de PDF fiable y basado en la web para el trabajo.

7. Nitro PDF (la mejor opción para la creación, conversión y automatización de archivos PDF de calidad empresarial)

vía Nitro PDF

Nitro PDF es una solución profesional de edición de PDF y firma electrónica que te permite editar texto, imágenes y diseños sobre la marcha. Con OCR, incluso los documentos escaneados se pueden buscar y editar, lo que ahorra tiempo en la introducción de datos.

Los equipos pueden exportar con precisión archivos PDF complejos a formatos editables de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), lo que resulta muy valioso cuando los archivos de diseño originales no están disponibles.

Puedes procesar archivos por lotes, realizar automatizaciones de tareas y combinar documentos sin esfuerzo. Además, con las herramientas de firma electrónica integradas, las aprobaciones están a solo un clic de distancia. Se trata de velocidad, precisión y mayor productividad, y todo ello sin papel.

Las mejores funciones de Nitro PDF

Genera instantáneamente archivos PDF a partir de más de 300 formatos de archivo, manteniendo la coherencia del diseño y el formato.

Elimina de forma permanente contenido sensible, como nombres, números o información confidencial, de un documento.

Convierte documentos escaneados en archivos PDF editables y con capacidad de búsqueda mediante el reconocimiento del texto y el diseño en imágenes escaneadas.

Automatiza la creación de formularios PDF rellenables y la detección de campos de firma con herramientas basadas en IA.

Centralice la gestión y la implementación de licencias a través de una única plataforma.

Limitaciones de Nitro PDF

Algunos usuarios consideran que la interfaz es menos intuitiva en comparación con otros editores de PDF, lo que hace que la curva de aprendizaje sea más pronunciada.

Según algunos informes de usuarios, el rendimiento puede verse ralentizado en ocasiones al trabajar con planos de construcción extremadamente grandes o complejos.

Precios de Nitro PDF

Nitro PDF Classic: 318,60 $ por licencia (facturación única).

Nitro PDF Standard: 17,70 $ al mes por usuario.

Nitro PDF Plus: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Nitro PDF

G2: 4,3/5 (más de 320 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 560 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nitro PDF?

Un crítico de G2 dice:

En nuestra oficina utilizamos Nitro Pro para diversos fines. Desde revisar documentos contractuales y obtener firmas, hasta marcar planos civiles, aprobar facturas y tomar notas para referencia. Impecable de principio a fin para todos estos fines.

En nuestra oficina utilizamos Nitro Pro para diversos fines. Desde revisar documentos contractuales y obtener firmas, hasta marcar planos civiles, aprobar facturas y tomar notas para referencia. Impecable de principio a fin para todos estos fines.

8. Procore (la mejor para proyectos de construcción de espectro completo y gestión financiera)

vía Procore

Procore es una plataforma integral de gestión de la construcción basada en la nube, diseñada para unificar todos los aspectos de un proyecto, desde la fase previa a la construcción hasta su cierre.

Reúne equipos, flujos de trabajo y datos en un solo lugar. Desde el seguimiento del presupuesto en tiempo real y la gestión de contratos hasta el control de las órdenes de cambio, te ayuda a mantener los costes bajo control.

Sus herramientas de calidad y seguridad le permiten estandarizar las inspecciones y reducir los riesgos, mientras que la gestión de documentos garantiza que todo el mundo trabaje con los archivos más recientes. Con Procore, no solo gestionará proyectos, sino que construirá de forma más inteligente, segura y rentable de principio a fin.

Mientras que Bluebeam destaca en las anotaciones en PDF, Procore centraliza todo el ciclo de vida de la construcción.

Las mejores funciones de Procore

Realiza un seguimiento de los costes y presupuestos en tiempo real, integrándolos con los sistemas de contabilidad para proporcionar una visibilidad financiera actualizada.

Unifique los datos y documentos del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida de la construcción, desde la licitación inicial hasta el cierre del proyecto.

