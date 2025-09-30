las 8 mejores herramientas de IA para crear (diagrama de) Gantt y planear proyectos más rápidamente (2025)

¿Alguna vez ha intentado gestionar el cronograma de un proyecto con una hoja de cálculo que parecía un juego de Tetris que había salido mal? Sí, nosotros también hemos pasado por eso. Ahí es donde los (diagramas de) Gantt entran en escena como los superhéroes de la planificación de proyectos, excepto que ahora funcionan con IA y, digamos que... han mejorado mucho. un buen creador de (diagrama de) Gantt con IA correlaciona las dependencias, ajusta los cronogramas en tiempo real y ofrece a tu equipo una visión clara de lo que viene a continuación y predice los retrasos de antemano.

En esta publicación, nos sumergimos en los mejores creadores de (diagrama de) Gantt con IA que le ayudarán a planear proyectos como un mago del tiempo. Tanto si está dirigiendo el lanzamiento de un producto, coordinando un equipo creativo o simplemente tratando de dar sentido al caos de un proyecto, estas herramientas están aquí para convertir su cronograma de «uh-oh» a «¡por supuesto que sí!»

Las mejores herramientas de IA para diagramas (diagrama de) Gantt de un vistazo

A continuación, le ofrecemos un breve resumen de las mejores herramientas de (diagrama de) Gantt con IA y lo que aportan.

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios* ClickUp Gestión de proyectos todo en uno con programación basada en IATamaño del equipo: Ideal para particulares, startups y empresas Cronogramas generados por IA, dependencias de tareas, automatización, vista Carga de trabajo y asistencia de IA integrada y contextual Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones TeamGantt Programación de (diagrama de) Gantt con vistas personalizadas mediante arrastrar y soltar. Tamaño del equipo: ideal para equipos de marketing y agencias Vista «Mis tareas», alertas de hitos, gestión de carteras y uso compartido fácil para los clientes Gratis, gratuito/a; desde 59 $ al mes por gestor (diagrama de) Gantt. io Diagramas (diagrama de) Gantt visualmente pulidos para presentaciones a las partes interesadas. Tamaño del equipo: ideal para consultores y equipos centrados en el diseño Opciones de exportación (diagrama de) Gantt en alta resolución, personalización del gráfico, diseños con marca y notas emergentes Gratis, gratuito/a; desde 8 $ al mes Instagantt Optimización de calendarios y resúmenes de proyectos basados en IA Tamaño del equipo: Ideal para equipos que gestionan calendarios interfuncionales Sugerencias de cronogramas, actualizaciones móviles, seguimiento de referencias, enlaces públicos Gratis, gratuito/a; desde 12 $ al mes Lucidchart Diagramas integrados para flujos de trabajo y sistemas de proyectos Tamaño del equipo: Ideal para equipos híbridos que necesitan imágenes diversas Enlazado de datos en tiempo real, compatibilidad con diagramas de flujo y (diagrama de) Gantt, formato de IA Gratis, gratuito/a; desde 9 $ al mes por usuario EdrawMax Creación de diagramas de Gantt con numerosas plantillas en todos los sectores Tamaño del equipo: ideal para equipos empresariales y sectores educativos Reglas de color para tareas, branding, iconos específicos del sector La suscripción cuesta a partir de 79 $ al año Toggl Plan Planificación visual de cronogramas con gestión de la capacidad Tamaño del equipo: Ideal para agencias creativas y equipos remotos Advertencias de capacidad, trabajo codificado por color, mapeo de hitos, informes de carga de trabajo Gratis para hasta 5 usuarios; desde 6 $ al mes por usuario Diagramas de Gantt con IA Generación totalmente automatizada de cronogramas de proyectos a partir de indicacionesTamaño del equipo: Ideal para equipos pequeños y emprendedores individuales Entrada de lenguaje natural, duraciones basadas en aprendizaje automático, edición en conversación Créditos gratis; desde 3 $ (30 créditos)

¿Qué debe buscar en un software de IA para (diagrama de) Gantt?

