Plantillas gratuitas de propuestas de producción de vídeo para conseguir más clientes

Todo el mundo está dando al play, ¿por qué tus propuestas siguen en pausa?

El uso de vídeos sigue aumentando: las pymes crecieron un 13 % y las grandes empresas , un 5 %. La demanda existe, pero la mayoría de los profesionales del vídeo tienen dificultades para crear propuestas que muestren su experiencia, lo que les lleva a perder clientes.

Ahí es donde te ayudan las herramientas adecuadas para el flujo de trabajo de creación de contenido. Hacen que las propuestas sean profesionales, pulidas y persuasivas.

Aquí tienes 20 plantillas de propuestas de producción de vídeo que te ayudarán a conseguir más trabajo y hacer crecer tu empresa.

¿Qué son las plantillas de propuestas de producción de vídeo?

Una plantilla de propuesta de producción de vídeo es tu plan de referencia para presentar nuevos proyectos. Te ayuda a definir claramente el alcance, el cronograma y el coste de tu trabajo, sin tener que empezar desde cero cada vez.

Tanto si eres un productor de vídeo autónomo como si formas parte de un equipo de producción, el uso de una plantilla simplifica y mantiene la coherencia de tu propuesta de proyecto. Además, ofrece a los clientes una vista clara de tu proceso de producción, desde el plan previa a la producción hasta la entrega final.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de propuesta de producción de vídeo?

Una propuesta de producción de vídeo ganadora tiene la combinación perfecta de profesionalidad, claridad y detalles persuasivos. Esto es lo que diferencia a las plantillas destacadas del resto:

comprensión clara del proyecto*: secciones específicas para reflejar su conocimiento del producto o servicio del cliente, información sobre el público objetivo, detección de tendencias , metas del proyecto, impacto previsto y cualquier concepto creativo inicial que se haya discutido

desglose detallado del alcance*: Espacio para describir cada fase del proyecto, incluyendo la planificación previa a la producción, el calendario y las ubicaciones del rodaje, el cronograma de posproducción, el plan de marketing del vídeo y todas las necesidades de equipo o personal

*resumen ejecutivo profesional: una introducción impactante que destaca los antecedentes de su empresa, las metas y resultados principales del proyecto, y su propuesta de valor única

*transparencia presupuestaria: desglose claro de los alquileres de equipos, valoraciones del equipo, gastos de estudio/ubicación, costes de posproducción y cualquier servicio adicional, como licencias musicales

Sección de visión creativa : un lugar para mostrar su enfoque, incluyendo el estilo visual, el tono, la elección de las tomas, el diseño de sonido, los gráficos y las ideas de animación

Cronograma del proyecto : un calendario detallado con hitos clave, plazos de revisión y fechas de entrega final

presentación del equipo*: destaca los rols de tu equipo, su experiencia relevante y cualquier premio o reconocimiento anterior

sección de entregables*: una lista clara de los resultados finales, incluyendo formatos, rondas de revisión, recursos adicionales como fotos y condiciones de uso/licencia

🧠 Dato curioso: El primer vídeo que se emitió en MTV fue «Video Killed the Radio Star», de The Buggles, en 1981. Muy apropiado, ¿verdad? ¡Hablando de marcar el ajuste del futuro de la producción de vídeos!

📖 Lea también: Ejemplos de kits de marca para inspirarse y crear el suyo propio

Plantillas de propuestas de producción de vídeo de un vistazo

20 plantillas de propuestas de producción de vídeo gratuitas y listas para usar*

¿Quiere ganar clientes más rápido? Empiece con una propuesta tan pulida como sus habilidades de producción.

Para simplificar las cosas, hemos recopilado 20 plantillas de propuestas de producción de vídeo listas para usar que te ayudarán a presentar tus propuestas con claridad, creatividad y confianza, sin perder horas en el formato.

🚀 La mayoría de ellas están integradas en ClickUp para que puedas empezar a utilizarlas al instante.

1. Plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea propuestas de proyectos profesionales y persuasivas con la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp

Si estás cansado de los documentos de propuestas poco prácticos y las interminables idas y venidas, la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp es perfecta.

Puede utilizar esta herramienta para crear propuestas persuasivas que conviertan a los clientes potenciales en socios a largo plazo. Así es como se hace:

Divida proyectos complejos en tareas y hitos claros

Añada una descripción detallada del proyecto que muestre el valor que aportará en cada fase

Realice un seguimiento del estado de las propuestas con opciones personalizables como «Abierto» y «Completar»

Utilice Campos personalizados para nota detalles clave como el presupuesto, los plazos y el alcance

Crea cronogramas visuales con (diagrama de) Gantt para ayudar a los clientes a comprender el flujo del proyecto

ideal para: *Agencias y autónomos que desean crear propuestas profesionales que les permitan conseguir más empresa y mejorar la comunicación con los clientes.

2. Plantilla de propuesta para agencias creativas de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea propuestas destacadas sin esfuerzo con la plantilla para propuestas de agencias creativas de ClickUp

La plantilla de propuesta para agencias creativas de ClickUp es un proveedor de un marco listo para crear propuestas ganadoras que convierten a los clientes potenciales en contratos firmados.

Crea una historia clara sobre el valor de tu agencia y asegúrate de incluir todos los detalles importantes en tu presentación. Así es como puedes hacerlo:

Campos personalizados para detallar el alcance del proyecto y los KPI de marketing de contenido

Múltiples vistas para facilitar la elaboración y revisión de propuestas

Herramientas de colaboración integradas para recibir comentarios del equipo

Control de versiones para realizar un seguimiento de los cambios en los documentos

Integración con almacenamiento en la nube para el uso compartido de archivos de forma sencilla

Espacio para elaborar una estructura contractual sólida

📌 Ideal para: Directores de marketing y agencias creativas que desean una forma estructurada de desarrollar propuestas atractivas, alinearse con las necesidades del cliente y conseguir más empresa a través de presentaciones claras y profesionales.

👀 ¿Sabías que...? Una película de Hollywood utiliza de media más de 1000 horas de metraje en bruto solo para crear un montaje final de unas dos horas de duración. Son muchos «¡corten!» antes de «¡y acción!»

3. Plantilla de solicitud de propuesta de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Consigue más proyectos de vídeo con facilidad utilizando la plantilla de solicitud de propuesta de ClickUp, diseñada para que tus propuestas sean claras, profesionales y estén listas para el cliente

La plantilla de solicitud de propuesta de ClickUp te ayuda a crear una descripción detallada del proyecto que, con ejemplos relevantes de solicitudes de propuesta, conquistará a todos los clientes potenciales.

Con esta plantilla, puedes crear un resumen ejecutivo convincente, esbozar tu proceso de producción de vídeo e incluir un contrato de videografía detallado y organizado en un hub.

Diseñada para facilitar la personalización personalizada, esta plantilla le permite:

Realice un seguimiento del estado de las propuestas con rótulos personalizados como «Completada», «En curso» y «Pendiente»

Añada detalles esenciales a través de los Campos personalizados para la información del cliente, los plazos y los presupuestos

Cambia entre la vista Documento para escribir, la vista Tablero para seguimiento del progreso y la vista Lista para gestionar las tareas

Crea secciones claras para el alcance del proyecto, el cronograma, los resultados y los precios

Configura recordatorios automáticos para el seguimiento de propuestas y la comunicación con los clientes

📌 Ideal para: Empresas de producción de vídeo y videógrafos autónomos que desean optimizar su proceso de propuestas y cerrar más acuerdos.

4. Plantilla de propuesta comercial de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea propuestas comerciales ganadoras con Campos personalizados, colaboración en tiempo real y seguimiento de propuestas en la plantilla de propuestas comerciales de ClickUp

Los clientes no leen cada palabra, sino que buscan claridad y presupuesto. Esta plantilla te ayuda a conseguir ambas cosas.