Gestiona flujos de trabajo complejos, incluyendo solicitudes de información, envíos y órdenes de cambio, con enrutamiento automatizado y registros de auditoría históricos.

Permita a los equipos de campo registrar problemas, realizar inspecciones de seguridad y capturar fotos del progreso directamente a través de sólidas aplicaciones móviles.

Visualiza los datos del proyecto geográficamente, lo que permite a los equipos realizar el seguimiento del progreso y los problemas en un mapa interactivo.

Limitaciones de Procore

El sistema puede generar un número excesivo de notificaciones por correo electrónico, lo que puede provocar una sobrecarga de información para los usuarios.

Los elevados costes iniciales y recurrentes pueden ser restrictivos, lo que lo hace caro, especialmente para los pequeños contratistas o empresas con presupuestos con límites.

Precios de Procore

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Procore

G2 : 4,6/5 (más de 3300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Procore?

Una reseña de G2 dice:

He completado un curso sobre las herramientas Pro Core del programa Pro Core Learning y cómo utilizarlas. Debo decir que los vídeos son muy informativos, breves y van directos al grano. El sistema es fácil de usar y, literalmente, te permitirá deshacerte de ese archivador de tu oficina.

He completado un curso sobre las herramientas Pro Core del programa Pro Core Learning y cómo utilizarlas. Debo decir que los vídeos son muy informativos, breves y van directos al grano. El sistema es fácil de usar y, literalmente, te permitirá deshacerte de ese archivador de tu oficina.

9. Autodesk Construction Cloud (la mejor para flujos de trabajo BIM conectados)

a través de Autodesk Construction Cloud

Mantén tus proyectos de construcción al día y sin errores con Autodesk Construction Cloud. Su producto principal, Autodesk Build, incorpora la antigua tecnología PlanGrid.

Actúa como un entorno de datos común (CDE), integrando todos los aspectos del ciclo de vida del proyecto de construcción y conectando a los equipos y los datos desde el diseño hasta la construcción. Colabora en modelos en tiempo real, reduce los errores de diseño y evita costosas repeticiones del trabajo.

Con la gestión de costes integrada, los gestores de proyectos pueden realizar el seguimiento de los presupuestos, gestionar los contratos y realizar la previsión de gastos con confianza. Además, la detección de conflictos ayuda a resolver los problemas antes de que lleguen a la obra. Es todo lo que necesitas para una construcción más fluida e inteligente.

Las mejores funciones de Autodesk Construction Cloud en la nube

Identifica y resuelve los conflictos de forma temprana con la detección automática de conflictos y los flujos de trabajo de coordinación, lo que reduce las repeticiones de trabajo y los retrasos en el campo.

Optimice los flujos de trabajo de gestión de proyectos para solicitudes de información, presentaciones y órdenes de cambio con enrutamiento automatizado y registros de auditoría históricos.

Realice cálculos precisos en 2D y 3D directamente a partir de modelos coordinados para obtener estimaciones de costes y previsiones de materiales más precisas.

Comparte planos, solicitudes de información, presentaciones, listas de tareas pendientes e informes diarios al instante entre los equipos de campo y de oficina, mejorando la productividad in situ.

Limitaciones de Autodesk Construction Cloud

Algunos usuarios han hecho mención de que la aplicación puede ser lenta o presentar retrasos, especialmente al gestionar proyectos grandes o realizar tareas que requieren muchos recursos.

Las herramientas de marcado, aunque son eficaces, suelen ser menos avanzadas para cálculos de cantidades complejos y edición de PDF en escritorios.

Precios de Autodesk Construction Cloud en la nube

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (más de 4000 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 2200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Autodesk Construction Cloud?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Lo que más me gusta es cómo reúne a todas las partes interesadas del proyecto y toda la información en una única plataforma centralizada. Para la ejecución de proyectos de ingeniería y construcción, donde la coordinación es absolutamente fundamental, tener acceso en tiempo real a los últimos modelos, planos, solicitudes de información y datos de campo supone una ventaja enorme.