El creador de gráficos (diagrama de) Gantt con IA adecuado debería aligerar activamente su carga de trabajo y mantener sus planes en marcha.

Esto es lo que debe buscar. 👀

programación automatizada: *Ajusta los cronogramas en función de las dependencias, la duración de las tareas y la capacidad del equipo

Información predictiva: Señala posibles retrasos de forma temprana y sugiere ajustes realistas

*actualizaciones en tiempo real: refleja los cambios en los (diagramas de) Gantt en tiempo real mientras las tareas avanzan

planificación inteligente de recursos:* recomienda la asignación óptima de los miembros del equipo en los distintos proyectos

aprendizaje del flujo de trabajo: *Adapta las sugerencias a los patrones de plan únicos de su equipo

detección de cuellos de botella: *Destaca los obstáculos que impiden alcanzar los hitos del proyecto antes de que afecten a la entrega

Vistas personalizadas: Permite cambiar fácilmente entre cronogramas de vista general y detallados

El mejor software de IA para (diagrama de) Gantt

Si está listo para mejorar su plan, estas son las herramientas de software (diagrama de) Gantt que merecen su tiempo.

Empecemos. 🛠️

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral de proyectos con programación inteligente)

Visualice su cronograma en la vista (diagrama de) Gantt de ClickUp Vea todo de un vistazo en la vista de diagramas de Gantt de ClickUp

Las herramientas tradicionales de (diagrama de) Gantt ayudan a correlacionar cronogramas, pero te obligan a realizar todo el trabajo manual: añadir tareas, calcular duraciones y realizar un seguimiento del progreso.

ClickUp cambia eso.

Cree cronogramas (diagrama de) Gantt más inteligentes con ClickUp Brain

Si busca un diseño visual flexible para planificar proyectos y realizar ajustes en tiempo real, la vista Gantt de ClickUp es ideal. Puede correlacionar la duración de las tareas, crear enlaces utilizando las dependencias de tareas de ClickUp y añadir hitos de ClickUp para señalar los entregables de alto riesgo.

Vea cómo utilizar la vista Gantt en ClickUp:

Sin embargo, lo que la diferencia de otras herramientas de (diagrama de) Gantt es su uso de la IA para llenar los vacíos en el plan

Con ClickUp Brain, puede describir su proyecto en texto sin formato y la IA generará una lista completa de tareas con duraciones estimadas, dependencias recomendadas y puntos de hito sugeridos.

Supongamos que estás coordinando el lanzamiento de una campaña. El equipo tiene que finalizar los textos y los mensajes, diseñar los materiales promocionales, actualizar las redes sociales, lanzar la campaña en todas las plataformas y realizar un seguimiento de las métricas en tiempo real, todo ello en un plazo muy ajustado. Por ejemplo, si la edición del texto debe realizarse antes del nuevo diseño del material publicitario, ClickUp enlaza automáticamente esas tareas. Si la entrega de la campaña en redes sociales depende de completar el panel de métricas, esa cadena también ya está correlacionada.

Estas herramientas se muestran directamente en la vista de (diagrama de) Gantt, por lo que no tendrá que mirar cuadros, sino un cronograma creado con lógica.

Utilice ClickUp Brain para generar un plan de proyecto listo para (diagrama de) Gantt

Ese plan generado por IA se convierte en la base de su cronograma visual.

Adapte los cronogramas a medida que avanza el trabajo con el control de tiempo integrado

Realice un seguimiento del esfuerzo en tiempo real con ClickUp Control de Tiempo de Proyecto

Una vez que su gráfico esté en marcha, ClickUp Project Time Tracking le ayudará a mantenerse con los pies en la tierra. Si el equipo de contenido registra más tiempo del planificado para redactar las directrices de la marca, puede utilizar esos datos para señalar los riesgos en las fases siguientes y ajustar los cronogramas directamente en la vista de diagrama de Gantt con IA.