La plantilla de propuesta comercial de ClickUp ayuda a las empresas a crear propuestas claras y convincentes que les permiten ganar proyectos de clientes.

La plantilla proporciona un formato estructurado para describir sus servicios, precios y condiciones, al tiempo que mantiene a su equipo coordinado gracias a las funciones de colaboración integradas.

Algunas funciones clave de la plantilla:

Los estados personalizados te ayudan a realizar un seguimiento de las fases de la propuesta, desde el borrador hasta el envío al cliente

Los Campos personalizados recogen detalles esenciales, como los KPI de marketing de contenido , para medir el intento correcto de las propuestas

Las diferentes vistas ofrecen una visibilidad completa del progreso de la propuesta

Colaboración en documentos en tiempo real con comentarios y seguimiento de versiones

📌 Ideal para: Equipos de ventas y equipos de desarrollo empresarial que presentan proyectos a gran escala o recurrentes en los que es fundamental la claridad en los términos, los resultados y los precios.

Nuestro equipo ejecutivo redujo los retrasos en los proyectos en más de un 70 % durante nuestro primer año utilizando ClickUp. Para nosotros es muy importante tener visibilidad de los proyectos de forma que se adapte a todos los estilos y preferencias de aprendizaje. ClickUp también nos ha permitido integrarlo con Slack y Gmail, lo que agiliza nuestro trabajo entre plataformas.

Nuestro equipo ejecutivo redujo los retrasos en los proyectos en más de un 70 % durante nuestro primer año utilizando ClickUp. Para nosotros es muy importante tener visibilidad de los proyectos de forma que se adapte a todos los estilos y preferencias de aprendizaje. ClickUp también nos ha permitido integrarse con Slack y Gmail, lo que agiliza nuestro trabajo entre plataformas.

5. Plantilla narrativa para proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea documentación estructurada para tus proyectos y mantén a los Teams alineados con la plantilla narrativa de proyectos de ClickUp

¿Tienes que lidiar con planes de proyectos caóticos? La plantilla narrativa de proyectos de ClickUp pone pedido en la planificación de proyectos ayudándote a crear panorámicas claras y estructuradas de tus iniciativas.

Así es como puede utilizar esta plantilla:

Realice un seguimiento del progreso del proyecto utilizando las opciones de estado Borrador, en curso y Completada

Añade detalles esenciales como cronogramas y recursos en los campos personalizados

Cambia entre diferentes vistas, incluyendo la vista panorámica del proyecto y el cronograma

Mantén toda la documentación del proyecto organizada en un hub único

Uso compartido de actualizaciones y obtén comentarios de las partes interesadas directamente en la plantilla

ideal para: *Los gestores de proyectos y los jefes de equipo necesitan una forma sistemática de planear, documentar y realizar un seguimiento del progreso de los proyectos.

6. Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realice un seguimiento de los contratos de producción de vídeo, las aprobaciones de los clientes y las condiciones de pago con la plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Gestione todos los contratos de vídeo, desde la presentación hasta la firma del acuerdo, con un solo clic.

La plantilla de gestión de contratos de ClickUp ayuda a los videógrafos profesionales a organizar y realizar un seguimiento de los contratos de principio a fin.

Consigue nuevos clientes y mantén tu empresa de producción de vídeos funcionando sin problemas almacenando toda la información de los contratos en un solo lugar. Así es como se hace:

Controla el estado de los contratos con rótulos personalizados como «Aceptado», «En redacción», «En negociación», «Nuevo contrato» y «En revisión»

Añada detalles clave como fechas de firma, tipo de contrato y departamento utilizando Campos personalizados

Vea el progreso del contrato de un vistazo a través de diferentes vistas, desde una lista maestra hasta indicadores visuales de progreso

Almacena y organiza todos los contratos de producción de vídeo en un solo lugar

ideal para: *Empresas de producción de vídeo y videógrafos autónomos que desean simplificar la gestión de contratos y mantener registros claros de los acuerdos con los clientes.