Lo que más me gusta es cómo reúne a todas las partes interesadas del proyecto y toda la información en una única plataforma centralizada. Para la ejecución de proyectos de ingeniería y construcción, donde la coordinación es absolutamente fundamental, tener acceso en tiempo real a los últimos modelos, planos, solicitudes de información y datos de campo supone una ventaja enorme.

10. Buildertrend (la mejor para la gestión de la construcción y la comunicación con los clientes)

vía Buildertrend

Buildertrend es tu herramienta para una gestión más fluida de la construcción. Tanto si eres constructor de viviendas como si te dedicas a la remodelación, esta herramienta te ayuda a organizar tus proyectos con funciones como la programación, el control de tiempo y los registros diarios.

Funciones clave como el Portal del cliente permiten a los propietarios realizar el seguimiento del progreso del proyecto, aprobar selecciones y cambios en los pedidos, y realizar pagos.

Para el equipo de construcción, Buildertrend agiliza los complejos flujos de trabajo financieros, incluyendo licitaciones, presupuestos, costes de obra y facturación, enlazándolos directamente con actividades de campo como registros diarios y control de tiempo.

Además, sus herramientas de ventas te ayudan a realizar el seguimiento de los clientes potenciales, enviar propuestas y llevar a cabo campañas por correo electrónico para mantenerte en contacto con los clientes potenciales y aumentar las conversiones. Todo está basado en la nube y es fácil de acceder, por lo que Buildertrend ayuda a tu equipo a mantenerse sincronizado.

Las mejores funciones de Buildertrend

Ofrece a los subcontratistas un portal dedicado a los calendarios de trabajo, las listas de tareas pendientes, el uso compartido de archivos y la mensajería.

Accede a la elaboración de informes financieros y operativos en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos que optimicen la rentabilidad.

Solicita, recibe y compara ofertas de subcontratistas y proveedores dentro de Buildertrend para un mejor control de los precios.

Optimice las operaciones de campo utilizando la aplicación móvil para registros diarios, control horario, uso compartido de fotos y gestión de listas de tareas pendientes.

Limitaciones de Buildertrend

Algunos críticos hacen mención de ineficiencias debidas a los procesos de introducción manual de datos, especialmente al ajustar nuevos trabajos, lo que puede dar lugar a una duplicación de esfuerzos.

El elevado coste de la suscripción suele suponer un reto para los contratistas muy pequeños o aquellos con volúmenes de construcción anuales más bajos.

Precios de Buildertrend

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Buildertrend

G2: 4,2/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buildertrend?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta que Buildertrend sea una ventanilla única para todo lo relacionado con la construcción. Ofrece una forma estupenda de hacer selecciones, gestionar un Calendario y ver todos tus documentos. También permite realizar pedidos y pedidos de cambio.

Me encanta que Buildertrend sea una ventanilla única para todo lo relacionado con la construcción. Ofrece una forma estupenda de hacer selecciones, gestionar un calendario y ver todos tus documentos. También permite realizar pedidos y pedidos de cambio.

Gestiona con éxito tus proyectos de construcción con ClickUp.

Aunque Bluebeam es una buena herramienta para marcar documentos y colaborar, no es la única opción, especialmente si buscas mayor flexibilidad, comunicación en tiempo real y gestión de proyectos.

Ya sea que necesites una gestión avanzada de tareas, un control fluido de los documentos o una colaboración más rápida entre equipos, la alternativa adecuada a Bluebeam puede mejorar significativamente la gestión del flujo de trabajo de tu construcción.

ClickUp ofrece una potente plataforma todo en uno diseñada para optimizar todas las fases de tus proyectos de construcción, desde la planificación y la ejecución hasta la comunicación y la entrega. Con plantillas personalizables, colaboración en tiempo real y automatización integrada, ClickUp se adapta a las necesidades de tu equipo y te ayuda a adelantarte a todos los plazos de los proyectos.

¿Listo para cambiar la forma en que gestionas los proyectos de construcción? Prueba ClickUp gratis hoy mismo y comprueba la diferencia.