Automatice lo que sucede a continuación con ClickUp Automatizaciones

Establece reglas basadas en la finalización de hito o actualizaciones de dependencia con ClickUp Automatización

También puede configurar ClickUp Automatizaciones para mantener el impulso.

Por ejemplo, cuando se alcanza un hito como «Aprobación final del diseño», el asistente de programación con IA puede actualizar automáticamente el estado de la siguiente fase, notificarlo al equipo de desarrollo y asignar la siguiente tarea en la cola. Esto ayuda a eliminar los traspasos manuales y mantiene el flujo de trabajo sin interrupciones.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Al principio puede resultar abrumador, especialmente para los equipos que no están acostumbrados a herramientas altamente personalizables

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

Me encanta lo personalizable que es la plataforma: puedo cambiar entre las vistas Lista, Tablero y vista Gantt en función de mi flujo de trabajo. La función de chat integrada también hace que la colaboración en tiempo real sea muy cómoda y es una de las razones por las que utilizo ClickUp a diario. Además, las automatizaciones y las herramientas de IA me ahorran mucho tiempo en tareas repetitivas. La configuración de los espacios de proyecto, las tareas y las automatizaciones fue sorprendentemente sencilla. Mi equipo le cogió el truco después de unas cuantas sesiones de formación rápidas. Además, los documentos de ayuda y el chat en vivo han sido muy receptivos, lo que nos ha permitido no quedarnos atascados durante mucho tiempo. Una de las cosas que hicimos fue integrar ClickUp con Google Drive con solo unos clics, lo que nos ahorró tiempo y nos evitó tener que cambiar de herramienta.

💡 Bonificación: Pruebe ClickUp Brain MAX, la superapp de IA que aporta verdadera inteligencia a sus (diagrama de) Gantt y a la planificación de proyectos. Diga adiós al desorden en el trabajo y dé la bienvenida a una gestión de proyectos fluida y contextual. Así es como se hace: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps, además de en la web, para encontrar tus archivos

Pregunte, dicte y comando su trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar con Talk to Text

Aproveche herramientas de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini directamente desde la aplicación, con una solución única, contextual y lista para su uso en la empresa Con ClickUp Brain MAX, la gestión de (diagrama de) Gantt complejos se vuelve más inteligente, más eficiente y totalmente integrada en su ecosistema de gestión de proyectos.

2. TeamGantt (la mejor para una planificación simplificada mediante arrastrar y soltar)

a través de TeamGantt

TeamGantt transforma la compleja programación de proyectos en algo que cualquiera puede manejar. Su interfaz de arrastrar y soltar permite a los usuarios crear tareas arrastrando sobre las fechas en un calendario, lo que hace que los ajustes en el cronograma resulten muy naturales.

Lo que la distingue es su vista Mis tareas, que ofrece a los miembros del equipo un panel personalizado sin obligarlos a navegar por complejas jerarquías de proyectos. La herramienta de IA para (diagrama de) Gantt logra un equilibrio entre las capacidades de programación y el diseño fácil de usar, lo que la hace accesible para los equipos que necesitan una planificación sólida.

Las mejores funciones de TeamGantt

Invite a los clientes y a las partes interesadas a vista del progreso del proyecto sin acceso de edición para mantener el control sobre el cronograma de su proyecto

Configure alertas automáticas por correo electrónico para los miembros del equipo cuando se asignen tareas, se acerquen las fechas límite o se alcancen los hitos del proyecto

Cree vistas de cartera como alternativas al ( diagrama de) Gantt para mostrar varios proyectos simultáneamente y obtener una perspectiva global

Genere indicadores de porcentaje completado que calculan automáticamente el progreso del proyecto en función de las tareas completadas

Límites de TeamGantt

Sin capacidades avanzadas de gestión de recursos para proyectos complejos

Algunas reseñas notan peculiaridades de la interfaz de usuario, como la dificultad para deshacer operaciones, cambiar el tamaño de las columnas o navegar por las anotaciones, lo que puede resultar frustrante

Precios de TeamGantt

Free

Pro: 59 $ al mes por gestor

Todo ilimitado: Precios personalizados

Edición para la construcción: Precio personalizado (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de TeamGantt

G2: 4,8/5 (más de 890 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TeamGantt?