📖 Lea también: El mejor software de gestión de proyectos para la producción de vídeos

7. La plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Gestiona el flujo de trabajo de tu producción de vídeo de principio a fin con la plantilla de producción de vídeo de ClickUp

La plantilla de producción de vídeo de ClickUp es una potente herramienta para mantener organizados a los equipos de vídeo durante todo el proceso de producción.

Divida los proyectos de vídeo en fases claras, desde el plan inicial hasta la entrega final, para que no se pase nada por alto. Así es como se hace:

Mapa los cronogramas de los proyectos con los gráficos (diagrama de) Gantt integrados para realizar el seguimiento del progreso y los plazos

Utiliza estados personalizados como «Concepto», «Edición» y «Publicar» para supervisar cada fase

Añada detalles clave con Campos personalizados para ubicaciones, necesidades de personal y categorías de vídeo

Supervise el rendimiento con panel en tiempo real

Realice un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas para mejorar la plan de los recursos

Realice edición y actualice fácilmente la información de las tareas a medida que cambian las necesidades de producción

📌 Ideal para: Teams que gestionan flujos de trabajo de producción de vídeo de principio a fin, ideal para gestionar rodajes complejos en múltiples ubicaciones, con diferentes roles y fases.

📮ClickUp Insight: El 27 % de los encuestados cree que las actualizaciones semanales podrían sustituirse por alternativas asíncronas, mientras que el 25 % opina lo mismo de los (resumen) StandUp diarios. Sin embargo, esto puede implicar tener que manejar múltiples herramientas especializadas, crear información dispersa e incurrir en costes adicionales. ClickUp revoluciona el trabajo en equipo al centralizar las discusiones a través de hilos de comentarios, permitir actualizaciones rápidas y grabadas a través de ClickUp Clips y mucho más, todo ello en una sola plataforma. *resultados reales: Teams como Trinetrix han reducido las reuniones innecesarias en un 50 % con ClickUp

8. Plantilla de cronograma de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Plan y ejecuta proyectos de vídeo sin problemas con la plantilla de cronograma de producción de vídeo de ClickUp

La plantilla de cronograma de producción de vídeo de ClickUp ayuda a los equipos a redactar y estructurar sus proyectos de vídeo de principio a fin.

Considérelo como el hub central de su equipo, donde podrá correlacionar las tomas, organizar los recursos y mantener a todo el mundo alineado con las metas del proyecto.

Algunas funciones clave de la plantilla:

Múltiples vistas para realizar el seguimiento del cronograma del proyecto y el progreso de las tareas

Control de tiempo para gestionar la carga de trabajo del equipo y la asignación de recursos

Asignación de tareas para aclarar las responsabilidades del equipo

Secciones específicas para crear y almacenar los detalles de los proyectos

Espacio para crear su cartera y mostrar vídeos y ejemplos de casos prácticos

📌 Ideal para: Teams centrados en la planificación de horarios y recursos, perfecto para correlacionar cronogramas, asignar tareas y evitar retrasos en la producción.

9. Plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Mantén tu producción de vídeo en seguimiento con la plantilla de producción de vídeos para YouTube de ClickUp

Aporta estructura a cada fase de tu trayectoria en YouTube, desde la lluvia de ideas hasta la edición final, todo en un hub organizado.

La plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp organiza todas las fases de la creación de vídeos para YouTube, desde la lluvia de ideas inicial hasta la edición final.

Esta plantilla funciona como un software de gestión de propuestas, organizando todo el flujo de trabajo de la producción de vídeo y facilitando el seguimiento del progreso y la reunión de los plazos.

Estas son sus funciones clave:

Plan video topics and outline scripts using the Vista Tablero

Correlacione los calendarios de producción con (diagrama de) Gantt

Establece claramente la propiedad de las tareas y los plazos de entrega

Realice un seguimiento del estado de los vídeos, desde la concepción hasta la publicación

Supervise el progreso con actualizaciones en tiempo real

Crea estados personalizados como «Guion», «Rodaje» y «Edición»

📌 Ideal para: Creadores de contenido y equipos de producción de vídeo que desean un sistema estructurado para planear, crear y entregar vídeos de YouTube de alta calidad.

10. Plantilla de plan y producción de YouTube de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Mantén tu producción de vídeos de YouTube organizada y en seguimiento con la plantilla de plan y producción de YouTube de ClickUp

La plantilla de plan y producción de YouTube de ClickUp ayuda a los creadores de vídeos a organizar su flujo de trabajo de producción en un hub único.

Creada por Nate Black, esta plantilla reúne la gestión de tareas, las herramientas de colaboración y el seguimiento de metas para que la creación de vídeos sea fluida y organizada.

Encontrarás funciones prácticas que satisfacen las necesidades reales de producción:

Estado de las tareas personalizado para supervisar el progreso de cada vídeo

Documentos compartidos para colaborar en guiones y enviar comentarios

Metas del proyecto con métricas cuantificables

Asistencia con IA para acelerar las tareas repetitivas

Herramientas de comunicación en tiempo real para equipos

📌 Ideal para: Creadores de YouTube que gestionan producciones de vídeo colaborativas, el desarrollo de guiones y comentarios creativos en tiempo real.

11. Plantilla de plan de contenido de YouTube de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Planifica tu contenido de YouTube, organízate y cumple con los plazos gracias a la plantilla de plan de contenido para YouTube de ClickUp

La plantilla de plan de contenido de YouTube de ClickUp ayuda a los creadores de vídeos a organizar y gestionar su flujo de contenido en un hub único.

Esta práctica plantilla de propuesta de producción de vídeo le ofrece una vista general de su calendario de vídeo mientras realiza el seguimiento de detalles cruciales como presupuestos, objetivos de marketing y metas.

Estas son algunas de las funciones:

Plan y programa el contenido utilizando múltiples vistas (tablero, cronograma, calendario)

Realice un seguimiento del progreso de los vídeos con estados personalizados (Concepto, En desarrollo, Listo)

Guarda los detalles clave en Campos personalizados (presupuesto, canal, público objetivo)

Colabora con tu equipo mediante la asignación de tareas y comentarios

📌 Ideal para: Creadores que están elaborando un calendario de contenidos y alineando los temas de los vídeos con las metas de la audiencia, los cronogramas de publicación y las campañas de marketing.

📖 Lea también: Los mejores ejemplos e ideas de vídeos corporativos para inspirar los suyos

12. Plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea facturas de producción de vídeo claras y organizadas con la plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp

La plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp organiza la facturación del trabajo de producción de vídeo. Cree facturas claras y profesionales que detallen todos sus servicios, desde el plan previa a la producción hasta la edición final.

Realice un seguimiento del estado de los pagos con Campos personalizados para el importe, la información de contacto, el tipo de pago, la tarifa y las horas. Dos opciones de estado, «Abierto» y «Completar», facilitan la visualización de las facturas que requieren seguimiento.

Obtienes múltiples vistas para gestionar la facturación:

La vista de calendario muestra las fechas límite de los pagos de un vistazo

Ingresos pagados: vista de seguimiento de los pagos completados

La vista de fecha límite de facturas ayuda a priorizar los cobros

La vista «Todas las facturas» ofrece una panorámica completa de la situación financiera

📌 Ideal para: Empresas de producción de vídeo y autónomos que desean un sistema estructurado y profesional para facturar a sus clientes y realizar el seguimiento de los pagos.

13. Plantilla de producción de podcasts de vídeo/audio de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Mantén la producción de tus podcasts organizada y en seguimiento con la plantilla de producción de podcasts de vídeo/audio de ClickUp

La plantilla de producción de podcasts de vídeo/audio de ClickUp te ayuda a organizar todos los aspectos del proceso de creación de podcasts en un único hub.