Extraído directamente de una reseña de G2:

Me gusta mucho cómo TeamGantt facilita la comunicación y la coordinación del equipo dentro del entorno del proyecto, con funciones como el etiquetado @, los debates y el uso compartido de archivos […] No hay nada que no me guste, solo que las funciones de (elaboración de) informes pueden ser relativamente básicas, ya que carecen de profundidad y detalle

Me gusta mucho cómo TeamGantt facilita la comunicación y la coordinación del equipo dentro del entorno del proyecto, con funciones como el etiquetado @, los debates y el uso compartido de archivos […] No hay nada que no me guste, solo que las funciones de elaboración de informes pueden ser relativamente básicas, ya que carecen de profundidad y detalle

📮 ClickUp Insight: El 31 % de los gerentes prefiere los tableros visuales, mientras que otros confían en los diagramas de Gantt, los paneles o las vistas de recursos. Pero la mayoría de las herramientas te obligan a elegir una. Si la vista no se ajusta a tu forma de pensar, se convierte en otra fuente de fricción. Con ClickUp, no tienes que elegir. Cambia entre diagramas de Gantt con IA, tableros Kanban, paneles o vista Carga de trabajo con un solo clic. Y con ClickUp AI, puedes generar automáticamente vistas o resúmenes personalizados en función de quién los vea, ya seas tú, un ejecutivo o tu diseñador. 💫 Resultados reales: CEMEX aceleró el lanzamiento de productos en un 15 % y redujo los retrasos en la comunicación de 24 horas a segundos gracias a ClickUp.

📚 Lea también: Alternativas y competidores de TeamGantt

🧠 Consejo útil: Antes de crear su lista de tareas, defina los puntos clave de entrega, por ejemplo, «Lanzamiento del sitio web», «Revisión final del cliente» o «Lanzamiento de la versión beta del producto». A continuación, trabaje hacia atrás para correlacionar las tareas que deben terminadas para alcanzar cada uno de ellos. En su creador de (diagrama de) Gantt con IA, represente los hitos como marcadores distintivos (rombos en ClickUp).

3. (diagrama de) Gantt. io (la mejor para presentaciones visuales)

a través del (diagrama de) Gantt.io

A veces, es necesario crear un gráfico (diagrama de) Gantt que tenga el aspecto profesional que merece su proyecto. Gantt. io se especializa en gráficos visualmente atractivos que impresionan a las partes interesadas y a los clientes.

En lugar de incluir todas las funciones posibles en una sola interfaz, optimiza la experiencia en torno a la creación y presentación de gráficos.

La plataforma ofrece edición multiusuario en tiempo real, lo que significa que su equipo puede crear o modificar gráficos de forma conjunta y ver las actualizaciones al instante. Además, su función de «viaje en el tiempo» le permite desplazarse por versiones anteriores y restaurar o bifurcar gráficos, lo que resulta útil para experimentar.

Las mejores funciones de (diagrama de) Gantt.io

Haz cada elemento visual de tus gráficos, incluyendo fuentes, color, líneas de cuadrícula y espacio, personalizado para que coincida con la imagen de marca de la empresa

Imprima gráficos en papel de gran formato o expórtelos como imágenes de alta resolución que mantienen una calidad nítida cuando se proyectan

Añada descripciones detalladas de tareas y proyectos, así como notas que aparecerán en ventanas emergentes cuando los usuarios pasen el cursor por encima de elementos específicos del cronograma

Guarda múltiples variaciones de gráficos como plantillas de gestión de tareas para poder recrear rápidamente diseños de proyectos similares

Límites de (diagrama de) Gantt.io

Sin funciones integradas de control de tiempo ni asignación de recursos

Puede ralentizarse cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos

Precios de (diagrama de) Gantt.io

Free

Premium: 8 $ al mes

Valoraciones y reseñas de (diagrama de) Gantt.io

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: Henry Gantt, en colaboración con Frederick Taylor, desarrolló el concepto alrededor de 1910 para realizar un seguimiento de la producción y los recursos en las fábricas, creando esencialmente el primer planificador de trabajo visual. Este fue uno de los primeros ejemplos del concepto de resultados frente a tiempo.

4. Instagantt (la mejor para la optimización de calendarios basada en IA)

a través de Instagantt

Instagantt incorpora la inteligencia artificial directamente en la programación de proyectos, automatizando el tedioso trabajo de optimización de plazos. La plataforma utiliza la IA para automatizar los calendarios, optimizar los cronogramas y agilizar la colaboración del equipo para una planificación más inteligente y rápida.

Lo que hace único a Instagantt es su capacidad para sugerir mejoras en la programación basadas en las dependencias de las tareas y la disponibilidad de recursos. La IA analiza la estructura de su proyecto y recomienda ajustes que podrían evitar cuellos de botella o reducir la duración total del proyecto. También se encarga del trabajo pesado, al tiempo que mantiene la interfaz accesible para los usuarios sin conocimientos técnicos.

Las mejores funciones de Instagantt

Utilice las funciones de comparación de líneas de base que muestran su cronograma original junto con el progreso actual, lo que facilita la identificación de retrasos

Configure plantillas de (diagrama de) Gantt recurrentes que se rellenan automáticamente con tareas y duraciones estándar

Permita a los miembros del equipo actualizar el progreso de las tareas y vista los cronogramas del proyecto desde cualquier lugar con la aplicación móvil

Cree enlaces para el uso compartido público que permitan a las partes interesadas externas la vista del progreso del proyecto

Límites de Instagantt

Es posible que las sugerencias de IA no cuenten con las limitaciones específicas de cada empresa

Personalización limitada personalizada de los parámetros de optimización de IA

Precios de Instagantt

Free

Individual: 12 $ al mes

Equipo: 24 $ al mes, incluye 3 colaboradores (8 $ por cada colaborador adicional)

Valoraciones y reseñas de Instagantt

G2: 4,3/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 445 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Instagantt?

Esta reseña de G2 plantea un punto de vista de interés:

Tiene una interfaz fácil de usar que facilita su adopción, la conexión y el seguimiento de mi proyecto. También me gustan sus diversas opciones para combinar varios proyectos y compartirlo con mi cliente. […] El enlace para abrir una nueva tarea a veces no funciona, ni tampoco se abre la tarea específica que se ha notificado; además, cuando utilizo PDF para la exportación, no genera PDF o imágenes claras.

Tiene una interfaz fácil de usar que facilita su adopción, la conexión y el seguimiento de mi proyecto. También me gustan sus diversas opciones para combinar varios proyectos y compartirlos con mi cliente. […] El enlace para abrir una nueva tarea a veces no funciona, ni tampoco se abre la tarea específica que se ha notificado; además, cuando utilizo PDF para la exportación, no genera PDF o imágenes claras.

📖 Lea también: Las mejores apps de lista de pendientes y gestores de tareas con IA

🎥 Ver: Aquí tienes un vídeo sobre cómo utilizar los diagramas (diagrama de) Gantt en ClickUp:

5. Lucidchart (la mejor para flujos de trabajo con diagramas integrados)

a través de Lucidchart

Lucidchart aborda los diagramas (diagrama de) Gantt como parte de un ecosistema de diagramas más amplio, ideal para equipos que necesitan múltiples herramientas visuales durante la planificación de proyectos.