Creada por AskYvi, esta plantilla le ofrece un marco listo para usar que le permitirá gestionar los envíos de los invitados, programar sesiones de grabación, realizar un seguimiento de la creación de contenido y gestionar las tareas de posproducción.

Algunas funciones clave de la plantilla:

Clasifique y gestione los envíos de los invitados con Campos personalizados para realizar un seguimiento de la información de contacto, los temas y la disponibilidad

Planifica episodios utilizando listas de tareas que te guiarán a través de la preproducción, la grabación y la posproducción

Crea notas para presentaciones y escribe guiones en colaboración con tu equipo

Configura reglas de automatización para actualizar el estado de los episodios y notificar a los miembros del equipo

📌 Ideal para: Podcasters y creadores de contenido que desean optimizar su flujo de trabajo de producción y gestionar los episodios de forma más eficiente.

📖 Lea también: Los mejores generadores de vídeo con IA para crear contenido impresionante

14. Plantilla de propuesta de producción de vídeo de Proposify

a través de Proposify

La plantilla de propuesta de producción de vídeo de Proposify ayuda a las empresas de producción de vídeo a crear propuestas persuasivas y profesionales en cuestión de minutos.

Con esta plantilla de propuesta de producción de vídeo, acceda a una base sólida para mostrar su experiencia en la producción de vídeos a través de un marco personalizable que se adapta a la identidad de su marca y destaca sus puntos fuertes únicos.

Funciones clave de la plantilla:

Cambia los color, las fuentes y los elementos de diseño para adaptarlos a la imagen de marca de tu empresa

Añada un resumen ejecutivo convincente utilizando el ejemplo de carta de propuesta ya redactada

Presente los costes de forma clara con tablas de precios interactivas que muestran los extras opcionales

Incluya vídeos de muestra para demostrar la calidad de su trabajo

📌 Ideal para: Empresas de producción de vídeos que desean crear propuestas profesionales y persuasivas que destaquen sus capacidades únicas y les ayuden a conseguir más clientes.

15. Plantilla de propuesta de vídeo de PandaDoc

a través de PandaDoc

La plantilla de propuesta de vídeo de PandaDoc ayuda a los equipos de producción de vídeo a crear propuestas claras y convincentes que muestran a los clientes exactamente lo que obtendrán.

Puedes figura cada sección al estilo de tu marca, manteniendo la estructura profesional que hace que las propuestas sean trabajo. Así es como funciona esta plantilla:

Incluya vídeos e imágenes de muestra para mostrar su mejor trabajo

Añada campos de firma digital para aprobar proyectos rápidamente

Haz que las secciones sean personalizadas para destacar servicios de vídeo específicos

Realice un seguimiento de cuándo los clientes tienen vista de su propuesta

Incluya cronogramas detallados y hitos del proyecto

Configura recordatorios automáticos para el seguimiento de las propuestas

📌 Ideal para: Empresas de producción de vídeo y videógrafos autónomos que desean convertir más clientes potenciales en clientes de pago.

📮 Información de ClickUp: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos rols y sectores. Sin embargo, si el usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, el coste asociado al interruptor y a la alternancia entre pestañas se acumula con el tiempo. Pero esto no ocurre con ClickUp Brain. Se integra directamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende indicaciones de texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Duplica tu productividad con ClickUp!

16. Plantilla de propuesta de producción de vídeo de Better Proposals

a través de Better Proposals

La plantilla de propuesta de producción de vídeo de Better Proposals ayuda a los equipos de producción de vídeo a crear propuestas pulidas y profesionales que ganan proyectos de clientes.

La plantilla incluye:

Una página llamativa que puede personalizar con su logotipo e imágenes de fondo

Descripciones de servicios preescritas que se adaptan a sus ofertas de vídeo específicas

Secciones borradas sobre el proceso de producción y el cronograma

Formato de caso práctico integrado para destacar los intentos correctos anteriores

Tablas de precios inteligentes con cálculos automáticos

ideal para: *Empresas de producción de vídeo y autónomos que desean crear propuestas ganadoras rápidamente, manteniendo una imagen profesional y una comunicación clara de los servicios.