Los equipos pueden cambiar fácilmente entre la creación de diagramas de Gantt, diagramas de flujo, diagramas organizativos y mapas de procesos para un flujo de trabajo con múltiples diagramas. Por ejemplo, un equipo de producto puede utilizar un diagrama de flujo para trazar las funciones y visualizar inmediatamente los cronogramas en una vista de Gantt, creando la conexión entre ambos diagramas mediante datos enlazados u objetos compartidos.

Las mejores funciones de Lucidchart

Vincule sus diagramas de (diagrama de) Gantt directamente a fuentes de datos en tiempo real, como Hojas de cálculo de Google, para que la información del cronograma se actualice automáticamente

Utilice el formato inteligente para alinear automáticamente las tareas, ajustar el espacio y mejorar la jerarquía visual a medida que crea gráficos

Cree presentaciones interactivas en las que pueda hacer clic en las diferentes fases del proyecto o ampliar secciones específicas del cronograma durante las reuniones

Realice un seguimiento de todos los cambios realizados en sus gráficos con el historial de versiones y vuelva a versiones anteriores, o vea exactamente quién modificó elementos específicos del proyecto y cuándo

Límites de Lucidchart

Sus funciones de IA para (diagrama de) Gantt son menos especializadas que las herramientas dedicadas a la gestión de proyectos

La interfaz de Lucidchart puede resultar abrumadora para los usuarios que buscan la creación de cronogramas de proyecto de forma sencilla

Precios de Lucidchart

Free

Individual: 9 $ al mes por usuario

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2: 4,5/5 (más de 6465 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2190 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lucidchart?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Lo que más me gusta de Lucid Visual Collaboration Suite es su capacidad para convertir ideas complejas en flujos de trabajo claros y visuales. La interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, la amplia variedad de plantillas y las funciones de colaboración en tiempo real la hacen increíblemente eficaz para la lluvia de ideas, el mapeo de procesos y las discusiones sobre arquitectura técnica... Una desventaja de Lucid Visual Collaboration Suite es que puede resultar cara a gran escala, especialmente para equipos grandes que necesitan acceso a todas las funciones. Además, el rendimiento puede verse ligeramente afectado con diagramas muy complejos o muy detallados, especialmente cuando varios usuarios están realizando edición simultánea...

Lo que más me gusta de Lucid Visual Collaboration Suite es su capacidad para convertir ideas complejas en flujos de trabajo claros y visuales. La interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, la amplia variedad de plantillas y las funciones de colaboración en tiempo real la hacen increíblemente eficaz para la lluvia de ideas, el mapeo de procesos y las discusiones sobre arquitectura técnica... Una desventaja de Lucid Visual Collaboration Suite es que puede resultar cara a gran escala, especialmente para equipos grandes que necesitan acceso a todas las funciones. Además, el rendimiento puede verse ligeramente afectado con diagramas muy complejos o muy detallados, especialmente cuando varios usuarios están realizando edición simultánea...

📚 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Lucidchart para diagramas

6. EdrawMax (la mejor para la creación de gráficos con muchas plantillas)

a través de EdrawMax

EdrawMax es una aplicación de diagramación para escritorio y en línea que ofrece compatibilidad con más de 280 tipos de diagramas, desde diagramas de flujo y (diagrama de) Gantt hasta esquemas eléctricos y planos de planta, con la simplicidad de arrastrar y soltar.

Cuenta con una enorme biblioteca con 1500 plantillas de proyectos de (diagrama de) Gantt integradas y más de 26 000 símbolos vectoriales, además de una galería comunitaria generada por los usuarios, lo que facilita la creación rápida de elementos visuales y mantiene la coherencia entre los equipos

Las mejores funciones de EdrawMax

Explore bibliotecas de símbolos específicos del sector que contienen miles de iconos, figuras y elementos visuales

Cambie automáticamente los colores en función de los niveles de prioridad, el estado de finalización o los miembros del equipo asignados con el formato condicional

Diseñe plantillas maestras que incluyan el logotipo de su empresa, combinaciones de color y categorías de tareas estándar para mantener una imagen de marca coherente

Límites de EdrawMax

La versión web puede ralentizarse con cargas pesadas, y la aplicación de escritorio se bloquea o ralentiza ocasionalmente tras un uso prolongado

Su sistema de licencias es restrictivo, con frecuencia con límite a un solo equipo, y la reinstalación o el cambio de dispositivos puede requerir pasos adicionales para obtener la licencia

Precios de EdrawMax

Particulares: Suscripción : 79 $ (semestral) Perpetua : 245 $ (pago único) Plan combinado perpetuo: 300 $ (pago único)

Suscripción : 79 $ (semestral)

Teams y empresas: 119 $ por usuario (plan anual)

Estudiantes: 68 $ (semestral)

Educadores: precios personalizados

Suscripción : 79 $ (semestral)

Valoraciones y reseñas de EdrawMax

G2: 4,5/5 (más de 135 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 205 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre EdrawMax?

Según una reseña de G2:

EdrawMax es intuitivo. Es muy fácil empezar a utilizar la app. Me gustan mucho las plantillas prediseñadas que se pueden utilizar para una gran variedad de cosas, desde plantillas empresariales y de TI e ingeniería hasta marketing y UI/UX. En mi opinión, la flexibilidad que ofrece la app al usuario es inigualable... Con todo lo que ofrece, uno podría pensar que lo tiene todo. Hay algunas cosas, como imágenes predefinidas, etc., que uno pensaría que estarían fácilmente disponibles, pero no lo están.

EdrawMax es intuitivo de usar. Es muy fácil ponerse en marcha con la app. Me gustan mucho las plantillas prediseñadas que se pueden utilizar para una gran variedad de cosas, desde plantillas empresariales y de TI e ingeniería hasta marketing y UI/UX. En mi opinión, la flexibilidad que la aplicación ofrece al usuario es inigualable... Con todo lo que ofrece, uno podría pensar que lo tiene todo. Hay algunas cosas, como imágenes prediseñadas, etc., que uno pensaría que estarían fácilmente disponibles, pero no lo están.

🧠 Consejo útil: Pruebe el método «Correlacionar riesgos en el cronograma». Reúna a su equipo y pregúnteles: «¿En qué parte de este cronograma de (diagrama de) Gantt podríamos fallar?». Marque esas tareas con indicadores o etiquetas personalizadas para supervisarlas de cerca. Combine esto con márgenes de contingencia en las fases de alto riesgo

7. Toggl Plan (ideal para la gestión de cronogramas centrada en los recursos)

a través de Toggl Plan

Toggl Plan cambia el enfoque del (diagrama de) Gantt de las tareas a las personas, haciendo hincapié en la asignación de recursos y la gestión de la capacidad del equipo. Visualiza lo que hay que hacer, quién realizará el trabajo y cuándo estarán disponibles.

Los equipos pueden ver de un vistazo qué miembros están sobrecargados, infrautilizados o perfectamente equilibrados en múltiples proyectos. La vista de cronograma del software de gestión de proyectos hace que los conflictos de recursos sean evidentes antes de que se conviertan en problemas, lo que permite ajustes proactivos en la programación.

Las mejores funciones de Toggl Plan

Establezca un límite de carga de trabajo para cada miembro del equipo, de modo que reciba alertas automáticas si a alguien se le asigna demasiado trabajo

Código por color las categorías de proyecto para ver al instante el tipo de trabajo en el que se centra cada uno

Comprenda cuánto tiempo dedica cada persona a diferentes tipos de actividades con los informes de carga de trabajo

Límites de Toggl Plan

La falta de compatibilidad para tareas periódicas obliga a realizar trabajos manuales repetitivos

No hay historial de versiones, lo que dificulta revertir o auditar los cambios

Precios de Toggl Plan

Gratis para hasta 5 usuarios

Capacidad: 6 $ al mes por usuario

Starter: 9 $ al mes por usuario

Premium: 15 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Toggl Plan

G2: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 115 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Toggl Plan?