17. Plantilla de propuesta de producción de vídeo de Qwilr

a través de Qwilr

La plantilla de propuesta de producción de vídeo de Qwilr ayuda a las empresas de producción de vídeo a crear propuestas que llaman la atención y consiguen proyectos.

Esta plantilla combina un diseño limpio con secciones prácticas que guían a los clientes potenciales a través de sus capacidades, procesos y precios.

La plantilla incluye:

Sección de resumen ejecutivo para describir las metas y el enfoque del proyecto

Área de información sobre la empresa para mostrar trabajo pegado y premios

Desglose del flujo de trabajo de producción con cronogramas claros

Espacio para mostrar tus mejores vídeos de muestra

📌 Ideal para: Empresas de producción de vídeo que buscan crear propuestas profesionales e interactivas que demuestren su experiencia y optimicen la interacción con los clientes.

18. Plantilla de propuesta de vídeo de presentación de SlidesGo

a través de SlidesGo

¿Necesita sorprender a sus clientes potenciales con su presentación de producción de vídeo?

La plantilla de propuesta de vídeo de presentación de SlidesGo es un proveedor de un marco limpio y moderno para mostrar su visión creativa y su experiencia en la producción de vídeos.

Esta plantilla de propuesta de producción de vídeo incluye numerosas funciones prácticas que facilitan la personalización:

Gráficos y mapas listos para edición que te permitirán visualizar el flujo de trabajo de tu producción

Biblioteca de iconos integrada para una comunicación visual clara

Múltiples diapositivas prediseñadas para estructurar su presentación

Elementos de diseño y diseños totalmente modificables

Compatible con Google Slides, PowerPoint y Canva

📌 Ideal para: Agencias de producción de vídeo y videógrafos autónomos que desean crear briefings creativos atractivos y visualmente impactantes que comuniquen claramente su visión y sus capacidades de producción.

19. Plantilla de propuesta de producción de vídeo en formato documento/PDF de Papersign

a través de Papersign

La plantilla de propuesta de producción de vídeo de Papersign ayuda a los autónomos y agencias a crear presentaciones de proyectos ganadoras en cuestión de minutos.

Esta plantilla le guía a través del proceso de producción, desde la definición inicial del alcance hasta el desglose final del presupuesto. Así es como funciona:

Divida el alcance del proyecto en hitos claros para establecer las expectativas del cliente desde el principio

Correlacione cronogramas de producción detallados para que todo el mundo vaya sobre el buen camino en cuanto a seguimiento

Presente sus costes de forma transparente con secciones de presupuesto por elementos

Añade tu cartera para mostrar tu trabajo anterior y ganar credibilidad

Súbelas a Papersign para obtener firmas digitales rápidas

Personaliza la plantilla con tu logotipo y color utilizando el editor de Papersign

📌 Ideal para: Freelancers y agencias de producción de vídeo que desean optimizar su proceso de propuestas sin perder su imagen profesional.

20. Plantilla de propuesta de proyecto de Canva

a través de Canva

La plantilla de propuesta de proyecto de Canva te ayuda a crear propuestas profesionales y visualmente atractivas que llaman la atención y consiguen la aprobación del cliente.

Esta plantilla limpia y moderna utiliza una sencilla combinación de color verde y mucho espacio en blanco para mantener la atención en los detalles clave de su proyecto.

Con esta plantilla, podrás:

Modifica los diseños y los bloques de contenido con el editor de arrastrar y soltar

Añade elementos de marca personalizados, fuentes y color que se adapten a tu estilo

Incluye imágenes atractivas de la amplia biblioteca multimedia de Canva

Realiza el trabajo con los miembros de tu equipo en tiempo real a través de herramientas de colaboración

Exporta tu propuesta finalizada en múltiples formatos

📌 Ideal para: Agencias de marketing, profesionales creativos y consultores de empresa que desean presentar ideas y objetos de proyectos de forma visualmente atractiva.