Echa un vistazo a lo que dice esta reseña de Capterra:

Toggl Plan tiene una interfaz muy limpia y agradable, lo que facilita la adición y gestión de proyectos. Los gráficos (diagrama de) Gantt son una forma estupenda de gestionar los cronogramas de los proyectos. […] Sinceramente, la única desventaja real de Toggl Plan es que no incluye la función de Toggl Track sin adquirir una suscripción independiente.

Toggl Plan tiene una interfaz muy limpia y agradable, lo que facilita la adición y gestión de proyectos. Los (diagramas de) Gantt son una forma estupenda de gestionar los cronogramas de los proyectos. […] Sinceramente, la única desventaja real de Toggl Plan es que no incluye la función de Toggl Track sin adquirir una suscripción independiente.

🧠 Consejo útil: Convierta su gráfico (diagrama de) Gantt en un artefacto vivo, no en una configuración única. Establezca una revisión periódica de 15 minutos para: Reasigne o desbloquee tareas bloque

Añada nuevos elementos que hayan surgido

Cambie los cronogramas si las cosas se retrasan

8. Diagrama de Gantt AI (la mejor para la generación automatizada de cronogramas)

a través del ( diagrama de) Gantt IA

Diagrama de Gantt IA utiliza el aprendizaje automático para generar cronogramas de proyectos completos con una mínima intervención. Los usuarios describen los objetivos y las limitaciones clave de sus proyectos y, a continuación, observan cómo los algoritmos de IA crean cronogramas detallados, asignan duraciones realistas y establecen dependencias lógicas entre las tareas.

La plataforma aprende de miles de proyectos exitosos para sugerir cronogramas realistas e identificar riesgos potenciales. De esta manera, puede centrarse en la ejecución en lugar de pasar semanas perfeccionando el cronograma inicial de su equipo.

Las mejores funciones de la IA para diagramas de Gantt

Reciba estimaciones inteligentes de duración que tienen en cuenta la complejidad de las tareas, el tamaño del equipo y los datos históricos de proyectos similares

Obtenga evaluaciones de riesgos proactivas que identifiquen posibles conflictos de programación, cuellos de botella en los recursos o plazos poco realistas, junto con soluciones sugeridas

Ajuste los calendarios generados por IA mediante comandos conversacionales en lenguaje natural

Límites de la IA para (diagrama de) Gantt

Control con límite sobre parámetros y supuestos específicos del algoritmo

Todavía está en fase de desarrollo en comparación con las herramientas ya consolidadas en el mercado

Precios de (diagrama de) Gantt Chart IA

Gratis (2 créditos)

30 créditos: 3 $ (30 créditos)

100 créditos: 6 $ (100 créditos)

Valoraciones y reseñas de (diagrama de) Gantt IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: El diagrama de Gantt se diseñó antes de la llegada de los ordenadores, por lo que cada barra y cada actualización se dibujaban a mano. Los gestores tenían que utilizar literalmente reglas y lápices para ajustar los cronogramas antes de cada cambio en la producción. Los compañeros de (diagrama de) Gantt se referían a su creación como «gráficos de barras», y la terminología se mantuvo incluso cuando la herramienta evolucionó.

¿Te lo puedes creer? (diagrama de) Gantt de ClickUp lo hace mejor

Para realizar la selección de un creador de (diagrama de) Gantt con IA, se necesita un sistema que anticipe los cambios, se recalibre en tiempo real y convierta los datos brutos en una ejecución estructurada.

ClickUp lidera este cambio.

Su IA para (diagrama de) Gantt genera calendarios estructurados, alinea las dependencias, ajusta los cronogramas en función de los datos reales de la carga de trabajo y automatiza los traspasos sin necesidad de seguimiento manual.

Cada cambio se refleja en el sistema, lo que mantiene la ejecución alineada con la realidad.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!