⚙️ Cómo ClickUp mejora las propuestas de producción de vídeos

ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, facilita la creación de propuestas con un aspecto impecable y mantiene a tu equipo de vídeo sincronizado desde la primera presentación hasta el montaje final.

Ya sea que esté pensando en un concepto creativo, asignando rols o elaborando una propuesta presupuestaria, ClickUp reúne todas las piezas en un entorno de trabajo de ClickUp intuitivo.

Las herramientas de marketing de ClickUp te ofrecen todo lo necesario para crear una propuesta de proyecto de producción de vídeo que destaque.

Haga una lluvia de ideas, plan y ejecute su producción de vídeo con ClickUp para equipos de marketing

🎥 Guiones, storyboards, ediciones, aprobaciones... ClickUp te respalda

Crea documentos de producción de vídeo y conéctalos a los flujos de trabajo en ClickUp

Se acabaron los PDFs pesados y las notas dispersas. ClickUp Documento te ayuda a crear propuestas elegantes y personalizadas con tu marca que tus clientes querrán leer.

Puedes ahorrar tiempo creando plantillas reutilizables para diferentes proyectos de vídeo, como vídeos explicativos, anuncios o demostraciones de productos. Una vez listas, las propuestas se pueden compartir de forma segura con los clientes y puedes realizar un seguimiento de cuándo tienen vista o interactúan con el contenido.

📹 Dale vida con ClickUp Clips

Añada un toque personal y visual a sus propuestas con ClickUp Clip: grabe, incruste e impresione en segundos

¿Quiere que su propuesta sea más memorable? ClickUp Clips le permite insertar grabaciones de pantalla y mensajes de vídeo directamente en sus documentos de propuesta.

Puedes guiar visualmente a los clientes a través de tu flujo de trabajo, mostrar tus proyectos anteriores con clips de muestra y explicar ideas más complejas con tutoriales en vídeo claros y atractivos. También es una forma estupenda de añadir un toque personal y destacar.

trabaja de forma más inteligente con ClickUp AI*

Desbloquee su creatividad al instante con ClickUp Brain: genere propuestas de producción de vídeo pulidas en cuestión de segundos

ClickUp Brain te ayuda a escribir de forma más inteligente y rápida. Puede generar descripciones de proyectos convincentes, pulir tu redacción para que sea más clara y tenga un tono adecuado, e incluso crear secciones personalizadas en función del tipo de vídeo que estés presentando.

¿Necesitas mejorar la persuasión de tu propuesta? ClickUp AI sugiere edición y mejoras basadas en el contexto de tu redacción, directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp.

Haz que tu producción de vídeo sea más eficiente con ClickUp

La producción de vídeos necesita algo más que plantillas de propuestas para tener éxito. Un sistema de gestión de proyectos sólido mantiene tu proceso creativo funcionando como un reloj.

Ahí es donde ClickUp destaca. Teams pueden mapear proyectos de vídeo completos utilizando (diagrama de) Gantt y plantillas de calendario, lo que permite a todos tener una visión general de lo que está sucediendo y cuándo. ¿Necesitas consultar las últimas revisiones del guion o compartir feedback sobre los cortes preliminares? Las herramientas de colaboración en tiempo real de ClickUp mantienen a todos sincronizados.

Con vistas personalizadas para las diferentes fases del flujo de trabajo, sabrás exactamente qué clips necesitan color grading y cuáles están listos para la mezcla de sonido.

Además, las funciones de IA de ClickUp te ayudan a agilizar tareas rutinarias, como crear resúmenes de proyectos o resumir los comentarios de los clientes, lo que te permite dedicar más tiempo a las tareas creativas.

Regístrese hoy mismo en ClickUp para convertir sus ideas de producción de vídeo en realidad.